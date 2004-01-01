Компьютерный томограф Philips Spectral CT

Получение спектральных данных "по умолчанию"

Получение спектральных данных осуществляется «по умолчанию» и не требует предварительной настройки специального протокола, а значит их анализ возможен даже после проведённого КТ-исследования. Это решает проблему направления пациента на дообследование с «двумя энергиями», сокращая его диагностический путь. Время на постановку диагноза уменьшается на 34% [1], а количество повторных исследований - на 26% [2].