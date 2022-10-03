Катетеры для коронарной лазерной атерэктомии ELCA предназначены для подготовки, прохождения и лечения самых сложных коронарных поражений. Лазерный катетер для атерэктомии доставляется по любому проводнику диаметром не более 0.014", модифицирует и выпаривает бляшки различной морфологии. Катетер одобрен для самого широкого спектра показаний при коронарной атерэктомии.
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1. Tcheng, J.E. et al. (1995). Development of a New Technique for Reducing Pressure Pulse Generation During 308-nm Excimer Laser Coronary Angioplasty. Catheterization and Cardiovascular Diagnosis. 34, 15-22.
2. Topaz, On, et al, 2001. Optimal Spaced Excimer Laser Coronary Catheters Performance Analysis, Journal of Clinical Laser Medicine and Surgery, Vol 19, Issue 1, 9-14.
Руководство по безопасности при работе с катетером ELCA
Показания: лазерные катетеры предназначены для использования в качестве отдельного инструмента или в сочетании с чрескожной транслюминальной коронарной баллонной ангиопластикой (ЧТКА) у пациентов-кандидатов на аортокоронарное шунтирование (АКШ). Следующие показания к применению, противопоказания и предупреждения были установлены в ходе многоцентровых клинических испытаний. Эксимерная лазерная система Philips CVX-300, Philips CVX-300P, Philips PLS-100 и модели многоволоконных лазерных катетеров являются безопасными и эффективными при следующих показаниях: окклюзия шунта; устьевые поражения сосудистого русла; протяженные поражения (более 20 мм в длину); умеренно кальцинированные стенозы; полная окклюзия, проходимая с помощью проводника; поражения, для которых баллонная ангиопластика не привела к успеху процедуры; повторные стенозы в стентах из нержавеющей стали 316L. Эти поражения должны быть проходимы с помощью проводника и состоять из атеросклеротической бляшки и/или кальцинированной ткани. Поражения должны четко определяться при ангиографии.
Противопоказания: поражение ствола левой коронарной артерии при отстутствии возможности экстренного кардиохирургического вмешательства; проводник не может преодолеть область поражения; поражение находится в области бифуркации.
Потенциальные побочные явления: использование эксимерной лазерной системы Philips может вызывать следующие осложнения: диссекция артериальной стенки, перфорация, реокклюзия, дистальная эмболия, формирование аневризмы, спазм сосудов, экстренное аортокоронарное шунтирование, тромбоз, инфаркт миокарда, аритмия, дефекты коронарного кровотока, смерть. В настоящее время клинических данных, описывающих нежелательные эффекты от применения катетера ELCA в долгосрочной перспективе, нет.
Риски: Первичной конечной точкой, определенной в рандомизированном исследовании лазерной ангиопластики рестеноза в стенте, было отсутствие тяжелых нежелательных сердечно-сосудистых явлений через 6 месяцев: смерть; инфаркт миокарда; аортокоронарное шунтирование. К процедурным осложнениям относятся: диссекция различного типа, острый тромбоз, затемнение на рентгенограмме, замедление коронарного кровотока, аритмия, резкое закрытие сосуда, окклюзия боковых ветвей, окклюзия целевого сосуда, окклюзия нецелевого сосуда, коронарный спазм, коронарная эмболия, перфорация коронарных артерий, повреждение лазером/стентом, повреждение баллона/стента и прочие серьезные осложнения.
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Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12274 Катетер для коронарной лазерной атерэктомии ELCA.
Лазерный катетер ELCA распространяется компанией LifeSystems в Австралии и Новой Зеландии.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.