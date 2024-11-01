Портфолио Philips для непрерывного мониторинга, включающее мониторы пациентов IntelliVue и Efficia, поддерживает широкую группу пациентов — от базового скрининга до комплексного наблюдения в отделениях интенсивной терапии. Таким образом, вы можете выбрать решения для непрерывного мониторинга пациентов для своего отделения, состояния пациента, навыков вашего медперсонала и вашего бюджета. Независимо от того, используются ли портативные, компактные или специализированные модели, наше семейство мониторов имеет общий внешний вид, поэтому ваши врачи могут использовать любые модели нашего оборудования с минимальным обучением. Благодаря нашему передовому физиологическому мониторингу и клинической информатике мы помогаем вам развивать гибкие корпоративные возможности для мобильности персонала, осуществляющего уход за пациентом, обмена данными, поддержки принятия клинических решений и управления сигналами тревоги.