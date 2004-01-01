Ключевые слова для поиска

Система MR Patient Care Portal 5000, разработанная для решения уникальных задач по ведению пациентов в кабинете МРТ, обеспечивает удаленный мониторинг, управление данными пациентов, безопасность изделия, информационную безопасность и возможность подключения к МИС. Кроме того, в MR Patient Care Portal 5000 реализована концепция FirstSight — уникальная разработка, которая объединяет передовые принципы визуального восприятия и инструменты принятия решений в пользовательских интерфейсах Philips MR Patient Care, обеспечивая знакомые, понятные и интеллектуальные элементы управления.

Особенности
Вне зависимости от требуемых задач воспользуйтесь преимуществами новой модульной конструкции, которая позволяет легко и рентабельно обновлять аппаратное и программное обеспечение систем MR Patient Care Portal 5000 по мере изменения требований к клинической практике и потоку данных.

Вне зависимости от требуемых задач воспользуйтесь преимуществами новой модульной конструкции, которая позволяет легко и рентабельно обновлять аппаратное и программное обеспечение систем MR Patient Care Portal 5000 по мере изменения требований к клинической практике и потоку данных.

Вне зависимости от требуемых задач воспользуйтесь преимуществами новой модульной конструкции, которая позволяет легко и рентабельно обновлять аппаратное и программное обеспечение систем MR Patient Care Portal 5000 по мере изменения требований к клинической практике и потоку данных.
Вне зависимости от требуемых задач воспользуйтесь преимуществами новой модульной конструкции, которая позволяет легко и рентабельно обновлять аппаратное и программное обеспечение систем MR Patient Care Portal 5000 по мере изменения требований к клинической практике и потоку данных.
Учитывая постоянно меняющуюся динамику современных моделей здравоохранения, как никогда важно знать, что ваш партнер MR Patient Care помогает вам быть на шаг впереди. Более 30 лет мы работаем над решениями, позволяющими улучшить качество медицинского обслуживания: от разработки первого монитора пациента для МРТ, до улучшения процесса управления МР-данными пациентов в рамках разных отделений.

Учитывая постоянно меняющуюся динамику современных моделей здравоохранения, как никогда важно знать, что ваш партнер MR Patient Care помогает вам быть на шаг впереди. Более 30 лет мы работаем над решениями, позволяющими улучшить качество медицинского обслуживания: от разработки первого монитора пациента для МРТ, до улучшения процесса управления МР-данными пациентов в рамках разных отделений.

Учитывая постоянно меняющуюся динамику современных моделей здравоохранения, как никогда важно знать, что ваш партнер MR Patient Care помогает вам быть на шаг впереди. Более 30 лет мы работаем над решениями, позволяющими улучшить качество медицинского обслуживания: от разработки первого монитора пациента для МРТ, до улучшения процесса управления МР-данными пациентов в рамках разных отделений.
Учитывая постоянно меняющуюся динамику современных моделей здравоохранения, как никогда важно знать, что ваш партнер MR Patient Care помогает вам быть на шаг впереди. Более 30 лет мы работаем над решениями, позволяющими улучшить качество медицинского обслуживания: от разработки первого монитора пациента для МРТ, до улучшения процесса управления МР-данными пациентов в рамках разных отделений.
Треть всех случаев утечки данных в здравоохранении происходит в больницах. Компания Philips поможет вам избежать подобных ситуаций. Система MR Patient Care Portal 5000 разработана с использованием тех же навыков и опыта в области кибербезопасности, которые помогают больницам по всему миру снижать риски в своих ИТ-экосистемах. Помимо зарекомендовавших себя преимуществ систем Expression в отношении простоты подключения к системам EMR вам также станут доступны расширенные возможности для контроля доступа, обеспечения конфиденциальности и подтверждения соответствия требованиям.

Треть всех случаев утечки данных в здравоохранении происходит в больницах. Компания Philips поможет вам избежать подобных ситуаций. Система MR Patient Care Portal 5000 разработана с использованием тех же навыков и опыта в области кибербезопасности, которые помогают больницам по всему миру снижать риски в своих ИТ-экосистемах. Помимо зарекомендовавших себя преимуществ систем Expression в отношении простоты подключения к системам EMR вам также станут доступны расширенные возможности для контроля доступа, обеспечения конфиденциальности и подтверждения соответствия требованиям.

Треть всех случаев утечки данных в здравоохранении происходит в больницах. Компания Philips поможет вам избежать подобных ситуаций. Система MR Patient Care Portal 5000 разработана с использованием тех же навыков и опыта в области кибербезопасности, которые помогают больницам по всему миру снижать риски в своих ИТ-экосистемах. Помимо зарекомендовавших себя преимуществ систем Expression в отношении простоты подключения к системам EMR вам также станут доступны расширенные возможности для контроля доступа, обеспечения конфиденциальности и подтверждения соответствия требованиям.
Треть всех случаев утечки данных в здравоохранении происходит в больницах. Компания Philips поможет вам избежать подобных ситуаций. Система MR Patient Care Portal 5000 разработана с использованием тех же навыков и опыта в области кибербезопасности, которые помогают больницам по всему миру снижать риски в своих ИТ-экосистемах. Помимо зарекомендовавших себя преимуществ систем Expression в отношении простоты подключения к системам EMR вам также станут доступны расширенные возможности для контроля доступа, обеспечения конфиденциальности и подтверждения соответствия требованиям.
Система MR Patient Care Portal 5000 с FirstSight, обладающая внешним видом и функциональностью современных интеллектуальных устройств, обеспечивает легкость и удобство в работе в рамках кабинета МРТ благодаря интеграции передовых принципов визуального восприятия и инструментов принятия решений в пользовательский интерфейс Philips MR Patient Care. Интеллектуальная технология FirstSight помогает выделить наиболее важную информацию во время оказания медицинских услуг, позволяя вам принимать точные и обоснованные клинические решения.

Система MR Patient Care Portal 5000 с FirstSight, обладающая внешним видом и функциональностью современных интеллектуальных устройств, обеспечивает легкость и удобство в работе в рамках кабинета МРТ благодаря интеграции передовых принципов визуального восприятия и инструментов принятия решений в пользовательский интерфейс Philips MR Patient Care. Интеллектуальная технология FirstSight помогает выделить наиболее важную информацию во время оказания медицинских услуг, позволяя вам принимать точные и обоснованные клинические решения.

Система MR Patient Care Portal 5000 с FirstSight, обладающая внешним видом и функциональностью современных интеллектуальных устройств, обеспечивает легкость и удобство в работе в рамках кабинета МРТ благодаря интеграции передовых принципов визуального восприятия и инструментов принятия решений в пользовательский интерфейс Philips MR Patient Care. Интеллектуальная технология FirstSight помогает выделить наиболее важную информацию во время оказания медицинских услуг, позволяя вам принимать точные и обоснованные клинические решения.
Система MR Patient Care Portal 5000 с FirstSight, обладающая внешним видом и функциональностью современных интеллектуальных устройств, обеспечивает легкость и удобство в работе в рамках кабинета МРТ благодаря интеграции передовых принципов визуального восприятия и инструментов принятия решений в пользовательский интерфейс Philips MR Patient Care. Интеллектуальная технология FirstSight помогает выделить наиболее важную информацию во время оказания медицинских услуг, позволяя вам принимать точные и обоснованные клинические решения.
Дисплей
  • 18,5-дюймовая проекционно-емкостная сенсорная панель
Специальные функции
  • Беспроводная связь с системами мониторинга пациента во время МРТ
  • Управление историями болезни для эффективности и простоты использования в клинической практике
  • Ведение электронных карт пациентов с использованием стандарта HL7 и последовательного вывода данных через порт RS232
Дополнительные компоненты
  • Ленточный принтер
  • Беспроводной сканер штрихкода
  • Беспроводные клавиатура и мышь
  • Антенна Flex для пультовой комнаты
  • Настенный кронштейн и удлинитель кронштейна для ленточного принтера (опция)
Дисплей
  • 18,5-дюймовая проекционно-емкостная сенсорная панель
Специальные функции
  • Беспроводная связь с системами мониторинга пациента во время МРТ
  • Управление историями болезни для эффективности и простоты использования в клинической практике
  • Ведение электронных карт пациентов с использованием стандарта HL7 и последовательного вывода данных через порт RS232
Дисплей
  • 18,5-дюймовая проекционно-емкостная сенсорная панель
Специальные функции
  • Беспроводная связь с системами мониторинга пациента во время МРТ
  • Управление историями болезни для эффективности и простоты использования в клинической практике
  • Ведение электронных карт пациентов с использованием стандарта HL7 и последовательного вывода данных через порт RS232
Дополнительные компоненты
  • Ленточный принтер
  • Беспроводной сканер штрихкода
  • Беспроводные клавиатура и мышь
  • Антенна Flex для пультовой комнаты
  • Настенный кронштейн и удлинитель кронштейна для ленточного принтера (опция)
  • 1. Gabriel MH, Noblin A, Rutherford A, et al. Data breach locations, types, and associated characteristics among US hospitals. Am J Manag Care. 2018;24(2):78-84.
  • Изделие доступно не во всех странах. Для получения сведений о доступности всей линейки устройств обратитесь в региональное представительство компании Philips.

