Quick-Cross Катетер внутрисосудистый поддерживающий Найти похожие продукты
Поддерживающие катетеры Quick-Cross были первыми устройствами подобного типа, получившими одобрение FDA. С момента получения разрешения в 2004 году и благодаря лидирующим на рынке позициям линейки Quick-Cross тысячи врачей смогли преодолеть сложные анатомические структуры и произвести замену проводников, а также получить канал для доставки физиологического раствора и контрастного вещества.
Особенности
Прозрачное тело катетера
Прозрачное тело катетера
Лёгкая визуализация крови в катетере подтверждает наличие доступа в истинный просвет сосуда.
Лёгкая визуализация крови в катетере подтверждает наличие доступа в истинный просвет сосуда.
Лёгкая визуализация крови в катетере подтверждает наличие доступа в истинный просвет сосуда.
Три рентгеноконтрастных маркера
Три рентгеноконтрастных маркера
Отчетливые рентгеноконтрастные маркеры для подтверждения положения катетера.
Три рентгеноконтрастных маркера
Отчетливые рентгеноконтрастные маркеры для подтверждения положения катетера.
Три рентгеноконтрастных маркера
Отчетливые рентгеноконтрастные маркеры для подтверждения положения катетера.
Гидрофильное покрытие
Гидрофильное покрытие
Гидрофильное покрытие обеспечивает надежную проходимость.
Гидрофильное покрытие обеспечивает надежную проходимость.
Гидрофильное покрытие обеспечивает надежную проходимость.
Конический кончик с низким профилем
Конический кончик с низким профилем
Плавный переход от катетера к проводнику облегчает прохождение сложных поражений и позволяет контролировать путь через извилистые анатомические структуры и диффузные поражения.
Конический кончик с низким профилем
Плавный переход от катетера к проводнику облегчает прохождение сложных поражений и позволяет контролировать путь через извилистые анатомические структуры и диффузные поражения.
Конический кончик с низким профилем
Плавный переход от катетера к проводнику облегчает прохождение сложных поражений и позволяет контролировать путь через извилистые анатомические структуры и диффузные поражения.
Прозрачное тело катетера Три рентгеноконтрастных маркера Гидрофильное покрытие Конический кончик с низким профилем
Показать все особенности Скрыть особенности
Показать все документы Скрыть документы Tехнические характеристики Номер модели 518-032
Номер модели 518-032 Дистальный профиль кончика Внешний диаметр стержня дистально Рабочая длина Совместимость с проводником Совместимость с проводниковым катетером Минимальный внутренний диаметр оболочки Диаметр проксимальной части катетера Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами Номер модели 518-065
Номер модели 518-065 Дистальный профиль кончика Внешний диаметр стержня дистально Рабочая длина Совместимость с проводником Совместимость с проводниковым катетером Минимальный внутренний диаметр оболочки Диаметр проксимальной части катетера Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами Номер модели 518-033
Номер модели 518-033 Дистальный профиль кончика Внешний диаметр стержня дистально Рабочая длина Совместимость с проводником Совместимость с проводниковым катетером Минимальный внутренний диаметр оболочки Диаметр проксимальной части катетера Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами Номер модели 518-034
Номер модели 518-034 Дистальный профиль кончика Внешний диаметр стержня дистально Рабочая длина Совместимость с проводником Совместимость с проводниковым катетером Минимальный внутренний диаметр оболочки Диаметр проксимальной части катетера Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами Номер модели 518-035
Номер модели 518-035 Дистальный профиль кончика Внешний диаметр стержня дистально Рабочая длина Совместимость с проводником Совместимость с проводниковым катетером Минимальный внутренний диаметр оболочки Диаметр проксимальной части катетера Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами Номер модели 518-066
Номер модели 518-066 Дистальный профиль кончика Внешний диаметр стержня дистально Рабочая длина Совместимость с проводником Совместимость с проводниковым катетером Минимальный внутренний диаметр оболочки Диаметр проксимальной части катетера Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами Номер модели 518-036
Номер модели 518-036 Дистальный профиль кончика Внешний диаметр стержня дистально Рабочая длина Совместимость с проводником Совместимость с проводниковым катетером Минимальный внутренний диаметр оболочки Диаметр проксимальной части катетера Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами Номер модели 518-037
Номер модели 518-037 Дистальный профиль кончика Внешний диаметр стержня дистально Рабочая длина Совместимость с проводником Совместимость с проводниковым катетером Минимальный внутренний диаметр оболочки Диаметр проксимальной части катетера Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами Номер модели 518-038
Номер модели 518-038 Дистальный профиль кончика Внешний диаметр стержня дистально Рабочая длина Совместимость с проводником Совместимость с проводниковым катетером Минимальный внутренний диаметр оболочки Диаметр проксимальной части катетера Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами Номер модели 518-032
Номер модели 518-032 Дистальный профиль кончика Внешний диаметр стержня дистально Номер модели 518-065
Номер модели 518-065 Дистальный профиль кончика Внешний диаметр стержня дистально
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Показать все похожие продукты Скрыть похожие продукты Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте. Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/3966 Катетер внутрисосудистый. Всегда внимательно читайте сведения на этикетке и следуйте указаниям по применению. Медицинские устройства компании Philips следует использовать только врачам и медицинским бригадам, обученным проведению инвазивных процедур, включая обучение по применению данного устройства. Компания Philips оставляет за собой право вносить изменения в спецификации продукта без предварительного уведомления. © Koninklijke Philips N.V., 2025 г. Все права защищены. Товарные знаки являются собственностью компании Koninklijke Philips N.V. или их соответствующих владельцев.
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