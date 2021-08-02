Упрощение процесса настройки новой операционной

Вы можете сэкономить время и усилия при комплектации новой операционной, воспользовавшись помощью компании Philips в вопросе организации и оснащения имеющегося пространства. Вы можете с легкостью подключить все мобильные C-дуги Zenition к другим системам операционных и к инфраструктуре медицинского учреждения, используя усовершенствованные инструменты для подключения и взаимодействия систем, в том числе для высокоскоростной беспроводной передачи данных.