Лазерная система Philips позволяет проводить фотоабляцию широкого спектра морфологических поражений. Лазерные катетеры Philips показаны для многих типов сосудов и являются единственной доступной лазерной системой для экстракции электродов. Система питается от стандартной электрической розетки 100–240 В, система готова к работе менее чем за 30 секунд, что обеспечивает простую и быструю настройку лазерного катетера.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Лазерная система Philips предназначена для коронарной и периферической атерэктомии, а также экстракции электродов имплантируемых кардиосистем.
Эксимерная технология с доказанной эффективностью
Эксимерная технология с доказанной эффективностью
Холодный ультрафиолетовый лазер с более чем 20-летним опытом применения в клинической практике, на котором выполнено более 600 000 процедур¹. Единственная система, совместимая с лазерными катетерами, имеющими клинические данные уровня I для лазерной атерэктомии рестеноза в стенте².
Эксимерная технология с доказанной эффективностью
Холодный ультрафиолетовый лазер с более чем 20-летним опытом применения в клинической практике, на котором выполнено более 600 000 процедур¹. Единственная система, совместимая с лазерными катетерами, имеющими клинические данные уровня I для лазерной атерэктомии рестеноза в стенте².
Эксимерная технология с доказанной эффективностью
Холодный ультрафиолетовый лазер с более чем 20-летним опытом применения в клинической практике, на котором выполнено более 600 000 процедур¹. Единственная система, совместимая с лазерными катетерами, имеющими клинические данные уровня I для лазерной атерэктомии рестеноза в стенте².
Холодный ультрафиолетовый лазер с более чем 20-летним опытом применения в клинической практике, на котором выполнено более 600 000 процедур¹. Единственная система, совместимая с лазерными катетерами, имеющими клинические данные уровня I для лазерной атерэктомии рестеноза в стенте².
Универсальная фотоаблация
Универсальная фотоаблация
Подходит для использования в любой операционной, на любом этаже. Система предназначена как минимум для семи показаний лечения коронарного русла, является единственным устройством, доказавшим свою эффективность при рестенозе в стенте в периферических сосудах², и единственной лазерной системой, доступной для экстракции электродов имплантируемых кардиосистем. Предоставляет врачу возможность регулировать как плотность энергии, так и частоту облучения для индивидуального лечения каждого пациента.
Универсальная фотоаблация
Подходит для использования в любой операционной, на любом этаже. Система предназначена как минимум для семи показаний лечения коронарного русла, является единственным устройством, доказавшим свою эффективность при рестенозе в стенте в периферических сосудах², и единственной лазерной системой, доступной для экстракции электродов имплантируемых кардиосистем. Предоставляет врачу возможность регулировать как плотность энергии, так и частоту облучения для индивидуального лечения каждого пациента.
Универсальная фотоаблация
Подходит для использования в любой операционной, на любом этаже. Система предназначена как минимум для семи показаний лечения коронарного русла, является единственным устройством, доказавшим свою эффективность при рестенозе в стенте в периферических сосудах², и единственной лазерной системой, доступной для экстракции электродов имплантируемых кардиосистем. Предоставляет врачу возможность регулировать как плотность энергии, так и частоту облучения для индивидуального лечения каждого пациента.
Подходит для использования в любой операционной, на любом этаже. Система предназначена как минимум для семи показаний лечения коронарного русла, является единственным устройством, доказавшим свою эффективность при рестенозе в стенте в периферических сосудах², и единственной лазерной системой, доступной для экстракции электродов имплантируемых кардиосистем. Предоставляет врачу возможность регулировать как плотность энергии, так и частоту облучения для индивидуального лечения каждого пациента.
Простота использования в любой операционной
Простота использования в любой операционной
Сенсорный экран обеспечивает удобство использования и интуитивно понятный рабочий процесс. Время прогрева менее 30 секунд позволяет быстро подготовить оборудование к работе. Питание от стандартных медицинских розеток 100-240 В. Компактные размеры обеспечивают удобное размещение в любой операционной, на любом этаже.
Простота использования в любой операционной
Сенсорный экран обеспечивает удобство использования и интуитивно понятный рабочий процесс. Время прогрева менее 30 секунд позволяет быстро подготовить оборудование к работе. Питание от стандартных медицинских розеток 100-240 В. Компактные размеры обеспечивают удобное размещение в любой операционной, на любом этаже.
Простота использования в любой операционной
Сенсорный экран обеспечивает удобство использования и интуитивно понятный рабочий процесс. Время прогрева менее 30 секунд позволяет быстро подготовить оборудование к работе. Питание от стандартных медицинских розеток 100-240 В. Компактные размеры обеспечивают удобное размещение в любой операционной, на любом этаже.
Сенсорный экран обеспечивает удобство использования и интуитивно понятный рабочий процесс. Время прогрева менее 30 секунд позволяет быстро подготовить оборудование к работе. Питание от стандартных медицинских розеток 100-240 В. Компактные размеры обеспечивают удобное размещение в любой операционной, на любом этаже.
Лазерная система Philips предназначена для коронарной и периферической атерэктомии, а также экстракции электродов имплантируемых кардиосистем.
Эксимерная технология с доказанной эффективностью
Эксимерная технология с доказанной эффективностью
Холодный ультрафиолетовый лазер с более чем 20-летним опытом применения в клинической практике, на котором выполнено более 600 000 процедур¹. Единственная система, совместимая с лазерными катетерами, имеющими клинические данные уровня I для лазерной атерэктомии рестеноза в стенте².
Эксимерная технология с доказанной эффективностью
Холодный ультрафиолетовый лазер с более чем 20-летним опытом применения в клинической практике, на котором выполнено более 600 000 процедур¹. Единственная система, совместимая с лазерными катетерами, имеющими клинические данные уровня I для лазерной атерэктомии рестеноза в стенте².
Эксимерная технология с доказанной эффективностью
Холодный ультрафиолетовый лазер с более чем 20-летним опытом применения в клинической практике, на котором выполнено более 600 000 процедур¹. Единственная система, совместимая с лазерными катетерами, имеющими клинические данные уровня I для лазерной атерэктомии рестеноза в стенте².
Холодный ультрафиолетовый лазер с более чем 20-летним опытом применения в клинической практике, на котором выполнено более 600 000 процедур¹. Единственная система, совместимая с лазерными катетерами, имеющими клинические данные уровня I для лазерной атерэктомии рестеноза в стенте².
Универсальная фотоаблация
Универсальная фотоаблация
Подходит для использования в любой операционной, на любом этаже. Система предназначена как минимум для семи показаний лечения коронарного русла, является единственным устройством, доказавшим свою эффективность при рестенозе в стенте в периферических сосудах², и единственной лазерной системой, доступной для экстракции электродов имплантируемых кардиосистем. Предоставляет врачу возможность регулировать как плотность энергии, так и частоту облучения для индивидуального лечения каждого пациента.
Универсальная фотоаблация
Подходит для использования в любой операционной, на любом этаже. Система предназначена как минимум для семи показаний лечения коронарного русла, является единственным устройством, доказавшим свою эффективность при рестенозе в стенте в периферических сосудах², и единственной лазерной системой, доступной для экстракции электродов имплантируемых кардиосистем. Предоставляет врачу возможность регулировать как плотность энергии, так и частоту облучения для индивидуального лечения каждого пациента.
Универсальная фотоаблация
Подходит для использования в любой операционной, на любом этаже. Система предназначена как минимум для семи показаний лечения коронарного русла, является единственным устройством, доказавшим свою эффективность при рестенозе в стенте в периферических сосудах², и единственной лазерной системой, доступной для экстракции электродов имплантируемых кардиосистем. Предоставляет врачу возможность регулировать как плотность энергии, так и частоту облучения для индивидуального лечения каждого пациента.
Подходит для использования в любой операционной, на любом этаже. Система предназначена как минимум для семи показаний лечения коронарного русла, является единственным устройством, доказавшим свою эффективность при рестенозе в стенте в периферических сосудах², и единственной лазерной системой, доступной для экстракции электродов имплантируемых кардиосистем. Предоставляет врачу возможность регулировать как плотность энергии, так и частоту облучения для индивидуального лечения каждого пациента.
Простота использования в любой операционной
Простота использования в любой операционной
Сенсорный экран обеспечивает удобство использования и интуитивно понятный рабочий процесс. Время прогрева менее 30 секунд позволяет быстро подготовить оборудование к работе. Питание от стандартных медицинских розеток 100-240 В. Компактные размеры обеспечивают удобное размещение в любой операционной, на любом этаже.
Простота использования в любой операционной
Сенсорный экран обеспечивает удобство использования и интуитивно понятный рабочий процесс. Время прогрева менее 30 секунд позволяет быстро подготовить оборудование к работе. Питание от стандартных медицинских розеток 100-240 В. Компактные размеры обеспечивают удобное размещение в любой операционной, на любом этаже.
Простота использования в любой операционной
Сенсорный экран обеспечивает удобство использования и интуитивно понятный рабочий процесс. Время прогрева менее 30 секунд позволяет быстро подготовить оборудование к работе. Питание от стандартных медицинских розеток 100-240 В. Компактные размеры обеспечивают удобное размещение в любой операционной, на любом этаже.
Сенсорный экран обеспечивает удобство использования и интуитивно понятный рабочий процесс. Время прогрева менее 30 секунд позволяет быстро подготовить оборудование к работе. Питание от стандартных медицинских розеток 100-240 В. Компактные размеры обеспечивают удобное размещение в любой операционной, на любом этаже.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.