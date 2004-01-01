PageWriter TC35 оснащен усовершенствованными функциями для оптимизации рабочего процесса и поддержки клинических решений. Все кардиографы PageWriter TC используют клинически эффективный алгоритм DXL для анализа ЭКГ, созданный на основе более 55 лет исследований и опыта работы и обеспечивающий непрерывность и согласованность данных кардиографов PageWriter, системы управления ЭКГ IntelliSpace и других решений Philips для системы здравоохранения. Возможна загрузка списков исследований в формате DICOM и извлечение сведений ADT, что обеспечивает доступ к демографическим данным пациента. Отчеты ЭКГ можно экспортировать в электронные истории болезни по беспроводной сети с использованием стандарта WiFi 5 802.11 b/a/g/n/ac и протокола безопасности WPA3 (Personal). Поддержка кардиографом PageWriter формата DICOM обеспечивает прямой доступ к запросам ЭКГ от поставщика DICOM MWL и хранение ЭКГ в системе PACS. Результат — быстрый, эффективный и надежный рабочий процесс для вас и ваших пациентов.
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Алгоритм Philips DXL для анализа ЭКГ обеспечивает передовой уровень интерпретации ЭКГ, в частности в отношении анализа данных педиатрических исследований, обнаружения импульсов электрокардиостимулятора (от 0,02 мВ/мс) и измерения QT, а также набор усовершенствованных инструментов поддержки принятия решений относительно STEMI для помощи в лечении пациентов с болями в груди.
Передовой уровень интерпретации ЭКГ
Алгоритм Philips DXL для анализа ЭКГ обеспечивает передовой уровень интерпретации ЭКГ, в частности в отношении анализа данных педиатрических исследований, обнаружения импульсов электрокардиостимулятора (от 0,02 мВ/мс) и измерения QT, а также набор усовершенствованных инструментов поддержки принятия решений относительно STEMI для помощи в лечении пациентов с болями в груди.
Передовой уровень интерпретации ЭКГ
Алгоритм Philips DXL для анализа ЭКГ обеспечивает передовой уровень интерпретации ЭКГ, в частности в отношении анализа данных педиатрических исследований, обнаружения импульсов электрокардиостимулятора (от 0,02 мВ/мс) и измерения QT, а также набор усовершенствованных инструментов поддержки принятия решений относительно STEMI для помощи в лечении пациентов с болями в груди.
Пошаговая работа 1-2-3
Быстрая навигация с помощью сенсорного экрана и кнопок с подсветкой
Кардиограф PageWriter TC35 рассчитан на использование в особых условиях медицинских учреждений. Простое управление за счет кнопок пошаговой работы 1-2-3, сенсорный дисплей и дополнительные инструменты способствуют получению качественных отчетов ЭКГ. Удобный и быстрый в работе сенсорный экран с кнопками пошаговой работы 1-2-3, интуитивно понятная поддержка принятия клинических решений в сочетании с алгоритмом анализа ЭКГ Philips DXL передового уровня позволяют соответствовать текущим и будущим потребностям пользователей.
Быстрая навигация с помощью сенсорного экрана и кнопок с подсветкой
Кардиограф PageWriter TC35 рассчитан на использование в особых условиях медицинских учреждений. Простое управление за счет кнопок пошаговой работы 1-2-3, сенсорный дисплей и дополнительные инструменты способствуют получению качественных отчетов ЭКГ. Удобный и быстрый в работе сенсорный экран с кнопками пошаговой работы 1-2-3, интуитивно понятная поддержка принятия клинических решений в сочетании с алгоритмом анализа ЭКГ Philips DXL передового уровня позволяют соответствовать текущим и будущим потребностям пользователей.
Быстрая навигация с помощью сенсорного экрана и кнопок с подсветкой
Кардиограф PageWriter TC35 рассчитан на использование в особых условиях медицинских учреждений. Простое управление за счет кнопок пошаговой работы 1-2-3, сенсорный дисплей и дополнительные инструменты способствуют получению качественных отчетов ЭКГ. Удобный и быстрый в работе сенсорный экран с кнопками пошаговой работы 1-2-3, интуитивно понятная поддержка принятия клинических решений в сочетании с алгоритмом анализа ЭКГ Philips DXL передового уровня позволяют соответствовать текущим и будущим потребностям пользователей.
Компактный встроенный электродный кабель
Встроенный электродный кабель сокращает количество подключений к оборудованию
Целостная конструкция компактного электродного кабеля способствует снижению количества подключений к оборудованию, требующих проверки и контроля со стороны персонала. Кроме того, такая конструкция обеспечивает экономичное решение при замене частей оборудования в условиях их большого расхода. Аккумулятор обеспечивает до 13,9 часов работы в штатном режиме без необходимости подзарядки.
Встроенный электродный кабель сокращает количество подключений к оборудованию
Целостная конструкция компактного электродного кабеля способствует снижению количества подключений к оборудованию, требующих проверки и контроля со стороны персонала. Кроме того, такая конструкция обеспечивает экономичное решение при замене частей оборудования в условиях их большого расхода. Аккумулятор обеспечивает до 13,9 часов работы в штатном режиме без необходимости подзарядки.
Встроенный электродный кабель сокращает количество подключений к оборудованию
Целостная конструкция компактного электродного кабеля способствует снижению количества подключений к оборудованию, требующих проверки и контроля со стороны персонала. Кроме того, такая конструкция обеспечивает экономичное решение при замене частей оборудования в условиях их большого расхода. Аккумулятор обеспечивает до 13,9 часов работы в штатном режиме без необходимости подзарядки.
Беспроводное подключение при помощи WiFi 5
Взаимодействие и интеграция на основе стандартов
Гибкий рабочий процесс с использованием проводного и беспроводного подключения при помощи WiFi 5 с поддержкой HL7, XML и отраслевого стандарта DICOM обеспечивают специалистов информацией и способствуют быстрому принятию клинических решений.
Взаимодействие и интеграция на основе стандартов
Гибкий рабочий процесс с использованием проводного и беспроводного подключения при помощи WiFi 5 с поддержкой HL7, XML и отраслевого стандарта DICOM обеспечивают специалистов информацией и способствуют быстрому принятию клинических решений.
Взаимодействие и интеграция на основе стандартов
Гибкий рабочий процесс с использованием проводного и беспроводного подключения при помощи WiFi 5 с поддержкой HL7, XML и отраслевого стандарта DICOM обеспечивают специалистов информацией и способствуют быстрому принятию клинических решений.
Алгоритм Philips DXL для анализа ЭКГ обеспечивает передовой уровень интерпретации ЭКГ, в частности в отношении анализа данных педиатрических исследований, обнаружения импульсов электрокардиостимулятора (от 0,02 мВ/мс) и измерения QT, а также набор усовершенствованных инструментов поддержки принятия решений относительно STEMI для помощи в лечении пациентов с болями в груди.
Передовой уровень интерпретации ЭКГ
Алгоритм Philips DXL для анализа ЭКГ обеспечивает передовой уровень интерпретации ЭКГ, в частности в отношении анализа данных педиатрических исследований, обнаружения импульсов электрокардиостимулятора (от 0,02 мВ/мс) и измерения QT, а также набор усовершенствованных инструментов поддержки принятия решений относительно STEMI для помощи в лечении пациентов с болями в груди.
Передовой уровень интерпретации ЭКГ
Алгоритм Philips DXL для анализа ЭКГ обеспечивает передовой уровень интерпретации ЭКГ, в частности в отношении анализа данных педиатрических исследований, обнаружения импульсов электрокардиостимулятора (от 0,02 мВ/мс) и измерения QT, а также набор усовершенствованных инструментов поддержки принятия решений относительно STEMI для помощи в лечении пациентов с болями в груди.
Пошаговая работа 1-2-3
Быстрая навигация с помощью сенсорного экрана и кнопок с подсветкой
Кардиограф PageWriter TC35 рассчитан на использование в особых условиях медицинских учреждений. Простое управление за счет кнопок пошаговой работы 1-2-3, сенсорный дисплей и дополнительные инструменты способствуют получению качественных отчетов ЭКГ. Удобный и быстрый в работе сенсорный экран с кнопками пошаговой работы 1-2-3, интуитивно понятная поддержка принятия клинических решений в сочетании с алгоритмом анализа ЭКГ Philips DXL передового уровня позволяют соответствовать текущим и будущим потребностям пользователей.
Быстрая навигация с помощью сенсорного экрана и кнопок с подсветкой
Кардиограф PageWriter TC35 рассчитан на использование в особых условиях медицинских учреждений. Простое управление за счет кнопок пошаговой работы 1-2-3, сенсорный дисплей и дополнительные инструменты способствуют получению качественных отчетов ЭКГ. Удобный и быстрый в работе сенсорный экран с кнопками пошаговой работы 1-2-3, интуитивно понятная поддержка принятия клинических решений в сочетании с алгоритмом анализа ЭКГ Philips DXL передового уровня позволяют соответствовать текущим и будущим потребностям пользователей.
Быстрая навигация с помощью сенсорного экрана и кнопок с подсветкой
Кардиограф PageWriter TC35 рассчитан на использование в особых условиях медицинских учреждений. Простое управление за счет кнопок пошаговой работы 1-2-3, сенсорный дисплей и дополнительные инструменты способствуют получению качественных отчетов ЭКГ. Удобный и быстрый в работе сенсорный экран с кнопками пошаговой работы 1-2-3, интуитивно понятная поддержка принятия клинических решений в сочетании с алгоритмом анализа ЭКГ Philips DXL передового уровня позволяют соответствовать текущим и будущим потребностям пользователей.
Компактный встроенный электродный кабель
Встроенный электродный кабель сокращает количество подключений к оборудованию
Целостная конструкция компактного электродного кабеля способствует снижению количества подключений к оборудованию, требующих проверки и контроля со стороны персонала. Кроме того, такая конструкция обеспечивает экономичное решение при замене частей оборудования в условиях их большого расхода. Аккумулятор обеспечивает до 13,9 часов работы в штатном режиме без необходимости подзарядки.
Встроенный электродный кабель сокращает количество подключений к оборудованию
Целостная конструкция компактного электродного кабеля способствует снижению количества подключений к оборудованию, требующих проверки и контроля со стороны персонала. Кроме того, такая конструкция обеспечивает экономичное решение при замене частей оборудования в условиях их большого расхода. Аккумулятор обеспечивает до 13,9 часов работы в штатном режиме без необходимости подзарядки.
Встроенный электродный кабель сокращает количество подключений к оборудованию
Целостная конструкция компактного электродного кабеля способствует снижению количества подключений к оборудованию, требующих проверки и контроля со стороны персонала. Кроме того, такая конструкция обеспечивает экономичное решение при замене частей оборудования в условиях их большого расхода. Аккумулятор обеспечивает до 13,9 часов работы в штатном режиме без необходимости подзарядки.
Беспроводное подключение при помощи WiFi 5
Взаимодействие и интеграция на основе стандартов
Гибкий рабочий процесс с использованием проводного и беспроводного подключения при помощи WiFi 5 с поддержкой HL7, XML и отраслевого стандарта DICOM обеспечивают специалистов информацией и способствуют быстрому принятию клинических решений.
Взаимодействие и интеграция на основе стандартов
Гибкий рабочий процесс с использованием проводного и беспроводного подключения при помощи WiFi 5 с поддержкой HL7, XML и отраслевого стандарта DICOM обеспечивают специалистов информацией и способствуют быстрому принятию клинических решений.
Взаимодействие и интеграция на основе стандартов
Гибкий рабочий процесс с использованием проводного и беспроводного подключения при помощи WiFi 5 с поддержкой HL7, XML и отраслевого стандарта DICOM обеспечивают специалистов информацией и способствуют быстрому принятию клинических решений.
Tехнические характеристики
Функции ЭКГ
Функции ЭКГ
Одновременное снятие отведений
12 отведений
Таймер ЭКГ
Поддержка протоколов ЭКГ с фармакологической нагрузкой
Хранение и передача заключений
Точное воспроизведение при 1000 Гц 10 секунд записи во всех 12 отведениях
Усовершенствованная двусторонняя сетевая связь
Усовершенствованная двусторонняя сетевая связь
Централизованное управление временем (D01)
Время может быть синхронизировано с временем сетевого сервера вручную или автоматически
Алгоритм ЭКГ в 18 отведениях Philips DXL
Алгоритм ЭКГ в 18 отведениях Philips DXL
Интерпретированные результаты
>600 интерпретационных заключений; интегрированный анализ данных педиатрических исследований
Блокирование заключения о пограничных изменениях
Три изменяемых настройки
Номенклатура
В соответствии с рекомендациями AHA/ACCF/HRS 2007 г., часть II¹
ADT (D02)
ADT (D02)
Запрос и извлечение демографических данных пациента
Да
На основе введенных пользователем или отсканированных критериев поиска (например, ID пациента, фамилия/имя)
Да
Поддерживается стандартным интерфейсом HL7 через IntelliSpace Enterprise для медицинских систем
Да
Помощь в диагностике инфаркта миокарда с повышением сегмента ST
Помощь в диагностике инфаркта миокарда с повышением сегмента ST
Графический вектор ST
Два формата отчета ЭКГ с плоскостями карт сегмента ST; фронтальная и поперечная плоскости
Критические значения
Выделение четырех клинических состояний, требующих немедленного вмешательства
Вывод результатов ЭКГ в формате DICOM (D08)
Вывод результатов ЭКГ в формате DICOM (D08)
Создание ЭКГ в 12 отведениях в формате DICOM
Да
Создание общей ЭКГ в формате DICOM
Да
Индикаторы качества сигнала
Индикаторы качества сигнала
Индикация отсоединения электродов
На анатомической схеме отображается местоположение и метка электродов
Цвет отведения
Четыре цвета, указывающие качество сигнала отдельных отведений
Проверка положения электродов
Программное обеспечение для размещения электродов определяет 20 различных положений электродов
Частота сердечных сокращений
Непрерывное отображение ЧСС пациента
Предварительный просмотр печати
Предварительный просмотр кривых ЭКГ в полноэкранном формате перед печатью
Пользовательский интерфейс
Пользовательский интерфейс
Сенсорный экран
5-проводной резистивный сенсорный экран
Клавиатура
Кнопки пошаговой работы 1-2-3 с подсветкой; 65 клавиш, стандартный полный набор буквенно-цифровых символов; специальные символы
Накладка для клавиатуры
Гибкая силиконовая накладка защищает от проникновения твердых частиц/жидкостей
Дисплей
Дисплей
Размер
6,5-дюймовый дисплей TFT с активной матрицей
Разрешение
640 x 480 VGA
Цвета
64 тыс. цветов
Подключение пациентов
Подключение пациентов
Электродный кабель, удлиненный (H23)
Увеличенная длина позволяет увеличить расстояние между кардиографом и пациентом
Шаровые электроды Уэлша (E04)
Шесть шаровых электродов Уэлша и четыре зажима для конечностей
Адаптер для электродов с защелкой/контактным язычком (E06)
Подходит как для защелкивающихся, так и для язычковых электродов с металлическими вставками с обеих сторон
Механические характеристики
Механические характеристики
Размеры
31 × 40 × 21 см
Вес
8,6 кг, включая аккумулятор, электродные провода, зажимы, комплект электродов и упаковку бумаги
Возможность подключения
Возможность подключения
LAN
10/100 Base-TX IEEE 802.3 Ethernet через встроенный разъем RJ45
Беспроводное подключение (D21)
802.11 b/a/g/n/ac (WiFi 5)
Учетные данные для подключения к беспроводной сети
WPA3 (режим Personal) WPA2 (режим Enterprise)
Внутренняя память
200 записей ЭКГ
Сертификат FIPS
Связь поддерживается алгоритмом шифрования, сертифицированным в соответствии со стандартом FIPS 140-2
Внешнее хранилище
200 записей ЭКГ с использованием USB-устройства (опция)
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.