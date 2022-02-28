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Магнитно-резонансный томограф Philips Ingenia Elition 3.0T S

Все преимущества визуализации 3.0 Тл в вашем распоряжении

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Система Ingenia Elition S обеспечивает высокое качество изображений и при этом позволяет выполнять МР-исследования до 50% быстрее¹. Технология Compressed SENSE повышает скорость сканирования в режимах 2D и 3D. Высокая эффективность достигается за счет таких функций визуализации, как SmartExam², 4D Multi-Transmit и ScanWise Implant³. Все эти усовершенствования стали возможными благодаря сочетанию градиентов и РЧ-сигнала новой структуры, а также благодаря использованию технологий повышения скорости, таких как Compressed SENSE. Кроме того, в системе Ingenia Elition S предусмотрена функция воспроизведения аудио- и видеоматериалов с эффектом погружения, которые успокаивают пациентов и помогают им пройти исследование, повышая уровень их комфорта во время выполнения МР-исследования.

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Особенности
Основа качества изображения, получаемого при 3,0 Тл, — технология Multi-Transmit RF
Основа качества изображения, получаемого при 3,0 Тл, — технология Multi-Transmit RF

Основа качества изображения, получаемого при 3,0 Тл, — технология Multi-Transmit RF

В 2008 году компания Philips стала первой компанией, которая начала использовать технологию Multi-Transmit RF для визуализации при 3,0 Тл. Технология Multi-Transmit с двумя различными РЧ-усилителями является стандартной для визуализации с использованием систем Philips 3.0T. Это обусловлено нашим убеждением в том, что важно поддерживать качество изображения, получаемого при 3,0 Тл, для всех областей тела.

Основа качества изображения, получаемого при 3,0 Тл, — технология Multi-Transmit RF

Основа качества изображения, получаемого при 3,0 Тл, — технология Multi-Transmit RF
В 2008 году компания Philips стала первой компанией, которая начала использовать технологию Multi-Transmit RF для визуализации при 3,0 Тл. Технология Multi-Transmit с двумя различными РЧ-усилителями является стандартной для визуализации с использованием систем Philips 3.0T. Это обусловлено нашим убеждением в том, что важно поддерживать качество изображения, получаемого при 3,0 Тл, для всех областей тела.

Основа качества изображения, получаемого при 3,0 Тл, — технология Multi-Transmit RF

В 2008 году компания Philips стала первой компанией, которая начала использовать технологию Multi-Transmit RF для визуализации при 3,0 Тл. Технология Multi-Transmit с двумя различными РЧ-усилителями является стандартной для визуализации с использованием систем Philips 3.0T. Это обусловлено нашим убеждением в том, что важно поддерживать качество изображения, получаемого при 3,0 Тл, для всех областей тела.
Click here for more information
Основа качества изображения, получаемого при 3,0 Тл, — технология Multi-Transmit RF
Основа качества изображения, получаемого при 3,0 Тл, — технология Multi-Transmit RF

Основа качества изображения, получаемого при 3,0 Тл, — технология Multi-Transmit RF

В 2008 году компания Philips стала первой компанией, которая начала использовать технологию Multi-Transmit RF для визуализации при 3,0 Тл. Технология Multi-Transmit с двумя различными РЧ-усилителями является стандартной для визуализации с использованием систем Philips 3.0T. Это обусловлено нашим убеждением в том, что важно поддерживать качество изображения, получаемого при 3,0 Тл, для всех областей тела.
Повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)
Повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)

Повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)

Полностью обновленная конструкция градиентов в сочетании с технологией повышения скорости сканирования Compressed SENSE обеспечивает повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)⁶ без увеличения времени сканирования, позволяя получать более детальные изображения. Благодаря этому можно переключиться с 2D‑визуализации в нескольких положениях на эффективное 3D-сканирование с высоким разрешением в одном положении.

Повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)

Повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)
Полностью обновленная конструкция градиентов в сочетании с технологией повышения скорости сканирования Compressed SENSE обеспечивает повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)⁶ без увеличения времени сканирования, позволяя получать более детальные изображения. Благодаря этому можно переключиться с 2D‑визуализации в нескольких положениях на эффективное 3D-сканирование с высоким разрешением в одном положении.

Повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)

Полностью обновленная конструкция градиентов в сочетании с технологией повышения скорости сканирования Compressed SENSE обеспечивает повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)⁶ без увеличения времени сканирования, позволяя получать более детальные изображения. Благодаря этому можно переключиться с 2D‑визуализации в нескольких положениях на эффективное 3D-сканирование с высоким разрешением в одном положении.
Click here for more information
Повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)
Повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)

Повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)

Полностью обновленная конструкция градиентов в сочетании с технологией повышения скорости сканирования Compressed SENSE обеспечивает повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)⁶ без увеличения времени сканирования, позволяя получать более детальные изображения. Благодаря этому можно переключиться с 2D‑визуализации в нескольких положениях на эффективное 3D-сканирование с высоким разрешением в одном положении.
Автоматизированное планирование процедуры сканирования
Автоматизированное планирование процедуры сканирования

Автоматизированное планирование процедуры сканирования

Приложение SmartExam² обеспечивает воспроизводимые результаты планирования для более чем 80% процедур. В его основе лежит адаптивное ПО, которое выполняет автоматическое планирование геометрических параметров сканирования с учетом утвержденных пользователем настроек сканирования. Это гарантирует стандартизацию процедуры МР-исследования независимо от используемой МР-консоли Philips.

Автоматизированное планирование процедуры сканирования

Автоматизированное планирование процедуры сканирования
Приложение SmartExam² обеспечивает воспроизводимые результаты планирования для более чем 80% процедур. В его основе лежит адаптивное ПО, которое выполняет автоматическое планирование геометрических параметров сканирования с учетом утвержденных пользователем настроек сканирования. Это гарантирует стандартизацию процедуры МР-исследования независимо от используемой МР-консоли Philips.

Автоматизированное планирование процедуры сканирования

Приложение SmartExam² обеспечивает воспроизводимые результаты планирования для более чем 80% процедур. В его основе лежит адаптивное ПО, которое выполняет автоматическое планирование геометрических параметров сканирования с учетом утвержденных пользователем настроек сканирования. Это гарантирует стандартизацию процедуры МР-исследования независимо от используемой МР-консоли Philips.
Click here for more information
Автоматизированное планирование процедуры сканирования
Автоматизированное планирование процедуры сканирования

Автоматизированное планирование процедуры сканирования

Приложение SmartExam² обеспечивает воспроизводимые результаты планирования для более чем 80% процедур. В его основе лежит адаптивное ПО, которое выполняет автоматическое планирование геометрических параметров сканирования с учетом утвержденных пользователем настроек сканирования. Это гарантирует стандартизацию процедуры МР-исследования независимо от используемой МР-консоли Philips.
Видеоматериалы с эффектом погружения
Видеоматериалы с эффектом погружения

Видеоматериалы с эффектом погружения

Компания Philips берет за основу МР-исследований принцип ориентации на пациента. Технология Ambient Experience позволяет вам и вашим пациентам настраивать освещение в туннеле, звуковые и визуальные эффекты в соответствии с личными предпочтениями.

Видеоматериалы с эффектом погружения

Видеоматериалы с эффектом погружения
Компания Philips берет за основу МР-исследований принцип ориентации на пациента. Технология Ambient Experience позволяет вам и вашим пациентам настраивать освещение в туннеле, звуковые и визуальные эффекты в соответствии с личными предпочтениями.

Видеоматериалы с эффектом погружения

Компания Philips берет за основу МР-исследований принцип ориентации на пациента. Технология Ambient Experience позволяет вам и вашим пациентам настраивать освещение в туннеле, звуковые и визуальные эффекты в соответствии с личными предпочтениями.
Click here for more information
Видеоматериалы с эффектом погружения
Видеоматериалы с эффектом погружения

Видеоматериалы с эффектом погружения

Компания Philips берет за основу МР-исследований принцип ориентации на пациента. Технология Ambient Experience позволяет вам и вашим пациентам настраивать освещение в туннеле, звуковые и визуальные эффекты в соответствии с личными предпочтениями.
Повышение уровня комфорта пациента
Повышение уровня комфорта пациента

Повышение уровня комфорта пациента

Система Ingenia Elition обеспечивает удобство пациента, находящегося на столе, благодаря комфортному матрасу. В среднем, 90% пациентов, испытывающих сильный дискомфорт, сообщают, что им легче неподвижно лежать на комфортном матрасе, чем на стандартном матрасе⁵. Общий уровень комфорта для этой группы пациентов может возрастать на 36% (макс.)⁵.

Повышение уровня комфорта пациента

Повышение уровня комфорта пациента
Система Ingenia Elition обеспечивает удобство пациента, находящегося на столе, благодаря комфортному матрасу. В среднем, 90% пациентов, испытывающих сильный дискомфорт, сообщают, что им легче неподвижно лежать на комфортном матрасе, чем на стандартном матрасе⁵. Общий уровень комфорта для этой группы пациентов может возрастать на 36% (макс.)⁵.

Повышение уровня комфорта пациента

Система Ingenia Elition обеспечивает удобство пациента, находящегося на столе, благодаря комфортному матрасу. В среднем, 90% пациентов, испытывающих сильный дискомфорт, сообщают, что им легче неподвижно лежать на комфортном матрасе, чем на стандартном матрасе⁵. Общий уровень комфорта для этой группы пациентов может возрастать на 36% (макс.)⁵.
Click here for more information
Повышение уровня комфорта пациента
Повышение уровня комфорта пациента

Повышение уровня комфорта пациента

Система Ingenia Elition обеспечивает удобство пациента, находящегося на столе, благодаря комфортному матрасу. В среднем, 90% пациентов, испытывающих сильный дискомфорт, сообщают, что им легче неподвижно лежать на комфортном матрасе, чем на стандартном матрасе⁵. Общий уровень комфорта для этой группы пациентов может возрастать на 36% (макс.)⁵.
  • Основа качества изображения, получаемого при 3,0 Тл, — технология Multi-Transmit RF
  • Повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)
  • Автоматизированное планирование процедуры сканирования
  • Видеоматериалы с эффектом погружения
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Основа качества изображения, получаемого при 3,0 Тл, — технология Multi-Transmit RF
Основа качества изображения, получаемого при 3,0 Тл, — технология Multi-Transmit RF

Основа качества изображения, получаемого при 3,0 Тл, — технология Multi-Transmit RF

В 2008 году компания Philips стала первой компанией, которая начала использовать технологию Multi-Transmit RF для визуализации при 3,0 Тл. Технология Multi-Transmit с двумя различными РЧ-усилителями является стандартной для визуализации с использованием систем Philips 3.0T. Это обусловлено нашим убеждением в том, что важно поддерживать качество изображения, получаемого при 3,0 Тл, для всех областей тела.

Основа качества изображения, получаемого при 3,0 Тл, — технология Multi-Transmit RF

Основа качества изображения, получаемого при 3,0 Тл, — технология Multi-Transmit RF
В 2008 году компания Philips стала первой компанией, которая начала использовать технологию Multi-Transmit RF для визуализации при 3,0 Тл. Технология Multi-Transmit с двумя различными РЧ-усилителями является стандартной для визуализации с использованием систем Philips 3.0T. Это обусловлено нашим убеждением в том, что важно поддерживать качество изображения, получаемого при 3,0 Тл, для всех областей тела.

Основа качества изображения, получаемого при 3,0 Тл, — технология Multi-Transmit RF

В 2008 году компания Philips стала первой компанией, которая начала использовать технологию Multi-Transmit RF для визуализации при 3,0 Тл. Технология Multi-Transmit с двумя различными РЧ-усилителями является стандартной для визуализации с использованием систем Philips 3.0T. Это обусловлено нашим убеждением в том, что важно поддерживать качество изображения, получаемого при 3,0 Тл, для всех областей тела.
Click here for more information
Основа качества изображения, получаемого при 3,0 Тл, — технология Multi-Transmit RF
Основа качества изображения, получаемого при 3,0 Тл, — технология Multi-Transmit RF

Основа качества изображения, получаемого при 3,0 Тл, — технология Multi-Transmit RF

В 2008 году компания Philips стала первой компанией, которая начала использовать технологию Multi-Transmit RF для визуализации при 3,0 Тл. Технология Multi-Transmit с двумя различными РЧ-усилителями является стандартной для визуализации с использованием систем Philips 3.0T. Это обусловлено нашим убеждением в том, что важно поддерживать качество изображения, получаемого при 3,0 Тл, для всех областей тела.
Повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)
Повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)

Повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)

Полностью обновленная конструкция градиентов в сочетании с технологией повышения скорости сканирования Compressed SENSE обеспечивает повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)⁶ без увеличения времени сканирования, позволяя получать более детальные изображения. Благодаря этому можно переключиться с 2D‑визуализации в нескольких положениях на эффективное 3D-сканирование с высоким разрешением в одном положении.

Повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)

Повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)
Полностью обновленная конструкция градиентов в сочетании с технологией повышения скорости сканирования Compressed SENSE обеспечивает повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)⁶ без увеличения времени сканирования, позволяя получать более детальные изображения. Благодаря этому можно переключиться с 2D‑визуализации в нескольких положениях на эффективное 3D-сканирование с высоким разрешением в одном положении.

Повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)

Полностью обновленная конструкция градиентов в сочетании с технологией повышения скорости сканирования Compressed SENSE обеспечивает повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)⁶ без увеличения времени сканирования, позволяя получать более детальные изображения. Благодаря этому можно переключиться с 2D‑визуализации в нескольких положениях на эффективное 3D-сканирование с высоким разрешением в одном положении.
Click here for more information
Повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)
Повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)

Повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)

Полностью обновленная конструкция градиентов в сочетании с технологией повышения скорости сканирования Compressed SENSE обеспечивает повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)⁶ без увеличения времени сканирования, позволяя получать более детальные изображения. Благодаря этому можно переключиться с 2D‑визуализации в нескольких положениях на эффективное 3D-сканирование с высоким разрешением в одном положении.
Автоматизированное планирование процедуры сканирования
Автоматизированное планирование процедуры сканирования

Автоматизированное планирование процедуры сканирования

Приложение SmartExam² обеспечивает воспроизводимые результаты планирования для более чем 80% процедур. В его основе лежит адаптивное ПО, которое выполняет автоматическое планирование геометрических параметров сканирования с учетом утвержденных пользователем настроек сканирования. Это гарантирует стандартизацию процедуры МР-исследования независимо от используемой МР-консоли Philips.

Автоматизированное планирование процедуры сканирования

Автоматизированное планирование процедуры сканирования
Приложение SmartExam² обеспечивает воспроизводимые результаты планирования для более чем 80% процедур. В его основе лежит адаптивное ПО, которое выполняет автоматическое планирование геометрических параметров сканирования с учетом утвержденных пользователем настроек сканирования. Это гарантирует стандартизацию процедуры МР-исследования независимо от используемой МР-консоли Philips.

Автоматизированное планирование процедуры сканирования

Приложение SmartExam² обеспечивает воспроизводимые результаты планирования для более чем 80% процедур. В его основе лежит адаптивное ПО, которое выполняет автоматическое планирование геометрических параметров сканирования с учетом утвержденных пользователем настроек сканирования. Это гарантирует стандартизацию процедуры МР-исследования независимо от используемой МР-консоли Philips.
Click here for more information
Автоматизированное планирование процедуры сканирования
Автоматизированное планирование процедуры сканирования

Автоматизированное планирование процедуры сканирования

Приложение SmartExam² обеспечивает воспроизводимые результаты планирования для более чем 80% процедур. В его основе лежит адаптивное ПО, которое выполняет автоматическое планирование геометрических параметров сканирования с учетом утвержденных пользователем настроек сканирования. Это гарантирует стандартизацию процедуры МР-исследования независимо от используемой МР-консоли Philips.
Видеоматериалы с эффектом погружения
Видеоматериалы с эффектом погружения

Видеоматериалы с эффектом погружения

Компания Philips берет за основу МР-исследований принцип ориентации на пациента. Технология Ambient Experience позволяет вам и вашим пациентам настраивать освещение в туннеле, звуковые и визуальные эффекты в соответствии с личными предпочтениями.

Видеоматериалы с эффектом погружения

Видеоматериалы с эффектом погружения
Компания Philips берет за основу МР-исследований принцип ориентации на пациента. Технология Ambient Experience позволяет вам и вашим пациентам настраивать освещение в туннеле, звуковые и визуальные эффекты в соответствии с личными предпочтениями.

Видеоматериалы с эффектом погружения

Компания Philips берет за основу МР-исследований принцип ориентации на пациента. Технология Ambient Experience позволяет вам и вашим пациентам настраивать освещение в туннеле, звуковые и визуальные эффекты в соответствии с личными предпочтениями.
Click here for more information
Видеоматериалы с эффектом погружения
Видеоматериалы с эффектом погружения

Видеоматериалы с эффектом погружения

Компания Philips берет за основу МР-исследований принцип ориентации на пациента. Технология Ambient Experience позволяет вам и вашим пациентам настраивать освещение в туннеле, звуковые и визуальные эффекты в соответствии с личными предпочтениями.
Повышение уровня комфорта пациента
Повышение уровня комфорта пациента

Повышение уровня комфорта пациента

Система Ingenia Elition обеспечивает удобство пациента, находящегося на столе, благодаря комфортному матрасу. В среднем, 90% пациентов, испытывающих сильный дискомфорт, сообщают, что им легче неподвижно лежать на комфортном матрасе, чем на стандартном матрасе⁵. Общий уровень комфорта для этой группы пациентов может возрастать на 36% (макс.)⁵.

Повышение уровня комфорта пациента

Повышение уровня комфорта пациента
Система Ingenia Elition обеспечивает удобство пациента, находящегося на столе, благодаря комфортному матрасу. В среднем, 90% пациентов, испытывающих сильный дискомфорт, сообщают, что им легче неподвижно лежать на комфортном матрасе, чем на стандартном матрасе⁵. Общий уровень комфорта для этой группы пациентов может возрастать на 36% (макс.)⁵.

Повышение уровня комфорта пациента

Система Ingenia Elition обеспечивает удобство пациента, находящегося на столе, благодаря комфортному матрасу. В среднем, 90% пациентов, испытывающих сильный дискомфорт, сообщают, что им легче неподвижно лежать на комфортном матрасе, чем на стандартном матрасе⁵. Общий уровень комфорта для этой группы пациентов может возрастать на 36% (макс.)⁵.
Click here for more information
Повышение уровня комфорта пациента
Повышение уровня комфорта пациента

Повышение уровня комфорта пациента

Система Ingenia Elition обеспечивает удобство пациента, находящегося на столе, благодаря комфортному матрасу. В среднем, 90% пациентов, испытывающих сильный дискомфорт, сообщают, что им легче неподвижно лежать на комфортном матрасе, чем на стандартном матрасе⁵. Общий уровень комфорта для этой группы пациентов может возрастать на 36% (макс.)⁵.

Tехнические характеристики

Система магнита
Система магнита
Напряженность поля
  • 3,0 Тл
Конструкция туннеля
  • 70 см
Масса магнита
  • 4800 кг
Стандартное значение однородности V-RMS
  • ≤1,1 ppm (при DSV 45 см)
Технология HeliumSave
  • Да (технология нулевого выкипания гелия)
Максимальный размер поля обзора
  • 55 см
Скорость выпаривания хладагентов
  • 0 л/ч (в обычных условиях сканирования)
Градиенты Vega
Градиенты Vega
Максимальная амплитуда для каждой оси
  • 36 мТл/м
Максимальная скорость нарастания для каждой оси
  • 160 Тл/м/с
Передача РЧ-сигнала
Передача РЧ-сигнала
Параллельная передача РЧ-сигнала
  • Да
Выходная мощность
  • ≥2 × 18 кВт
Приемное РЧ-устройство
Приемное РЧ-устройство
Количество независимых каналов приема
  • Не зависит от канала
Местоположение аналого-цифрового преобразователя (АЦП)
  • Внутри катушки, рядом с приемными элементами
Цепь сигналов от катушки к реконструктору
  • Полностью цифровая
dStream
  • Да
Сведения о месте эксплуатации
Сведения о месте эксплуатации
Требования к месту установки
  • 3,4 x 5,3 м
Высота потолка (минимальная)
  • 2,56 м
Рабочий процесс с одним оператором
Рабочий процесс с одним оператором
SmartSelect
  • Да
SmartExam
  • Да
SmartTouch
  • Да
SmartLink
  • Да
AutoStart
  • Да
SmartLine
  • Да
Система магнита
Система магнита
Напряженность поля
  • 3,0 Тл
Конструкция туннеля
  • 70 см
Градиенты Vega
Градиенты Vega
Максимальная амплитуда для каждой оси
  • 36 мТл/м
Максимальная скорость нарастания для каждой оси
  • 160 Тл/м/с
Посмотреть все характеристики
Система магнита
Система магнита
Напряженность поля
  • 3,0 Тл
Конструкция туннеля
  • 70 см
Масса магнита
  • 4800 кг
Стандартное значение однородности V-RMS
  • ≤1,1 ppm (при DSV 45 см)
Технология HeliumSave
  • Да (технология нулевого выкипания гелия)
Максимальный размер поля обзора
  • 55 см
Скорость выпаривания хладагентов
  • 0 л/ч (в обычных условиях сканирования)
Градиенты Vega
Градиенты Vega
Максимальная амплитуда для каждой оси
  • 36 мТл/м
Максимальная скорость нарастания для каждой оси
  • 160 Тл/м/с
Передача РЧ-сигнала
Передача РЧ-сигнала
Параллельная передача РЧ-сигнала
  • Да
Выходная мощность
  • ≥2 × 18 кВт
Приемное РЧ-устройство
Приемное РЧ-устройство
Количество независимых каналов приема
  • Не зависит от канала
Местоположение аналого-цифрового преобразователя (АЦП)
  • Внутри катушки, рядом с приемными элементами
Цепь сигналов от катушки к реконструктору
  • Полностью цифровая
dStream
  • Да
Сведения о месте эксплуатации
Сведения о месте эксплуатации
Требования к месту установки
  • 3,4 x 5,3 м
Высота потолка (минимальная)
  • 2,56 м
Рабочий процесс с одним оператором
Рабочий процесс с одним оператором
SmartSelect
  • Да
SmartExam
  • Да
SmartTouch
  • Да
SmartLink
  • Да
AutoStart
  • Да
SmartLine
  • Да
  • 1. По сравнению с изображениями, полученными с помощью сканеров Philips без применения технологии Compressed SENSE.
  • 2. Использование приложения SmartExam недоступно для пациентов с МР-совместимыми имплантами.
  • 3. Только для использования в строгом соответствии с инструкциями по эксплуатации при наличии МР-совместимых имплантатов или имплантатов, пригодных для использования в условиях МРТ с ограничениями.
  • 4. По сравнению с использованием стандартного матраса.
  • 5. По сравнению со сканированием без использования опции ComforTone.
  • 6. На трехмерных изотропных изображениях костно-мышечной системы (3D MSK VIEW), по сравнению с изображениями, полученными с помощью сканеров Philips без применения технологии Compressed SENSE.
  • 7. Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Elition с принадлежностями, РЗН 2019/8690 от 28.02.2022

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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