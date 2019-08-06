Решение Philips Ingenia Elition позволяет использовать передовые методы МР-визуализации, устанавливая новые стандарты клинических исследований для визуализации при напряженности поля 3,0 Тл, основанные на новой структуре градиента и РЧ-сигнала. Система Ingenia Elition обеспечивает превосходное качество изображений и при этом позволяет выполнять МР-исследования до 50% быстрее¹. Общая продолжительность исследования сокращается за счет оптимизации процедуры укладки пациента в туннеле благодаря функции бесконтактной укладки с помощью указаний, а также за счет повышения скорости сканирования как в режиме 2D, так и в режиме 3D. Кроме того, в системе Ingenia Elition предусмотрена функция воспроизведения аудио- и видеоматериалов с эффектом погружения, которые успокаивают пациентов и помогают им пройти МР-исследование.
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|Напряженность поля
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|Конструкция туннеля
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|Масса магнита
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|Стандартное значение однородности V-RMS
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|Технология HeliumSave
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|Максимальный размер поля обзора
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|Скорость выпаривания хладагентов
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|Максимальная амплитуда для каждой оси
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|Максимальная скорость нарастания для каждой оси
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|Параллельная передача РЧ-сигнала
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|Выходная мощность
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|Количество независимых каналов приема
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|Местоположение аналого-цифрового преобразователя (АЦП)
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|Цепь сигналов от катушки к реконструктору
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|dStream
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|Требования к месту установки
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|Высота потолка (минимальная)
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|SmartSelect
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|SmartExam
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|SmartTouch
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|SmartLink
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|AutoStart
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|SmartLine
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