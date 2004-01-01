OptiLife

Маска Respironics OptiLife облегчает работу специалистов лабораторий сна, врачей, оказывающих медицинскую помощь на дому, а также жизнь пациентов. Размер маски легко подгоняется, она проста в сборке, легко очищается и комфортно прилегает к лицу. Она удобна не только для использования – она удобна для жизни.

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