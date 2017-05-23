Решение IntelliBridge Enterprise предоставляет единую стандартизованную точку сопряжения клинических систем Philips с информационными системами учреждения. Тем самым снижается уровень сложности инфраструктуры и ее стоимость.
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Единая точка взаимодействия, предложенная компанией Philips, уменьшает сложность
Благодаря единой точке взаимодействия система IntelliBridge Enterprise уменьшает общее количество точек подключения и за счет этого снижает сложность среды медицинского учреждения. IntelliBridge Enterprise – это согласованное, испытанное, стабильное и масштабируемое решение для обеспечения связи, ориентированное на сокращение затрат учреждения.
Единая точка взаимодействия, предложенная компанией Philips, уменьшает сложность
Благодаря единой точке взаимодействия система IntelliBridge Enterprise уменьшает общее количество точек подключения и за счет этого снижает сложность среды медицинского учреждения. IntelliBridge Enterprise – это согласованное, испытанное, стабильное и масштабируемое решение для обеспечения связи, ориентированное на сокращение затрат учреждения.
Единая точка взаимодействия, предложенная компанией Philips, уменьшает сложность
Благодаря единой точке взаимодействия система IntelliBridge Enterprise уменьшает общее количество точек подключения и за счет этого снижает сложность среды медицинского учреждения. IntelliBridge Enterprise – это согласованное, испытанное, стабильное и масштабируемое решение для обеспечения связи, ориентированное на сокращение затрат учреждения.
Обмен данными на основе стандарта HL7
Обмен данными на основе стандарта HL7 поддерживает различные системы
Компания Philips стремится использовать стандарты, которые позволяют нашим решениям работать с системами различных поставщиков для информативного обмена данными. Решение IntelliBridge Enterprise автоматизирует передачу клинических данных стандартизированным, защищенным и эффективным способом за счет мощных и гибких возможностей взаимодействия на основе стандарта HL7 для поддержки различных подходов изготовителей систем электронных медицинских карт (EMR).
Обмен данными на основе стандарта HL7 поддерживает различные системы
Компания Philips стремится использовать стандарты, которые позволяют нашим решениям работать с системами различных поставщиков для информативного обмена данными. Решение IntelliBridge Enterprise автоматизирует передачу клинических данных стандартизированным, защищенным и эффективным способом за счет мощных и гибких возможностей взаимодействия на основе стандарта HL7 для поддержки различных подходов изготовителей систем электронных медицинских карт (EMR).
Обмен данными на основе стандарта HL7 поддерживает различные системы
Компания Philips стремится использовать стандарты, которые позволяют нашим решениям работать с системами различных поставщиков для информативного обмена данными. Решение IntelliBridge Enterprise автоматизирует передачу клинических данных стандартизированным, защищенным и эффективным способом за счет мощных и гибких возможностей взаимодействия на основе стандарта HL7 для поддержки различных подходов изготовителей систем электронных медицинских карт (EMR).
Функции автоматизации
Автоматизация сокращает трудозатраты
Система IntelliBridge Enterprise может автоматизировать экспорт файлов изображений для документирования (например, фрагментов кривых) вместе с сопутствующей демографической информацией пациентов, чтобы устранить необходимость печатать кривые, сканировать их и вручную добавлять их к карте пациента. В результате этого у медицинских работников появляется больше времени на работу непосредственно с пациентами.
Автоматизация сокращает трудозатраты
Система IntelliBridge Enterprise может автоматизировать экспорт файлов изображений для документирования (например, фрагментов кривых) вместе с сопутствующей демографической информацией пациентов, чтобы устранить необходимость печатать кривые, сканировать их и вручную добавлять их к карте пациента. В результате этого у медицинских работников появляется больше времени на работу непосредственно с пациентами.
Автоматизация сокращает трудозатраты
Система IntelliBridge Enterprise может автоматизировать экспорт файлов изображений для документирования (например, фрагментов кривых) вместе с сопутствующей демографической информацией пациентов, чтобы устранить необходимость печатать кривые, сканировать их и вручную добавлять их к карте пациента. В результате этого у медицинских работников появляется больше времени на работу непосредственно с пациентами.
Данные исследований
Легкий доступ к данным исследований
Систему IntelliBridge Enterprise также можно использовать для соединения с другими информационными системами, например теми, которые применяются в сравнительных научных исследованиях эффективности. Это упрощает сбор данных для научных проектов.
Легкий доступ к данным исследований
Систему IntelliBridge Enterprise также можно использовать для соединения с другими информационными системами, например теми, которые применяются в сравнительных научных исследованиях эффективности. Это упрощает сбор данных для научных проектов.
Легкий доступ к данным исследований
Систему IntelliBridge Enterprise также можно использовать для соединения с другими информационными системами, например теми, которые применяются в сравнительных научных исследованиях эффективности. Это упрощает сбор данных для научных проектов.
Единая точка взаимодействия, предложенная компанией Philips, уменьшает сложность
Благодаря единой точке взаимодействия система IntelliBridge Enterprise уменьшает общее количество точек подключения и за счет этого снижает сложность среды медицинского учреждения. IntelliBridge Enterprise – это согласованное, испытанное, стабильное и масштабируемое решение для обеспечения связи, ориентированное на сокращение затрат учреждения.
Единая точка взаимодействия, предложенная компанией Philips, уменьшает сложность
Благодаря единой точке взаимодействия система IntelliBridge Enterprise уменьшает общее количество точек подключения и за счет этого снижает сложность среды медицинского учреждения. IntelliBridge Enterprise – это согласованное, испытанное, стабильное и масштабируемое решение для обеспечения связи, ориентированное на сокращение затрат учреждения.
Единая точка взаимодействия, предложенная компанией Philips, уменьшает сложность
Благодаря единой точке взаимодействия система IntelliBridge Enterprise уменьшает общее количество точек подключения и за счет этого снижает сложность среды медицинского учреждения. IntelliBridge Enterprise – это согласованное, испытанное, стабильное и масштабируемое решение для обеспечения связи, ориентированное на сокращение затрат учреждения.
Обмен данными на основе стандарта HL7
Обмен данными на основе стандарта HL7 поддерживает различные системы
Компания Philips стремится использовать стандарты, которые позволяют нашим решениям работать с системами различных поставщиков для информативного обмена данными. Решение IntelliBridge Enterprise автоматизирует передачу клинических данных стандартизированным, защищенным и эффективным способом за счет мощных и гибких возможностей взаимодействия на основе стандарта HL7 для поддержки различных подходов изготовителей систем электронных медицинских карт (EMR).
Обмен данными на основе стандарта HL7 поддерживает различные системы
Компания Philips стремится использовать стандарты, которые позволяют нашим решениям работать с системами различных поставщиков для информативного обмена данными. Решение IntelliBridge Enterprise автоматизирует передачу клинических данных стандартизированным, защищенным и эффективным способом за счет мощных и гибких возможностей взаимодействия на основе стандарта HL7 для поддержки различных подходов изготовителей систем электронных медицинских карт (EMR).
Обмен данными на основе стандарта HL7 поддерживает различные системы
Компания Philips стремится использовать стандарты, которые позволяют нашим решениям работать с системами различных поставщиков для информативного обмена данными. Решение IntelliBridge Enterprise автоматизирует передачу клинических данных стандартизированным, защищенным и эффективным способом за счет мощных и гибких возможностей взаимодействия на основе стандарта HL7 для поддержки различных подходов изготовителей систем электронных медицинских карт (EMR).
Функции автоматизации
Автоматизация сокращает трудозатраты
Система IntelliBridge Enterprise может автоматизировать экспорт файлов изображений для документирования (например, фрагментов кривых) вместе с сопутствующей демографической информацией пациентов, чтобы устранить необходимость печатать кривые, сканировать их и вручную добавлять их к карте пациента. В результате этого у медицинских работников появляется больше времени на работу непосредственно с пациентами.
Автоматизация сокращает трудозатраты
Система IntelliBridge Enterprise может автоматизировать экспорт файлов изображений для документирования (например, фрагментов кривых) вместе с сопутствующей демографической информацией пациентов, чтобы устранить необходимость печатать кривые, сканировать их и вручную добавлять их к карте пациента. В результате этого у медицинских работников появляется больше времени на работу непосредственно с пациентами.
Автоматизация сокращает трудозатраты
Система IntelliBridge Enterprise может автоматизировать экспорт файлов изображений для документирования (например, фрагментов кривых) вместе с сопутствующей демографической информацией пациентов, чтобы устранить необходимость печатать кривые, сканировать их и вручную добавлять их к карте пациента. В результате этого у медицинских работников появляется больше времени на работу непосредственно с пациентами.
Данные исследований
Легкий доступ к данным исследований
Систему IntelliBridge Enterprise также можно использовать для соединения с другими информационными системами, например теми, которые применяются в сравнительных научных исследованиях эффективности. Это упрощает сбор данных для научных проектов.
Легкий доступ к данным исследований
Систему IntelliBridge Enterprise также можно использовать для соединения с другими информационными системами, например теми, которые применяются в сравнительных научных исследованиях эффективности. Это упрощает сбор данных для научных проектов.
Легкий доступ к данным исследований
Систему IntelliBridge Enterprise также можно использовать для соединения с другими информационными системами, например теми, которые применяются в сравнительных научных исследованиях эффективности. Это упрощает сбор данных для научных проектов.
Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.