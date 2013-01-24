Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

Программа SmartPath Модернизация системы МРТ

Программа SmartPath для поддержки dStream

Модернизация системы МРТ

Прямой путь к цифровой широкополосной МРТ: благодаря широкополосной цифровой архитектуре dStream владельцы систем Ingenia могут улучшить качество изображений, расширить клинические возможности и сделать рабочий процесс более эффективным. Модернизация до технологии dStream в рамках программы SmartPath открывает широкие возможности без необходимости в установке новой системы.

Свяжитесь с нами
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2009/04509 Томограф магнитно-резонансный Achieva с принадлежностями

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю