Одна последовательность, множество преимуществ в МРТ опорно-двигательного аппарата

Отделение визуализации опорно-двигательного аппарата в больнице при Университете г. Лилль (CHRU, Лилль, Франция) получает больше информации за тот же временной интервал после включения последовательности mDIXON TSE во многие из исследований. Режим mDIXON позволяет получать четыре различных типа контраста в результате одного сканирования. При этом он обладает надежной функцией подавления сигнала от жира, что помогает сократить число дополнительных сканирований.
Отделение визуализации опорно-двигательного аппарата, возглавляемое проф. Анне Коттен (Anne Cotten), выполняет сканирование пациентов, направленных различными отделениями, включая отделение неотложной помощи, ортопедии, нейрохирургии и ревматологии, на установленной здесь системе Ingenia 3.0Т.
По словам д-ра Гийома Лефевра (Guillaume Lefebvre), отделение МРТ недавно изменило методику работы, включив последовательность mDIXON TSE в большинство МР-исследований периферических суставов и позвоночника. По его мнению, mDIXON TSE оказала положительное влияние на получение необходимых для диагностики деталей и надежность диагностики.
“При визуализации опорно-двигательного аппарата мы обычно используем T1- и T2-взвешенные последовательности, а также последовательности, взвешенные по протонной плотности, — иногда после введения контрастного вещества, с подавлением и без подавления сигнала от жира. Цель состоит в получении достаточного объема информации, позволяющего увидеть аномалии сигнала и анатомии, но мы не можем включить в одно исследование все ориентации, все виды взвешенности и все контрастные вещества, поэтому нам приходится выбирать.”
“Выполняя исследования с предыдущими протоколами, мы иногда теряли информацию из-за того, что не выбирали подходящие режимы получения данных, например с подавлением и без подавления сигнала от жира. Эту проблему можно решить добавлением других последовательностей к нашему исследованию, но это удлиняет продолжительность исследования и тем самым уменьшает доступность МРТ». Во время продолжительного исследования пациент также может двигаться, что приводит к ухудшению качества изображения.”
“Режим mDIXON TSE помог нам найти выход из этой ситуации, поскольку он позволяет получать четыре различных типа контраста в результате одного сканирования — важная причина, почему мы предпочитаем его использовать. Сегодня в нашей больнице режим mDIXON TSE добавляется к большинству протоколов МРТ суставов.”
“При оценке костной ткани вблизи суставов режим mDIXON TSE позволяет получать изображения с использованием различных типов контраста для описания аномалий с использованием ограниченного числа сканов. По МР-изображениям обычно выявляются аномалии сигнала от костного мозга, причинами которых могут являться как варианты нормы, так и злокачественность. Поэтому нам очень важно выявить и охарактеризовать эти аномалии. Благодаря изображениям, успешно полученным с различными типами контраста, с подавлением или без подавления сигнала от жира в режиме mDIXON TSE, мы можем уверенно поставить диагноз.”
“Другими примерами, связанными с костной системой, являются описание сигнала от некротического фрагмента при остеонекрозе, описание сигнала матрикса опухоли, имеющей различные компоненты (некроз, кровоизлияние, хрящ, остеогенез). Все это стало возможным благодаря получению изображений воды и синфазных изображений при одном сканировании в режиме mDIXON.”
“При визуализации периферических суставов режим mDIXON TSE помогает диагностировать травмы связок или сухожилий, дегенеративные и воспалительные патологии, такие как остеоартрит и ревматологические заболевания, а также злокачественные новообразования.”
“При оценке сухожилий и связок вокруг колена, голени, таза и локтя режим mDIXON TSE обусловливает достоверность диагностики благодаря способности получения изображений с подавлением и без подавления сигнала жира без дополнительных затрат времени. Это стало возможным в связи с тем, что сканирование в 2-точечном режиме mDIXON выполняется быстрее, чем с помощью обычного 3-точечного метода Dixon. Он может обладать более высокой эффективностью, поскольку помогает избежать увеличения продолжительности сканирования.”
“mDIXON TSE sequences allow simultaneous characterization of morphological changes from the in-phase T2-weighted images and visualization of edematous changes, thanks to the water T2-weighted images from the same acquisition. Anatomical and morphological considerations could be a partial or complete ligament tear, a bony avulsion or hematoma.”
“For soft tissue assessment mDIXON brings similar benefits. For example in one T2-weighted mDIXON TSE acquisition, having the multiple contrasts helps us assess abnormalities in peripheral nerves fascicles, which may be due to anatomical or inflammatory changes..”
“In peripheral joints, we get good image quality in difficult areas with mDIXON TSE. Fat suppressed images appear homogeneous over the entire image, even with large coverage at 3.0T – for instance in scapular or hip girdles – or in the bearing areas or around metal prostheses*, where fat suppression is often deficient with STIR or spectral fat suppression, causing diagnostic difficulties. If a diagnostic image is right the first time, we don’t need to repeat or add a sequence.”
“mDIXON TSE sequences allow simultaneous characterization of morphological changes from the in-phase T2-weighted images and visualization of edematous changes, thanks to the water T2-weighted images from the same acquisition. Anatomical and morphological considerations could be a partial or complete ligament tear, a bony avulsion or hematoma.”
“For soft tissue assessment mDIXON brings similar benefits. For example in one T2-weighted mDIXON TSE acquisition, having the multiple contrasts helps us assess abnormalities in peripheral nerves fascicles, which may be due to anatomical or inflammatory changes..”
“С помощью режима mDIXON TSE мы получаем изображения периферических суставов хорошего качества, даже на сложных участках.
Сигнал от жира подавляется однородно по всему изображению, даже в исследованиях с большим охватом при 3,0 Тл, например в исследованиях лопаток, тазового пояса, опорных поверхностей или тканей вокруг металлических протезов*, где технология STIR или функция спектрального подавления жира не обеспечивают необходимого уровня подавления. Если удается с первого раза получить нужное диагностическое изображение, нам не придется повторять сканирование или добавлять последовательность.”
“Последовательности mDIXON TSE позволяют одновременно диагностировать анатомические изменения по синфазным T2-взвешенным изображениям и визуализировать отечные изменения благодаря T2-взвешенным изображениям воды, полученным в ходе того же сканирования. Возможные анатомические заключения: частичный или полный разрыв связки, авульсия кости или гематомa.”
“При оценке мягких тканей режим mDIXON дает аналогичные преимущества. Например, всего одно сканирование с T2-взвешенной последовательностью mDIXON TSE, позволяющей получить несколько типов контраста, помогает оценить аномалии пучков периферических нервов, которые могут быть обусловлены анатомическими изменениями или воспалением.”
“mDIXON TSE sequences allow simultaneous characterization of morphological changes from the in-phase T2-weighted images and visualization of edematous changes, thanks to the water T2-weighted images from the same acquisition. Anatomical and morphological considerations could be a partial or complete ligament tear, a bony avulsion or hematoma.”
“For soft tissue assessment mDIXON brings similar benefits. For example in one T2-weighted mDIXON TSE acquisition, having the multiple contrasts helps us assess abnormalities in peripheral nerves fascicles, which may be due to anatomical or inflammatory changes..”
“In peripheral joints, we get good image quality in difficult areas with mDIXON TSE. Fat suppressed images appear homogeneous over the entire image, even with large coverage at 3.0T – for instance in scapular or hip girdles – or in the bearing areas or around metal prostheses*, where fat suppression is often deficient with STIR or spectral fat suppression, causing diagnostic difficulties. If a diagnostic image is right the first time, we don’t need to repeat or add a sequence.”
“mDIXON TSE sequences allow simultaneous characterization of morphological changes from the in-phase T2-weighted images and visualization of edematous changes, thanks to the water T2-weighted images from the same acquisition. Anatomical and morphological considerations could be a partial or complete ligament tear, a bony avulsion or hematoma.”
“For soft tissue assessment mDIXON brings similar benefits. For example in one T2-weighted mDIXON TSE acquisition, having the multiple contrasts helps us assess abnormalities in peripheral nerves fascicles, which may be due to anatomical or inflammatory changes..”
Доктор Лефевр высоко оценивает эффективность режима mDIXON TSE. “Благодаря режиму mDIXON TSE нам удалось уменьшить число последовательностей без снижения числа получаемых типов контраста. Кроме того, мы высоко ценим заметное снижение повторных сканирований из-за артефактов (что часто случается при использовании других последовательностей для подавления жира, таких как SPAIR и SPIR), которые делают диагностику невозможной. Получение нужных изображений с первого раза является наиболее эффективным результатом и для нас, и для пациента.”
“Применение последовательности mDIXON TSE позволяет равномерно подавлять сигнал жира при меньшей продолжительности сканирования, а также добиться хорошей корреляции между различными изображениями. Кроме того, мы получаем прямое соответствие между различными типами контрастов, поскольку получаем их в ходе одного сканирования.”
“В наших исследованиях позвоночника мы используем режим mDIXON TSE для сканирования пациентов с дегенеративными и воспалительными патологиями и переломами позвонков, а также для диагностирования вертебральных и паравертебральных опухолей, — говорит доктор Лефевр. — Этот режим позволяет получить за одно сканирование различные типы контрастов, что дает возможность визуализировать и диагностировать очаговые или диффузные поражения позвоночника.”
“Режим mDIXON TSE дает реальное преимущество в случаях острых и травматических повреждений позвоночника, позволяя сократить время сканирования и использовать только ограниченное число последовательностей. Для пациентов с болевым синдромом, которые, например, поступают из отделения неотложной помощи и нуждаются в хирургическом вмешательстве, МР-сканирование должно осуществляться очень быстро. За одно T2-взвешенное сканирование мы можем оценить спинной мозг, позвоночный диск и целостность связок по синфазным изображениям, а также трабекулярный перелом и отечные изменения по изображению воды.”
Доктор Лефевр приводит другие примеры часто встречающихся заболеваний позвоночника, при которых предпочтительно использовать режим mDIXON. «В случае, например, грыжи межпозвонкового диска или дегенеративного заболевания межпозвонковых дисков нам не нужно выбирать между изображениями с подавлением или без подавления сигнала от жира. По синфазным изображениям, полученным с помощью Т2-взвешенных последовательностей, мы можем оценить анатомические изменения в замыкательной пластинке, а на изображении воды, полученном в ходе того же сканирования, мы видим воспалительные изменения.”
Доктор Лефевр говорит: «Во время исследования нашим радиологам больше не нужно выбирать между изображениями с подавлением или без подавления сигнала от жира; они получают и то, и другое. Кроме того, они ценят режим mDIXON TSE за исключительное качество изображений и однородное подавление жира. Применение режима mDIXON TSE может даже помочь устанавливать те диагнозы, которые было затруднительно или невозможно установить с нашими старыми методами подавления сигнала жира. Что касается, например, суставов, мы получаем изображения более высокого качества на сложных участках, где было затруднено удаление жира.”
“Наши лечащие врачи также высоко оценивают прекрасное качество изображений, дающих возможность уверенной постановки диагноза и оптимизации лечения.
Д-р Лефевр подводит итог следующим образом: «Я без сомнений рекомендую последовательность mDIXON TSE для визуализации опорно-двигательного аппарата. Это простой способ значительно улучшить качество МР-исследований благодаря одновременному получению изображений для визуализации и диагностирования без дополнительных затрат времени.”
1. Del Grande F, Santini F, Herzka DA, Aro MR, Dean CW, Gold GE, et al. Fat-suppression techniques for 3-T MR imaging of the musculoskeletal system. Radiographics, Feb 2014;34(1):217-233.
* МР-исследования противопоказаны пациентам с металлическими имплантатами; исключением являются лишь те случаи, когда изготовитель имплантатов заявляет об их совместимости с МРТ.
Результаты упомянутых в примерах исследований не могут использоваться для прогнозирования результатов, полученных в других примерах. Результаты, полученные в других примерах, могут отличаться.
Результаты, полученные в медицинских учреждениях, перечисленных в данной статье, не обязательно типичны для других медицинских учреждений.