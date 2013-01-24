В лучевой терапии (ЛТ) используют средства визуализации для определения границ анатомических областей и планирования дозы. В общем случае задача состоит в том, чтобы направить излучение на опухоль и в максимально возможной степени оградить от него окружающие ткани. При этом требуется тщательное планирование, обеспечивающее пространственную точность и калиброванные дозы. Университетский медицинский центр (UMC) г. Утрехта включил в планирование лучевой терапии МР-томографию, преимуществом которой является высокая контрастность мягких тканей.
МРТ обеспечивает высокую контрастность мягких тканей и тем самым предоставляет анатомическую и функциональную информацию для разграничения органов и визуализации окружающих анатомических и критически важных структур, тем самым обусловливая точное определение целевого объема [1].
Д-р Мариель Филиппенс, медицинский физик отделения лучевой терапии Университетского медицинского центра г. Утрехта, далее объясняет:
“При лечении головы и шеи, например, мы всегда стараемся обезопасить околоушные и слюнные железы. В случаях рака простаты и шейки матки мы стремимся как можно лучше оградить мочевой пузырь и прямую кишку. Для выполнения этой задачи нам необходимо сначала определить контуры мишени. По моему опыту, с помощью КТ определить контуры может быть довольно трудно, даже при использовании контрастного вещества. Именно поэтому высокий контраст мягких тканей, обеспечиваемый МРТ, является преимуществом при планировании лучевой терапии.”
Отделение лучевой терапии Медицинского центра UMC г. Утрехта
является ведущим центром в области лучевой терапии, работники которого постоянно стремятся к совершенствованию методик и обеспечению отличного ухода за пациентами.
В Медицинском центре UMC г. Утрехта установлены две системы для МР-ЛТ Philips Ingenia (1,5 Тл и 3,0 Тл) для моделирования лучевой терапии, а также система Philips Ingenia 1,5 Тл, специально предназначенная для брахитерапии. Кроме того, этот центр является членом консорциума Atlantic MR-Linac. Медицинский центр UMC г. Утрехта UMC регулярно организует курсы по использованию МРТ в лучевой терапии для врачей, рентгенолаборантов и радиационных онкологов, см. http://mri-in-radiotherapy.nl/
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