Катетер для лазерной атерэктомии Turbo-Elite - универсальный и надежный инструмент для лечения заболеваний периферического сосудистого русла различной морфологии. Благодаря уникальному механизму действия лазерного пучка Turbo-Elite справляется с самыми сложными рестенозами и окклюзиями.
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Особенности
Универсальность
Универсальность
Катетер Turbo-Elite является надежным помощником в лечении большинства поражений в периферическом русле.
Универсальность
Катетер Turbo-Elite является надежным помощником в лечении большинства поражений в периферическом русле.
Универсальность
Катетер Turbo-Elite является надежным помощником в лечении большинства поражений в периферическом русле.
Прохождение и дебалкинг бляшек с помощью одного катетера
Прохождение и дебалкинг бляшек с помощью одного катетера
Безопасный и подтвержденный пошаговый метод позволяет
Turbo-Elite преодолевать окклюзию без проводника, работая
непосредственно кончиком катетера³.
Прохождение и дебалкинг бляшек с помощью одного катетера
Безопасный и подтвержденный пошаговый метод позволяет
Turbo-Elite преодолевать окклюзию без проводника, работая
непосредственно кончиком катетера³.
Прохождение и дебалкинг бляшек с помощью одного катетера
Безопасный и подтвержденный пошаговый метод позволяет
Turbo-Elite преодолевать окклюзию без проводника, работая
непосредственно кончиком катетера³.
Надежность и простота
Надежность и простота
Легкая в использовании и простая конструкция Turbo-Elite
обеспечивает точное, контролируемое воздействие на поражение
без движущихся частей и режущих лезвий, характерных для
других методов атерэктомии.
Надежность и простота
Легкая в использовании и простая конструкция Turbo-Elite
обеспечивает точное, контролируемое воздействие на поражение
без движущихся частей и режущих лезвий, характерных для
других методов атерэктомии.
Надежность и простота
Легкая в использовании и простая конструкция Turbo-Elite
обеспечивает точное, контролируемое воздействие на поражение
без движущихся частей и режущих лезвий, характерных для
других методов атерэктомии.
Клиническая поддержка и экспертиза
Клиническая поддержка и экспертиза
Лазерный катетер для
атерэктомии Turbo-Elite -
безопасный, эффективный
и легкий способ лечения
поражений сосудов
нижних конечностей¹⁻⁴.
Клиническая поддержка и экспертиза
Лазерный катетер для
атерэктомии Turbo-Elite -
безопасный, эффективный
и легкий способ лечения
поражений сосудов
нижних конечностей¹⁻⁴.
Клиническая поддержка и экспертиза
Лазерный катетер для
атерэктомии Turbo-Elite -
безопасный, эффективный
и легкий способ лечения
поражений сосудов
нижних конечностей¹⁻⁴.
Экономическая эффективность
Экономическая эффективность
Turbo-Elite обеспечивает клиническую эффективность и надежность при более низкой стоимости на один случай заболевания, так как может использоваться при бляшках различной морфологии.
Экономическая эффективность
Turbo-Elite обеспечивает клиническую эффективность и надежность при более низкой стоимости на один случай заболевания, так как может использоваться при бляшках различной морфологии.
Экономическая эффективность
Turbo-Elite обеспечивает клиническую эффективность и надежность при более низкой стоимости на один случай заболевания, так как может использоваться при бляшках различной морфологии.
Универсальность
Прохождение и дебалкинг бляшек с помощью одного катетера
Катетер Turbo-Elite является надежным помощником в лечении большинства поражений в периферическом русле.
Универсальность
Катетер Turbo-Elite является надежным помощником в лечении большинства поражений в периферическом русле.
Универсальность
Катетер Turbo-Elite является надежным помощником в лечении большинства поражений в периферическом русле.
Прохождение и дебалкинг бляшек с помощью одного катетера
Прохождение и дебалкинг бляшек с помощью одного катетера
Безопасный и подтвержденный пошаговый метод позволяет
Turbo-Elite преодолевать окклюзию без проводника, работая
непосредственно кончиком катетера³.
Прохождение и дебалкинг бляшек с помощью одного катетера
Безопасный и подтвержденный пошаговый метод позволяет
Turbo-Elite преодолевать окклюзию без проводника, работая
непосредственно кончиком катетера³.
Прохождение и дебалкинг бляшек с помощью одного катетера
Безопасный и подтвержденный пошаговый метод позволяет
Turbo-Elite преодолевать окклюзию без проводника, работая
непосредственно кончиком катетера³.
Надежность и простота
Надежность и простота
Легкая в использовании и простая конструкция Turbo-Elite
обеспечивает точное, контролируемое воздействие на поражение
без движущихся частей и режущих лезвий, характерных для
других методов атерэктомии.
Надежность и простота
Легкая в использовании и простая конструкция Turbo-Elite
обеспечивает точное, контролируемое воздействие на поражение
без движущихся частей и режущих лезвий, характерных для
других методов атерэктомии.
Надежность и простота
Легкая в использовании и простая конструкция Turbo-Elite
обеспечивает точное, контролируемое воздействие на поражение
без движущихся частей и режущих лезвий, характерных для
других методов атерэктомии.
Клиническая поддержка и экспертиза
Клиническая поддержка и экспертиза
Лазерный катетер для
атерэктомии Turbo-Elite -
безопасный, эффективный
и легкий способ лечения
поражений сосудов
нижних конечностей¹⁻⁴.
Клиническая поддержка и экспертиза
Лазерный катетер для
атерэктомии Turbo-Elite -
безопасный, эффективный
и легкий способ лечения
поражений сосудов
нижних конечностей¹⁻⁴.
Клиническая поддержка и экспертиза
Лазерный катетер для
атерэктомии Turbo-Elite -
безопасный, эффективный
и легкий способ лечения
поражений сосудов
нижних конечностей¹⁻⁴.
Экономическая эффективность
Экономическая эффективность
Turbo-Elite обеспечивает клиническую эффективность и надежность при более низкой стоимости на один случай заболевания, так как может использоваться при бляшках различной морфологии.
Экономическая эффективность
Turbo-Elite обеспечивает клиническую эффективность и надежность при более низкой стоимости на один случай заболевания, так как может использоваться при бляшках различной морфологии.
Экономическая эффективность
Turbo-Elite обеспечивает клиническую эффективность и надежность при более низкой стоимости на один случай заболевания, так как может использоваться при бляшках различной морфологии.
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*При использовании Turbo-Tandem и выполнении ЧТА
**Изображения предоставил доктор Девендра Амин (Dr. Devendra Amin).
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.