Конвексный объемный датчик Philips V6-2

Дополнительные сведения об объемном широкополосном конвексном датчике Philips V6-2 представлены в таблице с техническими характеристиками.
Сотрудники колл-центра готовы принять Ваш звонок 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов).
Мы всегда заинтересованы в сотрудничестве
Дайте нам знать, как мы можем помочь
|Технология
|
|Частотный диапазон
|
|Тип матрицы
|
|Области применения
|
|Возможность выполнения биопсии
|
|Технология
|
|Частотный диапазон
|
|Технология
|
|Частотный диапазон
|
|Тип матрицы
|
|Области применения
|
|Возможность выполнения биопсии
|
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.