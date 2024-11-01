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Пакет QLAB предназначен для простого получения информации, необходимой для принятия тех решений, которые смогут обеспечить качественное лечение пациентов и более эффективную работу персонала. Улучшите работу в отделении благодаря возможности запроса и просмотра данных как на самой системе, так и в автономном режиме.
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Модуль Women's health 3DQ (Количественный 3D-анализ в области здоровья женщин) предназначен для прос
Модуль Women's health 3DQ (Количественный 3D-анализ в области здоровья женщин) предназначен для прос
Модуль Women's health 3DQ (Количественный 3D-анализ в области здоровья женщин) предназначен для прос
Модуль Elastography Analysis (EA) (Эластографический анализ) помогает принимать клинические решения
Модуль Elastography Analysis (EA) (Эластографический анализ) помогает принимать клинические решения
Модуль Elastography Analysis (EA) (Эластографический анализ) помогает принимать клинические решения
Модуль MicroVascular Imaging (MVI) (Визуализация микрососудов) способствует более четкому отображени
Модуль MicroVascular Imaging (MVI) (Визуализация микрососудов) способствует более четкому отображени
Модуль MicroVascular Imaging (MVI) (Визуализация микрососудов) способствует более четкому отображени
Модуль Intima Media Thickness (IMT) (Определение толщины комплекса интимы-медиа) позволяет выполнять
Модуль Intima Media Thickness (IMT) (Определение толщины комплекса интимы-медиа) позволяет выполнять
Модуль Intima Media Thickness (IMT) (Определение толщины комплекса интимы-медиа) позволяет выполнять
Women's Health Quantification (Количественный анализ в области здоровья женщин) упрощает анализ
Women's Health Quantification (Количественный анализ в области здоровья женщин) упрощает анализ
Women's Health Quantification (Количественный анализ в области здоровья женщин) упрощает анализ
Модуль Vascular Plaque Quantification (Количественный анализ атеросклеротических бляшек) позволяет в
Модуль Vascular Plaque Quantification (Количественный анализ атеросклеротических бляшек) позволяет в
Модуль Vascular Plaque Quantification (Количественный анализ атеросклеротических бляшек) позволяет в
Модуль Fetal Heart Navigation (Навигатор для УЗИ сердца плода) предназначен для оценки сердца плода
Модуль Fetal Heart Navigation (Навигатор для УЗИ сердца плода) предназначен для оценки сердца плода
Модуль Fetal Heart Navigation (Навигатор для УЗИ сердца плода) предназначен для оценки сердца плода
Модуль Region of Interest (ROI) (Анализ области интереса) повышает воспроизводимость измерений
Модуль Region of Interest (ROI) (Анализ области интереса) повышает воспроизводимость измерений
Модуль Region of Interest (ROI) (Анализ области интереса) повышает воспроизводимость измерений
Модуль Women's health 3DQ (Количественный 3D-анализ в области здоровья женщин) предназначен для прос
Модуль Women's health 3DQ (Количественный 3D-анализ в области здоровья женщин) предназначен для прос
Модуль Women's health 3DQ (Количественный 3D-анализ в области здоровья женщин) предназначен для прос
Модуль Elastography Analysis (EA) (Эластографический анализ) помогает принимать клинические решения
Модуль Elastography Analysis (EA) (Эластографический анализ) помогает принимать клинические решения
Модуль Elastography Analysis (EA) (Эластографический анализ) помогает принимать клинические решения
Модуль MicroVascular Imaging (MVI) (Визуализация микрососудов) способствует более четкому отображени
Модуль MicroVascular Imaging (MVI) (Визуализация микрососудов) способствует более четкому отображени
Модуль MicroVascular Imaging (MVI) (Визуализация микрососудов) способствует более четкому отображени
Модуль Intima Media Thickness (IMT) (Определение толщины комплекса интимы-медиа) позволяет выполнять
Модуль Intima Media Thickness (IMT) (Определение толщины комплекса интимы-медиа) позволяет выполнять
Модуль Intima Media Thickness (IMT) (Определение толщины комплекса интимы-медиа) позволяет выполнять
Women's Health Quantification (Количественный анализ в области здоровья женщин) упрощает анализ
Women's Health Quantification (Количественный анализ в области здоровья женщин) упрощает анализ
Women's Health Quantification (Количественный анализ в области здоровья женщин) упрощает анализ
Модуль Vascular Plaque Quantification (Количественный анализ атеросклеротических бляшек) позволяет в
Модуль Vascular Plaque Quantification (Количественный анализ атеросклеротических бляшек) позволяет в
Модуль Vascular Plaque Quantification (Количественный анализ атеросклеротических бляшек) позволяет в
Модуль Fetal Heart Navigation (Навигатор для УЗИ сердца плода) предназначен для оценки сердца плода
Модуль Fetal Heart Navigation (Навигатор для УЗИ сердца плода) предназначен для оценки сердца плода
Модуль Fetal Heart Navigation (Навигатор для УЗИ сердца плода) предназначен для оценки сердца плода
Модуль Region of Interest (ROI) (Анализ области интереса) повышает воспроизводимость измерений
Модуль Region of Interest (ROI) (Анализ области интереса) повышает воспроизводимость измерений
Модуль Region of Interest (ROI) (Анализ области интереса) повышает воспроизводимость измерений
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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