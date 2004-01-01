Кардиограф Philips PageWriter TC70 разработан для упрощения проведения диагностической ЭКГ и ускорения рабочего процесса. Он позволяет автоматизировать рабочий процесс и оказать высококлассную клиническую поддержку, когда это особенно необходимо.
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В кардиографе PageWriter TC70 каждая кнопка последовательно загорается в качестве подсказки, позволяя легко проводить ЭКГ. Большой 10-дюймовый сенсорный экран упрощает проведение процедуры.
Наглядное руководство для упрощения ЭКГ
В кардиографе PageWriter TC70 каждая кнопка последовательно загорается в качестве подсказки, позволяя легко проводить ЭКГ. Большой 10-дюймовый сенсорный экран упрощает проведение процедуры.
Наглядное руководство для упрощения ЭКГ
В кардиографе PageWriter TC70 каждая кнопка последовательно загорается в качестве подсказки, позволяя легко проводить ЭКГ. Большой 10-дюймовый сенсорный экран упрощает проведение процедуры.
Алгоритм ЭКГ Philips DXL
Алгоритм ЭКГ Philips DXL расширяет диагностические возможности
Алгоритм ЭКГ в 16 отведениях Philips DXL предоставляет один из лучших в отрасли методов интерпретации данных и набор функциональных инструментов для диагностики ритма и морфологии при инфаркте миокарда с повышением сегмента ST у различных групп пациентов. Он объединяет критические значения, карты сегмента ST и идентификацию инфаркт-зависимой артерии.
Алгоритм ЭКГ Philips DXL расширяет диагностические возможности
Алгоритм ЭКГ в 16 отведениях Philips DXL предоставляет один из лучших в отрасли методов интерпретации данных и набор функциональных инструментов для диагностики ритма и морфологии при инфаркте миокарда с повышением сегмента ST у различных групп пациентов. Он объединяет критические значения, карты сегмента ST и идентификацию инфаркт-зависимой артерии.
Алгоритм ЭКГ Philips DXL расширяет диагностические возможности
Алгоритм ЭКГ в 16 отведениях Philips DXL предоставляет один из лучших в отрасли методов интерпретации данных и набор функциональных инструментов для диагностики ритма и морфологии при инфаркте миокарда с повышением сегмента ST у различных групп пациентов. Он объединяет критические значения, карты сегмента ST и идентификацию инфаркт-зависимой артерии.
Автоматическая последовательность заключений
Автоматическая последовательность при составлении отчетов экономит время
Высокопроизводительный кардиограф PageWriter TC70 позволяет автоматически задавать последовательность составления заключений ЭКГ и использовать встроенную беспроводную передачу данных, что значительно ускоряет рабочий процесс.
Автоматическая последовательность при составлении отчетов экономит время
Высокопроизводительный кардиограф PageWriter TC70 позволяет автоматически задавать последовательность составления заключений ЭКГ и использовать встроенную беспроводную передачу данных, что значительно ускоряет рабочий процесс.
Автоматическая последовательность при составлении отчетов экономит время
Высокопроизводительный кардиограф PageWriter TC70 позволяет автоматически задавать последовательность составления заключений ЭКГ и использовать встроенную беспроводную передачу данных, что значительно ускоряет рабочий процесс.
Подсказки позволяют точно разместить электроды на теле пациента
Подсказки позволяют точно разместить электроды на теле пациента
Благодаря анатомическому интерфейсному модулю пациента и системе LeadCheck можно точно разместить электроды на теле пациента, а удобная конструкция проводов 3-в-1 снижает риск спутывания.
Подсказки позволяют точно разместить электроды на теле пациента
Благодаря анатомическому интерфейсному модулю пациента и системе LeadCheck можно точно разместить электроды на теле пациента, а удобная конструкция проводов 3-в-1 снижает риск спутывания.
Подсказки позволяют точно разместить электроды на теле пациента
Благодаря анатомическому интерфейсному модулю пациента и системе LeadCheck можно точно разместить электроды на теле пациента, а удобная конструкция проводов 3-в-1 снижает риск спутывания.
Сохранение ЭКГ
Возможен быстрый доступ к сохраненным ЭКГ
Клиницисты экономят время при сравнении ЭКГ, просматривая предыдущие данные непосредственно у постели пациента.
Возможен быстрый доступ к сохраненным ЭКГ
Клиницисты экономят время при сравнении ЭКГ, просматривая предыдущие данные непосредственно у постели пациента.
Возможен быстрый доступ к сохраненным ЭКГ
Клиницисты экономят время при сравнении ЭКГ, просматривая предыдущие данные непосредственно у постели пациента.
Высокотехнологичное двустороннее сетевое соединение
Высокотехнологичное двустороннее сетевое соединение для надежной связи
PageWriter TC70 использует заключения в стандартных форматах DICOM, XML и PDF, которые может передавать через беспроводную локальную сеть или модем, благодаря чему легко интегрируется в существующую ИТ-инфраструктуру медицинского учреждения. Таким образом, клиницисты могут быть вовлечены в рабочий процесс удаленно. Устройство использует безопасное беспроводное соединение через стандартные протоколы LAN, что обеспечивает конфиденциальность данных о пациенте и персонале, а также финансовой информации.
Высокотехнологичное двустороннее сетевое соединение для надежной связи
PageWriter TC70 использует заключения в стандартных форматах DICOM, XML и PDF, которые может передавать через беспроводную локальную сеть или модем, благодаря чему легко интегрируется в существующую ИТ-инфраструктуру медицинского учреждения. Таким образом, клиницисты могут быть вовлечены в рабочий процесс удаленно. Устройство использует безопасное беспроводное соединение через стандартные протоколы LAN, что обеспечивает конфиденциальность данных о пациенте и персонале, а также финансовой информации.
Высокотехнологичное двустороннее сетевое соединение для надежной связи
PageWriter TC70 использует заключения в стандартных форматах DICOM, XML и PDF, которые может передавать через беспроводную локальную сеть или модем, благодаря чему легко интегрируется в существующую ИТ-инфраструктуру медицинского учреждения. Таким образом, клиницисты могут быть вовлечены в рабочий процесс удаленно. Устройство использует безопасное беспроводное соединение через стандартные протоколы LAN, что обеспечивает конфиденциальность данных о пациенте и персонале, а также финансовой информации.
Наглядное руководство
Алгоритм ЭКГ Philips DXL
Автоматическая последовательность заключений
Подсказки позволяют точно разместить электроды на теле пациента
В кардиографе PageWriter TC70 каждая кнопка последовательно загорается в качестве подсказки, позволяя легко проводить ЭКГ. Большой 10-дюймовый сенсорный экран упрощает проведение процедуры.
Наглядное руководство для упрощения ЭКГ
В кардиографе PageWriter TC70 каждая кнопка последовательно загорается в качестве подсказки, позволяя легко проводить ЭКГ. Большой 10-дюймовый сенсорный экран упрощает проведение процедуры.
Наглядное руководство для упрощения ЭКГ
В кардиографе PageWriter TC70 каждая кнопка последовательно загорается в качестве подсказки, позволяя легко проводить ЭКГ. Большой 10-дюймовый сенсорный экран упрощает проведение процедуры.
Алгоритм ЭКГ Philips DXL
Алгоритм ЭКГ Philips DXL расширяет диагностические возможности
Алгоритм ЭКГ в 16 отведениях Philips DXL предоставляет один из лучших в отрасли методов интерпретации данных и набор функциональных инструментов для диагностики ритма и морфологии при инфаркте миокарда с повышением сегмента ST у различных групп пациентов. Он объединяет критические значения, карты сегмента ST и идентификацию инфаркт-зависимой артерии.
Алгоритм ЭКГ Philips DXL расширяет диагностические возможности
Алгоритм ЭКГ в 16 отведениях Philips DXL предоставляет один из лучших в отрасли методов интерпретации данных и набор функциональных инструментов для диагностики ритма и морфологии при инфаркте миокарда с повышением сегмента ST у различных групп пациентов. Он объединяет критические значения, карты сегмента ST и идентификацию инфаркт-зависимой артерии.
Алгоритм ЭКГ Philips DXL расширяет диагностические возможности
Алгоритм ЭКГ в 16 отведениях Philips DXL предоставляет один из лучших в отрасли методов интерпретации данных и набор функциональных инструментов для диагностики ритма и морфологии при инфаркте миокарда с повышением сегмента ST у различных групп пациентов. Он объединяет критические значения, карты сегмента ST и идентификацию инфаркт-зависимой артерии.
Автоматическая последовательность заключений
Автоматическая последовательность при составлении отчетов экономит время
Высокопроизводительный кардиограф PageWriter TC70 позволяет автоматически задавать последовательность составления заключений ЭКГ и использовать встроенную беспроводную передачу данных, что значительно ускоряет рабочий процесс.
Автоматическая последовательность при составлении отчетов экономит время
Высокопроизводительный кардиограф PageWriter TC70 позволяет автоматически задавать последовательность составления заключений ЭКГ и использовать встроенную беспроводную передачу данных, что значительно ускоряет рабочий процесс.
Автоматическая последовательность при составлении отчетов экономит время
Высокопроизводительный кардиограф PageWriter TC70 позволяет автоматически задавать последовательность составления заключений ЭКГ и использовать встроенную беспроводную передачу данных, что значительно ускоряет рабочий процесс.
Подсказки позволяют точно разместить электроды на теле пациента
Подсказки позволяют точно разместить электроды на теле пациента
Благодаря анатомическому интерфейсному модулю пациента и системе LeadCheck можно точно разместить электроды на теле пациента, а удобная конструкция проводов 3-в-1 снижает риск спутывания.
Подсказки позволяют точно разместить электроды на теле пациента
Благодаря анатомическому интерфейсному модулю пациента и системе LeadCheck можно точно разместить электроды на теле пациента, а удобная конструкция проводов 3-в-1 снижает риск спутывания.
Подсказки позволяют точно разместить электроды на теле пациента
Благодаря анатомическому интерфейсному модулю пациента и системе LeadCheck можно точно разместить электроды на теле пациента, а удобная конструкция проводов 3-в-1 снижает риск спутывания.
Сохранение ЭКГ
Возможен быстрый доступ к сохраненным ЭКГ
Клиницисты экономят время при сравнении ЭКГ, просматривая предыдущие данные непосредственно у постели пациента.
Возможен быстрый доступ к сохраненным ЭКГ
Клиницисты экономят время при сравнении ЭКГ, просматривая предыдущие данные непосредственно у постели пациента.
Возможен быстрый доступ к сохраненным ЭКГ
Клиницисты экономят время при сравнении ЭКГ, просматривая предыдущие данные непосредственно у постели пациента.
Высокотехнологичное двустороннее сетевое соединение
Высокотехнологичное двустороннее сетевое соединение для надежной связи
PageWriter TC70 использует заключения в стандартных форматах DICOM, XML и PDF, которые может передавать через беспроводную локальную сеть или модем, благодаря чему легко интегрируется в существующую ИТ-инфраструктуру медицинского учреждения. Таким образом, клиницисты могут быть вовлечены в рабочий процесс удаленно. Устройство использует безопасное беспроводное соединение через стандартные протоколы LAN, что обеспечивает конфиденциальность данных о пациенте и персонале, а также финансовой информации.
Высокотехнологичное двустороннее сетевое соединение для надежной связи
PageWriter TC70 использует заключения в стандартных форматах DICOM, XML и PDF, которые может передавать через беспроводную локальную сеть или модем, благодаря чему легко интегрируется в существующую ИТ-инфраструктуру медицинского учреждения. Таким образом, клиницисты могут быть вовлечены в рабочий процесс удаленно. Устройство использует безопасное беспроводное соединение через стандартные протоколы LAN, что обеспечивает конфиденциальность данных о пациенте и персонале, а также финансовой информации.
Высокотехнологичное двустороннее сетевое соединение для надежной связи
PageWriter TC70 использует заключения в стандартных форматах DICOM, XML и PDF, которые может передавать через беспроводную локальную сеть или модем, благодаря чему легко интегрируется в существующую ИТ-инфраструктуру медицинского учреждения. Таким образом, клиницисты могут быть вовлечены в рабочий процесс удаленно. Устройство использует безопасное беспроводное соединение через стандартные протоколы LAN, что обеспечивает конфиденциальность данных о пациенте и персонале, а также финансовой информации.
Tехнические характеристики
Функции ЭКГ
Функции ЭКГ
Одновременное снятие отведений
До 18 отведений
Полное предоставление данных
Двадцать минут записи всех 16 отведений и полное заключение ЭКГ за любые 10 секунд
Таймер ЭКГ
Поддержка протоколов ЭКГ с медикаментозной нагрузкой
Хранение и передача заключений
Полная точность при 500 Гц для всех 10 секунд, включая до 16 отведений, в формате XML (публикация схемы)
Алгоритм ЭКГ в 18 отведениях Philips DXL
Алгоритм ЭКГ в 18 отведениях Philips DXL
Интерпретированные результаты
>600 интерпретируемых результатов со встроенным анализом детской ЭКГ
LeadCheck
Программное обеспечение для размещения датчиков определяет 20 различных перемен полярности электродов
Блокирование заключения о пограничных изменениях
Три изменяемых настройки
Причины
Возможность выбора пояснений для всех интерпретированных заключений
Номенклатура
В соответствии с рекомендациями 2007 AHA/ACC
Интерфейс пользователя
Интерфейс пользователя
Сенсорный экран
работа 1-2-3/приложение в зависимости от контекста/резистивный сенсорный экран
Клавиатура
Стандартная полная буквенно-цифровая клавиатура с 65 клавишами и поддержкой специальных символов
Дисплей
TFT-дисплей, 15 дюймов
Помощь в диагностике инфаркта миокарда с повышением сегмента ST
Помощь в диагностике инфаркта миокарда с повышением сегмента ST
Графический вектор ST
Две полярных схемы ST во фронтальной и поперечной плоскостях
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.