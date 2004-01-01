Измерительная стойка IntelliVue 6000 оснащена 4 модульными гнездами для подключения отдельных измерительных модулей и регистратора. Измерительная стойка 6000 совместима только с мониторами пациента IntelliVue 6100, 6300 и 6500, а также с измерительными модулями линейки IntelliVue. Она несовместима с монитором пациента Efficia серии CM и измерительными модулями Efficia серии CM.
