Компьютерный томограф Philips Spectral CT

КТ с двухслойным детектором Philips Spectral CT позволяет получить спектральные данные за один оборот рентгеновской трубки, без дополнительных настроек, без ограничений поля обзора и ширины детектора. Уникальная технология зарекомендовала себя по всему миру в различных клинических областях - кардиология, онкология, экстренная диагностика, педиатрические исследования, интервенционная радиология и радиационная онкология.
Получение спектральных данных осуществляется «по умолчанию» и не требует предварительной настройки специального протокола, а значит их анализ возможен даже после проведённого КТ-исследования. Это решает проблему направления пациента на дообследование с «двумя энергиями», сокращая его диагностический путь. Время на постановку диагноза уменьшается на 34% [1], а количество повторных исследований - на 26% [2].
Выявляемость патологий увеличивается на 23% [3] благодаря диагностике инциденталом (случайно выявленное образование без клинических проявлений). Спектральные результаты низкой моноэнергии обеспечивают улучшенную визуализацию низкоконтрастных структур, в том числе изоденсных образований, которые трудно обнаружить при анализе обычных изображений.
Высокая скорость исследования: для сканирования грудной клетки, брюшной полости и малого таза требуется всего 2 секунды.
При этом реконструкция спектральных данных занимает менее 1 минуты, а доступ к Philips Spectral Magic Glass выполняется через PACS.
Реконструкция с компенсацией движения коронарных артерий на базе искусственного интеллекта обеспечивает КТ-коронарографию без артефактов от движения и уменьшает необходимость в применении β-блокаторов при исследовании пациентов с учащённой частотой сердечных сокращений. Результаты низкой моноэнергии улучшают контрастирование и позволяют до 50% [4] снизить объём вводимого контрастного вещества.
Новый пульт управления инвазивными исследованиями (размещается в процедурной на боковой части стола или отдельной тележке) даёт возможность контролировать перемещение и сохранять положения стола, включать и отключать лазерную систему, выбирать параметры сканирования, инструменты работы с изображениями и режим просмотра, что усовершенствует процесс проведения биопсии под контролем КТ.
Более 700 установленных спектральных систем по всему миру и более 750 научных публикаций, доказывающих эффективность применения КТ с двухслойным детектором в различных клинических областях.
*Спектральная реконструкция осуществляется дополнительно к стандартной реконструкции
Система компьютерной томографии Spectral CT с принадлежностями, РУ № РЗН 2024/21883
