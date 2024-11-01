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Конвексный объемный датчик Philips V9-2

Датчик с технологией кристаллов PureWave

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Датчик, специально разработанный для акушерских и гинекологических исследований. Первый механический объемный датчик с технологией PureWave. Самый легкий в своем классе. Исключительный эргономичный дизайн. Для исследований в первом, втором и третьем триместрах

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Tехнические характеристики

Технические характеристики
Технические характеристики
Тип матрицы
  • Конвексная
Число элементов
  • 192
Апертура плоскости сканирования
  • -
Поле обзора
  • -
Объемное поле обзора
  • -
Широкополосный частотный диапазон
  • 9–2 МГц
Технические характеристики
Технические характеристики
Тип матрицы
  • Конвексная
Число элементов
  • 192
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Технические характеристики
Технические характеристики
Тип матрицы
  • Конвексная
Число элементов
  • 192
Апертура плоскости сканирования
  • -
Поле обзора
  • -
Объемное поле обзора
  • -
Широкополосный частотный диапазон
  • 9–2 МГц
  • *На основе выборки из 26 пользователей.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08784 Датчики для систем ультразвуковых диагностических Philips с принадлежностями

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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