Принципы прикроватных мониторов – теперь и в МРТ

В идеальном мире не было бы никакой разницы между прикроватными мониторами пациентов и мониторами для МРТ. Монитор Expression MR400 делает серьезный шаг на пути к этому идеалу, предлагая параметры, аналогичные по качеству прикроватным мониторам – SINC (SpO2, ИАД, НАД и CO2), «флажки» сигналов тревоги, создающие новый подход к автоматизированному выбору приоритетов, 15-дюймовый широкоформатный светодиодный экран с интерфейсом, привычным по прикроватным мониторам, а также сочетание передовых технологий ЭКГ для подключения к пациенту и обработки кривых.