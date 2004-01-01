Простой графический интерфейс, надежность в течение всего срока службы делает мобильную C-дугу системы Zenition 50 с усилителем изображения идеальным средством для интенсивного использования при интервенционных процедурах и операциях. Они являются частью линейки мобильных C-дуг Zenition, известных простотой эксплуатации и возможностями наращивания потенциала в будущем.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Чтобы обеспечить бесперебойную работу в загруженных отделениях медицинского учреждения, пользователи могут применить рабочий процесс Unify, включающий сенсорные элементы управления и средства навигации, которые обеспечивают требуемый уровень эффективности. В ходе исследования среди пользователей¹ рабочий процесс Unify продемонстрировал повышение уровня взаимодействия среди медицинского персонала и сокращение ошибок позиционирования почти вдвое.
Экономия ценного времени
Чтобы обеспечить бесперебойную работу в загруженных отделениях медицинского учреждения, пользователи могут применить рабочий процесс Unify, включающий сенсорные элементы управления и средства навигации, которые обеспечивают требуемый уровень эффективности. В ходе исследования среди пользователей¹ рабочий процесс Unify продемонстрировал повышение уровня взаимодействия среди медицинского персонала и сокращение ошибок позиционирования почти вдвое.
Экономия ценного времени
Чтобы обеспечить бесперебойную работу в загруженных отделениях медицинского учреждения, пользователи могут применить рабочий процесс Unify, включающий сенсорные элементы управления и средства навигации, которые обеспечивают требуемый уровень эффективности. В ходе исследования среди пользователей¹ рабочий процесс Unify продемонстрировал повышение уровня взаимодействия среди медицинского персонала и сокращение ошибок позиционирования почти вдвое.
Чтобы обеспечить бесперебойную работу в загруженных отделениях медицинского учреждения, пользователи могут применить рабочий процесс Unify, включающий сенсорные элементы управления и средства навигации, которые обеспечивают требуемый уровень эффективности. В ходе исследования среди пользователей¹ рабочий процесс Unify продемонстрировал повышение уровня взаимодействия среди медицинского персонала и сокращение ошибок позиционирования почти вдвое.
Ускоренное обучение
Ускоренное обучение
Интуитивно понятный графический интерфейс и экранные подсказки системы Zenition 50 позволяют ускорить обучение пользователей. Пользовательский интерфейс системы Zenition настолько прост, что попал в число 12% самых удобных для использования систем¹.
Ускоренное обучение
Интуитивно понятный графический интерфейс и экранные подсказки системы Zenition 50 позволяют ускорить обучение пользователей. Пользовательский интерфейс системы Zenition настолько прост, что попал в число 12% самых удобных для использования систем¹.
Ускоренное обучение
Интуитивно понятный графический интерфейс и экранные подсказки системы Zenition 50 позволяют ускорить обучение пользователей. Пользовательский интерфейс системы Zenition настолько прост, что попал в число 12% самых удобных для использования систем¹.
Интуитивно понятный графический интерфейс и экранные подсказки системы Zenition 50 позволяют ускорить обучение пользователей. Пользовательский интерфейс системы Zenition настолько прост, что попал в число 12% самых удобных для использования систем¹.
Быстрая окупаемость капиталовложений
Быстрая окупаемость капиталовложений
Будьте открыты для новых предложений при использовании стандартной платформы Windows®, готовой к установке новых программных продуктов и обновлений существующего программного обеспечения. Вы можете снизить эксплуатационные расходы, используя опции поддержки RightFit и эффективно увеличить срок службы системы, используя Philips Technology Maximizer².
Быстрая окупаемость капиталовложений
Будьте открыты для новых предложений при использовании стандартной платформы Windows®, готовой к установке новых программных продуктов и обновлений существующего программного обеспечения. Вы можете снизить эксплуатационные расходы, используя опции поддержки RightFit и эффективно увеличить срок службы системы, используя Philips Technology Maximizer².
Быстрая окупаемость капиталовложений
Будьте открыты для новых предложений при использовании стандартной платформы Windows®, готовой к установке новых программных продуктов и обновлений существующего программного обеспечения. Вы можете снизить эксплуатационные расходы, используя опции поддержки RightFit и эффективно увеличить срок службы системы, используя Philips Technology Maximizer².
Будьте открыты для новых предложений при использовании стандартной платформы Windows®, готовой к установке новых программных продуктов и обновлений существующего программного обеспечения. Вы можете снизить эксплуатационные расходы, используя опции поддержки RightFit и эффективно увеличить срок службы системы, используя Philips Technology Maximizer².
Упрощение процесса настройки новой операционной
Упрощение процесса настройки новой операционной
Вы можете сэкономить время и усилия при комплектации новой операционной, воспользовавшись помощью компании Philips в вопросе организации и оснащения имеющегося пространства. Вы можете с легкостью подключить все мобильные C-дуги Zenition к другим системам операционных и к инфраструктуре медицинского учреждения, используя усовершенствованные инструменты для подключения и взаимодействия систем, в том числе для высокоскоростной беспроводной передачи данных.
Упрощение процесса настройки новой операционной
Вы можете сэкономить время и усилия при комплектации новой операционной, воспользовавшись помощью компании Philips в вопросе организации и оснащения имеющегося пространства. Вы можете с легкостью подключить все мобильные C-дуги Zenition к другим системам операционных и к инфраструктуре медицинского учреждения, используя усовершенствованные инструменты для подключения и взаимодействия систем, в том числе для высокоскоростной беспроводной передачи данных.
Упрощение процесса настройки новой операционной
Вы можете сэкономить время и усилия при комплектации новой операционной, воспользовавшись помощью компании Philips в вопросе организации и оснащения имеющегося пространства. Вы можете с легкостью подключить все мобильные C-дуги Zenition к другим системам операционных и к инфраструктуре медицинского учреждения, используя усовершенствованные инструменты для подключения и взаимодействия систем, в том числе для высокоскоростной беспроводной передачи данных.
Вы можете сэкономить время и усилия при комплектации новой операционной, воспользовавшись помощью компании Philips в вопросе организации и оснащения имеющегося пространства. Вы можете с легкостью подключить все мобильные C-дуги Zenition к другим системам операционных и к инфраструктуре медицинского учреждения, используя усовершенствованные инструменты для подключения и взаимодействия систем, в том числе для высокоскоростной беспроводной передачи данных.
Соответствие самым строгим стандартам
Соответствие самым строгим стандартам
Стандартная платформа Windows® разработана таким образом, который позволяет обеспечить быструю и надежную работу с поддержкой большого объема процедур в современных условиях. Она позволяет устанавливать новые опции программного обеспечения, повышая клиническую эффективность имеющейся системы в будущем, а программа Technology Maximizer² обеспечивает экономически эффективный способ управления обновлениями. Для защиты данных пациентов и предотвращения атак вредоносных программ используются строгие правила безопасности Windows®.
Соответствие самым строгим стандартам
Стандартная платформа Windows® разработана таким образом, который позволяет обеспечить быструю и надежную работу с поддержкой большого объема процедур в современных условиях. Она позволяет устанавливать новые опции программного обеспечения, повышая клиническую эффективность имеющейся системы в будущем, а программа Technology Maximizer² обеспечивает экономически эффективный способ управления обновлениями. Для защиты данных пациентов и предотвращения атак вредоносных программ используются строгие правила безопасности Windows®.
Соответствие самым строгим стандартам
Стандартная платформа Windows® разработана таким образом, который позволяет обеспечить быструю и надежную работу с поддержкой большого объема процедур в современных условиях. Она позволяет устанавливать новые опции программного обеспечения, повышая клиническую эффективность имеющейся системы в будущем, а программа Technology Maximizer² обеспечивает экономически эффективный способ управления обновлениями. Для защиты данных пациентов и предотвращения атак вредоносных программ используются строгие правила безопасности Windows®.
Стандартная платформа Windows® разработана таким образом, который позволяет обеспечить быструю и надежную работу с поддержкой большого объема процедур в современных условиях. Она позволяет устанавливать новые опции программного обеспечения, повышая клиническую эффективность имеющейся системы в будущем, а программа Technology Maximizer² обеспечивает экономически эффективный способ управления обновлениями. Для защиты данных пациентов и предотвращения атак вредоносных программ используются строгие правила безопасности Windows®.
Выполнение комплексных процедур
Выполнение комплексных процедур
Благодаря усовершенствованной технологии регулировки нагрева SmartFilters вы можете уверенно выполнять более длительные и комплексные процедуры. Для экономии времени в случае большой загруженности используются специальные протоколы и пользовательские предустановки. Для улучшения качества визуализации сложных и плотных анатомических структур используются передовые алгоритмы обработки изображений и функции управления дозой излучения.
Выполнение комплексных процедур
Благодаря усовершенствованной технологии регулировки нагрева SmartFilters вы можете уверенно выполнять более длительные и комплексные процедуры. Для экономии времени в случае большой загруженности используются специальные протоколы и пользовательские предустановки. Для улучшения качества визуализации сложных и плотных анатомических структур используются передовые алгоритмы обработки изображений и функции управления дозой излучения.
Выполнение комплексных процедур
Благодаря усовершенствованной технологии регулировки нагрева SmartFilters вы можете уверенно выполнять более длительные и комплексные процедуры. Для экономии времени в случае большой загруженности используются специальные протоколы и пользовательские предустановки. Для улучшения качества визуализации сложных и плотных анатомических структур используются передовые алгоритмы обработки изображений и функции управления дозой излучения.
Благодаря усовершенствованной технологии регулировки нагрева SmartFilters вы можете уверенно выполнять более длительные и комплексные процедуры. Для экономии времени в случае большой загруженности используются специальные протоколы и пользовательские предустановки. Для улучшения качества визуализации сложных и плотных анатомических структур используются передовые алгоритмы обработки изображений и функции управления дозой излучения.
Уверенная работа со сложными случаями
Уверенная работа со сложными случаями
Пациенты с высоким ИМТ, дети, пожилые пациенты представляют категории пациентов, требующих более комплексных решений для выполнения исследований. Система Zenition 50 создает условия для получения изображений высокого качества при эффективной дозовой нагрузке, независимо от особенностей пациента. Так, например, импульсная рентгеноскопия оптимизирует визуализацию сложных и плотных анатомических структур при эффективной дозе облучения, в то время как технологии визуализации премиум-класса позволяют выделить мелкие детали и аномалии у самых разных пациентов.
Уверенная работа со сложными случаями
Пациенты с высоким ИМТ, дети, пожилые пациенты представляют категории пациентов, требующих более комплексных решений для выполнения исследований. Система Zenition 50 создает условия для получения изображений высокого качества при эффективной дозовой нагрузке, независимо от особенностей пациента. Так, например, импульсная рентгеноскопия оптимизирует визуализацию сложных и плотных анатомических структур при эффективной дозе облучения, в то время как технологии визуализации премиум-класса позволяют выделить мелкие детали и аномалии у самых разных пациентов.
Уверенная работа со сложными случаями
Пациенты с высоким ИМТ, дети, пожилые пациенты представляют категории пациентов, требующих более комплексных решений для выполнения исследований. Система Zenition 50 создает условия для получения изображений высокого качества при эффективной дозовой нагрузке, независимо от особенностей пациента. Так, например, импульсная рентгеноскопия оптимизирует визуализацию сложных и плотных анатомических структур при эффективной дозе облучения, в то время как технологии визуализации премиум-класса позволяют выделить мелкие детали и аномалии у самых разных пациентов.
Пациенты с высоким ИМТ, дети, пожилые пациенты представляют категории пациентов, требующих более комплексных решений для выполнения исследований. Система Zenition 50 создает условия для получения изображений высокого качества при эффективной дозовой нагрузке, независимо от особенностей пациента. Так, например, импульсная рентгеноскопия оптимизирует визуализацию сложных и плотных анатомических структур при эффективной дозе облучения, в то время как технологии визуализации премиум-класса позволяют выделить мелкие детали и аномалии у самых разных пациентов.
Меньше простоев, меньше обсуждений
Меньше простоев, меньше обсуждений
При большом количестве пациентов устранение технических неполадок, а также меньшее количество обсуждений позволят хирургическим бригадам задать непрерывный ход работы и сосредоточиться на пациенте, обеспечив бесперебойную работу. В ходе исследования среди пользователей¹ было продемонстрировано, что рабочий процесс Unify позволил членам хирургических бригад достичь более высокого уровня взаимодействия и координации.
Меньше простоев, меньше обсуждений
При большом количестве пациентов устранение технических неполадок, а также меньшее количество обсуждений позволят хирургическим бригадам задать непрерывный ход работы и сосредоточиться на пациенте, обеспечив бесперебойную работу. В ходе исследования среди пользователей¹ было продемонстрировано, что рабочий процесс Unify позволил членам хирургических бригад достичь более высокого уровня взаимодействия и координации.
Меньше простоев, меньше обсуждений
При большом количестве пациентов устранение технических неполадок, а также меньшее количество обсуждений позволят хирургическим бригадам задать непрерывный ход работы и сосредоточиться на пациенте, обеспечив бесперебойную работу. В ходе исследования среди пользователей¹ было продемонстрировано, что рабочий процесс Unify позволил членам хирургических бригад достичь более высокого уровня взаимодействия и координации.
При большом количестве пациентов устранение технических неполадок, а также меньшее количество обсуждений позволят хирургическим бригадам задать непрерывный ход работы и сосредоточиться на пациенте, обеспечив бесперебойную работу. В ходе исследования среди пользователей¹ было продемонстрировано, что рабочий процесс Unify позволил членам хирургических бригад достичь более высокого уровня взаимодействия и координации.
Спокойный день для всех
Спокойный день для всех
Персонал, ответственный за визуализацию, в течение дня работает с различным оборудованием, взаимодействует с разными врачами и в разных операционных. Рабочий процесс Unify был разработан таким образом, чтобы помочь как начинающим, так и опытным пользователям справляться со сложностями и неудобствами при выполнении задач хирургической визуализации. Сенсорные элементы управления системы Zenition работают по аналогии со стандартными планшетами и смартфонами, в результате чего медицинский персонал быстро привыкнет к ним.
Спокойный день для всех
Персонал, ответственный за визуализацию, в течение дня работает с различным оборудованием, взаимодействует с разными врачами и в разных операционных. Рабочий процесс Unify был разработан таким образом, чтобы помочь как начинающим, так и опытным пользователям справляться со сложностями и неудобствами при выполнении задач хирургической визуализации. Сенсорные элементы управления системы Zenition работают по аналогии со стандартными планшетами и смартфонами, в результате чего медицинский персонал быстро привыкнет к ним.
Спокойный день для всех
Персонал, ответственный за визуализацию, в течение дня работает с различным оборудованием, взаимодействует с разными врачами и в разных операционных. Рабочий процесс Unify был разработан таким образом, чтобы помочь как начинающим, так и опытным пользователям справляться со сложностями и неудобствами при выполнении задач хирургической визуализации. Сенсорные элементы управления системы Zenition работают по аналогии со стандартными планшетами и смартфонами, в результате чего медицинский персонал быстро привыкнет к ним.
Персонал, ответственный за визуализацию, в течение дня работает с различным оборудованием, взаимодействует с разными врачами и в разных операционных. Рабочий процесс Unify был разработан таким образом, чтобы помочь как начинающим, так и опытным пользователям справляться со сложностями и неудобствами при выполнении задач хирургической визуализации. Сенсорные элементы управления системы Zenition работают по аналогии со стандартными планшетами и смартфонами, в результате чего медицинский персонал быстро привыкнет к ним.
Возможность работы в одиночку
Возможность работы в одиночку
В случае сокращения числа медицинских работников управление системой может без проблем осуществляться одним пользователем; этого можно добиться при использовании полностью уравновешенной С-дуги и передвижной станции просмотра, отличающейся малым весом.
Возможность работы в одиночку
В случае сокращения числа медицинских работников управление системой может без проблем осуществляться одним пользователем; этого можно добиться при использовании полностью уравновешенной С-дуги и передвижной станции просмотра, отличающейся малым весом.
Возможность работы в одиночку
В случае сокращения числа медицинских работников управление системой может без проблем осуществляться одним пользователем; этого можно добиться при использовании полностью уравновешенной С-дуги и передвижной станции просмотра, отличающейся малым весом.
В случае сокращения числа медицинских работников управление системой может без проблем осуществляться одним пользователем; этого можно добиться при использовании полностью уравновешенной С-дуги и передвижной станции просмотра, отличающейся малым весом.
Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования
Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования
Стандартная платформа Windows® упрощает управление программным обеспечением всех имеющихся C-дуг. Также с помощью приложения Philips Support Connect системные администраторы теперь могут самостоятельно выполнять многие задачи, не допуская простоев и дорогостоящего сервисного обслуживания. Все настройки системы и беспроводной передачи данных можно легко экспортировать во все системы Zenition, что позволяет значительно сэкономить время.
Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования
Стандартная платформа Windows® упрощает управление программным обеспечением всех имеющихся C-дуг. Также с помощью приложения Philips Support Connect системные администраторы теперь могут самостоятельно выполнять многие задачи, не допуская простоев и дорогостоящего сервисного обслуживания. Все настройки системы и беспроводной передачи данных можно легко экспортировать во все системы Zenition, что позволяет значительно сэкономить время.
Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования
Стандартная платформа Windows® упрощает управление программным обеспечением всех имеющихся C-дуг. Также с помощью приложения Philips Support Connect системные администраторы теперь могут самостоятельно выполнять многие задачи, не допуская простоев и дорогостоящего сервисного обслуживания. Все настройки системы и беспроводной передачи данных можно легко экспортировать во все системы Zenition, что позволяет значительно сэкономить время.
Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования
Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования
Стандартная платформа Windows® упрощает управление программным обеспечением всех имеющихся C-дуг. Также с помощью приложения Philips Support Connect системные администраторы теперь могут самостоятельно выполнять многие задачи, не допуская простоев и дорогостоящего сервисного обслуживания. Все настройки системы и беспроводной передачи данных можно легко экспортировать во все системы Zenition, что позволяет значительно сэкономить время.
Быстрое сервисное обслуживание и обмен данными
Быстрое сервисное обслуживание и обмен данными
С помощью дополнительных функций удаленной поддержки наши специалисты могут войти в систему медицинского учреждения, чтобы помочь пользователю решить имеющуюся проблему. Это позволяет решать многие технические вопросы без посещения учреждения специалистом сервисной службы, в результате чего достигается экономии времени и денежных средств. Вы можете ускорить диагностику системы с помощью нашего встроенного CAT-инструмента. Функция беспроводной связи позволяет обмениваться данными и изображениями в рамках медицинского учреждения для обеспечения необходимой эффективности.
Быстрое сервисное обслуживание и обмен данными
С помощью дополнительных функций удаленной поддержки наши специалисты могут войти в систему медицинского учреждения, чтобы помочь пользователю решить имеющуюся проблему. Это позволяет решать многие технические вопросы без посещения учреждения специалистом сервисной службы, в результате чего достигается экономии времени и денежных средств. Вы можете ускорить диагностику системы с помощью нашего встроенного CAT-инструмента. Функция беспроводной связи позволяет обмениваться данными и изображениями в рамках медицинского учреждения для обеспечения необходимой эффективности.
Быстрое сервисное обслуживание и обмен данными
С помощью дополнительных функций удаленной поддержки наши специалисты могут войти в систему медицинского учреждения, чтобы помочь пользователю решить имеющуюся проблему. Это позволяет решать многие технические вопросы без посещения учреждения специалистом сервисной службы, в результате чего достигается экономии времени и денежных средств. Вы можете ускорить диагностику системы с помощью нашего встроенного CAT-инструмента. Функция беспроводной связи позволяет обмениваться данными и изображениями в рамках медицинского учреждения для обеспечения необходимой эффективности.
С помощью дополнительных функций удаленной поддержки наши специалисты могут войти в систему медицинского учреждения, чтобы помочь пользователю решить имеющуюся проблему. Это позволяет решать многие технические вопросы без посещения учреждения специалистом сервисной службы, в результате чего достигается экономии времени и денежных средств. Вы можете ускорить диагностику системы с помощью нашего встроенного CAT-инструмента. Функция беспроводной связи позволяет обмениваться данными и изображениями в рамках медицинского учреждения для обеспечения необходимой эффективности.
Чтобы обеспечить бесперебойную работу в загруженных отделениях медицинского учреждения, пользователи могут применить рабочий процесс Unify, включающий сенсорные элементы управления и средства навигации, которые обеспечивают требуемый уровень эффективности. В ходе исследования среди пользователей¹ рабочий процесс Unify продемонстрировал повышение уровня взаимодействия среди медицинского персонала и сокращение ошибок позиционирования почти вдвое.
Экономия ценного времени
Чтобы обеспечить бесперебойную работу в загруженных отделениях медицинского учреждения, пользователи могут применить рабочий процесс Unify, включающий сенсорные элементы управления и средства навигации, которые обеспечивают требуемый уровень эффективности. В ходе исследования среди пользователей¹ рабочий процесс Unify продемонстрировал повышение уровня взаимодействия среди медицинского персонала и сокращение ошибок позиционирования почти вдвое.
Экономия ценного времени
Чтобы обеспечить бесперебойную работу в загруженных отделениях медицинского учреждения, пользователи могут применить рабочий процесс Unify, включающий сенсорные элементы управления и средства навигации, которые обеспечивают требуемый уровень эффективности. В ходе исследования среди пользователей¹ рабочий процесс Unify продемонстрировал повышение уровня взаимодействия среди медицинского персонала и сокращение ошибок позиционирования почти вдвое.
Чтобы обеспечить бесперебойную работу в загруженных отделениях медицинского учреждения, пользователи могут применить рабочий процесс Unify, включающий сенсорные элементы управления и средства навигации, которые обеспечивают требуемый уровень эффективности. В ходе исследования среди пользователей¹ рабочий процесс Unify продемонстрировал повышение уровня взаимодействия среди медицинского персонала и сокращение ошибок позиционирования почти вдвое.
Ускоренное обучение
Ускоренное обучение
Интуитивно понятный графический интерфейс и экранные подсказки системы Zenition 50 позволяют ускорить обучение пользователей. Пользовательский интерфейс системы Zenition настолько прост, что попал в число 12% самых удобных для использования систем¹.
Ускоренное обучение
Интуитивно понятный графический интерфейс и экранные подсказки системы Zenition 50 позволяют ускорить обучение пользователей. Пользовательский интерфейс системы Zenition настолько прост, что попал в число 12% самых удобных для использования систем¹.
Ускоренное обучение
Интуитивно понятный графический интерфейс и экранные подсказки системы Zenition 50 позволяют ускорить обучение пользователей. Пользовательский интерфейс системы Zenition настолько прост, что попал в число 12% самых удобных для использования систем¹.
Интуитивно понятный графический интерфейс и экранные подсказки системы Zenition 50 позволяют ускорить обучение пользователей. Пользовательский интерфейс системы Zenition настолько прост, что попал в число 12% самых удобных для использования систем¹.
Быстрая окупаемость капиталовложений
Быстрая окупаемость капиталовложений
Будьте открыты для новых предложений при использовании стандартной платформы Windows®, готовой к установке новых программных продуктов и обновлений существующего программного обеспечения. Вы можете снизить эксплуатационные расходы, используя опции поддержки RightFit и эффективно увеличить срок службы системы, используя Philips Technology Maximizer².
Быстрая окупаемость капиталовложений
Будьте открыты для новых предложений при использовании стандартной платформы Windows®, готовой к установке новых программных продуктов и обновлений существующего программного обеспечения. Вы можете снизить эксплуатационные расходы, используя опции поддержки RightFit и эффективно увеличить срок службы системы, используя Philips Technology Maximizer².
Быстрая окупаемость капиталовложений
Будьте открыты для новых предложений при использовании стандартной платформы Windows®, готовой к установке новых программных продуктов и обновлений существующего программного обеспечения. Вы можете снизить эксплуатационные расходы, используя опции поддержки RightFit и эффективно увеличить срок службы системы, используя Philips Technology Maximizer².
Будьте открыты для новых предложений при использовании стандартной платформы Windows®, готовой к установке новых программных продуктов и обновлений существующего программного обеспечения. Вы можете снизить эксплуатационные расходы, используя опции поддержки RightFit и эффективно увеличить срок службы системы, используя Philips Technology Maximizer².
Упрощение процесса настройки новой операционной
Упрощение процесса настройки новой операционной
Вы можете сэкономить время и усилия при комплектации новой операционной, воспользовавшись помощью компании Philips в вопросе организации и оснащения имеющегося пространства. Вы можете с легкостью подключить все мобильные C-дуги Zenition к другим системам операционных и к инфраструктуре медицинского учреждения, используя усовершенствованные инструменты для подключения и взаимодействия систем, в том числе для высокоскоростной беспроводной передачи данных.
Упрощение процесса настройки новой операционной
Вы можете сэкономить время и усилия при комплектации новой операционной, воспользовавшись помощью компании Philips в вопросе организации и оснащения имеющегося пространства. Вы можете с легкостью подключить все мобильные C-дуги Zenition к другим системам операционных и к инфраструктуре медицинского учреждения, используя усовершенствованные инструменты для подключения и взаимодействия систем, в том числе для высокоскоростной беспроводной передачи данных.
Упрощение процесса настройки новой операционной
Вы можете сэкономить время и усилия при комплектации новой операционной, воспользовавшись помощью компании Philips в вопросе организации и оснащения имеющегося пространства. Вы можете с легкостью подключить все мобильные C-дуги Zenition к другим системам операционных и к инфраструктуре медицинского учреждения, используя усовершенствованные инструменты для подключения и взаимодействия систем, в том числе для высокоскоростной беспроводной передачи данных.
Вы можете сэкономить время и усилия при комплектации новой операционной, воспользовавшись помощью компании Philips в вопросе организации и оснащения имеющегося пространства. Вы можете с легкостью подключить все мобильные C-дуги Zenition к другим системам операционных и к инфраструктуре медицинского учреждения, используя усовершенствованные инструменты для подключения и взаимодействия систем, в том числе для высокоскоростной беспроводной передачи данных.
Соответствие самым строгим стандартам
Соответствие самым строгим стандартам
Стандартная платформа Windows® разработана таким образом, который позволяет обеспечить быструю и надежную работу с поддержкой большого объема процедур в современных условиях. Она позволяет устанавливать новые опции программного обеспечения, повышая клиническую эффективность имеющейся системы в будущем, а программа Technology Maximizer² обеспечивает экономически эффективный способ управления обновлениями. Для защиты данных пациентов и предотвращения атак вредоносных программ используются строгие правила безопасности Windows®.
Соответствие самым строгим стандартам
Стандартная платформа Windows® разработана таким образом, который позволяет обеспечить быструю и надежную работу с поддержкой большого объема процедур в современных условиях. Она позволяет устанавливать новые опции программного обеспечения, повышая клиническую эффективность имеющейся системы в будущем, а программа Technology Maximizer² обеспечивает экономически эффективный способ управления обновлениями. Для защиты данных пациентов и предотвращения атак вредоносных программ используются строгие правила безопасности Windows®.
Соответствие самым строгим стандартам
Стандартная платформа Windows® разработана таким образом, который позволяет обеспечить быструю и надежную работу с поддержкой большого объема процедур в современных условиях. Она позволяет устанавливать новые опции программного обеспечения, повышая клиническую эффективность имеющейся системы в будущем, а программа Technology Maximizer² обеспечивает экономически эффективный способ управления обновлениями. Для защиты данных пациентов и предотвращения атак вредоносных программ используются строгие правила безопасности Windows®.
Стандартная платформа Windows® разработана таким образом, который позволяет обеспечить быструю и надежную работу с поддержкой большого объема процедур в современных условиях. Она позволяет устанавливать новые опции программного обеспечения, повышая клиническую эффективность имеющейся системы в будущем, а программа Technology Maximizer² обеспечивает экономически эффективный способ управления обновлениями. Для защиты данных пациентов и предотвращения атак вредоносных программ используются строгие правила безопасности Windows®.
Выполнение комплексных процедур
Выполнение комплексных процедур
Благодаря усовершенствованной технологии регулировки нагрева SmartFilters вы можете уверенно выполнять более длительные и комплексные процедуры. Для экономии времени в случае большой загруженности используются специальные протоколы и пользовательские предустановки. Для улучшения качества визуализации сложных и плотных анатомических структур используются передовые алгоритмы обработки изображений и функции управления дозой излучения.
Выполнение комплексных процедур
Благодаря усовершенствованной технологии регулировки нагрева SmartFilters вы можете уверенно выполнять более длительные и комплексные процедуры. Для экономии времени в случае большой загруженности используются специальные протоколы и пользовательские предустановки. Для улучшения качества визуализации сложных и плотных анатомических структур используются передовые алгоритмы обработки изображений и функции управления дозой излучения.
Выполнение комплексных процедур
Благодаря усовершенствованной технологии регулировки нагрева SmartFilters вы можете уверенно выполнять более длительные и комплексные процедуры. Для экономии времени в случае большой загруженности используются специальные протоколы и пользовательские предустановки. Для улучшения качества визуализации сложных и плотных анатомических структур используются передовые алгоритмы обработки изображений и функции управления дозой излучения.
Благодаря усовершенствованной технологии регулировки нагрева SmartFilters вы можете уверенно выполнять более длительные и комплексные процедуры. Для экономии времени в случае большой загруженности используются специальные протоколы и пользовательские предустановки. Для улучшения качества визуализации сложных и плотных анатомических структур используются передовые алгоритмы обработки изображений и функции управления дозой излучения.
Уверенная работа со сложными случаями
Уверенная работа со сложными случаями
Пациенты с высоким ИМТ, дети, пожилые пациенты представляют категории пациентов, требующих более комплексных решений для выполнения исследований. Система Zenition 50 создает условия для получения изображений высокого качества при эффективной дозовой нагрузке, независимо от особенностей пациента. Так, например, импульсная рентгеноскопия оптимизирует визуализацию сложных и плотных анатомических структур при эффективной дозе облучения, в то время как технологии визуализации премиум-класса позволяют выделить мелкие детали и аномалии у самых разных пациентов.
Уверенная работа со сложными случаями
Пациенты с высоким ИМТ, дети, пожилые пациенты представляют категории пациентов, требующих более комплексных решений для выполнения исследований. Система Zenition 50 создает условия для получения изображений высокого качества при эффективной дозовой нагрузке, независимо от особенностей пациента. Так, например, импульсная рентгеноскопия оптимизирует визуализацию сложных и плотных анатомических структур при эффективной дозе облучения, в то время как технологии визуализации премиум-класса позволяют выделить мелкие детали и аномалии у самых разных пациентов.
Уверенная работа со сложными случаями
Пациенты с высоким ИМТ, дети, пожилые пациенты представляют категории пациентов, требующих более комплексных решений для выполнения исследований. Система Zenition 50 создает условия для получения изображений высокого качества при эффективной дозовой нагрузке, независимо от особенностей пациента. Так, например, импульсная рентгеноскопия оптимизирует визуализацию сложных и плотных анатомических структур при эффективной дозе облучения, в то время как технологии визуализации премиум-класса позволяют выделить мелкие детали и аномалии у самых разных пациентов.
Пациенты с высоким ИМТ, дети, пожилые пациенты представляют категории пациентов, требующих более комплексных решений для выполнения исследований. Система Zenition 50 создает условия для получения изображений высокого качества при эффективной дозовой нагрузке, независимо от особенностей пациента. Так, например, импульсная рентгеноскопия оптимизирует визуализацию сложных и плотных анатомических структур при эффективной дозе облучения, в то время как технологии визуализации премиум-класса позволяют выделить мелкие детали и аномалии у самых разных пациентов.
Меньше простоев, меньше обсуждений
Меньше простоев, меньше обсуждений
При большом количестве пациентов устранение технических неполадок, а также меньшее количество обсуждений позволят хирургическим бригадам задать непрерывный ход работы и сосредоточиться на пациенте, обеспечив бесперебойную работу. В ходе исследования среди пользователей¹ было продемонстрировано, что рабочий процесс Unify позволил членам хирургических бригад достичь более высокого уровня взаимодействия и координации.
Меньше простоев, меньше обсуждений
При большом количестве пациентов устранение технических неполадок, а также меньшее количество обсуждений позволят хирургическим бригадам задать непрерывный ход работы и сосредоточиться на пациенте, обеспечив бесперебойную работу. В ходе исследования среди пользователей¹ было продемонстрировано, что рабочий процесс Unify позволил членам хирургических бригад достичь более высокого уровня взаимодействия и координации.
Меньше простоев, меньше обсуждений
При большом количестве пациентов устранение технических неполадок, а также меньшее количество обсуждений позволят хирургическим бригадам задать непрерывный ход работы и сосредоточиться на пациенте, обеспечив бесперебойную работу. В ходе исследования среди пользователей¹ было продемонстрировано, что рабочий процесс Unify позволил членам хирургических бригад достичь более высокого уровня взаимодействия и координации.
При большом количестве пациентов устранение технических неполадок, а также меньшее количество обсуждений позволят хирургическим бригадам задать непрерывный ход работы и сосредоточиться на пациенте, обеспечив бесперебойную работу. В ходе исследования среди пользователей¹ было продемонстрировано, что рабочий процесс Unify позволил членам хирургических бригад достичь более высокого уровня взаимодействия и координации.
Спокойный день для всех
Спокойный день для всех
Персонал, ответственный за визуализацию, в течение дня работает с различным оборудованием, взаимодействует с разными врачами и в разных операционных. Рабочий процесс Unify был разработан таким образом, чтобы помочь как начинающим, так и опытным пользователям справляться со сложностями и неудобствами при выполнении задач хирургической визуализации. Сенсорные элементы управления системы Zenition работают по аналогии со стандартными планшетами и смартфонами, в результате чего медицинский персонал быстро привыкнет к ним.
Спокойный день для всех
Персонал, ответственный за визуализацию, в течение дня работает с различным оборудованием, взаимодействует с разными врачами и в разных операционных. Рабочий процесс Unify был разработан таким образом, чтобы помочь как начинающим, так и опытным пользователям справляться со сложностями и неудобствами при выполнении задач хирургической визуализации. Сенсорные элементы управления системы Zenition работают по аналогии со стандартными планшетами и смартфонами, в результате чего медицинский персонал быстро привыкнет к ним.
Спокойный день для всех
Персонал, ответственный за визуализацию, в течение дня работает с различным оборудованием, взаимодействует с разными врачами и в разных операционных. Рабочий процесс Unify был разработан таким образом, чтобы помочь как начинающим, так и опытным пользователям справляться со сложностями и неудобствами при выполнении задач хирургической визуализации. Сенсорные элементы управления системы Zenition работают по аналогии со стандартными планшетами и смартфонами, в результате чего медицинский персонал быстро привыкнет к ним.
Персонал, ответственный за визуализацию, в течение дня работает с различным оборудованием, взаимодействует с разными врачами и в разных операционных. Рабочий процесс Unify был разработан таким образом, чтобы помочь как начинающим, так и опытным пользователям справляться со сложностями и неудобствами при выполнении задач хирургической визуализации. Сенсорные элементы управления системы Zenition работают по аналогии со стандартными планшетами и смартфонами, в результате чего медицинский персонал быстро привыкнет к ним.
Возможность работы в одиночку
Возможность работы в одиночку
В случае сокращения числа медицинских работников управление системой может без проблем осуществляться одним пользователем; этого можно добиться при использовании полностью уравновешенной С-дуги и передвижной станции просмотра, отличающейся малым весом.
Возможность работы в одиночку
В случае сокращения числа медицинских работников управление системой может без проблем осуществляться одним пользователем; этого можно добиться при использовании полностью уравновешенной С-дуги и передвижной станции просмотра, отличающейся малым весом.
Возможность работы в одиночку
В случае сокращения числа медицинских работников управление системой может без проблем осуществляться одним пользователем; этого можно добиться при использовании полностью уравновешенной С-дуги и передвижной станции просмотра, отличающейся малым весом.
В случае сокращения числа медицинских работников управление системой может без проблем осуществляться одним пользователем; этого можно добиться при использовании полностью уравновешенной С-дуги и передвижной станции просмотра, отличающейся малым весом.
Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования
Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования
Стандартная платформа Windows® упрощает управление программным обеспечением всех имеющихся C-дуг. Также с помощью приложения Philips Support Connect системные администраторы теперь могут самостоятельно выполнять многие задачи, не допуская простоев и дорогостоящего сервисного обслуживания. Все настройки системы и беспроводной передачи данных можно легко экспортировать во все системы Zenition, что позволяет значительно сэкономить время.
Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования
Стандартная платформа Windows® упрощает управление программным обеспечением всех имеющихся C-дуг. Также с помощью приложения Philips Support Connect системные администраторы теперь могут самостоятельно выполнять многие задачи, не допуская простоев и дорогостоящего сервисного обслуживания. Все настройки системы и беспроводной передачи данных можно легко экспортировать во все системы Zenition, что позволяет значительно сэкономить время.
Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования
Стандартная платформа Windows® упрощает управление программным обеспечением всех имеющихся C-дуг. Также с помощью приложения Philips Support Connect системные администраторы теперь могут самостоятельно выполнять многие задачи, не допуская простоев и дорогостоящего сервисного обслуживания. Все настройки системы и беспроводной передачи данных можно легко экспортировать во все системы Zenition, что позволяет значительно сэкономить время.
Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования
Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования
Стандартная платформа Windows® упрощает управление программным обеспечением всех имеющихся C-дуг. Также с помощью приложения Philips Support Connect системные администраторы теперь могут самостоятельно выполнять многие задачи, не допуская простоев и дорогостоящего сервисного обслуживания. Все настройки системы и беспроводной передачи данных можно легко экспортировать во все системы Zenition, что позволяет значительно сэкономить время.
Быстрое сервисное обслуживание и обмен данными
Быстрое сервисное обслуживание и обмен данными
С помощью дополнительных функций удаленной поддержки наши специалисты могут войти в систему медицинского учреждения, чтобы помочь пользователю решить имеющуюся проблему. Это позволяет решать многие технические вопросы без посещения учреждения специалистом сервисной службы, в результате чего достигается экономии времени и денежных средств. Вы можете ускорить диагностику системы с помощью нашего встроенного CAT-инструмента. Функция беспроводной связи позволяет обмениваться данными и изображениями в рамках медицинского учреждения для обеспечения необходимой эффективности.
Быстрое сервисное обслуживание и обмен данными
С помощью дополнительных функций удаленной поддержки наши специалисты могут войти в систему медицинского учреждения, чтобы помочь пользователю решить имеющуюся проблему. Это позволяет решать многие технические вопросы без посещения учреждения специалистом сервисной службы, в результате чего достигается экономии времени и денежных средств. Вы можете ускорить диагностику системы с помощью нашего встроенного CAT-инструмента. Функция беспроводной связи позволяет обмениваться данными и изображениями в рамках медицинского учреждения для обеспечения необходимой эффективности.
Быстрое сервисное обслуживание и обмен данными
С помощью дополнительных функций удаленной поддержки наши специалисты могут войти в систему медицинского учреждения, чтобы помочь пользователю решить имеющуюся проблему. Это позволяет решать многие технические вопросы без посещения учреждения специалистом сервисной службы, в результате чего достигается экономии времени и денежных средств. Вы можете ускорить диагностику системы с помощью нашего встроенного CAT-инструмента. Функция беспроводной связи позволяет обмениваться данными и изображениями в рамках медицинского учреждения для обеспечения необходимой эффективности.
С помощью дополнительных функций удаленной поддержки наши специалисты могут войти в систему медицинского учреждения, чтобы помочь пользователю решить имеющуюся проблему. Это позволяет решать многие технические вопросы без посещения учреждения специалистом сервисной службы, в результате чего достигается экономии времени и денежных средств. Вы можете ускорить диагностику системы с помощью нашего встроенного CAT-инструмента. Функция беспроводной связи позволяет обмениваться данными и изображениями в рамках медицинского учреждения для обеспечения необходимой эффективности.
Обратите внимание, что список оборудования, доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/9650
Результаты, полученные в ходе пользовательских испытаний, проведенных в ноябре 2013 года независимой компанией Use-Lab GmbH. В испытаниях участвовали 30 врачей из США (15 врачей были объединены в бригады с 15 медсестрами или рентгенологами), которые выполняли смоделированные процедуры в помещении, имитирующем реальную операционную. Никто из них раньше не работал с С-дугой компании Philips или друг с другом.
С программой Technology Maximizer предоставляются соответствующие сервисные соглашения RightFit.
Клинические изображения получены с использованием мобильной C-дуги BV Pulsera компании Philips и не отличаются конечным качеством изображений, получаемых с помощью C-дуги Zenition.