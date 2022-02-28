Система Ingenia Elition S обеспечивает высокое качество изображений и при этом позволяет выполнять МР-исследования до 50% быстрее¹. Технология Compressed SENSE повышает скорость сканирования в режимах 2D и 3D. Высокая эффективность достигается за счет таких функций визуализации, как SmartExam², 4D Multi-Transmit и ScanWise Implant³. Все эти усовершенствования стали возможными благодаря сочетанию градиентов и РЧ-сигнала новой структуры, а также благодаря использованию технологий повышения скорости, таких как Compressed SENSE. Кроме того, в системе Ingenia Elition S предусмотрена функция воспроизведения аудио- и видеоматериалов с эффектом погружения, которые успокаивают пациентов и помогают им пройти исследование, повышая уровень их комфорта во время выполнения МР-исследования.
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Основа качества изображения, получаемого при 3,0 Тл, — технология Multi-Transmit RF
Основа качества изображения, получаемого при 3,0 Тл, — технология Multi-Transmit RF
В 2008 году компания Philips стала первой компанией, которая начала использовать технологию Multi-Transmit RF для визуализации при 3,0 Тл. Технология Multi-Transmit с двумя различными РЧ-усилителями является стандартной для визуализации с использованием систем Philips 3.0T. Это обусловлено нашим убеждением в том, что важно поддерживать качество изображения, получаемого при 3,0 Тл, для всех областей тела.
Основа качества изображения, получаемого при 3,0 Тл, — технология Multi-Transmit RF
В 2008 году компания Philips стала первой компанией, которая начала использовать технологию Multi-Transmit RF для визуализации при 3,0 Тл. Технология Multi-Transmit с двумя различными РЧ-усилителями является стандартной для визуализации с использованием систем Philips 3.0T. Это обусловлено нашим убеждением в том, что важно поддерживать качество изображения, получаемого при 3,0 Тл, для всех областей тела.
Основа качества изображения, получаемого при 3,0 Тл, — технология Multi-Transmit RF
В 2008 году компания Philips стала первой компанией, которая начала использовать технологию Multi-Transmit RF для визуализации при 3,0 Тл. Технология Multi-Transmit с двумя различными РЧ-усилителями является стандартной для визуализации с использованием систем Philips 3.0T. Это обусловлено нашим убеждением в том, что важно поддерживать качество изображения, получаемого при 3,0 Тл, для всех областей тела.
Основа качества изображения, получаемого при 3,0 Тл, — технология Multi-Transmit RF
Основа качества изображения, получаемого при 3,0 Тл, — технология Multi-Transmit RF
В 2008 году компания Philips стала первой компанией, которая начала использовать технологию Multi-Transmit RF для визуализации при 3,0 Тл. Технология Multi-Transmit с двумя различными РЧ-усилителями является стандартной для визуализации с использованием систем Philips 3.0T. Это обусловлено нашим убеждением в том, что важно поддерживать качество изображения, получаемого при 3,0 Тл, для всех областей тела.
Повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)
Повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)
Полностью обновленная конструкция градиентов в сочетании с технологией повышения скорости сканирования Compressed SENSE обеспечивает повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)⁶ без увеличения времени сканирования, позволяя получать более детальные изображения. Благодаря этому можно переключиться с 2D‑визуализации в нескольких положениях на эффективное 3D-сканирование с высоким разрешением в одном положении.
Повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)
Полностью обновленная конструкция градиентов в сочетании с технологией повышения скорости сканирования Compressed SENSE обеспечивает повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)⁶ без увеличения времени сканирования, позволяя получать более детальные изображения. Благодаря этому можно переключиться с 2D‑визуализации в нескольких положениях на эффективное 3D-сканирование с высоким разрешением в одном положении.
Повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)
Полностью обновленная конструкция градиентов в сочетании с технологией повышения скорости сканирования Compressed SENSE обеспечивает повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)⁶ без увеличения времени сканирования, позволяя получать более детальные изображения. Благодаря этому можно переключиться с 2D‑визуализации в нескольких положениях на эффективное 3D-сканирование с высоким разрешением в одном положении.
Повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)
Повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)
Полностью обновленная конструкция градиентов в сочетании с технологией повышения скорости сканирования Compressed SENSE обеспечивает повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)⁶ без увеличения времени сканирования, позволяя получать более детальные изображения. Благодаря этому можно переключиться с 2D‑визуализации в нескольких положениях на эффективное 3D-сканирование с высоким разрешением в одном положении.
Приложение SmartExam² обеспечивает воспроизводимые результаты планирования для более чем 80% процедур. В его основе лежит адаптивное ПО, которое выполняет автоматическое планирование геометрических параметров сканирования с учетом утвержденных пользователем настроек сканирования. Это гарантирует стандартизацию процедуры МР-исследования независимо от используемой МР-консоли Philips.
Приложение SmartExam² обеспечивает воспроизводимые результаты планирования для более чем 80% процедур. В его основе лежит адаптивное ПО, которое выполняет автоматическое планирование геометрических параметров сканирования с учетом утвержденных пользователем настроек сканирования. Это гарантирует стандартизацию процедуры МР-исследования независимо от используемой МР-консоли Philips.
Приложение SmartExam² обеспечивает воспроизводимые результаты планирования для более чем 80% процедур. В его основе лежит адаптивное ПО, которое выполняет автоматическое планирование геометрических параметров сканирования с учетом утвержденных пользователем настроек сканирования. Это гарантирует стандартизацию процедуры МР-исследования независимо от используемой МР-консоли Philips.
Приложение SmartExam² обеспечивает воспроизводимые результаты планирования для более чем 80% процедур. В его основе лежит адаптивное ПО, которое выполняет автоматическое планирование геометрических параметров сканирования с учетом утвержденных пользователем настроек сканирования. Это гарантирует стандартизацию процедуры МР-исследования независимо от используемой МР-консоли Philips.
Видеоматериалы с эффектом погружения
Видеоматериалы с эффектом погружения
Компания Philips берет за основу МР-исследований принцип ориентации на пациента. Технология Ambient Experience позволяет вам и вашим пациентам настраивать освещение в туннеле, звуковые и визуальные эффекты в соответствии с личными предпочтениями.
Видеоматериалы с эффектом погружения
Компания Philips берет за основу МР-исследований принцип ориентации на пациента. Технология Ambient Experience позволяет вам и вашим пациентам настраивать освещение в туннеле, звуковые и визуальные эффекты в соответствии с личными предпочтениями.
Видеоматериалы с эффектом погружения
Компания Philips берет за основу МР-исследований принцип ориентации на пациента. Технология Ambient Experience позволяет вам и вашим пациентам настраивать освещение в туннеле, звуковые и визуальные эффекты в соответствии с личными предпочтениями.
Компания Philips берет за основу МР-исследований принцип ориентации на пациента. Технология Ambient Experience позволяет вам и вашим пациентам настраивать освещение в туннеле, звуковые и визуальные эффекты в соответствии с личными предпочтениями.
Повышение уровня комфорта пациента
Повышение уровня комфорта пациента
Система Ingenia Elition обеспечивает удобство пациента, находящегося на столе, благодаря комфортному матрасу. В среднем, 90% пациентов, испытывающих сильный дискомфорт, сообщают, что им легче неподвижно лежать на комфортном матрасе, чем на стандартном матрасе⁵. Общий уровень комфорта для этой группы пациентов может возрастать на 36% (макс.)⁵.
Повышение уровня комфорта пациента
Система Ingenia Elition обеспечивает удобство пациента, находящегося на столе, благодаря комфортному матрасу. В среднем, 90% пациентов, испытывающих сильный дискомфорт, сообщают, что им легче неподвижно лежать на комфортном матрасе, чем на стандартном матрасе⁵. Общий уровень комфорта для этой группы пациентов может возрастать на 36% (макс.)⁵.
Повышение уровня комфорта пациента
Система Ingenia Elition обеспечивает удобство пациента, находящегося на столе, благодаря комфортному матрасу. В среднем, 90% пациентов, испытывающих сильный дискомфорт, сообщают, что им легче неподвижно лежать на комфортном матрасе, чем на стандартном матрасе⁵. Общий уровень комфорта для этой группы пациентов может возрастать на 36% (макс.)⁵.
Система Ingenia Elition обеспечивает удобство пациента, находящегося на столе, благодаря комфортному матрасу. В среднем, 90% пациентов, испытывающих сильный дискомфорт, сообщают, что им легче неподвижно лежать на комфортном матрасе, чем на стандартном матрасе⁵. Общий уровень комфорта для этой группы пациентов может возрастать на 36% (макс.)⁵.
Основа качества изображения, получаемого при 3,0 Тл, — технология Multi-Transmit RF
Повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)
Основа качества изображения, получаемого при 3,0 Тл, — технология Multi-Transmit RF
Основа качества изображения, получаемого при 3,0 Тл, — технология Multi-Transmit RF
В 2008 году компания Philips стала первой компанией, которая начала использовать технологию Multi-Transmit RF для визуализации при 3,0 Тл. Технология Multi-Transmit с двумя различными РЧ-усилителями является стандартной для визуализации с использованием систем Philips 3.0T. Это обусловлено нашим убеждением в том, что важно поддерживать качество изображения, получаемого при 3,0 Тл, для всех областей тела.
Основа качества изображения, получаемого при 3,0 Тл, — технология Multi-Transmit RF
В 2008 году компания Philips стала первой компанией, которая начала использовать технологию Multi-Transmit RF для визуализации при 3,0 Тл. Технология Multi-Transmit с двумя различными РЧ-усилителями является стандартной для визуализации с использованием систем Philips 3.0T. Это обусловлено нашим убеждением в том, что важно поддерживать качество изображения, получаемого при 3,0 Тл, для всех областей тела.
Основа качества изображения, получаемого при 3,0 Тл, — технология Multi-Transmit RF
В 2008 году компания Philips стала первой компанией, которая начала использовать технологию Multi-Transmit RF для визуализации при 3,0 Тл. Технология Multi-Transmit с двумя различными РЧ-усилителями является стандартной для визуализации с использованием систем Philips 3.0T. Это обусловлено нашим убеждением в том, что важно поддерживать качество изображения, получаемого при 3,0 Тл, для всех областей тела.
Основа качества изображения, получаемого при 3,0 Тл, — технология Multi-Transmit RF
Основа качества изображения, получаемого при 3,0 Тл, — технология Multi-Transmit RF
В 2008 году компания Philips стала первой компанией, которая начала использовать технологию Multi-Transmit RF для визуализации при 3,0 Тл. Технология Multi-Transmit с двумя различными РЧ-усилителями является стандартной для визуализации с использованием систем Philips 3.0T. Это обусловлено нашим убеждением в том, что важно поддерживать качество изображения, получаемого при 3,0 Тл, для всех областей тела.
Повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)
Повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)
Полностью обновленная конструкция градиентов в сочетании с технологией повышения скорости сканирования Compressed SENSE обеспечивает повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)⁶ без увеличения времени сканирования, позволяя получать более детальные изображения. Благодаря этому можно переключиться с 2D‑визуализации в нескольких положениях на эффективное 3D-сканирование с высоким разрешением в одном положении.
Повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)
Полностью обновленная конструкция градиентов в сочетании с технологией повышения скорости сканирования Compressed SENSE обеспечивает повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)⁶ без увеличения времени сканирования, позволяя получать более детальные изображения. Благодаря этому можно переключиться с 2D‑визуализации в нескольких положениях на эффективное 3D-сканирование с высоким разрешением в одном положении.
Повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)
Полностью обновленная конструкция градиентов в сочетании с технологией повышения скорости сканирования Compressed SENSE обеспечивает повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)⁶ без увеличения времени сканирования, позволяя получать более детальные изображения. Благодаря этому можно переключиться с 2D‑визуализации в нескольких положениях на эффективное 3D-сканирование с высоким разрешением в одном положении.
Повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)
Повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)
Полностью обновленная конструкция градиентов в сочетании с технологией повышения скорости сканирования Compressed SENSE обеспечивает повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)⁶ без увеличения времени сканирования, позволяя получать более детальные изображения. Благодаря этому можно переключиться с 2D‑визуализации в нескольких положениях на эффективное 3D-сканирование с высоким разрешением в одном положении.
Приложение SmartExam² обеспечивает воспроизводимые результаты планирования для более чем 80% процедур. В его основе лежит адаптивное ПО, которое выполняет автоматическое планирование геометрических параметров сканирования с учетом утвержденных пользователем настроек сканирования. Это гарантирует стандартизацию процедуры МР-исследования независимо от используемой МР-консоли Philips.
Приложение SmartExam² обеспечивает воспроизводимые результаты планирования для более чем 80% процедур. В его основе лежит адаптивное ПО, которое выполняет автоматическое планирование геометрических параметров сканирования с учетом утвержденных пользователем настроек сканирования. Это гарантирует стандартизацию процедуры МР-исследования независимо от используемой МР-консоли Philips.
Приложение SmartExam² обеспечивает воспроизводимые результаты планирования для более чем 80% процедур. В его основе лежит адаптивное ПО, которое выполняет автоматическое планирование геометрических параметров сканирования с учетом утвержденных пользователем настроек сканирования. Это гарантирует стандартизацию процедуры МР-исследования независимо от используемой МР-консоли Philips.
Приложение SmartExam² обеспечивает воспроизводимые результаты планирования для более чем 80% процедур. В его основе лежит адаптивное ПО, которое выполняет автоматическое планирование геометрических параметров сканирования с учетом утвержденных пользователем настроек сканирования. Это гарантирует стандартизацию процедуры МР-исследования независимо от используемой МР-консоли Philips.
Видеоматериалы с эффектом погружения
Видеоматериалы с эффектом погружения
Компания Philips берет за основу МР-исследований принцип ориентации на пациента. Технология Ambient Experience позволяет вам и вашим пациентам настраивать освещение в туннеле, звуковые и визуальные эффекты в соответствии с личными предпочтениями.
Видеоматериалы с эффектом погружения
Компания Philips берет за основу МР-исследований принцип ориентации на пациента. Технология Ambient Experience позволяет вам и вашим пациентам настраивать освещение в туннеле, звуковые и визуальные эффекты в соответствии с личными предпочтениями.
Видеоматериалы с эффектом погружения
Компания Philips берет за основу МР-исследований принцип ориентации на пациента. Технология Ambient Experience позволяет вам и вашим пациентам настраивать освещение в туннеле, звуковые и визуальные эффекты в соответствии с личными предпочтениями.
Компания Philips берет за основу МР-исследований принцип ориентации на пациента. Технология Ambient Experience позволяет вам и вашим пациентам настраивать освещение в туннеле, звуковые и визуальные эффекты в соответствии с личными предпочтениями.
Повышение уровня комфорта пациента
Повышение уровня комфорта пациента
Система Ingenia Elition обеспечивает удобство пациента, находящегося на столе, благодаря комфортному матрасу. В среднем, 90% пациентов, испытывающих сильный дискомфорт, сообщают, что им легче неподвижно лежать на комфортном матрасе, чем на стандартном матрасе⁵. Общий уровень комфорта для этой группы пациентов может возрастать на 36% (макс.)⁵.
Повышение уровня комфорта пациента
Система Ingenia Elition обеспечивает удобство пациента, находящегося на столе, благодаря комфортному матрасу. В среднем, 90% пациентов, испытывающих сильный дискомфорт, сообщают, что им легче неподвижно лежать на комфортном матрасе, чем на стандартном матрасе⁵. Общий уровень комфорта для этой группы пациентов может возрастать на 36% (макс.)⁵.
Повышение уровня комфорта пациента
Система Ingenia Elition обеспечивает удобство пациента, находящегося на столе, благодаря комфортному матрасу. В среднем, 90% пациентов, испытывающих сильный дискомфорт, сообщают, что им легче неподвижно лежать на комфортном матрасе, чем на стандартном матрасе⁵. Общий уровень комфорта для этой группы пациентов может возрастать на 36% (макс.)⁵.
Система Ingenia Elition обеспечивает удобство пациента, находящегося на столе, благодаря комфортному матрасу. В среднем, 90% пациентов, испытывающих сильный дискомфорт, сообщают, что им легче неподвижно лежать на комфортном матрасе, чем на стандартном матрасе⁵. Общий уровень комфорта для этой группы пациентов может возрастать на 36% (макс.)⁵.
1. По сравнению с изображениями, полученными с помощью сканеров Philips без применения технологии Compressed SENSE.
2. Использование приложения SmartExam недоступно для пациентов с МР-совместимыми имплантами.
3. Только для использования в строгом соответствии с инструкциями по эксплуатации при наличии МР-совместимых имплантатов или имплантатов, пригодных для использования в условиях МРТ с ограничениями.
4. По сравнению с использованием стандартного матраса.
5. По сравнению со сканированием без использования опции ComforTone.
6. На трехмерных изотропных изображениях костно-мышечной системы (3D MSK VIEW), по сравнению с изображениями, полученными с помощью сканеров Philips без применения технологии Compressed SENSE.
7. Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Elition с принадлежностями, РЗН 2019/8690 от 28.02.2022
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.