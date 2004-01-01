Датчик, специально разработанный для акушерских и гинекологических исследований. Первый механический объемный датчик с технологией PureWave. Самый легкий в своем классе. Исключительный эргономичный дизайн. Для исследований в первом, втором и третьем триместрах
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Эргономичный дизайн V9-2 позволяет 85% акушеров-гинекологов* с комфортом выполнять сканирование для полного акушерского обследования и, таким образом, избавляет от необходимости переключать датчики во время акушерского обследования.
Эргономичный дизайн
Эргономичный дизайн V9-2 позволяет 85% акушеров-гинекологов* с комфортом выполнять сканирование для полного акушерского обследования и, таким образом, избавляет от необходимости переключать датчики во время акушерского обследования.
Эргономичный дизайн
Эргономичный дизайн V9-2 позволяет 85% акушеров-гинекологов* с комфортом выполнять сканирование для полного акушерского обследования и, таким образом, избавляет от необходимости переключать датчики во время акушерского обследования.
Эргономичный дизайн V9-2 позволяет 85% акушеров-гинекологов* с комфортом выполнять сканирование для полного акушерского обследования и, таким образом, избавляет от необходимости переключать датчики во время акушерского обследования.
Эргономичный дизайн V9-2 позволяет 85% акушеров-гинекологов* с комфортом выполнять сканирование для полного акушерского обследования и, таким образом, избавляет от необходимости переключать датчики во время акушерского обследования.
Эргономичный дизайн
Эргономичный дизайн V9-2 позволяет 85% акушеров-гинекологов* с комфортом выполнять сканирование для полного акушерского обследования и, таким образом, избавляет от необходимости переключать датчики во время акушерского обследования.
Эргономичный дизайн
Эргономичный дизайн V9-2 позволяет 85% акушеров-гинекологов* с комфортом выполнять сканирование для полного акушерского обследования и, таким образом, избавляет от необходимости переключать датчики во время акушерского обследования.
Эргономичный дизайн V9-2 позволяет 85% акушеров-гинекологов* с комфортом выполнять сканирование для полного акушерского обследования и, таким образом, избавляет от необходимости переключать датчики во время акушерского обследования.
Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/2234 Система ультразвуковая диагностическая EPIQ с принадлежностями.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4203 Система ультразвуковая Affiniti с принадлежностями.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.