Моделирующий баллонный катетер Angiosculpt RX - это специализированный баллон для выполнения радиальных надсечек, показанный при рестенозах в стенте и сложных кальцинированных поражениях. Обладая улучшенными характеристиками, он решительным образом меняет подход к лечению ишемической болезни сердца (ИБС).
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Надлежащее размещение катетера благодаря прямоугольным надсекающим краям AngioSculpt, фиксирующим устройство в нужном месте. Конструкция AngioSculpt обеспечивает минимальное проскальзывание устройства и предотвращает скольжение баллона при раздувании во время ангиопластики даже в случае повторного стеноза в стенте.¹
Точность: края зафиксированы
Надлежащее размещение катетера благодаря прямоугольным надсекающим краям AngioSculpt, фиксирующим устройство в нужном месте. Конструкция AngioSculpt обеспечивает минимальное проскальзывание устройства и предотвращает скольжение баллона при раздувании во время ангиопластики даже в случае повторного стеноза в стенте.¹
Точность: края зафиксированы
Надлежащее размещение катетера благодаря прямоугольным надсекающим краям AngioSculpt, фиксирующим устройство в нужном месте. Конструкция AngioSculpt обеспечивает минимальное проскальзывание устройства и предотвращает скольжение баллона при раздувании во время ангиопластики даже в случае повторного стеноза в стенте.¹
Надлежащее размещение катетера благодаря прямоугольным надсекающим краям AngioSculpt, фиксирующим устройство в нужном месте. Конструкция AngioSculpt обеспечивает минимальное проскальзывание устройства и предотвращает скольжение баллона при раздувании во время ангиопластики даже в случае повторного стеноза в стенте.¹
Эффективность: ~15–25x силы надсекания
Эффективность: ~15–25x силы надсекания
Катетер быстрой замены для ЧТКА AngioSculpt RX обладает повышенным механическим преимуществом. Передние края спроектированы таким образом, чтобы производить расширение с силой, которая в 15–25 раз превышает силу стандартных баллонов.² Спиральный элемент из нитинола для нанесения надсечек увеличивает просвет для имплантации стента.³
Эффективность: ~15–25x силы надсекания
Катетер быстрой замены для ЧТКА AngioSculpt RX обладает повышенным механическим преимуществом. Передние края спроектированы таким образом, чтобы производить расширение с силой, которая в 15–25 раз превышает силу стандартных баллонов.² Спиральный элемент из нитинола для нанесения надсечек увеличивает просвет для имплантации стента.³
Эффективность: ~15–25x силы надсекания
Катетер быстрой замены для ЧТКА AngioSculpt RX обладает повышенным механическим преимуществом. Передние края спроектированы таким образом, чтобы производить расширение с силой, которая в 15–25 раз превышает силу стандартных баллонов.² Спиральный элемент из нитинола для нанесения надсечек увеличивает просвет для имплантации стента.³
Катетер быстрой замены для ЧТКА AngioSculpt RX обладает повышенным механическим преимуществом. Передние края спроектированы таким образом, чтобы производить расширение с силой, которая в 15–25 раз превышает силу стандартных баллонов.² Спиральный элемент из нитинола для нанесения надсечек увеличивает просвет для имплантации стента.³
Безопасность: ~1x силы после нанесения надсечек
Безопасность: ~1x силы после нанесения надсечек
Получайте предсказуемые результаты с катетером быстрой замены для ЧТКА AngioSculpt RX. После выполнения надсечек силы расширения соответствуют тем же силам в стандартном баллоне. Катетер AngioSculpt RX имеет низкую вероятность диссекции — 13,6% (большинство без ограничения потока).¹
Безопасность: ~1x силы после нанесения надсечек
Получайте предсказуемые результаты с катетером быстрой замены для ЧТКА AngioSculpt RX. После выполнения надсечек силы расширения соответствуют тем же силам в стандартном баллоне. Катетер AngioSculpt RX имеет низкую вероятность диссекции — 13,6% (большинство без ограничения потока).¹
Безопасность: ~1x силы после нанесения надсечек
Получайте предсказуемые результаты с катетером быстрой замены для ЧТКА AngioSculpt RX. После выполнения надсечек силы расширения соответствуют тем же силам в стандартном баллоне. Катетер AngioSculpt RX имеет низкую вероятность диссекции — 13,6% (большинство без ограничения потока).¹
Получайте предсказуемые результаты с катетером быстрой замены для ЧТКА AngioSculpt RX. После выполнения надсечек силы расширения соответствуют тем же силам в стандартном баллоне. Катетер AngioSculpt RX имеет низкую вероятность диссекции — 13,6% (большинство без ограничения потока).¹
Надлежащее размещение катетера благодаря прямоугольным надсекающим краям AngioSculpt, фиксирующим устройство в нужном месте. Конструкция AngioSculpt обеспечивает минимальное проскальзывание устройства и предотвращает скольжение баллона при раздувании во время ангиопластики даже в случае повторного стеноза в стенте.¹
Точность: края зафиксированы
Надлежащее размещение катетера благодаря прямоугольным надсекающим краям AngioSculpt, фиксирующим устройство в нужном месте. Конструкция AngioSculpt обеспечивает минимальное проскальзывание устройства и предотвращает скольжение баллона при раздувании во время ангиопластики даже в случае повторного стеноза в стенте.¹
Точность: края зафиксированы
Надлежащее размещение катетера благодаря прямоугольным надсекающим краям AngioSculpt, фиксирующим устройство в нужном месте. Конструкция AngioSculpt обеспечивает минимальное проскальзывание устройства и предотвращает скольжение баллона при раздувании во время ангиопластики даже в случае повторного стеноза в стенте.¹
Надлежащее размещение катетера благодаря прямоугольным надсекающим краям AngioSculpt, фиксирующим устройство в нужном месте. Конструкция AngioSculpt обеспечивает минимальное проскальзывание устройства и предотвращает скольжение баллона при раздувании во время ангиопластики даже в случае повторного стеноза в стенте.¹
Эффективность: ~15–25x силы надсекания
Эффективность: ~15–25x силы надсекания
Катетер быстрой замены для ЧТКА AngioSculpt RX обладает повышенным механическим преимуществом. Передние края спроектированы таким образом, чтобы производить расширение с силой, которая в 15–25 раз превышает силу стандартных баллонов.² Спиральный элемент из нитинола для нанесения надсечек увеличивает просвет для имплантации стента.³
Эффективность: ~15–25x силы надсекания
Катетер быстрой замены для ЧТКА AngioSculpt RX обладает повышенным механическим преимуществом. Передние края спроектированы таким образом, чтобы производить расширение с силой, которая в 15–25 раз превышает силу стандартных баллонов.² Спиральный элемент из нитинола для нанесения надсечек увеличивает просвет для имплантации стента.³
Эффективность: ~15–25x силы надсекания
Катетер быстрой замены для ЧТКА AngioSculpt RX обладает повышенным механическим преимуществом. Передние края спроектированы таким образом, чтобы производить расширение с силой, которая в 15–25 раз превышает силу стандартных баллонов.² Спиральный элемент из нитинола для нанесения надсечек увеличивает просвет для имплантации стента.³
Катетер быстрой замены для ЧТКА AngioSculpt RX обладает повышенным механическим преимуществом. Передние края спроектированы таким образом, чтобы производить расширение с силой, которая в 15–25 раз превышает силу стандартных баллонов.² Спиральный элемент из нитинола для нанесения надсечек увеличивает просвет для имплантации стента.³
Безопасность: ~1x силы после нанесения надсечек
Безопасность: ~1x силы после нанесения надсечек
Получайте предсказуемые результаты с катетером быстрой замены для ЧТКА AngioSculpt RX. После выполнения надсечек силы расширения соответствуют тем же силам в стандартном баллоне. Катетер AngioSculpt RX имеет низкую вероятность диссекции — 13,6% (большинство без ограничения потока).¹
Безопасность: ~1x силы после нанесения надсечек
Получайте предсказуемые результаты с катетером быстрой замены для ЧТКА AngioSculpt RX. После выполнения надсечек силы расширения соответствуют тем же силам в стандартном баллоне. Катетер AngioSculpt RX имеет низкую вероятность диссекции — 13,6% (большинство без ограничения потока).¹
Безопасность: ~1x силы после нанесения надсечек
Получайте предсказуемые результаты с катетером быстрой замены для ЧТКА AngioSculpt RX. После выполнения надсечек силы расширения соответствуют тем же силам в стандартном баллоне. Катетер AngioSculpt RX имеет низкую вероятность диссекции — 13,6% (большинство без ограничения потока).¹
Получайте предсказуемые результаты с катетером быстрой замены для ЧТКА AngioSculpt RX. После выполнения надсечек силы расширения соответствуют тем же силам в стандартном баллоне. Катетер AngioSculpt RX имеет низкую вероятность диссекции — 13,6% (большинство без ограничения потока).¹
1. Mooney M, Teirstein P, Moses J et al. Final results from the U.S. multi-center trial of the AngioSculpt Scoring Balloon Catheter for the treatment of complex coronary artery lesions. Am J Cardiol. 2006;98(8 suppl):121M
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Важные указания по безопасности при работе с моделирующим баллонным катетером Angiosculpt RX
Моделирующий баллонный катетер AngioSculpt RX предназначен для устранения гемодинамически значимых стенозов коронарных артерий, включая рестенозы стента и сложные кальцинированные поражения коронарных артерий, с целью улучшения перфузии миокарда.
Катетер AngioSculpt не следует использовать при поражениях коронарных артерий, для которых не подходит лечение путем чрескожной реваскуляризации, и спазмах коронарных артерий при отсутствии выраженного стеноза.
Возможные побоч. эффекты, в том числе: смерть; серд. приступ (острый инфаркт миокарда); полная окклюзия артерии, подлежащей лечению; диссекция коронарной артерии, перфорация, разрыв или травма; тампонада полости перикарда; отсутствующий/замедленный кровоток сосуда, подлежащего лечению; экстрен. аортокоронарное шунтирование (АКШ); экстрен. чрескожное коронарное вмешательство; сердечно-сосудистые осложнения/инсульт; псевдоаневризма; повторный стеноз расширенного сосуда; нестабильная боль в груди (стенокардия); тромбоэмболия или оставленные компоненты устройства; нарушение сердечного ритма (аритмии, в том числе опасные для жизни желуд. аритмии); крайне низкое (гипотония)/высокое (гипертония) артер. давление; спазм коронарной артерии; кровоизлияние или гематома; необходимость переливания крови; хирургическое вмешательство или сосуд. место доступа; создание пути кровотока между артерией и веной в паху (АВ-фистула); лекарственные, аллергические реакции на рентгеновский краситель (контрастное вещество); инфекция.
Эта информация не заменяет обсуждение с вашим лечащим врачом преимуществ и рисков данной процедуры для вас.
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