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Ingenia Ambition Совершенствуйте повседневные операции на МР-системе с безгелиевой системой охлаждения

Ingenia Ambition 1.5T X

Совершенствуйте повседневные операции на МР-системе с безгелиевой системой охлаждения

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Благодаря своему принципиально новому и полностью герметичному магниту BlueSeal томограф Ingenia Ambition X позволяет выполнять более эффективные¹ МР-исследования с применением безгелиевой системы охлаждения. Ingenia Ambition X обеспечивает превосходное качество изображения даже для сложных клинических случаев и выполняет МР-исследования на 50% быстрее² в сочетании с технологией ускорения Compressed SENSE для всех анатомических областей, как при 2D-, так и при 3D-сканировании. Общая продолжительность исследования сокращается за счет упрощения процедуры укладки пациента в туннеле благодаря функции бесконтактной укладки с помощью указаний. Кроме того, в системе Ingenia Ambition предусмотрена функция воспроизведения аудио- и видеоматериалов с эффектом погружения, которые успокаивают пациентов и помогают им пройти МР-исследование.

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Особенности
Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании магнита BlueSeal

Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании магнита BlueSeal

В магните Philips BlueSeal используется новая технология микро-охлаждения, которая требует лишь незначительного количества (менее 0,5% от объема, необходимого на сегодняшний день¹) жидкого гелия для охлаждения. Эта фракция от обычного количества жидкого гелия помещается в магнит на стадии производства, а затем полностью герметизируется. В результате резкая утечка⁶ жидкого гелия вследствие потери поля, либо постепенная утечка, становится невозможной.
Разработан для облегчения установки в помещениях с небольшой высотой и снижения других издержек
Разработан для облегчения установки в помещениях с небольшой высотой и снижения других издержек

Разработан для облегчения установки в помещениях с небольшой высотой и снижения других издержек

Магнит BlueSeal не требует наличия вентиляционной трубы, что значительно снижает производственные затраты. К тому же, Philips BlueSeal примерно на 900 кг легче, чем его предшественник¹; это снижение веса может потенциально упростить установку, уменьшает адаптацию к полу и еще более снижает другие издержки, связанные с установкой.
На пути к бесперебойным МР-исследованиям
На пути к бесперебойным МР-исследованиям

На пути к бесперебойным МР-исследованиям

Благодаря уникальным цифровым контроллерам и возможности круглосуточного подключения к службе e-Alerts³ магнит Philips BlueSeal является первым магнитом, управляемым адаптивным интеллектом для обеспечения набора уникальных сервисных функций под названием EasySwitch. Решения EasySwitch направлены на минимизацию времени непредвиденных простоев в случае проблем в рамках МР-исследований.
Повышение скорости выполнения исследований на 50% (макс.)
Повышение скорости выполнения исследований на 50% (макс.)

Повышение скорости выполнения исследований на 50% (макс.)

Применение технологии Compressed SENSE ускоряет 2D- и 3D-сканирование до 50% с практически эквивалентным качеством изображения². В результате в системе Ingenia Ambition происходит ускорение не только последовательностей, но и всего исследования пациента. Теперь вы можете рассмотреть вопрос о добавлении новых интервалов для приема пациентов в свой ежедневный график.
Сокращает задержки дыхания и улучшает взаимодействие с пациентом
Сокращает задержки дыхания и улучшает взаимодействие с пациентом

Сокращает задержки дыхания и улучшает взаимодействие с пациентом

Использование технологии Compressed SENSE помогает сократить время сканирования на 40% (макс.), в результате чего задержка дыхания составляет всего 5 с, с практически эквивалентным качеством изображения при визуализации сердца и брюшной полости². В сочетании с визуальными и звуковыми инструкциями по задержке дыхания в туннеле магнита Ingenia Ambition предлагает уникальное решение для обеспечения комфортной визуализации брюшной полости и сердца всех пациентов.
Возможность исследования пациентов с имплантатами, пригодными для МРТ с ограничениями
Возможность исследования пациентов с имплантатами, пригодными для МРТ с ограничениями

Возможность исследования пациентов с имплантатами, пригодными для МРТ с ограничениями

С целью упрощения процесса сканирования пациентов с имплантатами, пригодными для использования в условиях МРТ с ограничениями, программное обеспечение ScanWise Implant⁴ предоставляет пошаговые инструкции для ввода условий использования имплантата от производителя. Затем МР-система будет автоматически следовать этим условиям в процессе всего исследования. ScanWise Implant⁴ дает вам возможность уверенно предоставлять помощь растущему числу пациентов, тем самым помогая увеличить количество направлений.
Повышение разрешения на 60% при исследовании костно-мышечной системы²
Повышение разрешения на 60% при исследовании костно-мышечной системы²

Повышение разрешения на 60% при исследовании костно-мышечной системы²

Эффективно используя цифровую широкополосную аппаратную платформу dStream и технологию Compressed SENSE, Ingenia Ambition обеспечивает превосходную визуализацию мягких и костных тканей, помогая запечатлеть тонкую структуру костной, хрящевой тканей и детальное изображение мениска. Теперь вы можете получать изотропные 3D-субмиллиметровые (0,7 мм или менее) изображения менее чем за 5 минут с отличным отношением сигнал/шум, соответствующим стандартам разрешения 3.0T на сканере 1.5T.
МРТ всего тела до 30 минут
МРТ всего тела до 30 минут

МРТ всего тела до 30 минут

Ingenia Ambition предоставляет высококачественные протоколы исследования всего тела ExamCard за 30 минут, используя наши уникальные диффузные технологии исследования всего тела Compressed SENSE, mDIXON XD и DWIBS. Магнит BlueSeal с большим полем обзора и сильнолинейными градиентами обеспечивает переключение на быструю высококачественную фронтальную технологию DWIBS для исследования всего тела, кардинально меняя ситуацию с числом направлений пациентов.
Обеспечьте своим пациентам погружение за счет визуальных решений
Обеспечьте своим пациентам погружение за счет визуальных решений

Обеспечьте своим пациентам погружение за счет визуальных решений

С момента помещения пациента в сканер (тот самый момент времени, когда люди сообщают о наибольшем стрессе) решение Philips In-Bore Connect в комплектации сканера может помочь пациентам расслабиться, следовать указаниям оператора и минимизировать движение. По итогам исследования, проведенного с использованием нашего встроенного решения, Университетской клинике Herlev Gentofte в Дании удалось сократить количество операций повторного сканирования до 70%⁵.
Расширьте клинические мощности с помощью проактивных обновлений
Расширьте клинические мощности с помощью проактивных обновлений

Расширьте клинические мощности с помощью проактивных обновлений

Наша программа Technology Maximizer предназначена для максимального увеличения производительности вашего оборудования для визуализации в течение всего срока его службы за счет проактивных обновлений, обеспечивая тем самым актуальность МР-системы. Кроме того, благодаря технологии Maximizer Pro МР-система автоматически получает новейшие специальные приложения для избранных клинических сфер.
Предназначен для рабочего процесса с одним оператором

Предназначен для рабочего процесса с одним оператором

Ingenia Ambition предназначена для повышения оперативности системы и за счет более быстрой работы¹ одного оператора. С момента введения укладки пациента и до того момента, когда изображения будут готовы для изучения, система Ingenia Ambition предлагает возможность выполнять исследование одним нажатием кнопки.
Надежный контроль состояния пациента

Надежный контроль состояния пациента

Революционная функция мониторинга состояния пациента VitalEye позволяет вам внимательно следить за состоянием пациента благодаря технологии бесконтактного мониторинга. Качество физиологического сигнала в этом случае выше, чем качество сигнала от датчиков, крепящихся к ремню. Оператор получает надежный непрерывный сигнал дыхания без дополнительного взаимодействия с пациентом.
  • 1. По сравнению с магнитом Ingenia 1.5T ZBO.
  • 2. По сравнению с изображениями, полученными с помощью сканеров Philips без применения технологии Compressed SENSE.
  • 3. Требуется удаленное подключение.
  • 4. Только для использования в строгом соответствии с инструкциями по эксплуатации при наличии МР-совместимых имплантатов или имплантатов, пригодных для использования в условиях МРТ с ограничениями.
  • 5. По сравнению с усредненными результатами, полученными с использованием других 5 МР-сканеров Philips Ingenia без технологий Ambient Experience и In-Bore Connect. Результаты исследований из клинической практики не могут помочь спрогнозировать результаты других исследований. Результаты других исследований могут отличаться.
  • 6. Даже в редких случаях, когда магнит теряет герметичность, незначительное количество выделяющегося гелия не оказывает существенного влияния на концентрацию кислорода в помещении.
  • 7. Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Ambition с принадлежностями, вариант исполнения: Ingenia Ambition X; РУ № РЗН 2019/9428
  • 8. Система может быть недоступна для заказа в Вашем регионе.
  • 9. Система охлаждения Ingenia Ambition сожержит 0,5% от объема гелия, используемого в системе Ingenia 1,5T

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