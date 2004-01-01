PageWriter TC35 Кардиограф

PageWriter TC35 оснащен усовершенствованными функциями для оптимизации рабочего процесса и поддержки клинических решений. Все кардиографы PageWriter TC используют клинически эффективный алгоритм DXL для анализа ЭКГ, созданный на основе более 55 лет исследований и опыта работы и обеспечивающий непрерывность и согласованность данных кардиографов PageWriter, системы управления ЭКГ IntelliSpace и других решений Philips для системы здравоохранения. Возможна загрузка списков исследований в формате DICOM и извлечение сведений ADT, что обеспечивает доступ к демографическим данным пациента. Отчеты ЭКГ можно экспортировать в электронные истории болезни по беспроводной сети с использованием стандарта WiFi 5 802.11 b/a/g/n/ac и протокола безопасности WPA3 (Personal). Поддержка кардиографом PageWriter формата DICOM обеспечивает прямой доступ к запросам ЭКГ от поставщика DICOM MWL и хранение ЭКГ в системе PACS. Результат — быстрый, эффективный и надежный рабочий процесс для вас и ваших пациентов.