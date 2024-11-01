Датчик, специально разработанный для акушерских и гинекологических исследований. Первый механический объемный датчик с технологией PureWave. Самый легкий в своем классе. Исключительный эргономичный дизайн. Для исследований в первом, втором и третьем триместрах
Сотрудники колл-центра готовы принять Ваш звонок 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов).
Мы всегда заинтересованы в сотрудничестве
Дайте нам знать, как мы можем помочь
|Тип матрицы
|
|Число элементов
|
|Апертура плоскости сканирования
|
|Поле обзора
|
|Объемное поле обзора
|
|Широкополосный частотный диапазон
|
|Тип матрицы
|
|Число элементов
|
|Тип матрицы
|
|Число элементов
|
|Апертура плоскости сканирования
|
|Поле обзора
|
|Объемное поле обзора
|
|Широкополосный частотный диапазон
|
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.