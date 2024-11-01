Ключевые слова для поиска

Система МРТ Philips Ingenia Ambition 1.5T X

Совершенствуйте повседневные операции на МР-системе всего 7 литрами гелия

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Благодаря своему принципиально новому и полностью герметичному магниту BlueSeal томограф Ingenia Ambition X позволяет выполнять более эффективные¹ МР-исследования с применением новой системы охлаждения. Ingenia Ambition X обеспечивает превосходное качество изображения даже для сложных клинических случаев и выполняет МР-исследования на 50% быстрее² в сочетании с технологией ускорения Compressed SENSE для всех анатомических областей, как при 2D-, так и при 3D-сканировании. Общая продолжительность исследования сокращается за счет упрощения процедуры укладки пациента в туннеле благодаря функции бесконтактной укладки с помощью указаний. Кроме того, в системе Ingenia Ambition предусмотрена функция воспроизведения аудио- и видеоматериалов с эффектом погружения, которые успокаивают пациентов и помогают им пройти МР-исследование.

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Особенности
Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal
Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal video

Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal

В магните BlueSeal компании Philips применяется технология микроциркулярного охлаждения, работающая всего на 7 литрах жидкого гелия по сравнению с 1500 литрами в стандартных магнитах¹. Такой малый объем гелия помещается в магнит и герметизируется на этапе производства, и остается в герметичном состоянии до конца срока службы магнита. Таким образом, удается снизить количество длительных и дорогостоящих простоев в работе кабинета МРТ, происходящих в результате непредвиденных ситуаций, связанных с утечкой гелия. А также полностью исключить категорию расходов, необходимых для восполнения объема гелия в магните⁶.

Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal

Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal video

В магните BlueSeal компании Philips применяется технология микроциркулярного охлаждения, работающая всего на 7 литрах жидкого гелия по сравнению с 1500 литрами в стандартных магнитах¹. Такой малый объем гелия помещается в магнит и герметизируется на этапе производства, и остается в герметичном состоянии до конца срока службы магнита. Таким образом, удается снизить количество длительных и дорогостоящих простоев в работе кабинета МРТ, происходящих в результате непредвиденных ситуаций, связанных с утечкой гелия. А также полностью исключить категорию расходов, необходимых для восполнения объема гелия в магните⁶.

Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal

В магните BlueSeal компании Philips применяется технология микроциркулярного охлаждения, работающая всего на 7 литрах жидкого гелия по сравнению с 1500 литрами в стандартных магнитах¹. Такой малый объем гелия помещается в магнит и герметизируется на этапе производства, и остается в герметичном состоянии до конца срока службы магнита. Таким образом, удается снизить количество длительных и дорогостоящих простоев в работе кабинета МРТ, происходящих в результате непредвиденных ситуаций, связанных с утечкой гелия. А также полностью исключить категорию расходов, необходимых для восполнения объема гелия в магните⁶.
Click here for more information
Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal
Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal video

Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal

В магните BlueSeal компании Philips применяется технология микроциркулярного охлаждения, работающая всего на 7 литрах жидкого гелия по сравнению с 1500 литрами в стандартных магнитах¹. Такой малый объем гелия помещается в магнит и герметизируется на этапе производства, и остается в герметичном состоянии до конца срока службы магнита. Таким образом, удается снизить количество длительных и дорогостоящих простоев в работе кабинета МРТ, происходящих в результате непредвиденных ситуаций, связанных с утечкой гелия. А также полностью исключить категорию расходов, необходимых для восполнения объема гелия в магните⁶.
Philips Ingenia Ambition разработан для облегчения установки в помещениях с небольшой высотой и снижения других издержек
Philips Ingenia Ambition разработан для облегчения установки в помещениях с небольшой высотой и снижения других издержек

Philips Ingenia Ambition разработан для облегчения установки в помещениях с небольшой высотой и снижения других издержек

Магнит BlueSeal не требует наличия вентиляционной трубы, что значительно снижает производственные затраты. К тому же, Philips BlueSeal примерно на 900 кг легче, чем его предшественник¹; это снижение веса может потенциально упростить установку, уменьшает адаптацию к полу и еще более снижает другие издержки, связанные с установкой.

Philips Ingenia Ambition разработан для облегчения установки в помещениях с небольшой высотой и снижения других издержек

Philips Ingenia Ambition разработан для облегчения установки в помещениях с небольшой высотой и снижения других издержек
Магнит BlueSeal не требует наличия вентиляционной трубы, что значительно снижает производственные затраты. К тому же, Philips BlueSeal примерно на 900 кг легче, чем его предшественник¹; это снижение веса может потенциально упростить установку, уменьшает адаптацию к полу и еще более снижает другие издержки, связанные с установкой.

Philips Ingenia Ambition разработан для облегчения установки в помещениях с небольшой высотой и снижения других издержек

Магнит BlueSeal не требует наличия вентиляционной трубы, что значительно снижает производственные затраты. К тому же, Philips BlueSeal примерно на 900 кг легче, чем его предшественник¹; это снижение веса может потенциально упростить установку, уменьшает адаптацию к полу и еще более снижает другие издержки, связанные с установкой.
Click here for more information
Philips Ingenia Ambition разработан для облегчения установки в помещениях с небольшой высотой и снижения других издержек
Philips Ingenia Ambition разработан для облегчения установки в помещениях с небольшой высотой и снижения других издержек

Philips Ingenia Ambition разработан для облегчения установки в помещениях с небольшой высотой и снижения других издержек

Магнит BlueSeal не требует наличия вентиляционной трубы, что значительно снижает производственные затраты. К тому же, Philips BlueSeal примерно на 900 кг легче, чем его предшественник¹; это снижение веса может потенциально упростить установку, уменьшает адаптацию к полу и еще более снижает другие издержки, связанные с установкой.
На пути к бесперебойным МР-исследованиям
На пути к бесперебойным МР-исследованиям

На пути к бесперебойным МР-исследованиям

Магнит с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal является магнитом Philips, управляемым с помощью искусственного интеллекта (ИИ)² с целью поддержки набора функций под названием EasySwitch. К примеру, в случае застревния объекта в туннеле магнита магнитное поле системы с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal можно отключить на консоли. После устранения проблемы специалист медицинского учреждения либо инженер компании Philips³ сможет активировать магнит и восстановить магнитное поле (менее, чем за 24 часа), минимизировав простой в рабочем процессе.

На пути к бесперебойным МР-исследованиям

На пути к бесперебойным МР-исследованиям
Магнит с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal является магнитом Philips, управляемым с помощью искусственного интеллекта (ИИ)² с целью поддержки набора функций под названием EasySwitch. К примеру, в случае застревния объекта в туннеле магнита магнитное поле системы с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal можно отключить на консоли. После устранения проблемы специалист медицинского учреждения либо инженер компании Philips³ сможет активировать магнит и восстановить магнитное поле (менее, чем за 24 часа), минимизировав простой в рабочем процессе.

На пути к бесперебойным МР-исследованиям

Магнит с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal является магнитом Philips, управляемым с помощью искусственного интеллекта (ИИ)² с целью поддержки набора функций под названием EasySwitch. К примеру, в случае застревния объекта в туннеле магнита магнитное поле системы с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal можно отключить на консоли. После устранения проблемы специалист медицинского учреждения либо инженер компании Philips³ сможет активировать магнит и восстановить магнитное поле (менее, чем за 24 часа), минимизировав простой в рабочем процессе.
Click here for more information
На пути к бесперебойным МР-исследованиям
На пути к бесперебойным МР-исследованиям

На пути к бесперебойным МР-исследованиям

Магнит с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal является магнитом Philips, управляемым с помощью искусственного интеллекта (ИИ)² с целью поддержки набора функций под названием EasySwitch. К примеру, в случае застревния объекта в туннеле магнита магнитное поле системы с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal можно отключить на консоли. После устранения проблемы специалист медицинского учреждения либо инженер компании Philips³ сможет активировать магнит и восстановить магнитное поле (менее, чем за 24 часа), минимизировав простой в рабочем процессе.
Повышение скорости выполнения исследований на 50% (макс.)
Повышение скорости выполнения исследований на 50% (макс.)

Повышение скорости выполнения исследований на 50% (макс.)

Применение технологии Compressed SENSE ускоряет 2D- и 3D-сканирование до 50% с практически эквивалентным качеством изображения². В результате в системе Ingenia Ambition происходит ускорение не только последовательностей, но и всего исследования пациента. Теперь вы можете рассмотреть вопрос о добавлении новых интервалов для приема пациентов в свой ежедневный график.

Повышение скорости выполнения исследований на 50% (макс.)

Повышение скорости выполнения исследований на 50% (макс.)
Применение технологии Compressed SENSE ускоряет 2D- и 3D-сканирование до 50% с практически эквивалентным качеством изображения². В результате в системе Ingenia Ambition происходит ускорение не только последовательностей, но и всего исследования пациента. Теперь вы можете рассмотреть вопрос о добавлении новых интервалов для приема пациентов в свой ежедневный график.

Повышение скорости выполнения исследований на 50% (макс.)

Применение технологии Compressed SENSE ускоряет 2D- и 3D-сканирование до 50% с практически эквивалентным качеством изображения². В результате в системе Ingenia Ambition происходит ускорение не только последовательностей, но и всего исследования пациента. Теперь вы можете рассмотреть вопрос о добавлении новых интервалов для приема пациентов в свой ежедневный график.
Click here for more information
Повышение скорости выполнения исследований на 50% (макс.)
Повышение скорости выполнения исследований на 50% (макс.)

Повышение скорости выполнения исследований на 50% (макс.)

Применение технологии Compressed SENSE ускоряет 2D- и 3D-сканирование до 50% с практически эквивалентным качеством изображения². В результате в системе Ingenia Ambition происходит ускорение не только последовательностей, но и всего исследования пациента. Теперь вы можете рассмотреть вопрос о добавлении новых интервалов для приема пациентов в свой ежедневный график.
Видеоматериалы с эффектом погружения
Видеоматериалы с эффектом погружения

Видеоматериалы с эффектом погружения

Технология Ambient Experience создана для обеспечения расслабляющего сенсорного опыта: динамическое освещение, проекция изображений и звуковое сопровождение создают приятную, располагающую атмосферу, отвлекая пациента от процедуры и тем самым повышая качество медицинской помощи. Решение In-Bore Connect будет помогать пациенту расслабиться, следовать указаниям оператора и минимизировать движение с момента помещения пациента в сканер и до завершения процедуры сканирования.

Видеоматериалы с эффектом погружения

Видеоматериалы с эффектом погружения
Технология Ambient Experience создана для обеспечения расслабляющего сенсорного опыта: динамическое освещение, проекция изображений и звуковое сопровождение создают приятную, располагающую атмосферу, отвлекая пациента от процедуры и тем самым повышая качество медицинской помощи. Решение In-Bore Connect будет помогать пациенту расслабиться, следовать указаниям оператора и минимизировать движение с момента помещения пациента в сканер и до завершения процедуры сканирования.

Видеоматериалы с эффектом погружения

Технология Ambient Experience создана для обеспечения расслабляющего сенсорного опыта: динамическое освещение, проекция изображений и звуковое сопровождение создают приятную, располагающую атмосферу, отвлекая пациента от процедуры и тем самым повышая качество медицинской помощи. Решение In-Bore Connect будет помогать пациенту расслабиться, следовать указаниям оператора и минимизировать движение с момента помещения пациента в сканер и до завершения процедуры сканирования.
Click here for more information
Видеоматериалы с эффектом погружения
Видеоматериалы с эффектом погружения

Видеоматериалы с эффектом погружения

Технология Ambient Experience создана для обеспечения расслабляющего сенсорного опыта: динамическое освещение, проекция изображений и звуковое сопровождение создают приятную, располагающую атмосферу, отвлекая пациента от процедуры и тем самым повышая качество медицинской помощи. Решение In-Bore Connect будет помогать пациенту расслабиться, следовать указаниям оператора и минимизировать движение с момента помещения пациента в сканер и до завершения процедуры сканирования.
  • Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal
  • Philips Ingenia Ambition разработан для облегчения установки в помещениях с небольшой высотой и снижения других издержек
  • На пути к бесперебойным МР-исследованиям
  • Повышение скорости выполнения исследований на 50% (макс.)
Посмотреть все особенности
Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal
Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal video

Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal

В магните BlueSeal компании Philips применяется технология микроциркулярного охлаждения, работающая всего на 7 литрах жидкого гелия по сравнению с 1500 литрами в стандартных магнитах¹. Такой малый объем гелия помещается в магнит и герметизируется на этапе производства, и остается в герметичном состоянии до конца срока службы магнита. Таким образом, удается снизить количество длительных и дорогостоящих простоев в работе кабинета МРТ, происходящих в результате непредвиденных ситуаций, связанных с утечкой гелия. А также полностью исключить категорию расходов, необходимых для восполнения объема гелия в магните⁶.

Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal

Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal video

В магните BlueSeal компании Philips применяется технология микроциркулярного охлаждения, работающая всего на 7 литрах жидкого гелия по сравнению с 1500 литрами в стандартных магнитах¹. Такой малый объем гелия помещается в магнит и герметизируется на этапе производства, и остается в герметичном состоянии до конца срока службы магнита. Таким образом, удается снизить количество длительных и дорогостоящих простоев в работе кабинета МРТ, происходящих в результате непредвиденных ситуаций, связанных с утечкой гелия. А также полностью исключить категорию расходов, необходимых для восполнения объема гелия в магните⁶.

Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal

В магните BlueSeal компании Philips применяется технология микроциркулярного охлаждения, работающая всего на 7 литрах жидкого гелия по сравнению с 1500 литрами в стандартных магнитах¹. Такой малый объем гелия помещается в магнит и герметизируется на этапе производства, и остается в герметичном состоянии до конца срока службы магнита. Таким образом, удается снизить количество длительных и дорогостоящих простоев в работе кабинета МРТ, происходящих в результате непредвиденных ситуаций, связанных с утечкой гелия. А также полностью исключить категорию расходов, необходимых для восполнения объема гелия в магните⁶.
Click here for more information
Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal
Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal video

Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal

В магните BlueSeal компании Philips применяется технология микроциркулярного охлаждения, работающая всего на 7 литрах жидкого гелия по сравнению с 1500 литрами в стандартных магнитах¹. Такой малый объем гелия помещается в магнит и герметизируется на этапе производства, и остается в герметичном состоянии до конца срока службы магнита. Таким образом, удается снизить количество длительных и дорогостоящих простоев в работе кабинета МРТ, происходящих в результате непредвиденных ситуаций, связанных с утечкой гелия. А также полностью исключить категорию расходов, необходимых для восполнения объема гелия в магните⁶.
Philips Ingenia Ambition разработан для облегчения установки в помещениях с небольшой высотой и снижения других издержек
Philips Ingenia Ambition разработан для облегчения установки в помещениях с небольшой высотой и снижения других издержек

Philips Ingenia Ambition разработан для облегчения установки в помещениях с небольшой высотой и снижения других издержек

Магнит BlueSeal не требует наличия вентиляционной трубы, что значительно снижает производственные затраты. К тому же, Philips BlueSeal примерно на 900 кг легче, чем его предшественник¹; это снижение веса может потенциально упростить установку, уменьшает адаптацию к полу и еще более снижает другие издержки, связанные с установкой.

Philips Ingenia Ambition разработан для облегчения установки в помещениях с небольшой высотой и снижения других издержек

Philips Ingenia Ambition разработан для облегчения установки в помещениях с небольшой высотой и снижения других издержек
Магнит BlueSeal не требует наличия вентиляционной трубы, что значительно снижает производственные затраты. К тому же, Philips BlueSeal примерно на 900 кг легче, чем его предшественник¹; это снижение веса может потенциально упростить установку, уменьшает адаптацию к полу и еще более снижает другие издержки, связанные с установкой.

Philips Ingenia Ambition разработан для облегчения установки в помещениях с небольшой высотой и снижения других издержек

Магнит BlueSeal не требует наличия вентиляционной трубы, что значительно снижает производственные затраты. К тому же, Philips BlueSeal примерно на 900 кг легче, чем его предшественник¹; это снижение веса может потенциально упростить установку, уменьшает адаптацию к полу и еще более снижает другие издержки, связанные с установкой.
Click here for more information
Philips Ingenia Ambition разработан для облегчения установки в помещениях с небольшой высотой и снижения других издержек
Philips Ingenia Ambition разработан для облегчения установки в помещениях с небольшой высотой и снижения других издержек

Philips Ingenia Ambition разработан для облегчения установки в помещениях с небольшой высотой и снижения других издержек

Магнит BlueSeal не требует наличия вентиляционной трубы, что значительно снижает производственные затраты. К тому же, Philips BlueSeal примерно на 900 кг легче, чем его предшественник¹; это снижение веса может потенциально упростить установку, уменьшает адаптацию к полу и еще более снижает другие издержки, связанные с установкой.
На пути к бесперебойным МР-исследованиям
На пути к бесперебойным МР-исследованиям

На пути к бесперебойным МР-исследованиям

Магнит с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal является магнитом Philips, управляемым с помощью искусственного интеллекта (ИИ)² с целью поддержки набора функций под названием EasySwitch. К примеру, в случае застревния объекта в туннеле магнита магнитное поле системы с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal можно отключить на консоли. После устранения проблемы специалист медицинского учреждения либо инженер компании Philips³ сможет активировать магнит и восстановить магнитное поле (менее, чем за 24 часа), минимизировав простой в рабочем процессе.

На пути к бесперебойным МР-исследованиям

На пути к бесперебойным МР-исследованиям
Магнит с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal является магнитом Philips, управляемым с помощью искусственного интеллекта (ИИ)² с целью поддержки набора функций под названием EasySwitch. К примеру, в случае застревния объекта в туннеле магнита магнитное поле системы с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal можно отключить на консоли. После устранения проблемы специалист медицинского учреждения либо инженер компании Philips³ сможет активировать магнит и восстановить магнитное поле (менее, чем за 24 часа), минимизировав простой в рабочем процессе.

На пути к бесперебойным МР-исследованиям

Магнит с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal является магнитом Philips, управляемым с помощью искусственного интеллекта (ИИ)² с целью поддержки набора функций под названием EasySwitch. К примеру, в случае застревния объекта в туннеле магнита магнитное поле системы с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal можно отключить на консоли. После устранения проблемы специалист медицинского учреждения либо инженер компании Philips³ сможет активировать магнит и восстановить магнитное поле (менее, чем за 24 часа), минимизировав простой в рабочем процессе.
Click here for more information
На пути к бесперебойным МР-исследованиям
На пути к бесперебойным МР-исследованиям

На пути к бесперебойным МР-исследованиям

Магнит с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal является магнитом Philips, управляемым с помощью искусственного интеллекта (ИИ)² с целью поддержки набора функций под названием EasySwitch. К примеру, в случае застревния объекта в туннеле магнита магнитное поле системы с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal можно отключить на консоли. После устранения проблемы специалист медицинского учреждения либо инженер компании Philips³ сможет активировать магнит и восстановить магнитное поле (менее, чем за 24 часа), минимизировав простой в рабочем процессе.
Повышение скорости выполнения исследований на 50% (макс.)
Повышение скорости выполнения исследований на 50% (макс.)

Повышение скорости выполнения исследований на 50% (макс.)

Применение технологии Compressed SENSE ускоряет 2D- и 3D-сканирование до 50% с практически эквивалентным качеством изображения². В результате в системе Ingenia Ambition происходит ускорение не только последовательностей, но и всего исследования пациента. Теперь вы можете рассмотреть вопрос о добавлении новых интервалов для приема пациентов в свой ежедневный график.

Повышение скорости выполнения исследований на 50% (макс.)

Повышение скорости выполнения исследований на 50% (макс.)
Применение технологии Compressed SENSE ускоряет 2D- и 3D-сканирование до 50% с практически эквивалентным качеством изображения². В результате в системе Ingenia Ambition происходит ускорение не только последовательностей, но и всего исследования пациента. Теперь вы можете рассмотреть вопрос о добавлении новых интервалов для приема пациентов в свой ежедневный график.

Повышение скорости выполнения исследований на 50% (макс.)

Применение технологии Compressed SENSE ускоряет 2D- и 3D-сканирование до 50% с практически эквивалентным качеством изображения². В результате в системе Ingenia Ambition происходит ускорение не только последовательностей, но и всего исследования пациента. Теперь вы можете рассмотреть вопрос о добавлении новых интервалов для приема пациентов в свой ежедневный график.
Click here for more information
Повышение скорости выполнения исследований на 50% (макс.)
Повышение скорости выполнения исследований на 50% (макс.)

Повышение скорости выполнения исследований на 50% (макс.)

Применение технологии Compressed SENSE ускоряет 2D- и 3D-сканирование до 50% с практически эквивалентным качеством изображения². В результате в системе Ingenia Ambition происходит ускорение не только последовательностей, но и всего исследования пациента. Теперь вы можете рассмотреть вопрос о добавлении новых интервалов для приема пациентов в свой ежедневный график.
Видеоматериалы с эффектом погружения
Видеоматериалы с эффектом погружения

Видеоматериалы с эффектом погружения

Технология Ambient Experience создана для обеспечения расслабляющего сенсорного опыта: динамическое освещение, проекция изображений и звуковое сопровождение создают приятную, располагающую атмосферу, отвлекая пациента от процедуры и тем самым повышая качество медицинской помощи. Решение In-Bore Connect будет помогать пациенту расслабиться, следовать указаниям оператора и минимизировать движение с момента помещения пациента в сканер и до завершения процедуры сканирования.

Видеоматериалы с эффектом погружения

Видеоматериалы с эффектом погружения
Технология Ambient Experience создана для обеспечения расслабляющего сенсорного опыта: динамическое освещение, проекция изображений и звуковое сопровождение создают приятную, располагающую атмосферу, отвлекая пациента от процедуры и тем самым повышая качество медицинской помощи. Решение In-Bore Connect будет помогать пациенту расслабиться, следовать указаниям оператора и минимизировать движение с момента помещения пациента в сканер и до завершения процедуры сканирования.

Видеоматериалы с эффектом погружения

Технология Ambient Experience создана для обеспечения расслабляющего сенсорного опыта: динамическое освещение, проекция изображений и звуковое сопровождение создают приятную, располагающую атмосферу, отвлекая пациента от процедуры и тем самым повышая качество медицинской помощи. Решение In-Bore Connect будет помогать пациенту расслабиться, следовать указаниям оператора и минимизировать движение с момента помещения пациента в сканер и до завершения процедуры сканирования.
Click here for more information
Видеоматериалы с эффектом погружения
Видеоматериалы с эффектом погружения

Видеоматериалы с эффектом погружения

Технология Ambient Experience создана для обеспечения расслабляющего сенсорного опыта: динамическое освещение, проекция изображений и звуковое сопровождение создают приятную, располагающую атмосферу, отвлекая пациента от процедуры и тем самым повышая качество медицинской помощи. Решение In-Bore Connect будет помогать пациенту расслабиться, следовать указаниям оператора и минимизировать движение с момента помещения пациента в сканер и до завершения процедуры сканирования.

Tехнические характеристики

Герметичная система магнита
Герметичная система магнита
Напряженность поля
  • 1,5 Тл
Конструкция туннеля
  • 70 см
Масса магнита
  • 2300 кг
Стандартное значение однородности V-RMS
  • ≤1,1 ppm (при DSV 45 см)
Технология микро-охлаждения
  • Да
Максимальный размер поля обзора
  • 55 см
Тип контролеров магнитов
  • Цифровой, с функцией адаптивного интеллекта
Скорость выпаривания хладагентов
  • Неприменимо, полностью герметичный
Требования к вентиляционной трубке
  • Неприменимо, полностью герметичный
Градиенты Omega HP
Градиенты Omega HP
Максимальная амплитуда для каждой оси
  • 45 мТл/м
Максимальная скорость нарастания для каждой оси
  • 200 Тл/м/с
Сведения о месте эксплуатации
Сведения о месте эксплуатации
Требования к месту установки
  • 3,4 x 5,3 м
Высота потолка (минимальная)
  • 2,56 м
Приемное РЧ-устройство
Приемное РЧ-устройство
Количество независимых каналов приема
  • Не зависит от канала
Местоположение аналого-цифрового преобразователя (АЦП)
  • Внутри катушки, рядом с приемными элементами
Цепь сигналов от катушки к реконструктору
  • Полностью цифровая
dStream
  • Да
Рабочий процесс с одним оператором
Рабочий процесс с одним оператором
SmartSelect
  • Да
SmartExam
  • Да
SmartTouch
  • Да
SmartLink
  • Да
AutoStart
  • Да
SmartLine
  • Да
Герметичная система магнита
Герметичная система магнита
Напряженность поля
  • 1,5 Тл
Конструкция туннеля
  • 70 см
Градиенты Omega HP
Градиенты Omega HP
Максимальная амплитуда для каждой оси
  • 45 мТл/м
Максимальная скорость нарастания для каждой оси
  • 200 Тл/м/с
Посмотреть все характеристики
Герметичная система магнита
Герметичная система магнита
Напряженность поля
  • 1,5 Тл
Конструкция туннеля
  • 70 см
Масса магнита
  • 2300 кг
Стандартное значение однородности V-RMS
  • ≤1,1 ppm (при DSV 45 см)
Технология микро-охлаждения
  • Да
Максимальный размер поля обзора
  • 55 см
Тип контролеров магнитов
  • Цифровой, с функцией адаптивного интеллекта
Скорость выпаривания хладагентов
  • Неприменимо, полностью герметичный
Требования к вентиляционной трубке
  • Неприменимо, полностью герметичный
Градиенты Omega HP
Градиенты Omega HP
Максимальная амплитуда для каждой оси
  • 45 мТл/м
Максимальная скорость нарастания для каждой оси
  • 200 Тл/м/с
Сведения о месте эксплуатации
Сведения о месте эксплуатации
Требования к месту установки
  • 3,4 x 5,3 м
Высота потолка (минимальная)
  • 2,56 м
Приемное РЧ-устройство
Приемное РЧ-устройство
Количество независимых каналов приема
  • Не зависит от канала
Местоположение аналого-цифрового преобразователя (АЦП)
  • Внутри катушки, рядом с приемными элементами
Цепь сигналов от катушки к реконструктору
  • Полностью цифровая
dStream
  • Да
Рабочий процесс с одним оператором
Рабочий процесс с одним оператором
SmartSelect
  • Да
SmartExam
  • Да
SmartTouch
  • Да
SmartLink
  • Да
AutoStart
  • Да
SmartLine
  • Да
  • 1. По сравнению с магнитом Ingenia 1.5T ZBO.
  • 2. По сравнению с изображениями, полученными с помощью сканеров Philips без применения технологии Compressed SENSE.
  • 3. Требуется удаленное подключение.
  • 4. Только для использования в строгом соответствии с инструкциями по эксплуатации при наличии МР-совместимых имплантатов или имплантатов, пригодных для использования в условиях МРТ с ограничениями.
  • 5. По сравнению с усредненными результатами, полученными с использованием других 5 МР-сканеров Philips Ingenia без технологий Ambient Experience и In-Bore Connect. Результаты исследований из клинической практики не могут помочь спрогнозировать результаты других исследований. Результаты других исследований могут отличаться.
  • 6. Даже в редких случаях, когда магнит теряет герметичность, незначительное количество выделяющегося гелия не оказывает существенного влияния на концентрацию кислорода в помещении.
  • 7. Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Ambition с принадлежностями, вариант исполнения: Ingenia Ambition X; РУ № РЗН 2019/9428
  • 8. Система может быть недоступна для заказа в Вашем регионе.
  • 9. Система охлаждения Ingenia Ambition сожержит 0,5% от объема гелия, используемого в системе Ingenia 1,5T

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

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