Цифровой катетер для ВСУЗИ Philips Reconnaissance PV .018 OTW Цифровой катетер для ВСУЗИ

Цифровой катетер для ВСУЗИ Reconnaissance PV .018 OTW представляет собой единственный на рынке катетер диаметром 0,018 дюйма с доставкой по проводнику. Вся конструкция катетера, от проксимальной до дистальной части, усовершенствована с целью обеспечения четкой визуализации анатомических структур, что дает врачу возможность подобрать оптимальную тактику лечения. Такие ключевые характеристики, как конический кончик, твердый сердечник, система доставки по проводнику и увеличенная рабочая длина, обеспечивают возможность доставки, превосходящую ожидания, усовершенствованный рабочий процесс и еще более стабильно высокое качество изображений.