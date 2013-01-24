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Efficia дефибриллятор-монитор

Efficia DFM100

дефибриллятор-монитор

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Efficia DFM100 представляет собой доступное решение, способное адаптироваться к меняющимся клиническим условиям, потребностям медицинского персонала и рекомендациям по неотложной помощи и реанимации.

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Особенности
Снижение стоимости эксплуатации

Снижение стоимости эксплуатации

Устройство Efficia DFM100 обеспечивает высокое качество и надежность медицинской помощи по доступной цене, о чем свидетельствуют более 1 млн дефибрилляторов Philips, проданных по всему миру. Конфигурации устройства варьируются от базового дефибриллятора до дефибриллятора-монитора с опциями АНД, неинвазивной ЭКС и мониторинга различных параметров. В целях сокращения времени и расходов на обучение персонала устройство Efficia DFM100 оснащено одним и тем же интерфейсом пользователя во всех версиях для медицинских учреждений и версиях для оказания неотложной медицинской помощи.
Ключевое звено

Полный комплект

Для обеспечения высокого уровня медицинской помощи необходимо в короткие сроки принимать обоснованные решения — как на месте оказания неотложной помощи, так и на всех этапах медицинского обслуживания Поэтому важно, чтобы оборудование было простым в применении, когда потребуется оказать неотложную помощь на месте происшествия, проследить за состоянием пациента во время транспортировки в медицинское учреждение или обеспечить стационарное наблюдение за пациентом.
Преимущества

Преимущества

Дефибриллятор-монитор Efficia DFM100 призван удовлетворить требованиям, предъявляемым к медицинской помощи на догоспитальном и госпитальном этапах. Благодаря проверенной на практике технологии Philips устройство Efficia DFM100 обладает базовыми функциями с возможностью расширения набора характеристик и помогает снизить стоимость эксплуатации, тем самым позволяя повысить качество оказания медицинской помощи пациенту, независимо от того, где он находится.

Технические характеристики

Общее
Общее
Приблизительные размеры
  • 23,5 x 29 x 20,5 см (В х Ш х Г)
Фильтрация
  • Литий-ионный аккумулятор; питание от сети переменного тока с использованием заземленной розетки
Стандартное положение оператора
  • В пределах 1 метра от устройства
Питание
  • Литий-ионный аккумулятор; питание от сети переменного тока
Приблизительный вес (без аккумулятора)
  • 5,66 кг
Дисплей
Дисплей
Скорость развертки
  • 25 мм/с ± 10%, номинальная (неподвижная кривая; движущаяся полоса стирания) для ЭКГ и SpO2; 6,25 мм/с ± 10% для капнограммы
Разрешение
  • 800 x 480 пикселов (VGA), 32 уровня яркости для каждого цвета
Размер
  • Область просмотра с диагональю 7 дюймов (17,8 см)
Тип
  • Цветной ЖК-дисплей с матрицей TFT
Время просмотра кривой
  • 6,5 с ± 10%
Defibrillator
Defibrillator
Форма волны
  • Бифазная усеченная экспоненциальная. Параметры волны регулируются в зависимости от импеданса пациента
Defibrillator
Defibrillator
Серия разрядов
  • Настраиваемое наращивание энергии в серии разрядов
Диапазон импеданса пациента
  • Мин.: 25 Ом (наружная дефибрилляция); 15 Ом (внутренняя дефибрилляция). Макс.: 250 Ом. Фактический рабочий диапазон может превышать эти значения
Подача разряда
  • Посредством многофункциональных электродов или разрядных электродов
Charge time
  • • Менее 5 с до уровня энергии, рекомендуемого для взрослого пациента (150 Дж), с установленным новым, полностью заряженным аккумулятором
  • • Менее 6 с до выбранного уровня энергии (до 200 Дж), с установленным новым, полностью заряженным аккумулятором
  • • Менее 15 с до выбранного уровня энергии при подключении только к сети переменного тока
  • • После включения режима ручной дефибрилляции устройство готово к подаче разряда менее чем через:
  • • 15 с с новым, полностью заряженным аккумулятором
  • • После включения режима АНД устройство готово к подаче разряда менее чем через:
  • • 24 с с новым, полностью заряженным аккумулятором даже после 15 разрядов с максимальным уровнем энергии
Charge times
  • • Менее 5 с до уровня энергии, рекомендуемого для взрослого пациента (150 Дж), с установленным новым, полностью заряженным аккумулятором • Менее 6 с до выбранного уровня энергии (до 200 Дж), с установленным новым, полностью заряженным аккумулятором • Менее 15 с до выбранного уровня энергии при подключении только к сети переменного тока • После включения режима ручной дефибрилляции устройство готово к подаче разряда менее чем через: • 15 с с новым, полностью заряженным аккумулятором • После включения режима АНД устройство готово к подаче разряда менее чем через: • 24 с с новым, полностью заряженным аккумулятором даже после 15 разрядов с максимальным уровнем энергии
Обнаружение отсоединения электродов и индикация контакта многофункциональных электродов/разрядных электродов с пациентом
  • 500 нА ср. кв. (571 Гц); 200 мкА ср. кв. (32 кГц)

Документация

Брошюра (1)

Брошюра

  • Устройство Efficia DFM100 может поставляться не во все страны; для получения дополнительных сведений обращайтесь в региональное представительство компании Philips.
  • Устройство Efficia DFM100 недоступно для продажи на территории Северной Америки.
  • Регистрационное удостоверение №РЗН 2017/5531, Дефибриллятор-монитор Efficia DFM100, с принадлежностями

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