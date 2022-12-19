Quick-Cross Extreme Катетер внутрисосудистый поддерживающий Найти похожие продукты
Поддерживающий катетер Quick-Cross Extreme, разработанный для самых сложных поражений, имеет новый уровень прочности. Оплетка из нержавеющей стали делает изделие прочнее, улучшает проходимость и передачу вращательных усилий. Три рентгеноконтрастных маркера, расположенных на равном расстоянии друг от друга, способствуют оценке параметров поражения и позиционированию катетера.
Особенности
Оплетка из нержавеющей стали
Оплетка из нержавеющей стали
Обеспечивает прочность изделия, улучшает проходимость и передачу вращательных усилий.
Оплетка из нержавеющей стали
Обеспечивает прочность изделия, улучшает проходимость и передачу вращательных усилий.
Оплетка из нержавеющей стали
Обеспечивает прочность изделия, улучшает проходимость и передачу вращательных усилий.
Три рентгеноконтрастных маркера
Три рентгеноконтрастных маркера
Три отчетливых рентгеноконтрастных маркера для подтверждения позиционирования.
Три рентгеноконтрастных маркера
Три отчетливых рентгеноконтрастных маркера для подтверждения позиционирования.
Три рентгеноконтрастных маркера
Три отчетливых рентгеноконтрастных маркера для подтверждения позиционирования.
Гидрофильное покрытие
Гидрофильное покрытие
Гидрофильное покрытие для улучшения проходимости.
Гидрофильное покрытие для улучшения проходимости.
Гидрофильное покрытие для улучшения проходимости.
Конический кончик с низким профилем
Конический кончик с низким профилем
Плавный переход от катетера к проводнику облегчает прохождение сложных поражений и позволяет контролировать путь через извилистые анатомические структуры и диффузные поражения.
Конический кончик с низким профилем
Плавный переход от катетера к проводнику облегчает прохождение сложных поражений и позволяет контролировать путь через извилистые анатомические структуры и диффузные поражения.
Конический кончик с низким профилем
Плавный переход от катетера к проводнику облегчает прохождение сложных поражений и позволяет контролировать путь через извилистые анатомические структуры и диффузные поражения.
Оплетка из нержавеющей стали Три рентгеноконтрастных маркера Гидрофильное покрытие Конический кончик с низким профилем
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Показать все документы Скрыть документы Tехнические характеристики Номер модели 518-084
Номер модели 518-084 Дистальный профиль кончика Внешний диаметр стержня дистально Рабочая длина Совместимость с проводником Совместимость с проводниковым катетером Минимальный внутренний диаметр оболочки Диаметр проксимальной части катетера Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами Номер модели 518-086
Номер модели 518-086 Дистальный профиль кончика Внешний диаметр стержня дистально Рабочая длина Совместимость с проводником Совместимость с проводниковым катетером Минимальный внутренний диаметр оболочки Диаметр проксимальной части катетера Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами Номер модели 518-088
Номер модели 518-088 Дистальный профиль кончика Внешний диаметр стержня дистально Рабочая длина Совместимость с проводником Совместимость с проводниковым катетером Минимальный внутренний диаметр оболочки Диаметр проксимальной части катетера Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами Номер модели 518-090
Номер модели 518-090 Дистальный профиль кончика Внешний диаметр стержня дистально Рабочая длина Совместимость с проводником Совместимость с проводниковым катетером Минимальный внутренний диаметр оболочки Диаметр проксимальной части катетера Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами Номер модели 518-092
Номер модели 518-092 Дистальный профиль кончика Внешний диаметр стержня дистально Рабочая длина Совместимость с проводником Совместимость с проводниковым катетером Минимальный внутренний диаметр оболочки Диаметр проксимальной части катетера Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами Номер модели 518-076
Номер модели 518-076 Дистальный профиль кончика Внешний диаметр стержня дистально Рабочая длина Совместимость с проводником Совместимость с проводниковым катетером Минимальный внутренний диаметр оболочки Диаметр проксимальной части катетера Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами Номер модели 518-078
Номер модели 518-078 Дистальный профиль кончика Внешний диаметр стержня дистально Рабочая длина Совместимость с проводником Совместимость с проводниковым катетером Минимальный внутренний диаметр оболочки Диаметр проксимальной части катетера Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами Номер модели 518-080
Номер модели 518-080 Дистальный профиль кончика Внешний диаметр стержня дистально Рабочая длина Совместимость с проводником Совместимость с проводниковым катетером Минимальный внутренний диаметр оболочки Диаметр проксимальной части катетера Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами Номер модели 518-082
Номер модели 518-082 Дистальный профиль кончика Внешний диаметр стержня дистально Рабочая длина Совместимость с проводником Совместимость с проводниковым катетером Минимальный внутренний диаметр оболочки Диаметр проксимальной части катетера Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами Номер модели 518-084
Номер модели 518-084 Дистальный профиль кончика Внешний диаметр стержня дистально Номер модели 518-086
Номер модели 518-086 Дистальный профиль кончика Внешний диаметр стержня дистально
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Показать все похожие продукты Скрыть похожие продукты Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте. Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/3966 Катетер внутрисосудистый
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