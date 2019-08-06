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Ingenia Elition Все преимущества визуализации 3,0 Тл в вашем распоряжении

Ingenia Elition 3.0T S

Все преимущества визуализации 3,0 Тл в вашем распоряжении

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Система Ingenia Elition S обеспечивает превосходное качество изображений и при этом позволяет выполнять МР-исследования до 50% быстрее¹. Технология Compressed SENSE повышает скорость сканирования в режимах 2D и 3D. Высокая эффективность достигается за счет таких функций визуализации, как SmartExam², 4D Multi-Transmit и ScanWise Implant³. Все эти усовершенствования стали возможными благодаря сочетанию градиентов и РЧ-сигнала новой структуры, а также благодаря использованию технологий повышения скорости, таких как Compressed SENSE. Кроме того, в системе Ingenia Elition S предусмотрена функция воспроизведения аудио- и видеоматериалов с эффектом погружения, которые успокаивают пациентов и помогают им пройти исследование, повышая уровень их комфорта во время выполнения МР-исследования.

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Технические характеристики

Magnet system
Magnet system
Напряженность поля
  • 3,0 Тл
Конструкция туннеля
  • 70 см
Масса магнита
  • 4800 кг
Стандартное значение однородности V-RMS
  • ≤1,1 ppm (при DSV 45 см)
Технология HeliumSave
  • Да (технология нулевого выкипания гелия)
Максимальный размер поля обзора
  • 55 см
Скорость выпаривания хладагентов
  • 0 л/ч (в обычных условиях сканирования)
Vega gradients
Vega gradients
Максимальная амплитуда для каждой оси
  • 36 мТл/м
Максимальная скорость нарастания для каждой оси
  • 160 Тл/м/с
RF transmit
RF transmit
Параллельная передача РЧ-сигнала
  • Да
Выходная мощность
  • ≥2 × 18 кВт
RF Receive
RF Receive
Количество независимых каналов приема
  • Не зависит от канала
Местоположение аналого-цифрового преобразователя (АЦП)
  • Внутри катушки, рядом с приемными элементами
Цепь сигналов от катушки к реконструктору
  • Полностью цифровая
dStream
  • Да
Siting information
Siting information
Требования к месту установки
  • 3,4 x 5,3 м
Высота потолка (минимальная)
  • 2,56 м
Single operator workflow
Single operator workflow
SmartSelect
  • Да
SmartExam
  • Да
SmartTouch
  • Да
SmartLink
  • Да
AutoStart
  • Да
SmartLine
  • Да
  • 1. По сравнению с изображениями, полученными с помощью сканеров Philips без применения технологии Compressed SENSE.
  • 2. Использование приложения SmartExam недоступно для пациентов с имплантатами, пригодными для использования в условиях МРТ с ограничениями.
  • 3. Только для использования в строгом соответствии с инструкциями по эксплуатации при наличии МР-совместимых имплантатов или имплантатов, пригодных для использования в условиях МРТ с ограничениями.
  • 4. По сравнению с использованием стандартного матраса.
  • 5. По сравнению со сканированием без использования опции ComforTone.
  • 6. На трехмерных изотропных изображениях костно-мышечной системы (3D MSK VIEW), по сравнению с изображениями, полученными с помощью сканеров Philips без применения технологии Compressed SENSE.
  • 7. Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Elition с принадлежностями, РЗН 2019/8690 от 06.08.2019

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