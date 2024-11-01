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Непрерывный мониторинг

Непрерывный мониторинг

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Непрерывный мониторинг

Портфолио Philips для непрерывного мониторинга, включающее мониторы пациентов IntelliVue и Efficia, поддерживает широкую группу пациентов — от базового скрининга до комплексного наблюдения в отделениях интенсивной терапии. Таким образом, вы можете выбрать решения для непрерывного мониторинга пациентов для своего отделения, состояния пациента, навыков вашего медперсонала и вашего бюджета. Независимо от того, используются ли портативные, компактные или специализированные модели, наше семейство мониторов имеет общий внешний вид, поэтому ваши врачи могут использовать любые модели нашего оборудования с минимальным обучением. Благодаря нашему передовому физиологическому мониторингу и клинической информатике мы помогаем вам развивать гибкие корпоративные возможности для мобильности персонала, осуществляющего уход за пациентом, обмена данными, поддержки принятия клинических решений и управления сигналами тревоги.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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