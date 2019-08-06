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Ingenia Elition Все преимущества визуализации 3,0 Тл в вашем распоряжении

Ingenia Elition 3.0T S

Все преимущества визуализации 3,0 Тл в вашем распоряжении

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Система Ingenia Elition S обеспечивает превосходное качество изображений и при этом позволяет выполнять МР-исследования до 50% быстрее¹. Технология Compressed SENSE повышает скорость сканирования в режимах 2D и 3D. Высокая эффективность достигается за счет таких функций визуализации, как SmartExam², 4D Multi-Transmit и ScanWise Implant³. Все эти усовершенствования стали возможными благодаря сочетанию градиентов и РЧ-сигнала новой структуры, а также благодаря использованию технологий повышения скорости, таких как Compressed SENSE. Кроме того, в системе Ingenia Elition S предусмотрена функция воспроизведения аудио- и видеоматериалов с эффектом погружения, которые успокаивают пациентов и помогают им пройти исследование, повышая уровень их комфорта во время выполнения МР-исследования.

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Особенности
Повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)
Повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)

Повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)

Полностью обновленная конструкция градиентов в сочетании с технологией повышения скорости сканирования Compressed SENSE обеспечивает повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)⁶ без увеличения времени сканирования, позволяя получать более детальные изображения. Благодаря этому можно переключиться с 2D‑визуализации в нескольких положениях на эффективное 3D-сканирование с высоким разрешением в одном положении.
Повышение надежности диагностики в сфере нейроонкологии
Повышение надежности диагностики в сфере нейроонкологии

Повышение надежности диагностики в сфере нейроонкологии

3D APT (метод переноса протонов амида) — это уникальный метод МР-визуализации головного мозга без контрастирования. Имеющийся внутренний клеточный белок используется для формирования МР-сигнала, который напрямую связан с процессом пролиферации клеток, являющимся индикатором образования опухоли. 3D APT позволяет повысить надежность выполняемой диагностики.
Основа качества изображения, получаемого при 3,0 Тл, — технология Multi-Transmit RF
Основа качества изображения, получаемого при 3,0 Тл, — технология Multi-Transmit RF

Основа качества изображения, получаемого при 3,0 Тл, — технология Multi-Transmit RF

В 2008 году компания Philips стала первой компанией, которая начала использовать технологию Multi-Transmit RF для визуализации при 3,0 Тл. Технология Multi-Transmit с двумя различными РЧ-усилителями является стандартной для визуализации с использованием систем Philips 3.0T. Это обусловлено нашим убеждением в том, что важно поддерживать качество изображения, получаемого при 3,0 Тл, для всех областей тела.
Гарантия уверенности при использовании имплантатов, пригодных для МРТ с ограничениями
Гарантия уверенности при использовании имплантатов, пригодных для МРТ с ограничениями

Гарантия уверенности при использовании имплантатов, пригодных для МРТ с ограничениями

Опция ScanWise Implant³ помогает упростить процедуру сканирования для пациентов с имплантатами, пригодными для использования в условиях МРТ с ограничениями, предоставляя пошаговые инструкции для ввода условных значений производителя имплантата. После этого МР-система автоматически применяет эти значения для всего исследования.
Повышение скорости выполнения исследований на 50% (макс.)
Повышение скорости выполнения исследований на 50% (макс.)

Повышение скорости выполнения исследований на 50% (макс.)

Технология Compressed SENSE повышает скорость сканирования в режимах 2D и 3D на 50% (макс.) при сохранении практически того же качества изображения¹. Система Ingenia Elition S повышает скорость выполнения не только отдельных последовательностей, но и всего исследования пациента. Благодаря этому у персонала остается больше времени на то, чтобы сосредоточиться на самом важном — на оказании медицинской помощи пациентам. Это высокая скорость работы без ущерба для результатов — из раза в раз.
Автоматизированное планирование процедуры сканирования
Автоматизированное планирование процедуры сканирования

Автоматизированное планирование процедуры сканирования

Приложение SmartExam² обеспечивает воспроизводимые результаты планирования для более чем 80% процедур. В его основе лежит адаптивное ПО, которое выполняет автоматическое планирование геометрических параметров сканирования с учетом утвержденных пользователем настроек сканирования. Это гарантирует стандартизацию процедуры МР-исследования независимо от используемой МР-консоли Philips.
Повышение уровня комфорта пациента
Повышение уровня комфорта пациента

Повышение уровня комфорта пациента

Система Ingenia Elition S включает в себя матрас ComfortPlus, который намного толще стандартного матраса. Благодаря вязкоупругим свойствам матраса его толщина уменьшается от давления и тепла тела. В среднем, 90% пациентов, испытывающих сильный дискомфорт, сообщают, что им легко неподвижно лежать на матрасе ComfortPlus⁴.
Снижение уровня шума для пациента
Снижение уровня шума для пациента

Снижение уровня шума для пациента

Наше уникальное решение ComforTone позволяет снизить уровень шума на 80% (макс.)⁵ без ущерба для качества изображений, контрастности или времени проведения исследования. Решение ComforTone может применяться как для стандартных исследований, таких как исследования головного мозга, позвоночника и костно-мышечной системы, так и с высокоградиентными настройками благодаря нашим готовым к использованию протоколам ExamCard.
Видеоматериалы с эффектом погружения
Видеоматериалы с эффектом погружения

Видеоматериалы с эффектом погружения

Наши уникальные решения Ambient Experience и In-Bore Connect обеспечивают действительно индивидуальный подход к проведению МР-исследования пациента. Специалист кабинета визуализации может создавать расслабляющую атмосферу в соответствии с предпочтениями исследуемого пациента. Это помогает пациентам оставаться в спокойном состоянии и выполнять указания.
Укладка пациента менее чем за одну минуту

Укладка пациента менее чем за одну минуту

Функция VitalScreen предоставляет указания и важные сведения о деталях текущего исследования пациента. Этот интерактивный 12-дюймовый сенсорный экран отображает сведения о продолжительности исследования и данные датчиков физиологических сигналов (при векторной ЭКГ), а также подсказки по выбору правильной катушки, размещению пациента и (если применимо) использованию контрастного вещества наряду с инструкциями по задержке дыхания.
  • 1. По сравнению с изображениями, полученными с помощью сканеров Philips без применения технологии Compressed SENSE.
  • 2. Использование приложения SmartExam недоступно для пациентов с имплантатами, пригодными для использования в условиях МРТ с ограничениями.
  • 3. Только для использования в строгом соответствии с инструкциями по эксплуатации при наличии МР-совместимых имплантатов или имплантатов, пригодных для использования в условиях МРТ с ограничениями.
  • 4. По сравнению с использованием стандартного матраса.
  • 5. По сравнению со сканированием без использования опции ComforTone.
  • 6. На трехмерных изотропных изображениях костно-мышечной системы (3D MSK VIEW), по сравнению с изображениями, полученными с помощью сканеров Philips без применения технологии Compressed SENSE.
  • 7. Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Elition с принадлежностями, РЗН 2019/8690 от 06.08.2019

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