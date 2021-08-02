Оцените исключительное качество изображений и гибкость при выполнении широкого спектра процедур с использованием наших систем четвертого поколения с плоским детектором. Они являются частью линейки мобильных C-дуг Zenition, известных простотой эксплуатации и возможностями наращивания потенциала в будущем.
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Время имеет решающее значение для хирургической визуализации. В ходе исследования среди пользователей¹ сенсорное управление и вспомогательные навигационные функции рабочего процесса Unify позволили сократить количество ошибок взаимодействия между членами бригады почти вдвое, в то время как функция Position Memory позволила сократить время первичного и повторного позиционирования на 20%.
Повышение эффективности операционной
Время имеет решающее значение для хирургической визуализации. В ходе исследования среди пользователей¹ сенсорное управление и вспомогательные навигационные функции рабочего процесса Unify позволили сократить количество ошибок взаимодействия между членами бригады почти вдвое, в то время как функция Position Memory позволила сократить время первичного и повторного позиционирования на 20%.
Повышение эффективности операционной
Время имеет решающее значение для хирургической визуализации. В ходе исследования среди пользователей¹ сенсорное управление и вспомогательные навигационные функции рабочего процесса Unify позволили сократить количество ошибок взаимодействия между членами бригады почти вдвое, в то время как функция Position Memory позволила сократить время первичного и повторного позиционирования на 20%.
Время имеет решающее значение для хирургической визуализации. В ходе исследования среди пользователей¹ сенсорное управление и вспомогательные навигационные функции рабочего процесса Unify позволили сократить количество ошибок взаимодействия между членами бригады почти вдвое, в то время как функция Position Memory позволила сократить время первичного и повторного позиционирования на 20%.
Упрощенный процесс использования имеющегося оборудования в рамках нескольких операционных
Упрощенный процесс использования имеющегося оборудования в рамках нескольких операционных
Операторы с любым уровнем опыта могут с легкостью использовать систему Zenition 70 и другие системы Zenition благодаря интуитивно понятному графическому интерфейсу и экранным подсказкам. Пользовательский интерфейс системы Zenition настолько прост, что попал в число 12% самых удобных для использования систем¹.
Упрощенный процесс использования имеющегося оборудования в рамках нескольких операционных
Операторы с любым уровнем опыта могут с легкостью использовать систему Zenition 70 и другие системы Zenition благодаря интуитивно понятному графическому интерфейсу и экранным подсказкам. Пользовательский интерфейс системы Zenition настолько прост, что попал в число 12% самых удобных для использования систем¹.
Упрощенный процесс использования имеющегося оборудования в рамках нескольких операционных
Операторы с любым уровнем опыта могут с легкостью использовать систему Zenition 70 и другие системы Zenition благодаря интуитивно понятному графическому интерфейсу и экранным подсказкам. Пользовательский интерфейс системы Zenition настолько прост, что попал в число 12% самых удобных для использования систем¹.
Упрощенный процесс использования имеющегося оборудования в рамках нескольких операционных
Упрощенный процесс использования имеющегося оборудования в рамках нескольких операционных
Операторы с любым уровнем опыта могут с легкостью использовать систему Zenition 70 и другие системы Zenition благодаря интуитивно понятному графическому интерфейсу и экранным подсказкам. Пользовательский интерфейс системы Zenition настолько прост, что попал в число 12% самых удобных для использования систем¹.
Сокращение общих эксплуатационных расходов
Сокращение общих эксплуатационных расходов
Вы можете повысить клиническую эффективность имеющейся системы, используя стандартную платформу Windows®, готовую к установке новых программных продуктов и обновлений существующего программного обеспечения.
Сокращение общих эксплуатационных расходов
Вы можете повысить клиническую эффективность имеющейся системы, используя стандартную платформу Windows®, готовую к установке новых программных продуктов и обновлений существующего программного обеспечения.
Сокращение общих эксплуатационных расходов
Вы можете повысить клиническую эффективность имеющейся системы, используя стандартную платформу Windows®, готовую к установке новых программных продуктов и обновлений существующего программного обеспечения.
Вы можете повысить клиническую эффективность имеющейся системы, используя стандартную платформу Windows®, готовую к установке новых программных продуктов и обновлений существующего программного обеспечения.
Упрощение процесса настройки новой операционной
Упрощение процесса настройки новой операционной
Вы можете сэкономить время и усилия при комплектации новой операционной, воспользовавшись помощью компании Philips в вопросе организации и оснащения имеющегося пространства. Вы можете с легкостью подключить все мобильные C-дуги Zenition
к другим системам операционных и к инфраструктуре медицинского учреждения, используя усовершенствованные инструменты для подключения и взаимодействия систем,
в том числе для высокоскоростной беспроводной передачи данных.
Упрощение процесса настройки новой операционной
Вы можете сэкономить время и усилия при комплектации новой операционной, воспользовавшись помощью компании Philips в вопросе организации и оснащения имеющегося пространства. Вы можете с легкостью подключить все мобильные C-дуги Zenition
к другим системам операционных и к инфраструктуре медицинского учреждения, используя усовершенствованные инструменты для подключения и взаимодействия систем,
в том числе для высокоскоростной беспроводной передачи данных.
Упрощение процесса настройки новой операционной
Вы можете сэкономить время и усилия при комплектации новой операционной, воспользовавшись помощью компании Philips в вопросе организации и оснащения имеющегося пространства. Вы можете с легкостью подключить все мобильные C-дуги Zenition
к другим системам операционных и к инфраструктуре медицинского учреждения, используя усовершенствованные инструменты для подключения и взаимодействия систем,
в том числе для высокоскоростной беспроводной передачи данных.
Вы можете сэкономить время и усилия при комплектации новой операционной, воспользовавшись помощью компании Philips в вопросе организации и оснащения имеющегося пространства. Вы можете с легкостью подключить все мобильные C-дуги Zenition
к другим системам операционных и к инфраструктуре медицинского учреждения, используя усовершенствованные инструменты для подключения и взаимодействия систем,
в том числе для высокоскоростной беспроводной передачи данных.
Современный уровень оказания помощи
Современный уровень оказания помощи
Стандартная платформа Windows® позволяет внедрять новые опции программного обеспечения, повышающие клиническую актуальность вашей системы, а программа Technology Maximizer² обеспечивает экономически эффективный способ работы с обновлениями с течением времени. Windows® также позволяет обеспечить соответствие новейшим стандартам безопасности для защиты данных пациентов и предотвратить атаки вредоносных программ, которые могут повлиять на качество оказываемой помощи.
Современный уровень оказания помощи
Стандартная платформа Windows® позволяет внедрять новые опции программного обеспечения, повышающие клиническую актуальность вашей системы, а программа Technology Maximizer² обеспечивает экономически эффективный способ работы с обновлениями с течением времени. Windows® также позволяет обеспечить соответствие новейшим стандартам безопасности для защиты данных пациентов и предотвратить атаки вредоносных программ, которые могут повлиять на качество оказываемой помощи.
Современный уровень оказания помощи
Стандартная платформа Windows® позволяет внедрять новые опции программного обеспечения, повышающие клиническую актуальность вашей системы, а программа Technology Maximizer² обеспечивает экономически эффективный способ работы с обновлениями с течением времени. Windows® также позволяет обеспечить соответствие новейшим стандартам безопасности для защиты данных пациентов и предотвратить атаки вредоносных программ, которые могут повлиять на качество оказываемой помощи.
Стандартная платформа Windows® позволяет внедрять новые опции программного обеспечения, повышающие клиническую актуальность вашей системы, а программа Technology Maximizer² обеспечивает экономически эффективный способ работы с обновлениями с течением времени. Windows® также позволяет обеспечить соответствие новейшим стандартам безопасности для защиты данных пациентов и предотвратить атаки вредоносных программ, которые могут повлиять на качество оказываемой помощи.
Проведение комплексных операций
Проведение комплексных операций
Система Zenition 70 позволяет осуществлять непрерывную визуализацию с использованием усовершенствованной технологии регулировки нагрева SmartFilters, позволяющей проводить длительные и комплексные операции. Визуализация сложных структур и плотных анатомических структур с исключительной четкостью и управлением дозовой нагрузкой обеспечивается благодаря передовым алгоритмам обработки изображений и функциям
управления дозой излучения.
Проведение комплексных операций
Система Zenition 70 позволяет осуществлять непрерывную визуализацию с использованием усовершенствованной технологии регулировки нагрева SmartFilters, позволяющей проводить длительные и комплексные операции. Визуализация сложных структур и плотных анатомических структур с исключительной четкостью и управлением дозовой нагрузкой обеспечивается благодаря передовым алгоритмам обработки изображений и функциям
управления дозой излучения.
Проведение комплексных операций
Система Zenition 70 позволяет осуществлять непрерывную визуализацию с использованием усовершенствованной технологии регулировки нагрева SmartFilters, позволяющей проводить длительные и комплексные операции. Визуализация сложных структур и плотных анатомических структур с исключительной четкостью и управлением дозовой нагрузкой обеспечивается благодаря передовым алгоритмам обработки изображений и функциям
управления дозой излучения.
Система Zenition 70 позволяет осуществлять непрерывную визуализацию с использованием усовершенствованной технологии регулировки нагрева SmartFilters, позволяющей проводить длительные и комплексные операции. Визуализация сложных структур и плотных анатомических структур с исключительной четкостью и управлением дозовой нагрузкой обеспечивается благодаря передовым алгоритмам обработки изображений и функциям
управления дозой излучения.
Лечение «сложных» пациентов
Лечение «сложных» пациентов
Каждый пациент уникален. Система Zenition 70 создает условия для получения изображений непревзойденного качества при эффективных уровнях дозы, независимо от особенностей пациента. Так, например, импульсная рентгеноскопия оптимизирует визуализацию сложных и плотных анатомических структур и позволяет управлять дозовой нагрузкой, в то время как технологии визуализации премиум-класса позволяют выделить мелкие детали и аномалии у самых разных пациентов.
Лечение «сложных» пациентов
Каждый пациент уникален. Система Zenition 70 создает условия для получения изображений непревзойденного качества при эффективных уровнях дозы, независимо от особенностей пациента. Так, например, импульсная рентгеноскопия оптимизирует визуализацию сложных и плотных анатомических структур и позволяет управлять дозовой нагрузкой, в то время как технологии визуализации премиум-класса позволяют выделить мелкие детали и аномалии у самых разных пациентов.
Лечение «сложных» пациентов
Каждый пациент уникален. Система Zenition 70 создает условия для получения изображений непревзойденного качества при эффективных уровнях дозы, независимо от особенностей пациента. Так, например, импульсная рентгеноскопия оптимизирует визуализацию сложных и плотных анатомических структур и позволяет управлять дозовой нагрузкой, в то время как технологии визуализации премиум-класса позволяют выделить мелкие детали и аномалии у самых разных пациентов.
Каждый пациент уникален. Система Zenition 70 создает условия для получения изображений непревзойденного качества при эффективных уровнях дозы, независимо от особенностей пациента. Так, например, импульсная рентгеноскопия оптимизирует визуализацию сложных и плотных анатомических структур и позволяет управлять дозовой нагрузкой, в то время как технологии визуализации премиум-класса позволяют выделить мелкие детали и аномалии у самых разных пациентов.
Не отвлекаться от главного
Не отвлекаться от главного
При выполнении сложной процедуры по стентированию или сращению позвонков важно не отвлекаться на решение технических вопросов и обсуждения;
персоналу необходимо полностью сосредоточиться на пациенте. Исследование удобства эксплуатации¹ показало, что с помощью навигационных средств рабочего процесса Unify члены хирургических бригад смогли достичь более высокого уровня взаимодействия и координации. Кроме того, функция Position Memory позволила сократить время первичного и повторного позиционирования.
Не отвлекаться от главного
При выполнении сложной процедуры по стентированию или сращению позвонков важно не отвлекаться на решение технических вопросов и обсуждения;
персоналу необходимо полностью сосредоточиться на пациенте. Исследование удобства эксплуатации¹ показало, что с помощью навигационных средств рабочего процесса Unify члены хирургических бригад смогли достичь более высокого уровня взаимодействия и координации. Кроме того, функция Position Memory позволила сократить время первичного и повторного позиционирования.
Не отвлекаться от главного
При выполнении сложной процедуры по стентированию или сращению позвонков важно не отвлекаться на решение технических вопросов и обсуждения;
персоналу необходимо полностью сосредоточиться на пациенте. Исследование удобства эксплуатации¹ показало, что с помощью навигационных средств рабочего процесса Unify члены хирургических бригад смогли достичь более высокого уровня взаимодействия и координации. Кроме того, функция Position Memory позволила сократить время первичного и повторного позиционирования.
При выполнении сложной процедуры по стентированию или сращению позвонков важно не отвлекаться на решение технических вопросов и обсуждения;
персоналу необходимо полностью сосредоточиться на пациенте. Исследование удобства эксплуатации¹ показало, что с помощью навигационных средств рабочего процесса Unify члены хирургических бригад смогли достичь более высокого уровня взаимодействия и координации. Кроме того, функция Position Memory позволила сократить время первичного и повторного позиционирования.
Упрощение процессов
Упрощение процессов
Чтобы улучшить ежедневно выполняемые процессы медицинского персонала, рабочий процесс Unify был разработан таким образом, чтобы помочь как начинающим, так и опытным пользователям справляться
со сложностями и неудобствами при выполнении задач хирургической визуализации. Пользователи быстро привыкают и чувствуют себя комфортно при использовании системы Zenition благодаря сенсорному управлению, которое работает по аналогии с обычными планшетами и смартфонами.
Упрощение процессов
Чтобы улучшить ежедневно выполняемые процессы медицинского персонала, рабочий процесс Unify был разработан таким образом, чтобы помочь как начинающим, так и опытным пользователям справляться
со сложностями и неудобствами при выполнении задач хирургической визуализации. Пользователи быстро привыкают и чувствуют себя комфортно при использовании системы Zenition благодаря сенсорному управлению, которое работает по аналогии с обычными планшетами и смартфонами.
Упрощение процессов
Чтобы улучшить ежедневно выполняемые процессы медицинского персонала, рабочий процесс Unify был разработан таким образом, чтобы помочь как начинающим, так и опытным пользователям справляться
со сложностями и неудобствами при выполнении задач хирургической визуализации. Пользователи быстро привыкают и чувствуют себя комфортно при использовании системы Zenition благодаря сенсорному управлению, которое работает по аналогии с обычными планшетами и смартфонами.
Чтобы улучшить ежедневно выполняемые процессы медицинского персонала, рабочий процесс Unify был разработан таким образом, чтобы помочь как начинающим, так и опытным пользователям справляться
со сложностями и неудобствами при выполнении задач хирургической визуализации. Пользователи быстро привыкают и чувствуют себя комфортно при использовании системы Zenition благодаря сенсорному управлению, которое работает по аналогии с обычными планшетами и смартфонами.
Возможность работы в одиночку
Возможность работы в одиночку
В случае сокращения числа медицинских работников управление системой может без проблем осуществляться одним пользователем; этого можно добиться при использовании полностью сбалансированной С-дуги и
передвижной станции просмотра, отличающейся малым весом.
Возможность работы в одиночку
В случае сокращения числа медицинских работников управление системой может без проблем осуществляться одним пользователем; этого можно добиться при использовании полностью сбалансированной С-дуги и
передвижной станции просмотра, отличающейся малым весом.
Возможность работы в одиночку
В случае сокращения числа медицинских работников управление системой может без проблем осуществляться одним пользователем; этого можно добиться при использовании полностью сбалансированной С-дуги и
передвижной станции просмотра, отличающейся малым весом.
В случае сокращения числа медицинских работников управление системой может без проблем осуществляться одним пользователем; этого можно добиться при использовании полностью сбалансированной С-дуги и
передвижной станции просмотра, отличающейся малым весом.
Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования
Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования
Стандартная платформа Windows® упрощает управление программным обеспечением всех имеющихся C-дуг. С помощью приложения Philips Support Connect системные администраторы
теперь могут самостоятельно выполнять многие задачи, не допуская простоев и дорогостоящего сервисного обслуживания. Все настройки системы и беспроводной передачи данных можно легко экспортировать во все системы Zenition,
что позволяет значительно сэкономить время.
Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования
Стандартная платформа Windows® упрощает управление программным обеспечением всех имеющихся C-дуг. С помощью приложения Philips Support Connect системные администраторы
теперь могут самостоятельно выполнять многие задачи, не допуская простоев и дорогостоящего сервисного обслуживания. Все настройки системы и беспроводной передачи данных можно легко экспортировать во все системы Zenition,
что позволяет значительно сэкономить время.
Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования
Стандартная платформа Windows® упрощает управление программным обеспечением всех имеющихся C-дуг. С помощью приложения Philips Support Connect системные администраторы
теперь могут самостоятельно выполнять многие задачи, не допуская простоев и дорогостоящего сервисного обслуживания. Все настройки системы и беспроводной передачи данных можно легко экспортировать во все системы Zenition,
что позволяет значительно сэкономить время.
Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования
Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования
Стандартная платформа Windows® упрощает управление программным обеспечением всех имеющихся C-дуг. С помощью приложения Philips Support Connect системные администраторы
теперь могут самостоятельно выполнять многие задачи, не допуская простоев и дорогостоящего сервисного обслуживания. Все настройки системы и беспроводной передачи данных можно легко экспортировать во все системы Zenition,
что позволяет значительно сэкономить время.
Быстрое сервисное обслуживание и обмен данными
Быстрое сервисное обслуживание и обмен данными
С помощью дополнительных функций удаленной поддержки наши специалисты могут войти в систему медицинского учреждения, чтобы помочь пользователю решить имеющуюся проблему. Это позволяет решать многие технические вопросы без посещения учреждения специалистом сервисной службы,
в результате чего достигается экономии времени и денежных средств. Вы можете ускорить диагностику системы с помощью нашего встроенного CAT-инструмента. Функция беспроводной связи позволяет обмениваться данными и изображениями
в рамках медицинского учреждения для обеспечения необходимой эффективности.
Быстрое сервисное обслуживание и обмен данными
С помощью дополнительных функций удаленной поддержки наши специалисты могут войти в систему медицинского учреждения, чтобы помочь пользователю решить имеющуюся проблему. Это позволяет решать многие технические вопросы без посещения учреждения специалистом сервисной службы,
в результате чего достигается экономии времени и денежных средств. Вы можете ускорить диагностику системы с помощью нашего встроенного CAT-инструмента. Функция беспроводной связи позволяет обмениваться данными и изображениями
в рамках медицинского учреждения для обеспечения необходимой эффективности.
Быстрое сервисное обслуживание и обмен данными
С помощью дополнительных функций удаленной поддержки наши специалисты могут войти в систему медицинского учреждения, чтобы помочь пользователю решить имеющуюся проблему. Это позволяет решать многие технические вопросы без посещения учреждения специалистом сервисной службы,
в результате чего достигается экономии времени и денежных средств. Вы можете ускорить диагностику системы с помощью нашего встроенного CAT-инструмента. Функция беспроводной связи позволяет обмениваться данными и изображениями
в рамках медицинского учреждения для обеспечения необходимой эффективности.
С помощью дополнительных функций удаленной поддержки наши специалисты могут войти в систему медицинского учреждения, чтобы помочь пользователю решить имеющуюся проблему. Это позволяет решать многие технические вопросы без посещения учреждения специалистом сервисной службы,
в результате чего достигается экономии времени и денежных средств. Вы можете ускорить диагностику системы с помощью нашего встроенного CAT-инструмента. Функция беспроводной связи позволяет обмениваться данными и изображениями
в рамках медицинского учреждения для обеспечения необходимой эффективности.
Повышение эффективности операционной
Упрощенный процесс использования имеющегося оборудования в рамках нескольких операционных
Время имеет решающее значение для хирургической визуализации. В ходе исследования среди пользователей¹ сенсорное управление и вспомогательные навигационные функции рабочего процесса Unify позволили сократить количество ошибок взаимодействия между членами бригады почти вдвое, в то время как функция Position Memory позволила сократить время первичного и повторного позиционирования на 20%.
Повышение эффективности операционной
Время имеет решающее значение для хирургической визуализации. В ходе исследования среди пользователей¹ сенсорное управление и вспомогательные навигационные функции рабочего процесса Unify позволили сократить количество ошибок взаимодействия между членами бригады почти вдвое, в то время как функция Position Memory позволила сократить время первичного и повторного позиционирования на 20%.
Повышение эффективности операционной
Время имеет решающее значение для хирургической визуализации. В ходе исследования среди пользователей¹ сенсорное управление и вспомогательные навигационные функции рабочего процесса Unify позволили сократить количество ошибок взаимодействия между членами бригады почти вдвое, в то время как функция Position Memory позволила сократить время первичного и повторного позиционирования на 20%.
Время имеет решающее значение для хирургической визуализации. В ходе исследования среди пользователей¹ сенсорное управление и вспомогательные навигационные функции рабочего процесса Unify позволили сократить количество ошибок взаимодействия между членами бригады почти вдвое, в то время как функция Position Memory позволила сократить время первичного и повторного позиционирования на 20%.
Упрощенный процесс использования имеющегося оборудования в рамках нескольких операционных
Упрощенный процесс использования имеющегося оборудования в рамках нескольких операционных
Операторы с любым уровнем опыта могут с легкостью использовать систему Zenition 70 и другие системы Zenition благодаря интуитивно понятному графическому интерфейсу и экранным подсказкам. Пользовательский интерфейс системы Zenition настолько прост, что попал в число 12% самых удобных для использования систем¹.
Упрощенный процесс использования имеющегося оборудования в рамках нескольких операционных
Операторы с любым уровнем опыта могут с легкостью использовать систему Zenition 70 и другие системы Zenition благодаря интуитивно понятному графическому интерфейсу и экранным подсказкам. Пользовательский интерфейс системы Zenition настолько прост, что попал в число 12% самых удобных для использования систем¹.
Упрощенный процесс использования имеющегося оборудования в рамках нескольких операционных
Операторы с любым уровнем опыта могут с легкостью использовать систему Zenition 70 и другие системы Zenition благодаря интуитивно понятному графическому интерфейсу и экранным подсказкам. Пользовательский интерфейс системы Zenition настолько прост, что попал в число 12% самых удобных для использования систем¹.
Упрощенный процесс использования имеющегося оборудования в рамках нескольких операционных
Упрощенный процесс использования имеющегося оборудования в рамках нескольких операционных
Операторы с любым уровнем опыта могут с легкостью использовать систему Zenition 70 и другие системы Zenition благодаря интуитивно понятному графическому интерфейсу и экранным подсказкам. Пользовательский интерфейс системы Zenition настолько прост, что попал в число 12% самых удобных для использования систем¹.
Сокращение общих эксплуатационных расходов
Сокращение общих эксплуатационных расходов
Вы можете повысить клиническую эффективность имеющейся системы, используя стандартную платформу Windows®, готовую к установке новых программных продуктов и обновлений существующего программного обеспечения.
Сокращение общих эксплуатационных расходов
Вы можете повысить клиническую эффективность имеющейся системы, используя стандартную платформу Windows®, готовую к установке новых программных продуктов и обновлений существующего программного обеспечения.
Сокращение общих эксплуатационных расходов
Вы можете повысить клиническую эффективность имеющейся системы, используя стандартную платформу Windows®, готовую к установке новых программных продуктов и обновлений существующего программного обеспечения.
Вы можете повысить клиническую эффективность имеющейся системы, используя стандартную платформу Windows®, готовую к установке новых программных продуктов и обновлений существующего программного обеспечения.
Упрощение процесса настройки новой операционной
Упрощение процесса настройки новой операционной
Вы можете сэкономить время и усилия при комплектации новой операционной, воспользовавшись помощью компании Philips в вопросе организации и оснащения имеющегося пространства. Вы можете с легкостью подключить все мобильные C-дуги Zenition
к другим системам операционных и к инфраструктуре медицинского учреждения, используя усовершенствованные инструменты для подключения и взаимодействия систем,
в том числе для высокоскоростной беспроводной передачи данных.
Упрощение процесса настройки новой операционной
Вы можете сэкономить время и усилия при комплектации новой операционной, воспользовавшись помощью компании Philips в вопросе организации и оснащения имеющегося пространства. Вы можете с легкостью подключить все мобильные C-дуги Zenition
к другим системам операционных и к инфраструктуре медицинского учреждения, используя усовершенствованные инструменты для подключения и взаимодействия систем,
в том числе для высокоскоростной беспроводной передачи данных.
Упрощение процесса настройки новой операционной
Вы можете сэкономить время и усилия при комплектации новой операционной, воспользовавшись помощью компании Philips в вопросе организации и оснащения имеющегося пространства. Вы можете с легкостью подключить все мобильные C-дуги Zenition
к другим системам операционных и к инфраструктуре медицинского учреждения, используя усовершенствованные инструменты для подключения и взаимодействия систем,
в том числе для высокоскоростной беспроводной передачи данных.
Вы можете сэкономить время и усилия при комплектации новой операционной, воспользовавшись помощью компании Philips в вопросе организации и оснащения имеющегося пространства. Вы можете с легкостью подключить все мобильные C-дуги Zenition
к другим системам операционных и к инфраструктуре медицинского учреждения, используя усовершенствованные инструменты для подключения и взаимодействия систем,
в том числе для высокоскоростной беспроводной передачи данных.
Современный уровень оказания помощи
Современный уровень оказания помощи
Стандартная платформа Windows® позволяет внедрять новые опции программного обеспечения, повышающие клиническую актуальность вашей системы, а программа Technology Maximizer² обеспечивает экономически эффективный способ работы с обновлениями с течением времени. Windows® также позволяет обеспечить соответствие новейшим стандартам безопасности для защиты данных пациентов и предотвратить атаки вредоносных программ, которые могут повлиять на качество оказываемой помощи.
Современный уровень оказания помощи
Стандартная платформа Windows® позволяет внедрять новые опции программного обеспечения, повышающие клиническую актуальность вашей системы, а программа Technology Maximizer² обеспечивает экономически эффективный способ работы с обновлениями с течением времени. Windows® также позволяет обеспечить соответствие новейшим стандартам безопасности для защиты данных пациентов и предотвратить атаки вредоносных программ, которые могут повлиять на качество оказываемой помощи.
Современный уровень оказания помощи
Стандартная платформа Windows® позволяет внедрять новые опции программного обеспечения, повышающие клиническую актуальность вашей системы, а программа Technology Maximizer² обеспечивает экономически эффективный способ работы с обновлениями с течением времени. Windows® также позволяет обеспечить соответствие новейшим стандартам безопасности для защиты данных пациентов и предотвратить атаки вредоносных программ, которые могут повлиять на качество оказываемой помощи.
Стандартная платформа Windows® позволяет внедрять новые опции программного обеспечения, повышающие клиническую актуальность вашей системы, а программа Technology Maximizer² обеспечивает экономически эффективный способ работы с обновлениями с течением времени. Windows® также позволяет обеспечить соответствие новейшим стандартам безопасности для защиты данных пациентов и предотвратить атаки вредоносных программ, которые могут повлиять на качество оказываемой помощи.
Проведение комплексных операций
Проведение комплексных операций
Система Zenition 70 позволяет осуществлять непрерывную визуализацию с использованием усовершенствованной технологии регулировки нагрева SmartFilters, позволяющей проводить длительные и комплексные операции. Визуализация сложных структур и плотных анатомических структур с исключительной четкостью и управлением дозовой нагрузкой обеспечивается благодаря передовым алгоритмам обработки изображений и функциям
управления дозой излучения.
Проведение комплексных операций
Система Zenition 70 позволяет осуществлять непрерывную визуализацию с использованием усовершенствованной технологии регулировки нагрева SmartFilters, позволяющей проводить длительные и комплексные операции. Визуализация сложных структур и плотных анатомических структур с исключительной четкостью и управлением дозовой нагрузкой обеспечивается благодаря передовым алгоритмам обработки изображений и функциям
управления дозой излучения.
Проведение комплексных операций
Система Zenition 70 позволяет осуществлять непрерывную визуализацию с использованием усовершенствованной технологии регулировки нагрева SmartFilters, позволяющей проводить длительные и комплексные операции. Визуализация сложных структур и плотных анатомических структур с исключительной четкостью и управлением дозовой нагрузкой обеспечивается благодаря передовым алгоритмам обработки изображений и функциям
управления дозой излучения.
Система Zenition 70 позволяет осуществлять непрерывную визуализацию с использованием усовершенствованной технологии регулировки нагрева SmartFilters, позволяющей проводить длительные и комплексные операции. Визуализация сложных структур и плотных анатомических структур с исключительной четкостью и управлением дозовой нагрузкой обеспечивается благодаря передовым алгоритмам обработки изображений и функциям
управления дозой излучения.
Лечение «сложных» пациентов
Лечение «сложных» пациентов
Каждый пациент уникален. Система Zenition 70 создает условия для получения изображений непревзойденного качества при эффективных уровнях дозы, независимо от особенностей пациента. Так, например, импульсная рентгеноскопия оптимизирует визуализацию сложных и плотных анатомических структур и позволяет управлять дозовой нагрузкой, в то время как технологии визуализации премиум-класса позволяют выделить мелкие детали и аномалии у самых разных пациентов.
Лечение «сложных» пациентов
Каждый пациент уникален. Система Zenition 70 создает условия для получения изображений непревзойденного качества при эффективных уровнях дозы, независимо от особенностей пациента. Так, например, импульсная рентгеноскопия оптимизирует визуализацию сложных и плотных анатомических структур и позволяет управлять дозовой нагрузкой, в то время как технологии визуализации премиум-класса позволяют выделить мелкие детали и аномалии у самых разных пациентов.
Лечение «сложных» пациентов
Каждый пациент уникален. Система Zenition 70 создает условия для получения изображений непревзойденного качества при эффективных уровнях дозы, независимо от особенностей пациента. Так, например, импульсная рентгеноскопия оптимизирует визуализацию сложных и плотных анатомических структур и позволяет управлять дозовой нагрузкой, в то время как технологии визуализации премиум-класса позволяют выделить мелкие детали и аномалии у самых разных пациентов.
Каждый пациент уникален. Система Zenition 70 создает условия для получения изображений непревзойденного качества при эффективных уровнях дозы, независимо от особенностей пациента. Так, например, импульсная рентгеноскопия оптимизирует визуализацию сложных и плотных анатомических структур и позволяет управлять дозовой нагрузкой, в то время как технологии визуализации премиум-класса позволяют выделить мелкие детали и аномалии у самых разных пациентов.
Не отвлекаться от главного
Не отвлекаться от главного
При выполнении сложной процедуры по стентированию или сращению позвонков важно не отвлекаться на решение технических вопросов и обсуждения;
персоналу необходимо полностью сосредоточиться на пациенте. Исследование удобства эксплуатации¹ показало, что с помощью навигационных средств рабочего процесса Unify члены хирургических бригад смогли достичь более высокого уровня взаимодействия и координации. Кроме того, функция Position Memory позволила сократить время первичного и повторного позиционирования.
Не отвлекаться от главного
При выполнении сложной процедуры по стентированию или сращению позвонков важно не отвлекаться на решение технических вопросов и обсуждения;
персоналу необходимо полностью сосредоточиться на пациенте. Исследование удобства эксплуатации¹ показало, что с помощью навигационных средств рабочего процесса Unify члены хирургических бригад смогли достичь более высокого уровня взаимодействия и координации. Кроме того, функция Position Memory позволила сократить время первичного и повторного позиционирования.
Не отвлекаться от главного
При выполнении сложной процедуры по стентированию или сращению позвонков важно не отвлекаться на решение технических вопросов и обсуждения;
персоналу необходимо полностью сосредоточиться на пациенте. Исследование удобства эксплуатации¹ показало, что с помощью навигационных средств рабочего процесса Unify члены хирургических бригад смогли достичь более высокого уровня взаимодействия и координации. Кроме того, функция Position Memory позволила сократить время первичного и повторного позиционирования.
При выполнении сложной процедуры по стентированию или сращению позвонков важно не отвлекаться на решение технических вопросов и обсуждения;
персоналу необходимо полностью сосредоточиться на пациенте. Исследование удобства эксплуатации¹ показало, что с помощью навигационных средств рабочего процесса Unify члены хирургических бригад смогли достичь более высокого уровня взаимодействия и координации. Кроме того, функция Position Memory позволила сократить время первичного и повторного позиционирования.
Упрощение процессов
Упрощение процессов
Чтобы улучшить ежедневно выполняемые процессы медицинского персонала, рабочий процесс Unify был разработан таким образом, чтобы помочь как начинающим, так и опытным пользователям справляться
со сложностями и неудобствами при выполнении задач хирургической визуализации. Пользователи быстро привыкают и чувствуют себя комфортно при использовании системы Zenition благодаря сенсорному управлению, которое работает по аналогии с обычными планшетами и смартфонами.
Упрощение процессов
Чтобы улучшить ежедневно выполняемые процессы медицинского персонала, рабочий процесс Unify был разработан таким образом, чтобы помочь как начинающим, так и опытным пользователям справляться
со сложностями и неудобствами при выполнении задач хирургической визуализации. Пользователи быстро привыкают и чувствуют себя комфортно при использовании системы Zenition благодаря сенсорному управлению, которое работает по аналогии с обычными планшетами и смартфонами.
Упрощение процессов
Чтобы улучшить ежедневно выполняемые процессы медицинского персонала, рабочий процесс Unify был разработан таким образом, чтобы помочь как начинающим, так и опытным пользователям справляться
со сложностями и неудобствами при выполнении задач хирургической визуализации. Пользователи быстро привыкают и чувствуют себя комфортно при использовании системы Zenition благодаря сенсорному управлению, которое работает по аналогии с обычными планшетами и смартфонами.
Чтобы улучшить ежедневно выполняемые процессы медицинского персонала, рабочий процесс Unify был разработан таким образом, чтобы помочь как начинающим, так и опытным пользователям справляться
со сложностями и неудобствами при выполнении задач хирургической визуализации. Пользователи быстро привыкают и чувствуют себя комфортно при использовании системы Zenition благодаря сенсорному управлению, которое работает по аналогии с обычными планшетами и смартфонами.
Возможность работы в одиночку
Возможность работы в одиночку
В случае сокращения числа медицинских работников управление системой может без проблем осуществляться одним пользователем; этого можно добиться при использовании полностью сбалансированной С-дуги и
передвижной станции просмотра, отличающейся малым весом.
Возможность работы в одиночку
В случае сокращения числа медицинских работников управление системой может без проблем осуществляться одним пользователем; этого можно добиться при использовании полностью сбалансированной С-дуги и
передвижной станции просмотра, отличающейся малым весом.
Возможность работы в одиночку
В случае сокращения числа медицинских работников управление системой может без проблем осуществляться одним пользователем; этого можно добиться при использовании полностью сбалансированной С-дуги и
передвижной станции просмотра, отличающейся малым весом.
В случае сокращения числа медицинских работников управление системой может без проблем осуществляться одним пользователем; этого можно добиться при использовании полностью сбалансированной С-дуги и
передвижной станции просмотра, отличающейся малым весом.
Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования
Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования
Стандартная платформа Windows® упрощает управление программным обеспечением всех имеющихся C-дуг. С помощью приложения Philips Support Connect системные администраторы
теперь могут самостоятельно выполнять многие задачи, не допуская простоев и дорогостоящего сервисного обслуживания. Все настройки системы и беспроводной передачи данных можно легко экспортировать во все системы Zenition,
что позволяет значительно сэкономить время.
Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования
Стандартная платформа Windows® упрощает управление программным обеспечением всех имеющихся C-дуг. С помощью приложения Philips Support Connect системные администраторы
теперь могут самостоятельно выполнять многие задачи, не допуская простоев и дорогостоящего сервисного обслуживания. Все настройки системы и беспроводной передачи данных можно легко экспортировать во все системы Zenition,
что позволяет значительно сэкономить время.
Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования
Стандартная платформа Windows® упрощает управление программным обеспечением всех имеющихся C-дуг. С помощью приложения Philips Support Connect системные администраторы
теперь могут самостоятельно выполнять многие задачи, не допуская простоев и дорогостоящего сервисного обслуживания. Все настройки системы и беспроводной передачи данных можно легко экспортировать во все системы Zenition,
что позволяет значительно сэкономить время.
Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования
Оптимизация процесса использования имеющегося оборудования
Стандартная платформа Windows® упрощает управление программным обеспечением всех имеющихся C-дуг. С помощью приложения Philips Support Connect системные администраторы
теперь могут самостоятельно выполнять многие задачи, не допуская простоев и дорогостоящего сервисного обслуживания. Все настройки системы и беспроводной передачи данных можно легко экспортировать во все системы Zenition,
что позволяет значительно сэкономить время.
Быстрое сервисное обслуживание и обмен данными
Быстрое сервисное обслуживание и обмен данными
С помощью дополнительных функций удаленной поддержки наши специалисты могут войти в систему медицинского учреждения, чтобы помочь пользователю решить имеющуюся проблему. Это позволяет решать многие технические вопросы без посещения учреждения специалистом сервисной службы,
в результате чего достигается экономии времени и денежных средств. Вы можете ускорить диагностику системы с помощью нашего встроенного CAT-инструмента. Функция беспроводной связи позволяет обмениваться данными и изображениями
в рамках медицинского учреждения для обеспечения необходимой эффективности.
Быстрое сервисное обслуживание и обмен данными
С помощью дополнительных функций удаленной поддержки наши специалисты могут войти в систему медицинского учреждения, чтобы помочь пользователю решить имеющуюся проблему. Это позволяет решать многие технические вопросы без посещения учреждения специалистом сервисной службы,
в результате чего достигается экономии времени и денежных средств. Вы можете ускорить диагностику системы с помощью нашего встроенного CAT-инструмента. Функция беспроводной связи позволяет обмениваться данными и изображениями
в рамках медицинского учреждения для обеспечения необходимой эффективности.
Быстрое сервисное обслуживание и обмен данными
С помощью дополнительных функций удаленной поддержки наши специалисты могут войти в систему медицинского учреждения, чтобы помочь пользователю решить имеющуюся проблему. Это позволяет решать многие технические вопросы без посещения учреждения специалистом сервисной службы,
в результате чего достигается экономии времени и денежных средств. Вы можете ускорить диагностику системы с помощью нашего встроенного CAT-инструмента. Функция беспроводной связи позволяет обмениваться данными и изображениями
в рамках медицинского учреждения для обеспечения необходимой эффективности.
С помощью дополнительных функций удаленной поддержки наши специалисты могут войти в систему медицинского учреждения, чтобы помочь пользователю решить имеющуюся проблему. Это позволяет решать многие технические вопросы без посещения учреждения специалистом сервисной службы,
в результате чего достигается экономии времени и денежных средств. Вы можете ускорить диагностику системы с помощью нашего встроенного CAT-инструмента. Функция беспроводной связи позволяет обмениваться данными и изображениями
в рамках медицинского учреждения для обеспечения необходимой эффективности.
Обратите внимание, что список оборудования, доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/9648
Результаты, полученные в ходе пользовательских испытаний, проведенных в ноябре 2013 года независимой компанией Use-Lab GmbH. В испытаниях участвовали 30 врачей из США (15 врачей были объединены в бригады с 15 медсестрами или рентгенологами), которые выполняли смоделированные процедуры в помещении, имитирующем реальную операционную. Никто из них раньше не работал с С-дугой компании Philips или друг с другом.
С программой Technology Maximizer предоставляются соответствующие сервисные соглашения RightFit.
Клинические изображения получены с использованием системы Veradius Unity и не отличаются конечным качеством изображений, получаемых с помощью C-дуги Zenition 70.