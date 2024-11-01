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Программный пакет QLAB Здоровье женщин

Программа количественного анализа

Пакет QLAB предназначен для простого получения информации, необходимой для принятия тех решений, которые смогут обеспечить качественное лечение пациентов и более эффективную работу персонала. Улучшите работу в отделении благодаря возможности запроса и просмотра данных как на самой системе, так и в автономном режиме.

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Особенности
Количественный 3D-анализ в области здоровья женщин

Модуль Women's health 3DQ (Количественный 3D-анализ в области здоровья женщин) предназначен для прос

Средства для отображения и количественного анализа трехмерных данных. Пакет QLAB позволяет просматривать, обрезать и поворачивать трехмерные изображения, использовать все элементы управления отображением и проводить рутинные измерения на трехмерных данных УЗИ.

Модуль Women's health 3DQ (Количественный 3D-анализ в области здоровья женщин) предназначен для прос

Средства для отображения и количественного анализа трехмерных данных. Пакет QLAB позволяет просматривать, обрезать и поворачивать трехмерные изображения, использовать все элементы управления отображением и проводить рутинные измерения на трехмерных данных УЗИ.

Модуль Women's health 3DQ (Количественный 3D-анализ в области здоровья женщин) предназначен для прос

Средства для отображения и количественного анализа трехмерных данных. Пакет QLAB позволяет просматривать, обрезать и поворачивать трехмерные изображения, использовать все элементы управления отображением и проводить рутинные измерения на трехмерных данных УЗИ.
Эластографический анализ (EA)

Модуль Elastography Analysis (EA) (Эластографический анализ) помогает принимать клинические решения

Это приложение позволяет выполнять эластографический анализ деформации тканей на основе эластограммы и помогает принимать решение на основе полученной информации о степени жесткости тканей.

Модуль Elastography Analysis (EA) (Эластографический анализ) помогает принимать клинические решения

Это приложение позволяет выполнять эластографический анализ деформации тканей на основе эластограммы и помогает принимать решение на основе полученной информации о степени жесткости тканей.

Модуль Elastography Analysis (EA) (Эластографический анализ) помогает принимать клинические решения

Это приложение позволяет выполнять эластографический анализ деформации тканей на основе эластограммы и помогает принимать решение на основе полученной информации о степени жесткости тканей.
Модуль для визуализации микрососудов

Модуль MicroVascular Imaging (MVI) (Визуализация микрососудов) способствует более четкому отображени

Этот модуль картирует прохождение контрастного вещества и способствует более четкому отображению сосудов.

Модуль MicroVascular Imaging (MVI) (Визуализация микрососудов) способствует более четкому отображени

Этот модуль картирует прохождение контрастного вещества и способствует более четкому отображению сосудов.

Модуль MicroVascular Imaging (MVI) (Визуализация микрососудов) способствует более четкому отображени

Этот модуль картирует прохождение контрастного вещества и способствует более четкому отображению сосудов.
Программа для определения толщины комплекса интима-медиа (IMT)

Модуль Intima Media Thickness (IMT) (Определение толщины комплекса интимы-медиа) позволяет выполнять

Данная программа позволяет легко и максимально точно измерять толщину комплекса интима-медиа в сонных артериях и других поверхностных сосудах.

Модуль Intima Media Thickness (IMT) (Определение толщины комплекса интимы-медиа) позволяет выполнять

Данная программа позволяет легко и максимально точно измерять толщину комплекса интима-медиа в сонных артериях и других поверхностных сосудах.

Модуль Intima Media Thickness (IMT) (Определение толщины комплекса интимы-медиа) позволяет выполнять

Данная программа позволяет легко и максимально точно измерять толщину комплекса интима-медиа в сонных артериях и других поверхностных сосудах.
Количественный анализ в области здоровья женщин

Women's Health Quantification (Количественный анализ в области здоровья женщин) упрощает анализ

Упрощает просмотр и анализ данных об интенсивности накопления и вымывания контрастного вещества, представляя эти данные в удобном для интерпретации формате с цветовой кодировкой.

Women's Health Quantification (Количественный анализ в области здоровья женщин) упрощает анализ

Упрощает просмотр и анализ данных об интенсивности накопления и вымывания контрастного вещества, представляя эти данные в удобном для интерпретации формате с цветовой кодировкой.

Women's Health Quantification (Количественный анализ в области здоровья женщин) упрощает анализ

Упрощает просмотр и анализ данных об интенсивности накопления и вымывания контрастного вещества, представляя эти данные в удобном для интерпретации формате с цветовой кодировкой.
Количественный анализ атеросклеротических бляшек

Модуль Vascular Plaque Quantification (Количественный анализ атеросклеротических бляшек) позволяет в

В этой функции применяется трехмерная технология для визуализации и количественной оценки общего объема атеросклеротических бляшек в сонной артерии. Эта функция автоматически измеряет количество атеросклеротических бляшек в исследуемом объеме сосуда. Кроме того, эта функция измеряет процент уменьшения площади просвета сосуда и другие параметры, характеризующие состав бляшек.

Модуль Vascular Plaque Quantification (Количественный анализ атеросклеротических бляшек) позволяет в

В этой функции применяется трехмерная технология для визуализации и количественной оценки общего объема атеросклеротических бляшек в сонной артерии. Эта функция автоматически измеряет количество атеросклеротических бляшек в исследуемом объеме сосуда. Кроме того, эта функция измеряет процент уменьшения площади просвета сосуда и другие параметры, характеризующие состав бляшек.

Модуль Vascular Plaque Quantification (Количественный анализ атеросклеротических бляшек) позволяет в

В этой функции применяется трехмерная технология для визуализации и количественной оценки общего объема атеросклеротических бляшек в сонной артерии. Эта функция автоматически измеряет количество атеросклеротических бляшек в исследуемом объеме сосуда. Кроме того, эта функция измеряет процент уменьшения площади просвета сосуда и другие параметры, характеризующие состав бляшек.
Навигатор для сердца плода

Модуль Fetal Heart Navigation (Навигатор для УЗИ сердца плода) предназначен для оценки сердца плода

Он содержит полуавтоматический протокол для оценки сердца плода на основе трехмерных данных. Автоматически выбирает проекцию дуги артериального протока в качестве базового изображения и помогает врачам получать проекции, рекомендованные в руководстве ISUOG по кардиологическому скринингу плода.

Модуль Fetal Heart Navigation (Навигатор для УЗИ сердца плода) предназначен для оценки сердца плода

Он содержит полуавтоматический протокол для оценки сердца плода на основе трехмерных данных. Автоматически выбирает проекцию дуги артериального протока в качестве базового изображения и помогает врачам получать проекции, рекомендованные в руководстве ISUOG по кардиологическому скринингу плода.

Модуль Fetal Heart Navigation (Навигатор для УЗИ сердца плода) предназначен для оценки сердца плода

Он содержит полуавтоматический протокол для оценки сердца плода на основе трехмерных данных. Автоматически выбирает проекцию дуги артериального протока в качестве базового изображения и помогает врачам получать проекции, рекомендованные в руководстве ISUOG по кардиологическому скринингу плода.
Анализ области интереса

Модуль Region of Interest (ROI) (Анализ области интереса) повышает воспроизводимость измерений

Эта функция увеличивает воспроизводимость и надежность акустических измерений на изображениях, полученных в режиме 2D и в процессе исследований с применением препарата для контрастирования.

Модуль Region of Interest (ROI) (Анализ области интереса) повышает воспроизводимость измерений

Эта функция увеличивает воспроизводимость и надежность акустических измерений на изображениях, полученных в режиме 2D и в процессе исследований с применением препарата для контрастирования.

Модуль Region of Interest (ROI) (Анализ области интереса) повышает воспроизводимость измерений

Эта функция увеличивает воспроизводимость и надежность акустических измерений на изображениях, полученных в режиме 2D и в процессе исследований с применением препарата для контрастирования.
  • Количественный 3D-анализ в области здоровья женщин
  • Эластографический анализ (EA)
  • Модуль для визуализации микрососудов
  • Программа для определения толщины комплекса интима-медиа (IMT)
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Количественный 3D-анализ в области здоровья женщин

Модуль Women's health 3DQ (Количественный 3D-анализ в области здоровья женщин) предназначен для прос

Средства для отображения и количественного анализа трехмерных данных. Пакет QLAB позволяет просматривать, обрезать и поворачивать трехмерные изображения, использовать все элементы управления отображением и проводить рутинные измерения на трехмерных данных УЗИ.

Модуль Women's health 3DQ (Количественный 3D-анализ в области здоровья женщин) предназначен для прос

Средства для отображения и количественного анализа трехмерных данных. Пакет QLAB позволяет просматривать, обрезать и поворачивать трехмерные изображения, использовать все элементы управления отображением и проводить рутинные измерения на трехмерных данных УЗИ.

Модуль Women's health 3DQ (Количественный 3D-анализ в области здоровья женщин) предназначен для прос

Средства для отображения и количественного анализа трехмерных данных. Пакет QLAB позволяет просматривать, обрезать и поворачивать трехмерные изображения, использовать все элементы управления отображением и проводить рутинные измерения на трехмерных данных УЗИ.
Эластографический анализ (EA)

Модуль Elastography Analysis (EA) (Эластографический анализ) помогает принимать клинические решения

Это приложение позволяет выполнять эластографический анализ деформации тканей на основе эластограммы и помогает принимать решение на основе полученной информации о степени жесткости тканей.

Модуль Elastography Analysis (EA) (Эластографический анализ) помогает принимать клинические решения

Это приложение позволяет выполнять эластографический анализ деформации тканей на основе эластограммы и помогает принимать решение на основе полученной информации о степени жесткости тканей.

Модуль Elastography Analysis (EA) (Эластографический анализ) помогает принимать клинические решения

Это приложение позволяет выполнять эластографический анализ деформации тканей на основе эластограммы и помогает принимать решение на основе полученной информации о степени жесткости тканей.
Модуль для визуализации микрососудов

Модуль MicroVascular Imaging (MVI) (Визуализация микрососудов) способствует более четкому отображени

Этот модуль картирует прохождение контрастного вещества и способствует более четкому отображению сосудов.

Модуль MicroVascular Imaging (MVI) (Визуализация микрососудов) способствует более четкому отображени

Этот модуль картирует прохождение контрастного вещества и способствует более четкому отображению сосудов.

Модуль MicroVascular Imaging (MVI) (Визуализация микрососудов) способствует более четкому отображени

Этот модуль картирует прохождение контрастного вещества и способствует более четкому отображению сосудов.
Программа для определения толщины комплекса интима-медиа (IMT)

Модуль Intima Media Thickness (IMT) (Определение толщины комплекса интимы-медиа) позволяет выполнять

Данная программа позволяет легко и максимально точно измерять толщину комплекса интима-медиа в сонных артериях и других поверхностных сосудах.

Модуль Intima Media Thickness (IMT) (Определение толщины комплекса интимы-медиа) позволяет выполнять

Данная программа позволяет легко и максимально точно измерять толщину комплекса интима-медиа в сонных артериях и других поверхностных сосудах.

Модуль Intima Media Thickness (IMT) (Определение толщины комплекса интимы-медиа) позволяет выполнять

Данная программа позволяет легко и максимально точно измерять толщину комплекса интима-медиа в сонных артериях и других поверхностных сосудах.
Количественный анализ в области здоровья женщин

Women's Health Quantification (Количественный анализ в области здоровья женщин) упрощает анализ

Упрощает просмотр и анализ данных об интенсивности накопления и вымывания контрастного вещества, представляя эти данные в удобном для интерпретации формате с цветовой кодировкой.

Women's Health Quantification (Количественный анализ в области здоровья женщин) упрощает анализ

Упрощает просмотр и анализ данных об интенсивности накопления и вымывания контрастного вещества, представляя эти данные в удобном для интерпретации формате с цветовой кодировкой.

Women's Health Quantification (Количественный анализ в области здоровья женщин) упрощает анализ

Упрощает просмотр и анализ данных об интенсивности накопления и вымывания контрастного вещества, представляя эти данные в удобном для интерпретации формате с цветовой кодировкой.
Количественный анализ атеросклеротических бляшек

Модуль Vascular Plaque Quantification (Количественный анализ атеросклеротических бляшек) позволяет в

В этой функции применяется трехмерная технология для визуализации и количественной оценки общего объема атеросклеротических бляшек в сонной артерии. Эта функция автоматически измеряет количество атеросклеротических бляшек в исследуемом объеме сосуда. Кроме того, эта функция измеряет процент уменьшения площади просвета сосуда и другие параметры, характеризующие состав бляшек.

Модуль Vascular Plaque Quantification (Количественный анализ атеросклеротических бляшек) позволяет в

В этой функции применяется трехмерная технология для визуализации и количественной оценки общего объема атеросклеротических бляшек в сонной артерии. Эта функция автоматически измеряет количество атеросклеротических бляшек в исследуемом объеме сосуда. Кроме того, эта функция измеряет процент уменьшения площади просвета сосуда и другие параметры, характеризующие состав бляшек.

Модуль Vascular Plaque Quantification (Количественный анализ атеросклеротических бляшек) позволяет в

В этой функции применяется трехмерная технология для визуализации и количественной оценки общего объема атеросклеротических бляшек в сонной артерии. Эта функция автоматически измеряет количество атеросклеротических бляшек в исследуемом объеме сосуда. Кроме того, эта функция измеряет процент уменьшения площади просвета сосуда и другие параметры, характеризующие состав бляшек.
Навигатор для сердца плода

Модуль Fetal Heart Navigation (Навигатор для УЗИ сердца плода) предназначен для оценки сердца плода

Он содержит полуавтоматический протокол для оценки сердца плода на основе трехмерных данных. Автоматически выбирает проекцию дуги артериального протока в качестве базового изображения и помогает врачам получать проекции, рекомендованные в руководстве ISUOG по кардиологическому скринингу плода.

Модуль Fetal Heart Navigation (Навигатор для УЗИ сердца плода) предназначен для оценки сердца плода

Он содержит полуавтоматический протокол для оценки сердца плода на основе трехмерных данных. Автоматически выбирает проекцию дуги артериального протока в качестве базового изображения и помогает врачам получать проекции, рекомендованные в руководстве ISUOG по кардиологическому скринингу плода.

Модуль Fetal Heart Navigation (Навигатор для УЗИ сердца плода) предназначен для оценки сердца плода

Он содержит полуавтоматический протокол для оценки сердца плода на основе трехмерных данных. Автоматически выбирает проекцию дуги артериального протока в качестве базового изображения и помогает врачам получать проекции, рекомендованные в руководстве ISUOG по кардиологическому скринингу плода.
Анализ области интереса

Модуль Region of Interest (ROI) (Анализ области интереса) повышает воспроизводимость измерений

Эта функция увеличивает воспроизводимость и надежность акустических измерений на изображениях, полученных в режиме 2D и в процессе исследований с применением препарата для контрастирования.

Модуль Region of Interest (ROI) (Анализ области интереса) повышает воспроизводимость измерений

Эта функция увеличивает воспроизводимость и надежность акустических измерений на изображениях, полученных в режиме 2D и в процессе исследований с применением препарата для контрастирования.

Модуль Region of Interest (ROI) (Анализ области интереса) повышает воспроизводимость измерений

Эта функция увеличивает воспроизводимость и надежность акустических измерений на изображениях, полученных в режиме 2D и в процессе исследований с применением препарата для контрастирования.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4512 Обеспечение программное медицинское на электронных носителях для количественного анализа ультразвуковых исследований.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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