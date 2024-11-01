Программный пакет QLAB Здоровье женщин Программа количественного анализа

Пакет QLAB предназначен для простого получения информации, необходимой для принятия тех решений, которые смогут обеспечить качественное лечение пациентов и более эффективную работу персонала. Улучшите работу в отделении благодаря возможности запроса и просмотра данных как на самой системе, так и в автономном режиме.