Решение Philips Ingenia Elition позволяет использовать передовые методы МР-визуализации, устанавливая новые стандарты клинических исследований для визуализации при напряженности поля 3.0 Тл, основанные на новой структуре градиента и РЧ-сигнала. Система Ingenia Elition обеспечивает высокое качество изображений и при этом позволяет выполнять МР-исследования до 50% быстрее¹. Общая продолжительность исследования сокращается за счет оптимизации процедуры укладки пациента в туннеле благодаря функции бесконтактной укладки с помощью указаний, а также за счет повышения скорости сканирования как в режиме 2D, так и в режиме 3D. Кроме того, в системе Ingenia Elition предусмотрена функция воспроизведения аудио- и видеоматериалов с эффектом погружения, которые успокаивают пациентов и помогают им пройти МР-исследование.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
3D APT (метод переноса протонов амида) — это метод МР-визуализации головного мозга без контрастирования. Имеющийся внутренний клеточный белок используется для формирования МР-сигнала, который напрямую связан с процессом пролиферации клеток, являющимся индикатором образования опухоли. 3D APT позволяет повысить надежность выполняемой диагностики.
Надежная диагностика в сфере нейроонкологии
3D APT (метод переноса протонов амида) — это метод МР-визуализации головного мозга без контрастирования. Имеющийся внутренний клеточный белок используется для формирования МР-сигнала, который напрямую связан с процессом пролиферации клеток, являющимся индикатором образования опухоли. 3D APT позволяет повысить надежность выполняемой диагностики.
Надежная диагностика в сфере нейроонкологии
3D APT (метод переноса протонов амида) — это метод МР-визуализации головного мозга без контрастирования. Имеющийся внутренний клеточный белок используется для формирования МР-сигнала, который напрямую связан с процессом пролиферации клеток, являющимся индикатором образования опухоли. 3D APT позволяет повысить надежность выполняемой диагностики.
3D APT (метод переноса протонов амида) — это метод МР-визуализации головного мозга без контрастирования. Имеющийся внутренний клеточный белок используется для формирования МР-сигнала, который напрямую связан с процессом пролиферации клеток, являющимся индикатором образования опухоли. 3D APT позволяет повысить надежность выполняемой диагностики.
Повышение скорости диффузионно-взвешенной визуализации на 30% (макс.)³
Повышение скорости диффузионно-взвешенной визуализации на 30% (макс.)³
Благодаря использованию высокоэффективных градиентов системы Ingenia Elition скорость диффузионной визуализации повышается на 30% (макс.), при этом изображения получаются более четкими³. Контрастное разрешение диффузионной визуализации можно повысить в среднем на 70%³. Еще более высокое отношение «сигнал-шум» достигается за счет того, что TE при диффузионной визуализации уменьшается на 15% (макс.).
Повышение скорости диффузионно-взвешенной визуализации на 30% (макс.)³
Благодаря использованию высокоэффективных градиентов системы Ingenia Elition скорость диффузионной визуализации повышается на 30% (макс.), при этом изображения получаются более четкими³. Контрастное разрешение диффузионной визуализации можно повысить в среднем на 70%³. Еще более высокое отношение «сигнал-шум» достигается за счет того, что TE при диффузионной визуализации уменьшается на 15% (макс.).
Повышение скорости диффузионно-взвешенной визуализации на 30% (макс.)³
Благодаря использованию высокоэффективных градиентов системы Ingenia Elition скорость диффузионной визуализации повышается на 30% (макс.), при этом изображения получаются более четкими³. Контрастное разрешение диффузионной визуализации можно повысить в среднем на 70%³. Еще более высокое отношение «сигнал-шум» достигается за счет того, что TE при диффузионной визуализации уменьшается на 15% (макс.).
Повышение скорости диффузионно-взвешенной визуализации на 30% (макс.)³
Повышение скорости диффузионно-взвешенной визуализации на 30% (макс.)³
Благодаря использованию высокоэффективных градиентов системы Ingenia Elition скорость диффузионной визуализации повышается на 30% (макс.), при этом изображения получаются более четкими³. Контрастное разрешение диффузионной визуализации можно повысить в среднем на 70%³. Еще более высокое отношение «сигнал-шум» достигается за счет того, что TE при диффузионной визуализации уменьшается на 15% (макс.).
Повышение разрешения на 60% (макс.)³
Повышение разрешения на 60% (макс.)³
Полностью обновленная конструкция градиентов в сочетании с технологией повышения скорости сканирования Compressed SENSE обеспечивает повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)³ без увеличения времени сканирования, позволяя получать более детальные изображения для более точной диагностики. Благодаря этому можно, например, быстрее выполнять трехмерную изотропную визуализацию костно-мышечной системы. Это повышение точности, позволяющее повысить эффективность.
Повышение разрешения на 60% (макс.)³
Полностью обновленная конструкция градиентов в сочетании с технологией повышения скорости сканирования Compressed SENSE обеспечивает повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)³ без увеличения времени сканирования, позволяя получать более детальные изображения для более точной диагностики. Благодаря этому можно, например, быстрее выполнять трехмерную изотропную визуализацию костно-мышечной системы. Это повышение точности, позволяющее повысить эффективность.
Повышение разрешения на 60% (макс.)³
Полностью обновленная конструкция градиентов в сочетании с технологией повышения скорости сканирования Compressed SENSE обеспечивает повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)³ без увеличения времени сканирования, позволяя получать более детальные изображения для более точной диагностики. Благодаря этому можно, например, быстрее выполнять трехмерную изотропную визуализацию костно-мышечной системы. Это повышение точности, позволяющее повысить эффективность.
Полностью обновленная конструкция градиентов в сочетании с технологией повышения скорости сканирования Compressed SENSE обеспечивает повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)³ без увеличения времени сканирования, позволяя получать более детальные изображения для более точной диагностики. Благодаря этому можно, например, быстрее выполнять трехмерную изотропную визуализацию костно-мышечной системы. Это повышение точности, позволяющее повысить эффективность.
Новые возможности в области нейрофункциональной МРТ
Новые возможности в области нейрофункциональной МРТ
При проведении фМРТ градиенты Ingenia Elition Vega HP обеспечивают повышение временного разрешения на 23% (макс.), что позволяет добиться высокого качества функциональной визуализации при 3,0 Тл³. Система Ingenia Elition открывает новые возможности в области нейрофункциональной МРТ, выявляя связи в головном мозге и помогая понять его функциональное устройство.
Новые возможности в области нейрофункциональной МРТ
При проведении фМРТ градиенты Ingenia Elition Vega HP обеспечивают повышение временного разрешения на 23% (макс.), что позволяет добиться высокого качества функциональной визуализации при 3,0 Тл³. Система Ingenia Elition открывает новые возможности в области нейрофункциональной МРТ, выявляя связи в головном мозге и помогая понять его функциональное устройство.
Новые возможности в области нейрофункциональной МРТ
При проведении фМРТ градиенты Ingenia Elition Vega HP обеспечивают повышение временного разрешения на 23% (макс.), что позволяет добиться высокого качества функциональной визуализации при 3,0 Тл³. Система Ingenia Elition открывает новые возможности в области нейрофункциональной МРТ, выявляя связи в головном мозге и помогая понять его функциональное устройство.
Новые возможности в области нейрофункциональной МРТ
Новые возможности в области нейрофункциональной МРТ
При проведении фМРТ градиенты Ingenia Elition Vega HP обеспечивают повышение временного разрешения на 23% (макс.), что позволяет добиться высокого качества функциональной визуализации при 3,0 Тл³. Система Ingenia Elition открывает новые возможности в области нейрофункциональной МРТ, выявляя связи в головном мозге и помогая понять его функциональное устройство.
Приложение SmartExam² обеспечивает воспроизводимые результаты планирования для более чем 80% процедур. В его основе лежит адаптивное интеллектуальное ПО, которое выполняет автоматическое планирование геометрических параметров сканирования с учетом утвержденных пользователем настроек сканирования. Это гарантирует стандартизацию процедуры МР-исследования независимо от используемой МР-консоли Philips.
Приложение SmartExam² обеспечивает воспроизводимые результаты планирования для более чем 80% процедур. В его основе лежит адаптивное интеллектуальное ПО, которое выполняет автоматическое планирование геометрических параметров сканирования с учетом утвержденных пользователем настроек сканирования. Это гарантирует стандартизацию процедуры МР-исследования независимо от используемой МР-консоли Philips.
Приложение SmartExam² обеспечивает воспроизводимые результаты планирования для более чем 80% процедур. В его основе лежит адаптивное интеллектуальное ПО, которое выполняет автоматическое планирование геометрических параметров сканирования с учетом утвержденных пользователем настроек сканирования. Это гарантирует стандартизацию процедуры МР-исследования независимо от используемой МР-консоли Philips.
Приложение SmartExam² обеспечивает воспроизводимые результаты планирования для более чем 80% процедур. В его основе лежит адаптивное интеллектуальное ПО, которое выполняет автоматическое планирование геометрических параметров сканирования с учетом утвержденных пользователем настроек сканирования. Это гарантирует стандартизацию процедуры МР-исследования независимо от используемой МР-консоли Philips.
Видеоматериалы с эффектом погружения
Видеоматериалы с эффектом погружения
Компания Philips берет за основу МР-исследований принцип ориентации на пациента. Технология Ambient Experience позволяет вам и вашим пациентам настраивать освещение в туннеле, звуковые и визуальные эффекты в соответствии с личными предпочтениями.
Видеоматериалы с эффектом погружения
Компания Philips берет за основу МР-исследований принцип ориентации на пациента. Технология Ambient Experience позволяет вам и вашим пациентам настраивать освещение в туннеле, звуковые и визуальные эффекты в соответствии с личными предпочтениями.
Видеоматериалы с эффектом погружения
Компания Philips берет за основу МР-исследований принцип ориентации на пациента. Технология Ambient Experience позволяет вам и вашим пациентам настраивать освещение в туннеле, звуковые и визуальные эффекты в соответствии с личными предпочтениями.
Компания Philips берет за основу МР-исследований принцип ориентации на пациента. Технология Ambient Experience позволяет вам и вашим пациентам настраивать освещение в туннеле, звуковые и визуальные эффекты в соответствии с личными предпочтениями.
Повышение уровня комфорта пациента
Повышение уровня комфорта пациента
Система Ingenia Elition обеспечивает удобство пациента, находящегося на столе, благодаря комфортному матрасу. В среднем, 90% пациентов, испытывающих сильный дискомфорт, сообщают, что им легче неподвижно лежать на комфортном матрасе, чем на стандартном матрасе⁵. Общий уровень комфорта для этой группы пациентов может возрастать на 36% (макс.)⁵.
Повышение уровня комфорта пациента
Система Ingenia Elition обеспечивает удобство пациента, находящегося на столе, благодаря комфортному матрасу. В среднем, 90% пациентов, испытывающих сильный дискомфорт, сообщают, что им легче неподвижно лежать на комфортном матрасе, чем на стандартном матрасе⁵. Общий уровень комфорта для этой группы пациентов может возрастать на 36% (макс.)⁵.
Повышение уровня комфорта пациента
Система Ingenia Elition обеспечивает удобство пациента, находящегося на столе, благодаря комфортному матрасу. В среднем, 90% пациентов, испытывающих сильный дискомфорт, сообщают, что им легче неподвижно лежать на комфортном матрасе, чем на стандартном матрасе⁵. Общий уровень комфорта для этой группы пациентов может возрастать на 36% (макс.)⁵.
Система Ingenia Elition обеспечивает удобство пациента, находящегося на столе, благодаря комфортному матрасу. В среднем, 90% пациентов, испытывающих сильный дискомфорт, сообщают, что им легче неподвижно лежать на комфортном матрасе, чем на стандартном матрасе⁵. Общий уровень комфорта для этой группы пациентов может возрастать на 36% (макс.)⁵.
Надежная диагностика в сфере нейроонкологии
Повышение скорости диффузионно-взвешенной визуализации на 30% (макс.)³
Повышение разрешения на 60% (макс.)³
Новые возможности в области нейрофункциональной МРТ
3D APT (метод переноса протонов амида) — это метод МР-визуализации головного мозга без контрастирования. Имеющийся внутренний клеточный белок используется для формирования МР-сигнала, который напрямую связан с процессом пролиферации клеток, являющимся индикатором образования опухоли. 3D APT позволяет повысить надежность выполняемой диагностики.
Надежная диагностика в сфере нейроонкологии
3D APT (метод переноса протонов амида) — это метод МР-визуализации головного мозга без контрастирования. Имеющийся внутренний клеточный белок используется для формирования МР-сигнала, который напрямую связан с процессом пролиферации клеток, являющимся индикатором образования опухоли. 3D APT позволяет повысить надежность выполняемой диагностики.
Надежная диагностика в сфере нейроонкологии
3D APT (метод переноса протонов амида) — это метод МР-визуализации головного мозга без контрастирования. Имеющийся внутренний клеточный белок используется для формирования МР-сигнала, который напрямую связан с процессом пролиферации клеток, являющимся индикатором образования опухоли. 3D APT позволяет повысить надежность выполняемой диагностики.
3D APT (метод переноса протонов амида) — это метод МР-визуализации головного мозга без контрастирования. Имеющийся внутренний клеточный белок используется для формирования МР-сигнала, который напрямую связан с процессом пролиферации клеток, являющимся индикатором образования опухоли. 3D APT позволяет повысить надежность выполняемой диагностики.
Повышение скорости диффузионно-взвешенной визуализации на 30% (макс.)³
Повышение скорости диффузионно-взвешенной визуализации на 30% (макс.)³
Благодаря использованию высокоэффективных градиентов системы Ingenia Elition скорость диффузионной визуализации повышается на 30% (макс.), при этом изображения получаются более четкими³. Контрастное разрешение диффузионной визуализации можно повысить в среднем на 70%³. Еще более высокое отношение «сигнал-шум» достигается за счет того, что TE при диффузионной визуализации уменьшается на 15% (макс.).
Повышение скорости диффузионно-взвешенной визуализации на 30% (макс.)³
Благодаря использованию высокоэффективных градиентов системы Ingenia Elition скорость диффузионной визуализации повышается на 30% (макс.), при этом изображения получаются более четкими³. Контрастное разрешение диффузионной визуализации можно повысить в среднем на 70%³. Еще более высокое отношение «сигнал-шум» достигается за счет того, что TE при диффузионной визуализации уменьшается на 15% (макс.).
Повышение скорости диффузионно-взвешенной визуализации на 30% (макс.)³
Благодаря использованию высокоэффективных градиентов системы Ingenia Elition скорость диффузионной визуализации повышается на 30% (макс.), при этом изображения получаются более четкими³. Контрастное разрешение диффузионной визуализации можно повысить в среднем на 70%³. Еще более высокое отношение «сигнал-шум» достигается за счет того, что TE при диффузионной визуализации уменьшается на 15% (макс.).
Повышение скорости диффузионно-взвешенной визуализации на 30% (макс.)³
Повышение скорости диффузионно-взвешенной визуализации на 30% (макс.)³
Благодаря использованию высокоэффективных градиентов системы Ingenia Elition скорость диффузионной визуализации повышается на 30% (макс.), при этом изображения получаются более четкими³. Контрастное разрешение диффузионной визуализации можно повысить в среднем на 70%³. Еще более высокое отношение «сигнал-шум» достигается за счет того, что TE при диффузионной визуализации уменьшается на 15% (макс.).
Повышение разрешения на 60% (макс.)³
Повышение разрешения на 60% (макс.)³
Полностью обновленная конструкция градиентов в сочетании с технологией повышения скорости сканирования Compressed SENSE обеспечивает повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)³ без увеличения времени сканирования, позволяя получать более детальные изображения для более точной диагностики. Благодаря этому можно, например, быстрее выполнять трехмерную изотропную визуализацию костно-мышечной системы. Это повышение точности, позволяющее повысить эффективность.
Повышение разрешения на 60% (макс.)³
Полностью обновленная конструкция градиентов в сочетании с технологией повышения скорости сканирования Compressed SENSE обеспечивает повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)³ без увеличения времени сканирования, позволяя получать более детальные изображения для более точной диагностики. Благодаря этому можно, например, быстрее выполнять трехмерную изотропную визуализацию костно-мышечной системы. Это повышение точности, позволяющее повысить эффективность.
Повышение разрешения на 60% (макс.)³
Полностью обновленная конструкция градиентов в сочетании с технологией повышения скорости сканирования Compressed SENSE обеспечивает повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)³ без увеличения времени сканирования, позволяя получать более детальные изображения для более точной диагностики. Благодаря этому можно, например, быстрее выполнять трехмерную изотропную визуализацию костно-мышечной системы. Это повышение точности, позволяющее повысить эффективность.
Полностью обновленная конструкция градиентов в сочетании с технологией повышения скорости сканирования Compressed SENSE обеспечивает повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)³ без увеличения времени сканирования, позволяя получать более детальные изображения для более точной диагностики. Благодаря этому можно, например, быстрее выполнять трехмерную изотропную визуализацию костно-мышечной системы. Это повышение точности, позволяющее повысить эффективность.
Новые возможности в области нейрофункциональной МРТ
Новые возможности в области нейрофункциональной МРТ
При проведении фМРТ градиенты Ingenia Elition Vega HP обеспечивают повышение временного разрешения на 23% (макс.), что позволяет добиться высокого качества функциональной визуализации при 3,0 Тл³. Система Ingenia Elition открывает новые возможности в области нейрофункциональной МРТ, выявляя связи в головном мозге и помогая понять его функциональное устройство.
Новые возможности в области нейрофункциональной МРТ
При проведении фМРТ градиенты Ingenia Elition Vega HP обеспечивают повышение временного разрешения на 23% (макс.), что позволяет добиться высокого качества функциональной визуализации при 3,0 Тл³. Система Ingenia Elition открывает новые возможности в области нейрофункциональной МРТ, выявляя связи в головном мозге и помогая понять его функциональное устройство.
Новые возможности в области нейрофункциональной МРТ
При проведении фМРТ градиенты Ingenia Elition Vega HP обеспечивают повышение временного разрешения на 23% (макс.), что позволяет добиться высокого качества функциональной визуализации при 3,0 Тл³. Система Ingenia Elition открывает новые возможности в области нейрофункциональной МРТ, выявляя связи в головном мозге и помогая понять его функциональное устройство.
Новые возможности в области нейрофункциональной МРТ
Новые возможности в области нейрофункциональной МРТ
При проведении фМРТ градиенты Ingenia Elition Vega HP обеспечивают повышение временного разрешения на 23% (макс.), что позволяет добиться высокого качества функциональной визуализации при 3,0 Тл³. Система Ingenia Elition открывает новые возможности в области нейрофункциональной МРТ, выявляя связи в головном мозге и помогая понять его функциональное устройство.
Приложение SmartExam² обеспечивает воспроизводимые результаты планирования для более чем 80% процедур. В его основе лежит адаптивное интеллектуальное ПО, которое выполняет автоматическое планирование геометрических параметров сканирования с учетом утвержденных пользователем настроек сканирования. Это гарантирует стандартизацию процедуры МР-исследования независимо от используемой МР-консоли Philips.
Приложение SmartExam² обеспечивает воспроизводимые результаты планирования для более чем 80% процедур. В его основе лежит адаптивное интеллектуальное ПО, которое выполняет автоматическое планирование геометрических параметров сканирования с учетом утвержденных пользователем настроек сканирования. Это гарантирует стандартизацию процедуры МР-исследования независимо от используемой МР-консоли Philips.
Приложение SmartExam² обеспечивает воспроизводимые результаты планирования для более чем 80% процедур. В его основе лежит адаптивное интеллектуальное ПО, которое выполняет автоматическое планирование геометрических параметров сканирования с учетом утвержденных пользователем настроек сканирования. Это гарантирует стандартизацию процедуры МР-исследования независимо от используемой МР-консоли Philips.
Приложение SmartExam² обеспечивает воспроизводимые результаты планирования для более чем 80% процедур. В его основе лежит адаптивное интеллектуальное ПО, которое выполняет автоматическое планирование геометрических параметров сканирования с учетом утвержденных пользователем настроек сканирования. Это гарантирует стандартизацию процедуры МР-исследования независимо от используемой МР-консоли Philips.
Видеоматериалы с эффектом погружения
Видеоматериалы с эффектом погружения
Компания Philips берет за основу МР-исследований принцип ориентации на пациента. Технология Ambient Experience позволяет вам и вашим пациентам настраивать освещение в туннеле, звуковые и визуальные эффекты в соответствии с личными предпочтениями.
Видеоматериалы с эффектом погружения
Компания Philips берет за основу МР-исследований принцип ориентации на пациента. Технология Ambient Experience позволяет вам и вашим пациентам настраивать освещение в туннеле, звуковые и визуальные эффекты в соответствии с личными предпочтениями.
Видеоматериалы с эффектом погружения
Компания Philips берет за основу МР-исследований принцип ориентации на пациента. Технология Ambient Experience позволяет вам и вашим пациентам настраивать освещение в туннеле, звуковые и визуальные эффекты в соответствии с личными предпочтениями.
Компания Philips берет за основу МР-исследований принцип ориентации на пациента. Технология Ambient Experience позволяет вам и вашим пациентам настраивать освещение в туннеле, звуковые и визуальные эффекты в соответствии с личными предпочтениями.
Повышение уровня комфорта пациента
Повышение уровня комфорта пациента
Система Ingenia Elition обеспечивает удобство пациента, находящегося на столе, благодаря комфортному матрасу. В среднем, 90% пациентов, испытывающих сильный дискомфорт, сообщают, что им легче неподвижно лежать на комфортном матрасе, чем на стандартном матрасе⁵. Общий уровень комфорта для этой группы пациентов может возрастать на 36% (макс.)⁵.
Повышение уровня комфорта пациента
Система Ingenia Elition обеспечивает удобство пациента, находящегося на столе, благодаря комфортному матрасу. В среднем, 90% пациентов, испытывающих сильный дискомфорт, сообщают, что им легче неподвижно лежать на комфортном матрасе, чем на стандартном матрасе⁵. Общий уровень комфорта для этой группы пациентов может возрастать на 36% (макс.)⁵.
Повышение уровня комфорта пациента
Система Ingenia Elition обеспечивает удобство пациента, находящегося на столе, благодаря комфортному матрасу. В среднем, 90% пациентов, испытывающих сильный дискомфорт, сообщают, что им легче неподвижно лежать на комфортном матрасе, чем на стандартном матрасе⁵. Общий уровень комфорта для этой группы пациентов может возрастать на 36% (макс.)⁵.
Система Ingenia Elition обеспечивает удобство пациента, находящегося на столе, благодаря комфортному матрасу. В среднем, 90% пациентов, испытывающих сильный дискомфорт, сообщают, что им легче неподвижно лежать на комфортном матрасе, чем на стандартном матрасе⁵. Общий уровень комфорта для этой группы пациентов может возрастать на 36% (макс.)⁵.
1. По сравнению с изображениями, полученными с помощью сканеров Philips без применения технологии Compressed SENSE.
2. Использование приложения SmartExam недоступно для пациентов с МР-совместимыми имплантами.
3. По сравнению с трехмерными изображениями костно-мышечной системы, полученными с помощью сканера Ingenia 3.0T Omega HP R5.3.
4. По сравнению со сканированием без использования опции ComforTone.
5. По сравнению с использованием стандартного матраса.
6. Представленная здесь информация не предназначена для пользователей из США.
Регистрационное удостоверение РЗН 2019/8690 от 28.02.2022 Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Elition с принадлежностями
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.