Благодаря своему принципиально новому и полностью герметичному магниту BlueSeal томограф Ingenia Ambition S позволяет выполнять более эффективные¹ МР-исследования с применением безгелиевой системы охлаждения. Ingenia Ambition S обеспечивает превосходное качество изображения даже для сложных клинических случаев и выполняет МР-исследования на 50% быстрее² в сочетании с технологией ускорения Compressed SENSE для всех анатомических областей, как при 2D-, так и при 3D-сканировании. Общая продолжительность исследования сокращается за счет упрощения процедуры размещения пациента в туннеле благодаря функции укладки с помощью указаний. Кроме того, в системе Ingenia Ambition S предусмотрена функция воспроизведения аудио- и видеоматериалов с эффектом погружения, которые успокаивают пациентов и помогают им пройти МР-исследование.
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Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal
Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal
В магните BlueSeal компании Philips применяется технология микроциркулярного охлаждения, работающая всего на 7 литрах жидкого гелия по сравнению с 1500 литрами в стандартных магнитах¹. Такой малый объем гелия помещается в магнит и герметизируется на этапе производства, и остается в герметичном состоянии до конца срока службы магнита. Таким образом, удается снизить количество длительных и дорогостоящих простоев в работе кабинета МРТ, происходящих в результате непредвиденных ситуаций, связанных с утечкой гелия. А также полностью исключить категорию расходов, необходимых для восполнения объема гелия в магните⁶.
Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal
В магните BlueSeal компании Philips применяется технология микроциркулярного охлаждения, работающая всего на 7 литрах жидкого гелия по сравнению с 1500 литрами в стандартных магнитах¹. Такой малый объем гелия помещается в магнит и герметизируется на этапе производства, и остается в герметичном состоянии до конца срока службы магнита. Таким образом, удается снизить количество длительных и дорогостоящих простоев в работе кабинета МРТ, происходящих в результате непредвиденных ситуаций, связанных с утечкой гелия. А также полностью исключить категорию расходов, необходимых для восполнения объема гелия в магните⁶.
Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal
В магните BlueSeal компании Philips применяется технология микроциркулярного охлаждения, работающая всего на 7 литрах жидкого гелия по сравнению с 1500 литрами в стандартных магнитах¹. Такой малый объем гелия помещается в магнит и герметизируется на этапе производства, и остается в герметичном состоянии до конца срока службы магнита. Таким образом, удается снизить количество длительных и дорогостоящих простоев в работе кабинета МРТ, происходящих в результате непредвиденных ситуаций, связанных с утечкой гелия. А также полностью исключить категорию расходов, необходимых для восполнения объема гелия в магните⁶.
Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal
Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal
В магните BlueSeal компании Philips применяется технология микроциркулярного охлаждения, работающая всего на 7 литрах жидкого гелия по сравнению с 1500 литрами в стандартных магнитах¹. Такой малый объем гелия помещается в магнит и герметизируется на этапе производства, и остается в герметичном состоянии до конца срока службы магнита. Таким образом, удается снизить количество длительных и дорогостоящих простоев в работе кабинета МРТ, происходящих в результате непредвиденных ситуаций, связанных с утечкой гелия. А также полностью исключить категорию расходов, необходимых для восполнения объема гелия в магните⁶.
Philips Ingenia Ambition разработан для облегчения установки в помещениях с небольшой высотой и снижения других издержек
Philips Ingenia Ambition разработан для облегчения установки в помещениях с небольшой высотой и снижения других издержек
Магнит BlueSeal не требует наличия вентиляционной трубы, что значительно снижает производственные затраты. К тому же, Philips BlueSeal примерно на 900 кг легче, чем его предшественник¹; это снижение веса может потенциально упростить установку, уменьшает адаптацию к полу и еще более снижает другие издержки, связанные с установкой.
Philips Ingenia Ambition разработан для облегчения установки в помещениях с небольшой высотой и снижения других издержек
Магнит BlueSeal не требует наличия вентиляционной трубы, что значительно снижает производственные затраты. К тому же, Philips BlueSeal примерно на 900 кг легче, чем его предшественник¹; это снижение веса может потенциально упростить установку, уменьшает адаптацию к полу и еще более снижает другие издержки, связанные с установкой.
Philips Ingenia Ambition разработан для облегчения установки в помещениях с небольшой высотой и снижения других издержек
Магнит BlueSeal не требует наличия вентиляционной трубы, что значительно снижает производственные затраты. К тому же, Philips BlueSeal примерно на 900 кг легче, чем его предшественник¹; это снижение веса может потенциально упростить установку, уменьшает адаптацию к полу и еще более снижает другие издержки, связанные с установкой.
Philips Ingenia Ambition разработан для облегчения установки в помещениях с небольшой высотой и снижения других издержек
Philips Ingenia Ambition разработан для облегчения установки в помещениях с небольшой высотой и снижения других издержек
Магнит BlueSeal не требует наличия вентиляционной трубы, что значительно снижает производственные затраты. К тому же, Philips BlueSeal примерно на 900 кг легче, чем его предшественник¹; это снижение веса может потенциально упростить установку, уменьшает адаптацию к полу и еще более снижает другие издержки, связанные с установкой.
На пути к бесперебойным МР-исследованиям
На пути к бесперебойным МР-исследованиям
Магнит с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal является магнитом Philips, управляемым с помощью искусственного интеллекта (ИИ)² с целью поддержки набора функций под названием EasySwitch. К примеру, в случае застревния объекта в туннеле магнита магнитное поле системы с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal можно отключить на консоли. После устранения проблемы специалист медицинского учреждения либо инженер компании Philips³ сможет активировать магнит и восстановить магнитное поле (менее, чем за 24 часа), минимизировав простой в рабочем процессе.
На пути к бесперебойным МР-исследованиям
Магнит с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal является магнитом Philips, управляемым с помощью искусственного интеллекта (ИИ)² с целью поддержки набора функций под названием EasySwitch. К примеру, в случае застревния объекта в туннеле магнита магнитное поле системы с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal можно отключить на консоли. После устранения проблемы специалист медицинского учреждения либо инженер компании Philips³ сможет активировать магнит и восстановить магнитное поле (менее, чем за 24 часа), минимизировав простой в рабочем процессе.
На пути к бесперебойным МР-исследованиям
Магнит с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal является магнитом Philips, управляемым с помощью искусственного интеллекта (ИИ)² с целью поддержки набора функций под названием EasySwitch. К примеру, в случае застревния объекта в туннеле магнита магнитное поле системы с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal можно отключить на консоли. После устранения проблемы специалист медицинского учреждения либо инженер компании Philips³ сможет активировать магнит и восстановить магнитное поле (менее, чем за 24 часа), минимизировав простой в рабочем процессе.
Магнит с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal является магнитом Philips, управляемым с помощью искусственного интеллекта (ИИ)² с целью поддержки набора функций под названием EasySwitch. К примеру, в случае застревния объекта в туннеле магнита магнитное поле системы с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal можно отключить на консоли. После устранения проблемы специалист медицинского учреждения либо инженер компании Philips³ сможет активировать магнит и восстановить магнитное поле (менее, чем за 24 часа), минимизировав простой в рабочем процессе.
Повышение скорости выполнения исследований на 50% (макс.)
Повышение скорости выполнения исследований на 50% (макс.)
Применение технологии Compressed SENSE ускоряет 2D- и 3D-сканирование до 50% с практически эквивалентным качеством изображения². В результате в системе Ingenia Ambition происходит ускорение не только последовательностей, но и всего исследования пациента. Теперь вы можете рассмотреть вопрос о добавлении новых интервалов для приема пациентов в свой ежедневный график.
Повышение скорости выполнения исследований на 50% (макс.)
Применение технологии Compressed SENSE ускоряет 2D- и 3D-сканирование до 50% с практически эквивалентным качеством изображения². В результате в системе Ingenia Ambition происходит ускорение не только последовательностей, но и всего исследования пациента. Теперь вы можете рассмотреть вопрос о добавлении новых интервалов для приема пациентов в свой ежедневный график.
Повышение скорости выполнения исследований на 50% (макс.)
Применение технологии Compressed SENSE ускоряет 2D- и 3D-сканирование до 50% с практически эквивалентным качеством изображения². В результате в системе Ingenia Ambition происходит ускорение не только последовательностей, но и всего исследования пациента. Теперь вы можете рассмотреть вопрос о добавлении новых интервалов для приема пациентов в свой ежедневный график.
Повышение скорости выполнения исследований на 50% (макс.)
Повышение скорости выполнения исследований на 50% (макс.)
Применение технологии Compressed SENSE ускоряет 2D- и 3D-сканирование до 50% с практически эквивалентным качеством изображения². В результате в системе Ingenia Ambition происходит ускорение не только последовательностей, но и всего исследования пациента. Теперь вы можете рассмотреть вопрос о добавлении новых интервалов для приема пациентов в свой ежедневный график.
Видеоматериалы с эффектом погружения
Видеоматериалы с эффектом погружения
Технология Ambient Experience создана для обеспечения расслабляющего сенсорного опыта: динамическое освещение, проекция изображений и звуковое сопровождение создают приятную, располагающую атмосферу, отвлекая пациента от процедуры и тем самым повышая качество медицинской помощи. Решение In-Bore Connect будет помогать пациенту расслабиться, следовать указаниям оператора и минимизировать движение с момента помещения пациента в сканер и до завершения процедуры сканирования.
Видеоматериалы с эффектом погружения
Технология Ambient Experience создана для обеспечения расслабляющего сенсорного опыта: динамическое освещение, проекция изображений и звуковое сопровождение создают приятную, располагающую атмосферу, отвлекая пациента от процедуры и тем самым повышая качество медицинской помощи. Решение In-Bore Connect будет помогать пациенту расслабиться, следовать указаниям оператора и минимизировать движение с момента помещения пациента в сканер и до завершения процедуры сканирования.
Видеоматериалы с эффектом погружения
Технология Ambient Experience создана для обеспечения расслабляющего сенсорного опыта: динамическое освещение, проекция изображений и звуковое сопровождение создают приятную, располагающую атмосферу, отвлекая пациента от процедуры и тем самым повышая качество медицинской помощи. Решение In-Bore Connect будет помогать пациенту расслабиться, следовать указаниям оператора и минимизировать движение с момента помещения пациента в сканер и до завершения процедуры сканирования.
Технология Ambient Experience создана для обеспечения расслабляющего сенсорного опыта: динамическое освещение, проекция изображений и звуковое сопровождение создают приятную, располагающую атмосферу, отвлекая пациента от процедуры и тем самым повышая качество медицинской помощи. Решение In-Bore Connect будет помогать пациенту расслабиться, следовать указаниям оператора и минимизировать движение с момента помещения пациента в сканер и до завершения процедуры сканирования.
Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal
Philips Ingenia Ambition разработан для облегчения установки в помещениях с небольшой высотой и снижения других издержек
На пути к бесперебойным МР-исследованиям
Повышение скорости выполнения исследований на 50% (макс.)
Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal
Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal
В магните BlueSeal компании Philips применяется технология микроциркулярного охлаждения, работающая всего на 7 литрах жидкого гелия по сравнению с 1500 литрами в стандартных магнитах¹. Такой малый объем гелия помещается в магнит и герметизируется на этапе производства, и остается в герметичном состоянии до конца срока службы магнита. Таким образом, удается снизить количество длительных и дорогостоящих простоев в работе кабинета МРТ, происходящих в результате непредвиденных ситуаций, связанных с утечкой гелия. А также полностью исключить категорию расходов, необходимых для восполнения объема гелия в магните⁶.
Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal
В магните BlueSeal компании Philips применяется технология микроциркулярного охлаждения, работающая всего на 7 литрах жидкого гелия по сравнению с 1500 литрами в стандартных магнитах¹. Такой малый объем гелия помещается в магнит и герметизируется на этапе производства, и остается в герметичном состоянии до конца срока службы магнита. Таким образом, удается снизить количество длительных и дорогостоящих простоев в работе кабинета МРТ, происходящих в результате непредвиденных ситуаций, связанных с утечкой гелия. А также полностью исключить категорию расходов, необходимых для восполнения объема гелия в магните⁶.
Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal
В магните BlueSeal компании Philips применяется технология микроциркулярного охлаждения, работающая всего на 7 литрах жидкого гелия по сравнению с 1500 литрами в стандартных магнитах¹. Такой малый объем гелия помещается в магнит и герметизируется на этапе производства, и остается в герметичном состоянии до конца срока службы магнита. Таким образом, удается снизить количество длительных и дорогостоящих простоев в работе кабинета МРТ, происходящих в результате непредвиденных ситуаций, связанных с утечкой гелия. А также полностью исключить категорию расходов, необходимых для восполнения объема гелия в магните⁶.
Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal
Забудьте о проблемах, связанных с утечкой гелия, при использовании МРТ Philips BlueSeal
В магните BlueSeal компании Philips применяется технология микроциркулярного охлаждения, работающая всего на 7 литрах жидкого гелия по сравнению с 1500 литрами в стандартных магнитах¹. Такой малый объем гелия помещается в магнит и герметизируется на этапе производства, и остается в герметичном состоянии до конца срока службы магнита. Таким образом, удается снизить количество длительных и дорогостоящих простоев в работе кабинета МРТ, происходящих в результате непредвиденных ситуаций, связанных с утечкой гелия. А также полностью исключить категорию расходов, необходимых для восполнения объема гелия в магните⁶.
Philips Ingenia Ambition разработан для облегчения установки в помещениях с небольшой высотой и снижения других издержек
Philips Ingenia Ambition разработан для облегчения установки в помещениях с небольшой высотой и снижения других издержек
Магнит BlueSeal не требует наличия вентиляционной трубы, что значительно снижает производственные затраты. К тому же, Philips BlueSeal примерно на 900 кг легче, чем его предшественник¹; это снижение веса может потенциально упростить установку, уменьшает адаптацию к полу и еще более снижает другие издержки, связанные с установкой.
Philips Ingenia Ambition разработан для облегчения установки в помещениях с небольшой высотой и снижения других издержек
Магнит BlueSeal не требует наличия вентиляционной трубы, что значительно снижает производственные затраты. К тому же, Philips BlueSeal примерно на 900 кг легче, чем его предшественник¹; это снижение веса может потенциально упростить установку, уменьшает адаптацию к полу и еще более снижает другие издержки, связанные с установкой.
Philips Ingenia Ambition разработан для облегчения установки в помещениях с небольшой высотой и снижения других издержек
Магнит BlueSeal не требует наличия вентиляционной трубы, что значительно снижает производственные затраты. К тому же, Philips BlueSeal примерно на 900 кг легче, чем его предшественник¹; это снижение веса может потенциально упростить установку, уменьшает адаптацию к полу и еще более снижает другие издержки, связанные с установкой.
Philips Ingenia Ambition разработан для облегчения установки в помещениях с небольшой высотой и снижения других издержек
Philips Ingenia Ambition разработан для облегчения установки в помещениях с небольшой высотой и снижения других издержек
Магнит BlueSeal не требует наличия вентиляционной трубы, что значительно снижает производственные затраты. К тому же, Philips BlueSeal примерно на 900 кг легче, чем его предшественник¹; это снижение веса может потенциально упростить установку, уменьшает адаптацию к полу и еще более снижает другие издержки, связанные с установкой.
На пути к бесперебойным МР-исследованиям
На пути к бесперебойным МР-исследованиям
Магнит с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal является магнитом Philips, управляемым с помощью искусственного интеллекта (ИИ)² с целью поддержки набора функций под названием EasySwitch. К примеру, в случае застревния объекта в туннеле магнита магнитное поле системы с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal можно отключить на консоли. После устранения проблемы специалист медицинского учреждения либо инженер компании Philips³ сможет активировать магнит и восстановить магнитное поле (менее, чем за 24 часа), минимизировав простой в рабочем процессе.
На пути к бесперебойным МР-исследованиям
Магнит с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal является магнитом Philips, управляемым с помощью искусственного интеллекта (ИИ)² с целью поддержки набора функций под названием EasySwitch. К примеру, в случае застревния объекта в туннеле магнита магнитное поле системы с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal можно отключить на консоли. После устранения проблемы специалист медицинского учреждения либо инженер компании Philips³ сможет активировать магнит и восстановить магнитное поле (менее, чем за 24 часа), минимизировав простой в рабочем процессе.
На пути к бесперебойным МР-исследованиям
Магнит с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal является магнитом Philips, управляемым с помощью искусственного интеллекта (ИИ)² с целью поддержки набора функций под названием EasySwitch. К примеру, в случае застревния объекта в туннеле магнита магнитное поле системы с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal можно отключить на консоли. После устранения проблемы специалист медицинского учреждения либо инженер компании Philips³ сможет активировать магнит и восстановить магнитное поле (менее, чем за 24 часа), минимизировав простой в рабочем процессе.
Магнит с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal является магнитом Philips, управляемым с помощью искусственного интеллекта (ИИ)² с целью поддержки набора функций под названием EasySwitch. К примеру, в случае застревния объекта в туннеле магнита магнитное поле системы с технологией микроциркулярного охлаждения BlueSeal можно отключить на консоли. После устранения проблемы специалист медицинского учреждения либо инженер компании Philips³ сможет активировать магнит и восстановить магнитное поле (менее, чем за 24 часа), минимизировав простой в рабочем процессе.
Повышение скорости выполнения исследований на 50% (макс.)
Повышение скорости выполнения исследований на 50% (макс.)
Применение технологии Compressed SENSE ускоряет 2D- и 3D-сканирование до 50% с практически эквивалентным качеством изображения². В результате в системе Ingenia Ambition происходит ускорение не только последовательностей, но и всего исследования пациента. Теперь вы можете рассмотреть вопрос о добавлении новых интервалов для приема пациентов в свой ежедневный график.
Повышение скорости выполнения исследований на 50% (макс.)
Применение технологии Compressed SENSE ускоряет 2D- и 3D-сканирование до 50% с практически эквивалентным качеством изображения². В результате в системе Ingenia Ambition происходит ускорение не только последовательностей, но и всего исследования пациента. Теперь вы можете рассмотреть вопрос о добавлении новых интервалов для приема пациентов в свой ежедневный график.
Повышение скорости выполнения исследований на 50% (макс.)
Применение технологии Compressed SENSE ускоряет 2D- и 3D-сканирование до 50% с практически эквивалентным качеством изображения². В результате в системе Ingenia Ambition происходит ускорение не только последовательностей, но и всего исследования пациента. Теперь вы можете рассмотреть вопрос о добавлении новых интервалов для приема пациентов в свой ежедневный график.
Повышение скорости выполнения исследований на 50% (макс.)
Повышение скорости выполнения исследований на 50% (макс.)
Применение технологии Compressed SENSE ускоряет 2D- и 3D-сканирование до 50% с практически эквивалентным качеством изображения². В результате в системе Ingenia Ambition происходит ускорение не только последовательностей, но и всего исследования пациента. Теперь вы можете рассмотреть вопрос о добавлении новых интервалов для приема пациентов в свой ежедневный график.
Видеоматериалы с эффектом погружения
Видеоматериалы с эффектом погружения
Технология Ambient Experience создана для обеспечения расслабляющего сенсорного опыта: динамическое освещение, проекция изображений и звуковое сопровождение создают приятную, располагающую атмосферу, отвлекая пациента от процедуры и тем самым повышая качество медицинской помощи. Решение In-Bore Connect будет помогать пациенту расслабиться, следовать указаниям оператора и минимизировать движение с момента помещения пациента в сканер и до завершения процедуры сканирования.
Видеоматериалы с эффектом погружения
Технология Ambient Experience создана для обеспечения расслабляющего сенсорного опыта: динамическое освещение, проекция изображений и звуковое сопровождение создают приятную, располагающую атмосферу, отвлекая пациента от процедуры и тем самым повышая качество медицинской помощи. Решение In-Bore Connect будет помогать пациенту расслабиться, следовать указаниям оператора и минимизировать движение с момента помещения пациента в сканер и до завершения процедуры сканирования.
Видеоматериалы с эффектом погружения
Технология Ambient Experience создана для обеспечения расслабляющего сенсорного опыта: динамическое освещение, проекция изображений и звуковое сопровождение создают приятную, располагающую атмосферу, отвлекая пациента от процедуры и тем самым повышая качество медицинской помощи. Решение In-Bore Connect будет помогать пациенту расслабиться, следовать указаниям оператора и минимизировать движение с момента помещения пациента в сканер и до завершения процедуры сканирования.
Технология Ambient Experience создана для обеспечения расслабляющего сенсорного опыта: динамическое освещение, проекция изображений и звуковое сопровождение создают приятную, располагающую атмосферу, отвлекая пациента от процедуры и тем самым повышая качество медицинской помощи. Решение In-Bore Connect будет помогать пациенту расслабиться, следовать указаниям оператора и минимизировать движение с момента помещения пациента в сканер и до завершения процедуры сканирования.
2. По сравнению с изображениями, полученными с помощью сканеров Philips без применения технологии Compressed SENSE.
3. Требуется удаленное подключение.
4. Только для использования в строгом соответствии с инструкциями по эксплуатации при наличии МР-совместимых имплантатов или имплантатов, пригодных для использования в условиях МРТ с ограничениями.
5. По сравнению с усредненными результатами, полученными с использованием других 5 МР-сканеров Philips Ingenia без технологий Ambient Experience и In-Bore Connect. Результаты исследований из клинической практики не могут помочь спрогнозировать результаты других исследований. Результаты других исследований могут отличаться.
6. Даже в редких случаях, когда магнит теряет герметичность, несущественное количество выделяющегося гелия не оказывает серьезного влияния на концентрацию кислорода в помещении.
7. Благодаря использованию метода радиальной визуализации, по сравнению с 3D-визуализацией с применением декартовой методики Philips
8. Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Ambition с принадлежностями, вариант исполнения: Ingenia Ambition S; РУ № РЗН 2019/9428
9. Система может быть недоступна для заказа Вашем регионе.
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10. Система охлаждения Ingenia Ambition сожержит 0,5% от объема гелия, используемого в системе Ingenia 1,5T
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.