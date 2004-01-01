Высококачественная визуализация благодаря высокой мощности

Система Zenition 30 доступна в конфигурациях мощностью 4 кВт и 2,1 кВт, позволяющих удовлетворить различные потребности в рамках вашей операционной. Конфигурация системы с уровнем мощности 4 кВт обеспечивает получение четких изображений статичных анатомических структур, в то время как высокая частота кадров в сочетании с малой продолжительностью импульса позволяют удовлетворить потребности пользователя при работе с подвижными анатомическими структурами. Снижение дозы рентгеновского излучения до 90% в костном режиме осуществляется за счет выбора из широкого диапазона комбинаций мощности дозы и частоты кадров⁴.