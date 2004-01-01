Ощущение безопасности с самого начала

Треть всех случаев утечки данных в здравоохранении происходит в больницах. Компания Philips поможет вам избежать подобных ситуаций. Система MR Patient Care Portal 5000 разработана с использованием тех же навыков и опыта в области кибербезопасности, которые помогают больницам по всему миру снижать риски в своих ИТ-экосистемах. Помимо зарекомендовавших себя преимуществ систем Expression в отношении простоты подключения к системам EMR вам также станут доступны расширенные возможности для контроля доступа, обеспечения конфиденциальности и подтверждения соответствия требованиям.