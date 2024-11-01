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Этот катетер для внутрисосудистой визуализации с уникальной функцией быстрого подключения по принципу «plug-and-play» предназначен для удобства использования и легкой доставки. К его характеристикам относятся мягкий конический кончик, гидрофильное покрытие GlyDx для улучшения скольжения, система доставки c быстрой сменой проводника (RX) для облегчения проталкивания, три рентгеноконтрастных маркера и возможность использования с системой SyncVision для ко-регистрации данных с ангиографическими изображениями.
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8-800-200-0881
(звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов)
Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации
Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации
Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации
Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации
Улучшенное скольжение
Улучшенное скольжение
Улучшенное скольжение
Улучшенное скольжение
Маркеры для расчета длины
Маркеры для расчета длины
Маркеры для расчета длины
Маркеры для расчета длины
Совместимость с системой SyncVision
Совместимость с системой SyncVision
Совместимость с системой SyncVision
Совместимость с системой SyncVision
ВСУЗИ помогает при оценке поражения
ВСУЗИ помогает при оценке поражения
ВСУЗИ помогает при оценке поражения
ВСУЗИ помогает при оценке поражения
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo
Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации
Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации
Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации
Быстрое подключение по принципу «plug-and-play» для беспрепятственной визуализации
Улучшенное скольжение
Улучшенное скольжение
Улучшенное скольжение
Улучшенное скольжение
Маркеры для расчета длины
Маркеры для расчета длины
Маркеры для расчета длины
Маркеры для расчета длины
Совместимость с системой SyncVision
Совместимость с системой SyncVision
Совместимость с системой SyncVision
Совместимость с системой SyncVision
ВСУЗИ помогает при оценке поражения
ВСУЗИ помогает при оценке поражения
ВСУЗИ помогает при оценке поражения
ВСУЗИ помогает при оценке поражения
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке с помощью функции ChromaFlo
ВСУЗИ от компании Philips обеспечивает усовершенствованную визуализацию, которая позволит вам подобрать индивидуальный подход к лечению каждого пациента. Используйте ВСУЗИ, чтобы получить больше информации, чем даёт ангиография, и своевременно принимайте решение об оптимальной стратегии лечения для каждого конкретного случая.
|Минимальный диаметр проводникового катетера
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|Максимальный диаметр проводника
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|Максимальный диаметр визуализации
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|Рабочая длина
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|Частота
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|Минимальный диаметр проводникового катетера
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|Максимальный диаметр проводника
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|Минимальный диаметр проводникового катетера
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|Максимальный диаметр проводника
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|Максимальный диаметр визуализации
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|Рабочая длина
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|Частота
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IntraSight объединяет в себе современные инструменты визуализации, физиологии и ко-регистрации*. Программное обеспечение системы создано для четкой идентификации заболеваний коронарных и периферических сосудов, а также для оптимизации планов лечения. IntraSight работает на современной, масштабируемой платформе, дающей возможность внедрять новые инструменты и инновации по мере их появления в будущем.
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Программное обеспечение для высокоточной обработки изображений, ко- и три-регистрации SyncVision оптимизирует процесс оценки пораженных участков, облегчает определение размеров сосудов и обеспечивает точное проведение терапии в сочетании с существующим процессом получения рентгеноскопических изображений.
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Новое поколение ротационных катетеров Philips для ВСУЗИ. Refinity обладает исключительной лёгкостью доставки и преодоления области сложных поражений. Благодаря совместимости с проводником 5F катетер подходит для радиального доступа, а благодаря высокому разрешению с частотой 45 МГц он обеспечивает создание резких и четких изображений для точной визуализации сосудов и оценки поражений.
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Цифровой катетер для ВСУЗИ Visions PV (0,035 дюйма) дополняет стандартные инструменты проведения ангиографических процедур, обеспечивая оценку морфологии кровеносных сосудов и их визуализацию в поперечном сечении. Благодаря рабочей длине, равной 90 см, и максимальному диаметру визуализации, равному 60 мм, для инвазивных процедур с использованием проводника диаметром 0,035 дюйма, устройство облегчает диагностику заболеваний вен и периферических артерий и помогает врачам выбрать правильный подход к лечению с учетом индивидуальных потребностей пациента.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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