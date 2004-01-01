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Надсекающий баллонный катетер быстрой замены для ЧТКА AngioSculpt RX

Надсекающий баллонный катетер

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Моделирующий баллонный катетер Angiosculpt RX - это специализированный баллон для выполнения радиальных надсечек, показанный при рестенозах в стенте и сложных кальцинированных поражениях. Обладая улучшенными характеристиками, он решительным образом меняет подход к лечению ишемической болезни сердца (ИБС).

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Особенности
Улучшенный анатомический конический кончик
Улучшенный анатомический конический кончик

Улучшенный анатомический конический кончик

Усовершенствованный кончик для лучшей доставки.

Улучшенный анатомический конический кончик

Улучшенный анатомический конический кончик
Усовершенствованный кончик для лучшей доставки.

Улучшенный анатомический конический кончик

Усовершенствованный кончик для лучшей доставки.
Click here for more information
Улучшенный анатомический конический кончик
Улучшенный анатомический конический кончик

Улучшенный анатомический конический кончик

Усовершенствованный кончик для лучшей доставки.
Точность: края зафиксированы
Точность: края зафиксированы

Точность: края зафиксированы

Надлежащее размещение катетера благодаря прямоугольным надсекающим краям AngioSculpt, фиксирующим устройство в нужном месте. Конструкция AngioSculpt обеспечивает минимальное проскальзывание устройства и предотвращает скольжение баллона при раздувании во время ангиопластики даже в случае повторного стеноза в стенте.¹

Точность: края зафиксированы

Точность: края зафиксированы
Надлежащее размещение катетера благодаря прямоугольным надсекающим краям AngioSculpt, фиксирующим устройство в нужном месте. Конструкция AngioSculpt обеспечивает минимальное проскальзывание устройства и предотвращает скольжение баллона при раздувании во время ангиопластики даже в случае повторного стеноза в стенте.¹

Точность: края зафиксированы

Надлежащее размещение катетера благодаря прямоугольным надсекающим краям AngioSculpt, фиксирующим устройство в нужном месте. Конструкция AngioSculpt обеспечивает минимальное проскальзывание устройства и предотвращает скольжение баллона при раздувании во время ангиопластики даже в случае повторного стеноза в стенте.¹
Click here for more information
Точность: края зафиксированы
Точность: края зафиксированы

Точность: края зафиксированы

Надлежащее размещение катетера благодаря прямоугольным надсекающим краям AngioSculpt, фиксирующим устройство в нужном месте. Конструкция AngioSculpt обеспечивает минимальное проскальзывание устройства и предотвращает скольжение баллона при раздувании во время ангиопластики даже в случае повторного стеноза в стенте.¹
Эффективность: ~15–25x силы надсекания
Эффективность: ~15–25x силы надсекания

Эффективность: ~15–25x силы надсекания

Катетер быстрой замены для ЧТКА AngioSculpt RX обладает повышенным механическим преимуществом. Передние края спроектированы таким образом, чтобы производить расширение с силой, которая в 15–25 раз превышает силу стандартных баллонов.² Спиральный элемент из нитинола для нанесения надсечек увеличивает просвет для имплантации стента.³

Эффективность: ~15–25x силы надсекания

Эффективность: ~15–25x силы надсекания
Катетер быстрой замены для ЧТКА AngioSculpt RX обладает повышенным механическим преимуществом. Передние края спроектированы таким образом, чтобы производить расширение с силой, которая в 15–25 раз превышает силу стандартных баллонов.² Спиральный элемент из нитинола для нанесения надсечек увеличивает просвет для имплантации стента.³

Эффективность: ~15–25x силы надсекания

Катетер быстрой замены для ЧТКА AngioSculpt RX обладает повышенным механическим преимуществом. Передние края спроектированы таким образом, чтобы производить расширение с силой, которая в 15–25 раз превышает силу стандартных баллонов.² Спиральный элемент из нитинола для нанесения надсечек увеличивает просвет для имплантации стента.³
Click here for more information
Эффективность: ~15–25x силы надсекания
Эффективность: ~15–25x силы надсекания

Эффективность: ~15–25x силы надсекания

Катетер быстрой замены для ЧТКА AngioSculpt RX обладает повышенным механическим преимуществом. Передние края спроектированы таким образом, чтобы производить расширение с силой, которая в 15–25 раз превышает силу стандартных баллонов.² Спиральный элемент из нитинола для нанесения надсечек увеличивает просвет для имплантации стента.³
Безопасность: ~1x силы после нанесения надсечек
Безопасность: ~1x силы после нанесения надсечек

Безопасность: ~1x силы после нанесения надсечек

Получайте предсказуемые результаты с катетером быстрой замены для ЧТКА AngioSculpt RX. После выполнения надсечек силы расширения соответствуют тем же силам в стандартном баллоне. Катетер AngioSculpt RX имеет низкую вероятность диссекции — 13,6% (большинство без ограничения потока).¹

Безопасность: ~1x силы после нанесения надсечек

Безопасность: ~1x силы после нанесения надсечек
Получайте предсказуемые результаты с катетером быстрой замены для ЧТКА AngioSculpt RX. После выполнения надсечек силы расширения соответствуют тем же силам в стандартном баллоне. Катетер AngioSculpt RX имеет низкую вероятность диссекции — 13,6% (большинство без ограничения потока).¹

Безопасность: ~1x силы после нанесения надсечек

Получайте предсказуемые результаты с катетером быстрой замены для ЧТКА AngioSculpt RX. После выполнения надсечек силы расширения соответствуют тем же силам в стандартном баллоне. Катетер AngioSculpt RX имеет низкую вероятность диссекции — 13,6% (большинство без ограничения потока).¹
Click here for more information
Безопасность: ~1x силы после нанесения надсечек
Безопасность: ~1x силы после нанесения надсечек

Безопасность: ~1x силы после нанесения надсечек

Получайте предсказуемые результаты с катетером быстрой замены для ЧТКА AngioSculpt RX. После выполнения надсечек силы расширения соответствуют тем же силам в стандартном баллоне. Катетер AngioSculpt RX имеет низкую вероятность диссекции — 13,6% (большинство без ограничения потока).¹
  • Улучшенный анатомический конический кончик
  • Точность: края зафиксированы
  • Эффективность: ~15–25x силы надсекания
  • Безопасность: ~1x силы после нанесения надсечек
Посмотреть все особенности
Улучшенный анатомический конический кончик
Улучшенный анатомический конический кончик

Улучшенный анатомический конический кончик

Усовершенствованный кончик для лучшей доставки.

Улучшенный анатомический конический кончик

Улучшенный анатомический конический кончик
Усовершенствованный кончик для лучшей доставки.

Улучшенный анатомический конический кончик

Усовершенствованный кончик для лучшей доставки.
Click here for more information
Улучшенный анатомический конический кончик
Улучшенный анатомический конический кончик

Улучшенный анатомический конический кончик

Усовершенствованный кончик для лучшей доставки.
Точность: края зафиксированы
Точность: края зафиксированы

Точность: края зафиксированы

Надлежащее размещение катетера благодаря прямоугольным надсекающим краям AngioSculpt, фиксирующим устройство в нужном месте. Конструкция AngioSculpt обеспечивает минимальное проскальзывание устройства и предотвращает скольжение баллона при раздувании во время ангиопластики даже в случае повторного стеноза в стенте.¹

Точность: края зафиксированы

Точность: края зафиксированы
Надлежащее размещение катетера благодаря прямоугольным надсекающим краям AngioSculpt, фиксирующим устройство в нужном месте. Конструкция AngioSculpt обеспечивает минимальное проскальзывание устройства и предотвращает скольжение баллона при раздувании во время ангиопластики даже в случае повторного стеноза в стенте.¹

Точность: края зафиксированы

Надлежащее размещение катетера благодаря прямоугольным надсекающим краям AngioSculpt, фиксирующим устройство в нужном месте. Конструкция AngioSculpt обеспечивает минимальное проскальзывание устройства и предотвращает скольжение баллона при раздувании во время ангиопластики даже в случае повторного стеноза в стенте.¹
Click here for more information
Точность: края зафиксированы
Точность: края зафиксированы

Точность: края зафиксированы

Надлежащее размещение катетера благодаря прямоугольным надсекающим краям AngioSculpt, фиксирующим устройство в нужном месте. Конструкция AngioSculpt обеспечивает минимальное проскальзывание устройства и предотвращает скольжение баллона при раздувании во время ангиопластики даже в случае повторного стеноза в стенте.¹
Эффективность: ~15–25x силы надсекания
Эффективность: ~15–25x силы надсекания

Эффективность: ~15–25x силы надсекания

Катетер быстрой замены для ЧТКА AngioSculpt RX обладает повышенным механическим преимуществом. Передние края спроектированы таким образом, чтобы производить расширение с силой, которая в 15–25 раз превышает силу стандартных баллонов.² Спиральный элемент из нитинола для нанесения надсечек увеличивает просвет для имплантации стента.³

Эффективность: ~15–25x силы надсекания

Эффективность: ~15–25x силы надсекания
Катетер быстрой замены для ЧТКА AngioSculpt RX обладает повышенным механическим преимуществом. Передние края спроектированы таким образом, чтобы производить расширение с силой, которая в 15–25 раз превышает силу стандартных баллонов.² Спиральный элемент из нитинола для нанесения надсечек увеличивает просвет для имплантации стента.³

Эффективность: ~15–25x силы надсекания

Катетер быстрой замены для ЧТКА AngioSculpt RX обладает повышенным механическим преимуществом. Передние края спроектированы таким образом, чтобы производить расширение с силой, которая в 15–25 раз превышает силу стандартных баллонов.² Спиральный элемент из нитинола для нанесения надсечек увеличивает просвет для имплантации стента.³
Click here for more information
Эффективность: ~15–25x силы надсекания
Эффективность: ~15–25x силы надсекания

Эффективность: ~15–25x силы надсекания

Катетер быстрой замены для ЧТКА AngioSculpt RX обладает повышенным механическим преимуществом. Передние края спроектированы таким образом, чтобы производить расширение с силой, которая в 15–25 раз превышает силу стандартных баллонов.² Спиральный элемент из нитинола для нанесения надсечек увеличивает просвет для имплантации стента.³
Безопасность: ~1x силы после нанесения надсечек
Безопасность: ~1x силы после нанесения надсечек

Безопасность: ~1x силы после нанесения надсечек

Получайте предсказуемые результаты с катетером быстрой замены для ЧТКА AngioSculpt RX. После выполнения надсечек силы расширения соответствуют тем же силам в стандартном баллоне. Катетер AngioSculpt RX имеет низкую вероятность диссекции — 13,6% (большинство без ограничения потока).¹

Безопасность: ~1x силы после нанесения надсечек

Безопасность: ~1x силы после нанесения надсечек
Получайте предсказуемые результаты с катетером быстрой замены для ЧТКА AngioSculpt RX. После выполнения надсечек силы расширения соответствуют тем же силам в стандартном баллоне. Катетер AngioSculpt RX имеет низкую вероятность диссекции — 13,6% (большинство без ограничения потока).¹

Безопасность: ~1x силы после нанесения надсечек

Получайте предсказуемые результаты с катетером быстрой замены для ЧТКА AngioSculpt RX. После выполнения надсечек силы расширения соответствуют тем же силам в стандартном баллоне. Катетер AngioSculpt RX имеет низкую вероятность диссекции — 13,6% (большинство без ограничения потока).¹
Click here for more information
Безопасность: ~1x силы после нанесения надсечек
Безопасность: ~1x силы после нанесения надсечек

Безопасность: ~1x силы после нанесения надсечек

Получайте предсказуемые результаты с катетером быстрой замены для ЧТКА AngioSculpt RX. После выполнения надсечек силы расширения соответствуют тем же силам в стандартном баллоне. Катетер AngioSculpt RX имеет низкую вероятность диссекции — 13,6% (большинство без ограничения потока).¹

Tехнические характеристики

Model number 2200-3006
Model number 2200-3006
Balloon diameter
  • 3 мм
Balloon length
  • 6 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Guide catheter compatibility
  • 6 F
Model number 2200-3015
Model number 2200-3015
Balloon diameter
  • 3 мм
Balloon length
  • 15 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Guide catheter compatibility
  • 6 F
Model number 2200-2010
Model number 2200-2010
Balloon diameter
  • 2 мм
Balloon length
  • 10 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Guide catheter compatibility
  • 6 F
Model number 2200-2510
Model number 2200-2510
Balloon diameter
  • 2,5 мм
Balloon length
  • 10 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Guide catheter compatibility
  • 6 F
Model number 2200-3515
Model number 2200-3515
Balloon diameter
  • 3,5 мм
Balloon length
  • 15 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Guide catheter compatibility
  • 6 F
Model number 2200-3506
Model number 2200-3506
Balloon diameter
  • 3,5 мм
Balloon length
  • 6 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Guide catheter compatibility
  • 6 F
Model number 2200-3010
Model number 2200-3010
Balloon diameter
  • 3 мм
Balloon length
  • 10 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Guide catheter compatibility
  • 6 F
Model number 2200-2015
Model number 2200-2015
Balloon diameter
  • 2 мм
Balloon length
  • 15 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Guide catheter compatibility
  • 6 F
Model number 2200-2515
Model number 2200-2515
Balloon diameter
  • 2,5 мм
Balloon length
  • 15 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Guide catheter compatibility
  • 6 F
Model number 2200-3510
Model number 2200-3510
Balloon diameter
  • 3,5 мм
Balloon length
  • 10 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Guide catheter compatibility
  • 6 F
Model number 2200-2006
Model number 2200-2006
Balloon diameter
  • 2 мм
Balloon length
  • 6 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Guide catheter compatibility
  • 6 F
Model number 2200-2506
Model number 2200-2506
Balloon diameter
  • 2,5 мм
Balloon length
  • 6 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Guide catheter compatibility
  • 6 F
Model number 2200-3006
Model number 2200-3006
Balloon diameter
  • 3 мм
Balloon length
  • 6 мм
Model number 2200-3015
Model number 2200-3015
Balloon diameter
  • 3 мм
Balloon length
  • 15 мм
Посмотреть все характеристики
Model number 2200-3006
Model number 2200-3006
Balloon diameter
  • 3 мм
Balloon length
  • 6 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Guide catheter compatibility
  • 6 F
Model number 2200-3015
Model number 2200-3015
Balloon diameter
  • 3 мм
Balloon length
  • 15 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Guide catheter compatibility
  • 6 F
Model number 2200-2010
Model number 2200-2010
Balloon diameter
  • 2 мм
Balloon length
  • 10 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Guide catheter compatibility
  • 6 F
Model number 2200-2510
Model number 2200-2510
Balloon diameter
  • 2,5 мм
Balloon length
  • 10 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Guide catheter compatibility
  • 6 F
Model number 2200-3515
Model number 2200-3515
Balloon diameter
  • 3,5 мм
Balloon length
  • 15 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Guide catheter compatibility
  • 6 F
Model number 2200-3506
Model number 2200-3506
Balloon diameter
  • 3,5 мм
Balloon length
  • 6 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Guide catheter compatibility
  • 6 F
Model number 2200-3010
Model number 2200-3010
Balloon diameter
  • 3 мм
Balloon length
  • 10 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Guide catheter compatibility
  • 6 F
Model number 2200-2015
Model number 2200-2015
Balloon diameter
  • 2 мм
Balloon length
  • 15 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Guide catheter compatibility
  • 6 F
Model number 2200-2515
Model number 2200-2515
Balloon diameter
  • 2,5 мм
Balloon length
  • 15 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Guide catheter compatibility
  • 6 F
Model number 2200-3510
Model number 2200-3510
Balloon diameter
  • 3,5 мм
Balloon length
  • 10 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Guide catheter compatibility
  • 6 F
Model number 2200-2006
Model number 2200-2006
Balloon diameter
  • 2 мм
Balloon length
  • 6 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Guide catheter compatibility
  • 6 F
Model number 2200-2506
Model number 2200-2506
Balloon diameter
  • 2,5 мм
Balloon length
  • 6 мм
Catheter length
  • 137 см
Guidewire compatibility
  • 0,014"
Guide catheter compatibility
  • 6 F
  • 1. Mooney M, Teirstein P, Moses J et al. Final results from the U.S. multi-center trial of the AngioSculpt Scoring Balloon Catheter for the treatment of complex coronary artery lesions. Am J Cardiol. 2006;98(8 suppl):121M
  • 2. AngioSculpt Test Plan ST-1197 (2008), неопубликованные данные AngioScore, Inc.
  • 3. Fonseca A, Costa JR, Abizaid A, et al. Intravascular ultrasound assessment of the novel AngioSculpt Scoring Balloon Catheter for the treatment of complex coronary lesions. J Invasive Cardiol. 2008;20:21-27.
  • Важные указания по безопасности при работе с моделирующим баллонным катетером Angiosculpt RX
  • Моделирующий баллонный катетер AngioSculpt RX предназначен для устранения гемодинамически значимых стенозов коронарных артерий, включая рестенозы стента и сложные кальцинированные поражения коронарных артерий, с целью улучшения перфузии миокарда.
  • Катетер AngioSculpt не следует использовать при поражениях коронарных артерий, для которых не подходит лечение путем чрескожной реваскуляризации, и спазмах коронарных артерий при отсутствии выраженного стеноза.
  • Возможные побоч. эффекты, в том числе: смерть; серд. приступ (острый инфаркт миокарда); полная окклюзия артерии, подлежащей лечению; диссекция коронарной артерии, перфорация, разрыв или травма; тампонада полости перикарда; отсутствующий/замедленный кровоток сосуда, подлежащего лечению; экстрен. аортокоронарное шунтирование (АКШ); экстрен. чрескожное коронарное вмешательство; сердечно-сосудистые осложнения/инсульт; псевдоаневризма; повторный стеноз расширенного сосуда; нестабильная боль в груди (стенокардия); тромбоэмболия или оставленные компоненты устройства; нарушение сердечного ритма (аритмии, в том числе опасные для жизни желуд. аритмии); крайне низкое (гипотония)/высокое (гипертония) артер. давление; спазм коронарной артерии; кровоизлияние или гематома; необходимость переливания крови; хирургическое вмешательство или сосуд. место доступа; создание пути кровотока между артерией и веной в паху (АВ-фистула); лекарственные, аллергические реакции на рентгеновский краситель (контрастное вещество); инфекция.
  • Эта информация не заменяет обсуждение с вашим лечащим врачом преимуществ и рисков данной процедуры для вас.
  • Внимание! Федеральное законодательство США разрешает продажу устройств, указанных на этом сайте, только врачам или по их предписанию.

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