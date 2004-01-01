Спокойный день для всех

Персонал, ответственный за визуализацию, в течение дня работает с различным оборудованием, взаимодействует с разными врачами и в разных операционных. Рабочий процесс Unify был разработан таким образом, чтобы помочь как начинающим, так и опытным пользователям справляться со сложностями и неудобствами при выполнении задач хирургической визуализации. Сенсорные элементы управления системы Zenition работают по аналогии со стандартными планшетами и смартфонами, в результате чего медицинский персонал быстро привыкнет к ним.