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Расходные материалы и принадлежности

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Что это значит?
Final CEE consent

  • Принадлежности для диагностической рентгенологии

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  • Службы скорой медицинской помощи

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  • Отделения неотложной помощи

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  • Операционные

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  • Отделения реанимации и интенсивной терапии

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  • Кардиологические отделения

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  • Отделения общей терапии

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  • Предродовые и родильные отделения

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  • Оборудование для отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных

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  • Все расходные материалы и принадлежности

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  • Расходные материалы для мониторинга пациентов

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  • Расходные материалы для мониторинга плода

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  • Лечение желтухи

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  • Лечение грудных детей

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  • Позиционирование грудных детей

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  • Расходные материалы для мониторинга пациентов, совместимые с МРТ

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  • Терапия под визуальным контролем

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  • Расходные материалы для DCS

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  • Расходные материалы для неотложной медицинской помощи и реанимации

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  • Расходные материалы для мониторинга в условиях МРТ

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  • Расходные материалы для УЗИ

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  • Расходные материалы для вентиляции

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю