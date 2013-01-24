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EncorePro 2 — система для персональных компьютеров, призванная облегчить клиницистам в области пульмонологии и сомнологии контроль за состоянием пациентов и соблюдение ими терапевтических рекомендаций для повышения эффективности лечения.
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Графический дисплей позволяет быстро просматривать интервалы и тренды
Автоматизирует выполнение ежедневных задач, позволяя экономить время
На главной странице пациента представлены инструменты для комплексного мониторинга
SmartCard и устройство для считывания данных через USB повышают точность
Подробная отчетность позволяет оптимизировать режимы лечения
Отчет о замене маски упрощает оформление заказа
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю