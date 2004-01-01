Увеличение возможностей интервенционной кардиологии с помощью системы Azurion 5 с 12-дюймовым плоским детектором. Это высокопроизводительное решение для рентгеноперационых позволяет интервенционным кардиологам выполнять более сложные кардиологические вмешательства. Возможность управления всеми важными приложениями от операционного стола обеспечивает согласованность работы всех членов операционной бригады, повышая эффективность рабочих процессов отделения и улучшая клинические результаты.
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Можно управлять всеми важными приложениями, например, нашей платформой для внутрисосудистых исследований IntraSight, гемодинамической системой Philips и интервенционными инструментами через центральный сенсорный модуль от операционного стола. Эта функция обеспечивает поддержку принятия клинических решений прямо в операционной и снижает риск нарушении стерильности. Это может экономить время и помогает избежать задержек.
Полный контроль прямо у стола
Можно управлять всеми важными приложениями, например, нашей платформой для внутрисосудистых исследований IntraSight, гемодинамической системой Philips и интервенционными инструментами через центральный сенсорный модуль от операционного стола. Эта функция обеспечивает поддержку принятия клинических решений прямо в операционной и снижает риск нарушении стерильности. Это может экономить время и помогает избежать задержек.
Полный контроль прямо у стола
Можно управлять всеми важными приложениями, например, нашей платформой для внутрисосудистых исследований IntraSight, гемодинамической системой Philips и интервенционными инструментами через центральный сенсорный модуль от операционного стола. Эта функция обеспечивает поддержку принятия клинических решений прямо в операционной и снижает риск нарушении стерильности. Это может экономить время и помогает избежать задержек.
Можно управлять всеми важными приложениями, например, нашей платформой для внутрисосудистых исследований IntraSight, гемодинамической системой Philips и интервенционными инструментами через центральный сенсорный модуль от операционного стола. Эта функция обеспечивает поддержку принятия клинических решений прямо в операционной и снижает риск нарушении стерильности. Это может экономить время и помогает избежать задержек.
Требования клиник становятся все более узконаправленными. И наши продукты тоже.
Требования клиник становятся все более узконаправленными. И наши продукты тоже.
Наши клинические решения разрабатываются специально для особых случаев, при этом обеспечивая гибкость выполнения процедур наиболее простым и эффективным образом. У нас есть линейка разносторонних интегрируемых технологий и служб для поддержки широкого спектра интервенционных процедур.
Требования клиник становятся все более узконаправленными. И наши продукты тоже.
Наши клинические решения разрабатываются специально для особых случаев, при этом обеспечивая гибкость выполнения процедур наиболее простым и эффективным образом. У нас есть линейка разносторонних интегрируемых технологий и служб для поддержки широкого спектра интервенционных процедур.
Требования клиник становятся все более узконаправленными. И наши продукты тоже.
Наши клинические решения разрабатываются специально для особых случаев, при этом обеспечивая гибкость выполнения процедур наиболее простым и эффективным образом. У нас есть линейка разносторонних интегрируемых технологий и служб для поддержки широкого спектра интервенционных процедур.
Требования клиник становятся все более узконаправленными. И наши продукты тоже.
Требования клиник становятся все более узконаправленными. И наши продукты тоже.
Наши клинические решения разрабатываются специально для особых случаев, при этом обеспечивая гибкость выполнения процедур наиболее простым и эффективным образом. У нас есть линейка разносторонних интегрируемых технологий и служб для поддержки широкого спектра интервенционных процедур.
Глубокий анализ коронарных сосудов
Глубокий анализ коронарных сосудов
12-дюймовый плоский детектор обеспечивает визуализацию с высоким разрешением и большим полем обзора. Возможна визуализация аортального клапана и значительной части дуги аорты или всего дерева коронарных артерий на одном экране. Благодаря компактной конструкции можно получать полный объем необходимых углов и проекций.
Глубокий анализ коронарных сосудов
12-дюймовый плоский детектор обеспечивает визуализацию с высоким разрешением и большим полем обзора. Возможна визуализация аортального клапана и значительной части дуги аорты или всего дерева коронарных артерий на одном экране. Благодаря компактной конструкции можно получать полный объем необходимых углов и проекций.
Глубокий анализ коронарных сосудов
12-дюймовый плоский детектор обеспечивает визуализацию с высоким разрешением и большим полем обзора. Возможна визуализация аортального клапана и значительной части дуги аорты или всего дерева коронарных артерий на одном экране. Благодаря компактной конструкции можно получать полный объем необходимых углов и проекций.
12-дюймовый плоский детектор обеспечивает визуализацию с высоким разрешением и большим полем обзора. Возможна визуализация аортального клапана и значительной части дуги аорты или всего дерева коронарных артерий на одном экране. Благодаря компактной конструкции можно получать полный объем необходимых углов и проекций.
Стандартизованность настройки и работы
Стандартизованность настройки и работы
В системе используются протоколы ProcedureCard, обеспечивающие упрощенную и стандартизованную настройку системы для различных типов исследований, от стандартных до комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) увеличивают согласованность результатов исследований.
Стандартизованность настройки и работы
В системе используются протоколы ProcedureCard, обеспечивающие упрощенную и стандартизованную настройку системы для различных типов исследований, от стандартных до комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) увеличивают согласованность результатов исследований.
Стандартизованность настройки и работы
В системе используются протоколы ProcedureCard, обеспечивающие упрощенную и стандартизованную настройку системы для различных типов исследований, от стандартных до комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) увеличивают согласованность результатов исследований.
В системе используются протоколы ProcedureCard, обеспечивающие упрощенную и стандартизованную настройку системы для различных типов исследований, от стандартных до комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) увеличивают согласованность результатов исследований.
Более гибкий рабочий процесс
Более гибкий рабочий процесс
Эта система разработана специально для экономии времени. Члены бригады могут выполнять различные действия на одном или нескольких рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Более гибкий рабочий процесс
Эта система разработана специально для экономии времени. Члены бригады могут выполнять различные действия на одном или нескольких рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Более гибкий рабочий процесс
Эта система разработана специально для экономии времени. Члены бригады могут выполнять различные действия на одном или нескольких рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Эта система разработана специально для экономии времени. Члены бригады могут выполнять различные действия на одном или нескольких рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Расширенные возможности оказания помощи благодаря непрерывному мониторингу
Расширенные возможности оказания помощи благодаря непрерывному мониторингу
Непрерывный мониторинг пациента во время вмешательства может быть полезен для пациентов и персонала. Система интервенционного мониторинга параметров гемодинамики Philips совместима с монитором пациента IntelliVue X3, поэтому необходимость замены кабелей отсутствует. Это означает снижение неудобств для чувствительных пациентов, экономию времени персонала, позволяющая сосредоточиться на оказании медицинской помощи пациенту, и беспрерывную регистрацию показателей пациента.
Расширенные возможности оказания помощи благодаря непрерывному мониторингу
Непрерывный мониторинг пациента во время вмешательства может быть полезен для пациентов и персонала. Система интервенционного мониторинга параметров гемодинамики Philips совместима с монитором пациента IntelliVue X3, поэтому необходимость замены кабелей отсутствует. Это означает снижение неудобств для чувствительных пациентов, экономию времени персонала, позволяющая сосредоточиться на оказании медицинской помощи пациенту, и беспрерывную регистрацию показателей пациента.
Расширенные возможности оказания помощи благодаря непрерывному мониторингу
Непрерывный мониторинг пациента во время вмешательства может быть полезен для пациентов и персонала. Система интервенционного мониторинга параметров гемодинамики Philips совместима с монитором пациента IntelliVue X3, поэтому необходимость замены кабелей отсутствует. Это означает снижение неудобств для чувствительных пациентов, экономию времени персонала, позволяющая сосредоточиться на оказании медицинской помощи пациенту, и беспрерывную регистрацию показателей пациента.
Расширенные возможности оказания помощи благодаря непрерывному мониторингу
Расширенные возможности оказания помощи благодаря непрерывному мониторингу
Непрерывный мониторинг пациента во время вмешательства может быть полезен для пациентов и персонала. Система интервенционного мониторинга параметров гемодинамики Philips совместима с монитором пациента IntelliVue X3, поэтому необходимость замены кабелей отсутствует. Это означает снижение неудобств для чувствительных пациентов, экономию времени персонала, позволяющая сосредоточиться на оказании медицинской помощи пациенту, и беспрерывную регистрацию показателей пациента.
Упрощение рабочих процедур
Упрощение рабочих процедур
Оцените простоту применения и скорость выполнения процедур. На сенсорном экране можно просматривать информацию на контрастном черном фоне с подсветкой активных приложений. Используйте стандартизованный интерфейс пользователя Azurion для обучения, что облегчает ротацию медицинского персонала между операционными.
Упрощение рабочих процедур
Оцените простоту применения и скорость выполнения процедур. На сенсорном экране можно просматривать информацию на контрастном черном фоне с подсветкой активных приложений. Используйте стандартизованный интерфейс пользователя Azurion для обучения, что облегчает ротацию медицинского персонала между операционными.
Упрощение рабочих процедур
Оцените простоту применения и скорость выполнения процедур. На сенсорном экране можно просматривать информацию на контрастном черном фоне с подсветкой активных приложений. Используйте стандартизованный интерфейс пользователя Azurion для обучения, что облегчает ротацию медицинского персонала между операционными.
Оцените простоту применения и скорость выполнения процедур. На сенсорном экране можно просматривать информацию на контрастном черном фоне с подсветкой активных приложений. Используйте стандартизованный интерфейс пользователя Azurion для обучения, что облегчает ротацию медицинского персонала между операционными.
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой
Azurion серии 5 также включает дополнительную функцию ClarityIQ. Наша технология рентгенографической визуализации обеспечивает высокое качество изображений для широкого спектра клинических процедур, а также визуализацию пациентов любого телосложения при сверхнизком уровне облучения. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise Solutions, который помогает контролировать оказание медицинской помощи, безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям.
Эффективное управление дозой
Azurion серии 5 также включает дополнительную функцию ClarityIQ. Наша технология рентгенографической визуализации обеспечивает высокое качество изображений для широкого спектра клинических процедур, а также визуализацию пациентов любого телосложения при сверхнизком уровне облучения. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise Solutions, который помогает контролировать оказание медицинской помощи, безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям.
Эффективное управление дозой
Azurion серии 5 также включает дополнительную функцию ClarityIQ. Наша технология рентгенографической визуализации обеспечивает высокое качество изображений для широкого спектра клинических процедур, а также визуализацию пациентов любого телосложения при сверхнизком уровне облучения. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise Solutions, который помогает контролировать оказание медицинской помощи, безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям.
Azurion серии 5 также включает дополнительную функцию ClarityIQ. Наша технология рентгенографической визуализации обеспечивает высокое качество изображений для широкого спектра клинических процедур, а также визуализацию пациентов любого телосложения при сверхнизком уровне облучения. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise Solutions, который помогает контролировать оказание медицинской помощи, безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям.
Поддержание клинической эффективности с течением времени
Поддержание клинической эффективности с течением времени
Стандартная платформа Windows® 10 может помочь соблюдать соответствие последним стандартам безопасности и защиты данных пациента. Она также может обеспечивать новые программные функции для расширения соответствия систем клиническим требованиям с течением времени.
Поддержание клинической эффективности с течением времени
Стандартная платформа Windows® 10 может помочь соблюдать соответствие последним стандартам безопасности и защиты данных пациента. Она также может обеспечивать новые программные функции для расширения соответствия систем клиническим требованиям с течением времени.
Поддержание клинической эффективности с течением времени
Стандартная платформа Windows® 10 может помочь соблюдать соответствие последним стандартам безопасности и защиты данных пациента. Она также может обеспечивать новые программные функции для расширения соответствия систем клиническим требованиям с течением времени.
Поддержание клинической эффективности с течением времени
Поддержание клинической эффективности с течением времени
Стандартная платформа Windows® 10 может помочь соблюдать соответствие последним стандартам безопасности и защиты данных пациента. Она также может обеспечивать новые программные функции для расширения соответствия систем клиническим требованиям с течением времени.
Улучшенные рабочие протоколы позволяют лечить больше пациентов
Улучшенные рабочие протоколы позволяют лечить больше пациентов
Обстановка в современном медицинском учреждении достаточно сложна и помимо забот о поддержании безотказного функционирования систем. Благодаря компании Philips обеспечивается защита операций за счет высокопроизводительной работы инженеров по обслуживанию систем визуализации в соответствии с IMV ServiceTrak в течение 5 лет подряд [1]. Дистанционно подключаемые системы Philips обеспечивают 135 дополнительных часов операций в год, что позволяет увеличить количество пациентов, которым была оказана медицинская помощь [2].
Улучшенные рабочие протоколы позволяют лечить больше пациентов
Обстановка в современном медицинском учреждении достаточно сложна и помимо забот о поддержании безотказного функционирования систем. Благодаря компании Philips обеспечивается защита операций за счет высокопроизводительной работы инженеров по обслуживанию систем визуализации в соответствии с IMV ServiceTrak в течение 5 лет подряд [1]. Дистанционно подключаемые системы Philips обеспечивают 135 дополнительных часов операций в год, что позволяет увеличить количество пациентов, которым была оказана медицинская помощь [2].
Улучшенные рабочие протоколы позволяют лечить больше пациентов
Обстановка в современном медицинском учреждении достаточно сложна и помимо забот о поддержании безотказного функционирования систем. Благодаря компании Philips обеспечивается защита операций за счет высокопроизводительной работы инженеров по обслуживанию систем визуализации в соответствии с IMV ServiceTrak в течение 5 лет подряд [1]. Дистанционно подключаемые системы Philips обеспечивают 135 дополнительных часов операций в год, что позволяет увеличить количество пациентов, которым была оказана медицинская помощь [2].
Улучшенные рабочие протоколы позволяют лечить больше пациентов
Улучшенные рабочие протоколы позволяют лечить больше пациентов
Обстановка в современном медицинском учреждении достаточно сложна и помимо забот о поддержании безотказного функционирования систем. Благодаря компании Philips обеспечивается защита операций за счет высокопроизводительной работы инженеров по обслуживанию систем визуализации в соответствии с IMV ServiceTrak в течение 5 лет подряд [1]. Дистанционно подключаемые системы Philips обеспечивают 135 дополнительных часов операций в год, что позволяет увеличить количество пациентов, которым была оказана медицинская помощь [2].
Стандартизованные проверки для контроля качества всего за 5 мин
Стандартизованные проверки для контроля качества всего за 5 минут
Только Philips предлагает дополнительный инструмент «Режим пользовательского контроля качества» (User Quality Control Mode, UQCM) для системы Azurion. Он позволяет независимо проверять и выполнять аудит излучения и факторов, имеющих отношение к качеству изображений системы Azurion, стандартизованным образом всего за 5 минут[3]. Это может помочь при выявлении отрицательной динамики качества и потенциальных отклонений от нормы, тем самым поддерживая высокое качество работы.
Стандартизованные проверки для контроля качества всего за 5 минут
Только Philips предлагает дополнительный инструмент «Режим пользовательского контроля качества» (User Quality Control Mode, UQCM) для системы Azurion. Он позволяет независимо проверять и выполнять аудит излучения и факторов, имеющих отношение к качеству изображений системы Azurion, стандартизованным образом всего за 5 минут[3]. Это может помочь при выявлении отрицательной динамики качества и потенциальных отклонений от нормы, тем самым поддерживая высокое качество работы.
Стандартизованные проверки для контроля качества всего за 5 минут
Только Philips предлагает дополнительный инструмент «Режим пользовательского контроля качества» (User Quality Control Mode, UQCM) для системы Azurion. Он позволяет независимо проверять и выполнять аудит излучения и факторов, имеющих отношение к качеству изображений системы Azurion, стандартизованным образом всего за 5 минут[3]. Это может помочь при выявлении отрицательной динамики качества и потенциальных отклонений от нормы, тем самым поддерживая высокое качество работы.
Стандартизованные проверки для контроля качества всего за 5 мин
Стандартизованные проверки для контроля качества всего за 5 минут
Только Philips предлагает дополнительный инструмент «Режим пользовательского контроля качества» (User Quality Control Mode, UQCM) для системы Azurion. Он позволяет независимо проверять и выполнять аудит излучения и факторов, имеющих отношение к качеству изображений системы Azurion, стандартизованным образом всего за 5 минут[3]. Это может помочь при выявлении отрицательной динамики качества и потенциальных отклонений от нормы, тем самым поддерживая высокое качество работы.
Окупаемость капиталовложений
Окупаемость капиталовложений
Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут эффективно использовать ресурсы и повысить окупаемость капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.
Окупаемость капиталовложений
Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут эффективно использовать ресурсы и повысить окупаемость капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.
Окупаемость капиталовложений
Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут эффективно использовать ресурсы и повысить окупаемость капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.
Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут эффективно использовать ресурсы и повысить окупаемость капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.
Ежедневная оптимизация работы
Ежедневная оптимизация работы
Хотя успешная работа в современных сложных условиях медицинского обслуживания и без того требует больших усилий, необходимо также постоянно заботиться о поддержании безотказного функционирования систем. Удаленное обслуживание Philips поможет вам сохранять максимальную производительность оборудования, беспрепятственно оказывать медицинскую помощь пациентам и решать самые сложные технические вопросы прежде, чем они отразятся на оказании медицинской помощи пациентам.
Ежедневная оптимизация работы
Хотя успешная работа в современных сложных условиях медицинского обслуживания и без того требует больших усилий, необходимо также постоянно заботиться о поддержании безотказного функционирования систем. Удаленное обслуживание Philips поможет вам сохранять максимальную производительность оборудования, беспрепятственно оказывать медицинскую помощь пациентам и решать самые сложные технические вопросы прежде, чем они отразятся на оказании медицинской помощи пациентам.
Ежедневная оптимизация работы
Хотя успешная работа в современных сложных условиях медицинского обслуживания и без того требует больших усилий, необходимо также постоянно заботиться о поддержании безотказного функционирования систем. Удаленное обслуживание Philips поможет вам сохранять максимальную производительность оборудования, беспрепятственно оказывать медицинскую помощь пациентам и решать самые сложные технические вопросы прежде, чем они отразятся на оказании медицинской помощи пациентам.
Хотя успешная работа в современных сложных условиях медицинского обслуживания и без того требует больших усилий, необходимо также постоянно заботиться о поддержании безотказного функционирования систем. Удаленное обслуживание Philips поможет вам сохранять максимальную производительность оборудования, беспрепятственно оказывать медицинскую помощь пациентам и решать самые сложные технические вопросы прежде, чем они отразятся на оказании медицинской помощи пациентам.
Полный контроль прямо у стола
Требования клиник становятся все более узконаправленными. И наши продукты тоже.
Можно управлять всеми важными приложениями, например, нашей платформой для внутрисосудистых исследований IntraSight, гемодинамической системой Philips и интервенционными инструментами через центральный сенсорный модуль от операционного стола. Эта функция обеспечивает поддержку принятия клинических решений прямо в операционной и снижает риск нарушении стерильности. Это может экономить время и помогает избежать задержек.
Полный контроль прямо у стола
Можно управлять всеми важными приложениями, например, нашей платформой для внутрисосудистых исследований IntraSight, гемодинамической системой Philips и интервенционными инструментами через центральный сенсорный модуль от операционного стола. Эта функция обеспечивает поддержку принятия клинических решений прямо в операционной и снижает риск нарушении стерильности. Это может экономить время и помогает избежать задержек.
Полный контроль прямо у стола
Можно управлять всеми важными приложениями, например, нашей платформой для внутрисосудистых исследований IntraSight, гемодинамической системой Philips и интервенционными инструментами через центральный сенсорный модуль от операционного стола. Эта функция обеспечивает поддержку принятия клинических решений прямо в операционной и снижает риск нарушении стерильности. Это может экономить время и помогает избежать задержек.
Можно управлять всеми важными приложениями, например, нашей платформой для внутрисосудистых исследований IntraSight, гемодинамической системой Philips и интервенционными инструментами через центральный сенсорный модуль от операционного стола. Эта функция обеспечивает поддержку принятия клинических решений прямо в операционной и снижает риск нарушении стерильности. Это может экономить время и помогает избежать задержек.
Требования клиник становятся все более узконаправленными. И наши продукты тоже.
Требования клиник становятся все более узконаправленными. И наши продукты тоже.
Наши клинические решения разрабатываются специально для особых случаев, при этом обеспечивая гибкость выполнения процедур наиболее простым и эффективным образом. У нас есть линейка разносторонних интегрируемых технологий и служб для поддержки широкого спектра интервенционных процедур.
Требования клиник становятся все более узконаправленными. И наши продукты тоже.
Наши клинические решения разрабатываются специально для особых случаев, при этом обеспечивая гибкость выполнения процедур наиболее простым и эффективным образом. У нас есть линейка разносторонних интегрируемых технологий и служб для поддержки широкого спектра интервенционных процедур.
Требования клиник становятся все более узконаправленными. И наши продукты тоже.
Наши клинические решения разрабатываются специально для особых случаев, при этом обеспечивая гибкость выполнения процедур наиболее простым и эффективным образом. У нас есть линейка разносторонних интегрируемых технологий и служб для поддержки широкого спектра интервенционных процедур.
Требования клиник становятся все более узконаправленными. И наши продукты тоже.
Требования клиник становятся все более узконаправленными. И наши продукты тоже.
Наши клинические решения разрабатываются специально для особых случаев, при этом обеспечивая гибкость выполнения процедур наиболее простым и эффективным образом. У нас есть линейка разносторонних интегрируемых технологий и служб для поддержки широкого спектра интервенционных процедур.
Глубокий анализ коронарных сосудов
Глубокий анализ коронарных сосудов
12-дюймовый плоский детектор обеспечивает визуализацию с высоким разрешением и большим полем обзора. Возможна визуализация аортального клапана и значительной части дуги аорты или всего дерева коронарных артерий на одном экране. Благодаря компактной конструкции можно получать полный объем необходимых углов и проекций.
Глубокий анализ коронарных сосудов
12-дюймовый плоский детектор обеспечивает визуализацию с высоким разрешением и большим полем обзора. Возможна визуализация аортального клапана и значительной части дуги аорты или всего дерева коронарных артерий на одном экране. Благодаря компактной конструкции можно получать полный объем необходимых углов и проекций.
Глубокий анализ коронарных сосудов
12-дюймовый плоский детектор обеспечивает визуализацию с высоким разрешением и большим полем обзора. Возможна визуализация аортального клапана и значительной части дуги аорты или всего дерева коронарных артерий на одном экране. Благодаря компактной конструкции можно получать полный объем необходимых углов и проекций.
12-дюймовый плоский детектор обеспечивает визуализацию с высоким разрешением и большим полем обзора. Возможна визуализация аортального клапана и значительной части дуги аорты или всего дерева коронарных артерий на одном экране. Благодаря компактной конструкции можно получать полный объем необходимых углов и проекций.
Стандартизованность настройки и работы
Стандартизованность настройки и работы
В системе используются протоколы ProcedureCard, обеспечивающие упрощенную и стандартизованную настройку системы для различных типов исследований, от стандартных до комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) увеличивают согласованность результатов исследований.
Стандартизованность настройки и работы
В системе используются протоколы ProcedureCard, обеспечивающие упрощенную и стандартизованную настройку системы для различных типов исследований, от стандартных до комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) увеличивают согласованность результатов исследований.
Стандартизованность настройки и работы
В системе используются протоколы ProcedureCard, обеспечивающие упрощенную и стандартизованную настройку системы для различных типов исследований, от стандартных до комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) увеличивают согласованность результатов исследований.
В системе используются протоколы ProcedureCard, обеспечивающие упрощенную и стандартизованную настройку системы для различных типов исследований, от стандартных до комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) увеличивают согласованность результатов исследований.
Более гибкий рабочий процесс
Более гибкий рабочий процесс
Эта система разработана специально для экономии времени. Члены бригады могут выполнять различные действия на одном или нескольких рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Более гибкий рабочий процесс
Эта система разработана специально для экономии времени. Члены бригады могут выполнять различные действия на одном или нескольких рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Более гибкий рабочий процесс
Эта система разработана специально для экономии времени. Члены бригады могут выполнять различные действия на одном или нескольких рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Эта система разработана специально для экономии времени. Члены бригады могут выполнять различные действия на одном или нескольких рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Расширенные возможности оказания помощи благодаря непрерывному мониторингу
Расширенные возможности оказания помощи благодаря непрерывному мониторингу
Непрерывный мониторинг пациента во время вмешательства может быть полезен для пациентов и персонала. Система интервенционного мониторинга параметров гемодинамики Philips совместима с монитором пациента IntelliVue X3, поэтому необходимость замены кабелей отсутствует. Это означает снижение неудобств для чувствительных пациентов, экономию времени персонала, позволяющая сосредоточиться на оказании медицинской помощи пациенту, и беспрерывную регистрацию показателей пациента.
Расширенные возможности оказания помощи благодаря непрерывному мониторингу
Непрерывный мониторинг пациента во время вмешательства может быть полезен для пациентов и персонала. Система интервенционного мониторинга параметров гемодинамики Philips совместима с монитором пациента IntelliVue X3, поэтому необходимость замены кабелей отсутствует. Это означает снижение неудобств для чувствительных пациентов, экономию времени персонала, позволяющая сосредоточиться на оказании медицинской помощи пациенту, и беспрерывную регистрацию показателей пациента.
Расширенные возможности оказания помощи благодаря непрерывному мониторингу
Непрерывный мониторинг пациента во время вмешательства может быть полезен для пациентов и персонала. Система интервенционного мониторинга параметров гемодинамики Philips совместима с монитором пациента IntelliVue X3, поэтому необходимость замены кабелей отсутствует. Это означает снижение неудобств для чувствительных пациентов, экономию времени персонала, позволяющая сосредоточиться на оказании медицинской помощи пациенту, и беспрерывную регистрацию показателей пациента.
Расширенные возможности оказания помощи благодаря непрерывному мониторингу
Расширенные возможности оказания помощи благодаря непрерывному мониторингу
Непрерывный мониторинг пациента во время вмешательства может быть полезен для пациентов и персонала. Система интервенционного мониторинга параметров гемодинамики Philips совместима с монитором пациента IntelliVue X3, поэтому необходимость замены кабелей отсутствует. Это означает снижение неудобств для чувствительных пациентов, экономию времени персонала, позволяющая сосредоточиться на оказании медицинской помощи пациенту, и беспрерывную регистрацию показателей пациента.
Упрощение рабочих процедур
Упрощение рабочих процедур
Оцените простоту применения и скорость выполнения процедур. На сенсорном экране можно просматривать информацию на контрастном черном фоне с подсветкой активных приложений. Используйте стандартизованный интерфейс пользователя Azurion для обучения, что облегчает ротацию медицинского персонала между операционными.
Упрощение рабочих процедур
Оцените простоту применения и скорость выполнения процедур. На сенсорном экране можно просматривать информацию на контрастном черном фоне с подсветкой активных приложений. Используйте стандартизованный интерфейс пользователя Azurion для обучения, что облегчает ротацию медицинского персонала между операционными.
Упрощение рабочих процедур
Оцените простоту применения и скорость выполнения процедур. На сенсорном экране можно просматривать информацию на контрастном черном фоне с подсветкой активных приложений. Используйте стандартизованный интерфейс пользователя Azurion для обучения, что облегчает ротацию медицинского персонала между операционными.
Оцените простоту применения и скорость выполнения процедур. На сенсорном экране можно просматривать информацию на контрастном черном фоне с подсветкой активных приложений. Используйте стандартизованный интерфейс пользователя Azurion для обучения, что облегчает ротацию медицинского персонала между операционными.
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой
Azurion серии 5 также включает дополнительную функцию ClarityIQ. Наша технология рентгенографической визуализации обеспечивает высокое качество изображений для широкого спектра клинических процедур, а также визуализацию пациентов любого телосложения при сверхнизком уровне облучения. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise Solutions, который помогает контролировать оказание медицинской помощи, безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям.
Эффективное управление дозой
Azurion серии 5 также включает дополнительную функцию ClarityIQ. Наша технология рентгенографической визуализации обеспечивает высокое качество изображений для широкого спектра клинических процедур, а также визуализацию пациентов любого телосложения при сверхнизком уровне облучения. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise Solutions, который помогает контролировать оказание медицинской помощи, безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям.
Эффективное управление дозой
Azurion серии 5 также включает дополнительную функцию ClarityIQ. Наша технология рентгенографической визуализации обеспечивает высокое качество изображений для широкого спектра клинических процедур, а также визуализацию пациентов любого телосложения при сверхнизком уровне облучения. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise Solutions, который помогает контролировать оказание медицинской помощи, безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям.
Azurion серии 5 также включает дополнительную функцию ClarityIQ. Наша технология рентгенографической визуализации обеспечивает высокое качество изображений для широкого спектра клинических процедур, а также визуализацию пациентов любого телосложения при сверхнизком уровне облучения. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise Solutions, который помогает контролировать оказание медицинской помощи, безопасность персонала и соответствие нормативным требованиям.
Поддержание клинической эффективности с течением времени
Поддержание клинической эффективности с течением времени
Стандартная платформа Windows® 10 может помочь соблюдать соответствие последним стандартам безопасности и защиты данных пациента. Она также может обеспечивать новые программные функции для расширения соответствия систем клиническим требованиям с течением времени.
Поддержание клинической эффективности с течением времени
Стандартная платформа Windows® 10 может помочь соблюдать соответствие последним стандартам безопасности и защиты данных пациента. Она также может обеспечивать новые программные функции для расширения соответствия систем клиническим требованиям с течением времени.
Поддержание клинической эффективности с течением времени
Стандартная платформа Windows® 10 может помочь соблюдать соответствие последним стандартам безопасности и защиты данных пациента. Она также может обеспечивать новые программные функции для расширения соответствия систем клиническим требованиям с течением времени.
Поддержание клинической эффективности с течением времени
Поддержание клинической эффективности с течением времени
Стандартная платформа Windows® 10 может помочь соблюдать соответствие последним стандартам безопасности и защиты данных пациента. Она также может обеспечивать новые программные функции для расширения соответствия систем клиническим требованиям с течением времени.
Улучшенные рабочие протоколы позволяют лечить больше пациентов
Улучшенные рабочие протоколы позволяют лечить больше пациентов
Обстановка в современном медицинском учреждении достаточно сложна и помимо забот о поддержании безотказного функционирования систем. Благодаря компании Philips обеспечивается защита операций за счет высокопроизводительной работы инженеров по обслуживанию систем визуализации в соответствии с IMV ServiceTrak в течение 5 лет подряд [1]. Дистанционно подключаемые системы Philips обеспечивают 135 дополнительных часов операций в год, что позволяет увеличить количество пациентов, которым была оказана медицинская помощь [2].
Улучшенные рабочие протоколы позволяют лечить больше пациентов
Обстановка в современном медицинском учреждении достаточно сложна и помимо забот о поддержании безотказного функционирования систем. Благодаря компании Philips обеспечивается защита операций за счет высокопроизводительной работы инженеров по обслуживанию систем визуализации в соответствии с IMV ServiceTrak в течение 5 лет подряд [1]. Дистанционно подключаемые системы Philips обеспечивают 135 дополнительных часов операций в год, что позволяет увеличить количество пациентов, которым была оказана медицинская помощь [2].
Улучшенные рабочие протоколы позволяют лечить больше пациентов
Обстановка в современном медицинском учреждении достаточно сложна и помимо забот о поддержании безотказного функционирования систем. Благодаря компании Philips обеспечивается защита операций за счет высокопроизводительной работы инженеров по обслуживанию систем визуализации в соответствии с IMV ServiceTrak в течение 5 лет подряд [1]. Дистанционно подключаемые системы Philips обеспечивают 135 дополнительных часов операций в год, что позволяет увеличить количество пациентов, которым была оказана медицинская помощь [2].
Улучшенные рабочие протоколы позволяют лечить больше пациентов
Улучшенные рабочие протоколы позволяют лечить больше пациентов
Обстановка в современном медицинском учреждении достаточно сложна и помимо забот о поддержании безотказного функционирования систем. Благодаря компании Philips обеспечивается защита операций за счет высокопроизводительной работы инженеров по обслуживанию систем визуализации в соответствии с IMV ServiceTrak в течение 5 лет подряд [1]. Дистанционно подключаемые системы Philips обеспечивают 135 дополнительных часов операций в год, что позволяет увеличить количество пациентов, которым была оказана медицинская помощь [2].
Стандартизованные проверки для контроля качества всего за 5 мин
Стандартизованные проверки для контроля качества всего за 5 минут
Только Philips предлагает дополнительный инструмент «Режим пользовательского контроля качества» (User Quality Control Mode, UQCM) для системы Azurion. Он позволяет независимо проверять и выполнять аудит излучения и факторов, имеющих отношение к качеству изображений системы Azurion, стандартизованным образом всего за 5 минут[3]. Это может помочь при выявлении отрицательной динамики качества и потенциальных отклонений от нормы, тем самым поддерживая высокое качество работы.
Стандартизованные проверки для контроля качества всего за 5 минут
Только Philips предлагает дополнительный инструмент «Режим пользовательского контроля качества» (User Quality Control Mode, UQCM) для системы Azurion. Он позволяет независимо проверять и выполнять аудит излучения и факторов, имеющих отношение к качеству изображений системы Azurion, стандартизованным образом всего за 5 минут[3]. Это может помочь при выявлении отрицательной динамики качества и потенциальных отклонений от нормы, тем самым поддерживая высокое качество работы.
Стандартизованные проверки для контроля качества всего за 5 минут
Только Philips предлагает дополнительный инструмент «Режим пользовательского контроля качества» (User Quality Control Mode, UQCM) для системы Azurion. Он позволяет независимо проверять и выполнять аудит излучения и факторов, имеющих отношение к качеству изображений системы Azurion, стандартизованным образом всего за 5 минут[3]. Это может помочь при выявлении отрицательной динамики качества и потенциальных отклонений от нормы, тем самым поддерживая высокое качество работы.
Стандартизованные проверки для контроля качества всего за 5 мин
Стандартизованные проверки для контроля качества всего за 5 минут
Только Philips предлагает дополнительный инструмент «Режим пользовательского контроля качества» (User Quality Control Mode, UQCM) для системы Azurion. Он позволяет независимо проверять и выполнять аудит излучения и факторов, имеющих отношение к качеству изображений системы Azurion, стандартизованным образом всего за 5 минут[3]. Это может помочь при выявлении отрицательной динамики качества и потенциальных отклонений от нормы, тем самым поддерживая высокое качество работы.
Окупаемость капиталовложений
Окупаемость капиталовложений
Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут эффективно использовать ресурсы и повысить окупаемость капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.
Окупаемость капиталовложений
Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут эффективно использовать ресурсы и повысить окупаемость капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.
Окупаемость капиталовложений
Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут эффективно использовать ресурсы и повысить окупаемость капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.
Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут эффективно использовать ресурсы и повысить окупаемость капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.
Ежедневная оптимизация работы
Ежедневная оптимизация работы
Хотя успешная работа в современных сложных условиях медицинского обслуживания и без того требует больших усилий, необходимо также постоянно заботиться о поддержании безотказного функционирования систем. Удаленное обслуживание Philips поможет вам сохранять максимальную производительность оборудования, беспрепятственно оказывать медицинскую помощь пациентам и решать самые сложные технические вопросы прежде, чем они отразятся на оказании медицинской помощи пациентам.
Ежедневная оптимизация работы
Хотя успешная работа в современных сложных условиях медицинского обслуживания и без того требует больших усилий, необходимо также постоянно заботиться о поддержании безотказного функционирования систем. Удаленное обслуживание Philips поможет вам сохранять максимальную производительность оборудования, беспрепятственно оказывать медицинскую помощь пациентам и решать самые сложные технические вопросы прежде, чем они отразятся на оказании медицинской помощи пациентам.
Ежедневная оптимизация работы
Хотя успешная работа в современных сложных условиях медицинского обслуживания и без того требует больших усилий, необходимо также постоянно заботиться о поддержании безотказного функционирования систем. Удаленное обслуживание Philips поможет вам сохранять максимальную производительность оборудования, беспрепятственно оказывать медицинскую помощь пациентам и решать самые сложные технические вопросы прежде, чем они отразятся на оказании медицинской помощи пациентам.
Хотя успешная работа в современных сложных условиях медицинского обслуживания и без того требует больших усилий, необходимо также постоянно заботиться о поддержании безотказного функционирования систем. Удаленное обслуживание Philips поможет вам сохранять максимальную производительность оборудования, беспрепятственно оказывать медицинскую помощь пациентам и решать самые сложные технические вопросы прежде, чем они отразятся на оказании медицинской помощи пациентам.
1. IMV ServiceTrak 2018 — ангиографические системы для сердечно-сосудистых исследований.
2. На основании сравнения между дистанционно и недистанционно подключенными системами. Выборка данных от 2018 г. для систем Allura FD и Azurion (n=9955).
3. Соответствующие тестирования проводили три пользователя с различным клиническим опытом. Синхронизацию проверок выполняли с использованием фронтальной плоскости на двухплоскостной системе Azurion версии 2.1 (FD20/15N, STM-1713 (Dick Bruna), местоположение QL-1).
Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7035 Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 М12, Azurion 7 М20, Azurion 3 М12, Azurion 3 М15, Azurion 7 В12, Azurion 7 В20, Azurion 5 M12, Azurion 5 M20, с принадлежностями.