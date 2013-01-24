Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
Главная страница
$

Ключевые слова для поиска

EncorePro ПО для управления данными пациентов

EncorePro 2

ПО для управления данными пациентов

EncorePro 2 — система для персональных компьютеров, призванная облегчить клиницистам в области пульмонологии и сомнологии контроль за состоянием пациентов и соблюдение ими терапевтических рекомендаций для повышения эффективности лечения.

Дилеры

Галерея

Особенности
Графический дисплей || Интуитивно понятный и надежный

Графический дисплей позволяет быстро просматривать интервалы и тренды

Encore Pro2 объединяет показатели пациентов, полученные с помощью множества устройств Philips Respironics, в одну исчерпывающую базу, соответствующую требованиям Закона об ответственности и переносе данных о страховании здоровья граждан (HIPAA). Ее можно использовать для работы с данными о соблюдении пациентом терапевтических рекомендаций и управления этой информацией. Графические дисплеи позволяют быстро и просто просматривать интервалы и тренды.
Автоматизирует выполнение ежедневных ... || Удобные карты данных и загрузк

Автоматизирует выполнение ежедневных задач, позволяя экономить время

С помощью простых операций можно изменять настройки давления, отправлять записи данных и заметки врачам, оказывающим медицинскую помощь на дому, отслеживать соблюдение пациентом терапевтических рекомендаций в заданный период времени и распечатывать персонализированные отчеты.
Главная страница пациента || Инструменты для мониторинга и

На главной странице пациента представлены инструменты для комплексного мониторинга

На главной странице каждого пациента представлены контактные данные и иные необходимые сведения. Туда же можно загрузить фотографию и журнал с информацией о ранее проводившемся лечении. Кроме того, можно анализировать терапевтические данные, результаты опросника субъективной оценки качества сна (FOSQ) и любые нарушения, ранее указанные пациентом, чтобы составить полную картину истории лечения и обращений к специалистам.
SmartCard || Удобные карты данных и загрузк

SmartCard и устройство для считывания данных через USB повышают точность

Данные пациента записываются на карту SmartCard, с помощью которой загружаются в EncorePro 2. При изменении настроек терапии (Rx) или внесении иных исправлений Encore записывает их на карту SmartCard, которая автоматически вносит обновленные данные при повторном подсоединении к устройству пациента.
Подробная отчетность || Инструменты для мониторинга и

Подробная отчетность позволяет оптимизировать режимы лечения

Опции системы отчетности включают в себя стандартные формы для отдельных больных и компилированные отчеты для заданной выборки пациентов. Их можно отсортировать по страховой компании, направляющему врачу, лечению и типу маски. Такой перекрестный анализ помогает найти и оптимизировать необходимый режим лечения для пациентов.
Отчет о замене маски || Инструменты для мониторинга и

Отчет о замене маски упрощает оформление заказа

В данном отчете указываются пациенты, срок службы масок которых истек или должен закончиться в ближайшие 30 дней, что упрощает оформление заказа.
*

Если вы заинтересованы в приобретении медицинского оборудования, пожалуйста, заполните форму ниже

* Обязательное поле
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Пожалуйста, укажите информацию, которая Вам необходима.
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*

Что это значит?
Final CEE consent

Технические характеристики

Операционная система
Операционная система
Windows
  • XP PRO SP2, XP Home SP2, Vista Business SP1, Vista Home SP1, Vista Ultimate SP1 или Server 2003 SP2, 7, 8 и 8.1
Процессор
Процессор
Intel или AMD
  • 1 ГГц или более мощный
Объем оперативной памяти
Объем оперативной памяти
Минимальный
  • 1 Гбайт
Жесткий диск
Жесткий диск
Минимальный размер
  • 40 Гбайт; свободный объем должен составлять не менее 5 Гбайт
Принтер
Принтер
Тип
  • Черно-белый или цветной
Тип
  • USB, разъем PCMCIA, CD/DVD-ROM, мышь
Графическое
Графическое
разрешение
  • 1024 x 768 или выше
Другие требования
Другие требования
Требования к безопасности
  • Компьютер, удовлетворяющий требованиями стандарта UL 1950, IEC 60950 или EN60950

Документация

Брошюра (2)

Брошюра

  • *Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю