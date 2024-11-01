Кабель пациента для измерения SpO2 типа RD и датчик DCI для взрослых:
В комплект Masimo входят многоразовый датчик типа RD для взрослых, DCI, с зажимом, разъем R-25 rainbow (989803206931) и многоразовый датчик-клипса на палец для взрослых (989803210051).
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Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/13060 Монитор пациента модульный IntelliVue MX с принадлежностями.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.