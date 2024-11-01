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SpO2 Kit RD Reusable Adult, DCI Clip, 25-pin

Кабель пациента для измерения SpO2 типа RD и датчик DCI для взрослых

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Кабель пациента для измерения SpO2 типа RD и датчик DCI для взрослых: В комплект Masimo входят многоразовый датчик типа RD для взрослых, DCI, с зажимом, разъем R-25 rainbow (989803206931) и многоразовый датчик-клипса на палец для взрослых (989803210051).

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Tехнические характеристики

Сведения о продукте
Сведения о продукте
Тип изделия
  • Стартовый комплект Masimo (кабель и датчик)
Сведения о продукте
Сведения о продукте
Тип изделия
  • Стартовый комплект Masimo (кабель и датчик)
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Сведения о продукте
Сведения о продукте
Тип изделия
  • Стартовый комплект Masimo (кабель и датчик)
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте. Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/13060 Монитор пациента модульный IntelliVue MX с принадлежностями.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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