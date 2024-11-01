Ключевые слова для поиска

Секторный датчик Philips S12-4 для новорожденных

Широкополосный датчик

Найти похожие продукты

Дополнительные сведения о секторном датчике Philips S12-4 представлены ниже в таблице с техническими характеристиками.

Оставить заявку

Tехнические характеристики

Технические характеристики
Технические характеристики
Технология
  • Широкополосная
Частотный диапазон
  • 4–12 МГц
Тип матрицы
  • Секторная
Области применения
  • Исследования сердца детей и исследования головы новорожденных
Возможность выполнения биопсии
  • Нет
Технические характеристики
Технические характеристики
Технология
  • Широкополосная
Частотный диапазон
  • 4–12 МГц
Посмотреть все характеристики
Технические характеристики
Технические характеристики
Технология
  • Широкополосная
Частотный диапазон
  • 4–12 МГц
Тип матрицы
  • Секторная
Области применения
  • Исследования сердца детей и исследования головы новорожденных
Возможность выполнения биопсии
  • Нет
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08784 Датчики для систем ультразвуковых диагностических Philips с принадлежностями.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.