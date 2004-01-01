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PageWriter TC35

Кардиограф

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PageWriter TC35 оснащен усовершенствованными функциями для оптимизации рабочего процесса и поддержки клинических решений. Все кардиографы PageWriter TC используют клинически эффективный алгоритм DXL для анализа ЭКГ, созданный на основе более 55 лет исследований и опыта работы и обеспечивающий непрерывность и согласованность данных кардиографов PageWriter, системы управления ЭКГ IntelliSpace и других решений Philips для системы здравоохранения. Возможна загрузка списков исследований в формате DICOM и извлечение сведений ADT, что обеспечивает доступ к демографическим данным пациента. Отчеты ЭКГ можно экспортировать в электронные истории болезни по беспроводной сети с использованием стандарта WiFi 5 802.11 b/a/g/n/ac и протокола безопасности WPA3 (Personal). Поддержка кардиографом PageWriter формата DICOM обеспечивает прямой доступ к запросам ЭКГ от поставщика DICOM MWL и хранение ЭКГ в системе PACS. Результат — быстрый, эффективный и надежный рабочий процесс для вас и ваших пациентов.

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Особенности
Алгоритм DXL

Передовой уровень интерпретации ЭКГ

Алгоритм Philips DXL для анализа ЭКГ обеспечивает передовой уровень интерпретации ЭКГ, в частности в отношении анализа данных педиатрических исследований, обнаружения импульсов электрокардиостимулятора (от 0,02 мВ/мс) и измерения QT, а также набор усовершенствованных инструментов поддержки принятия решений относительно STEMI для помощи в лечении пациентов с болями в груди.

Передовой уровень интерпретации ЭКГ

Алгоритм Philips DXL для анализа ЭКГ обеспечивает передовой уровень интерпретации ЭКГ, в частности в отношении анализа данных педиатрических исследований, обнаружения импульсов электрокардиостимулятора (от 0,02 мВ/мс) и измерения QT, а также набор усовершенствованных инструментов поддержки принятия решений относительно STEMI для помощи в лечении пациентов с болями в груди.

Передовой уровень интерпретации ЭКГ

Алгоритм Philips DXL для анализа ЭКГ обеспечивает передовой уровень интерпретации ЭКГ, в частности в отношении анализа данных педиатрических исследований, обнаружения импульсов электрокардиостимулятора (от 0,02 мВ/мс) и измерения QT, а также набор усовершенствованных инструментов поддержки принятия решений относительно STEMI для помощи в лечении пациентов с болями в груди.
Пошаговая работа 1-2-3

Быстрая навигация с помощью сенсорного экрана и кнопок с подсветкой

Кардиограф PageWriter TC35 рассчитан на использование в особых условиях медицинских учреждений. Простое управление за счет кнопок пошаговой работы 1-2-3, сенсорный дисплей и дополнительные инструменты способствуют получению качественных отчетов ЭКГ. Удобный и быстрый в работе сенсорный экран с кнопками пошаговой работы 1-2-3, интуитивно понятная поддержка принятия клинических решений в сочетании с алгоритмом анализа ЭКГ Philips DXL передового уровня позволяют соответствовать текущим и будущим потребностям пользователей.

Быстрая навигация с помощью сенсорного экрана и кнопок с подсветкой

Кардиограф PageWriter TC35 рассчитан на использование в особых условиях медицинских учреждений. Простое управление за счет кнопок пошаговой работы 1-2-3, сенсорный дисплей и дополнительные инструменты способствуют получению качественных отчетов ЭКГ. Удобный и быстрый в работе сенсорный экран с кнопками пошаговой работы 1-2-3, интуитивно понятная поддержка принятия клинических решений в сочетании с алгоритмом анализа ЭКГ Philips DXL передового уровня позволяют соответствовать текущим и будущим потребностям пользователей.

Быстрая навигация с помощью сенсорного экрана и кнопок с подсветкой

Кардиограф PageWriter TC35 рассчитан на использование в особых условиях медицинских учреждений. Простое управление за счет кнопок пошаговой работы 1-2-3, сенсорный дисплей и дополнительные инструменты способствуют получению качественных отчетов ЭКГ. Удобный и быстрый в работе сенсорный экран с кнопками пошаговой работы 1-2-3, интуитивно понятная поддержка принятия клинических решений в сочетании с алгоритмом анализа ЭКГ Philips DXL передового уровня позволяют соответствовать текущим и будущим потребностям пользователей.
Компактный встроенный электродный кабель

Встроенный электродный кабель сокращает количество подключений к оборудованию

Целостная конструкция компактного электродного кабеля способствует снижению количества подключений к оборудованию, требующих проверки и контроля со стороны персонала. Кроме того, такая конструкция обеспечивает экономичное решение при замене частей оборудования в условиях их большого расхода. Аккумулятор обеспечивает до 13,9 часов работы в штатном режиме без необходимости подзарядки.

Встроенный электродный кабель сокращает количество подключений к оборудованию

Целостная конструкция компактного электродного кабеля способствует снижению количества подключений к оборудованию, требующих проверки и контроля со стороны персонала. Кроме того, такая конструкция обеспечивает экономичное решение при замене частей оборудования в условиях их большого расхода. Аккумулятор обеспечивает до 13,9 часов работы в штатном режиме без необходимости подзарядки.

Встроенный электродный кабель сокращает количество подключений к оборудованию

Целостная конструкция компактного электродного кабеля способствует снижению количества подключений к оборудованию, требующих проверки и контроля со стороны персонала. Кроме того, такая конструкция обеспечивает экономичное решение при замене частей оборудования в условиях их большого расхода. Аккумулятор обеспечивает до 13,9 часов работы в штатном режиме без необходимости подзарядки.
Беспроводное подключение при помощи WiFi 5

Взаимодействие и интеграция на основе стандартов

Гибкий рабочий процесс с использованием проводного и беспроводного подключения при помощи WiFi 5 с поддержкой HL7, XML и отраслевого стандарта DICOM обеспечивают специалистов информацией и способствуют быстрому принятию клинических решений.

Взаимодействие и интеграция на основе стандартов

Гибкий рабочий процесс с использованием проводного и беспроводного подключения при помощи WiFi 5 с поддержкой HL7, XML и отраслевого стандарта DICOM обеспечивают специалистов информацией и способствуют быстрому принятию клинических решений.

Взаимодействие и интеграция на основе стандартов

Гибкий рабочий процесс с использованием проводного и беспроводного подключения при помощи WiFi 5 с поддержкой HL7, XML и отраслевого стандарта DICOM обеспечивают специалистов информацией и способствуют быстрому принятию клинических решений.
  • Алгоритм DXL
  • Пошаговая работа 1-2-3
  • Компактный встроенный электродный кабель
  • Беспроводное подключение при помощи WiFi 5
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Алгоритм DXL

Передовой уровень интерпретации ЭКГ

Алгоритм Philips DXL для анализа ЭКГ обеспечивает передовой уровень интерпретации ЭКГ, в частности в отношении анализа данных педиатрических исследований, обнаружения импульсов электрокардиостимулятора (от 0,02 мВ/мс) и измерения QT, а также набор усовершенствованных инструментов поддержки принятия решений относительно STEMI для помощи в лечении пациентов с болями в груди.

Передовой уровень интерпретации ЭКГ

Алгоритм Philips DXL для анализа ЭКГ обеспечивает передовой уровень интерпретации ЭКГ, в частности в отношении анализа данных педиатрических исследований, обнаружения импульсов электрокардиостимулятора (от 0,02 мВ/мс) и измерения QT, а также набор усовершенствованных инструментов поддержки принятия решений относительно STEMI для помощи в лечении пациентов с болями в груди.

Передовой уровень интерпретации ЭКГ

Алгоритм Philips DXL для анализа ЭКГ обеспечивает передовой уровень интерпретации ЭКГ, в частности в отношении анализа данных педиатрических исследований, обнаружения импульсов электрокардиостимулятора (от 0,02 мВ/мс) и измерения QT, а также набор усовершенствованных инструментов поддержки принятия решений относительно STEMI для помощи в лечении пациентов с болями в груди.
Пошаговая работа 1-2-3

Быстрая навигация с помощью сенсорного экрана и кнопок с подсветкой

Кардиограф PageWriter TC35 рассчитан на использование в особых условиях медицинских учреждений. Простое управление за счет кнопок пошаговой работы 1-2-3, сенсорный дисплей и дополнительные инструменты способствуют получению качественных отчетов ЭКГ. Удобный и быстрый в работе сенсорный экран с кнопками пошаговой работы 1-2-3, интуитивно понятная поддержка принятия клинических решений в сочетании с алгоритмом анализа ЭКГ Philips DXL передового уровня позволяют соответствовать текущим и будущим потребностям пользователей.

Быстрая навигация с помощью сенсорного экрана и кнопок с подсветкой

Кардиограф PageWriter TC35 рассчитан на использование в особых условиях медицинских учреждений. Простое управление за счет кнопок пошаговой работы 1-2-3, сенсорный дисплей и дополнительные инструменты способствуют получению качественных отчетов ЭКГ. Удобный и быстрый в работе сенсорный экран с кнопками пошаговой работы 1-2-3, интуитивно понятная поддержка принятия клинических решений в сочетании с алгоритмом анализа ЭКГ Philips DXL передового уровня позволяют соответствовать текущим и будущим потребностям пользователей.

Быстрая навигация с помощью сенсорного экрана и кнопок с подсветкой

Кардиограф PageWriter TC35 рассчитан на использование в особых условиях медицинских учреждений. Простое управление за счет кнопок пошаговой работы 1-2-3, сенсорный дисплей и дополнительные инструменты способствуют получению качественных отчетов ЭКГ. Удобный и быстрый в работе сенсорный экран с кнопками пошаговой работы 1-2-3, интуитивно понятная поддержка принятия клинических решений в сочетании с алгоритмом анализа ЭКГ Philips DXL передового уровня позволяют соответствовать текущим и будущим потребностям пользователей.
Компактный встроенный электродный кабель

Встроенный электродный кабель сокращает количество подключений к оборудованию

Целостная конструкция компактного электродного кабеля способствует снижению количества подключений к оборудованию, требующих проверки и контроля со стороны персонала. Кроме того, такая конструкция обеспечивает экономичное решение при замене частей оборудования в условиях их большого расхода. Аккумулятор обеспечивает до 13,9 часов работы в штатном режиме без необходимости подзарядки.

Встроенный электродный кабель сокращает количество подключений к оборудованию

Целостная конструкция компактного электродного кабеля способствует снижению количества подключений к оборудованию, требующих проверки и контроля со стороны персонала. Кроме того, такая конструкция обеспечивает экономичное решение при замене частей оборудования в условиях их большого расхода. Аккумулятор обеспечивает до 13,9 часов работы в штатном режиме без необходимости подзарядки.

Встроенный электродный кабель сокращает количество подключений к оборудованию

Целостная конструкция компактного электродного кабеля способствует снижению количества подключений к оборудованию, требующих проверки и контроля со стороны персонала. Кроме того, такая конструкция обеспечивает экономичное решение при замене частей оборудования в условиях их большого расхода. Аккумулятор обеспечивает до 13,9 часов работы в штатном режиме без необходимости подзарядки.
Беспроводное подключение при помощи WiFi 5

Взаимодействие и интеграция на основе стандартов

Гибкий рабочий процесс с использованием проводного и беспроводного подключения при помощи WiFi 5 с поддержкой HL7, XML и отраслевого стандарта DICOM обеспечивают специалистов информацией и способствуют быстрому принятию клинических решений.

Взаимодействие и интеграция на основе стандартов

Гибкий рабочий процесс с использованием проводного и беспроводного подключения при помощи WiFi 5 с поддержкой HL7, XML и отраслевого стандарта DICOM обеспечивают специалистов информацией и способствуют быстрому принятию клинических решений.

Взаимодействие и интеграция на основе стандартов

Гибкий рабочий процесс с использованием проводного и беспроводного подключения при помощи WiFi 5 с поддержкой HL7, XML и отраслевого стандарта DICOM обеспечивают специалистов информацией и способствуют быстрому принятию клинических решений.

Tехнические характеристики

Функции ЭКГ
Функции ЭКГ
Одновременное снятие отведений
  • 12 отведений
Таймер ЭКГ
  • Поддержка протоколов ЭКГ с фармакологической нагрузкой
Хранение и передача заключений
  • Точное воспроизведение при 1000 Гц 10 секунд записи во всех 12 отведениях
Усовершенствованная двусторонняя сетевая связь
Усовершенствованная двусторонняя сетевая связь
Централизованное управление временем (D01)
  • Время может быть синхронизировано с временем сетевого сервера вручную или автоматически
Алгоритм ЭКГ в 18 отведениях Philips DXL
Алгоритм ЭКГ в 18 отведениях Philips DXL
Интерпретированные результаты
  • >600 интерпретационных заключений; интегрированный анализ данных педиатрических исследований
Блокирование заключения о пограничных изменениях
  • Три изменяемых настройки
Номенклатура
  • В соответствии с рекомендациями AHA/ACCF/HRS 2007 г., часть II¹
ADT (D02)
ADT (D02)
Запрос и извлечение демографических данных пациента
  • Да
На основе введенных пользователем или отсканированных критериев поиска (например, ID пациента, фамилия/имя)
  • Да
Поддерживается стандартным интерфейсом HL7 через IntelliSpace Enterprise для медицинских систем
  • Да
Помощь в диагностике инфаркта миокарда с повышением сегмента ST
Помощь в диагностике инфаркта миокарда с повышением сегмента ST
Графический вектор ST
  • Два формата отчета ЭКГ с плоскостями карт сегмента ST; фронтальная и поперечная плоскости
Критические значения
  • Выделение четырех клинических состояний, требующих немедленного вмешательства
Вывод результатов ЭКГ в формате DICOM (D08)
Вывод результатов ЭКГ в формате DICOM (D08)
Создание ЭКГ в 12 отведениях в формате DICOM
  • Да
Создание общей ЭКГ в формате DICOM
  • Да
Индикаторы качества сигнала
Индикаторы качества сигнала
Индикация отсоединения электродов
  • На анатомической схеме отображается местоположение и метка электродов
Цвет отведения
  • Четыре цвета, указывающие качество сигнала отдельных отведений
Проверка положения электродов
  • Программное обеспечение для размещения электродов определяет 20 различных положений электродов
Частота сердечных сокращений
  • Непрерывное отображение ЧСС пациента
Предварительный просмотр печати
  • Предварительный просмотр кривых ЭКГ в полноэкранном формате перед печатью
Пользовательский интерфейс
Пользовательский интерфейс
Сенсорный экран
  • 5-проводной резистивный сенсорный экран
Клавиатура
  • Кнопки пошаговой работы 1-2-3 с подсветкой; 65 клавиш, стандартный полный набор буквенно-цифровых символов; специальные символы
Накладка для клавиатуры
  • Гибкая силиконовая накладка защищает от проникновения твердых частиц/жидкостей
Дисплей
Дисплей
Размер
  • 6,5-дюймовый дисплей TFT с активной матрицей
Разрешение
  • 640 x 480 VGA
Цвета
  • 64 тыс. цветов
Подключение пациентов
Подключение пациентов
Электродный кабель, удлиненный (H23)
  • Увеличенная длина позволяет увеличить расстояние между кардиографом и пациентом
Шаровые электроды Уэлша (E04)
  • Шесть шаровых электродов Уэлша и четыре зажима для конечностей
Адаптер для электродов с защелкой/контактным язычком (E06)
  • Подходит как для защелкивающихся, так и для язычковых электродов с металлическими вставками с обеих сторон
Механические характеристики
Механические характеристики
Размеры
  • 31 × 40 × 21 см
Вес
  • 8,6 кг, включая аккумулятор, электродные провода, зажимы, комплект электродов и упаковку бумаги
Возможность подключения
Возможность подключения
LAN
  • 10/100 Base-TX IEEE 802.3 Ethernet через встроенный разъем RJ45
Беспроводное подключение (D21)
  • 802.11 b/a/g/n/ac (WiFi 5)
Учетные данные для подключения к беспроводной сети
  • WPA3 (режим Personal) WPA2 (режим Enterprise)
Внутренняя память
  • 200 записей ЭКГ
Сертификат FIPS
  • Связь поддерживается алгоритмом шифрования, сертифицированным в соответствии со стандартом FIPS 140-2
Внешнее хранилище
  • 200 записей ЭКГ с использованием USB-устройства (опция)
Автоматический ввод данных
Автоматический ввод данных
Сканер штрихкода (H12)
  • Считывание символов Code 39
Удобный ввод данных
  • Да
Безопасность и производительность
Безопасность и производительность
Международные стандарты
  • Электромагнитная совместимость (IEC 60601-1-2 2014)
  • Частные требования к безопасности электрокардиографов (IEC 60601-2-25 2011, ред. 2.0)
  • Общие требования к безопасности (IEC 60601-1: 2005+A1:2012)
Фильтры предварительной обработки
Фильтры предварительной обработки
Помехи электросети
  • 50 или 60 Гц
Обработка сигнала
  • Подавление артефактов и блуждание изолинии
Фильтры представления данных — 10‑секундные отчеты
Фильтры представления данных — 10‑секундные отчеты
Фильтр верхних частот
  • 0,02, 0,05 и 0,15 Гц
Фильтр нижних частот
  • 40, 100, 150 или 300 Гц
Фильтры представления данных — ритм
Фильтры представления данных — ритм
Фильтр верхних частот
  • 0,02, 0,05 и 0,15 Гц
Фильтр нижних частот
  • 40, 100, 150 или 300 Гц
Электрические характеристики
Электрические характеристики
Аккумулятор
  • Литий-ионный
Емкость аккумулятора
  • Непрерывно: без печати — 10 ч, с печатью — 3 ч, 13,9 ч или 55 стандартных записей ЭКГ
Зарядка аккумулятора
  • Четыре часа для зарядки до полной емкости
Сеть питания
  • 100–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность
  • Макс. 60 Вт
Характеристики окружающей среды
Характеристики окружающей среды
Условия эксплуатации — температура
  • 10–40 °C
Условия эксплуатации — влажность
  • Относительная влажность: 10–90% (без конденсации)
Условия эксплуатации — высота над уровнем моря
  • Высота над уровнем моря: до 3048 м
Условия хранения — температура
  • -20–50 °C
Условия хранения — влажность
  • Относительная влажность: 10–90% (без конденсации), высота над уровнем моря: до 4572 м
Функции ЭКГ
Функции ЭКГ
Одновременное снятие отведений
  • 12 отведений
Таймер ЭКГ
  • Поддержка протоколов ЭКГ с фармакологической нагрузкой
Усовершенствованная двусторонняя сетевая связь
Усовершенствованная двусторонняя сетевая связь
Централизованное управление временем (D01)
  • Время может быть синхронизировано с временем сетевого сервера вручную или автоматически
Посмотреть все характеристики
Функции ЭКГ
Функции ЭКГ
Одновременное снятие отведений
  • 12 отведений
Таймер ЭКГ
  • Поддержка протоколов ЭКГ с фармакологической нагрузкой
Хранение и передача заключений
  • Точное воспроизведение при 1000 Гц 10 секунд записи во всех 12 отведениях
Усовершенствованная двусторонняя сетевая связь
Усовершенствованная двусторонняя сетевая связь
Централизованное управление временем (D01)
  • Время может быть синхронизировано с временем сетевого сервера вручную или автоматически
Алгоритм ЭКГ в 18 отведениях Philips DXL
Алгоритм ЭКГ в 18 отведениях Philips DXL
Интерпретированные результаты
  • >600 интерпретационных заключений; интегрированный анализ данных педиатрических исследований
Блокирование заключения о пограничных изменениях
  • Три изменяемых настройки
Номенклатура
  • В соответствии с рекомендациями AHA/ACCF/HRS 2007 г., часть II¹
ADT (D02)
ADT (D02)
Запрос и извлечение демографических данных пациента
  • Да
На основе введенных пользователем или отсканированных критериев поиска (например, ID пациента, фамилия/имя)
  • Да
Поддерживается стандартным интерфейсом HL7 через IntelliSpace Enterprise для медицинских систем
  • Да
Помощь в диагностике инфаркта миокарда с повышением сегмента ST
Помощь в диагностике инфаркта миокарда с повышением сегмента ST
Графический вектор ST
  • Два формата отчета ЭКГ с плоскостями карт сегмента ST; фронтальная и поперечная плоскости
Критические значения
  • Выделение четырех клинических состояний, требующих немедленного вмешательства
Вывод результатов ЭКГ в формате DICOM (D08)
Вывод результатов ЭКГ в формате DICOM (D08)
Создание ЭКГ в 12 отведениях в формате DICOM
  • Да
Создание общей ЭКГ в формате DICOM
  • Да
Индикаторы качества сигнала
Индикаторы качества сигнала
Индикация отсоединения электродов
  • На анатомической схеме отображается местоположение и метка электродов
Цвет отведения
  • Четыре цвета, указывающие качество сигнала отдельных отведений
Проверка положения электродов
  • Программное обеспечение для размещения электродов определяет 20 различных положений электродов
Частота сердечных сокращений
  • Непрерывное отображение ЧСС пациента
Предварительный просмотр печати
  • Предварительный просмотр кривых ЭКГ в полноэкранном формате перед печатью
Пользовательский интерфейс
Пользовательский интерфейс
Сенсорный экран
  • 5-проводной резистивный сенсорный экран
Клавиатура
  • Кнопки пошаговой работы 1-2-3 с подсветкой; 65 клавиш, стандартный полный набор буквенно-цифровых символов; специальные символы
Накладка для клавиатуры
  • Гибкая силиконовая накладка защищает от проникновения твердых частиц/жидкостей
Дисплей
Дисплей
Размер
  • 6,5-дюймовый дисплей TFT с активной матрицей
Разрешение
  • 640 x 480 VGA
Цвета
  • 64 тыс. цветов
Подключение пациентов
Подключение пациентов
Электродный кабель, удлиненный (H23)
  • Увеличенная длина позволяет увеличить расстояние между кардиографом и пациентом
Шаровые электроды Уэлша (E04)
  • Шесть шаровых электродов Уэлша и четыре зажима для конечностей
Адаптер для электродов с защелкой/контактным язычком (E06)
  • Подходит как для защелкивающихся, так и для язычковых электродов с металлическими вставками с обеих сторон
Механические характеристики
Механические характеристики
Размеры
  • 31 × 40 × 21 см
Вес
  • 8,6 кг, включая аккумулятор, электродные провода, зажимы, комплект электродов и упаковку бумаги
Возможность подключения
Возможность подключения
LAN
  • 10/100 Base-TX IEEE 802.3 Ethernet через встроенный разъем RJ45
Беспроводное подключение (D21)
  • 802.11 b/a/g/n/ac (WiFi 5)
Учетные данные для подключения к беспроводной сети
  • WPA3 (режим Personal) WPA2 (режим Enterprise)
Внутренняя память
  • 200 записей ЭКГ
Сертификат FIPS
  • Связь поддерживается алгоритмом шифрования, сертифицированным в соответствии со стандартом FIPS 140-2
Внешнее хранилище
  • 200 записей ЭКГ с использованием USB-устройства (опция)
Автоматический ввод данных
Автоматический ввод данных
Сканер штрихкода (H12)
  • Считывание символов Code 39
Удобный ввод данных
  • Да
Безопасность и производительность
Безопасность и производительность
Международные стандарты
  • Электромагнитная совместимость (IEC 60601-1-2 2014)
  • Частные требования к безопасности электрокардиографов (IEC 60601-2-25 2011, ред. 2.0)
  • Общие требования к безопасности (IEC 60601-1: 2005+A1:2012)
Фильтры предварительной обработки
Фильтры предварительной обработки
Помехи электросети
  • 50 или 60 Гц
Обработка сигнала
  • Подавление артефактов и блуждание изолинии
Фильтры представления данных — 10‑секундные отчеты
Фильтры представления данных — 10‑секундные отчеты
Фильтр верхних частот
  • 0,02, 0,05 и 0,15 Гц
Фильтр нижних частот
  • 40, 100, 150 или 300 Гц
Фильтры представления данных — ритм
Фильтры представления данных — ритм
Фильтр верхних частот
  • 0,02, 0,05 и 0,15 Гц
Фильтр нижних частот
  • 40, 100, 150 или 300 Гц
Электрические характеристики
Электрические характеристики
Аккумулятор
  • Литий-ионный
Емкость аккумулятора
  • Непрерывно: без печати — 10 ч, с печатью — 3 ч, 13,9 ч или 55 стандартных записей ЭКГ
Зарядка аккумулятора
  • Четыре часа для зарядки до полной емкости
Сеть питания
  • 100–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность
  • Макс. 60 Вт
Характеристики окружающей среды
Характеристики окружающей среды
Условия эксплуатации — температура
  • 10–40 °C
Условия эксплуатации — влажность
  • Относительная влажность: 10–90% (без конденсации)
Условия эксплуатации — высота над уровнем моря
  • Высота над уровнем моря: до 3048 м
Условия хранения — температура
  • -20–50 °C
Условия хранения — влажность
  • Относительная влажность: 10–90% (без конденсации), высота над уровнем моря: до 4572 м
  • ¹Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction. Circulation 2018; 138 (2): pg e618 -e651.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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