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Датчик V9-2

Первый механический объемный датчик с технологией PureWave

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Датчик, специально разработанный для акушерских и гинекологических исследований. Первый механический объемный датчик с технологией PureWave. Самый легкий в своем классе. Исключительный эргономичный дизайн. Для исследований в первом, втором и третьем триместрах

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Особенности
Эргономичный дизайн
Эргономичный дизайн

Эргономичный дизайн

Эргономичный дизайн V9-2 позволяет 85% акушеров-гинекологов* с комфортом выполнять сканирование для полного акушерского обследования и, таким образом, избавляет от необходимости переключать датчики во время акушерского обследования.

Эргономичный дизайн

Эргономичный дизайн
Эргономичный дизайн V9-2 позволяет 85% акушеров-гинекологов* с комфортом выполнять сканирование для полного акушерского обследования и, таким образом, избавляет от необходимости переключать датчики во время акушерского обследования.

Эргономичный дизайн

Эргономичный дизайн V9-2 позволяет 85% акушеров-гинекологов* с комфортом выполнять сканирование для полного акушерского обследования и, таким образом, избавляет от необходимости переключать датчики во время акушерского обследования.
Click here for more information
Эргономичный дизайн
Эргономичный дизайн

Эргономичный дизайн

Эргономичный дизайн V9-2 позволяет 85% акушеров-гинекологов* с комфортом выполнять сканирование для полного акушерского обследования и, таким образом, избавляет от необходимости переключать датчики во время акушерского обследования.
  • Эргономичный дизайн
Посмотреть все особенности
Эргономичный дизайн
Эргономичный дизайн

Эргономичный дизайн

Эргономичный дизайн V9-2 позволяет 85% акушеров-гинекологов* с комфортом выполнять сканирование для полного акушерского обследования и, таким образом, избавляет от необходимости переключать датчики во время акушерского обследования.

Эргономичный дизайн

Эргономичный дизайн
Эргономичный дизайн V9-2 позволяет 85% акушеров-гинекологов* с комфортом выполнять сканирование для полного акушерского обследования и, таким образом, избавляет от необходимости переключать датчики во время акушерского обследования.

Эргономичный дизайн

Эргономичный дизайн V9-2 позволяет 85% акушеров-гинекологов* с комфортом выполнять сканирование для полного акушерского обследования и, таким образом, избавляет от необходимости переключать датчики во время акушерского обследования.
Click here for more information
Эргономичный дизайн
Эргономичный дизайн

Эргономичный дизайн

Эргономичный дизайн V9-2 позволяет 85% акушеров-гинекологов* с комфортом выполнять сканирование для полного акушерского обследования и, таким образом, избавляет от необходимости переключать датчики во время акушерского обследования.

Tехнические характеристики

Технические характеристики
Технические характеристики
Тип матрицы
  • Конвексная
Число элементов
  • -
Апертура плоскости сканирования
  • ± 54 мм
Поле обзора
  • 100°
Объемное поле обзора
  • 100 x 80 мм
Широкополосный частотный диапазон
  • 9–2 МГц
Технические характеристики
Технические характеристики
Тип матрицы
  • Конвексная
Число элементов
  • -
Посмотреть все характеристики
Технические характеристики
Технические характеристики
Тип матрицы
  • Конвексная
Число элементов
  • -
Апертура плоскости сканирования
  • ± 54 мм
Поле обзора
  • 100°
Объемное поле обзора
  • 100 x 80 мм
Широкополосный частотный диапазон
  • 9–2 МГц
  • *На основе выборки из 26 пользователей.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/2234 Система ультразвуковая диагностическая EPIQ с принадлежностями.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4203 Система ультразвуковая Affiniti с принадлежностями.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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