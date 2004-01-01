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Инновационная практичность — легкая и компактная назальная маска, которая обеспечивает минимальный контакт с лицом и гарантирует простоту применения, комфорт и герметичную посадку.
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Самая легкая и компактная назальная маска Philips
Самая легкая и компактная назальная маска Philips
Самая легкая и компактная назальная маска Philips
Самая легкая и компактная назальная маска Philips
Удобство посадки назальной маски Pico отмечают более 98% пациентов*
Удобство посадки назальной маски Pico отмечают более 98% пациентов*
Удобство посадки назальной маски Pico отмечают более 98% пациентов*
Удобство посадки назальной маски Pico отмечают более 98% пациентов*
Легкость использования
Легкость использования
Легкость использования
Легкость использования
Самая легкая и компактная назальная маска Philips
Самая легкая и компактная назальная маска Philips
Самая легкая и компактная назальная маска Philips
Самая легкая и компактная назальная маска Philips
Удобство посадки назальной маски Pico отмечают более 98% пациентов*
Удобство посадки назальной маски Pico отмечают более 98% пациентов*
Удобство посадки назальной маски Pico отмечают более 98% пациентов*
Удобство посадки назальной маски Pico отмечают более 98% пациентов*
Легкость использования
Легкость использования
Легкость использования
Легкость использования
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Канюльные маски Philips Respironics отличаются удобством и надежным плотным прилеганием к ноздрям. Канюльные маски с гелевым покрытием Nuance представляют клиницистам, врачам, оказывающим медицинскую помощь на дому, и пациентам новую альтернативу для повышения эффективности лечения нарушений сна.
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TrueBlue — это маска, объединяющая лучшие технологии Philips. Она расширяет привычные представления о функциональности и точности подгонки и является "золотым стандартом" для обеспечения спокойного сна.
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С более легкой и мягкой прокладкой назальная гелевая маска Respironics Profile Lite обеспечивает исключительный комфорт с первой минуты использования. Уникальная гелевая прокладка и лобная накладка мягко и комфортно облегают лицо пациента.
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Маска оснащена новой двухпозиционной гелевой прокладкой, силиконовой прокладкой новой формы толщиной с мембрану и "бесшумным" портом выдоха, что делает ComfortClassic синонимом комфорта.
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Маска Respironics OptiLife облегчает работу специалистов лабораторий сна, врачей, оказывающих медицинскую помощь на дому, а также жизнь пациентов. Размер маски легко подгоняется, она проста в сборке, легко очищается и комфортно прилегает к лицу. Она удобна не только для использования – она удобна для жизни.
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Инновационная легкая конструкция маски EasyLife с технологией Auto Seal обеспечивает простоту фиксации и облегчает титрацию. Благодаря мягкой внутренней прокладке она комфортно прилегает к лицу пациента и может быть полностью отрегулирована. С помощью дополнительной внешней прокладки маска надежно держится и не спадает.
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Пациенты с волосами на лице, зубными протезами, повреждениями лица или формы носа, а также страдающие клаустрофобией нуждаются в особой удобной маске. Маска FitLife является оптимальным решением для них.
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Добавив опцию гелевой прокладки, Philips Respironics значительно усовершенствовала лицевую маску Amara. Новый уровень комфорта для пациентов достигается за счет возможности выбора гелевой или силиконовой прокладки.
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В Wisp функциональность и удобство назальной маски сочетаются с эстетическими свойствами масок с минимальным контактом. Благодаря минимальной площади контакта и превосходному прилеганию маска Wisp обеспечивает пациентам комфорт и эффективность терапии.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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