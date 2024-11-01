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Кардиограф Philips PageWriter TC10

Простой в применении кардиограф по доступной цене

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Устройство Philips PageWriter TC10 — усовершенствованный кардиограф, способный к расширению функциональных возможностей в соответствии с изменениями рабочих процессов. Благодаря компактной и легкой конструкции кардиограф TC10 представляет собой портативное решение, готовое к применению в самых разных условиях медицинских учреждений.

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Особенности
Новые возможности для диагностики

Новые возможности для диагностики

Кардиограф PageWriter TC10 создан на базе стандартной платформы, что позволяет легко интегрировать его в уже имеющуюся ИТ-инфраструктуру. Таким образом, кардиограф остается подключенным к сети в любой точке медицинского учреждения. Посредством надежного беспроводного соединения на основе протоколов ЛВС он обеспечивает двунаправленную передачу данных с защитой конфиденциальной информации о пациентах, медицинском персонале, а также финансовых документах.

Новые возможности для диагностики

Кардиограф PageWriter TC10 создан на базе стандартной платформы, что позволяет легко интегрировать его в уже имеющуюся ИТ-инфраструктуру. Таким образом, кардиограф остается подключенным к сети в любой точке медицинского учреждения. Посредством надежного беспроводного соединения на основе протоколов ЛВС он обеспечивает двунаправленную передачу данных с защитой конфиденциальной информации о пациентах, медицинском персонале, а также финансовых документах.

Новые возможности для диагностики

Кардиограф PageWriter TC10 создан на базе стандартной платформы, что позволяет легко интегрировать его в уже имеющуюся ИТ-инфраструктуру. Таким образом, кардиограф остается подключенным к сети в любой точке медицинского учреждения. Посредством надежного беспроводного соединения на основе протоколов ЛВС он обеспечивает двунаправленную передачу данных с защитой конфиденциальной информации о пациентах, медицинском персонале, а также финансовых документах.
Надежное подключение

Надежное подключение

Алгоритм DXL для анализа ЭКГ компании Philips осуществляет расшифровку ЭКГ и включает комплект усовершенствованных средств диагностики STEMI для расшифровки ритма и морфологии данных различных групп пациентов.

Надежное подключение

Алгоритм DXL для анализа ЭКГ компании Philips осуществляет расшифровку ЭКГ и включает комплект усовершенствованных средств диагностики STEMI для расшифровки ритма и морфологии данных различных групп пациентов.

Надежное подключение

Алгоритм DXL для анализа ЭКГ компании Philips осуществляет расшифровку ЭКГ и включает комплект усовершенствованных средств диагностики STEMI для расшифровки ритма и морфологии данных различных групп пациентов.
Широкая функциональность

Широкая функциональность

Опции обновления дают возможность добавлять новые функции, тем самым повышая клинические возможности и облегчая рабочий процесс.

Широкая функциональность

Опции обновления дают возможность добавлять новые функции, тем самым повышая клинические возможности и облегчая рабочий процесс.

Широкая функциональность

Опции обновления дают возможность добавлять новые функции, тем самым повышая клинические возможности и облегчая рабочий процесс.
  • Новые возможности для диагностики
  • Надежное подключение
  • Широкая функциональность
Посмотреть все особенности
Новые возможности для диагностики

Новые возможности для диагностики

Кардиограф PageWriter TC10 создан на базе стандартной платформы, что позволяет легко интегрировать его в уже имеющуюся ИТ-инфраструктуру. Таким образом, кардиограф остается подключенным к сети в любой точке медицинского учреждения. Посредством надежного беспроводного соединения на основе протоколов ЛВС он обеспечивает двунаправленную передачу данных с защитой конфиденциальной информации о пациентах, медицинском персонале, а также финансовых документах.

Новые возможности для диагностики

Кардиограф PageWriter TC10 создан на базе стандартной платформы, что позволяет легко интегрировать его в уже имеющуюся ИТ-инфраструктуру. Таким образом, кардиограф остается подключенным к сети в любой точке медицинского учреждения. Посредством надежного беспроводного соединения на основе протоколов ЛВС он обеспечивает двунаправленную передачу данных с защитой конфиденциальной информации о пациентах, медицинском персонале, а также финансовых документах.

Новые возможности для диагностики

Кардиограф PageWriter TC10 создан на базе стандартной платформы, что позволяет легко интегрировать его в уже имеющуюся ИТ-инфраструктуру. Таким образом, кардиограф остается подключенным к сети в любой точке медицинского учреждения. Посредством надежного беспроводного соединения на основе протоколов ЛВС он обеспечивает двунаправленную передачу данных с защитой конфиденциальной информации о пациентах, медицинском персонале, а также финансовых документах.
Надежное подключение

Надежное подключение

Алгоритм DXL для анализа ЭКГ компании Philips осуществляет расшифровку ЭКГ и включает комплект усовершенствованных средств диагностики STEMI для расшифровки ритма и морфологии данных различных групп пациентов.

Надежное подключение

Алгоритм DXL для анализа ЭКГ компании Philips осуществляет расшифровку ЭКГ и включает комплект усовершенствованных средств диагностики STEMI для расшифровки ритма и морфологии данных различных групп пациентов.

Надежное подключение

Алгоритм DXL для анализа ЭКГ компании Philips осуществляет расшифровку ЭКГ и включает комплект усовершенствованных средств диагностики STEMI для расшифровки ритма и морфологии данных различных групп пациентов.
Широкая функциональность

Широкая функциональность

Опции обновления дают возможность добавлять новые функции, тем самым повышая клинические возможности и облегчая рабочий процесс.

Широкая функциональность

Опции обновления дают возможность добавлять новые функции, тем самым повышая клинические возможности и облегчая рабочий процесс.

Широкая функциональность

Опции обновления дают возможность добавлять новые функции, тем самым повышая клинические возможности и облегчая рабочий процесс.
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07642 Кардиограф Pagewriter TC с принадлежностями

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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