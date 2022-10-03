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ELCA

Катетер для коронарной лазерной атерэктомии

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Катетеры для коронарной лазерной атерэктомии ELCA предназначены для подготовки, прохождения и лечения самых сложных коронарных поражений. Лазерный катетер для атерэктомии доставляется по любому проводнику диаметром не более 0.014", модифицирует и выпаривает бляшки различной морфологии. Катетер одобрен для самого широкого спектра показаний при коронарной атерэктомии.

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Особенности
Оптимальная подготовка сосуда
Оптимальная подготовка сосуда

Оптимальная подготовка сосуда

Может использоваться с любым коронарным проводником 0,014”.

Оптимальная подготовка сосуда

Оптимальная подготовка сосуда
Может использоваться с любым коронарным проводником 0,014”.

Оптимальная подготовка сосуда

Может использоваться с любым коронарным проводником 0,014”.
Click here for more information
Оптимальная подготовка сосуда
Оптимальная подготовка сосуда

Оптимальная подготовка сосуда

Может использоваться с любым коронарным проводником 0,014”.
Оптимальный подбор размера катетера
Оптимальный подбор размера катетера

Оптимальный подбор размера катетера

Качественный и предсказуемый результат благодаря подбору оптимального размера катетера: не более 2/3 от истинного диаметра сосуда.

Оптимальный подбор размера катетера

Оптимальный подбор размера катетера
Качественный и предсказуемый результат благодаря подбору оптимального размера катетера: не более 2/3 от истинного диаметра сосуда.

Оптимальный подбор размера катетера

Качественный и предсказуемый результат благодаря подбору оптимального размера катетера: не более 2/3 от истинного диаметра сосуда.
Click here for more information
Оптимальный подбор размера катетера
Оптимальный подбор размера катетера

Оптимальный подбор размера катетера

Качественный и предсказуемый результат благодаря подбору оптимального размера катетера: не более 2/3 от истинного диаметра сосуда.
Гибкость лечения

Гибкость лечения

Регулируемая энергия лазера для решения большинства клинических задач.

Гибкость лечения

Регулируемая энергия лазера для решения большинства клинических задач.

Гибкость лечения

Регулируемая энергия лазера для решения большинства клинических задач.
Функция автоматического отключения

Функция автоматического отключения

Функция автоматического отключения для безопасности пациента.

Функция автоматического отключения

Функция автоматического отключения для безопасности пациента.

Функция автоматического отключения

Функция автоматического отключения для безопасности пациента.
Инфузия физиологического раствора

Инфузия физиологического раствора

Инфузия физраствора повышает результат без рисков для пациента¹.

Инфузия физиологического раствора

Инфузия физраствора повышает результат без рисков для пациента¹.

Инфузия физиологического раствора

Инфузия физраствора повышает результат без рисков для пациента¹.
Медленное продвижение

Медленное продвижение

Медленное продвижение способствует расширению просвета сосуда.²

Медленное продвижение

Медленное продвижение способствует расширению просвета сосуда.²

Медленное продвижение

Медленное продвижение способствует расширению просвета сосуда.²
  • Оптимальная подготовка сосуда
  • Оптимальный подбор размера катетера
  • Гибкость лечения
  • Функция автоматического отключения
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Оптимальная подготовка сосуда
Оптимальная подготовка сосуда

Оптимальная подготовка сосуда

Может использоваться с любым коронарным проводником 0,014”.

Оптимальная подготовка сосуда

Оптимальная подготовка сосуда
Может использоваться с любым коронарным проводником 0,014”.

Оптимальная подготовка сосуда

Может использоваться с любым коронарным проводником 0,014”.
Click here for more information
Оптимальная подготовка сосуда
Оптимальная подготовка сосуда

Оптимальная подготовка сосуда

Может использоваться с любым коронарным проводником 0,014”.
Оптимальный подбор размера катетера
Оптимальный подбор размера катетера

Оптимальный подбор размера катетера

Качественный и предсказуемый результат благодаря подбору оптимального размера катетера: не более 2/3 от истинного диаметра сосуда.

Оптимальный подбор размера катетера

Оптимальный подбор размера катетера
Качественный и предсказуемый результат благодаря подбору оптимального размера катетера: не более 2/3 от истинного диаметра сосуда.

Оптимальный подбор размера катетера

Качественный и предсказуемый результат благодаря подбору оптимального размера катетера: не более 2/3 от истинного диаметра сосуда.
Click here for more information
Оптимальный подбор размера катетера
Оптимальный подбор размера катетера

Оптимальный подбор размера катетера

Качественный и предсказуемый результат благодаря подбору оптимального размера катетера: не более 2/3 от истинного диаметра сосуда.
Гибкость лечения

Гибкость лечения

Регулируемая энергия лазера для решения большинства клинических задач.

Гибкость лечения

Регулируемая энергия лазера для решения большинства клинических задач.

Гибкость лечения

Регулируемая энергия лазера для решения большинства клинических задач.
Функция автоматического отключения

Функция автоматического отключения

Функция автоматического отключения для безопасности пациента.

Функция автоматического отключения

Функция автоматического отключения для безопасности пациента.

Функция автоматического отключения

Функция автоматического отключения для безопасности пациента.
Инфузия физиологического раствора

Инфузия физиологического раствора

Инфузия физраствора повышает результат без рисков для пациента¹.

Инфузия физиологического раствора

Инфузия физраствора повышает результат без рисков для пациента¹.

Инфузия физиологического раствора

Инфузия физраствора повышает результат без рисков для пациента¹.
Медленное продвижение

Медленное продвижение

Медленное продвижение способствует расширению просвета сосуда.²

Медленное продвижение

Медленное продвижение способствует расширению просвета сосуда.²

Медленное продвижение

Медленное продвижение способствует расширению просвета сосуда.²

Документация

Брошюра (1)

Брошюра

Брошюра (1)

Брошюра

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Брошюра (1)

Брошюра

Tехнические характеристики

0,9 мм X-80
0,9 мм X-80
Номер модели
  • 110-004 (9896 0427 3911)
Совместимость с проводником
  • 0,038
Совместимость с проводниковым катетером
  • 6 F
Минимальный диаметр сосуда
  • 2,0 мм
Максимальный внешний диаметр кончика
  • 0,097 см
Максимальный внешний диаметр стержня
  • 0,124 см
Рабочая длина
  • 130 см
Плотность потока
  • 30–80 мДж/мм²
Частота повторения импульсов
  • 25–80 Гц
Время включения/выключения лазера
  • 10/5 с
1,4 мм
1,4 мм
Номер модели
  • 114-009 (9896 0427 3921)
Совместимость с проводником
  • 0,057
Совместимость с проводниковым катетером
  • 6/7 F
Минимальный диаметр сосуда
  • 2,2 мм
Максимальный внешний диаметр кончика
  • 0,145 см
Максимальный внешний диаметр стержня
  • 0,158 см
Рабочая длина
  • 130 см
Плотность потока
  • 30–60 мДж/мм²
Частота повторения импульсов
  • 25–40 Гц
Время включения/выключения лазера
  • 5/10 с
1,7 мм
1,7 мм
Номер модели
  • 117-016 (9896 0427 3931)
Совместимость с проводником
  • 0,069
Совместимость с проводниковым катетером
  • 7 F
Минимальный диаметр сосуда
  • 2,5 мм
Максимальный внешний диаметр кончика
  • 0,175 см
Максимальный внешний диаметр стержня
  • 0,183 см
Рабочая длина
  • 130 см
Плотность потока
  • 30–60 мДж/мм²
Частота повторения импульсов
  • 25–40 Гц
Время включения/выключения лазера
  • 5/10 с
2,0 мм
2,0 мм
Номер модели
  • 120-009 (9896 0427 3941)
Совместимость с проводником
  • 0,080
Совместимость с проводниковым катетером
  • 8 F
Минимальный диаметр сосуда
  • 3 мм
Максимальный внешний диаметр кончика
  • 0,203 см
Максимальный внешний диаметр стержня
  • 0,213 см
Рабочая длина
  • 130 см
Плотность потока
  • 30–60 мДж/мм²
Частота повторения импульсов
  • 25–40 Гц
Время включения/выключения лазера
  • 5/10 с
0,9 мм X-80
0,9 мм X-80
Номер модели
  • 110-004 (9896 0427 3911)
Совместимость с проводником
  • 0,038
1,4 мм
1,4 мм
Номер модели
  • 114-009 (9896 0427 3921)
Совместимость с проводником
  • 0,057
Посмотреть все характеристики
0,9 мм X-80
0,9 мм X-80
Номер модели
  • 110-004 (9896 0427 3911)
Совместимость с проводником
  • 0,038
Совместимость с проводниковым катетером
  • 6 F
Минимальный диаметр сосуда
  • 2,0 мм
Максимальный внешний диаметр кончика
  • 0,097 см
Максимальный внешний диаметр стержня
  • 0,124 см
Рабочая длина
  • 130 см
Плотность потока
  • 30–80 мДж/мм²
Частота повторения импульсов
  • 25–80 Гц
Время включения/выключения лазера
  • 10/5 с
1,4 мм
1,4 мм
Номер модели
  • 114-009 (9896 0427 3921)
Совместимость с проводником
  • 0,057
Совместимость с проводниковым катетером
  • 6/7 F
Минимальный диаметр сосуда
  • 2,2 мм
Максимальный внешний диаметр кончика
  • 0,145 см
Максимальный внешний диаметр стержня
  • 0,158 см
Рабочая длина
  • 130 см
Плотность потока
  • 30–60 мДж/мм²
Частота повторения импульсов
  • 25–40 Гц
Время включения/выключения лазера
  • 5/10 с
1,7 мм
1,7 мм
Номер модели
  • 117-016 (9896 0427 3931)
Совместимость с проводником
  • 0,069
Совместимость с проводниковым катетером
  • 7 F
Минимальный диаметр сосуда
  • 2,5 мм
Максимальный внешний диаметр кончика
  • 0,175 см
Максимальный внешний диаметр стержня
  • 0,183 см
Рабочая длина
  • 130 см
Плотность потока
  • 30–60 мДж/мм²
Частота повторения импульсов
  • 25–40 Гц
Время включения/выключения лазера
  • 5/10 с
2,0 мм
2,0 мм
Номер модели
  • 120-009 (9896 0427 3941)
Совместимость с проводником
  • 0,080
Совместимость с проводниковым катетером
  • 8 F
Минимальный диаметр сосуда
  • 3 мм
Максимальный внешний диаметр кончика
  • 0,203 см
Максимальный внешний диаметр стержня
  • 0,213 см
Рабочая длина
  • 130 см
Плотность потока
  • 30–60 мДж/мм²
Частота повторения импульсов
  • 25–40 Гц
Время включения/выключения лазера
  • 5/10 с
  • 1. Tcheng, J.E. et al. (1995). Development of a New Technique for Reducing Pressure Pulse Generation During 308-nm Excimer Laser Coronary Angioplasty. Catheterization and Cardiovascular Diagnosis. 34, 15-22.
  • 2. Topaz, On, et al, 2001. Optimal Spaced Excimer Laser Coronary Catheters Performance Analysis, Journal of Clinical Laser Medicine and Surgery, Vol 19, Issue 1, 9-14.
  • Руководство по безопасности при работе с катетером ELCA
  • Показания: лазерные катетеры предназначены для использования в качестве отдельного инструмента или в сочетании с чрескожной транслюминальной коронарной баллонной ангиопластикой (ЧТКА) у пациентов-кандидатов на аортокоронарное шунтирование (АКШ). Следующие показания к применению, противопоказания и предупреждения были установлены в ходе многоцентровых клинических испытаний. Эксимерная лазерная система Philips CVX-300, Philips CVX-300P, Philips PLS-100 и модели многоволоконных лазерных катетеров являются безопасными и эффективными при следующих показаниях: окклюзия шунта; устьевые поражения сосудистого русла; протяженные поражения (более 20 мм в длину); умеренно кальцинированные стенозы; полная окклюзия, проходимая с помощью проводника; поражения, для которых баллонная ангиопластика не привела к успеху процедуры; повторные стенозы в стентах из нержавеющей стали 316L. Эти поражения должны быть проходимы с помощью проводника и состоять из атеросклеротической бляшки и/или кальцинированной ткани. Поражения должны четко определяться при ангиографии.
  • Противопоказания: поражение ствола левой коронарной артерии при отстутствии возможности экстренного кардиохирургического вмешательства; проводник не может преодолеть область поражения; поражение находится в области бифуркации.
  • Потенциальные побочные явления: использование эксимерной лазерной системы Philips может вызывать следующие осложнения: диссекция артериальной стенки, перфорация, реокклюзия, дистальная эмболия, формирование аневризмы, спазм сосудов, экстренное аортокоронарное шунтирование, тромбоз, инфаркт миокарда, аритмия, дефекты коронарного кровотока, смерть. В настоящее время клинических данных, описывающих нежелательные эффекты от применения катетера ELCA в долгосрочной перспективе, нет.
  • Риски: Первичной конечной точкой, определенной в рандомизированном исследовании лазерной ангиопластики рестеноза в стенте, было отсутствие тяжелых нежелательных сердечно-сосудистых явлений через 6 месяцев: смерть; инфаркт миокарда; аортокоронарное шунтирование. К процедурным осложнениям относятся: диссекция различного типа, острый тромбоз, затемнение на рентгенограмме, замедление коронарного кровотока, аритмия, резкое закрытие сосуда, окклюзия боковых ветвей, окклюзия целевого сосуда, окклюзия нецелевого сосуда, коронарный спазм, коронарная эмболия, перфорация коронарных артерий, повреждение лазером/стентом, повреждение баллона/стента и прочие серьезные осложнения.
  • Внимание! Федеральный закон Соединенных Штатов Америки разрешает продажу данного устройства только врачам или по их предписанию.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте. Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12274 Катетер для коронарной лазерной атерэктомии ELCA.
  • Лазерный катетер ELCA распространяется компанией LifeSystems в Австралии и Новой Зеландии.
  • Всегда внимательно читайте сведения на этикетке и следуйте указаниям по применению.
  • Медицинские устройства компании Philips следует использовать только врачам и медицинским бригадам, обученным проведению инвазивных процедур, включая обучение по применению данного устройства.
  • Компания Philips оставляет за собой право вносить изменения в спецификации продукта без предварительного уведомления.
  • © Koniklijke Philips N.V., 2025 г. Все права защищены. Товарные знаки являются собственностью компании Koninklijke Philips N.V. или их соответствующих владельцев.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

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