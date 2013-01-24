Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

Ingenia Ambition Совершенствуйте повседневные операции на МР-системе с безгелиевой системой охлаждения (10)

Ingenia Ambition 1.5T S

Совершенствуйте повседневные операции на МР-системе с безгелиевой системой охлаждения (10)

Найти похожие продукты

Благодаря своему принципиально новому и полностью герметичному магниту BlueSeal томограф Ingenia Ambition S позволяет выполнять более эффективные¹ МР-исследования с применением безгелиевой системы охлаждения. Ingenia Ambition S обеспечивает превосходное качество изображения даже для сложных клинических случаев и выполняет МР-исследования на 50% быстрее² в сочетании с технологией ускорения Compressed SENSE для всех анатомических областей, как при 2D-, так и при 3D-сканировании. Общая продолжительность исследования сокращается за счет упрощения процедуры размещения пациента в туннеле благодаря функции укладки с помощью указаний. Кроме того, в системе Ingenia Ambition S предусмотрена функция воспроизведения аудио- и видеоматериалов с эффектом погружения, которые успокаивают пациентов и помогают им пройти МР-исследование.

Свяжитесь с нами

Технические характеристики

Sealed magnet system
Sealed magnet system
Напряженность поля
  • 1,5 Тл
Конструкция туннеля
  • 70 см
Масса магнита
  • 2300 кг
Стандартное значение однородности V-RMS
  • ≤0,9 ppm (при DSV 45 см)
Технология микро-охлаждения
  • Да
Максимальный размер поля обзора
  • 55 см
Тип контролеров магнитов
  • Цифровой, с функцией адаптивного интеллекта
Скорость выпаривания хладагентов
  • Неприменимо, полностью герметичный
Требования к вентиляционной трубке
  • Неприменимо, полностью герметичный
Omega gradients
Omega gradients
Max. amplitude for each axis
  • 33 мТл/м
Max. slew rate for each axis
  • 120 Тл/м/с
RF Receive
RF Receive
Количество независимых каналов приема
  • Не зависит от канала
Местоположение аналого-цифрового преобразователя (АЦП)
  • Внутри катушки, рядом с приемными элементами
Цепь сигналов от катушки к реконструктору
  • Полностью цифровая
dStream
  • Да
Siting information
Siting information
Требования к месту установки
  • 3,4 x 5,3 м
Высота потолка (минимальная)
  • 2,56 м
Single operator workflow
Single operator workflow
SmartSelect
  • Да
SmartExam
  • Да
SmartTouch
  • Да
SmartLink
  • Да
AutoStart
  • Да
SmartLine
  • Да
  • 1. По сравнению с магнитом Ingenia 1.5T ZBO.
  • 2. По сравнению с изображениями, полученными с помощью сканеров Philips без применения технологии Compressed SENSE.
  • 3. Требуется удаленное подключение.
  • 4. Только для использования в строгом соответствии с инструкциями по эксплуатации при наличии МР-совместимых имплантатов или имплантатов, пригодных для использования в условиях МРТ с ограничениями.
  • 5. По сравнению с усредненными результатами, полученными с использованием других 5 МР-сканеров Philips Ingenia без технологий Ambient Experience и In-Bore Connect. Результаты исследований из клинической практики не могут помочь спрогнозировать результаты других исследований. Результаты других исследований могут отличаться.
  • 6. Даже в редких случаях, когда магнит теряет герметичность, несущественное количество выделяющегося гелия не оказывает серьезного влияния на концентрацию кислорода в помещении.
  • 7. Благодаря использованию метода радиальной визуализации, по сравнению с 3D-визуализацией с применением декартовой методики Philips
  • 8. Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Ambition с принадлежностями, вариант исполнения: Ingenia Ambition S; РУ № РЗН 2019/9428
  • 9. Система может быть недоступна для заказа Вашем регионе.
  • 1 10. Система охлаждения Ingenia Ambition сожержит 0,5% от объема гелия, используемого в системе Ingenia 1,5T

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю