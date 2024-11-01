Система МРТ Philips Ingenia Ambition 1.5T X Совершенствуйте повседневные операции на МР-системе всего 7 литрами гелия

Благодаря своему принципиально новому и полностью герметичному магниту BlueSeal томограф Ingenia Ambition X позволяет выполнять более эффективные¹ МР-исследования с применением новой системы охлаждения. Ingenia Ambition X обеспечивает превосходное качество изображения даже для сложных клинических случаев и выполняет МР-исследования на 50% быстрее² в сочетании с технологией ускорения Compressed SENSE для всех анатомических областей, как при 2D-, так и при 3D-сканировании. Общая продолжительность исследования сокращается за счет упрощения процедуры укладки пациента в туннеле благодаря функции бесконтактной укладки с помощью указаний. Кроме того, в системе Ingenia Ambition предусмотрена функция воспроизведения аудио- и видеоматериалов с эффектом погружения, которые успокаивают пациентов и помогают им пройти МР-исследование.