Созданный на платформе System One аппарат неинвазивной вентиляции легких BiPAP AVAPS от Philips Respironics сочетает в себе комфорт проведения вентиляции легких под давлением и неизменную эффективность гарантированного дыхательного потока.
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|Диапазон давления
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|Размеры
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|Технология сброса давления Flex
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|Частота дыхания
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|Гарантия
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|Время подготовки к работе
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|Начальное давление при подготовке к работе
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|Емкость памяти платы системы (минимальная)
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|Вес без увлажнителя
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|Фильтры
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|Требования к источнику питания
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|Настройка устройства
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|Емкость памяти дисплея (минимальная)
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|Емкость памяти SD карты (минимальная)
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|Инструмент для анализа терапии Compliance meter
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|Высотная компенсация
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|Увлажнение
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|Прочее
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|Режимы
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|Технология Flex comfort
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|Типы использования
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|Улучшенный алгоритм определения событий*
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|Возмещение стоимости
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