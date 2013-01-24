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Ingenia Ambition Совершенствуйте повседневные операции на МР-системе с безгелиевой системой охлаждения (10)

Ingenia Ambition 1.5T S

Совершенствуйте повседневные операции на МР-системе с безгелиевой системой охлаждения (10)

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Благодаря своему принципиально новому и полностью герметичному магниту BlueSeal томограф Ingenia Ambition S позволяет выполнять более эффективные¹ МР-исследования с применением безгелиевой системы охлаждения. Ingenia Ambition S обеспечивает превосходное качество изображения даже для сложных клинических случаев и выполняет МР-исследования на 50% быстрее² в сочетании с технологией ускорения Compressed SENSE для всех анатомических областей, как при 2D-, так и при 3D-сканировании. Общая продолжительность исследования сокращается за счет упрощения процедуры размещения пациента в туннеле благодаря функции укладки с помощью указаний. Кроме того, в системе Ingenia Ambition S предусмотрена функция воспроизведения аудио- и видеоматериалов с эффектом погружения, которые успокаивают пациентов и помогают им пройти МР-исследование.

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  • 1. По сравнению с магнитом Ingenia 1.5T ZBO.
  • 2. По сравнению с изображениями, полученными с помощью сканеров Philips без применения технологии Compressed SENSE.
  • 3. Требуется удаленное подключение.
  • 4. Только для использования в строгом соответствии с инструкциями по эксплуатации при наличии МР-совместимых имплантатов или имплантатов, пригодных для использования в условиях МРТ с ограничениями.
  • 5. По сравнению с усредненными результатами, полученными с использованием других 5 МР-сканеров Philips Ingenia без технологий Ambient Experience и In-Bore Connect. Результаты исследований из клинической практики не могут помочь спрогнозировать результаты других исследований. Результаты других исследований могут отличаться.
  • 6. Даже в редких случаях, когда магнит теряет герметичность, несущественное количество выделяющегося гелия не оказывает серьезного влияния на концентрацию кислорода в помещении.
  • 7. Благодаря использованию метода радиальной визуализации, по сравнению с 3D-визуализацией с применением декартовой методики Philips
  • 8. Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Ambition с принадлежностями, вариант исполнения: Ingenia Ambition S; РУ № РЗН 2019/9428
  • 9. Система может быть недоступна для заказа Вашем регионе.
  • 1 10. Система охлаждения Ingenia Ambition сожержит 0,5% от объема гелия, используемого в системе Ingenia 1,5T

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