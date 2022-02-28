Ключевые слова для поиска

Ingenia Elition 3.0T X

Прорыв в области качества диагностики и скорости

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Решение Philips Ingenia Elition позволяет использовать передовые методы МР-визуализации, устанавливая новые стандарты клинических исследований для визуализации при напряженности поля 3.0 Тл, основанные на новой структуре градиента и РЧ-сигнала. Система Ingenia Elition обеспечивает высокое качество изображений и при этом позволяет выполнять МР-исследования до 50% быстрее¹. Общая продолжительность исследования сокращается за счет оптимизации процедуры укладки пациента в туннеле благодаря функции бесконтактной укладки с помощью указаний, а также за счет повышения скорости сканирования как в режиме 2D, так и в режиме 3D. Кроме того, в системе Ingenia Elition предусмотрена функция воспроизведения аудио- и видеоматериалов с эффектом погружения, которые успокаивают пациентов и помогают им пройти МР-исследование.

Оставить заявку
Особенности
Надежная диагностика в сфере нейроонкологии
Надежная диагностика в сфере нейроонкологии

Надежная диагностика в сфере нейроонкологии

3D APT (метод переноса протонов амида) — это метод МР-визуализации головного мозга без контрастирования. Имеющийся внутренний клеточный белок используется для формирования МР-сигнала, который напрямую связан с процессом пролиферации клеток, являющимся индикатором образования опухоли. 3D APT позволяет повысить надежность выполняемой диагностики.

Надежная диагностика в сфере нейроонкологии

Надежная диагностика в сфере нейроонкологии
3D APT (метод переноса протонов амида) — это метод МР-визуализации головного мозга без контрастирования. Имеющийся внутренний клеточный белок используется для формирования МР-сигнала, который напрямую связан с процессом пролиферации клеток, являющимся индикатором образования опухоли. 3D APT позволяет повысить надежность выполняемой диагностики.

Надежная диагностика в сфере нейроонкологии

3D APT (метод переноса протонов амида) — это метод МР-визуализации головного мозга без контрастирования. Имеющийся внутренний клеточный белок используется для формирования МР-сигнала, который напрямую связан с процессом пролиферации клеток, являющимся индикатором образования опухоли. 3D APT позволяет повысить надежность выполняемой диагностики.
Click here for more information
Надежная диагностика в сфере нейроонкологии
Надежная диагностика в сфере нейроонкологии

Надежная диагностика в сфере нейроонкологии

3D APT (метод переноса протонов амида) — это метод МР-визуализации головного мозга без контрастирования. Имеющийся внутренний клеточный белок используется для формирования МР-сигнала, который напрямую связан с процессом пролиферации клеток, являющимся индикатором образования опухоли. 3D APT позволяет повысить надежность выполняемой диагностики.
Повышение скорости диффузионно-взвешенной визуализации на 30% (макс.)³
Повышение скорости диффузионно-взвешенной визуализации на 30% (макс.)³

Повышение скорости диффузионно-взвешенной визуализации на 30% (макс.)³

Благодаря использованию высокоэффективных градиентов системы Ingenia Elition скорость диффузионной визуализации повышается на 30% (макс.), при этом изображения получаются более четкими³. Контрастное разрешение диффузионной визуализации можно повысить в среднем на 70%³. Еще более высокое отношение «сигнал-шум» достигается за счет того, что TE при диффузионной визуализации уменьшается на 15% (макс.).

Повышение скорости диффузионно-взвешенной визуализации на 30% (макс.)³

Повышение скорости диффузионно-взвешенной визуализации на 30% (макс.)³
Благодаря использованию высокоэффективных градиентов системы Ingenia Elition скорость диффузионной визуализации повышается на 30% (макс.), при этом изображения получаются более четкими³. Контрастное разрешение диффузионной визуализации можно повысить в среднем на 70%³. Еще более высокое отношение «сигнал-шум» достигается за счет того, что TE при диффузионной визуализации уменьшается на 15% (макс.).

Повышение скорости диффузионно-взвешенной визуализации на 30% (макс.)³

Благодаря использованию высокоэффективных градиентов системы Ingenia Elition скорость диффузионной визуализации повышается на 30% (макс.), при этом изображения получаются более четкими³. Контрастное разрешение диффузионной визуализации можно повысить в среднем на 70%³. Еще более высокое отношение «сигнал-шум» достигается за счет того, что TE при диффузионной визуализации уменьшается на 15% (макс.).
Click here for more information
Повышение скорости диффузионно-взвешенной визуализации на 30% (макс.)³
Повышение скорости диффузионно-взвешенной визуализации на 30% (макс.)³

Повышение скорости диффузионно-взвешенной визуализации на 30% (макс.)³

Благодаря использованию высокоэффективных градиентов системы Ingenia Elition скорость диффузионной визуализации повышается на 30% (макс.), при этом изображения получаются более четкими³. Контрастное разрешение диффузионной визуализации можно повысить в среднем на 70%³. Еще более высокое отношение «сигнал-шум» достигается за счет того, что TE при диффузионной визуализации уменьшается на 15% (макс.).
Повышение разрешения на 60% (макс.)³
Повышение разрешения на 60% (макс.)³

Повышение разрешения на 60% (макс.)³

Полностью обновленная конструкция градиентов в сочетании с технологией повышения скорости сканирования Compressed SENSE обеспечивает повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)³ без увеличения времени сканирования, позволяя получать более детальные изображения для более точной диагностики. Благодаря этому можно, например, быстрее выполнять трехмерную изотропную визуализацию костно-мышечной системы. Это повышение точности, позволяющее повысить эффективность.

Повышение разрешения на 60% (макс.)³

Повышение разрешения на 60% (макс.)³
Полностью обновленная конструкция градиентов в сочетании с технологией повышения скорости сканирования Compressed SENSE обеспечивает повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)³ без увеличения времени сканирования, позволяя получать более детальные изображения для более точной диагностики. Благодаря этому можно, например, быстрее выполнять трехмерную изотропную визуализацию костно-мышечной системы. Это повышение точности, позволяющее повысить эффективность.

Повышение разрешения на 60% (макс.)³

Полностью обновленная конструкция градиентов в сочетании с технологией повышения скорости сканирования Compressed SENSE обеспечивает повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)³ без увеличения времени сканирования, позволяя получать более детальные изображения для более точной диагностики. Благодаря этому можно, например, быстрее выполнять трехмерную изотропную визуализацию костно-мышечной системы. Это повышение точности, позволяющее повысить эффективность.
Click here for more information
Повышение разрешения на 60% (макс.)³
Повышение разрешения на 60% (макс.)³

Повышение разрешения на 60% (макс.)³

Полностью обновленная конструкция градиентов в сочетании с технологией повышения скорости сканирования Compressed SENSE обеспечивает повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)³ без увеличения времени сканирования, позволяя получать более детальные изображения для более точной диагностики. Благодаря этому можно, например, быстрее выполнять трехмерную изотропную визуализацию костно-мышечной системы. Это повышение точности, позволяющее повысить эффективность.
Новые возможности в области нейрофункциональной МРТ
Новые возможности в области нейрофункциональной МРТ

Новые возможности в области нейрофункциональной МРТ

При проведении фМРТ градиенты Ingenia Elition Vega HP обеспечивают повышение временного разрешения на 23% (макс.), что позволяет добиться высокого качества функциональной визуализации при 3,0 Тл³. Система Ingenia Elition открывает новые возможности в области нейрофункциональной МРТ, выявляя связи в головном мозге и помогая понять его функциональное устройство.

Новые возможности в области нейрофункциональной МРТ

Новые возможности в области нейрофункциональной МРТ
При проведении фМРТ градиенты Ingenia Elition Vega HP обеспечивают повышение временного разрешения на 23% (макс.), что позволяет добиться высокого качества функциональной визуализации при 3,0 Тл³. Система Ingenia Elition открывает новые возможности в области нейрофункциональной МРТ, выявляя связи в головном мозге и помогая понять его функциональное устройство.

Новые возможности в области нейрофункциональной МРТ

При проведении фМРТ градиенты Ingenia Elition Vega HP обеспечивают повышение временного разрешения на 23% (макс.), что позволяет добиться высокого качества функциональной визуализации при 3,0 Тл³. Система Ingenia Elition открывает новые возможности в области нейрофункциональной МРТ, выявляя связи в головном мозге и помогая понять его функциональное устройство.
Click here for more information
Новые возможности в области нейрофункциональной МРТ
Новые возможности в области нейрофункциональной МРТ

Новые возможности в области нейрофункциональной МРТ

При проведении фМРТ градиенты Ingenia Elition Vega HP обеспечивают повышение временного разрешения на 23% (макс.), что позволяет добиться высокого качества функциональной визуализации при 3,0 Тл³. Система Ingenia Elition открывает новые возможности в области нейрофункциональной МРТ, выявляя связи в головном мозге и помогая понять его функциональное устройство.
Автоматизированное планирование процедуры сканирования
Автоматизированное планирование процедуры сканирования

Автоматизированное планирование процедуры сканирования

Приложение SmartExam² обеспечивает воспроизводимые результаты планирования для более чем 80% процедур. В его основе лежит адаптивное интеллектуальное ПО, которое выполняет автоматическое планирование геометрических параметров сканирования с учетом утвержденных пользователем настроек сканирования. Это гарантирует стандартизацию процедуры МР-исследования независимо от используемой МР-консоли Philips.

Автоматизированное планирование процедуры сканирования

Автоматизированное планирование процедуры сканирования
Приложение SmartExam² обеспечивает воспроизводимые результаты планирования для более чем 80% процедур. В его основе лежит адаптивное интеллектуальное ПО, которое выполняет автоматическое планирование геометрических параметров сканирования с учетом утвержденных пользователем настроек сканирования. Это гарантирует стандартизацию процедуры МР-исследования независимо от используемой МР-консоли Philips.

Автоматизированное планирование процедуры сканирования

Приложение SmartExam² обеспечивает воспроизводимые результаты планирования для более чем 80% процедур. В его основе лежит адаптивное интеллектуальное ПО, которое выполняет автоматическое планирование геометрических параметров сканирования с учетом утвержденных пользователем настроек сканирования. Это гарантирует стандартизацию процедуры МР-исследования независимо от используемой МР-консоли Philips.
Click here for more information
Автоматизированное планирование процедуры сканирования
Автоматизированное планирование процедуры сканирования

Автоматизированное планирование процедуры сканирования

Приложение SmartExam² обеспечивает воспроизводимые результаты планирования для более чем 80% процедур. В его основе лежит адаптивное интеллектуальное ПО, которое выполняет автоматическое планирование геометрических параметров сканирования с учетом утвержденных пользователем настроек сканирования. Это гарантирует стандартизацию процедуры МР-исследования независимо от используемой МР-консоли Philips.
Видеоматериалы с эффектом погружения
Видеоматериалы с эффектом погружения

Видеоматериалы с эффектом погружения

Компания Philips берет за основу МР-исследований принцип ориентации на пациента. Технология Ambient Experience позволяет вам и вашим пациентам настраивать освещение в туннеле, звуковые и визуальные эффекты в соответствии с личными предпочтениями.

Видеоматериалы с эффектом погружения

Видеоматериалы с эффектом погружения
Компания Philips берет за основу МР-исследований принцип ориентации на пациента. Технология Ambient Experience позволяет вам и вашим пациентам настраивать освещение в туннеле, звуковые и визуальные эффекты в соответствии с личными предпочтениями.

Видеоматериалы с эффектом погружения

Компания Philips берет за основу МР-исследований принцип ориентации на пациента. Технология Ambient Experience позволяет вам и вашим пациентам настраивать освещение в туннеле, звуковые и визуальные эффекты в соответствии с личными предпочтениями.
Click here for more information
Видеоматериалы с эффектом погружения
Видеоматериалы с эффектом погружения

Видеоматериалы с эффектом погружения

Компания Philips берет за основу МР-исследований принцип ориентации на пациента. Технология Ambient Experience позволяет вам и вашим пациентам настраивать освещение в туннеле, звуковые и визуальные эффекты в соответствии с личными предпочтениями.
Повышение уровня комфорта пациента
Повышение уровня комфорта пациента

Повышение уровня комфорта пациента

Система Ingenia Elition обеспечивает удобство пациента, находящегося на столе, благодаря комфортному матрасу. В среднем, 90% пациентов, испытывающих сильный дискомфорт, сообщают, что им легче неподвижно лежать на комфортном матрасе, чем на стандартном матрасе⁵. Общий уровень комфорта для этой группы пациентов может возрастать на 36% (макс.)⁵.

Повышение уровня комфорта пациента

Повышение уровня комфорта пациента
Система Ingenia Elition обеспечивает удобство пациента, находящегося на столе, благодаря комфортному матрасу. В среднем, 90% пациентов, испытывающих сильный дискомфорт, сообщают, что им легче неподвижно лежать на комфортном матрасе, чем на стандартном матрасе⁵. Общий уровень комфорта для этой группы пациентов может возрастать на 36% (макс.)⁵.

Повышение уровня комфорта пациента

Система Ingenia Elition обеспечивает удобство пациента, находящегося на столе, благодаря комфортному матрасу. В среднем, 90% пациентов, испытывающих сильный дискомфорт, сообщают, что им легче неподвижно лежать на комфортном матрасе, чем на стандартном матрасе⁵. Общий уровень комфорта для этой группы пациентов может возрастать на 36% (макс.)⁵.
Click here for more information
Повышение уровня комфорта пациента
Повышение уровня комфорта пациента

Повышение уровня комфорта пациента

Система Ingenia Elition обеспечивает удобство пациента, находящегося на столе, благодаря комфортному матрасу. В среднем, 90% пациентов, испытывающих сильный дискомфорт, сообщают, что им легче неподвижно лежать на комфортном матрасе, чем на стандартном матрасе⁵. Общий уровень комфорта для этой группы пациентов может возрастать на 36% (макс.)⁵.
  • Надежная диагностика в сфере нейроонкологии
  • Повышение скорости диффузионно-взвешенной визуализации на 30% (макс.)³
  • Повышение разрешения на 60% (макс.)³
  • Новые возможности в области нейрофункциональной МРТ
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Надежная диагностика в сфере нейроонкологии
Надежная диагностика в сфере нейроонкологии

Надежная диагностика в сфере нейроонкологии

3D APT (метод переноса протонов амида) — это метод МР-визуализации головного мозга без контрастирования. Имеющийся внутренний клеточный белок используется для формирования МР-сигнала, который напрямую связан с процессом пролиферации клеток, являющимся индикатором образования опухоли. 3D APT позволяет повысить надежность выполняемой диагностики.

Надежная диагностика в сфере нейроонкологии

Надежная диагностика в сфере нейроонкологии
3D APT (метод переноса протонов амида) — это метод МР-визуализации головного мозга без контрастирования. Имеющийся внутренний клеточный белок используется для формирования МР-сигнала, который напрямую связан с процессом пролиферации клеток, являющимся индикатором образования опухоли. 3D APT позволяет повысить надежность выполняемой диагностики.

Надежная диагностика в сфере нейроонкологии

3D APT (метод переноса протонов амида) — это метод МР-визуализации головного мозга без контрастирования. Имеющийся внутренний клеточный белок используется для формирования МР-сигнала, который напрямую связан с процессом пролиферации клеток, являющимся индикатором образования опухоли. 3D APT позволяет повысить надежность выполняемой диагностики.
Click here for more information
Надежная диагностика в сфере нейроонкологии
Надежная диагностика в сфере нейроонкологии

Надежная диагностика в сфере нейроонкологии

3D APT (метод переноса протонов амида) — это метод МР-визуализации головного мозга без контрастирования. Имеющийся внутренний клеточный белок используется для формирования МР-сигнала, который напрямую связан с процессом пролиферации клеток, являющимся индикатором образования опухоли. 3D APT позволяет повысить надежность выполняемой диагностики.
Повышение скорости диффузионно-взвешенной визуализации на 30% (макс.)³
Повышение скорости диффузионно-взвешенной визуализации на 30% (макс.)³

Повышение скорости диффузионно-взвешенной визуализации на 30% (макс.)³

Благодаря использованию высокоэффективных градиентов системы Ingenia Elition скорость диффузионной визуализации повышается на 30% (макс.), при этом изображения получаются более четкими³. Контрастное разрешение диффузионной визуализации можно повысить в среднем на 70%³. Еще более высокое отношение «сигнал-шум» достигается за счет того, что TE при диффузионной визуализации уменьшается на 15% (макс.).

Повышение скорости диффузионно-взвешенной визуализации на 30% (макс.)³

Повышение скорости диффузионно-взвешенной визуализации на 30% (макс.)³
Благодаря использованию высокоэффективных градиентов системы Ingenia Elition скорость диффузионной визуализации повышается на 30% (макс.), при этом изображения получаются более четкими³. Контрастное разрешение диффузионной визуализации можно повысить в среднем на 70%³. Еще более высокое отношение «сигнал-шум» достигается за счет того, что TE при диффузионной визуализации уменьшается на 15% (макс.).

Повышение скорости диффузионно-взвешенной визуализации на 30% (макс.)³

Благодаря использованию высокоэффективных градиентов системы Ingenia Elition скорость диффузионной визуализации повышается на 30% (макс.), при этом изображения получаются более четкими³. Контрастное разрешение диффузионной визуализации можно повысить в среднем на 70%³. Еще более высокое отношение «сигнал-шум» достигается за счет того, что TE при диффузионной визуализации уменьшается на 15% (макс.).
Click here for more information
Повышение скорости диффузионно-взвешенной визуализации на 30% (макс.)³
Повышение скорости диффузионно-взвешенной визуализации на 30% (макс.)³

Повышение скорости диффузионно-взвешенной визуализации на 30% (макс.)³

Благодаря использованию высокоэффективных градиентов системы Ingenia Elition скорость диффузионной визуализации повышается на 30% (макс.), при этом изображения получаются более четкими³. Контрастное разрешение диффузионной визуализации можно повысить в среднем на 70%³. Еще более высокое отношение «сигнал-шум» достигается за счет того, что TE при диффузионной визуализации уменьшается на 15% (макс.).
Повышение разрешения на 60% (макс.)³
Повышение разрешения на 60% (макс.)³

Повышение разрешения на 60% (макс.)³

Полностью обновленная конструкция градиентов в сочетании с технологией повышения скорости сканирования Compressed SENSE обеспечивает повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)³ без увеличения времени сканирования, позволяя получать более детальные изображения для более точной диагностики. Благодаря этому можно, например, быстрее выполнять трехмерную изотропную визуализацию костно-мышечной системы. Это повышение точности, позволяющее повысить эффективность.

Повышение разрешения на 60% (макс.)³

Повышение разрешения на 60% (макс.)³
Полностью обновленная конструкция градиентов в сочетании с технологией повышения скорости сканирования Compressed SENSE обеспечивает повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)³ без увеличения времени сканирования, позволяя получать более детальные изображения для более точной диагностики. Благодаря этому можно, например, быстрее выполнять трехмерную изотропную визуализацию костно-мышечной системы. Это повышение точности, позволяющее повысить эффективность.

Повышение разрешения на 60% (макс.)³

Полностью обновленная конструкция градиентов в сочетании с технологией повышения скорости сканирования Compressed SENSE обеспечивает повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)³ без увеличения времени сканирования, позволяя получать более детальные изображения для более точной диагностики. Благодаря этому можно, например, быстрее выполнять трехмерную изотропную визуализацию костно-мышечной системы. Это повышение точности, позволяющее повысить эффективность.
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Повышение разрешения на 60% (макс.)³
Повышение разрешения на 60% (макс.)³

Повышение разрешения на 60% (макс.)³

Полностью обновленная конструкция градиентов в сочетании с технологией повышения скорости сканирования Compressed SENSE обеспечивает повышение пространственного разрешения на 60% (макс.)³ без увеличения времени сканирования, позволяя получать более детальные изображения для более точной диагностики. Благодаря этому можно, например, быстрее выполнять трехмерную изотропную визуализацию костно-мышечной системы. Это повышение точности, позволяющее повысить эффективность.
Новые возможности в области нейрофункциональной МРТ
Новые возможности в области нейрофункциональной МРТ

Новые возможности в области нейрофункциональной МРТ

При проведении фМРТ градиенты Ingenia Elition Vega HP обеспечивают повышение временного разрешения на 23% (макс.), что позволяет добиться высокого качества функциональной визуализации при 3,0 Тл³. Система Ingenia Elition открывает новые возможности в области нейрофункциональной МРТ, выявляя связи в головном мозге и помогая понять его функциональное устройство.

Новые возможности в области нейрофункциональной МРТ

Новые возможности в области нейрофункциональной МРТ
При проведении фМРТ градиенты Ingenia Elition Vega HP обеспечивают повышение временного разрешения на 23% (макс.), что позволяет добиться высокого качества функциональной визуализации при 3,0 Тл³. Система Ingenia Elition открывает новые возможности в области нейрофункциональной МРТ, выявляя связи в головном мозге и помогая понять его функциональное устройство.

Новые возможности в области нейрофункциональной МРТ

При проведении фМРТ градиенты Ingenia Elition Vega HP обеспечивают повышение временного разрешения на 23% (макс.), что позволяет добиться высокого качества функциональной визуализации при 3,0 Тл³. Система Ingenia Elition открывает новые возможности в области нейрофункциональной МРТ, выявляя связи в головном мозге и помогая понять его функциональное устройство.
Click here for more information
Новые возможности в области нейрофункциональной МРТ
Новые возможности в области нейрофункциональной МРТ

Новые возможности в области нейрофункциональной МРТ

При проведении фМРТ градиенты Ingenia Elition Vega HP обеспечивают повышение временного разрешения на 23% (макс.), что позволяет добиться высокого качества функциональной визуализации при 3,0 Тл³. Система Ingenia Elition открывает новые возможности в области нейрофункциональной МРТ, выявляя связи в головном мозге и помогая понять его функциональное устройство.
Автоматизированное планирование процедуры сканирования
Автоматизированное планирование процедуры сканирования

Автоматизированное планирование процедуры сканирования

Приложение SmartExam² обеспечивает воспроизводимые результаты планирования для более чем 80% процедур. В его основе лежит адаптивное интеллектуальное ПО, которое выполняет автоматическое планирование геометрических параметров сканирования с учетом утвержденных пользователем настроек сканирования. Это гарантирует стандартизацию процедуры МР-исследования независимо от используемой МР-консоли Philips.

Автоматизированное планирование процедуры сканирования

Автоматизированное планирование процедуры сканирования
Приложение SmartExam² обеспечивает воспроизводимые результаты планирования для более чем 80% процедур. В его основе лежит адаптивное интеллектуальное ПО, которое выполняет автоматическое планирование геометрических параметров сканирования с учетом утвержденных пользователем настроек сканирования. Это гарантирует стандартизацию процедуры МР-исследования независимо от используемой МР-консоли Philips.

Автоматизированное планирование процедуры сканирования

Приложение SmartExam² обеспечивает воспроизводимые результаты планирования для более чем 80% процедур. В его основе лежит адаптивное интеллектуальное ПО, которое выполняет автоматическое планирование геометрических параметров сканирования с учетом утвержденных пользователем настроек сканирования. Это гарантирует стандартизацию процедуры МР-исследования независимо от используемой МР-консоли Philips.
Click here for more information
Автоматизированное планирование процедуры сканирования
Автоматизированное планирование процедуры сканирования

Автоматизированное планирование процедуры сканирования

Приложение SmartExam² обеспечивает воспроизводимые результаты планирования для более чем 80% процедур. В его основе лежит адаптивное интеллектуальное ПО, которое выполняет автоматическое планирование геометрических параметров сканирования с учетом утвержденных пользователем настроек сканирования. Это гарантирует стандартизацию процедуры МР-исследования независимо от используемой МР-консоли Philips.
Видеоматериалы с эффектом погружения
Видеоматериалы с эффектом погружения

Видеоматериалы с эффектом погружения

Компания Philips берет за основу МР-исследований принцип ориентации на пациента. Технология Ambient Experience позволяет вам и вашим пациентам настраивать освещение в туннеле, звуковые и визуальные эффекты в соответствии с личными предпочтениями.

Видеоматериалы с эффектом погружения

Видеоматериалы с эффектом погружения
Компания Philips берет за основу МР-исследований принцип ориентации на пациента. Технология Ambient Experience позволяет вам и вашим пациентам настраивать освещение в туннеле, звуковые и визуальные эффекты в соответствии с личными предпочтениями.

Видеоматериалы с эффектом погружения

Компания Philips берет за основу МР-исследований принцип ориентации на пациента. Технология Ambient Experience позволяет вам и вашим пациентам настраивать освещение в туннеле, звуковые и визуальные эффекты в соответствии с личными предпочтениями.
Click here for more information
Видеоматериалы с эффектом погружения
Видеоматериалы с эффектом погружения

Видеоматериалы с эффектом погружения

Компания Philips берет за основу МР-исследований принцип ориентации на пациента. Технология Ambient Experience позволяет вам и вашим пациентам настраивать освещение в туннеле, звуковые и визуальные эффекты в соответствии с личными предпочтениями.
Повышение уровня комфорта пациента
Повышение уровня комфорта пациента

Повышение уровня комфорта пациента

Система Ingenia Elition обеспечивает удобство пациента, находящегося на столе, благодаря комфортному матрасу. В среднем, 90% пациентов, испытывающих сильный дискомфорт, сообщают, что им легче неподвижно лежать на комфортном матрасе, чем на стандартном матрасе⁵. Общий уровень комфорта для этой группы пациентов может возрастать на 36% (макс.)⁵.

Повышение уровня комфорта пациента

Повышение уровня комфорта пациента
Система Ingenia Elition обеспечивает удобство пациента, находящегося на столе, благодаря комфортному матрасу. В среднем, 90% пациентов, испытывающих сильный дискомфорт, сообщают, что им легче неподвижно лежать на комфортном матрасе, чем на стандартном матрасе⁵. Общий уровень комфорта для этой группы пациентов может возрастать на 36% (макс.)⁵.

Повышение уровня комфорта пациента

Система Ingenia Elition обеспечивает удобство пациента, находящегося на столе, благодаря комфортному матрасу. В среднем, 90% пациентов, испытывающих сильный дискомфорт, сообщают, что им легче неподвижно лежать на комфортном матрасе, чем на стандартном матрасе⁵. Общий уровень комфорта для этой группы пациентов может возрастать на 36% (макс.)⁵.
Click here for more information
Повышение уровня комфорта пациента
Повышение уровня комфорта пациента

Повышение уровня комфорта пациента

Система Ingenia Elition обеспечивает удобство пациента, находящегося на столе, благодаря комфортному матрасу. В среднем, 90% пациентов, испытывающих сильный дискомфорт, сообщают, что им легче неподвижно лежать на комфортном матрасе, чем на стандартном матрасе⁵. Общий уровень комфорта для этой группы пациентов может возрастать на 36% (макс.)⁵.

Tехнические характеристики

Система магнита
Система магнита
Напряженность поля
  • 3,0 Тл
Конструкция туннеля
  • 70 см
Масса магнита
  • 4800 кг
Стандартное значение однородности V-RMS
  • ≤1,1 ppm (при DSV 45 см)
Технология HeliumSave
  • Да (технология нулевого выкипания гелия)
Максимальный размер поля обзора
  • 55 см
Скорость выпаривания хладагентов
  • 0 л/ч (в обычных условиях сканирования)
Градиенты Vega HP
Градиенты Vega HP
Максимальная амплитуда для каждой оси
  • 45 мТл/м
Максимальная скорость нарастания для каждой оси
  • 220 Тл/м/с
Передача РЧ-сигнала
Передача РЧ-сигнала
Параллельная передача РЧ-сигнала
  • Да
Выходная мощность
  • ≥2 × 18 кВт
Приемное РЧ-устройство
Приемное РЧ-устройство
Количество независимых каналов приема
  • Не зависит от канала
Местоположение аналого-цифрового преобразователя (АЦП)
  • Внутри катушки, рядом с приемными элементами
Цепь сигналов от катушки к реконструктору
  • Полностью цифровая
dStream
  • Да
Сведения о месте эксплуатации
Сведения о месте эксплуатации
Требования к месту установки
  • 3,4 x 5,3 м
Высота потолка (минимальная)
  • 2,56 м
Рабочий процесс с одним оператором
Рабочий процесс с одним оператором
SmartSelect
  • Да
SmartExam
  • Да
SmartTouch
  • Да
SmartLink
  • Да
AutoStart
  • Да
SmartLine
  • Да
Система магнита
Система магнита
Напряженность поля
  • 3,0 Тл
Конструкция туннеля
  • 70 см
Градиенты Vega HP
Градиенты Vega HP
Максимальная амплитуда для каждой оси
  • 45 мТл/м
Максимальная скорость нарастания для каждой оси
  • 220 Тл/м/с
Посмотреть все характеристики
Система магнита
Система магнита
Напряженность поля
  • 3,0 Тл
Конструкция туннеля
  • 70 см
Масса магнита
  • 4800 кг
Стандартное значение однородности V-RMS
  • ≤1,1 ppm (при DSV 45 см)
Технология HeliumSave
  • Да (технология нулевого выкипания гелия)
Максимальный размер поля обзора
  • 55 см
Скорость выпаривания хладагентов
  • 0 л/ч (в обычных условиях сканирования)
Градиенты Vega HP
Градиенты Vega HP
Максимальная амплитуда для каждой оси
  • 45 мТл/м
Максимальная скорость нарастания для каждой оси
  • 220 Тл/м/с
Передача РЧ-сигнала
Передача РЧ-сигнала
Параллельная передача РЧ-сигнала
  • Да
Выходная мощность
  • ≥2 × 18 кВт
Приемное РЧ-устройство
Приемное РЧ-устройство
Количество независимых каналов приема
  • Не зависит от канала
Местоположение аналого-цифрового преобразователя (АЦП)
  • Внутри катушки, рядом с приемными элементами
Цепь сигналов от катушки к реконструктору
  • Полностью цифровая
dStream
  • Да
Сведения о месте эксплуатации
Сведения о месте эксплуатации
Требования к месту установки
  • 3,4 x 5,3 м
Высота потолка (минимальная)
  • 2,56 м
Рабочий процесс с одним оператором
Рабочий процесс с одним оператором
SmartSelect
  • Да
SmartExam
  • Да
SmartTouch
  • Да
SmartLink
  • Да
AutoStart
  • Да
SmartLine
  • Да
  • 1. По сравнению с изображениями, полученными с помощью сканеров Philips без применения технологии Compressed SENSE.
  • 2. Использование приложения SmartExam недоступно для пациентов с МР-совместимыми имплантами.
  • 3. По сравнению с трехмерными изображениями костно-мышечной системы, полученными с помощью сканера Ingenia 3.0T Omega HP R5.3.
  • 4. По сравнению со сканированием без использования опции ComforTone.
  • 5. По сравнению с использованием стандартного матраса.
  • 6. Представленная здесь информация не предназначена для пользователей из США.
  • Регистрационное удостоверение РЗН 2019/8690 от 28.02.2022 Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Elition с принадлежностями

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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