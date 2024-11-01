Система МРТ Philips Ingenia Ambition 1.5T S Совершенствуйте повседневные операции на МР-системе с безгелиевой системой охлаждения (10)

Благодаря своему принципиально новому и полностью герметичному магниту BlueSeal томограф Ingenia Ambition S позволяет выполнять более эффективные¹ МР-исследования с применением безгелиевой системы охлаждения. Ingenia Ambition S обеспечивает превосходное качество изображения даже для сложных клинических случаев и выполняет МР-исследования на 50% быстрее² в сочетании с технологией ускорения Compressed SENSE для всех анатомических областей, как при 2D-, так и при 3D-сканировании. Общая продолжительность исследования сокращается за счет упрощения процедуры размещения пациента в туннеле благодаря функции укладки с помощью указаний. Кроме того, в системе Ingenia Ambition S предусмотрена функция воспроизведения аудио- и видеоматериалов с эффектом погружения, которые успокаивают пациентов и помогают им пройти МР-исследование.