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Цифровой катетер для ВСУЗИ Philips Reconnaissance PV .018 OTW

Цифровой катетер для ВСУЗИ

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Цифровой катетер для ВСУЗИ Reconnaissance PV .018 OTW представляет собой единственный на рынке катетер диаметром 0,018 дюйма с доставкой по проводнику. Вся конструкция катетера, от проксимальной до дистальной части, усовершенствована с целью обеспечения четкой визуализации анатомических структур, что дает врачу возможность подобрать оптимальную тактику лечения. Такие ключевые характеристики, как конический кончик, твердый сердечник, система доставки по проводнику и увеличенная рабочая длина, обеспечивают возможность доставки, превосходящую ожидания, усовершенствованный рабочий процесс и еще более стабильно высокое качество изображений.

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Особенности
ВСУЗИ помогает jоценить заболевание
ВСУЗИ помогает оценить заболевание

ВСУЗИ помогает оценить заболевание

Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает врачам оценивать такие маркеры заболевания, как объем бляшки, расположение и морфология пораженного участка, степень кальцификации и наличие тромба. ВСУЗИ также обеспечивает анализ критически важных показателей, таких как параметры поперечного сечения просвета, и помогает диагностировать заболевание.

ВСУЗИ помогает оценить заболевание

ВСУЗИ помогает оценить заболевание
Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает врачам оценивать такие маркеры заболевания, как объем бляшки, расположение и морфология пораженного участка, степень кальцификации и наличие тромба. ВСУЗИ также обеспечивает анализ критически важных показателей, таких как параметры поперечного сечения просвета, и помогает диагностировать заболевание.

ВСУЗИ помогает оценить заболевание

Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает врачам оценивать такие маркеры заболевания, как объем бляшки, расположение и морфология пораженного участка, степень кальцификации и наличие тромба. ВСУЗИ также обеспечивает анализ критически важных показателей, таких как параметры поперечного сечения просвета, и помогает диагностировать заболевание.
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ВСУЗИ помогает jоценить заболевание
ВСУЗИ помогает оценить заболевание

ВСУЗИ помогает оценить заболевание

Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает врачам оценивать такие маркеры заболевания, как объем бляшки, расположение и морфология пораженного участка, степень кальцификации и наличие тромба. ВСУЗИ также обеспечивает анализ критически важных показателей, таких как параметры поперечного сечения просвета, и помогает диагностировать заболевание.
Помощь в принятии решений о проведении инвазивных процедур
Помощь в принятии решений о проведении инвазивных процедур

Помощь в принятии решений о проведении инвазивных процедур

ВСУЗИ не только обеспечивает диагностическую визуализацию в режиме реального времени для заболеваний периферических артерий, но может также помогать врачам в выборе правильной методики ангиопластики с учетом индивидуальных потребностей пациента, выполнять оценку эффективности инвазивной процедуры и облегчать доставку эндоваскулярных инструментов. Кроме того, данный метод визуализации помогает врачам определять оптимальный размер инструмента для достижения наилучшего результата.

Помощь в принятии решений о проведении инвазивных процедур

Помощь в принятии решений о проведении инвазивных процедур
ВСУЗИ не только обеспечивает диагностическую визуализацию в режиме реального времени для заболеваний периферических артерий, но может также помогать врачам в выборе правильной методики ангиопластики с учетом индивидуальных потребностей пациента, выполнять оценку эффективности инвазивной процедуры и облегчать доставку эндоваскулярных инструментов. Кроме того, данный метод визуализации помогает врачам определять оптимальный размер инструмента для достижения наилучшего результата.

Помощь в принятии решений о проведении инвазивных процедур

ВСУЗИ не только обеспечивает диагностическую визуализацию в режиме реального времени для заболеваний периферических артерий, но может также помогать врачам в выборе правильной методики ангиопластики с учетом индивидуальных потребностей пациента, выполнять оценку эффективности инвазивной процедуры и облегчать доставку эндоваскулярных инструментов. Кроме того, данный метод визуализации помогает врачам определять оптимальный размер инструмента для достижения наилучшего результата.
Click here for more information
Помощь в принятии решений о проведении инвазивных процедур
Помощь в принятии решений о проведении инвазивных процедур

Помощь в принятии решений о проведении инвазивных процедур

ВСУЗИ не только обеспечивает диагностическую визуализацию в режиме реального времени для заболеваний периферических артерий, но может также помогать врачам в выборе правильной методики ангиопластики с учетом индивидуальных потребностей пациента, выполнять оценку эффективности инвазивной процедуры и облегчать доставку эндоваскулярных инструментов. Кроме того, данный метод визуализации помогает врачам определять оптимальный размер инструмента для достижения наилучшего результата.
Подтверждение результатов лечения
Подтверждение результатов лечения

Подтверждение результатов лечения

Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает подтвердить результаты, включая полноту лечения, прилегание стента, информацию о его позиционировании и необходимости введения тромболитиков. Визуализация с использованием функции ChromaFlo, например, может использоваться для определения аппозиции стента путем отображения кровотока.

Подтверждение результатов лечения

Подтверждение результатов лечения
Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает подтвердить результаты, включая полноту лечения, прилегание стента, информацию о его позиционировании и необходимости введения тромболитиков. Визуализация с использованием функции ChromaFlo, например, может использоваться для определения аппозиции стента путем отображения кровотока.

Подтверждение результатов лечения

Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает подтвердить результаты, включая полноту лечения, прилегание стента, информацию о его позиционировании и необходимости введения тромболитиков. Визуализация с использованием функции ChromaFlo, например, может использоваться для определения аппозиции стента путем отображения кровотока.
Click here for more information
Подтверждение результатов лечения
Подтверждение результатов лечения

Подтверждение результатов лечения

Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает подтвердить результаты, включая полноту лечения, прилегание стента, информацию о его позиционировании и необходимости введения тромболитиков. Визуализация с использованием функции ChromaFlo, например, может использоваться для определения аппозиции стента путем отображения кровотока.
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке

Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке
Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке

Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.
Click here for more information
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке

Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.
  • ВСУЗИ помогает jоценить заболевание
  • Помощь в принятии решений о проведении инвазивных процедур
  • Подтверждение результатов лечения
  • Оценка прилегания стента к сосудистой стенке
Посмотреть все особенности
ВСУЗИ помогает jоценить заболевание
ВСУЗИ помогает оценить заболевание

ВСУЗИ помогает оценить заболевание

Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает врачам оценивать такие маркеры заболевания, как объем бляшки, расположение и морфология пораженного участка, степень кальцификации и наличие тромба. ВСУЗИ также обеспечивает анализ критически важных показателей, таких как параметры поперечного сечения просвета, и помогает диагностировать заболевание.

ВСУЗИ помогает оценить заболевание

ВСУЗИ помогает оценить заболевание
Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает врачам оценивать такие маркеры заболевания, как объем бляшки, расположение и морфология пораженного участка, степень кальцификации и наличие тромба. ВСУЗИ также обеспечивает анализ критически важных показателей, таких как параметры поперечного сечения просвета, и помогает диагностировать заболевание.

ВСУЗИ помогает оценить заболевание

Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает врачам оценивать такие маркеры заболевания, как объем бляшки, расположение и морфология пораженного участка, степень кальцификации и наличие тромба. ВСУЗИ также обеспечивает анализ критически важных показателей, таких как параметры поперечного сечения просвета, и помогает диагностировать заболевание.
Click here for more information
ВСУЗИ помогает jоценить заболевание
ВСУЗИ помогает оценить заболевание

ВСУЗИ помогает оценить заболевание

Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает врачам оценивать такие маркеры заболевания, как объем бляшки, расположение и морфология пораженного участка, степень кальцификации и наличие тромба. ВСУЗИ также обеспечивает анализ критически важных показателей, таких как параметры поперечного сечения просвета, и помогает диагностировать заболевание.
Помощь в принятии решений о проведении инвазивных процедур
Помощь в принятии решений о проведении инвазивных процедур

Помощь в принятии решений о проведении инвазивных процедур

ВСУЗИ не только обеспечивает диагностическую визуализацию в режиме реального времени для заболеваний периферических артерий, но может также помогать врачам в выборе правильной методики ангиопластики с учетом индивидуальных потребностей пациента, выполнять оценку эффективности инвазивной процедуры и облегчать доставку эндоваскулярных инструментов. Кроме того, данный метод визуализации помогает врачам определять оптимальный размер инструмента для достижения наилучшего результата.

Помощь в принятии решений о проведении инвазивных процедур

Помощь в принятии решений о проведении инвазивных процедур
ВСУЗИ не только обеспечивает диагностическую визуализацию в режиме реального времени для заболеваний периферических артерий, но может также помогать врачам в выборе правильной методики ангиопластики с учетом индивидуальных потребностей пациента, выполнять оценку эффективности инвазивной процедуры и облегчать доставку эндоваскулярных инструментов. Кроме того, данный метод визуализации помогает врачам определять оптимальный размер инструмента для достижения наилучшего результата.

Помощь в принятии решений о проведении инвазивных процедур

ВСУЗИ не только обеспечивает диагностическую визуализацию в режиме реального времени для заболеваний периферических артерий, но может также помогать врачам в выборе правильной методики ангиопластики с учетом индивидуальных потребностей пациента, выполнять оценку эффективности инвазивной процедуры и облегчать доставку эндоваскулярных инструментов. Кроме того, данный метод визуализации помогает врачам определять оптимальный размер инструмента для достижения наилучшего результата.
Click here for more information
Помощь в принятии решений о проведении инвазивных процедур
Помощь в принятии решений о проведении инвазивных процедур

Помощь в принятии решений о проведении инвазивных процедур

ВСУЗИ не только обеспечивает диагностическую визуализацию в режиме реального времени для заболеваний периферических артерий, но может также помогать врачам в выборе правильной методики ангиопластики с учетом индивидуальных потребностей пациента, выполнять оценку эффективности инвазивной процедуры и облегчать доставку эндоваскулярных инструментов. Кроме того, данный метод визуализации помогает врачам определять оптимальный размер инструмента для достижения наилучшего результата.
Подтверждение результатов лечения
Подтверждение результатов лечения

Подтверждение результатов лечения

Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает подтвердить результаты, включая полноту лечения, прилегание стента, информацию о его позиционировании и необходимости введения тромболитиков. Визуализация с использованием функции ChromaFlo, например, может использоваться для определения аппозиции стента путем отображения кровотока.

Подтверждение результатов лечения

Подтверждение результатов лечения
Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает подтвердить результаты, включая полноту лечения, прилегание стента, информацию о его позиционировании и необходимости введения тромболитиков. Визуализация с использованием функции ChromaFlo, например, может использоваться для определения аппозиции стента путем отображения кровотока.

Подтверждение результатов лечения

Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает подтвердить результаты, включая полноту лечения, прилегание стента, информацию о его позиционировании и необходимости введения тромболитиков. Визуализация с использованием функции ChromaFlo, например, может использоваться для определения аппозиции стента путем отображения кровотока.
Click here for more information
Подтверждение результатов лечения
Подтверждение результатов лечения

Подтверждение результатов лечения

Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает подтвердить результаты, включая полноту лечения, прилегание стента, информацию о его позиционировании и необходимости введения тромболитиков. Визуализация с использованием функции ChromaFlo, например, может использоваться для определения аппозиции стента путем отображения кровотока.
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке

Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке
Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке

Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.
Click here for more information
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке

Оценка прилегания стента к сосудистой стенке

Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.

Tехнические характеристики

Reconnaissance PV .018 OTW
Reconnaissance PV .018 OTW
Минимальный диаметр проводникового катетера
  • 5 F
Максимальный диаметр визуализации
  • 20 мм
Частота
  • 0,071 дюйма
Частота
  • 20 МГц
Максимальный диаметр проводника
  • 0,018 дюйма
Рабочая длина
  • 150 см
Reconnaissance PV .018 OTW
Reconnaissance PV .018 OTW
Минимальный диаметр проводникового катетера
  • 5 F
Максимальный диаметр визуализации
  • 20 мм
Посмотреть все характеристики
Reconnaissance PV .018 OTW
Reconnaissance PV .018 OTW
Минимальный диаметр проводникового катетера
  • 5 F
Максимальный диаметр визуализации
  • 20 мм
Частота
  • 0,071 дюйма
Частота
  • 20 МГц
Максимальный диаметр проводника
  • 0,018 дюйма
Рабочая длина
  • 150 см
  • *Безопасность и эффективность VH ВСУЗИ для характеристики сосудистых поражений и типов тканей не установлена.
  • 1. Nair A, Margolis M, Kuban B, Vince D. Automated Coronary Plaque Characterisation with Intravascular Ultrasound Backscatter: Ex Vivo Validation. EuroIntervention. 2007; 3: 113-120.
  • Доступность продукта зависит от разрешения регулирующих органов страны. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным торговым представителем, чтобы проверить доступность в вашей стране.
  • Всегда внимательно читайте сведения на этикетке и следуйте указаниям по применению.
  • Медицинские устройства компании Philips следует использовать только врачам и медицинским бригадам, обученным проведению инвазивных процедур, включая обучение по применению данного устройства.
  • Компания Philips оставляет за собой право вносить изменения в спецификации продукта без предварительного уведомления.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2024/22190 Катетер для цифровых внутрисосудистых ультразвуковых исследований Reconnaissance PV .018 OTW

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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