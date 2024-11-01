Конвексный монокристальный датчик Philips C5-1

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Общие исследования органов брюшной полости (исследования взрослых пациентов и детей, включая исследования сосудов), исследования кишечника, акушерские и гинекологические исследования, исследования предстательной железы, инвазивные исследования
Общие исследования органов брюшной полости (исследования взрослых пациентов и детей, включая исследования сосудов), исследования кишечника, акушерские и гинекологические исследования, исследования предстательной железы, инвазивные исследования
Возможность выполнения биопсии
Да
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Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08784 Датчики для систем ультразвуковых диагностических Philips с принадлежностями.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.