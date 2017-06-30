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В идеальном мире не было бы никакой разницы между прикроватными мониторами пациентов и мониторами для МРТ. Монитор Expression MR400 делает серьезный шаг на пути к этому идеалу, предлагая параметры, аналогичные по качеству прикроватным мониторам – SINC (SpO2, ИАД, НАД и CO2), «флажки» сигналов тревоги, создающие новый подход к автоматизированному выбору приоритетов, 15-дюймовый широкоформатный светодиодный экран с интерфейсом, привычным по прикроватным мониторам, а также сочетание передовых технологий ЭКГ для подключения к пациенту и обработки кривых.
Принципы прикроватных мониторов – теперь и в МРТ
В идеальном мире не было бы никакой разницы между прикроватными мониторами пациентов и мониторами для МРТ. Монитор Expression MR400 делает серьезный шаг на пути к этому идеалу, предлагая параметры, аналогичные по качеству прикроватным мониторам – SINC (SpO2, ИАД, НАД и CO2), «флажки» сигналов тревоги, создающие новый подход к автоматизированному выбору приоритетов, 15-дюймовый широкоформатный светодиодный экран с интерфейсом, привычным по прикроватным мониторам, а также сочетание передовых технологий ЭКГ для подключения к пациенту и обработки кривых.
Принципы прикроватных мониторов – теперь и в МРТ
В идеальном мире не было бы никакой разницы между прикроватными мониторами пациентов и мониторами для МРТ. Монитор Expression MR400 делает серьезный шаг на пути к этому идеалу, предлагая параметры, аналогичные по качеству прикроватным мониторам – SINC (SpO2, ИАД, НАД и CO2), «флажки» сигналов тревоги, создающие новый подход к автоматизированному выбору приоритетов, 15-дюймовый широкоформатный светодиодный экран с интерфейсом, привычным по прикроватным мониторам, а также сочетание передовых технологий ЭКГ для подключения к пациенту и обработки кривых.
В идеальном мире не было бы никакой разницы между прикроватными мониторами пациентов и мониторами для МРТ. Монитор Expression MR400 делает серьезный шаг на пути к этому идеалу, предлагая параметры, аналогичные по качеству прикроватным мониторам – SINC (SpO2, ИАД, НАД и CO2), «флажки» сигналов тревоги, создающие новый подход к автоматизированному выбору приоритетов, 15-дюймовый широкоформатный светодиодный экран с интерфейсом, привычным по прикроватным мониторам, а также сочетание передовых технологий ЭКГ для подключения к пациенту и обработки кривых.
Самое лучшее впечатление от МРТ
Самое лучшее впечатление от МРТ
Монитор Expression MR400 предлагает гибкий выбор протоколов исследований, свободу перемещения и автоматизированные функции, помогающие в работе. Мониторинг пациентов можно проводить даже при оптимизации протоколов до показателей SAR 4 Вт/кг и B1rms 7,2 мкТл. Повысьте качество обслуживания и создайте комфортную рабочую обстановку, уменьшив ограничения, которыми обычно сопровождается размещение монитора относительно пациента и магнита.
Самое лучшее впечатление от МРТ
Монитор Expression MR400 предлагает гибкий выбор протоколов исследований, свободу перемещения и автоматизированные функции, помогающие в работе. Мониторинг пациентов можно проводить даже при оптимизации протоколов до показателей SAR 4 Вт/кг и B1rms 7,2 мкТл. Повысьте качество обслуживания и создайте комфортную рабочую обстановку, уменьшив ограничения, которыми обычно сопровождается размещение монитора относительно пациента и магнита.
Самое лучшее впечатление от МРТ
Монитор Expression MR400 предлагает гибкий выбор протоколов исследований, свободу перемещения и автоматизированные функции, помогающие в работе. Мониторинг пациентов можно проводить даже при оптимизации протоколов до показателей SAR 4 Вт/кг и B1rms 7,2 мкТл. Повысьте качество обслуживания и создайте комфортную рабочую обстановку, уменьшив ограничения, которыми обычно сопровождается размещение монитора относительно пациента и магнита.
Монитор Expression MR400 предлагает гибкий выбор протоколов исследований, свободу перемещения и автоматизированные функции, помогающие в работе. Мониторинг пациентов можно проводить даже при оптимизации протоколов до показателей SAR 4 Вт/кг и B1rms 7,2 мкТл. Повысьте качество обслуживания и создайте комфортную рабочую обстановку, уменьшив ограничения, которыми обычно сопровождается размещение монитора относительно пациента и магнита.
Новые возможности и новые преимущества
Новые возможности и новые преимущества
Монитор Expression MR400 позволит перейти к МРТ-процедурам, потенциально способным ускорить выписку пациентов. Прибор обеспечивает высококачественный мониторинг анестетиков и температуры тела, передовую кардиологическую архитектуру для превосходного сигнала ЭКГ и беспроводной синхронизации, а также гибкие возможности позиционирования при процедурах функциональной МРТ.
Новые возможности и новые преимущества
Монитор Expression MR400 позволит перейти к МРТ-процедурам, потенциально способным ускорить выписку пациентов. Прибор обеспечивает высококачественный мониторинг анестетиков и температуры тела, передовую кардиологическую архитектуру для превосходного сигнала ЭКГ и беспроводной синхронизации, а также гибкие возможности позиционирования при процедурах функциональной МРТ.
Новые возможности и новые преимущества
Монитор Expression MR400 позволит перейти к МРТ-процедурам, потенциально способным ускорить выписку пациентов. Прибор обеспечивает высококачественный мониторинг анестетиков и температуры тела, передовую кардиологическую архитектуру для превосходного сигнала ЭКГ и беспроводной синхронизации, а также гибкие возможности позиционирования при процедурах функциональной МРТ.
Монитор Expression MR400 позволит перейти к МРТ-процедурам, потенциально способным ускорить выписку пациентов. Прибор обеспечивает высококачественный мониторинг анестетиков и температуры тела, передовую кардиологическую архитектуру для превосходного сигнала ЭКГ и беспроводной синхронизации, а также гибкие возможности позиционирования при процедурах функциональной МРТ.
В идеальном мире не было бы никакой разницы между прикроватными мониторами пациентов и мониторами для МРТ. Монитор Expression MR400 делает серьезный шаг на пути к этому идеалу, предлагая параметры, аналогичные по качеству прикроватным мониторам – SINC (SpO2, ИАД, НАД и CO2), «флажки» сигналов тревоги, создающие новый подход к автоматизированному выбору приоритетов, 15-дюймовый широкоформатный светодиодный экран с интерфейсом, привычным по прикроватным мониторам, а также сочетание передовых технологий ЭКГ для подключения к пациенту и обработки кривых.
Принципы прикроватных мониторов – теперь и в МРТ
В идеальном мире не было бы никакой разницы между прикроватными мониторами пациентов и мониторами для МРТ. Монитор Expression MR400 делает серьезный шаг на пути к этому идеалу, предлагая параметры, аналогичные по качеству прикроватным мониторам – SINC (SpO2, ИАД, НАД и CO2), «флажки» сигналов тревоги, создающие новый подход к автоматизированному выбору приоритетов, 15-дюймовый широкоформатный светодиодный экран с интерфейсом, привычным по прикроватным мониторам, а также сочетание передовых технологий ЭКГ для подключения к пациенту и обработки кривых.
Принципы прикроватных мониторов – теперь и в МРТ
В идеальном мире не было бы никакой разницы между прикроватными мониторами пациентов и мониторами для МРТ. Монитор Expression MR400 делает серьезный шаг на пути к этому идеалу, предлагая параметры, аналогичные по качеству прикроватным мониторам – SINC (SpO2, ИАД, НАД и CO2), «флажки» сигналов тревоги, создающие новый подход к автоматизированному выбору приоритетов, 15-дюймовый широкоформатный светодиодный экран с интерфейсом, привычным по прикроватным мониторам, а также сочетание передовых технологий ЭКГ для подключения к пациенту и обработки кривых.
В идеальном мире не было бы никакой разницы между прикроватными мониторами пациентов и мониторами для МРТ. Монитор Expression MR400 делает серьезный шаг на пути к этому идеалу, предлагая параметры, аналогичные по качеству прикроватным мониторам – SINC (SpO2, ИАД, НАД и CO2), «флажки» сигналов тревоги, создающие новый подход к автоматизированному выбору приоритетов, 15-дюймовый широкоформатный светодиодный экран с интерфейсом, привычным по прикроватным мониторам, а также сочетание передовых технологий ЭКГ для подключения к пациенту и обработки кривых.
Самое лучшее впечатление от МРТ
Самое лучшее впечатление от МРТ
Монитор Expression MR400 предлагает гибкий выбор протоколов исследований, свободу перемещения и автоматизированные функции, помогающие в работе. Мониторинг пациентов можно проводить даже при оптимизации протоколов до показателей SAR 4 Вт/кг и B1rms 7,2 мкТл. Повысьте качество обслуживания и создайте комфортную рабочую обстановку, уменьшив ограничения, которыми обычно сопровождается размещение монитора относительно пациента и магнита.
Самое лучшее впечатление от МРТ
Монитор Expression MR400 предлагает гибкий выбор протоколов исследований, свободу перемещения и автоматизированные функции, помогающие в работе. Мониторинг пациентов можно проводить даже при оптимизации протоколов до показателей SAR 4 Вт/кг и B1rms 7,2 мкТл. Повысьте качество обслуживания и создайте комфортную рабочую обстановку, уменьшив ограничения, которыми обычно сопровождается размещение монитора относительно пациента и магнита.
Самое лучшее впечатление от МРТ
Монитор Expression MR400 предлагает гибкий выбор протоколов исследований, свободу перемещения и автоматизированные функции, помогающие в работе. Мониторинг пациентов можно проводить даже при оптимизации протоколов до показателей SAR 4 Вт/кг и B1rms 7,2 мкТл. Повысьте качество обслуживания и создайте комфортную рабочую обстановку, уменьшив ограничения, которыми обычно сопровождается размещение монитора относительно пациента и магнита.
Монитор Expression MR400 предлагает гибкий выбор протоколов исследований, свободу перемещения и автоматизированные функции, помогающие в работе. Мониторинг пациентов можно проводить даже при оптимизации протоколов до показателей SAR 4 Вт/кг и B1rms 7,2 мкТл. Повысьте качество обслуживания и создайте комфортную рабочую обстановку, уменьшив ограничения, которыми обычно сопровождается размещение монитора относительно пациента и магнита.
Новые возможности и новые преимущества
Новые возможности и новые преимущества
Монитор Expression MR400 позволит перейти к МРТ-процедурам, потенциально способным ускорить выписку пациентов. Прибор обеспечивает высококачественный мониторинг анестетиков и температуры тела, передовую кардиологическую архитектуру для превосходного сигнала ЭКГ и беспроводной синхронизации, а также гибкие возможности позиционирования при процедурах функциональной МРТ.
Новые возможности и новые преимущества
Монитор Expression MR400 позволит перейти к МРТ-процедурам, потенциально способным ускорить выписку пациентов. Прибор обеспечивает высококачественный мониторинг анестетиков и температуры тела, передовую кардиологическую архитектуру для превосходного сигнала ЭКГ и беспроводной синхронизации, а также гибкие возможности позиционирования при процедурах функциональной МРТ.
Новые возможности и новые преимущества
Монитор Expression MR400 позволит перейти к МРТ-процедурам, потенциально способным ускорить выписку пациентов. Прибор обеспечивает высококачественный мониторинг анестетиков и температуры тела, передовую кардиологическую архитектуру для превосходного сигнала ЭКГ и беспроводной синхронизации, а также гибкие возможности позиционирования при процедурах функциональной МРТ.
Монитор Expression MR400 позволит перейти к МРТ-процедурам, потенциально способным ускорить выписку пациентов. Прибор обеспечивает высококачественный мониторинг анестетиков и температуры тела, передовую кардиологическую архитектуру для превосходного сигнала ЭКГ и беспроводной синхронизации, а также гибкие возможности позиционирования при процедурах функциональной МРТ.
Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08672 Система мониторинга пациента во время магнитно-резонансной томографии Expression с принадлежностями.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.