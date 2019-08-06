Система Ingenia Elition S обеспечивает превосходное качество изображений и при этом позволяет выполнять МР-исследования до 50% быстрее¹. Технология Compressed SENSE повышает скорость сканирования в режимах 2D и 3D. Высокая эффективность достигается за счет таких функций визуализации, как SmartExam², 4D Multi-Transmit и ScanWise Implant³. Все эти усовершенствования стали возможными благодаря сочетанию градиентов и РЧ-сигнала новой структуры, а также благодаря использованию технологий повышения скорости, таких как Compressed SENSE. Кроме того, в системе Ingenia Elition S предусмотрена функция воспроизведения аудио- и видеоматериалов с эффектом погружения, которые успокаивают пациентов и помогают им пройти исследование, повышая уровень их комфорта во время выполнения МР-исследования.
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|Напряженность поля
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|Конструкция туннеля
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|Масса магнита
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|Стандартное значение однородности V-RMS
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|Технология HeliumSave
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|Максимальный размер поля обзора
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|Скорость выпаривания хладагентов
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|Максимальная амплитуда для каждой оси
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|Максимальная скорость нарастания для каждой оси
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|Параллельная передача РЧ-сигнала
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|Выходная мощность
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|Количество независимых каналов приема
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|Местоположение аналого-цифрового преобразователя (АЦП)
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|Цепь сигналов от катушки к реконструктору
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|dStream
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|Требования к месту установки
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|Высота потолка (минимальная)
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|SmartSelect
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|SmartExam
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|SmartTouch
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|SmartLink
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|AutoStart
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|SmartLine
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