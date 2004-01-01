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ELCA

Катетер для коронарной лазерной атерэктомии

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Катетеры для коронарной лазерной атерэктомии ELCA предназначены для подготовки, прохождения и лечения самых сложных коронарных поражений. Лазерный катетер для атерэктомии доставляется по любому проводнику диаметром не более 0.014", модифицирует и выпаривает бляшки различной морфологии. Катетер одобрен для самого широкого спектра показаний при коронарной атерэктомии.

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Особенности
Оптимальная подготовка сосуда
Оптимальная подготовка сосуда

Оптимальная подготовка сосуда

Может использоваться с любым коронарным 0,036-сантиметровым проводником и несколькими проводниками.

Оптимальная подготовка сосуда

Оптимальная подготовка сосуда
Может использоваться с любым коронарным 0,036-сантиметровым проводником и несколькими проводниками.

Оптимальная подготовка сосуда

Может использоваться с любым коронарным 0,036-сантиметровым проводником и несколькими проводниками.
Click here for more information
Оптимальная подготовка сосуда
Оптимальная подготовка сосуда

Оптимальная подготовка сосуда

Может использоваться с любым коронарным 0,036-сантиметровым проводником и несколькими проводниками.
Правило двух третей размера сосуда
Правило двух третей размера сосуда

Правило двух третей размера сосуда

Правило двух третей размера сосуда для предсказуемости результатов.

Правило двух третей размера сосуда

Правило двух третей размера сосуда
Правило двух третей размера сосуда для предсказуемости результатов.

Правило двух третей размера сосуда

Правило двух третей размера сосуда для предсказуемости результатов.
Click here for more information
Правило двух третей размера сосуда
Правило двух третей размера сосуда

Правило двух третей размера сосуда

Правило двух третей размера сосуда для предсказуемости результатов.
Гибкость лечения

Гибкость лечения

Регулируемые настройки энергии лазера для удовлетворения многих клинических потребностей.

Гибкость лечения

Регулируемые настройки энергии лазера для удовлетворения многих клинических потребностей.

Гибкость лечения

Регулируемые настройки энергии лазера для удовлетворения многих клинических потребностей.
Функция автоматического отключения

Функция автоматического отключения

Функция автоматического отключения для повышенной безопасности пациента.

Функция автоматического отключения

Функция автоматического отключения для повышенной безопасности пациента.

Функция автоматического отключения

Функция автоматического отключения для повышенной безопасности пациента.
Инфузия физраствора

Инфузия физраствора

Инфузия физраствора повышает оценку безопасности¹.

Инфузия физраствора

Инфузия физраствора повышает оценку безопасности¹.

Инфузия физраствора

Инфузия физраствора повышает оценку безопасности¹.
Медленное продвижение

Медленное продвижение

Медленное продвижение способствует увеличению диаметра просвета².

Медленное продвижение

Медленное продвижение способствует увеличению диаметра просвета².

Медленное продвижение

Медленное продвижение способствует увеличению диаметра просвета².
  • Оптимальная подготовка сосуда
  • Правило двух третей размера сосуда
  • Гибкость лечения
  • Функция автоматического отключения
Посмотреть все особенности
Оптимальная подготовка сосуда
Оптимальная подготовка сосуда

Оптимальная подготовка сосуда

Может использоваться с любым коронарным 0,036-сантиметровым проводником и несколькими проводниками.

Оптимальная подготовка сосуда

Оптимальная подготовка сосуда
Может использоваться с любым коронарным 0,036-сантиметровым проводником и несколькими проводниками.

Оптимальная подготовка сосуда

Может использоваться с любым коронарным 0,036-сантиметровым проводником и несколькими проводниками.
Click here for more information
Оптимальная подготовка сосуда
Оптимальная подготовка сосуда

Оптимальная подготовка сосуда

Может использоваться с любым коронарным 0,036-сантиметровым проводником и несколькими проводниками.
Правило двух третей размера сосуда
Правило двух третей размера сосуда

Правило двух третей размера сосуда

Правило двух третей размера сосуда для предсказуемости результатов.

Правило двух третей размера сосуда

Правило двух третей размера сосуда
Правило двух третей размера сосуда для предсказуемости результатов.

Правило двух третей размера сосуда

Правило двух третей размера сосуда для предсказуемости результатов.
Click here for more information
Правило двух третей размера сосуда
Правило двух третей размера сосуда

Правило двух третей размера сосуда

Правило двух третей размера сосуда для предсказуемости результатов.
Гибкость лечения

Гибкость лечения

Регулируемые настройки энергии лазера для удовлетворения многих клинических потребностей.

Гибкость лечения

Регулируемые настройки энергии лазера для удовлетворения многих клинических потребностей.

Гибкость лечения

Регулируемые настройки энергии лазера для удовлетворения многих клинических потребностей.
Функция автоматического отключения

Функция автоматического отключения

Функция автоматического отключения для повышенной безопасности пациента.

Функция автоматического отключения

Функция автоматического отключения для повышенной безопасности пациента.

Функция автоматического отключения

Функция автоматического отключения для повышенной безопасности пациента.
Инфузия физраствора

Инфузия физраствора

Инфузия физраствора повышает оценку безопасности¹.

Инфузия физраствора

Инфузия физраствора повышает оценку безопасности¹.

Инфузия физраствора

Инфузия физраствора повышает оценку безопасности¹.
Медленное продвижение

Медленное продвижение

Медленное продвижение способствует увеличению диаметра просвета².

Медленное продвижение

Медленное продвижение способствует увеличению диаметра просвета².

Медленное продвижение

Медленное продвижение способствует увеличению диаметра просвета².

Tехнические характеристики

1.7mm
1.7mm
Model number
  • 117-016 (9896 0427 3931)
Guidewire compatibility
  • 0,069
Guide catheter compatibility
  • 7 F
Minimum vessel diameter
  • 2,5 мм
Max tip outer diameter
  • 0,175 см
Max shaft outer diameter
  • 0,183 см
Working length
  • 130 см
Fluence
  • 30–60 мДж/мм²
Repetition rate
  • 25–40 Гц
Laser on / off time
  • 5/10 с
1.4mm
1.4mm
Model number
  • 114-009 (9896 0427 3921)
Guidewire compatibility
  • 0,057
Guide catheter compatibility
  • 6/7 F
Minimum vessel diameter
  • 2,2 мм
Max tip outer diameter
  • 0,145 см
Max shaft outer diameter
  • 0,158 см
Working length
  • 130 см
Fluence
  • 30–60 мДж/мм²
Repetition rate
  • 25–40 Гц
Laser on / off time
  • 5/10 с
0.9mm X-80
0.9mm X-80
Model number
  • 110-004 (9896 0427 3911)
Guidewire compatibility
  • 0,038
Guide catheter compatibility
  • 6 F
Minimum vessel diameter
  • 2,0 мм
Max tip outer diameter
  • 0,097 см
Max shaft outer diameter
  • 0,124 см
Working length
  • 130 см
Fluence
  • 30–80 мДж/мм²
Repetition rate
  • 25–80 Гц
Laser on / off time
  • 10/5 с
2.0mm
2.0mm
Model number
  • 120-009 (9896 0427 3941)
Guidewire compatibility
  • 0,080
Guide catheter compatibility
  • 8 F
Minimum vessel diameter
  • 3 мм
Max tip outer diameter
  • 0,203 см
Max shaft outer diameter
  • 0,213 см
Working length
  • 130 см
Fluence
  • 30–60 мДж/мм²
Repetition rate
  • 25–40 Гц
Laser on / off time
  • 5/10 с
1.7mm
1.7mm
Model number
  • 117-016 (9896 0427 3931)
Guidewire compatibility
  • 0,069
1.4mm
1.4mm
Model number
  • 114-009 (9896 0427 3921)
Guidewire compatibility
  • 0,057
Посмотреть все характеристики
1.7mm
1.7mm
Model number
  • 117-016 (9896 0427 3931)
Guidewire compatibility
  • 0,069
Guide catheter compatibility
  • 7 F
Minimum vessel diameter
  • 2,5 мм
Max tip outer diameter
  • 0,175 см
Max shaft outer diameter
  • 0,183 см
Working length
  • 130 см
Fluence
  • 30–60 мДж/мм²
Repetition rate
  • 25–40 Гц
Laser on / off time
  • 5/10 с
1.4mm
1.4mm
Model number
  • 114-009 (9896 0427 3921)
Guidewire compatibility
  • 0,057
Guide catheter compatibility
  • 6/7 F
Minimum vessel diameter
  • 2,2 мм
Max tip outer diameter
  • 0,145 см
Max shaft outer diameter
  • 0,158 см
Working length
  • 130 см
Fluence
  • 30–60 мДж/мм²
Repetition rate
  • 25–40 Гц
Laser on / off time
  • 5/10 с
0.9mm X-80
0.9mm X-80
Model number
  • 110-004 (9896 0427 3911)
Guidewire compatibility
  • 0,038
Guide catheter compatibility
  • 6 F
Minimum vessel diameter
  • 2,0 мм
Max tip outer diameter
  • 0,097 см
Max shaft outer diameter
  • 0,124 см
Working length
  • 130 см
Fluence
  • 30–80 мДж/мм²
Repetition rate
  • 25–80 Гц
Laser on / off time
  • 10/5 с
2.0mm
2.0mm
Model number
  • 120-009 (9896 0427 3941)
Guidewire compatibility
  • 0,080
Guide catheter compatibility
  • 8 F
Minimum vessel diameter
  • 3 мм
Max tip outer diameter
  • 0,203 см
Max shaft outer diameter
  • 0,213 см
Working length
  • 130 см
Fluence
  • 30–60 мДж/мм²
Repetition rate
  • 25–40 Гц
Laser on / off time
  • 5/10 с
  • 1. Tcheng, J.E. et al. (1995). Development of a New Technique for Reducing Pressure Pulse Generation During 308-nm Excimer Laser Coronary Angioplasty. Catheterization and Cardiovascular Diagnosis. 34, 15-22.
  • 2. Topaz, On, et al, 2001. Optimal Spaced Excimer Laser Coronary Catheters Performance Analysis, Journal of Clinical Laser Medicine and Surgery, Vol 19, Issue 1, 9-14.
  • Руководство по безопасности при работе с катетером ELCA
  • Показания: лазерные катетеры предназначены для использования в качестве отдельного инструмента или в сочетании с чрескожной транслюминальной коронарной баллонной ангиопластикой (ЧТКА) у пациентов-кандидатов на аортокоронарное шунтирование (АКШ). Следующие показания к применению, противопоказания и предупреждения были установлены в ходе многоцентровых клинических испытаний. Эксимерная лазерная система Philips CVX-300, Philips CVX-300P, Philips PLS-100 и модели многоволоконных лазерных катетеров являются безопасными и эффективными при следующих показаниях: окклюзия шунта; устьевые поражения сосудистого русла; протяженные поражения (более 20 мм в длину); умеренно кальцинированные стенозы; полная окклюзия, проходимая с помощью проводника; поражения, для которых баллонная ангиопластика не привела к успеху процедуры; повторные стенозы в стентах из нержавеющей стали 316L. Эти поражения должны быть проходимы с помощью проводника и состоять из атеросклеротической бляшки и/или кальцинированной ткани. Поражения должны четко определяться при ангиографии.
  • Противопоказания: поражение ствола левой коронарной артерии при отстутствии возможности экстренного кардиохирургического вмешательства; проводник не может преодолеть область поражения; поражение находится в области бифуркации.
  • Возможные побочные эффекты: использование эксимер-лазерной системы Philips CVX-300 может привести к следующим осложнениям: диссекция артериальной стенки, перфорация, резкое повторное закрытие сосуда, эмболия, формирование аневризмы, спазм, аортокоронарное шунтирование, тромбоз, инфаркт миокарда, аритмия, дефекты наполнения, смерть. На текущий момент информация о долгосрочных побочных эффектах от использования ELCA отсутствует.
  • Риски: основной конечный показатель, определенный в рандомизированном исследовании лазерной ангиопластики рестенозных стентов (LARS) — это отсутствие тяжелых нежелательных явлений со стороны сердечно-сосудистой системы (MACE) через 6 месяцев, таких как: смерть; инфаркт миокарда; аортокоронарное шунтирование. К процедурным осложнениям относятся: любая диссекция, острый тромбоз, затемнение на рентгенограмме, отсутствие кровотока, аритмия, резкое закрытие сосуда, окклюзия боковой ветви, нецелевая окклюзия, коронарный спазм, коронарная эмболия, перфорация коронарных артерий, повреждение лазера/стента, повреждение баллона/стента и прочие серьезные явления.
  • Внимание! Федеральный закон Соединенных Штатов Америки разрешает продажу данного устройства только врачам или по их предписанию.

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