Автоматизация сокращает трудозатраты

Система IntelliBridge Enterprise может автоматизировать экспорт файлов изображений для документирования (например, фрагментов кривых) вместе с сопутствующей демографической информацией пациентов, чтобы устранить необходимость печатать кривые, сканировать их и вручную добавлять их к карте пациента. В результате этого у медицинских работников появляется больше времени на работу непосредственно с пациентами.