С мобильной C-дугой Philips Zenition 30 хирургическая бригада сможет принимать быстрые и взвешенные решения благодаря простой и более гибкой визуализации. Технология плоского детектора в сочетании с усовершенствованными алгоритмами визуализации и функцией персонализированного качества изображений обеспечивают превосходное качество изображения и высокую эффективность дозы. Уникальный пульт управления хирурга и модуль сенсорного экрана расширяют возможности конечных пользователей, обеспечивая больший контроль при сокращении требуемых физических усилий за счет электромагнитных тормозов.
Удобное позиционирование С-дуги непосредственно у стола с помощью электромагнитных тормозов, установленных на рукоятке управления хирурга на корпусе детектора. Пульт управления хирурга позволяет простым нажатием кнопки разблокировать тормоза и быстро осуществить позиционирование С-дуги. Эта функция ускоряет рабочий процесс и снижает зависимость от персонала операционной. 84% пользователей считают, что сочетание пульта управления хирурга и модуля сенсорного экрана способствует снижению потребности во вспомогательном персонале¹.
Удобное позиционирование С-дуги непосредственно у стола с помощью электромагнитных тормозов, установленных на рукоятке управления хирурга на корпусе детектора. Пульт управления хирурга позволяет простым нажатием кнопки разблокировать тормоза и быстро осуществить позиционирование С-дуги. Эта функция ускоряет рабочий процесс и снижает зависимость от персонала операционной. 84% пользователей считают, что сочетание пульта управления хирурга и модуля сенсорного экрана способствует снижению потребности во вспомогательном персонале¹.
Удобное позиционирование С-дуги непосредственно у стола с помощью электромагнитных тормозов, установленных на рукоятке управления хирурга на корпусе детектора. Пульт управления хирурга позволяет простым нажатием кнопки разблокировать тормоза и быстро осуществить позиционирование С-дуги. Эта функция ускоряет рабочий процесс и снижает зависимость от персонала операционной. 84% пользователей считают, что сочетание пульта управления хирурга и модуля сенсорного экрана способствует снижению потребности во вспомогательном персонале¹.
Удобное позиционирование С-дуги непосредственно у стола с помощью электромагнитных тормозов, установленных на рукоятке управления хирурга на корпусе детектора. Пульт управления хирурга позволяет простым нажатием кнопки разблокировать тормоза и быстро осуществить позиционирование С-дуги. Эта функция ускоряет рабочий процесс и снижает зависимость от персонала операционной. 84% пользователей считают, что сочетание пульта управления хирурга и модуля сенсорного экрана способствует снижению потребности во вспомогательном персонале¹.
Настройки исследования позволяют использовать режимы с низкой дозой для исследования детей. Параметры визуализации и дозы могут быть настроены в соответствии со структурами небольшого размера и адаптированы к исследованиям детей путем удаления рентгеновской решетки. 84% пользователей считают, что режим для педиатрических исследований может повысить степень достоверности при лечении детей².
Настройки исследования позволяют использовать режимы с низкой дозой для исследования детей. Параметры визуализации и дозы могут быть настроены в соответствии со структурами небольшого размера и адаптированы к исследованиям детей путем удаления рентгеновской решетки. 84% пользователей считают, что режим для педиатрических исследований может повысить степень достоверности при лечении детей².
Настройки исследования позволяют использовать режимы с низкой дозой для исследования детей. Параметры визуализации и дозы могут быть настроены в соответствии со структурами небольшого размера и адаптированы к исследованиям детей путем удаления рентгеновской решетки. 84% пользователей считают, что режим для педиатрических исследований может повысить степень достоверности при лечении детей².
Настройки исследования позволяют использовать режимы с низкой дозой для исследования детей. Параметры визуализации и дозы могут быть настроены в соответствии со структурами небольшого размера и адаптированы к исследованиям детей путем удаления рентгеновской решетки. 84% пользователей считают, что режим для педиатрических исследований может повысить степень достоверности при лечении детей².
Сократите физические усилия при блокировке/разблокировке тормозов с помощью элементов управления электромагнитными тормозами, расположенных по обе стороны C-дуги. Это дополнительно способствует усовершенствованию рабочего процесса технического специалиста, поскольку все тормоза могут быть разблокированы из единого места. 98% пользователей считают, что электромагнитные тормоза обеспечивают эффективность рабочего процесса³.
Сократите физические усилия при блокировке/разблокировке тормозов с помощью элементов управления электромагнитными тормозами, расположенных по обе стороны C-дуги. Это дополнительно способствует усовершенствованию рабочего процесса технического специалиста, поскольку все тормоза могут быть разблокированы из единого места. 98% пользователей считают, что электромагнитные тормоза обеспечивают эффективность рабочего процесса³.
Сократите физические усилия при блокировке/разблокировке тормозов с помощью элементов управления электромагнитными тормозами, расположенных по обе стороны C-дуги. Это дополнительно способствует усовершенствованию рабочего процесса технического специалиста, поскольку все тормоза могут быть разблокированы из единого места. 98% пользователей считают, что электромагнитные тормоза обеспечивают эффективность рабочего процесса³.
Сократите физические усилия при блокировке/разблокировке тормозов с помощью элементов управления электромагнитными тормозами, расположенных по обе стороны C-дуги. Это дополнительно способствует усовершенствованию рабочего процесса технического специалиста, поскольку все тормоза могут быть разблокированы из единого места. 98% пользователей считают, что электромагнитные тормоза обеспечивают эффективность рабочего процесса³.
Благодаря высоконадежной конструкции система Zenition 30 гарантированно обеспечивает повышенное время работоспособности в течение всего срока службы. Функция удаленного обслуживания Remote Expert Connect компании Philips обеспечивает превентивное обслуживание, удаленную диагностику и решение проблем, что еще больше повышает доступность системы в условиях загруженной операционной. Благодаря портфелю многоуровневых сервисных соглашений Healthcare Operational Services вы сможете решать проблемы технического обслуживания и определять финансовые цели.
Благодаря высоконадежной конструкции система Zenition 30 гарантированно обеспечивает повышенное время работоспособности в течение всего срока службы. Функция удаленного обслуживания Remote Expert Connect компании Philips обеспечивает превентивное обслуживание, удаленную диагностику и решение проблем, что еще больше повышает доступность системы в условиях загруженной операционной. Благодаря портфелю многоуровневых сервисных соглашений Healthcare Operational Services вы сможете решать проблемы технического обслуживания и определять финансовые цели.
Благодаря высоконадежной конструкции система Zenition 30 гарантированно обеспечивает повышенное время работоспособности в течение всего срока службы. Функция удаленного обслуживания Remote Expert Connect компании Philips обеспечивает превентивное обслуживание, удаленную диагностику и решение проблем, что еще больше повышает доступность системы в условиях загруженной операционной. Благодаря портфелю многоуровневых сервисных соглашений Healthcare Operational Services вы сможете решать проблемы технического обслуживания и определять финансовые цели.
Благодаря высоконадежной конструкции система Zenition 30 гарантированно обеспечивает повышенное время работоспособности в течение всего срока службы. Функция удаленного обслуживания Remote Expert Connect компании Philips обеспечивает превентивное обслуживание, удаленную диагностику и решение проблем, что еще больше повышает доступность системы в условиях загруженной операционной. Благодаря портфелю многоуровневых сервисных соглашений Healthcare Operational Services вы сможете решать проблемы технического обслуживания и определять финансовые цели.
Создайте свой уникальный профиль в соответствии с вашими предпочтениями в отношении визуализации и общих параметров. При каждом входе в систему она будет автоматически подстраиваться под выбранные параметры. Создавайте и сохраняйте несколько профилей для обеспечения смены пользователей.
Создайте свой уникальный профиль в соответствии с вашими предпочтениями в отношении визуализации и общих параметров. При каждом входе в систему она будет автоматически подстраиваться под выбранные параметры. Создавайте и сохраняйте несколько профилей для обеспечения смены пользователей.
Создайте свой уникальный профиль в соответствии с вашими предпочтениями в отношении визуализации и общих параметров. При каждом входе в систему она будет автоматически подстраиваться под выбранные параметры. Создавайте и сохраняйте несколько профилей для обеспечения смены пользователей.
Создайте свой уникальный профиль в соответствии с вашими предпочтениями в отношении визуализации и общих параметров. При каждом входе в систему она будет автоматически подстраиваться под выбранные параметры. Создавайте и сохраняйте несколько профилей для обеспечения смены пользователей.
Эта платформа поддерживает новые опции программного обеспечения, расширяющие клиническую значимость системы. Операционная система Windows также поддерживает соответствие последним стандартам безопасности для защиты данных пациентов и предотвращения атак вредоносных программ, которые могут повлиять на оказание услуг.
Эта платформа поддерживает новые опции программного обеспечения, расширяющие клиническую значимость системы. Операционная система Windows также поддерживает соответствие последним стандартам безопасности для защиты данных пациентов и предотвращения атак вредоносных программ, которые могут повлиять на оказание услуг.
Эта платформа поддерживает новые опции программного обеспечения, расширяющие клиническую значимость системы. Операционная система Windows также поддерживает соответствие последним стандартам безопасности для защиты данных пациентов и предотвращения атак вредоносных программ, которые могут повлиять на оказание услуг.
Эта платформа поддерживает новые опции программного обеспечения, расширяющие клиническую значимость системы. Операционная система Windows также поддерживает соответствие последним стандартам безопасности для защиты данных пациентов и предотвращения атак вредоносных программ, которые могут повлиять на оказание услуг.
Система Zenition 30 доступна в конфигурациях мощностью 4 кВт и 2,1 кВт, позволяющих удовлетворить различные потребности в рамках вашей операционной. Конфигурация системы с уровнем мощности 4 кВт обеспечивает получение четких изображений статичных анатомических структур, в то время как высокая частота кадров в сочетании с малой продолжительностью импульса позволяют удовлетворить потребности пользователя при работе с подвижными анатомическими структурами. Снижение дозы рентгеновского излучения до 90% в костном режиме осуществляется за счет выбора из широкого диапазона комбинаций мощности дозы и частоты кадров⁴.
Система Zenition 30 доступна в конфигурациях мощностью 4 кВт и 2,1 кВт, позволяющих удовлетворить различные потребности в рамках вашей операционной. Конфигурация системы с уровнем мощности 4 кВт обеспечивает получение четких изображений статичных анатомических структур, в то время как высокая частота кадров в сочетании с малой продолжительностью импульса позволяют удовлетворить потребности пользователя при работе с подвижными анатомическими структурами. Снижение дозы рентгеновского излучения до 90% в костном режиме осуществляется за счет выбора из широкого диапазона комбинаций мощности дозы и частоты кадров⁴.
Система Zenition 30 доступна в конфигурациях мощностью 4 кВт и 2,1 кВт, позволяющих удовлетворить различные потребности в рамках вашей операционной. Конфигурация системы с уровнем мощности 4 кВт обеспечивает получение четких изображений статичных анатомических структур, в то время как высокая частота кадров в сочетании с малой продолжительностью импульса позволяют удовлетворить потребности пользователя при работе с подвижными анатомическими структурами. Снижение дозы рентгеновского излучения до 90% в костном режиме осуществляется за счет выбора из широкого диапазона комбинаций мощности дозы и частоты кадров⁴.
Система Zenition 30 доступна в конфигурациях мощностью 4 кВт и 2,1 кВт, позволяющих удовлетворить различные потребности в рамках вашей операционной. Конфигурация системы с уровнем мощности 4 кВт обеспечивает получение четких изображений статичных анатомических структур, в то время как высокая частота кадров в сочетании с малой продолжительностью импульса позволяют удовлетворить потребности пользователя при работе с подвижными анатомическими структурами. Снижение дозы рентгеновского излучения до 90% в костном режиме осуществляется за счет выбора из широкого диапазона комбинаций мощности дозы и частоты кадров⁴.
Система Zenition 30 предусматривает общий диапазон углового перемещения 156 градусов, что обеспечивает повышенную доступность и дополнительную поддержку при позиционировании вокруг сложных анатомических областей. Превосходная глубина С-дуги, равная 73 см, обеспечивает уверенность при размещении пациентов различного телосложения. Пользователи могут легко управлять системой благодаря плавным движениям полностью уравновешенной С-дуги и легкой конструкции системы.
Система Zenition 30 предусматривает общий диапазон углового перемещения 156 градусов, что обеспечивает повышенную доступность и дополнительную поддержку при позиционировании вокруг сложных анатомических областей. Превосходная глубина С-дуги, равная 73 см, обеспечивает уверенность при размещении пациентов различного телосложения. Пользователи могут легко управлять системой благодаря плавным движениям полностью уравновешенной С-дуги и легкой конструкции системы.
Система Zenition 30 предусматривает общий диапазон углового перемещения 156 градусов, что обеспечивает повышенную доступность и дополнительную поддержку при позиционировании вокруг сложных анатомических областей. Превосходная глубина С-дуги, равная 73 см, обеспечивает уверенность при размещении пациентов различного телосложения. Пользователи могут легко управлять системой благодаря плавным движениям полностью уравновешенной С-дуги и легкой конструкции системы.
Система Zenition 30 предусматривает общий диапазон углового перемещения 156 градусов, что обеспечивает повышенную доступность и дополнительную поддержку при позиционировании вокруг сложных анатомических областей. Превосходная глубина С-дуги, равная 73 см, обеспечивает уверенность при размещении пациентов различного телосложения. Пользователи могут легко управлять системой благодаря плавным движениям полностью уравновешенной С-дуги и легкой конструкции системы.
Протоколы для конкретной процедуры, запускаемые одним щелчком мыши, позволяют установить необходимые параметры для получения соответствующего качества изображения без применения чрезмерно высокой дозы рентгеновского излучения в соответствии с принципом ALARA. Эти параметры визуализации можно дополнительно настроить с помощью пользовательских профилей. Просто выберите вариант из предустановленного списка настроек системы и качества изображения, основанных на параметрах контрастности, резкости, размытости и шума. 80% пользователей считают, что профили, содержащие индивидуальные параметры качества изображения, помогут избежать изменения настроек изображения во время процедуры³.
Протоколы для конкретной процедуры, запускаемые одним щелчком мыши, позволяют установить необходимые параметры для получения соответствующего качества изображения без применения чрезмерно высокой дозы рентгеновского излучения в соответствии с принципом ALARA. Эти параметры визуализации можно дополнительно настроить с помощью пользовательских профилей. Просто выберите вариант из предустановленного списка настроек системы и качества изображения, основанных на параметрах контрастности, резкости, размытости и шума. 80% пользователей считают, что профили, содержащие индивидуальные параметры качества изображения, помогут избежать изменения настроек изображения во время процедуры³.
Протоколы для конкретной процедуры, запускаемые одним щелчком мыши, позволяют установить необходимые параметры для получения соответствующего качества изображения без применения чрезмерно высокой дозы рентгеновского излучения в соответствии с принципом ALARA. Эти параметры визуализации можно дополнительно настроить с помощью пользовательских профилей. Просто выберите вариант из предустановленного списка настроек системы и качества изображения, основанных на параметрах контрастности, резкости, размытости и шума. 80% пользователей считают, что профили, содержащие индивидуальные параметры качества изображения, помогут избежать изменения настроек изображения во время процедуры³.
Протоколы для конкретной процедуры, запускаемые одним щелчком мыши, позволяют установить необходимые параметры для получения соответствующего качества изображения без применения чрезмерно высокой дозы рентгеновского излучения в соответствии с принципом ALARA. Эти параметры визуализации можно дополнительно настроить с помощью пользовательских профилей. Просто выберите вариант из предустановленного списка настроек системы и качества изображения, основанных на параметрах контрастности, резкости, размытости и шума. 80% пользователей считают, что профили, содержащие индивидуальные параметры качества изображения, помогут избежать изменения настроек изображения во время процедуры³.
Правильная организация пространства в операционной — одна из важнейших задач. Эффективно используйте возможности вашей операционной и упростите рабочий процесс с помощью компактной конструкции системы Zenition 30. Система идеально подходит для небольших ортопедических операционных и клиник лечения боли благодаря своей компактной конструкции, позволяющей легко заезжать и выезжать, а также беспрепятственно перемещаться по узким коридорам и пространствам.
Правильная организация пространства в операционной — одна из важнейших задач. Эффективно используйте возможности вашей операционной и упростите рабочий процесс с помощью компактной конструкции системы Zenition 30. Система идеально подходит для небольших ортопедических операционных и клиник лечения боли благодаря своей компактной конструкции, позволяющей легко заезжать и выезжать, а также беспрепятственно перемещаться по узким коридорам и пространствам.
Правильная организация пространства в операционной — одна из важнейших задач. Эффективно используйте возможности вашей операционной и упростите рабочий процесс с помощью компактной конструкции системы Zenition 30. Система идеально подходит для небольших ортопедических операционных и клиник лечения боли благодаря своей компактной конструкции, позволяющей легко заезжать и выезжать, а также беспрепятственно перемещаться по узким коридорам и пространствам.
Правильная организация пространства в операционной — одна из важнейших задач. Эффективно используйте возможности вашей операционной и упростите рабочий процесс с помощью компактной конструкции системы Zenition 30. Система идеально подходит для небольших ортопедических операционных и клиник лечения боли благодаря своей компактной конструкции, позволяющей легко заезжать и выезжать, а также беспрепятственно перемещаться по узким коридорам и пространствам.
Удобное позиционирование С-дуги непосредственно у стола с помощью электромагнитных тормозов, установленных на рукоятке управления хирурга на корпусе детектора. Пульт управления хирурга позволяет простым нажатием кнопки разблокировать тормоза и быстро осуществить позиционирование С-дуги. Эта функция ускоряет рабочий процесс и снижает зависимость от персонала операционной. 84% пользователей считают, что сочетание пульта управления хирурга и модуля сенсорного экрана способствует снижению потребности во вспомогательном персонале¹.
Удобное позиционирование С-дуги непосредственно у стола с помощью электромагнитных тормозов, установленных на рукоятке управления хирурга на корпусе детектора. Пульт управления хирурга позволяет простым нажатием кнопки разблокировать тормоза и быстро осуществить позиционирование С-дуги. Эта функция ускоряет рабочий процесс и снижает зависимость от персонала операционной. 84% пользователей считают, что сочетание пульта управления хирурга и модуля сенсорного экрана способствует снижению потребности во вспомогательном персонале¹.
Удобное позиционирование С-дуги непосредственно у стола с помощью электромагнитных тормозов, установленных на рукоятке управления хирурга на корпусе детектора. Пульт управления хирурга позволяет простым нажатием кнопки разблокировать тормоза и быстро осуществить позиционирование С-дуги. Эта функция ускоряет рабочий процесс и снижает зависимость от персонала операционной. 84% пользователей считают, что сочетание пульта управления хирурга и модуля сенсорного экрана способствует снижению потребности во вспомогательном персонале¹.
Удобное позиционирование С-дуги непосредственно у стола с помощью электромагнитных тормозов, установленных на рукоятке управления хирурга на корпусе детектора. Пульт управления хирурга позволяет простым нажатием кнопки разблокировать тормоза и быстро осуществить позиционирование С-дуги. Эта функция ускоряет рабочий процесс и снижает зависимость от персонала операционной. 84% пользователей считают, что сочетание пульта управления хирурга и модуля сенсорного экрана способствует снижению потребности во вспомогательном персонале¹.
Настройки исследования позволяют использовать режимы с низкой дозой для исследования детей. Параметры визуализации и дозы могут быть настроены в соответствии со структурами небольшого размера и адаптированы к исследованиям детей путем удаления рентгеновской решетки. 84% пользователей считают, что режим для педиатрических исследований может повысить степень достоверности при лечении детей².
Настройки исследования позволяют использовать режимы с низкой дозой для исследования детей. Параметры визуализации и дозы могут быть настроены в соответствии со структурами небольшого размера и адаптированы к исследованиям детей путем удаления рентгеновской решетки. 84% пользователей считают, что режим для педиатрических исследований может повысить степень достоверности при лечении детей².
Настройки исследования позволяют использовать режимы с низкой дозой для исследования детей. Параметры визуализации и дозы могут быть настроены в соответствии со структурами небольшого размера и адаптированы к исследованиям детей путем удаления рентгеновской решетки. 84% пользователей считают, что режим для педиатрических исследований может повысить степень достоверности при лечении детей².
Настройки исследования позволяют использовать режимы с низкой дозой для исследования детей. Параметры визуализации и дозы могут быть настроены в соответствии со структурами небольшого размера и адаптированы к исследованиям детей путем удаления рентгеновской решетки. 84% пользователей считают, что режим для педиатрических исследований может повысить степень достоверности при лечении детей².
Сократите физические усилия при блокировке/разблокировке тормозов с помощью элементов управления электромагнитными тормозами, расположенных по обе стороны C-дуги. Это дополнительно способствует усовершенствованию рабочего процесса технического специалиста, поскольку все тормоза могут быть разблокированы из единого места. 98% пользователей считают, что электромагнитные тормоза обеспечивают эффективность рабочего процесса³.
Сократите физические усилия при блокировке/разблокировке тормозов с помощью элементов управления электромагнитными тормозами, расположенных по обе стороны C-дуги. Это дополнительно способствует усовершенствованию рабочего процесса технического специалиста, поскольку все тормоза могут быть разблокированы из единого места. 98% пользователей считают, что электромагнитные тормоза обеспечивают эффективность рабочего процесса³.
Сократите физические усилия при блокировке/разблокировке тормозов с помощью элементов управления электромагнитными тормозами, расположенных по обе стороны C-дуги. Это дополнительно способствует усовершенствованию рабочего процесса технического специалиста, поскольку все тормоза могут быть разблокированы из единого места. 98% пользователей считают, что электромагнитные тормоза обеспечивают эффективность рабочего процесса³.
Сократите физические усилия при блокировке/разблокировке тормозов с помощью элементов управления электромагнитными тормозами, расположенных по обе стороны C-дуги. Это дополнительно способствует усовершенствованию рабочего процесса технического специалиста, поскольку все тормоза могут быть разблокированы из единого места. 98% пользователей считают, что электромагнитные тормоза обеспечивают эффективность рабочего процесса³.
Благодаря высоконадежной конструкции система Zenition 30 гарантированно обеспечивает повышенное время работоспособности в течение всего срока службы. Функция удаленного обслуживания Remote Expert Connect компании Philips обеспечивает превентивное обслуживание, удаленную диагностику и решение проблем, что еще больше повышает доступность системы в условиях загруженной операционной. Благодаря портфелю многоуровневых сервисных соглашений Healthcare Operational Services вы сможете решать проблемы технического обслуживания и определять финансовые цели.
Благодаря высоконадежной конструкции система Zenition 30 гарантированно обеспечивает повышенное время работоспособности в течение всего срока службы. Функция удаленного обслуживания Remote Expert Connect компании Philips обеспечивает превентивное обслуживание, удаленную диагностику и решение проблем, что еще больше повышает доступность системы в условиях загруженной операционной. Благодаря портфелю многоуровневых сервисных соглашений Healthcare Operational Services вы сможете решать проблемы технического обслуживания и определять финансовые цели.
Благодаря высоконадежной конструкции система Zenition 30 гарантированно обеспечивает повышенное время работоспособности в течение всего срока службы. Функция удаленного обслуживания Remote Expert Connect компании Philips обеспечивает превентивное обслуживание, удаленную диагностику и решение проблем, что еще больше повышает доступность системы в условиях загруженной операционной. Благодаря портфелю многоуровневых сервисных соглашений Healthcare Operational Services вы сможете решать проблемы технического обслуживания и определять финансовые цели.
Благодаря высоконадежной конструкции система Zenition 30 гарантированно обеспечивает повышенное время работоспособности в течение всего срока службы. Функция удаленного обслуживания Remote Expert Connect компании Philips обеспечивает превентивное обслуживание, удаленную диагностику и решение проблем, что еще больше повышает доступность системы в условиях загруженной операционной. Благодаря портфелю многоуровневых сервисных соглашений Healthcare Operational Services вы сможете решать проблемы технического обслуживания и определять финансовые цели.
Создайте свой уникальный профиль в соответствии с вашими предпочтениями в отношении визуализации и общих параметров. При каждом входе в систему она будет автоматически подстраиваться под выбранные параметры. Создавайте и сохраняйте несколько профилей для обеспечения смены пользователей.
Создайте свой уникальный профиль в соответствии с вашими предпочтениями в отношении визуализации и общих параметров. При каждом входе в систему она будет автоматически подстраиваться под выбранные параметры. Создавайте и сохраняйте несколько профилей для обеспечения смены пользователей.
Создайте свой уникальный профиль в соответствии с вашими предпочтениями в отношении визуализации и общих параметров. При каждом входе в систему она будет автоматически подстраиваться под выбранные параметры. Создавайте и сохраняйте несколько профилей для обеспечения смены пользователей.
Создайте свой уникальный профиль в соответствии с вашими предпочтениями в отношении визуализации и общих параметров. При каждом входе в систему она будет автоматически подстраиваться под выбранные параметры. Создавайте и сохраняйте несколько профилей для обеспечения смены пользователей.
Эта платформа поддерживает новые опции программного обеспечения, расширяющие клиническую значимость системы. Операционная система Windows также поддерживает соответствие последним стандартам безопасности для защиты данных пациентов и предотвращения атак вредоносных программ, которые могут повлиять на оказание услуг.
Эта платформа поддерживает новые опции программного обеспечения, расширяющие клиническую значимость системы. Операционная система Windows также поддерживает соответствие последним стандартам безопасности для защиты данных пациентов и предотвращения атак вредоносных программ, которые могут повлиять на оказание услуг.
Эта платформа поддерживает новые опции программного обеспечения, расширяющие клиническую значимость системы. Операционная система Windows также поддерживает соответствие последним стандартам безопасности для защиты данных пациентов и предотвращения атак вредоносных программ, которые могут повлиять на оказание услуг.
Эта платформа поддерживает новые опции программного обеспечения, расширяющие клиническую значимость системы. Операционная система Windows также поддерживает соответствие последним стандартам безопасности для защиты данных пациентов и предотвращения атак вредоносных программ, которые могут повлиять на оказание услуг.
Система Zenition 30 доступна в конфигурациях мощностью 4 кВт и 2,1 кВт, позволяющих удовлетворить различные потребности в рамках вашей операционной. Конфигурация системы с уровнем мощности 4 кВт обеспечивает получение четких изображений статичных анатомических структур, в то время как высокая частота кадров в сочетании с малой продолжительностью импульса позволяют удовлетворить потребности пользователя при работе с подвижными анатомическими структурами. Снижение дозы рентгеновского излучения до 90% в костном режиме осуществляется за счет выбора из широкого диапазона комбинаций мощности дозы и частоты кадров⁴.
Система Zenition 30 доступна в конфигурациях мощностью 4 кВт и 2,1 кВт, позволяющих удовлетворить различные потребности в рамках вашей операционной. Конфигурация системы с уровнем мощности 4 кВт обеспечивает получение четких изображений статичных анатомических структур, в то время как высокая частота кадров в сочетании с малой продолжительностью импульса позволяют удовлетворить потребности пользователя при работе с подвижными анатомическими структурами. Снижение дозы рентгеновского излучения до 90% в костном режиме осуществляется за счет выбора из широкого диапазона комбинаций мощности дозы и частоты кадров⁴.
Система Zenition 30 доступна в конфигурациях мощностью 4 кВт и 2,1 кВт, позволяющих удовлетворить различные потребности в рамках вашей операционной. Конфигурация системы с уровнем мощности 4 кВт обеспечивает получение четких изображений статичных анатомических структур, в то время как высокая частота кадров в сочетании с малой продолжительностью импульса позволяют удовлетворить потребности пользователя при работе с подвижными анатомическими структурами. Снижение дозы рентгеновского излучения до 90% в костном режиме осуществляется за счет выбора из широкого диапазона комбинаций мощности дозы и частоты кадров⁴.
Система Zenition 30 доступна в конфигурациях мощностью 4 кВт и 2,1 кВт, позволяющих удовлетворить различные потребности в рамках вашей операционной. Конфигурация системы с уровнем мощности 4 кВт обеспечивает получение четких изображений статичных анатомических структур, в то время как высокая частота кадров в сочетании с малой продолжительностью импульса позволяют удовлетворить потребности пользователя при работе с подвижными анатомическими структурами. Снижение дозы рентгеновского излучения до 90% в костном режиме осуществляется за счет выбора из широкого диапазона комбинаций мощности дозы и частоты кадров⁴.
Система Zenition 30 предусматривает общий диапазон углового перемещения 156 градусов, что обеспечивает повышенную доступность и дополнительную поддержку при позиционировании вокруг сложных анатомических областей. Превосходная глубина С-дуги, равная 73 см, обеспечивает уверенность при размещении пациентов различного телосложения. Пользователи могут легко управлять системой благодаря плавным движениям полностью уравновешенной С-дуги и легкой конструкции системы.
Система Zenition 30 предусматривает общий диапазон углового перемещения 156 градусов, что обеспечивает повышенную доступность и дополнительную поддержку при позиционировании вокруг сложных анатомических областей. Превосходная глубина С-дуги, равная 73 см, обеспечивает уверенность при размещении пациентов различного телосложения. Пользователи могут легко управлять системой благодаря плавным движениям полностью уравновешенной С-дуги и легкой конструкции системы.
Система Zenition 30 предусматривает общий диапазон углового перемещения 156 градусов, что обеспечивает повышенную доступность и дополнительную поддержку при позиционировании вокруг сложных анатомических областей. Превосходная глубина С-дуги, равная 73 см, обеспечивает уверенность при размещении пациентов различного телосложения. Пользователи могут легко управлять системой благодаря плавным движениям полностью уравновешенной С-дуги и легкой конструкции системы.
Система Zenition 30 предусматривает общий диапазон углового перемещения 156 градусов, что обеспечивает повышенную доступность и дополнительную поддержку при позиционировании вокруг сложных анатомических областей. Превосходная глубина С-дуги, равная 73 см, обеспечивает уверенность при размещении пациентов различного телосложения. Пользователи могут легко управлять системой благодаря плавным движениям полностью уравновешенной С-дуги и легкой конструкции системы.
Протоколы для конкретной процедуры, запускаемые одним щелчком мыши, позволяют установить необходимые параметры для получения соответствующего качества изображения без применения чрезмерно высокой дозы рентгеновского излучения в соответствии с принципом ALARA. Эти параметры визуализации можно дополнительно настроить с помощью пользовательских профилей. Просто выберите вариант из предустановленного списка настроек системы и качества изображения, основанных на параметрах контрастности, резкости, размытости и шума. 80% пользователей считают, что профили, содержащие индивидуальные параметры качества изображения, помогут избежать изменения настроек изображения во время процедуры³.
Протоколы для конкретной процедуры, запускаемые одним щелчком мыши, позволяют установить необходимые параметры для получения соответствующего качества изображения без применения чрезмерно высокой дозы рентгеновского излучения в соответствии с принципом ALARA. Эти параметры визуализации можно дополнительно настроить с помощью пользовательских профилей. Просто выберите вариант из предустановленного списка настроек системы и качества изображения, основанных на параметрах контрастности, резкости, размытости и шума. 80% пользователей считают, что профили, содержащие индивидуальные параметры качества изображения, помогут избежать изменения настроек изображения во время процедуры³.
Протоколы для конкретной процедуры, запускаемые одним щелчком мыши, позволяют установить необходимые параметры для получения соответствующего качества изображения без применения чрезмерно высокой дозы рентгеновского излучения в соответствии с принципом ALARA. Эти параметры визуализации можно дополнительно настроить с помощью пользовательских профилей. Просто выберите вариант из предустановленного списка настроек системы и качества изображения, основанных на параметрах контрастности, резкости, размытости и шума. 80% пользователей считают, что профили, содержащие индивидуальные параметры качества изображения, помогут избежать изменения настроек изображения во время процедуры³.
Протоколы для конкретной процедуры, запускаемые одним щелчком мыши, позволяют установить необходимые параметры для получения соответствующего качества изображения без применения чрезмерно высокой дозы рентгеновского излучения в соответствии с принципом ALARA. Эти параметры визуализации можно дополнительно настроить с помощью пользовательских профилей. Просто выберите вариант из предустановленного списка настроек системы и качества изображения, основанных на параметрах контрастности, резкости, размытости и шума. 80% пользователей считают, что профили, содержащие индивидуальные параметры качества изображения, помогут избежать изменения настроек изображения во время процедуры³.
Правильная организация пространства в операционной — одна из важнейших задач. Эффективно используйте возможности вашей операционной и упростите рабочий процесс с помощью компактной конструкции системы Zenition 30. Система идеально подходит для небольших ортопедических операционных и клиник лечения боли благодаря своей компактной конструкции, позволяющей легко заезжать и выезжать, а также беспрепятственно перемещаться по узким коридорам и пространствам.
Правильная организация пространства в операционной — одна из важнейших задач. Эффективно используйте возможности вашей операционной и упростите рабочий процесс с помощью компактной конструкции системы Zenition 30. Система идеально подходит для небольших ортопедических операционных и клиник лечения боли благодаря своей компактной конструкции, позволяющей легко заезжать и выезжать, а также беспрепятственно перемещаться по узким коридорам и пространствам.
Правильная организация пространства в операционной — одна из важнейших задач. Эффективно используйте возможности вашей операционной и упростите рабочий процесс с помощью компактной конструкции системы Zenition 30. Система идеально подходит для небольших ортопедических операционных и клиник лечения боли благодаря своей компактной конструкции, позволяющей легко заезжать и выезжать, а также беспрепятственно перемещаться по узким коридорам и пространствам.
Правильная организация пространства в операционной — одна из важнейших задач. Эффективно используйте возможности вашей операционной и упростите рабочий процесс с помощью компактной конструкции системы Zenition 30. Система идеально подходит для небольших ортопедических операционных и клиник лечения боли благодаря своей компактной конструкции, позволяющей легко заезжать и выезжать, а также беспрепятственно перемещаться по узким коридорам и пространствам.
Tехнические характеристики
Генерация рентгеновского излучения
Генерация рентгеновского излучения
Рентгеновская трубка
Фиксированный анод (трубка)
Генератор рентгеновского излучения
Моноблок с высокочастотным генератором, 40 кГц
Максимальная мощность генератора
2,1 или 4 кВт
Плоский детектор
Плоский детектор
Плоский детектор
Детектор Trixell из аморфного кремния
Размер матрицы
FD11: 1024 x 1024 пикселов
Площадь детектора
FD11: 20 x 20 см
Размер пикселя
200 мкм
Сетевая связь
Сетевая связь
Цифровой видеовыход (опция)
2 разъема DVI для левого и правого монитора
USB-накопитель
PNG, MP4, BMP
Беспроводная передача данных
Стандартный режим
Видеовход (опция)
S-Video, DVI (цифровой и аналоговый), SDI
Расширенный пакет DICOM/IHE⁵
Управление рабочим списком, этап выполняемой процедуры для устройства, уведомление о сохранении
Опции
Опции
Средство просмотра изображений
Средство просмотра данных, получаемых с помощью различных устройств
Лазерный прицел на корпусе устройства
Лазерный прицел проецирует перекрестье от корпуса источника рентгеновского излучения на плоский детектор
Лазерный прицел плоского детектора
Лазерный прицел проецирует перекрестье из плоского детектора на корпус источника рентгеновского излучения
Пульт управления хирурга⁵
Кнопки электромагнитных тормозов на детекторе
Геометрия
Геометрия
Глубина C-дуги
73 см
C-дуга
С цветовой кодировкой, полностью уравновешенная C-дуга
Мобильные C-дуги Zenition доступны для поставки в ограниченное количество стран. По вопросу поставки обращайтесь в региональное представительство компании.
Ожидается получение сертификата 510 (k) для системы Zenition 30 с мобильной С-дугой.
1. Результаты были получены в ходе исследования обоснования претензий, проводимого в феврале и сентябре 2022 года независимой компанией Use-Lab GmbH. Ответ основан на результатах опроса 42 врачей по всему миру, ответивших на вопросы анкеты после исследования удобства использования и дополнительного времени практической эксплуатации системы.
2. Результаты были получены в ходе исследования обоснования претензий, проводимого в феврале и сентябре 2022 года независимой компанией Use-Lab GmbH. Ответ основан на результатах опроса 50 врачей по всему миру, ответивших на вопросы анкеты после исследования удобства использования и дополнительного времени практической эксплуатации системы.
3. Результаты были получены в ходе исследования обоснования претензий, проводимого в феврале и сентябре 2022 года независимой компанией Use-Lab GmbH. Ответ основан на результатах опроса 37 врачей по всему миру, ответивших на вопросы анкеты после исследования удобства использования и дополнительного времени практической эксплуатации системы.
4. Снижение дозы рентгеновского излучения связано с определенными функциями и зависит от выбранных параметров дозы.
5. Опционально для конфигурации системы с уровнем мощности 2,1 кВт и стандартно для конфигурации системы 4 кВт.
