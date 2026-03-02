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Лазерная система Philips

Лазерная система для коронарной и периферической атерэктомии и экстракции имплантируемых эндокардиальных электродов

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Лазерная система Philips позволяет проводить фотоабляцию широкого спектра морфологических поражений. Лазерные катетеры Philips показаны для многих типов сосудов и являются единственной доступной лазерной системой для экстракции электродов. Система питается от стандартной электрической розетки 100–240 В, система готова к работе менее чем за 30 секунд, что обеспечивает простую и быструю настройку лазерного катетера.

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Особенности
Одна система для разных клинических случаев
Одна система для разных клинических случаев

Одна система для разных клинических случаев

Лазерная система Philips предназначена для коронарной и периферической атерэктомии, а также экстракции электродов имплантируемых кардиосистем.

Одна система для разных клинических случаев

Одна система для разных клинических случаев
Лазерная система Philips предназначена для коронарной и периферической атерэктомии, а также экстракции электродов имплантируемых кардиосистем.

Одна система для разных клинических случаев

Лазерная система Philips предназначена для коронарной и периферической атерэктомии, а также экстракции электродов имплантируемых кардиосистем.
Click here for more information
Одна система для разных клинических случаев
Одна система для разных клинических случаев

Одна система для разных клинических случаев

Лазерная система Philips предназначена для коронарной и периферической атерэктомии, а также экстракции электродов имплантируемых кардиосистем.
Эксимерная технология с доказанной эффективностью
Эксимерная технология с доказанной эффективностью

Эксимерная технология с доказанной эффективностью

Холодный ультрафиолетовый лазер с более чем 20-летним опытом применения в клинической практике, на котором выполнено более 600 000 процедур¹. Единственная система, совместимая с лазерными катетерами, имеющими клинические данные уровня I для лазерной атерэктомии рестеноза в стенте².

Эксимерная технология с доказанной эффективностью

Эксимерная технология с доказанной эффективностью
Холодный ультрафиолетовый лазер с более чем 20-летним опытом применения в клинической практике, на котором выполнено более 600 000 процедур¹. Единственная система, совместимая с лазерными катетерами, имеющими клинические данные уровня I для лазерной атерэктомии рестеноза в стенте².

Эксимерная технология с доказанной эффективностью

Холодный ультрафиолетовый лазер с более чем 20-летним опытом применения в клинической практике, на котором выполнено более 600 000 процедур¹. Единственная система, совместимая с лазерными катетерами, имеющими клинические данные уровня I для лазерной атерэктомии рестеноза в стенте².
Click here for more information
Эксимерная технология с доказанной эффективностью
Эксимерная технология с доказанной эффективностью

Эксимерная технология с доказанной эффективностью

Холодный ультрафиолетовый лазер с более чем 20-летним опытом применения в клинической практике, на котором выполнено более 600 000 процедур¹. Единственная система, совместимая с лазерными катетерами, имеющими клинические данные уровня I для лазерной атерэктомии рестеноза в стенте².
Универсальная фотоаблация
Универсальная фотоаблация

Универсальная фотоаблация

Подходит для использования в любой операционной, на любом этаже. Система предназначена как минимум для семи показаний лечения коронарного русла, является единственным устройством, доказавшим свою эффективность при рестенозе в стенте в периферических сосудах², и единственной лазерной системой, доступной для экстракции электродов имплантируемых кардиосистем. Предоставляет врачу возможность регулировать как плотность энергии, так и частоту облучения для индивидуального лечения каждого пациента.

Универсальная фотоаблация

Универсальная фотоаблация
Подходит для использования в любой операционной, на любом этаже. Система предназначена как минимум для семи показаний лечения коронарного русла, является единственным устройством, доказавшим свою эффективность при рестенозе в стенте в периферических сосудах², и единственной лазерной системой, доступной для экстракции электродов имплантируемых кардиосистем. Предоставляет врачу возможность регулировать как плотность энергии, так и частоту облучения для индивидуального лечения каждого пациента.

Универсальная фотоаблация

Подходит для использования в любой операционной, на любом этаже. Система предназначена как минимум для семи показаний лечения коронарного русла, является единственным устройством, доказавшим свою эффективность при рестенозе в стенте в периферических сосудах², и единственной лазерной системой, доступной для экстракции электродов имплантируемых кардиосистем. Предоставляет врачу возможность регулировать как плотность энергии, так и частоту облучения для индивидуального лечения каждого пациента.
Click here for more information
Универсальная фотоаблация
Универсальная фотоаблация

Универсальная фотоаблация

Подходит для использования в любой операционной, на любом этаже. Система предназначена как минимум для семи показаний лечения коронарного русла, является единственным устройством, доказавшим свою эффективность при рестенозе в стенте в периферических сосудах², и единственной лазерной системой, доступной для экстракции электродов имплантируемых кардиосистем. Предоставляет врачу возможность регулировать как плотность энергии, так и частоту облучения для индивидуального лечения каждого пациента.
Простота использования в любой операционной
Простота использования в любой операционной

Простота использования в любой операционной

Сенсорный экран обеспечивает удобство использования и интуитивно понятный рабочий процесс. Время прогрева менее 30 секунд позволяет быстро подготовить оборудование к работе. Питание от стандартных медицинских розеток 100-240 В. Компактные размеры обеспечивают удобное размещение в любой операционной, на любом этаже.

Простота использования в любой операционной

Простота использования в любой операционной
Сенсорный экран обеспечивает удобство использования и интуитивно понятный рабочий процесс. Время прогрева менее 30 секунд позволяет быстро подготовить оборудование к работе. Питание от стандартных медицинских розеток 100-240 В. Компактные размеры обеспечивают удобное размещение в любой операционной, на любом этаже.

Простота использования в любой операционной

Сенсорный экран обеспечивает удобство использования и интуитивно понятный рабочий процесс. Время прогрева менее 30 секунд позволяет быстро подготовить оборудование к работе. Питание от стандартных медицинских розеток 100-240 В. Компактные размеры обеспечивают удобное размещение в любой операционной, на любом этаже.
Click here for more information
Простота использования в любой операционной
Простота использования в любой операционной

Простота использования в любой операционной

Сенсорный экран обеспечивает удобство использования и интуитивно понятный рабочий процесс. Время прогрева менее 30 секунд позволяет быстро подготовить оборудование к работе. Питание от стандартных медицинских розеток 100-240 В. Компактные размеры обеспечивают удобное размещение в любой операционной, на любом этаже.
  • Одна система для разных клинических случаев
  • Эксимерная технология с доказанной эффективностью
  • Универсальная фотоаблация
  • Простота использования в любой операционной
Посмотреть все особенности
Одна система для разных клинических случаев
Одна система для разных клинических случаев

Одна система для разных клинических случаев

Лазерная система Philips предназначена для коронарной и периферической атерэктомии, а также экстракции электродов имплантируемых кардиосистем.

Одна система для разных клинических случаев

Одна система для разных клинических случаев
Лазерная система Philips предназначена для коронарной и периферической атерэктомии, а также экстракции электродов имплантируемых кардиосистем.

Одна система для разных клинических случаев

Лазерная система Philips предназначена для коронарной и периферической атерэктомии, а также экстракции электродов имплантируемых кардиосистем.
Click here for more information
Одна система для разных клинических случаев
Одна система для разных клинических случаев

Одна система для разных клинических случаев

Лазерная система Philips предназначена для коронарной и периферической атерэктомии, а также экстракции электродов имплантируемых кардиосистем.
Эксимерная технология с доказанной эффективностью
Эксимерная технология с доказанной эффективностью

Эксимерная технология с доказанной эффективностью

Холодный ультрафиолетовый лазер с более чем 20-летним опытом применения в клинической практике, на котором выполнено более 600 000 процедур¹. Единственная система, совместимая с лазерными катетерами, имеющими клинические данные уровня I для лазерной атерэктомии рестеноза в стенте².

Эксимерная технология с доказанной эффективностью

Эксимерная технология с доказанной эффективностью
Холодный ультрафиолетовый лазер с более чем 20-летним опытом применения в клинической практике, на котором выполнено более 600 000 процедур¹. Единственная система, совместимая с лазерными катетерами, имеющими клинические данные уровня I для лазерной атерэктомии рестеноза в стенте².

Эксимерная технология с доказанной эффективностью

Холодный ультрафиолетовый лазер с более чем 20-летним опытом применения в клинической практике, на котором выполнено более 600 000 процедур¹. Единственная система, совместимая с лазерными катетерами, имеющими клинические данные уровня I для лазерной атерэктомии рестеноза в стенте².
Click here for more information
Эксимерная технология с доказанной эффективностью
Эксимерная технология с доказанной эффективностью

Эксимерная технология с доказанной эффективностью

Холодный ультрафиолетовый лазер с более чем 20-летним опытом применения в клинической практике, на котором выполнено более 600 000 процедур¹. Единственная система, совместимая с лазерными катетерами, имеющими клинические данные уровня I для лазерной атерэктомии рестеноза в стенте².
Универсальная фотоаблация
Универсальная фотоаблация

Универсальная фотоаблация

Подходит для использования в любой операционной, на любом этаже. Система предназначена как минимум для семи показаний лечения коронарного русла, является единственным устройством, доказавшим свою эффективность при рестенозе в стенте в периферических сосудах², и единственной лазерной системой, доступной для экстракции электродов имплантируемых кардиосистем. Предоставляет врачу возможность регулировать как плотность энергии, так и частоту облучения для индивидуального лечения каждого пациента.

Универсальная фотоаблация

Универсальная фотоаблация
Подходит для использования в любой операционной, на любом этаже. Система предназначена как минимум для семи показаний лечения коронарного русла, является единственным устройством, доказавшим свою эффективность при рестенозе в стенте в периферических сосудах², и единственной лазерной системой, доступной для экстракции электродов имплантируемых кардиосистем. Предоставляет врачу возможность регулировать как плотность энергии, так и частоту облучения для индивидуального лечения каждого пациента.

Универсальная фотоаблация

Подходит для использования в любой операционной, на любом этаже. Система предназначена как минимум для семи показаний лечения коронарного русла, является единственным устройством, доказавшим свою эффективность при рестенозе в стенте в периферических сосудах², и единственной лазерной системой, доступной для экстракции электродов имплантируемых кардиосистем. Предоставляет врачу возможность регулировать как плотность энергии, так и частоту облучения для индивидуального лечения каждого пациента.
Click here for more information
Универсальная фотоаблация
Универсальная фотоаблация

Универсальная фотоаблация

Подходит для использования в любой операционной, на любом этаже. Система предназначена как минимум для семи показаний лечения коронарного русла, является единственным устройством, доказавшим свою эффективность при рестенозе в стенте в периферических сосудах², и единственной лазерной системой, доступной для экстракции электродов имплантируемых кардиосистем. Предоставляет врачу возможность регулировать как плотность энергии, так и частоту облучения для индивидуального лечения каждого пациента.
Простота использования в любой операционной
Простота использования в любой операционной

Простота использования в любой операционной

Сенсорный экран обеспечивает удобство использования и интуитивно понятный рабочий процесс. Время прогрева менее 30 секунд позволяет быстро подготовить оборудование к работе. Питание от стандартных медицинских розеток 100-240 В. Компактные размеры обеспечивают удобное размещение в любой операционной, на любом этаже.

Простота использования в любой операционной

Простота использования в любой операционной
Сенсорный экран обеспечивает удобство использования и интуитивно понятный рабочий процесс. Время прогрева менее 30 секунд позволяет быстро подготовить оборудование к работе. Питание от стандартных медицинских розеток 100-240 В. Компактные размеры обеспечивают удобное размещение в любой операционной, на любом этаже.

Простота использования в любой операционной

Сенсорный экран обеспечивает удобство использования и интуитивно понятный рабочий процесс. Время прогрева менее 30 секунд позволяет быстро подготовить оборудование к работе. Питание от стандартных медицинских розеток 100-240 В. Компактные размеры обеспечивают удобное размещение в любой операционной, на любом этаже.
Click here for more information
Простота использования в любой операционной
Простота использования в любой операционной

Простота использования в любой операционной

Сенсорный экран обеспечивает удобство использования и интуитивно понятный рабочий процесс. Время прогрева менее 30 секунд позволяет быстро подготовить оборудование к работе. Питание от стандартных медицинских розеток 100-240 В. Компактные размеры обеспечивают удобное размещение в любой операционной, на любом этаже.

Документация

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Брошюра

Брошюра (1)

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Брошюра

Tехнические характеристики

Технические характеристики системы
Технические характеристики системы
Активная среда
  • XeCl
Вес
  • 217 кг
Длина волны
  • 308 нм
Длина
  • 132 см
Плотность потока выходного излучения катетера
  • 30–80 мДж/мм2
Высота
  • 107 см
Частота повторения
  • 25–80 Гц
Ширина
  • 48 см
Ширина импульса
  • 125–200 нс, ПШПВ
Требования к источнику питания
  • 100–240 В перем. тока (однофаз.), 50/60 Гц, 16 А
Номер по каталогу
  • LAS-100
Технические характеристики системы
Технические характеристики системы
Активная среда
  • XeCl
Вес
  • 217 кг
Посмотреть все характеристики
Технические характеристики системы
Технические характеристики системы
Активная среда
  • XeCl
Вес
  • 217 кг
Длина волны
  • 308 нм
Длина
  • 132 см
Плотность потока выходного излучения катетера
  • 30–80 мДж/мм2
Высота
  • 107 см
Частота повторения
  • 25–80 Гц
Ширина
  • 48 см
Ширина импульса
  • 125–200 нс, ПШПВ
Требования к источнику питания
  • 100–240 В перем. тока (однофаз.), 50/60 Гц, 16 А
Номер по каталогу
  • LAS-100
  • 1. Неопубликованные данные внутренних продаж.
  • 2. Dippel et al. Randomized Controlled Study of Excimer Laser Atherectomy for Treatment of Femoropopliteal In-stent Restenosis: Initial ISR Results (2015). JACC 8(1): 92-101.
  • Доступность продукта зависит от разрешения регулирующих органов страны. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным торговым представителем, чтобы проверить доступность в вашей стране.
  • Всегда внимательно читайте сведения на этикетке и следуйте указаниям по применению.
  • Медицинские устройства компании Philips следует использовать только врачам и медицинским бригадам, обученным проведению инвазивных процедур, включая обучение по применению данного устройства.
  • Компания Philips оставляет за собой право вносить изменения в спецификации продукта без предварительного уведомления.
  • © Koninklijke Philips N.V., 2026 г. Все права защищены. Товарные знаки являются собственностью компании Koninklijke Philips N.V. или их соответствующих владельцев.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

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