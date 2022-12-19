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Turbo-Elite

Катетер для лазерной атерэктомии

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Катетер для лазерной атерэктомии Turbo-Elite - универсальный и надежный инструмент для лечения заболеваний периферического сосудистого русла различной морфологии. Благодаря уникальному механизму действия лазерного пучка Turbo-Elite справляется с самыми сложными рестенозами и окклюзиями.

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Особенности
Универсальность

Универсальность

Катетер Turbo-Elite является надежным помощником в лечении большинства поражений в периферическом русле.

Универсальность

Катетер Turbo-Elite является надежным помощником в лечении большинства поражений в периферическом русле.

Универсальность

Катетер Turbo-Elite является надежным помощником в лечении большинства поражений в периферическом русле.
Прохождение и дебалкинг бляшек с помощью одного катетера

Прохождение и дебалкинг бляшек с помощью одного катетера

Безопасный и подтвержденный пошаговый метод позволяет Turbo-Elite преодолевать окклюзию без проводника, работая непосредственно кончиком катетера³.

Прохождение и дебалкинг бляшек с помощью одного катетера

Безопасный и подтвержденный пошаговый метод позволяет Turbo-Elite преодолевать окклюзию без проводника, работая непосредственно кончиком катетера³.

Прохождение и дебалкинг бляшек с помощью одного катетера

Безопасный и подтвержденный пошаговый метод позволяет Turbo-Elite преодолевать окклюзию без проводника, работая непосредственно кончиком катетера³.
Надежность и простота

Надежность и простота

Легкая в использовании и простая конструкция Turbo-Elite обеспечивает точное, контролируемое воздействие на поражение без движущихся частей и режущих лезвий, характерных для других методов атерэктомии.

Надежность и простота

Легкая в использовании и простая конструкция Turbo-Elite обеспечивает точное, контролируемое воздействие на поражение без движущихся частей и режущих лезвий, характерных для других методов атерэктомии.

Надежность и простота

Легкая в использовании и простая конструкция Turbo-Elite обеспечивает точное, контролируемое воздействие на поражение без движущихся частей и режущих лезвий, характерных для других методов атерэктомии.
Клиническая поддержка и экспертиза

Клиническая поддержка и экспертиза

Лазерный катетер для атерэктомии Turbo-Elite - безопасный, эффективный и легкий способ лечения поражений сосудов нижних конечностей¹⁻⁴.

Клиническая поддержка и экспертиза

Лазерный катетер для атерэктомии Turbo-Elite - безопасный, эффективный и легкий способ лечения поражений сосудов нижних конечностей¹⁻⁴.

Клиническая поддержка и экспертиза

Лазерный катетер для атерэктомии Turbo-Elite - безопасный, эффективный и легкий способ лечения поражений сосудов нижних конечностей¹⁻⁴.
Экономическая эффективность

Экономическая эффективность

Turbo-Elite обеспечивает клиническую эффективность и надежность при более низкой стоимости на один случай заболевания, так как может использоваться при бляшках различной морфологии.

Экономическая эффективность

Turbo-Elite обеспечивает клиническую эффективность и надежность при более низкой стоимости на один случай заболевания, так как может использоваться при бляшках различной морфологии.

Экономическая эффективность

Turbo-Elite обеспечивает клиническую эффективность и надежность при более низкой стоимости на один случай заболевания, так как может использоваться при бляшках различной морфологии.
  • Универсальность
  • Прохождение и дебалкинг бляшек с помощью одного катетера
  • Надежность и простота
  • Клиническая поддержка и экспертиза
Посмотреть все особенности
Универсальность

Универсальность

Катетер Turbo-Elite является надежным помощником в лечении большинства поражений в периферическом русле.

Универсальность

Катетер Turbo-Elite является надежным помощником в лечении большинства поражений в периферическом русле.

Универсальность

Катетер Turbo-Elite является надежным помощником в лечении большинства поражений в периферическом русле.
Прохождение и дебалкинг бляшек с помощью одного катетера

Прохождение и дебалкинг бляшек с помощью одного катетера

Безопасный и подтвержденный пошаговый метод позволяет Turbo-Elite преодолевать окклюзию без проводника, работая непосредственно кончиком катетера³.

Прохождение и дебалкинг бляшек с помощью одного катетера

Безопасный и подтвержденный пошаговый метод позволяет Turbo-Elite преодолевать окклюзию без проводника, работая непосредственно кончиком катетера³.

Прохождение и дебалкинг бляшек с помощью одного катетера

Безопасный и подтвержденный пошаговый метод позволяет Turbo-Elite преодолевать окклюзию без проводника, работая непосредственно кончиком катетера³.
Надежность и простота

Надежность и простота

Легкая в использовании и простая конструкция Turbo-Elite обеспечивает точное, контролируемое воздействие на поражение без движущихся частей и режущих лезвий, характерных для других методов атерэктомии.

Надежность и простота

Легкая в использовании и простая конструкция Turbo-Elite обеспечивает точное, контролируемое воздействие на поражение без движущихся частей и режущих лезвий, характерных для других методов атерэктомии.

Надежность и простота

Легкая в использовании и простая конструкция Turbo-Elite обеспечивает точное, контролируемое воздействие на поражение без движущихся частей и режущих лезвий, характерных для других методов атерэктомии.
Клиническая поддержка и экспертиза

Клиническая поддержка и экспертиза

Лазерный катетер для атерэктомии Turbo-Elite - безопасный, эффективный и легкий способ лечения поражений сосудов нижних конечностей¹⁻⁴.

Клиническая поддержка и экспертиза

Лазерный катетер для атерэктомии Turbo-Elite - безопасный, эффективный и легкий способ лечения поражений сосудов нижних конечностей¹⁻⁴.

Клиническая поддержка и экспертиза

Лазерный катетер для атерэктомии Turbo-Elite - безопасный, эффективный и легкий способ лечения поражений сосудов нижних конечностей¹⁻⁴.
Экономическая эффективность

Экономическая эффективность

Turbo-Elite обеспечивает клиническую эффективность и надежность при более низкой стоимости на один случай заболевания, так как может использоваться при бляшках различной морфологии.

Экономическая эффективность

Turbo-Elite обеспечивает клиническую эффективность и надежность при более низкой стоимости на один случай заболевания, так как может использоваться при бляшках различной морфологии.

Экономическая эффективность

Turbo-Elite обеспечивает клиническую эффективность и надежность при более низкой стоимости на один случай заболевания, так как может использоваться при бляшках различной морфологии.

Документация

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Tехнические характеристики

Номер модели: 410-152, периферический катетер OTW
Номер модели: 410-152, периферический катетер OTW
Диаметр катетера
  • 0,9 мм
Диаметр сосуда
  • ≥1,4 мм
Совместимость с максимальным проводником
  • 0,014"
Совместимость с интродьюсером
  • 4 F
Внешний диаметр максимального кончика
  • 0,038"
Внешний диаметр максимального стержня
  • 0,047"
Рабочая длина
  • 150 см
Плотность потока
  • 30–80 мДж/мм²
Повторение
  • 25–80 Гц
Номер модели: 414-151, периферический катетер OTW
Номер модели: 414-151, периферический катетер OTW
Диаметр катетера
  • 1,4 мм
Диаметр сосуда
  • ≥2,1 мм
Максимальная совместимость с проводником
  • 0,014"
Совместимость с интродьюсером
  • 5 F
Внешний диаметр максимального кончика
  • 0,055"
Внешний диаметр максимального стержня
  • 0,056"
Рабочая длина
  • 150 см
Плотность потока
  • 30–60 мДж/мм²
Частота повторения
  • 25–80 Гц
Номер модели: 417-152, периферический катетер OTW
Номер модели: 417-152, периферический катетер OTW
Диаметр катетера
  • 1,7 мм
Диаметр сосуда
  • ≥2,6 мм
Максимальная совместимость с проводником
  • 0,018"
Совместимость с катетером
  • 5 F
Максимальный внешний диаметр кончика
  • 0,068"
Внешний диаметр максимального стержня
  • 0,069"
Рабочая длина
  • 150 см
Плотность потока
  • 30–60 мДж/мм²
Частота повторения
  • 25–80 Гц
Номер модели: 420-006, периферический катетер OTW
Номер модели: 420-006, периферический катетер OTW
Диаметр катетера
  • 2 мм
Диаметр сосуда
  • ≥3,0 мм
Максимальная совместимость с проводником
  • 0,018"
Совместимость с катетером
  • 6 F
Максимальный внешний диаметр кончика
  • 0,080"
Максимальный внешний диаметр стержня
  • 0,081"
Рабочая длина
  • 150 см
Плотность потока
  • 30–60 мДж/мм²
Частота повторения
  • 25–80 Гц
Номер модели: 423-001, периферический катетер OTW
Номер модели: 423-001, периферический катетер OTW
Диаметр катетера
  • 2,3 мм
Диаметр сосуда
  • ≥3,5 мм
Максимальная совместимость с проводником
  • 0,018"
Совместимость с катетером
  • 7 F
Максимальный внешний диаметр кончика
  • 0,091"
Внешний диаметр максимального стержня
  • 0,091"
Рабочая длина
  • 120 см
Плотность потока
  • 30–60 мДж/мм²
Частота повторения
  • 25–80 Гц
Номер модели: 425-011, периферический катетер OTW
Номер модели: 425-011, периферический катетер OTW
Диаметр катетера
  • 2,5 мм
Диаметр сосуда
  • ≥3,8 мм
Совместимость с максимальным проводником
  • 0,018"
Совместимость с интродьюсером
  • 8 F
Внешний диаметр максимального кончика
  • 0,101"
Внешний диаметр максимального стержня
  • 0,102"
Рабочая длина
  • 110 см
Плотность потока
  • 30–45 мДж/мм²
Частота повторения
  • 25–80 Гц
Номер модели: 423-135, периферический катетер OTW
Номер модели: 423-135, периферический катетер OTW
Диаметр катетера
  • 2,3 мм
Диаметр сосуда
  • ≥3,5 мм
Совместимость с максимальным проводником
  • 0,035"
Совместимость с интродьюсером
  • 7 F
Внешний диаметр максимального кончика
  • 0,091"
Внешний диаметр максимального стержня
  • 0,091"
Рабочая длина
  • 125 см
Плотность потока
  • 30–60 мДж/мм²
Частота повторения
  • 25–80 Гц
Номер модели: 425-135, периферический катетер OTW
Номер модели: 425-135, периферический катетер OTW
Диаметр катетера
  • 2,5 мм
Диаметр сосуда
  • ≥3,8 мм
Совместимость с максимальным проводником
  • 0,035"
Совместимость с интродьюсером
  • 8 F
Внешний диаметр максимального кончика
  • 0,101"
Внешний диаметр максимального стержня
  • 0,102"
Рабочая длина
  • 112 см
Плотность потока
  • 30–60 мДж/мм²
Частота повторения
  • 25–80 Гц
Номер модели 410-154, периферический катетер RX
Номер модели 410-154, периферический катетер RX
Диаметр катетера
  • 0,9 мм
Диаметр сосуда
  • ≥1,4 мм
Совместимость с максимальным проводником
  • 0,014"
Совместимость с интродьюсером
  • 4 F
Внешний диаметр максимального кончика
  • 0,038"
Внешний диаметр максимального стержня
  • 0,049"
Рабочая длина
  • 150 см
Плотность потока
  • 30–80 мДж/мм²
Частота повторения
  • 25–80 Гц
Номер модели 414-159, периферический катетер RX
Номер модели 414-159, периферический катетер RX
Диаметр катетера
  • 1,4 мм
Диаметр сосуда
  • ≥2,1 мм
Совместимость с максимальным проводником
  • 0,014"
Совместимость с интродьюсером
  • 5 F
Внешний диаметр максимального кончика
  • 0,057"
Внешний диаметр максимального стержня
  • 0,062"
Рабочая длина
  • 150 см
Плотность потока
  • 30–60 мДж/мм²
Частота повторения
  • 25–80 Гц
Номер модели 417-156, периферический катетер RX
Номер модели 417-156, периферический катетер RX
Диаметр катетера
  • 1,7 мм
Диаметр сосуда
  • ≥2,6 мм
Максимальная совместимость с проводником
  • 0,014"
Совместимость с катетером
  • 6 F
Максимальный внешний диаметр кончика
  • 0,069"
Максимальный внешний диаметр стержня
  • 0,072"
Рабочая длина
  • 150 см
Плотность потока
  • 30–60 мДж/мм²
Частота повторения
  • 25–80 Гц
Номер модели 420-159, периферический катетер RX
Номер модели 420-159, периферический катетер RX
Диаметр катетера
  • 2 мм
Диаметр сосуда
  • ≥3,0 мм
Максимальная совместимость с проводником
  • 0,014"
Совместимость с катетером
  • 7 F
Максимальный внешний диаметр кончика
  • 0,080" 
Максимальный внешний диаметр стержня
  • 0,084"
Рабочая длина
  • 150 см
Плотность потока
  • 30–60 мДж/мм²
Частота повторения
  • 25–80 Гц
Номер модели: 410-152, периферический катетер OTW
Номер модели: 410-152, периферический катетер OTW
Диаметр катетера
  • 0,9 мм
Диаметр сосуда
  • ≥1,4 мм
Номер модели: 414-151, периферический катетер OTW
Номер модели: 414-151, периферический катетер OTW
Диаметр катетера
  • 1,4 мм
Диаметр сосуда
  • ≥2,1 мм
Посмотреть все характеристики
Номер модели: 410-152, периферический катетер OTW
Номер модели: 410-152, периферический катетер OTW
Диаметр катетера
  • 0,9 мм
Диаметр сосуда
  • ≥1,4 мм
Совместимость с максимальным проводником
  • 0,014"
Совместимость с интродьюсером
  • 4 F
Внешний диаметр максимального кончика
  • 0,038"
Внешний диаметр максимального стержня
  • 0,047"
Рабочая длина
  • 150 см
Плотность потока
  • 30–80 мДж/мм²
Повторение
  • 25–80 Гц
Номер модели: 414-151, периферический катетер OTW
Номер модели: 414-151, периферический катетер OTW
Диаметр катетера
  • 1,4 мм
Диаметр сосуда
  • ≥2,1 мм
Максимальная совместимость с проводником
  • 0,014"
Совместимость с интродьюсером
  • 5 F
Внешний диаметр максимального кончика
  • 0,055"
Внешний диаметр максимального стержня
  • 0,056"
Рабочая длина
  • 150 см
Плотность потока
  • 30–60 мДж/мм²
Частота повторения
  • 25–80 Гц
Номер модели: 417-152, периферический катетер OTW
Номер модели: 417-152, периферический катетер OTW
Диаметр катетера
  • 1,7 мм
Диаметр сосуда
  • ≥2,6 мм
Максимальная совместимость с проводником
  • 0,018"
Совместимость с катетером
  • 5 F
Максимальный внешний диаметр кончика
  • 0,068"
Внешний диаметр максимального стержня
  • 0,069"
Рабочая длина
  • 150 см
Плотность потока
  • 30–60 мДж/мм²
Частота повторения
  • 25–80 Гц
Номер модели: 420-006, периферический катетер OTW
Номер модели: 420-006, периферический катетер OTW
Диаметр катетера
  • 2 мм
Диаметр сосуда
  • ≥3,0 мм
Максимальная совместимость с проводником
  • 0,018"
Совместимость с катетером
  • 6 F
Максимальный внешний диаметр кончика
  • 0,080"
Максимальный внешний диаметр стержня
  • 0,081"
Рабочая длина
  • 150 см
Плотность потока
  • 30–60 мДж/мм²
Частота повторения
  • 25–80 Гц
Номер модели: 423-001, периферический катетер OTW
Номер модели: 423-001, периферический катетер OTW
Диаметр катетера
  • 2,3 мм
Диаметр сосуда
  • ≥3,5 мм
Максимальная совместимость с проводником
  • 0,018"
Совместимость с катетером
  • 7 F
Максимальный внешний диаметр кончика
  • 0,091"
Внешний диаметр максимального стержня
  • 0,091"
Рабочая длина
  • 120 см
Плотность потока
  • 30–60 мДж/мм²
Частота повторения
  • 25–80 Гц
Номер модели: 425-011, периферический катетер OTW
Номер модели: 425-011, периферический катетер OTW
Диаметр катетера
  • 2,5 мм
Диаметр сосуда
  • ≥3,8 мм
Совместимость с максимальным проводником
  • 0,018"
Совместимость с интродьюсером
  • 8 F
Внешний диаметр максимального кончика
  • 0,101"
Внешний диаметр максимального стержня
  • 0,102"
Рабочая длина
  • 110 см
Плотность потока
  • 30–45 мДж/мм²
Частота повторения
  • 25–80 Гц
Номер модели: 423-135, периферический катетер OTW
Номер модели: 423-135, периферический катетер OTW
Диаметр катетера
  • 2,3 мм
Диаметр сосуда
  • ≥3,5 мм
Совместимость с максимальным проводником
  • 0,035"
Совместимость с интродьюсером
  • 7 F
Внешний диаметр максимального кончика
  • 0,091"
Внешний диаметр максимального стержня
  • 0,091"
Рабочая длина
  • 125 см
Плотность потока
  • 30–60 мДж/мм²
Частота повторения
  • 25–80 Гц
Номер модели: 425-135, периферический катетер OTW
Номер модели: 425-135, периферический катетер OTW
Диаметр катетера
  • 2,5 мм
Диаметр сосуда
  • ≥3,8 мм
Совместимость с максимальным проводником
  • 0,035"
Совместимость с интродьюсером
  • 8 F
Внешний диаметр максимального кончика
  • 0,101"
Внешний диаметр максимального стержня
  • 0,102"
Рабочая длина
  • 112 см
Плотность потока
  • 30–60 мДж/мм²
Частота повторения
  • 25–80 Гц
Номер модели 410-154, периферический катетер RX
Номер модели 410-154, периферический катетер RX
Диаметр катетера
  • 0,9 мм
Диаметр сосуда
  • ≥1,4 мм
Совместимость с максимальным проводником
  • 0,014"
Совместимость с интродьюсером
  • 4 F
Внешний диаметр максимального кончика
  • 0,038"
Внешний диаметр максимального стержня
  • 0,049"
Рабочая длина
  • 150 см
Плотность потока
  • 30–80 мДж/мм²
Частота повторения
  • 25–80 Гц
Номер модели 414-159, периферический катетер RX
Номер модели 414-159, периферический катетер RX
Диаметр катетера
  • 1,4 мм
Диаметр сосуда
  • ≥2,1 мм
Совместимость с максимальным проводником
  • 0,014"
Совместимость с интродьюсером
  • 5 F
Внешний диаметр максимального кончика
  • 0,057"
Внешний диаметр максимального стержня
  • 0,062"
Рабочая длина
  • 150 см
Плотность потока
  • 30–60 мДж/мм²
Частота повторения
  • 25–80 Гц
Номер модели 417-156, периферический катетер RX
Номер модели 417-156, периферический катетер RX
Диаметр катетера
  • 1,7 мм
Диаметр сосуда
  • ≥2,6 мм
Максимальная совместимость с проводником
  • 0,014"
Совместимость с катетером
  • 6 F
Максимальный внешний диаметр кончика
  • 0,069"
Максимальный внешний диаметр стержня
  • 0,072"
Рабочая длина
  • 150 см
Плотность потока
  • 30–60 мДж/мм²
Частота повторения
  • 25–80 Гц
Номер модели 420-159, периферический катетер RX
Номер модели 420-159, периферический катетер RX
Диаметр катетера
  • 2 мм
Диаметр сосуда
  • ≥3,0 мм
Максимальная совместимость с проводником
  • 0,014"
Совместимость с катетером
  • 7 F
Максимальный внешний диаметр кончика
  • 0,080" 
Максимальный внешний диаметр стержня
  • 0,084"
Рабочая длина
  • 150 см
Плотность потока
  • 30–60 мДж/мм²
Частота повторения
  • 25–80 Гц
  • 1. Dippel et al. Excimer laser recanalization of femoropopliteal lesions and 1-year patency: results of the CELLO registry. J Endovasc Ther. 2009 Dec;16(6):665-75.
  • 2. Zeller et al. J Endovasc Ther. Photoablation using the turbo-booster and excimer laser for in-stent restenosis treatment: twelve-month results from the PATENT study. J Endovasc Ther. 2014 Feb;21(1):52-60
  • 3. Dippel et al. Randomized controlled study of excimer laser atherectomy for treatment of femoropopliteal in-stent restenosis: initial results from the EXCITE ISR trial (EXCImer Laser Randomized Controlled Study for Treatment of FemoropopliTEal In-Stent Restenosis). JACC Cardiovasc Interv. 2015 Jan;8(1 Pt A):92-101
  • 4. Laird et al. Limb Salvage Following Laser-Assisted Angioplasty for Critical Limb Ischemia: Results of the LACI Multi­center Trial. J Endovasc Ther. 2006 Feb;13(1):1-11
  • *При использовании Turbo-Tandem и выполнении ЧТА
  • **Изображения предоставил доктор Девендра Амин (Dr. Devendra Amin).
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12455 Катетер для лазерной атерэктомии Turbo-Elitе.
  • Всегда внимательно читайте сведения на этикетке и следуйте указаниям по применению.
  • Медицинские устройства компании Philips следует использовать только врачам и медицинским бригадам, обученным проведению инвазивных процедур, включая обучение по применению данного устройства.
  • Компания Philips оставляет за собой право вносить изменения в спецификации продукта без предварительного уведомления.
  • © Koniklijke Philips N.V., 2025 г. Все права защищены. Товарные знаки являются собственностью компании Koninklijke Philips N.V. или их соответствующих владельцев.

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