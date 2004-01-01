Система MR Patient Care Portal 5000, разработанная для решения уникальных задач по ведению пациентов в кабинете МРТ, обеспечивает удаленный мониторинг, управление данными пациентов, безопасность изделия, информационную безопасность и возможность подключения к МИС. Кроме того, в MR Patient Care Portal 5000 реализована концепция FirstSight — уникальная разработка, которая объединяет передовые принципы визуального восприятия и инструменты принятия решений в пользовательских интерфейсах Philips MR Patient Care, обеспечивая знакомые, понятные и интеллектуальные элементы управления.
Индивидуальная настройка и вневременная актуальность
Вне зависимости от требуемых задач воспользуйтесь преимуществами новой модульной конструкции, которая позволяет легко и рентабельно обновлять аппаратное и программное обеспечение систем MR Patient Care Portal 5000 по мере изменения требований к клинической практике и потоку данных.
Вместе мы движемся вперед
Учитывая постоянно меняющуюся динамику современных моделей здравоохранения, как никогда важно знать, что ваш партнер MR Patient Care помогает вам быть на шаг впереди. Более 30 лет мы работаем над решениями, позволяющими улучшить качество медицинского обслуживания: от разработки первого монитора пациента для МРТ, до улучшения процесса управления МР-данными пациентов в рамках разных отделений.
Ощущение безопасности с самого начала
Треть всех случаев утечки данных в здравоохранении происходит в больницах. Компания Philips поможет вам избежать подобных ситуаций. Система MR Patient Care Portal 5000 разработана с использованием тех же навыков и опыта в области кибербезопасности, которые помогают больницам по всему миру снижать риски в своих ИТ-экосистемах. Помимо зарекомендовавших себя преимуществ систем Expression в отношении простоты подключения к системам EMR вам также станут доступны расширенные возможности для контроля доступа, обеспечения конфиденциальности и подтверждения соответствия требованиям.
Видеть — значит верить
Система MR Patient Care Portal 5000 с FirstSight, обладающая внешним видом и функциональностью современных интеллектуальных устройств, обеспечивает легкость и удобство в работе в рамках кабинета МРТ благодаря интеграции передовых принципов визуального восприятия и инструментов принятия решений в пользовательский интерфейс Philips MR Patient Care. Интеллектуальная технология FirstSight помогает выделить наиболее важную информацию во время оказания медицинских услуг, позволяя вам принимать точные и обоснованные клинические решения.
1. Gabriel MH, Noblin A, Rutherford A, et al. Data breach locations, types, and associated characteristics among US hospitals. Am J Manag Care. 2018;24(2):78-84.
Изделие доступно не во всех странах. Для получения сведений о доступности всей линейки устройств обратитесь в региональное представительство компании Philips.
