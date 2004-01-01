Ключевые слова для поиска

Measurement Rack 6000

Измерительная стойка IntelliVue 6000

Измерительная стойка IntelliVue 6000 оснащена 4 модульными гнездами для подключения отдельных измерительных модулей и регистратора. Измерительная стойка 6000 совместима только с мониторами пациента IntelliVue 6100, 6300 и 6500, а также с измерительными модулями линейки IntelliVue. Она несовместима с монитором пациента Efficia серии CM и измерительными модулями Efficia серии CM.

Особенности
Универсальность
Измерительная стойка IntelliVue 6000 оснащена 4 модульными гнездами для подключения отдельных измерительных модулей и регистратора.

Измерительная стойка IntelliVue 6000 оснащена 4 модульными гнездами для подключения отдельных измерительных модулей и регистратора.

Измерительная стойка IntelliVue 6000 оснащена 4 модульными гнездами для подключения отдельных измерительных модулей и регистратора.
Измерительная стойка IntelliVue 6000 оснащена 4 модульными гнездами для подключения отдельных измерительных модулей и регистратора.
Измерительная стойка IntelliVue 6000 оснащена 4 модульными гнездами для подключения отдельных измерительных модулей и регистратора.

Измерительная стойка IntelliVue 6000 оснащена 4 модульными гнездами для подключения отдельных измерительных модулей и регистратора.
Измерительная стойка IntelliVue 6000 оснащена 4 модульными гнездами для подключения отдельных измерительных модулей и регистратора.

Tехнические характеристики

Физические характеристики
Гнезда в стойке для модулей
  • 4
Масса
  • 1,5 кг
Размеры
  • 205 x 138 x 159 мм
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Все права защищены.

