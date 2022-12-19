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Quick-Cross Extreme

Катетер внутрисосудистый поддерживающий

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Поддерживающий катетер Quick-Cross Extreme, разработанный для самых сложных поражений, имеет новый уровень прочности. Оплетка из нержавеющей стали делает изделие прочнее, улучшает проходимость и передачу вращательных усилий. Три рентгеноконтрастных маркера, расположенных на равном расстоянии друг от друга, способствуют оценке параметров поражения и позиционированию катетера.

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Особенности
Оплетка из нержавеющей стали

Оплетка из нержавеющей стали

Обеспечивает прочность изделия, улучшает проходимость и передачу вращательных усилий.

Оплетка из нержавеющей стали

Обеспечивает прочность изделия, улучшает проходимость и передачу вращательных усилий.

Оплетка из нержавеющей стали

Обеспечивает прочность изделия, улучшает проходимость и передачу вращательных усилий.
Три рентгеноконтрастных маркера

Три рентгеноконтрастных маркера

Три отчетливых рентгеноконтрастных маркера для подтверждения позиционирования.

Три рентгеноконтрастных маркера

Три отчетливых рентгеноконтрастных маркера для подтверждения позиционирования.

Три рентгеноконтрастных маркера

Три отчетливых рентгеноконтрастных маркера для подтверждения позиционирования.
Гидрофильное покрытие

Гидрофильное покрытие

Гидрофильное покрытие для улучшения проходимости.

Гидрофильное покрытие

Гидрофильное покрытие для улучшения проходимости.

Гидрофильное покрытие

Гидрофильное покрытие для улучшения проходимости.
Конический кончик с низким профилем

Конический кончик с низким профилем

Плавный переход от катетера к проводнику облегчает прохождение сложных поражений и позволяет контролировать путь через извилистые анатомические структуры и диффузные поражения.

Конический кончик с низким профилем

Плавный переход от катетера к проводнику облегчает прохождение сложных поражений и позволяет контролировать путь через извилистые анатомические структуры и диффузные поражения.

Конический кончик с низким профилем

Плавный переход от катетера к проводнику облегчает прохождение сложных поражений и позволяет контролировать путь через извилистые анатомические структуры и диффузные поражения.
  • Оплетка из нержавеющей стали
  • Три рентгеноконтрастных маркера
  • Гидрофильное покрытие
  • Конический кончик с низким профилем
Посмотреть все особенности
Оплетка из нержавеющей стали

Оплетка из нержавеющей стали

Обеспечивает прочность изделия, улучшает проходимость и передачу вращательных усилий.

Оплетка из нержавеющей стали

Обеспечивает прочность изделия, улучшает проходимость и передачу вращательных усилий.

Оплетка из нержавеющей стали

Обеспечивает прочность изделия, улучшает проходимость и передачу вращательных усилий.
Три рентгеноконтрастных маркера

Три рентгеноконтрастных маркера

Три отчетливых рентгеноконтрастных маркера для подтверждения позиционирования.

Три рентгеноконтрастных маркера

Три отчетливых рентгеноконтрастных маркера для подтверждения позиционирования.

Три рентгеноконтрастных маркера

Три отчетливых рентгеноконтрастных маркера для подтверждения позиционирования.
Гидрофильное покрытие

Гидрофильное покрытие

Гидрофильное покрытие для улучшения проходимости.

Гидрофильное покрытие

Гидрофильное покрытие для улучшения проходимости.

Гидрофильное покрытие

Гидрофильное покрытие для улучшения проходимости.
Конический кончик с низким профилем

Конический кончик с низким профилем

Плавный переход от катетера к проводнику облегчает прохождение сложных поражений и позволяет контролировать путь через извилистые анатомические структуры и диффузные поражения.

Конический кончик с низким профилем

Плавный переход от катетера к проводнику облегчает прохождение сложных поражений и позволяет контролировать путь через извилистые анатомические структуры и диффузные поражения.

Конический кончик с низким профилем

Плавный переход от катетера к проводнику облегчает прохождение сложных поражений и позволяет контролировать путь через извилистые анатомические структуры и диффузные поражения.

Документация

Брошюра (1)

Брошюра

Брошюра (1)

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Брошюра (1)

Брошюра

Tехнические характеристики

Номер модели 518-084
Номер модели 518-084
Дистальный профиль кончика
  • 1,9 F/ 0,025"
Внешний диаметр стержня дистально
  • 0,034"
Рабочая длина
  • 135 см
Совместимость с проводником
  • 0,014"
Совместимость с проводниковым катетером
  • 5 F
Минимальный внутренний диаметр оболочки
  • 4 F
Диаметр проксимальной части катетера
  • 0,042"
Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами
  • 15 мм
Номер модели 518-086
Номер модели 518-086
Дистальный профиль кончика
  • 1,9 F/ 0,025"
Внешний диаметр стержня дистально
  • 0,034"
Рабочая длина
  • 150 см
Совместимость с проводником
  • 0,014"
Совместимость с проводниковым катетером
  • 5 F
Минимальный внутренний диаметр оболочки
  • 4 F
Диаметр проксимальной части катетера
  • 0,042"
Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами
  • 15 мм
Номер модели 518-088
Номер модели 518-088
Дистальный профиль кончика
  • 2,1 F/ 0,028"
Внешний диаметр стержня дистально
  • 0,038"
Рабочая длина
  • 90 см
Совместимость с проводником
  • 0,018"
Совместимость с проводниковым катетером
  • 5 F
Минимальный внутренний диаметр оболочки
  • 4 F
Диаметр проксимальной части катетера
  • 0,044"
Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами
  • 15 мм
Номер модели 518-090
Номер модели 518-090
Дистальный профиль кончика
  • 2,1 F/ 0,028"
Внешний диаметр стержня дистально
  • 0,038"
Рабочая длина
  • 135 см
Совместимость с проводником
  • 0,018"
Совместимость с проводниковым катетером
  • 5 F
Минимальный внутренний диаметр оболочки
  • 4 F
Диаметр проксимальной части катетера
  • 0,044"
Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами
  • 15 мм
Номер модели 518-092
Номер модели 518-092
Дистальный профиль кончика
  • 2,1 F/ 0,028"
Внешний диаметр стержня дистально
  • 0,038"
Рабочая длина
  • 150 см
Совместимость с проводником
  • 0,018"
Совместимость с проводниковым катетером
  • 5 F
Минимальный внутренний диаметр оболочки
  • 4 F
Диаметр проксимальной части катетера
  • 0,044"
Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами
  • 15 мм
Номер модели 518-076
Номер модели 518-076
Дистальный профиль кончика
  • 3,2 F/ 0,042"
Внешний диаметр стержня дистально
  • 0,052"
Рабочая длина
  • 65 см
Совместимость с проводником
  • 0,035"
Совместимость с проводниковым катетером
  • --
Минимальный внутренний диаметр оболочки
  • 5 F
Диаметр проксимальной части катетера
  • 0,059"
Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами
  • 50 мм
Номер модели 518-078
Номер модели 518-078
Дистальный профиль кончика
  • 3,2 F/ 0,042"
Внешний диаметр стержня дистально
  • 0,052"
Рабочая длина
  • 90 см
Совместимость с проводником
  • 0,035"
Совместимость с проводниковым катетером
  • --
Минимальный внутренний диаметр оболочки
  • 5 F
Диаметр проксимальной части катетера
  • 0,059"
Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами
  • 50 мм
Номер модели 518-080
Номер модели 518-080
Дистальный профиль кончика
  • 3,2 F/ 0,042"
Внешний диаметр стержня дистально
  • 0,052"
Рабочая длина
  • 135 см
Совместимость с проводником
  • 0,035"
Совместимость с проводниковым катетером
  • --
Минимальный внутренний диаметр оболочки
  • 5 F
Диаметр проксимальной части катетера
  • 0,059"
Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами
  • 50 мм
Номер модели 518-082
Номер модели 518-082
Дистальный профиль кончика
  • 3,2 F/ 0,042"
Внешний диаметр стержня дистально
  • 0,052"
Рабочая длина
  • 150 см
Совместимость с проводником
  • 0,035"
Совместимость с проводниковым катетером
  • --
Минимальный внутренний диаметр оболочки
  • 5 F
Диаметр проксимальной части катетера
  • 0,059"
Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами
  • 50 мм
Номер модели 518-084
Номер модели 518-084
Дистальный профиль кончика
  • 1,9 F/ 0,025"
Внешний диаметр стержня дистально
  • 0,034"
Номер модели 518-086
Номер модели 518-086
Дистальный профиль кончика
  • 1,9 F/ 0,025"
Внешний диаметр стержня дистально
  • 0,034"
Посмотреть все характеристики
Номер модели 518-084
Номер модели 518-084
Дистальный профиль кончика
  • 1,9 F/ 0,025"
Внешний диаметр стержня дистально
  • 0,034"
Рабочая длина
  • 135 см
Совместимость с проводником
  • 0,014"
Совместимость с проводниковым катетером
  • 5 F
Минимальный внутренний диаметр оболочки
  • 4 F
Диаметр проксимальной части катетера
  • 0,042"
Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами
  • 15 мм
Номер модели 518-086
Номер модели 518-086
Дистальный профиль кончика
  • 1,9 F/ 0,025"
Внешний диаметр стержня дистально
  • 0,034"
Рабочая длина
  • 150 см
Совместимость с проводником
  • 0,014"
Совместимость с проводниковым катетером
  • 5 F
Минимальный внутренний диаметр оболочки
  • 4 F
Диаметр проксимальной части катетера
  • 0,042"
Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами
  • 15 мм
Номер модели 518-088
Номер модели 518-088
Дистальный профиль кончика
  • 2,1 F/ 0,028"
Внешний диаметр стержня дистально
  • 0,038"
Рабочая длина
  • 90 см
Совместимость с проводником
  • 0,018"
Совместимость с проводниковым катетером
  • 5 F
Минимальный внутренний диаметр оболочки
  • 4 F
Диаметр проксимальной части катетера
  • 0,044"
Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами
  • 15 мм
Номер модели 518-090
Номер модели 518-090
Дистальный профиль кончика
  • 2,1 F/ 0,028"
Внешний диаметр стержня дистально
  • 0,038"
Рабочая длина
  • 135 см
Совместимость с проводником
  • 0,018"
Совместимость с проводниковым катетером
  • 5 F
Минимальный внутренний диаметр оболочки
  • 4 F
Диаметр проксимальной части катетера
  • 0,044"
Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами
  • 15 мм
Номер модели 518-092
Номер модели 518-092
Дистальный профиль кончика
  • 2,1 F/ 0,028"
Внешний диаметр стержня дистально
  • 0,038"
Рабочая длина
  • 150 см
Совместимость с проводником
  • 0,018"
Совместимость с проводниковым катетером
  • 5 F
Минимальный внутренний диаметр оболочки
  • 4 F
Диаметр проксимальной части катетера
  • 0,044"
Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами
  • 15 мм
Номер модели 518-076
Номер модели 518-076
Дистальный профиль кончика
  • 3,2 F/ 0,042"
Внешний диаметр стержня дистально
  • 0,052"
Рабочая длина
  • 65 см
Совместимость с проводником
  • 0,035"
Совместимость с проводниковым катетером
  • --
Минимальный внутренний диаметр оболочки
  • 5 F
Диаметр проксимальной части катетера
  • 0,059"
Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами
  • 50 мм
Номер модели 518-078
Номер модели 518-078
Дистальный профиль кончика
  • 3,2 F/ 0,042"
Внешний диаметр стержня дистально
  • 0,052"
Рабочая длина
  • 90 см
Совместимость с проводником
  • 0,035"
Совместимость с проводниковым катетером
  • --
Минимальный внутренний диаметр оболочки
  • 5 F
Диаметр проксимальной части катетера
  • 0,059"
Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами
  • 50 мм
Номер модели 518-080
Номер модели 518-080
Дистальный профиль кончика
  • 3,2 F/ 0,042"
Внешний диаметр стержня дистально
  • 0,052"
Рабочая длина
  • 135 см
Совместимость с проводником
  • 0,035"
Совместимость с проводниковым катетером
  • --
Минимальный внутренний диаметр оболочки
  • 5 F
Диаметр проксимальной части катетера
  • 0,059"
Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами
  • 50 мм
Номер модели 518-082
Номер модели 518-082
Дистальный профиль кончика
  • 3,2 F/ 0,042"
Внешний диаметр стержня дистально
  • 0,052"
Рабочая длина
  • 150 см
Совместимость с проводником
  • 0,035"
Совместимость с проводниковым катетером
  • --
Минимальный внутренний диаметр оболочки
  • 5 F
Диаметр проксимальной части катетера
  • 0,059"
Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами
  • 50 мм
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/3966 Катетер внутрисосудистый

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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