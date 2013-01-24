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Expression MR400 Монитор пациента для МРТ

Expression MR400

Монитор пациента для МРТ

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Повысьте возможности мониторинга с уровня МРТ до уровня прикроватных мониторов.

Дилеры

Галерея

Особенности
Принципы прикроватных мониторов – теперь и в МРТ
Принципы прикроватных мониторов – теперь и в МРТ

Принципы прикроватных мониторов – теперь и в МРТ

В идеальном мире не было бы никакой разницы между прикроватными мониторами пациентов и мониторами для МРТ. Монитор Expression MR400 делает серьезный шаг на пути к этому идеалу, предлагая параметры, аналогичные по качеству прикроватным мониторам – SINC (SpO2, ИАД, НАД и CO2), «флажки» сигналов тревоги, создающие новый подход к автоматизированному выбору приоритетов, 15-дюймовый широкоформатный светодиодный экран с интерфейсом, привычным по прикроватным мониторам, а также сочетание передовых технологий ЭКГ для подключения к пациенту и обработки кривых.
Новые возможности и новые преимущества
Новые возможности и новые преимущества

Новые возможности и новые преимущества

Монитор Expression MR400 позволит перейти к МРТ-процедурам, потенциально способным ускорить выписку пациентов. Прибор обеспечивает высококачественный мониторинг анестетиков и температуры тела, передовую кардиологическую архитектуру для превосходного сигнала ЭКГ и беспроводной синхронизации, а также гибкие возможности позиционирования при процедурах функциональной МРТ.
Самое лучшее впечатление от МРТ || KBA 1

Самое лучшее впечатление от МРТ

Монитор Expression MR400 предлагает гибкий выбор протоколов исследований, свободу перемещения и автоматизированные функции, помогающие в работе. Мониторинг пациентов можно проводить даже при оптимизации протоколов до показателей SAR 4 Вт/кг и B1rms 7,2 мкТл. Повысьте качество обслуживания и создайте комфортную рабочую обстановку, уменьшив ограничения, которыми обычно сопровождается размещение монитора относительно пациента и магнита.
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Что это значит?
Final CEE consent

Технические характеристики

Specifications
Specifications
Экран
  • Интегрированный широкоформатный светодиодный экран с диагональю 15 дюймов (39 см)
Совместимость с МР-томографами
  • 5000 Гс
  • B1rms 7,2 мкТл
  • SAR 4 Вт/кг
  • 3 Тл
Параметры
  • Беспроводная ЭКГ
  • Беспроводной мониторинг SpO2
  • Неинвазивное измерение АД
  • CO2
  • Инвазивное измерение АД
  • Температура
  • Анестетики
Поддерживаемые параметры
  • Беспроводная ЭКГ 3.0
  • Параметры прикроватных мониторов (SINC)
  • Флажки сигналов тревоги
  • Усовершенствованные сигналы тревоги
  • Технические и медицинские сигналы тревоги с несколькими приоритетами
  • Сильная брадикардия
  • Сильная тахикардия
  • Апноэ
  • Определение величины магнитного поля
  • Значения MAC

Документация

Брошюра (1)

Брошюра

  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08672 Система мониторинга пациента во время магнитно-резонансной томографии Expression с принадлежностями

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