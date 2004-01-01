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Кардиографы PageWriter TC70

Кардиограф

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Кардиограф Philips PageWriter TC70 разработан для упрощения проведения диагностической ЭКГ и ускорения рабочего процесса. Он позволяет автоматизировать рабочий процесс и оказать высококлассную клиническую поддержку, когда это особенно необходимо.

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Особенности
Наглядное руководство

Наглядное руководство для упрощения ЭКГ

В кардиографе PageWriter TC70 каждая кнопка последовательно загорается в качестве подсказки, позволяя легко проводить ЭКГ. Большой 10-дюймовый сенсорный экран упрощает проведение процедуры.

Наглядное руководство для упрощения ЭКГ

В кардиографе PageWriter TC70 каждая кнопка последовательно загорается в качестве подсказки, позволяя легко проводить ЭКГ. Большой 10-дюймовый сенсорный экран упрощает проведение процедуры.

Наглядное руководство для упрощения ЭКГ

В кардиографе PageWriter TC70 каждая кнопка последовательно загорается в качестве подсказки, позволяя легко проводить ЭКГ. Большой 10-дюймовый сенсорный экран упрощает проведение процедуры.
Алгоритм ЭКГ Philips DXL

Алгоритм ЭКГ Philips DXL расширяет диагностические возможности

Алгоритм ЭКГ в 16 отведениях Philips DXL предоставляет один из лучших в отрасли методов интерпретации данных и набор функциональных инструментов для диагностики ритма и морфологии при инфаркте миокарда с повышением сегмента ST у различных групп пациентов. Он объединяет критические значения, карты сегмента ST и идентификацию инфаркт-зависимой артерии.

Алгоритм ЭКГ Philips DXL расширяет диагностические возможности

Алгоритм ЭКГ в 16 отведениях Philips DXL предоставляет один из лучших в отрасли методов интерпретации данных и набор функциональных инструментов для диагностики ритма и морфологии при инфаркте миокарда с повышением сегмента ST у различных групп пациентов. Он объединяет критические значения, карты сегмента ST и идентификацию инфаркт-зависимой артерии.

Алгоритм ЭКГ Philips DXL расширяет диагностические возможности

Алгоритм ЭКГ в 16 отведениях Philips DXL предоставляет один из лучших в отрасли методов интерпретации данных и набор функциональных инструментов для диагностики ритма и морфологии при инфаркте миокарда с повышением сегмента ST у различных групп пациентов. Он объединяет критические значения, карты сегмента ST и идентификацию инфаркт-зависимой артерии.
Автоматическая последовательность заключений

Автоматическая последовательность при составлении отчетов экономит время

Высокопроизводительный кардиограф PageWriter TC70 позволяет автоматически задавать последовательность составления заключений ЭКГ и использовать встроенную беспроводную передачу данных, что значительно ускоряет рабочий процесс.

Автоматическая последовательность при составлении отчетов экономит время

Высокопроизводительный кардиограф PageWriter TC70 позволяет автоматически задавать последовательность составления заключений ЭКГ и использовать встроенную беспроводную передачу данных, что значительно ускоряет рабочий процесс.

Автоматическая последовательность при составлении отчетов экономит время

Высокопроизводительный кардиограф PageWriter TC70 позволяет автоматически задавать последовательность составления заключений ЭКГ и использовать встроенную беспроводную передачу данных, что значительно ускоряет рабочий процесс.
Подсказки позволяют точно разместить электроды на теле пациента

Подсказки позволяют точно разместить электроды на теле пациента

Благодаря анатомическому интерфейсному модулю пациента и системе LeadCheck можно точно разместить электроды на теле пациента, а удобная конструкция проводов 3-в-1 снижает риск спутывания.

Подсказки позволяют точно разместить электроды на теле пациента

Благодаря анатомическому интерфейсному модулю пациента и системе LeadCheck можно точно разместить электроды на теле пациента, а удобная конструкция проводов 3-в-1 снижает риск спутывания.

Подсказки позволяют точно разместить электроды на теле пациента

Благодаря анатомическому интерфейсному модулю пациента и системе LeadCheck можно точно разместить электроды на теле пациента, а удобная конструкция проводов 3-в-1 снижает риск спутывания.
Сохранение ЭКГ

Возможен быстрый доступ к сохраненным ЭКГ

Клиницисты экономят время при сравнении ЭКГ, просматривая предыдущие данные непосредственно у постели пациента.

Возможен быстрый доступ к сохраненным ЭКГ

Клиницисты экономят время при сравнении ЭКГ, просматривая предыдущие данные непосредственно у постели пациента.

Возможен быстрый доступ к сохраненным ЭКГ

Клиницисты экономят время при сравнении ЭКГ, просматривая предыдущие данные непосредственно у постели пациента.
Высокотехнологичное двустороннее сетевое соединение

Высокотехнологичное двустороннее сетевое соединение для надежной связи

PageWriter TC70 использует заключения в стандартных форматах DICOM, XML и PDF, которые может передавать через беспроводную локальную сеть или модем, благодаря чему легко интегрируется в существующую ИТ-инфраструктуру медицинского учреждения. Таким образом, клиницисты могут быть вовлечены в рабочий процесс удаленно. Устройство использует безопасное беспроводное соединение через стандартные протоколы LAN, что обеспечивает конфиденциальность данных о пациенте и персонале, а также финансовой информации.

Высокотехнологичное двустороннее сетевое соединение для надежной связи

PageWriter TC70 использует заключения в стандартных форматах DICOM, XML и PDF, которые может передавать через беспроводную локальную сеть или модем, благодаря чему легко интегрируется в существующую ИТ-инфраструктуру медицинского учреждения. Таким образом, клиницисты могут быть вовлечены в рабочий процесс удаленно. Устройство использует безопасное беспроводное соединение через стандартные протоколы LAN, что обеспечивает конфиденциальность данных о пациенте и персонале, а также финансовой информации.

Высокотехнологичное двустороннее сетевое соединение для надежной связи

PageWriter TC70 использует заключения в стандартных форматах DICOM, XML и PDF, которые может передавать через беспроводную локальную сеть или модем, благодаря чему легко интегрируется в существующую ИТ-инфраструктуру медицинского учреждения. Таким образом, клиницисты могут быть вовлечены в рабочий процесс удаленно. Устройство использует безопасное беспроводное соединение через стандартные протоколы LAN, что обеспечивает конфиденциальность данных о пациенте и персонале, а также финансовой информации.
  • Наглядное руководство
  • Алгоритм ЭКГ Philips DXL
  • Автоматическая последовательность заключений
  • Подсказки позволяют точно разместить электроды на теле пациента
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Наглядное руководство

Наглядное руководство для упрощения ЭКГ

В кардиографе PageWriter TC70 каждая кнопка последовательно загорается в качестве подсказки, позволяя легко проводить ЭКГ. Большой 10-дюймовый сенсорный экран упрощает проведение процедуры.

Наглядное руководство для упрощения ЭКГ

В кардиографе PageWriter TC70 каждая кнопка последовательно загорается в качестве подсказки, позволяя легко проводить ЭКГ. Большой 10-дюймовый сенсорный экран упрощает проведение процедуры.

Наглядное руководство для упрощения ЭКГ

В кардиографе PageWriter TC70 каждая кнопка последовательно загорается в качестве подсказки, позволяя легко проводить ЭКГ. Большой 10-дюймовый сенсорный экран упрощает проведение процедуры.
Алгоритм ЭКГ Philips DXL

Алгоритм ЭКГ Philips DXL расширяет диагностические возможности

Алгоритм ЭКГ в 16 отведениях Philips DXL предоставляет один из лучших в отрасли методов интерпретации данных и набор функциональных инструментов для диагностики ритма и морфологии при инфаркте миокарда с повышением сегмента ST у различных групп пациентов. Он объединяет критические значения, карты сегмента ST и идентификацию инфаркт-зависимой артерии.

Алгоритм ЭКГ Philips DXL расширяет диагностические возможности

Алгоритм ЭКГ в 16 отведениях Philips DXL предоставляет один из лучших в отрасли методов интерпретации данных и набор функциональных инструментов для диагностики ритма и морфологии при инфаркте миокарда с повышением сегмента ST у различных групп пациентов. Он объединяет критические значения, карты сегмента ST и идентификацию инфаркт-зависимой артерии.

Алгоритм ЭКГ Philips DXL расширяет диагностические возможности

Алгоритм ЭКГ в 16 отведениях Philips DXL предоставляет один из лучших в отрасли методов интерпретации данных и набор функциональных инструментов для диагностики ритма и морфологии при инфаркте миокарда с повышением сегмента ST у различных групп пациентов. Он объединяет критические значения, карты сегмента ST и идентификацию инфаркт-зависимой артерии.
Автоматическая последовательность заключений

Автоматическая последовательность при составлении отчетов экономит время

Высокопроизводительный кардиограф PageWriter TC70 позволяет автоматически задавать последовательность составления заключений ЭКГ и использовать встроенную беспроводную передачу данных, что значительно ускоряет рабочий процесс.

Автоматическая последовательность при составлении отчетов экономит время

Высокопроизводительный кардиограф PageWriter TC70 позволяет автоматически задавать последовательность составления заключений ЭКГ и использовать встроенную беспроводную передачу данных, что значительно ускоряет рабочий процесс.

Автоматическая последовательность при составлении отчетов экономит время

Высокопроизводительный кардиограф PageWriter TC70 позволяет автоматически задавать последовательность составления заключений ЭКГ и использовать встроенную беспроводную передачу данных, что значительно ускоряет рабочий процесс.
Подсказки позволяют точно разместить электроды на теле пациента

Подсказки позволяют точно разместить электроды на теле пациента

Благодаря анатомическому интерфейсному модулю пациента и системе LeadCheck можно точно разместить электроды на теле пациента, а удобная конструкция проводов 3-в-1 снижает риск спутывания.

Подсказки позволяют точно разместить электроды на теле пациента

Благодаря анатомическому интерфейсному модулю пациента и системе LeadCheck можно точно разместить электроды на теле пациента, а удобная конструкция проводов 3-в-1 снижает риск спутывания.

Подсказки позволяют точно разместить электроды на теле пациента

Благодаря анатомическому интерфейсному модулю пациента и системе LeadCheck можно точно разместить электроды на теле пациента, а удобная конструкция проводов 3-в-1 снижает риск спутывания.
Сохранение ЭКГ

Возможен быстрый доступ к сохраненным ЭКГ

Клиницисты экономят время при сравнении ЭКГ, просматривая предыдущие данные непосредственно у постели пациента.

Возможен быстрый доступ к сохраненным ЭКГ

Клиницисты экономят время при сравнении ЭКГ, просматривая предыдущие данные непосредственно у постели пациента.

Возможен быстрый доступ к сохраненным ЭКГ

Клиницисты экономят время при сравнении ЭКГ, просматривая предыдущие данные непосредственно у постели пациента.
Высокотехнологичное двустороннее сетевое соединение

Высокотехнологичное двустороннее сетевое соединение для надежной связи

PageWriter TC70 использует заключения в стандартных форматах DICOM, XML и PDF, которые может передавать через беспроводную локальную сеть или модем, благодаря чему легко интегрируется в существующую ИТ-инфраструктуру медицинского учреждения. Таким образом, клиницисты могут быть вовлечены в рабочий процесс удаленно. Устройство использует безопасное беспроводное соединение через стандартные протоколы LAN, что обеспечивает конфиденциальность данных о пациенте и персонале, а также финансовой информации.

Высокотехнологичное двустороннее сетевое соединение для надежной связи

PageWriter TC70 использует заключения в стандартных форматах DICOM, XML и PDF, которые может передавать через беспроводную локальную сеть или модем, благодаря чему легко интегрируется в существующую ИТ-инфраструктуру медицинского учреждения. Таким образом, клиницисты могут быть вовлечены в рабочий процесс удаленно. Устройство использует безопасное беспроводное соединение через стандартные протоколы LAN, что обеспечивает конфиденциальность данных о пациенте и персонале, а также финансовой информации.

Высокотехнологичное двустороннее сетевое соединение для надежной связи

PageWriter TC70 использует заключения в стандартных форматах DICOM, XML и PDF, которые может передавать через беспроводную локальную сеть или модем, благодаря чему легко интегрируется в существующую ИТ-инфраструктуру медицинского учреждения. Таким образом, клиницисты могут быть вовлечены в рабочий процесс удаленно. Устройство использует безопасное беспроводное соединение через стандартные протоколы LAN, что обеспечивает конфиденциальность данных о пациенте и персонале, а также финансовой информации.

Tехнические характеристики

Функции ЭКГ
Функции ЭКГ
Одновременное снятие отведений
  • До 18 отведений
Полное предоставление данных
  • Двадцать минут записи всех 16 отведений и полное заключение ЭКГ за любые 10 секунд
Таймер ЭКГ
  • Поддержка протоколов ЭКГ с медикаментозной нагрузкой
Хранение и передача заключений
  • Полная точность при 500 Гц для всех 10 секунд, включая до 16 отведений, в формате XML (публикация схемы)
Алгоритм ЭКГ в 18 отведениях Philips DXL
Алгоритм ЭКГ в 18 отведениях Philips DXL
Интерпретированные результаты
  • >600 интерпретируемых результатов со встроенным анализом детской ЭКГ
LeadCheck
  • Программное обеспечение для размещения датчиков определяет 20 различных перемен полярности электродов
Блокирование заключения о пограничных изменениях
  • Три изменяемых настройки
Причины
  • Возможность выбора пояснений для всех интерпретированных заключений
Номенклатура
  • В соответствии с рекомендациями 2007 AHA/ACC
Интерфейс пользователя
Интерфейс пользователя
Сенсорный экран
  • работа 1-2-3/приложение в зависимости от контекста/резистивный сенсорный экран
Клавиатура
  • Стандартная полная буквенно-цифровая клавиатура с 65 клавишами и поддержкой специальных символов
Дисплей
  • TFT-дисплей, 15 дюймов
Помощь в диагностике инфаркта миокарда с повышением сегмента ST
Помощь в диагностике инфаркта миокарда с повышением сегмента ST
Графический вектор ST
  • Две полярных схемы ST во фронтальной и поперечной плоскостях
Критические значения
  • Выделение 4 состояний, требующих немедленного клинического вмешательства
Функции работы в сети (требуется IntelliSpace ECG)
Функции работы в сети (требуется IntelliSpace ECG)
Централизованное управление временем
  • Время может быть синхронизировано с основным временем сети
Заявки
  • Настраиваемые правила вызова рабочих списков кардиографа
Индикаторы качества сигнала
Индикаторы качества сигнала
Индикатор отхождения электрода
  • Анатомическая карта электродов показывает расположение и название любого незакрепленного или отошедшего электрода
Цвет отведения
  • Четыре цвета, указывающие на уровни качества сигнала кривой
LeadCheck
  • Программное обеспечение для размещения датчиков определяет 20 различных перемен полярности электродов
Частота сердечных сокращений
  • Непрерывное отображение частоты сердечных сокращений пациента
Предварительный просмотр печати
  • Полноэкранный режим просмотра всего заключения ЭКГ в 16 отведениях перед печатью.
Обучение
Обучение
Помощь в использовании
  • Встроенные графические экраны помощи для основных функций
В самостоятельном ритме
  • Компьютеризированная интерактивная динамическая анимация, охватывающая все основные клинические функции
Обработка сигнала
Обработка сигнала
Модуль интерфейса пациента
  • Цифровой модуль, управляемый удаленным микропроцессором, обеспечивает разрешение 5 мкВ
Фильтры предварительной обработки
Фильтры предварительной обработки
Шум переменного тока
  • 50 - 60 Гц
Обработка сигнала
  • Подавление артефактов и колебаний изолинии
Фильтры представлений - заключения за 10 с.
Фильтры представлений - заключения за 10 с.
Фильтр верхних частот
  • 0,05/0,15/0,5 Гц
Фильтр низких частот
  • 40/100/150 Гц
Фильтры представлений - ритм
Фильтры представлений - ритм
Фильтр низких частот
  • 40/100/150 Гц
Фильтр верхних частот
  • 0/05/0,15 Гц
Механические характеристики
Механические характеристики
Размеры
  • 40 x 33 x 16 см (15,7 x 13 x 63 дюймов)
Вес
  • 13 кг/28 фнт
Безопасность и производительность
Безопасность и производительность
Международные стандарты
  • IEC 60601-1: 1988 +A1:1991 +A2:1995, Общие требования к безопасности
  • IEC 60601-1: 1988 +A1:1991 +A2:1995, Общие требования к безопасности
  • C 60601-2-51: 2003: Специальные требования к безопасности
  • Ul 2601-1: 20031997 US, Общие требования к безопасности
  • CAN/CSA-C22,2 No, 60l1-M90 51:1994 B:1996
  • AAMI EC111991 (R: 2001): Устройства для диагностической электрокардиографии
Окружающая среда
Окружающая среда
Условия работы (a)
  • 10°C - 40°C (50°F - 104°F)
Условия работы (b)
  • Относительная влажность 15 - 80 %
Условия работы (c)
  • До 4 550 м (15000 фт.)
Электрическая
Электрическая
Емкость батареи
  • Обычно 50 ЭКГ от одной зарядки
Потребляемая мощность
  • Не более 75 Вт
Время зарядки батареи
  • 5 часов до полной емкости
Мощность переменного тока
  • 100-240 В переменного тока при 50/60 Гц
Функции ЭКГ
Функции ЭКГ
Одновременное снятие отведений
  • До 18 отведений
Полное предоставление данных
  • Двадцать минут записи всех 16 отведений и полное заключение ЭКГ за любые 10 секунд
Алгоритм ЭКГ в 18 отведениях Philips DXL
Алгоритм ЭКГ в 18 отведениях Philips DXL
Интерпретированные результаты
  • >600 интерпретируемых результатов со встроенным анализом детской ЭКГ
LeadCheck
  • Программное обеспечение для размещения датчиков определяет 20 различных перемен полярности электродов
Посмотреть все характеристики
Функции ЭКГ
Функции ЭКГ
Одновременное снятие отведений
  • До 18 отведений
Полное предоставление данных
  • Двадцать минут записи всех 16 отведений и полное заключение ЭКГ за любые 10 секунд
Таймер ЭКГ
  • Поддержка протоколов ЭКГ с медикаментозной нагрузкой
Хранение и передача заключений
  • Полная точность при 500 Гц для всех 10 секунд, включая до 16 отведений, в формате XML (публикация схемы)
Алгоритм ЭКГ в 18 отведениях Philips DXL
Алгоритм ЭКГ в 18 отведениях Philips DXL
Интерпретированные результаты
  • >600 интерпретируемых результатов со встроенным анализом детской ЭКГ
LeadCheck
  • Программное обеспечение для размещения датчиков определяет 20 различных перемен полярности электродов
Блокирование заключения о пограничных изменениях
  • Три изменяемых настройки
Причины
  • Возможность выбора пояснений для всех интерпретированных заключений
Номенклатура
  • В соответствии с рекомендациями 2007 AHA/ACC
Интерфейс пользователя
Интерфейс пользователя
Сенсорный экран
  • работа 1-2-3/приложение в зависимости от контекста/резистивный сенсорный экран
Клавиатура
  • Стандартная полная буквенно-цифровая клавиатура с 65 клавишами и поддержкой специальных символов
Дисплей
  • TFT-дисплей, 15 дюймов
Помощь в диагностике инфаркта миокарда с повышением сегмента ST
Помощь в диагностике инфаркта миокарда с повышением сегмента ST
Графический вектор ST
  • Две полярных схемы ST во фронтальной и поперечной плоскостях
Критические значения
  • Выделение 4 состояний, требующих немедленного клинического вмешательства
Функции работы в сети (требуется IntelliSpace ECG)
Функции работы в сети (требуется IntelliSpace ECG)
Централизованное управление временем
  • Время может быть синхронизировано с основным временем сети
Заявки
  • Настраиваемые правила вызова рабочих списков кардиографа
Индикаторы качества сигнала
Индикаторы качества сигнала
Индикатор отхождения электрода
  • Анатомическая карта электродов показывает расположение и название любого незакрепленного или отошедшего электрода
Цвет отведения
  • Четыре цвета, указывающие на уровни качества сигнала кривой
LeadCheck
  • Программное обеспечение для размещения датчиков определяет 20 различных перемен полярности электродов
Частота сердечных сокращений
  • Непрерывное отображение частоты сердечных сокращений пациента
Предварительный просмотр печати
  • Полноэкранный режим просмотра всего заключения ЭКГ в 16 отведениях перед печатью.
Обучение
Обучение
Помощь в использовании
  • Встроенные графические экраны помощи для основных функций
В самостоятельном ритме
  • Компьютеризированная интерактивная динамическая анимация, охватывающая все основные клинические функции
Обработка сигнала
Обработка сигнала
Модуль интерфейса пациента
  • Цифровой модуль, управляемый удаленным микропроцессором, обеспечивает разрешение 5 мкВ
Фильтры предварительной обработки
Фильтры предварительной обработки
Шум переменного тока
  • 50 - 60 Гц
Обработка сигнала
  • Подавление артефактов и колебаний изолинии
Фильтры представлений - заключения за 10 с.
Фильтры представлений - заключения за 10 с.
Фильтр верхних частот
  • 0,05/0,15/0,5 Гц
Фильтр низких частот
  • 40/100/150 Гц
Фильтры представлений - ритм
Фильтры представлений - ритм
Фильтр низких частот
  • 40/100/150 Гц
Фильтр верхних частот
  • 0/05/0,15 Гц
Механические характеристики
Механические характеристики
Размеры
  • 40 x 33 x 16 см (15,7 x 13 x 63 дюймов)
Вес
  • 13 кг/28 фнт
Безопасность и производительность
Безопасность и производительность
Международные стандарты
  • IEC 60601-1: 1988 +A1:1991 +A2:1995, Общие требования к безопасности
  • IEC 60601-1: 1988 +A1:1991 +A2:1995, Общие требования к безопасности
  • C 60601-2-51: 2003: Специальные требования к безопасности
  • Ul 2601-1: 20031997 US, Общие требования к безопасности
  • CAN/CSA-C22,2 No, 60l1-M90 51:1994 B:1996
  • AAMI EC111991 (R: 2001): Устройства для диагностической электрокардиографии
Окружающая среда
Окружающая среда
Условия работы (a)
  • 10°C - 40°C (50°F - 104°F)
Условия работы (b)
  • Относительная влажность 15 - 80 %
Условия работы (c)
  • До 4 550 м (15000 фт.)
Электрическая
Электрическая
Емкость батареи
  • Обычно 50 ЭКГ от одной зарядки
Потребляемая мощность
  • Не более 75 Вт
Время зарядки батареи
  • 5 часов до полной емкости
Мощность переменного тока
  • 100-240 В переменного тока при 50/60 Гц
  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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