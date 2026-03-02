Лазерная система Philips

Универсальная фотоаблация

Подходит для использования в любой операционной, на любом этаже. Система предназначена как минимум для семи показаний лечения коронарного русла, является единственным устройством, доказавшим свою эффективность при рестенозе в стенте в периферических сосудах², и единственной лазерной системой, доступной для экстракции электродов имплантируемых кардиосистем. Предоставляет врачу возможность регулировать как плотность энергии, так и частоту облучения для индивидуального лечения каждого пациента.