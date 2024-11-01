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Цифровой катетер Philips Eagle Eye Platinum для внутрисосудистого ультразвукового исследования (ВСУЗИ)

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Этот катетер для внутрисосудистой визуализации с уникальной функцией быстрого подключения по принципу «plug-and-play» предназначен для удобства использования и легкой доставки. К его характеристикам относятся мягкий конический кончик, гидрофильное покрытие GlyDx для улучшения скольжения, система доставки c быстрой сменой проводника (RX) для облегчения проталкивания, три рентгеноконтрастных маркера и возможность использования с системой SyncVision для ко-регистрации данных с ангиографическими изображениями.

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Особенности
Простое подключение по принципу «plug-and-play»
Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации

Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации

Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» и прочная конструкция цифрового катетера для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum обеспечивают быструю и беспрепятственную визуализацию. Конструкция не требует использования устройства для протяжки, в ней нет движущихся частей. Кроме того, пользователю не нужно беспокоиться о промывке или подготовке датчика перед процедурой.

Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации

Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации
Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» и прочная конструкция цифрового катетера для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum обеспечивают быструю и беспрепятственную визуализацию. Конструкция не требует использования устройства для протяжки, в ней нет движущихся частей. Кроме того, пользователю не нужно беспокоиться о промывке или подготовке датчика перед процедурой.

Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации

Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» и прочная конструкция цифрового катетера для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum обеспечивают быструю и беспрепятственную визуализацию. Конструкция не требует использования устройства для протяжки, в ней нет движущихся частей. Кроме того, пользователю не нужно беспокоиться о промывке или подготовке датчика перед процедурой.
Click here for more information
Простое подключение по принципу «plug-and-play»
Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации

Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации

Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» и прочная конструкция цифрового катетера для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum обеспечивают быструю и беспрепятственную визуализацию. Конструкция не требует использования устройства для протяжки, в ней нет движущихся частей. Кроме того, пользователю не нужно беспокоиться о промывке или подготовке датчика перед процедурой.
Гидрофильное покрытие GlyDx
Улучшенное скольжение

Улучшенное скольжение

Улучшенное гидрофильное покрытие GlyDx на дистальном участке катетера обеспечивает легкое скольжение и износостойкость во время использования. Конический кончик и система доставки c быстрой сменой проводника облегчают проталкивание*.

Улучшенное скольжение

Улучшенное скольжение
Улучшенное гидрофильное покрытие GlyDx на дистальном участке катетера обеспечивает легкое скольжение и износостойкость во время использования. Конический кончик и система доставки c быстрой сменой проводника облегчают проталкивание*.

Улучшенное скольжение

Улучшенное гидрофильное покрытие GlyDx на дистальном участке катетера обеспечивает легкое скольжение и износостойкость во время использования. Конический кончик и система доставки c быстрой сменой проводника облегчают проталкивание*.
Click here for more information
Гидрофильное покрытие GlyDx
Улучшенное скольжение

Улучшенное скольжение

Улучшенное гидрофильное покрытие GlyDx на дистальном участке катетера обеспечивает легкое скольжение и износостойкость во время использования. Конический кончик и система доставки c быстрой сменой проводника облегчают проталкивание*.
Рентгеноконтрастные маркеры
Маркеры для расчета длины

Маркеры для расчета длины

Выполнение оценки только с учетом данных ангиографии может затруднить определение длины поражений в месте бифуркации, в устье и на извилистых участках. Катетер Eagle Eye Platinum оснащен тремя рентгеноконтрастными маркерами с 10-миллиметровым расстоянием, обеспечивающими расчет длины без использования маркерного проводника или устройства протяжки. Функция ко-регистрации данных в системе SyncVision позволяет точно измерить длину даже при ручной протяжке.

Маркеры для расчета длины

Маркеры для расчета длины
Выполнение оценки только с учетом данных ангиографии может затруднить определение длины поражений в месте бифуркации, в устье и на извилистых участках. Катетер Eagle Eye Platinum оснащен тремя рентгеноконтрастными маркерами с 10-миллиметровым расстоянием, обеспечивающими расчет длины без использования маркерного проводника или устройства протяжки. Функция ко-регистрации данных в системе SyncVision позволяет точно измерить длину даже при ручной протяжке.

Маркеры для расчета длины

Выполнение оценки только с учетом данных ангиографии может затруднить определение длины поражений в месте бифуркации, в устье и на извилистых участках. Катетер Eagle Eye Platinum оснащен тремя рентгеноконтрастными маркерами с 10-миллиметровым расстоянием, обеспечивающими расчет длины без использования маркерного проводника или устройства протяжки. Функция ко-регистрации данных в системе SyncVision позволяет точно измерить длину даже при ручной протяжке.
Click here for more information
Рентгеноконтрастные маркеры
Маркеры для расчета длины

Маркеры для расчета длины

Выполнение оценки только с учетом данных ангиографии может затруднить определение длины поражений в месте бифуркации, в устье и на извилистых участках. Катетер Eagle Eye Platinum оснащен тремя рентгеноконтрастными маркерами с 10-миллиметровым расстоянием, обеспечивающими расчет длины без использования маркерного проводника или устройства протяжки. Функция ко-регистрации данных в системе SyncVision позволяет точно измерить длину даже при ручной протяжке.
Совместимость с системой SyncVision
Совместимость с системой SyncVision

Совместимость с системой SyncVision

Цифровой катетер для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum может использоваться при ко-регистрации данных с использованием системы SyncVision, во время которой создается трехсторонняя связь между областями на ангиограмме, изображениями продольной протяжки ВСУЗИ и томографическими изображениями ВСУЗИ. Система SyncVision облегчает определение размеров сосудов, оптимизирует процесс оценки пораженных участков и обеспечивает точное проведение терапии.

Совместимость с системой SyncVision

Совместимость с системой SyncVision
Цифровой катетер для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum может использоваться при ко-регистрации данных с использованием системы SyncVision, во время которой создается трехсторонняя связь между областями на ангиограмме, изображениями продольной протяжки ВСУЗИ и томографическими изображениями ВСУЗИ. Система SyncVision облегчает определение размеров сосудов, оптимизирует процесс оценки пораженных участков и обеспечивает точное проведение терапии.

Совместимость с системой SyncVision

Цифровой катетер для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum может использоваться при ко-регистрации данных с использованием системы SyncVision, во время которой создается трехсторонняя связь между областями на ангиограмме, изображениями продольной протяжки ВСУЗИ и томографическими изображениями ВСУЗИ. Система SyncVision облегчает определение размеров сосудов, оптимизирует процесс оценки пораженных участков и обеспечивает точное проведение терапии.
Click here for more information
Совместимость с системой SyncVision
Совместимость с системой SyncVision

Совместимость с системой SyncVision

Цифровой катетер для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum может использоваться при ко-регистрации данных с использованием системы SyncVision, во время которой создается трехсторонняя связь между областями на ангиограмме, изображениями продольной протяжки ВСУЗИ и томографическими изображениями ВСУЗИ. Система SyncVision облегчает определение размеров сосудов, оптимизирует процесс оценки пораженных участков и обеспечивает точное проведение терапии.
Оценка поражения с использованием ВСУЗИ
ВСУЗИ помогает при оценке поражения

ВСУЗИ помогает при оценке поражения

Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает врачам оценивать такие маркеры поражения, как процентное значение объема бляшки, расположение и морфология пораженного участка, степень кальцификации и наличие тромба. Она также обеспечивает анализ критически важных параметров, таких как параметры просвета, и помогает диагностировать поражение.

ВСУЗИ помогает при оценке поражения

ВСУЗИ помогает при оценке поражения
Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает врачам оценивать такие маркеры поражения, как процентное значение объема бляшки, расположение и морфология пораженного участка, степень кальцификации и наличие тромба. Она также обеспечивает анализ критически важных параметров, таких как параметры просвета, и помогает диагностировать поражение.

ВСУЗИ помогает при оценке поражения

Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает врачам оценивать такие маркеры поражения, как процентное значение объема бляшки, расположение и морфология пораженного участка, степень кальцификации и наличие тромба. Она также обеспечивает анализ критически важных параметров, таких как параметры просвета, и помогает диагностировать поражение.
Click here for more information
Оценка поражения с использованием ВСУЗИ
ВСУЗИ помогает при оценке поражения

ВСУЗИ помогает при оценке поражения

Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает врачам оценивать такие маркеры поражения, как процентное значение объема бляшки, расположение и морфология пораженного участка, степень кальцификации и наличие тромба. Она также обеспечивает анализ критически важных параметров, таких как параметры просвета, и помогает диагностировать поражение.
ChromaFlo
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования основного ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo
Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования основного ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования основного ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.
Click here for more information
ChromaFlo
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования основного ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.
  • Простое подключение по принципу «plug-and-play»
  • Гидрофильное покрытие GlyDx
  • Рентгеноконтрастные маркеры
  • Совместимость с системой SyncVision
Посмотреть все особенности
Простое подключение по принципу «plug-and-play»
Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации

Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации

Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» и прочная конструкция цифрового катетера для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum обеспечивают быструю и беспрепятственную визуализацию. Конструкция не требует использования устройства для протяжки, в ней нет движущихся частей. Кроме того, пользователю не нужно беспокоиться о промывке или подготовке датчика перед процедурой.

Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации

Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации
Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» и прочная конструкция цифрового катетера для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum обеспечивают быструю и беспрепятственную визуализацию. Конструкция не требует использования устройства для протяжки, в ней нет движущихся частей. Кроме того, пользователю не нужно беспокоиться о промывке или подготовке датчика перед процедурой.

Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации

Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» и прочная конструкция цифрового катетера для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum обеспечивают быструю и беспрепятственную визуализацию. Конструкция не требует использования устройства для протяжки, в ней нет движущихся частей. Кроме того, пользователю не нужно беспокоиться о промывке или подготовке датчика перед процедурой.
Click here for more information
Простое подключение по принципу «plug-and-play»
Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации

Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации

Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» и прочная конструкция цифрового катетера для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum обеспечивают быструю и беспрепятственную визуализацию. Конструкция не требует использования устройства для протяжки, в ней нет движущихся частей. Кроме того, пользователю не нужно беспокоиться о промывке или подготовке датчика перед процедурой.
Гидрофильное покрытие GlyDx
Улучшенное скольжение

Улучшенное скольжение

Улучшенное гидрофильное покрытие GlyDx на дистальном участке катетера обеспечивает легкое скольжение и износостойкость во время использования. Конический кончик и система доставки c быстрой сменой проводника облегчают проталкивание*.

Улучшенное скольжение

Улучшенное скольжение
Улучшенное гидрофильное покрытие GlyDx на дистальном участке катетера обеспечивает легкое скольжение и износостойкость во время использования. Конический кончик и система доставки c быстрой сменой проводника облегчают проталкивание*.

Улучшенное скольжение

Улучшенное гидрофильное покрытие GlyDx на дистальном участке катетера обеспечивает легкое скольжение и износостойкость во время использования. Конический кончик и система доставки c быстрой сменой проводника облегчают проталкивание*.
Click here for more information
Гидрофильное покрытие GlyDx
Улучшенное скольжение

Улучшенное скольжение

Улучшенное гидрофильное покрытие GlyDx на дистальном участке катетера обеспечивает легкое скольжение и износостойкость во время использования. Конический кончик и система доставки c быстрой сменой проводника облегчают проталкивание*.
Рентгеноконтрастные маркеры
Маркеры для расчета длины

Маркеры для расчета длины

Выполнение оценки только с учетом данных ангиографии может затруднить определение длины поражений в месте бифуркации, в устье и на извилистых участках. Катетер Eagle Eye Platinum оснащен тремя рентгеноконтрастными маркерами с 10-миллиметровым расстоянием, обеспечивающими расчет длины без использования маркерного проводника или устройства протяжки. Функция ко-регистрации данных в системе SyncVision позволяет точно измерить длину даже при ручной протяжке.

Маркеры для расчета длины

Маркеры для расчета длины
Выполнение оценки только с учетом данных ангиографии может затруднить определение длины поражений в месте бифуркации, в устье и на извилистых участках. Катетер Eagle Eye Platinum оснащен тремя рентгеноконтрастными маркерами с 10-миллиметровым расстоянием, обеспечивающими расчет длины без использования маркерного проводника или устройства протяжки. Функция ко-регистрации данных в системе SyncVision позволяет точно измерить длину даже при ручной протяжке.

Маркеры для расчета длины

Выполнение оценки только с учетом данных ангиографии может затруднить определение длины поражений в месте бифуркации, в устье и на извилистых участках. Катетер Eagle Eye Platinum оснащен тремя рентгеноконтрастными маркерами с 10-миллиметровым расстоянием, обеспечивающими расчет длины без использования маркерного проводника или устройства протяжки. Функция ко-регистрации данных в системе SyncVision позволяет точно измерить длину даже при ручной протяжке.
Click here for more information
Рентгеноконтрастные маркеры
Маркеры для расчета длины

Маркеры для расчета длины

Выполнение оценки только с учетом данных ангиографии может затруднить определение длины поражений в месте бифуркации, в устье и на извилистых участках. Катетер Eagle Eye Platinum оснащен тремя рентгеноконтрастными маркерами с 10-миллиметровым расстоянием, обеспечивающими расчет длины без использования маркерного проводника или устройства протяжки. Функция ко-регистрации данных в системе SyncVision позволяет точно измерить длину даже при ручной протяжке.
Совместимость с системой SyncVision
Совместимость с системой SyncVision

Совместимость с системой SyncVision

Цифровой катетер для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum может использоваться при ко-регистрации данных с использованием системы SyncVision, во время которой создается трехсторонняя связь между областями на ангиограмме, изображениями продольной протяжки ВСУЗИ и томографическими изображениями ВСУЗИ. Система SyncVision облегчает определение размеров сосудов, оптимизирует процесс оценки пораженных участков и обеспечивает точное проведение терапии.

Совместимость с системой SyncVision

Совместимость с системой SyncVision
Цифровой катетер для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum может использоваться при ко-регистрации данных с использованием системы SyncVision, во время которой создается трехсторонняя связь между областями на ангиограмме, изображениями продольной протяжки ВСУЗИ и томографическими изображениями ВСУЗИ. Система SyncVision облегчает определение размеров сосудов, оптимизирует процесс оценки пораженных участков и обеспечивает точное проведение терапии.

Совместимость с системой SyncVision

Цифровой катетер для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum может использоваться при ко-регистрации данных с использованием системы SyncVision, во время которой создается трехсторонняя связь между областями на ангиограмме, изображениями продольной протяжки ВСУЗИ и томографическими изображениями ВСУЗИ. Система SyncVision облегчает определение размеров сосудов, оптимизирует процесс оценки пораженных участков и обеспечивает точное проведение терапии.
Click here for more information
Совместимость с системой SyncVision
Совместимость с системой SyncVision

Совместимость с системой SyncVision

Цифровой катетер для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum может использоваться при ко-регистрации данных с использованием системы SyncVision, во время которой создается трехсторонняя связь между областями на ангиограмме, изображениями продольной протяжки ВСУЗИ и томографическими изображениями ВСУЗИ. Система SyncVision облегчает определение размеров сосудов, оптимизирует процесс оценки пораженных участков и обеспечивает точное проведение терапии.
Оценка поражения с использованием ВСУЗИ
ВСУЗИ помогает при оценке поражения

ВСУЗИ помогает при оценке поражения

Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает врачам оценивать такие маркеры поражения, как процентное значение объема бляшки, расположение и морфология пораженного участка, степень кальцификации и наличие тромба. Она также обеспечивает анализ критически важных параметров, таких как параметры просвета, и помогает диагностировать поражение.

ВСУЗИ помогает при оценке поражения

ВСУЗИ помогает при оценке поражения
Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает врачам оценивать такие маркеры поражения, как процентное значение объема бляшки, расположение и морфология пораженного участка, степень кальцификации и наличие тромба. Она также обеспечивает анализ критически важных параметров, таких как параметры просвета, и помогает диагностировать поражение.

ВСУЗИ помогает при оценке поражения

Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает врачам оценивать такие маркеры поражения, как процентное значение объема бляшки, расположение и морфология пораженного участка, степень кальцификации и наличие тромба. Она также обеспечивает анализ критически важных параметров, таких как параметры просвета, и помогает диагностировать поражение.
Click here for more information
Оценка поражения с использованием ВСУЗИ
ВСУЗИ помогает при оценке поражения

ВСУЗИ помогает при оценке поражения

Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает врачам оценивать такие маркеры поражения, как процентное значение объема бляшки, расположение и морфология пораженного участка, степень кальцификации и наличие тромба. Она также обеспечивает анализ критически важных параметров, таких как параметры просвета, и помогает диагностировать поражение.
ChromaFlo
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования основного ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo
Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования основного ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования основного ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.
Click here for more information
ChromaFlo
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования основного ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.
экраны медицинского устройства

Внутрисосудистое ультразвуковое исследование (ВСУЗИ)


ВСУЗИ от компании Philips обеспечивает усовершенствованную визуализацию, которая позволит вам подобрать индивидуальный подход к лечению каждого пациента. Используйте ВСУЗИ, чтобы получить больше информации, чем даёт  ангиография, и своевременно принимайте решение об оптимальной стратегии лечения для каждого конкретного случая.

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Tехнические характеристики

Размеры
Размеры
Минимальный диаметр проводникового катетера
  • 5 F (внутренний диаметр — 0,142 см)
Максимальный диаметр проводника
  • 0,014 дюйма (0,036 см)
Максимальный диаметр визуализации
  • 20 мм
Рабочая длина
  • 150 см
Частота
  • 20 МГц
Размеры
Размеры
Минимальный диаметр проводникового катетера
  • 5 F (внутренний диаметр — 0,142 см)
Максимальный диаметр проводника
  • 0,014 дюйма (0,036 см)
Посмотреть все характеристики
Размеры
Размеры
Минимальный диаметр проводникового катетера
  • 5 F (внутренний диаметр — 0,142 см)
Максимальный диаметр проводника
  • 0,014 дюйма (0,036 см)
Максимальный диаметр визуализации
  • 20 мм
Рабочая длина
  • 150 см
Частота
  • 20 МГц
  • 1. Безопасность и эффективность применения ВСУЗИ с функцией виртуальной гистологии (ВГ) для определения характеристик поражений сосудов и типов тканей .
  • 2. Nair A, Margolis M, Kuban B, Vince D. Automated Coronary Plaque Characterisation with Intravascular Ultrasound Backscatter: Ex Vivo Validation. EuroIntervention. 2007; 3: 113-120
  • *Неопубликованные данные
  • Регистрационное удостоверение №2017/5858 Катетер для внутрисосудистых ультразвуковых исследований в исполнениях Eagle Eye Platinum; Eagle Eye Platinum ST; Revolution; Visions PV.0.35; Visions PV.018.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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