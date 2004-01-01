Катетеры для коронарной лазерной атерэктомии ELCA предназначены для подготовки, прохождения и лечения самых сложных коронарных поражений. Лазерный катетер для атерэктомии доставляется по любому проводнику диаметром не более 0.014", модифицирует и выпаривает бляшки различной морфологии. Катетер одобрен для самого широкого спектра показаний при коронарной атерэктомии.
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Руководство по безопасности при работе с катетером ELCA
Показания: лазерные катетеры предназначены для использования в качестве отдельного инструмента или в сочетании с чрескожной транслюминальной коронарной баллонной ангиопластикой (ЧТКА) у пациентов-кандидатов на аортокоронарное шунтирование (АКШ). Следующие показания к применению, противопоказания и предупреждения были установлены в ходе многоцентровых клинических испытаний. Эксимерная лазерная система Philips CVX-300, Philips CVX-300P, Philips PLS-100 и модели многоволоконных лазерных катетеров являются безопасными и эффективными при следующих показаниях: окклюзия шунта; устьевые поражения сосудистого русла; протяженные поражения (более 20 мм в длину); умеренно кальцинированные стенозы; полная окклюзия, проходимая с помощью проводника; поражения, для которых баллонная ангиопластика не привела к успеху процедуры; повторные стенозы в стентах из нержавеющей стали 316L. Эти поражения должны быть проходимы с помощью проводника и состоять из атеросклеротической бляшки и/или кальцинированной ткани. Поражения должны четко определяться при ангиографии.
Противопоказания: поражение ствола левой коронарной артерии при отстутствии возможности экстренного кардиохирургического вмешательства; проводник не может преодолеть область поражения; поражение находится в области бифуркации.
Возможные побочные эффекты: использование эксимер-лазерной системы Philips CVX-300 может привести к следующим осложнениям: диссекция артериальной стенки, перфорация, резкое повторное закрытие сосуда, эмболия, формирование аневризмы, спазм, аортокоронарное шунтирование, тромбоз, инфаркт миокарда, аритмия, дефекты наполнения, смерть. На текущий момент информация о долгосрочных побочных эффектах от использования ELCA отсутствует.
Риски: основной конечный показатель, определенный в рандомизированном исследовании лазерной ангиопластики рестенозных стентов (LARS) — это отсутствие тяжелых нежелательных явлений со стороны сердечно-сосудистой системы (MACE) через 6 месяцев, таких как: смерть; инфаркт миокарда; аортокоронарное шунтирование. К процедурным осложнениям относятся: любая диссекция, острый тромбоз, затемнение на рентгенограмме, отсутствие кровотока, аритмия, резкое закрытие сосуда, окклюзия боковой ветви, нецелевая окклюзия, коронарный спазм, коронарная эмболия, перфорация коронарных артерий, повреждение лазера/стента, повреждение баллона/стента и прочие серьезные явления.
Внимание! Федеральный закон Соединенных Штатов Америки разрешает продажу данного устройства только врачам или по их предписанию.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.