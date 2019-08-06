Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

Ingenia Elition 3.0T X Революционный прорыв в области качества диагностики и скорости

Ingenia Elition 3.0T X

Революционный прорыв в области качества диагностики и скорости

Найти похожие продукты

Решение Philips Ingenia Elition позволяет использовать передовые методы МР-визуализации, устанавливая новые стандарты клинических исследований для визуализации при напряженности поля 3,0 Тл, основанные на новой структуре градиента и РЧ-сигнала. Система Ingenia Elition обеспечивает превосходное качество изображений и при этом позволяет выполнять МР-исследования до 50% быстрее¹. Общая продолжительность исследования сокращается за счет оптимизации процедуры укладки пациента в туннеле благодаря функции бесконтактной укладки с помощью указаний, а также за счет повышения скорости сканирования как в режиме 2D, так и в режиме 3D. Кроме того, в системе Ingenia Elition предусмотрена функция воспроизведения аудио- и видеоматериалов с эффектом погружения, которые успокаивают пациентов и помогают им пройти МР-исследование.

Свяжитесь с нами

Галерея

Особенности
Повышение разрешения на 60% (макс.)³
Повышение разрешения на 60% (макс.)³

Повышение разрешения на 60% (макс.)³

Полностью обновленная конструкция градиентов в сочетании с технологией повышения скорости сканирования Compressed SENSE обеспечивает повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)³ без увеличения времени сканирования, позволяя получать более детальные изображения для более точной диагностики. Благодаря этому можно, например, быстрее выполнять трехмерную изотропную визуализацию костно-мышечной системы. Это повышение точности, позволяющее повысить эффективность.
Повышение скорости диффузионно-взвешенной визуализации на 30% (макс.)³
Повышение скорости диффузионно-взвешенной визуализации на 30% (макс.)³

Повышение скорости диффузионно-взвешенной визуализации на 30% (макс.)³

Благодаря использованию высокоэффективных градиентов системы Ingenia Elition скорость диффузионной визуализации повышается на 30% (макс.), при этом изображения получаются более четкими³. Контрастное разрешение диффузионной визуализации можно повысить в среднем на 70%³. Еще более высокое отношение «сигнал-шум» достигается за счет того, что TE при диффузионной визуализации уменьшается на 15% (макс.).
Новые возможности в области нейрофункциональной МРТ
Новые возможности в области нейрофункциональной МРТ

Новые возможности в области нейрофункциональной МРТ

При проведении фМРТ градиенты Ingenia Elition Vega HP обеспечивают повышение временного разрешения на 23% (макс.), что позволяет добиться превосходной функциональной визуализации при 3,0 Тл³. Система Ingenia Elition открывает новые возможности в области нейрофункциональной МРТ, выявляя связи в головном мозге и помогая понять его функциональное устройство.
Повышение скорости выполнения исследований на 50% (макс.)¹
Повышение скорости выполнения исследований на 50% (макс.)¹

Повышение скорости выполнения исследований на 50% (макс.)¹

Система Ingenia Elition повышает скорость выполнения не только отдельных последовательностей, но и всего исследования пациента. Технология Compressed SENSE повышает скорость сканирования на 50% (макс.) при сохранении практически того же качества изображения¹. Эта функция может применяться для всех анатомических структур и всех типов контрастирования — при сканировании как в режиме 3D, так и в режиме 2D. Это высокая скорость работы без ущерба для результатов — из раза в раз.
Надежная диагностика в сфере нейроонкологии
Надежная диагностика в сфере нейроонкологии

Надежная диагностика в сфере нейроонкологии

3D APT (метод переноса протонов амида) — это уникальный метод МР-визуализации головного мозга без контрастирования. Имеющийся внутренний клеточный белок используется для формирования МР-сигнала, который напрямую связан с процессом пролиферации клеток, являющимся индикатором образования опухоли. 3D APT позволяет повысить надежность выполняемой диагностики.
Автоматизированное планирование процедуры сканирования
Автоматизированное планирование процедуры сканирования

Автоматизированное планирование процедуры сканирования

Приложение SmartExam² обеспечивает воспроизводимые результаты планирования для более чем 80% процедур. В его основе лежит адаптивное интеллектуальное ПО, которое выполняет автоматическое планирование геометрических параметров сканирования с учетом утвержденных пользователем настроек сканирования. Это гарантирует стандартизацию процедуры МР-исследования независимо от используемой МР-консоли Philips.
Повышение уровня комфорта пациента
Повышение уровня комфорта пациента

Повышение уровня комфорта пациента

Система Ingenia Elition обеспечивает удобство пациента, находящегося на столе, благодаря комфортному матрасу. В среднем, 90% пациентов, испытывающих сильный дискомфорт, сообщают, что им легче неподвижно лежать на комфортном матрасе, чем на стандартном матрасе⁵. Общий уровень комфорта для этой группы пациентов может возрастать на 36% (макс.)⁵.
Снижение уровня шума для пациента
Снижение уровня шума для пациента

Снижение уровня шума для пациента

Используя наш обширный опыт, мы создали уникальное решение Philips ComforTone, которое обеспечивает снижение шума на 80% (макс.)⁴ без ущерба для качества изображений, контрастности или времени проведения исследования. Решение ComforTone может применяться как при обычном сканировании, так и при использовании высокоградиентных настроек.
Видеоматериалы с эффектом погружения
Видеоматериалы с эффектом погружения

Видеоматериалы с эффектом погружения

Компания Philips берет за основу МР-исследований принцип ориентации на пациента. Уникальная технология Ambient Experience позволяет вам и вашим пациентам настраивать освещение в туннеле, звуковые и визуальные эффекты в соответствии с личными предпочтениями. Наше инновационное решение, применяемое в туннеле магнита, разработано для обеспечения расслабляющего сенсорного опыта.
Поддержка пациента при прохождении исследования
Поддержка пациента при прохождении исследования

Поддержка пациента при прохождении исследования

Опция AutoVoice — это полностью интегрированное и автоматизированное решение, которое помогает пациентам пройти МР-исследование. Данная опция указывает продолжительность сканирования и сообщает о перемещениях стола. Автоматизированные команды задержки дыхания синхронизируются с дыхательным циклом пациента, что позволяет повысить уровень комфорта пациента.
Надежный контроль состояния пациента

Надежный контроль состояния пациента

Революционная функция мониторинга состояния пациента VitalEye позволяет внимательно следить за состоянием пациента благодаря технологии бесконтактного мониторинга. Качество физиологического сигнала в этом случае выше, чем качество сигнала от датчиков, крепящихся к ремню. Оператор получает надежный непрерывный сигнал дыхания без дополнительного взаимодействия с пациентом.
Укладка пациента менее чем за одну минуту

Укладка пациента менее чем за одну минуту

Функция VitalScreen предоставляет указания и важные сведения о деталях текущего исследования пациента. Этот интерактивный 12-дюймовый сенсорный экран отображает сведения о продолжительности исследования и данные датчиков физиологических сигналов (при векторной ЭКГ), а также подсказки по выбору правильной катушки, размещению пациента и (если применимо) использованию контрастного вещества наряду с инструкциями по задержке дыхания.
  • 1. По сравнению с изображениями, полученными с помощью сканеров Philips без применения технологии Compressed SENSE.
  • 2. Использование приложения SmartExam недоступно для пациентов с имплантатами, пригодными для использования в условиях МРТ с ограничениями.
  • 3. По сравнению с трехмерными изображениями костно-мышечной системы, полученными с помощью сканера Ingenia 3.0T Omega HP R5.3.
  • 4. По сравнению со сканированием без использования опции ComforTone.
  • 5. По сравнению с использованием стандартного матраса.
  • 6. Представленная здесь информация не предназначена для пользователей из США.
  • 7. Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Elition с принадлежностями, РЗН 2019/8690 от 06.08.2019

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю