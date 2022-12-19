Quick-Cross Select Катетер внутрисосудистый поддерживающий Найти похожие продукты
Катетеры Quick-Cross Select созданы для наиболее сложных клинических случаев. Катетер обеспечивает направленный доступ к разветвленным анатомическим структурам, сложным и диффузным поражениям артерий благодаря углу изгиба 45 градусов. Конический кончик с низким профилем способствует плавному переходу от катетера к проводнику.
Особенности
Оплётка из нержавеющей стали
Оплётка из нержавеющей стали
Обеспечивает дополнительную прочность, оптимальную передачу вращательных и толкательных усилий.
Оплётка из нержавеющей стали
Обеспечивает дополнительную прочность, оптимальную передачу вращательных и толкательных усилий.
Оплётка из нержавеющей стали
Обеспечивает дополнительную прочность, оптимальную передачу вращательных и толкательных усилий.
Кончик с углом изгиба 45˚
Кончик с углом изгиба 45˚
Обеспечивает возможность доступа к сложным анатомическим структурам и диффузным поражениям.
Кончик с углом изгиба 45˚
Обеспечивает возможность доступа к сложным анатомическим структурам и диффузным поражениям.
Кончик с углом изгиба 45˚
Обеспечивает возможность доступа к сложным анатомическим структурам и диффузным поражениям.
Три рентгеноконтрастных маркера
Три рентгеноконтрастных маркера
Рентгеноконтрастные маркеры для подтверждения положения катетера.
Три рентгеноконтрастных маркера
Рентгеноконтрастные маркеры для подтверждения положения катетера.
Три рентгеноконтрастных маркера
Рентгеноконтрастные маркеры для подтверждения положения катетера.
Гидрофильное покрытие
Гидрофильное покрытие
Гидрофильное покрытие обеспечивает лёгкое прохождение катетера.
Гидрофильное покрытие обеспечивает лёгкое прохождение катетера.
Гидрофильное покрытие обеспечивает лёгкое прохождение катетера.
Конический кончик с низким профилем
Конический кончик с низким профилем
Плавный переход от катетера к проводнику облегчает прохождение сложных поражений и позволяет контролировать путь через извилистые анатомические структуры и диффузные поражения.
Конический кончик с низким профилем
Плавный переход от катетера к проводнику облегчает прохождение сложных поражений и позволяет контролировать путь через извилистые анатомические структуры и диффузные поражения.
Конический кончик с низким профилем
Плавный переход от катетера к проводнику облегчает прохождение сложных поражений и позволяет контролировать путь через извилистые анатомические структуры и диффузные поражения.
Оплётка из нержавеющей стали Кончик с углом изгиба 45˚ Три рентгеноконтрастных маркера Гидрофильное покрытие
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Показать все документы Скрыть документы Tехнические характеристики Номер модели 518-085
Номер модели 518-085 Дистальный профиль кончика Внешний диаметр стержня дистально Рабочая длина Совместимость с проводником Cовместимость с проводниковым катетером Минимальный внутренний диаметр оболочки Диаметр проксимальной части катетера Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами Угол изгиба Номер модели 518-087
Номер модели 518-087 Дистальный профиль кончика Внешний диаметр стержня дистально Рабочая длина Совместимость с проводником Cовместимость с проводниковым катетером Минимальный внутренний диаметр оболочки Диаметр проксимальной части катетера Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами Угол изгиба Номер модели 518-089
Номер модели 518-089 Дистальный профиль кончика Внешний диаметр стержня дистально Рабочая длина Совместимость с проводником Cовместимость с проводниковым катетером Минимальный внутренний диаметр оболочки Диаметр проксимальной части катетера Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами Угол изгиба Номер модели 518-091
Номер модели 518-091 Дистальный профиль кончика Внешний диаметр стержня дистально Рабочая длина Совместимость с проводником Cовместимость с проводниковым катетером Минимальный внутренний диаметр оболочки Диаметр проксимальной части катетера Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами Угол изгиба Номер модели 518-093
Номер модели 518-093 Дистальный профиль кончика Внешний диаметр стержня дистально Рабочая длина Совместимость с проводником Cовместимость с проводниковым катетером Минимальный внутренний диаметр оболочки Диаметр проксимальной части катетера Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами Угол изгиба Номер модели 518-077
Номер модели 518-077 Дистальный профиль кончика Внешний диаметр стержня дистально Рабочая длина Совместимость с проводником Cовместимость с проводниковым катетером Минимальный внутренний диаметр оболочки Диаметр проксимальной части катетера Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами Угол изгиба Номер модели 518-079
Номер модели 518-079 Дистальный профиль кончика Внешний диаметр стержня дистально Рабочая длина Совместимость с проводником Cовместимость с проводниковым катетером Минимальный внутренний диаметр оболочки Диаметр проксимальной части катетера Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами Угол изгиба Номер модели 518-081
Номер модели 518-081 Дистальный профиль кончика Внешний диаметр стержня дистально Рабочая длина Совместимость с проводником Cовместимость с проводниковым катетером Минимальный внутренний диаметр оболочки Диаметр проксимальной части катетера Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами Угол изгиба Номер модели 518-083
Номер модели 518-083 Дистальный профиль кончика Внешний диаметр стержня дистально Рабочая длина Совместимость с проводником Cовместимость с проводниковым катетером Минимальный внутренний диаметр оболочки Диаметр проксимальной части катетера Расстояние между рентгеноконтрастными маркерами Угол изгиба Номер модели 518-085
Номер модели 518-085 Дистальный профиль кончика Внешний диаметр стержня дистально Номер модели 518-087
Номер модели 518-087 Дистальный профиль кончика Внешний диаметр стержня дистально
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Показать все похожие продукты Скрыть похожие продукты Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте. Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/3966 Катетер внутрисосудистый Всегда внимательно читайте сведения на этикетке и следуйте указаниям по применению. Медицинские устройства компании Philips следует использовать только врачам и медицинским бригадам, обученным проведению инвазивных процедур, включая обучение по применению данного устройства. Компания Philips оставляет за собой право вносить изменения в спецификации продукта без предварительного уведомления. © Koninklijke Philips N.V., 2025 г. Все права защищены. Товарные знаки являются собственностью компании Koninklijke Philips N.V. или их соответствующих владельцев.
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