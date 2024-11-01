Кардиограф Philips PageWriter TC10

Устройство Philips PageWriter TC10 — усовершенствованный кардиограф, способный к расширению функциональных возможностей в соответствии с изменениями рабочих процессов. Благодаря компактной и легкой конструкции кардиограф TC10 представляет собой портативное решение, готовое к применению в самых разных условиях медицинских учреждений.
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