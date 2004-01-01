Ключевые слова для поиска

Компьютерный томограф Philips Spectral CT

Каждое исследование - спектральное

Найти похожие продукты

КТ с двухслойным детектором Philips Spectral CT позволяет получить спектральные данные за один оборот рентгеновской трубки, без дополнительных настроек, без ограничений поля обзора и ширины детектора. Уникальная технология зарекомендовала себя по всему миру в различных клинических областях - кардиология, онкология, экстренная диагностика, педиатрические исследования, интервенционная радиология и радиационная онкология.

Оставить заявку
Особенности
Получение спектральных данных "по умолчанию"

Получение спектральных данных "по умолчанию"

Получение спектральных данных осуществляется «по умолчанию» и не требует предварительной настройки специального протокола, а значит их анализ возможен даже после проведённого КТ-исследования. Это решает проблему направления пациента на дообследование с «двумя энергиями», сокращая его диагностический путь. Время на постановку диагноза уменьшается на 34% [1], а количество повторных исследований - на 26% [2].

Получение спектральных данных "по умолчанию"

Получение спектральных данных осуществляется «по умолчанию» и не требует предварительной настройки специального протокола, а значит их анализ возможен даже после проведённого КТ-исследования. Это решает проблему направления пациента на дообследование с «двумя энергиями», сокращая его диагностический путь. Время на постановку диагноза уменьшается на 34% [1], а количество повторных исследований - на 26% [2].

Получение спектральных данных "по умолчанию"

Получение спектральных данных осуществляется «по умолчанию» и не требует предварительной настройки специального протокола, а значит их анализ возможен даже после проведённого КТ-исследования. Это решает проблему направления пациента на дообследование с «двумя энергиями», сокращая его диагностический путь. Время на постановку диагноза уменьшается на 34% [1], а количество повторных исследований - на 26% [2].
Повышение выявляемости патологий

Повышение выявляемости патологий

Выявляемость патологий увеличивается на 23% [3] благодаря диагностике инциденталом (случайно выявленное образование без клинических проявлений). Спектральные результаты низкой моноэнергии обеспечивают улучшенную визуализацию низкоконтрастных структур, в том числе изоденсных образований, которые трудно обнаружить при анализе обычных изображений.

Повышение выявляемости патологий

Выявляемость патологий увеличивается на 23% [3] благодаря диагностике инциденталом (случайно выявленное образование без клинических проявлений). Спектральные результаты низкой моноэнергии обеспечивают улучшенную визуализацию низкоконтрастных структур, в том числе изоденсных образований, которые трудно обнаружить при анализе обычных изображений.

Повышение выявляемости патологий

Выявляемость патологий увеличивается на 23% [3] благодаря диагностике инциденталом (случайно выявленное образование без клинических проявлений). Спектральные результаты низкой моноэнергии обеспечивают улучшенную визуализацию низкоконтрастных структур, в том числе изоденсных образований, которые трудно обнаружить при анализе обычных изображений.
Исследование грудной клетки, брюшной полости и малого таза всего за 2 секунды

Исследование грудной клетки, брюшной полости и малого таза всего за 2 секунды

Высокая скорость исследования: для сканирования грудной клетки, брюшной полости и малого таза требуется всего 2 секунды. При этом реконструкция спектральных данных занимает менее 1 минуты, а доступ к Philips Spectral Magic Glass выполняется через PACS.

Исследование грудной клетки, брюшной полости и малого таза всего за 2 секунды

Высокая скорость исследования: для сканирования грудной клетки, брюшной полости и малого таза требуется всего 2 секунды. При этом реконструкция спектральных данных занимает менее 1 минуты, а доступ к Philips Spectral Magic Glass выполняется через PACS.

Исследование грудной клетки, брюшной полости и малого таза всего за 2 секунды

Высокая скорость исследования: для сканирования грудной клетки, брюшной полости и малого таза требуется всего 2 секунды. При этом реконструкция спектральных данных занимает менее 1 минуты, а доступ к Philips Spectral Magic Glass выполняется через PACS.
Экспертная КТ-коронарография

Экспертная КТ-коронарография

Реконструкция с компенсацией движения коронарных артерий на базе искусственного интеллекта обеспечивает КТ-коронарографию без артефактов от движения и уменьшает необходимость в применении β-блокаторов при исследовании пациентов с учащённой частотой сердечных сокращений. Результаты низкой моноэнергии улучшают контрастирование и позволяют до 50% [4] снизить объём вводимого контрастного вещества.

Экспертная КТ-коронарография

Реконструкция с компенсацией движения коронарных артерий на базе искусственного интеллекта обеспечивает КТ-коронарографию без артефактов от движения и уменьшает необходимость в применении β-блокаторов при исследовании пациентов с учащённой частотой сердечных сокращений. Результаты низкой моноэнергии улучшают контрастирование и позволяют до 50% [4] снизить объём вводимого контрастного вещества.

Экспертная КТ-коронарография

Реконструкция с компенсацией движения коронарных артерий на базе искусственного интеллекта обеспечивает КТ-коронарографию без артефактов от движения и уменьшает необходимость в применении β-блокаторов при исследовании пациентов с учащённой частотой сердечных сокращений. Результаты низкой моноэнергии улучшают контрастирование и позволяют до 50% [4] снизить объём вводимого контрастного вещества.
Усовершенствование биопсии под контролем КТ

Усовершенствование биопсии под контролем КТ

Новый пульт управления инвазивными исследованиями (размещается в процедурной на боковой части стола или отдельной тележке) даёт возможность контролировать перемещение и сохранять положения стола, включать и отключать лазерную систему, выбирать параметры сканирования, инструменты работы с изображениями и режим просмотра, что усовершенствует процесс проведения биопсии под контролем КТ.

Усовершенствование биопсии под контролем КТ

Новый пульт управления инвазивными исследованиями (размещается в процедурной на боковой части стола или отдельной тележке) даёт возможность контролировать перемещение и сохранять положения стола, включать и отключать лазерную систему, выбирать параметры сканирования, инструменты работы с изображениями и режим просмотра, что усовершенствует процесс проведения биопсии под контролем КТ.

Усовершенствование биопсии под контролем КТ

Новый пульт управления инвазивными исследованиями (размещается в процедурной на боковой части стола или отдельной тележке) даёт возможность контролировать перемещение и сохранять положения стола, включать и отключать лазерную систему, выбирать параметры сканирования, инструменты работы с изображениями и режим просмотра, что усовершенствует процесс проведения биопсии под контролем КТ.
Научный потенциал в различных клинических областях

Научный потенциал в различных клинических областях

Более 700 установленных спектральных систем по всему миру и более 750 научных публикаций, доказывающих эффективность применения КТ с двухслойным детектором в различных клинических областях.

Научный потенциал в различных клинических областях

Более 700 установленных спектральных систем по всему миру и более 750 научных публикаций, доказывающих эффективность применения КТ с двухслойным детектором в различных клинических областях.

Научный потенциал в различных клинических областях

Более 700 установленных спектральных систем по всему миру и более 750 научных публикаций, доказывающих эффективность применения КТ с двухслойным детектором в различных клинических областях.
  • Получение спектральных данных "по умолчанию"
  • Повышение выявляемости патологий
  • Исследование грудной клетки, брюшной полости и малого таза всего за 2 секунды
  • Экспертная КТ-коронарография
Посмотреть все особенности
Получение спектральных данных "по умолчанию"

Получение спектральных данных "по умолчанию"

Получение спектральных данных осуществляется «по умолчанию» и не требует предварительной настройки специального протокола, а значит их анализ возможен даже после проведённого КТ-исследования. Это решает проблему направления пациента на дообследование с «двумя энергиями», сокращая его диагностический путь. Время на постановку диагноза уменьшается на 34% [1], а количество повторных исследований - на 26% [2].

Получение спектральных данных "по умолчанию"

Получение спектральных данных осуществляется «по умолчанию» и не требует предварительной настройки специального протокола, а значит их анализ возможен даже после проведённого КТ-исследования. Это решает проблему направления пациента на дообследование с «двумя энергиями», сокращая его диагностический путь. Время на постановку диагноза уменьшается на 34% [1], а количество повторных исследований - на 26% [2].

Получение спектральных данных "по умолчанию"

Получение спектральных данных осуществляется «по умолчанию» и не требует предварительной настройки специального протокола, а значит их анализ возможен даже после проведённого КТ-исследования. Это решает проблему направления пациента на дообследование с «двумя энергиями», сокращая его диагностический путь. Время на постановку диагноза уменьшается на 34% [1], а количество повторных исследований - на 26% [2].
Повышение выявляемости патологий

Повышение выявляемости патологий

Выявляемость патологий увеличивается на 23% [3] благодаря диагностике инциденталом (случайно выявленное образование без клинических проявлений). Спектральные результаты низкой моноэнергии обеспечивают улучшенную визуализацию низкоконтрастных структур, в том числе изоденсных образований, которые трудно обнаружить при анализе обычных изображений.

Повышение выявляемости патологий

Выявляемость патологий увеличивается на 23% [3] благодаря диагностике инциденталом (случайно выявленное образование без клинических проявлений). Спектральные результаты низкой моноэнергии обеспечивают улучшенную визуализацию низкоконтрастных структур, в том числе изоденсных образований, которые трудно обнаружить при анализе обычных изображений.

Повышение выявляемости патологий

Выявляемость патологий увеличивается на 23% [3] благодаря диагностике инциденталом (случайно выявленное образование без клинических проявлений). Спектральные результаты низкой моноэнергии обеспечивают улучшенную визуализацию низкоконтрастных структур, в том числе изоденсных образований, которые трудно обнаружить при анализе обычных изображений.
Исследование грудной клетки, брюшной полости и малого таза всего за 2 секунды

Исследование грудной клетки, брюшной полости и малого таза всего за 2 секунды

Высокая скорость исследования: для сканирования грудной клетки, брюшной полости и малого таза требуется всего 2 секунды. При этом реконструкция спектральных данных занимает менее 1 минуты, а доступ к Philips Spectral Magic Glass выполняется через PACS.

Исследование грудной клетки, брюшной полости и малого таза всего за 2 секунды

Высокая скорость исследования: для сканирования грудной клетки, брюшной полости и малого таза требуется всего 2 секунды. При этом реконструкция спектральных данных занимает менее 1 минуты, а доступ к Philips Spectral Magic Glass выполняется через PACS.

Исследование грудной клетки, брюшной полости и малого таза всего за 2 секунды

Высокая скорость исследования: для сканирования грудной клетки, брюшной полости и малого таза требуется всего 2 секунды. При этом реконструкция спектральных данных занимает менее 1 минуты, а доступ к Philips Spectral Magic Glass выполняется через PACS.
Экспертная КТ-коронарография

Экспертная КТ-коронарография

Реконструкция с компенсацией движения коронарных артерий на базе искусственного интеллекта обеспечивает КТ-коронарографию без артефактов от движения и уменьшает необходимость в применении β-блокаторов при исследовании пациентов с учащённой частотой сердечных сокращений. Результаты низкой моноэнергии улучшают контрастирование и позволяют до 50% [4] снизить объём вводимого контрастного вещества.

Экспертная КТ-коронарография

Реконструкция с компенсацией движения коронарных артерий на базе искусственного интеллекта обеспечивает КТ-коронарографию без артефактов от движения и уменьшает необходимость в применении β-блокаторов при исследовании пациентов с учащённой частотой сердечных сокращений. Результаты низкой моноэнергии улучшают контрастирование и позволяют до 50% [4] снизить объём вводимого контрастного вещества.

Экспертная КТ-коронарография

Реконструкция с компенсацией движения коронарных артерий на базе искусственного интеллекта обеспечивает КТ-коронарографию без артефактов от движения и уменьшает необходимость в применении β-блокаторов при исследовании пациентов с учащённой частотой сердечных сокращений. Результаты низкой моноэнергии улучшают контрастирование и позволяют до 50% [4] снизить объём вводимого контрастного вещества.
Усовершенствование биопсии под контролем КТ

Усовершенствование биопсии под контролем КТ

Новый пульт управления инвазивными исследованиями (размещается в процедурной на боковой части стола или отдельной тележке) даёт возможность контролировать перемещение и сохранять положения стола, включать и отключать лазерную систему, выбирать параметры сканирования, инструменты работы с изображениями и режим просмотра, что усовершенствует процесс проведения биопсии под контролем КТ.

Усовершенствование биопсии под контролем КТ

Новый пульт управления инвазивными исследованиями (размещается в процедурной на боковой части стола или отдельной тележке) даёт возможность контролировать перемещение и сохранять положения стола, включать и отключать лазерную систему, выбирать параметры сканирования, инструменты работы с изображениями и режим просмотра, что усовершенствует процесс проведения биопсии под контролем КТ.

Усовершенствование биопсии под контролем КТ

Новый пульт управления инвазивными исследованиями (размещается в процедурной на боковой части стола или отдельной тележке) даёт возможность контролировать перемещение и сохранять положения стола, включать и отключать лазерную систему, выбирать параметры сканирования, инструменты работы с изображениями и режим просмотра, что усовершенствует процесс проведения биопсии под контролем КТ.
Научный потенциал в различных клинических областях

Научный потенциал в различных клинических областях

Более 700 установленных спектральных систем по всему миру и более 750 научных публикаций, доказывающих эффективность применения КТ с двухслойным детектором в различных клинических областях.

Научный потенциал в различных клинических областях

Более 700 установленных спектральных систем по всему миру и более 750 научных публикаций, доказывающих эффективность применения КТ с двухслойным детектором в различных клинических областях.

Научный потенциал в различных клинических областях

Более 700 установленных спектральных систем по всему миру и более 750 научных публикаций, доказывающих эффективность применения КТ с двухслойным детектором в различных клинических областях.

Tехнические характеристики

Общие сведения
Общие сведения
Мощность генератора
  • 120 кВт
Срезы
  • 512 срезов
Зона охвата
  • 80 мм
Скорость вращения
  • 0,27 сек
Максимальный диапазон сканирования (аксиальное сканирование)
  • 2000 мм
Апертура туннеля
  • 800 мм
Скорость стандартной реконструкции
  • 40 изобр./сек
Временное разрешение при спектральном сканировании
  • Единомоментный сбор данных высокой и низкой энергий без сдвига по времени и разницы в проекционных данных
Значения кВп
  • Стандартные: 80, 100, 120, 140 кВп Спектральные: 100, 120, 140 кВп
Скорость спектральной реконструкции*
  • 1–2 мин для большинства случаев*
Общие сведения
Общие сведения
Мощность генератора
  • 120 кВт
Срезы
  • 512 срезов
Посмотреть все характеристики
Общие сведения
Общие сведения
Мощность генератора
  • 120 кВт
Срезы
  • 512 срезов
Зона охвата
  • 80 мм
Скорость вращения
  • 0,27 сек
Максимальный диапазон сканирования (аксиальное сканирование)
  • 2000 мм
Апертура туннеля
  • 800 мм
Скорость стандартной реконструкции
  • 40 изобр./сек
Временное разрешение при спектральном сканировании
  • Единомоментный сбор данных высокой и низкой энергий без сдвига по времени и разницы в проекционных данных
Значения кВп
  • Стандартные: 80, 100, 120, 140 кВп Спектральные: 100, 120, 140 кВп
Скорость спектральной реконструкции*
  • 1–2 мин для большинства случаев*
  • 1. Philips. (2017). Whitepaper: Economic impact of IQon for patients with renal insufficiency
  • 2. Follow-up Recommendation Rates Associated with Spectral Detector Dual-Energy CT of the Abdomen and Pelvis: A Retrospective Comparison to Single-Energy CT. Atwi, Noah E. et al. J Am Coll Radiol. 2020;17:940-950
  • 3. Philips. (2020). Clinical Element: Improved lesion conspicuity using IQon Spectral CT
  • 4. Huang et al, 2020, Quant Imaging Med Surg, The optimal monoenergetic spectral image level of coronary computed tomography (CT) angiography on a dual-layer spectral detector CT with half-dose contrast media;
  • Ren et al, 2021, Quant Imaging Med Surg, Feasibility of low-dose contrast media in run-off CT angiography on dual-layer spectral detector CT;
  • Nagayama et al, 2018, European Radiology, Dual-Layer DECT for multiphasic hepatic CT with 50 percent iodine load: a matched-pair comparison with a 120 kVp protocol;
  • Tsang et al, 2017, Quantifying potential reduction in contrast dose with Monoenergetic images synthesized from dual layer detector spectral CT;
  • Van Hamersvelt, et al, Int’l Journal of CV Imaging, 2018 University Medical Center Utrecht. Contrast agent concentration optimization in CTA using low tube voltage and dual-energy CT in multiple vendors: a phantom study.
  • *Спектральная реконструкция осуществляется дополнительно к стандартной реконструкции
  • Система компьютерной томографии Spectral CT с принадлежностями, РУ № РЗН 2024/21883

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Все права защищены.

Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.