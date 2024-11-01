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Конвексный монокристальный датчик Philips C5-1

Широкополосный датчик с технологией кристаллов PureWave

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Дополнительные сведения о широкополосном конвексном датчике Philips C5-1 с технологией кристаллов PureWave см. ниже в таблице с техническими характеристиками.

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Tехнические характеристики

Технические характеристики
Технические характеристики
Технология
  • Широкополосная
Частотный диапазон
  • 1–5 МГц
Тип матрицы
  • Конвексная
Области применения
  • Общие исследования органов брюшной полости (исследования взрослых пациентов и детей, включая исследования сосудов), исследования кишечника, акушерские и гинекологические исследования, исследования предстательной железы, инвазивные исследования
Возможность выполнения биопсии
  • Да
Технические характеристики
Технические характеристики
Технология
  • Широкополосная
Частотный диапазон
  • 1–5 МГц
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Технические характеристики
Технические характеристики
Технология
  • Широкополосная
Частотный диапазон
  • 1–5 МГц
Тип матрицы
  • Конвексная
Области применения
  • Общие исследования органов брюшной полости (исследования взрослых пациентов и детей, включая исследования сосудов), исследования кишечника, акушерские и гинекологические исследования, исследования предстательной железы, инвазивные исследования
Возможность выполнения биопсии
  • Да
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08784 Датчики для систем ультразвуковых диагностических Philips с принадлежностями.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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