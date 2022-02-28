Магнитно-резонансный томограф Philips Ingenia Elition 3.0T S Все преимущества визуализации 3.0 Тл в вашем распоряжении

Система Ingenia Elition S обеспечивает высокое качество изображений и при этом позволяет выполнять МР-исследования до 50% быстрее¹. Технология Compressed SENSE повышает скорость сканирования в режимах 2D и 3D. Высокая эффективность достигается за счет таких функций визуализации, как SmartExam², 4D Multi-Transmit и ScanWise Implant³. Все эти усовершенствования стали возможными благодаря сочетанию градиентов и РЧ-сигнала новой структуры, а также благодаря использованию технологий повышения скорости, таких как Compressed SENSE. Кроме того, в системе Ingenia Elition S предусмотрена функция воспроизведения аудио- и видеоматериалов с эффектом погружения, которые успокаивают пациентов и помогают им пройти исследование, повышая уровень их комфорта во время выполнения МР-исследования.