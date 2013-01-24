EncorePro 2 ПО для управления данными пациентов

EncorePro 2 — система для персональных компьютеров, призванная облегчить клиницистам в области пульмонологии и сомнологии контроль за состоянием пациентов и соблюдение ими терапевтических рекомендаций для повышения эффективности лечения.