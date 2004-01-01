Более гибкий рабочий процесс

Эта система разработана специально для экономии времени. Члены бригады могут выполнять различные действия на одном или нескольких рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.