Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации

Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» и прочная конструкция цифрового катетера для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum обеспечивают быструю и беспрепятственную визуализацию. Конструкция не требует использования устройства для протяжки, в ней нет движущихся частей. Кроме того, пользователю не нужно беспокоиться о промывке или подготовке датчика перед процедурой.