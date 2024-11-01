Кардиограф Philips PageWriter TC10

Новые возможности для диагностики

Кардиограф PageWriter TC10 создан на базе стандартной платформы, что позволяет легко интегрировать его в уже имеющуюся ИТ-инфраструктуру. Таким образом, кардиограф остается подключенным к сети в любой точке медицинского учреждения. Посредством надежного беспроводного соединения на основе протоколов ЛВС он обеспечивает двунаправленную передачу данных с защитой конфиденциальной информации о пациентах, медицинском персонале, а также финансовых документах.