|Серия разрядов
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|Диапазон импеданса пациента
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|Подача разряда
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|Charge time
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-
• Менее 5 с до уровня энергии, рекомендуемого для взрослого пациента (150 Дж), с установленным новым, полностью заряженным аккумулятором
-
• Менее 6 с до выбранного уровня энергии (до 200 Дж), с установленным новым, полностью заряженным аккумулятором
-
• Менее 15 с до выбранного уровня энергии при подключении только к сети переменного тока
-
• После включения режима ручной дефибрилляции устройство готово к подаче разряда менее чем через:
-
• 15 с с новым, полностью заряженным аккумулятором
-
• После включения режима АНД устройство готово к подаче разряда менее чем через:
-
• 24 с с новым, полностью заряженным аккумулятором даже после 15 разрядов с максимальным уровнем энергии
|Charge times
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-
• Менее 5 с до уровня энергии, рекомендуемого для взрослого пациента (150 Дж), с установленным новым, полностью заряженным аккумулятором
• Менее 6 с до выбранного уровня энергии (до 200 Дж), с установленным новым, полностью заряженным аккумулятором
• Менее 15 с до выбранного уровня энергии при подключении только к сети переменного тока
• После включения режима ручной дефибрилляции устройство готово к подаче разряда менее чем через:
• 15 с с новым, полностью заряженным аккумулятором
• После включения режима АНД устройство готово к подаче разряда менее чем через:
• 24 с с новым, полностью заряженным аккумулятором даже после 15 разрядов с максимальным уровнем энергии
|Обнаружение отсоединения электродов и индикация контакта многофункциональных электродов/разрядных электродов с пациентом
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