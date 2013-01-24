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Eagle Eye Platinum Цифровой катетер для ВСУЗИ

Eagle Eye Platinum

Цифровой катетер для ВСУЗИ

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Цифровой катетер для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum является инструментом первого выбора врачей для внутрисосудистой визуализации (в США)*. Этот уникальный катетер для внутрисосудистой визуализации с функцией быстрого подключения по принципу «plug-and-play» предназначен для удобства использования и облегчения доставляемости. К его характеристикам относятся мягкий сужающийся кончик, гидрофильное покрытие GlyDx для улучшения скольжения, система доставки c быстрой сменой проводника (Rx) для облегчения проталкивания, три рентгеноконтрастных маркера и возможность использования с системой SyncVision для совмещения с ангиографическими изображениями.

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Особенности
Простое подключение по принципу «plug-and-play»
Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации

Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации

Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» и сплошная конструкция цифрового катетера для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum обеспечивают быструю и беспрепятственную визуализацию с помощью ВСУЗИ. Конструкция не требует использования электропривода и устройства для протяжки проводника, в ней нет движущихся частей. Кроме того, пользователю не нужно беспокоиться о промывке или подготовке датчика перед процедурой.
Гидрофильное покрытие GlyDx
Улучшенное скольжение

Улучшенное скольжение

Улучшенное гидрофильное покрытие GlyDx на дистальном участке катетера обеспечивает улучшенное скольжение и износостойкость во время использования. Сужающийся кончик и система доставки c быстрой сменой проводника облегчают проталкивание*.
Рентгеноконтрастные маркеры
Маркеры для расчета длины

Маркеры для расчета длины

Выполнение оценки только с учетом данных ангиографии может затруднить определение длины поражений в месте бифуркации, в устье и на извилистых участках. Катетер Eagle Eye Platinum ST оснащен тремя рентгеноконтрастными маркерами с 10-миллиметровым расстоянием, обеспечивающими расчет длины без использования маркерного проводника или устройства для извлечения проводника. Функция совмещения изображений системы SyncVision позволяет точно измерить длину даже при ручной протяжке.
Совмещение с использованием ВСУЗИ
Совместимость с системой SyncVision

Совместимость с системой SyncVision

Цифровой катетер для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum может использоваться при совмещении изображений с использованием системы SyncVision, во время которого создается трехсторонняя связь между областями на ангиограмме, изображениями продольной протяжки ВСУЗИ и томографическими изображениями ВСУЗИ. Система SyncVision облегчает определение размеров сосудов, оптимизирует процесс оценки пораженных участков и обеспечивает точное проведение терапии.
ВГ-ВСУЗИ
Оценка пораженных участков в режиме реального времени в лаборатории катетеризации

Оценка пораженных участков в режиме реального времени в лаборатории катетеризации

Визуализация с помощью ВГ-ВСУЗИ позволяет получить цветную карту ткани бляшки с автоматическими измерениями характеристик просвета и сосуда. Технология ВГ-ВСУЗИ позволяет использовать современные запатентованные методы спектрального анализа для классификации бляшек в соответствии с четырьмя типами тканей с точностью до 93–97%¹, ².
ChromaFlo
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo

Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования основного ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.
Оценка поражения с использованием ВСУЗИ
ВСУЗИ помогает при оценке поражения

ВСУЗИ помогает при оценке поражения

Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает врачам оценивать такие маркеры поражения, как процентное значение объема бляшки, расположение и морфология пораженного участка, степень кальцификации и наличие тромба. Она также обеспечивает анализ критически важных параметров, таких как параметры поперечного сечения просвета, и помогает диагностировать поражение.
  • 1. Безопасность и эффективность применения ВСУЗИ с функцией виртуальной гистологии (ВГ) для определения характеристик поражений сосудов и типов тканей не подтверждены.
  • 2. Nair A, Margolis M, Kuban B, Vince D. Automated Coronary Plaque Characterisation with Intravascular Ultrasound Backscatter: Ex Vivo Validation. EuroIntervention. 2007; 3: 113-120
  • *Неопубликованные данные
  • Регистрационное удостоверение №2017/5858 Катетер для внутрисосудистых ультразвуковых исследований в исполнениях Eagle Eye Platinum; Eagle Eye Platinum ST; Revolution; Visions PV.0.35; Visions PV.018

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