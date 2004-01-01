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Pico

Назальная маска

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Инновационная практичность — легкая и компактная назальная маска, которая обеспечивает минимальный контакт с лицом и гарантирует простоту применения, комфорт и герметичную посадку.

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Особенности
Самая легкая и компактная назальная маска Philips
Самая легкая и компактная назальная маска Philips

Самая легкая и компактная назальная маска Philips

Назальная маска Pico представляет собой практичную альтернативу, отличающуюся удобством и простотой использования и настройки — без ущерба для качества терапии. Врачи оценили назальную маску Pico как наиболее простую в использовании по сравнению с другими назальными масками — идеальный выбор при оптимизации имеющегося базового оборудования или установке новой системы*.

Самая легкая и компактная назальная маска Philips

Самая легкая и компактная назальная маска Philips
Назальная маска Pico представляет собой практичную альтернативу, отличающуюся удобством и простотой использования и настройки — без ущерба для качества терапии. Врачи оценили назальную маску Pico как наиболее простую в использовании по сравнению с другими назальными масками — идеальный выбор при оптимизации имеющегося базового оборудования или установке новой системы*.

Самая легкая и компактная назальная маска Philips

Назальная маска Pico представляет собой практичную альтернативу, отличающуюся удобством и простотой использования и настройки — без ущерба для качества терапии. Врачи оценили назальную маску Pico как наиболее простую в использовании по сравнению с другими назальными масками — идеальный выбор при оптимизации имеющегося базового оборудования или установке новой системы*.
Click here for more information
Самая легкая и компактная назальная маска Philips
Самая легкая и компактная назальная маска Philips

Самая легкая и компактная назальная маска Philips

Назальная маска Pico представляет собой практичную альтернативу, отличающуюся удобством и простотой использования и настройки — без ущерба для качества терапии. Врачи оценили назальную маску Pico как наиболее простую в использовании по сравнению с другими назальными масками — идеальный выбор при оптимизации имеющегося базового оборудования или установке новой системы*.
Удобство посадки назальной маски Pico отмечают более 98% пациентов*
Удобство посадки назальной маски Pico отмечают более 98% пациентов*

Удобство посадки назальной маски Pico отмечают более 98% пациентов*

Назальная маска Pico — это простое в использовании устройство, обеспечивающее оптимальную герметичность посадки; при этом пациент может свободно смотреть телевизор или читать во время ношения маски.

Удобство посадки назальной маски Pico отмечают более 98% пациентов*

Удобство посадки назальной маски Pico отмечают более 98% пациентов*
Назальная маска Pico — это простое в использовании устройство, обеспечивающее оптимальную герметичность посадки; при этом пациент может свободно смотреть телевизор или читать во время ношения маски.

Удобство посадки назальной маски Pico отмечают более 98% пациентов*

Назальная маска Pico — это простое в использовании устройство, обеспечивающее оптимальную герметичность посадки; при этом пациент может свободно смотреть телевизор или читать во время ношения маски.
Click here for more information
Удобство посадки назальной маски Pico отмечают более 98% пациентов*
Удобство посадки назальной маски Pico отмечают более 98% пациентов*

Удобство посадки назальной маски Pico отмечают более 98% пациентов*

Назальная маска Pico — это простое в использовании устройство, обеспечивающее оптимальную герметичность посадки; при этом пациент может свободно смотреть телевизор или читать во время ношения маски.
Легкость использования
Легкость использования

Легкость использования

Специалисты по респираторной терапии и сну оценили назальную маску Pico как более простую в использовании, настройке и обеспечении герметичности по сравнению с ведущей на рынке обычной назальной маской.

Легкость использования

Легкость использования
Специалисты по респираторной терапии и сну оценили назальную маску Pico как более простую в использовании, настройке и обеспечении герметичности по сравнению с ведущей на рынке обычной назальной маской.

Легкость использования

Специалисты по респираторной терапии и сну оценили назальную маску Pico как более простую в использовании, настройке и обеспечении герметичности по сравнению с ведущей на рынке обычной назальной маской.
Click here for more information
Легкость использования
Легкость использования

Легкость использования

Специалисты по респираторной терапии и сну оценили назальную маску Pico как более простую в использовании, настройке и обеспечении герметичности по сравнению с ведущей на рынке обычной назальной маской.
  • Самая легкая и компактная назальная маска Philips
  • Удобство посадки назальной маски Pico отмечают более 98% пациентов*
  • Легкость использования
Посмотреть все особенности
Самая легкая и компактная назальная маска Philips
Самая легкая и компактная назальная маска Philips

Самая легкая и компактная назальная маска Philips

Назальная маска Pico представляет собой практичную альтернативу, отличающуюся удобством и простотой использования и настройки — без ущерба для качества терапии. Врачи оценили назальную маску Pico как наиболее простую в использовании по сравнению с другими назальными масками — идеальный выбор при оптимизации имеющегося базового оборудования или установке новой системы*.

Самая легкая и компактная назальная маска Philips

Самая легкая и компактная назальная маска Philips
Назальная маска Pico представляет собой практичную альтернативу, отличающуюся удобством и простотой использования и настройки — без ущерба для качества терапии. Врачи оценили назальную маску Pico как наиболее простую в использовании по сравнению с другими назальными масками — идеальный выбор при оптимизации имеющегося базового оборудования или установке новой системы*.

Самая легкая и компактная назальная маска Philips

Назальная маска Pico представляет собой практичную альтернативу, отличающуюся удобством и простотой использования и настройки — без ущерба для качества терапии. Врачи оценили назальную маску Pico как наиболее простую в использовании по сравнению с другими назальными масками — идеальный выбор при оптимизации имеющегося базового оборудования или установке новой системы*.
Click here for more information
Самая легкая и компактная назальная маска Philips
Самая легкая и компактная назальная маска Philips

Самая легкая и компактная назальная маска Philips

Назальная маска Pico представляет собой практичную альтернативу, отличающуюся удобством и простотой использования и настройки — без ущерба для качества терапии. Врачи оценили назальную маску Pico как наиболее простую в использовании по сравнению с другими назальными масками — идеальный выбор при оптимизации имеющегося базового оборудования или установке новой системы*.
Удобство посадки назальной маски Pico отмечают более 98% пациентов*
Удобство посадки назальной маски Pico отмечают более 98% пациентов*

Удобство посадки назальной маски Pico отмечают более 98% пациентов*

Назальная маска Pico — это простое в использовании устройство, обеспечивающее оптимальную герметичность посадки; при этом пациент может свободно смотреть телевизор или читать во время ношения маски.

Удобство посадки назальной маски Pico отмечают более 98% пациентов*

Удобство посадки назальной маски Pico отмечают более 98% пациентов*
Назальная маска Pico — это простое в использовании устройство, обеспечивающее оптимальную герметичность посадки; при этом пациент может свободно смотреть телевизор или читать во время ношения маски.

Удобство посадки назальной маски Pico отмечают более 98% пациентов*

Назальная маска Pico — это простое в использовании устройство, обеспечивающее оптимальную герметичность посадки; при этом пациент может свободно смотреть телевизор или читать во время ношения маски.
Click here for more information
Удобство посадки назальной маски Pico отмечают более 98% пациентов*
Удобство посадки назальной маски Pico отмечают более 98% пациентов*

Удобство посадки назальной маски Pico отмечают более 98% пациентов*

Назальная маска Pico — это простое в использовании устройство, обеспечивающее оптимальную герметичность посадки; при этом пациент может свободно смотреть телевизор или читать во время ношения маски.
Легкость использования
Легкость использования

Легкость использования

Специалисты по респираторной терапии и сну оценили назальную маску Pico как более простую в использовании, настройке и обеспечении герметичности по сравнению с ведущей на рынке обычной назальной маской.

Легкость использования

Легкость использования
Специалисты по респираторной терапии и сну оценили назальную маску Pico как более простую в использовании, настройке и обеспечении герметичности по сравнению с ведущей на рынке обычной назальной маской.

Легкость использования

Специалисты по респираторной терапии и сну оценили назальную маску Pico как более простую в использовании, настройке и обеспечении герметичности по сравнению с ведущей на рынке обычной назальной маской.
Click here for more information
Легкость использования
Легкость использования

Легкость использования

Специалисты по респираторной терапии и сну оценили назальную маску Pico как более простую в использовании, настройке и обеспечении герметичности по сравнению с ведущей на рынке обычной назальной маской.
  • * Неопубликованные данные. Внутренний маркетинговый опрос в 2013 г.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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