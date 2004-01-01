Цифровой катетер для ВСУЗИ Philips Reconnaissance PV .018 OTW

Цифровой катетер для ВСУЗИ Reconnaissance PV .018 OTW представляет собой единственный на рынке катетер диаметром 0,018 дюйма с доставкой по проводнику. Вся конструкция катетера, от проксимальной до дистальной части, усовершенствована с целью обеспечения четкой визуализации анатомических структур, что дает врачу возможность подобрать оптимальную тактику лечения. Такие ключевые характеристики, как конический кончик, твердый сердечник, система доставки по проводнику и увеличенная рабочая длина, обеспечивают возможность доставки, превосходящую ожидания, усовершенствованный рабочий процесс и еще более стабильно высокое качество изображений.
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Особенности
ВСУЗИ помогает jоценить заболевание
ВСУЗИ помогает оценить заболевание
Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает врачам оценивать такие маркеры заболевания, как объем бляшки, расположение и морфология пораженного участка, степень кальцификации и наличие тромба. ВСУЗИ также обеспечивает анализ критически важных показателей, таких как параметры поперечного сечения просвета, и помогает диагностировать заболевание.
ВСУЗИ помогает оценить заболевание
Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает врачам оценивать такие маркеры заболевания, как объем бляшки, расположение и морфология пораженного участка, степень кальцификации и наличие тромба. ВСУЗИ также обеспечивает анализ критически важных показателей, таких как параметры поперечного сечения просвета, и помогает диагностировать заболевание.
ВСУЗИ помогает оценить заболевание
Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает врачам оценивать такие маркеры заболевания, как объем бляшки, расположение и морфология пораженного участка, степень кальцификации и наличие тромба. ВСУЗИ также обеспечивает анализ критически важных показателей, таких как параметры поперечного сечения просвета, и помогает диагностировать заболевание.
Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает врачам оценивать такие маркеры заболевания, как объем бляшки, расположение и морфология пораженного участка, степень кальцификации и наличие тромба. ВСУЗИ также обеспечивает анализ критически важных показателей, таких как параметры поперечного сечения просвета, и помогает диагностировать заболевание.
Помощь в принятии решений о проведении инвазивных процедур
Помощь в принятии решений о проведении инвазивных процедур
ВСУЗИ не только обеспечивает диагностическую визуализацию в режиме реального времени для заболеваний периферических артерий, но может также помогать врачам в выборе правильной методики ангиопластики с учетом индивидуальных потребностей пациента, выполнять оценку эффективности инвазивной процедуры и облегчать доставку эндоваскулярных инструментов. Кроме того, данный метод визуализации помогает врачам определять оптимальный размер инструмента для достижения наилучшего результата.
Помощь в принятии решений о проведении инвазивных процедур
ВСУЗИ не только обеспечивает диагностическую визуализацию в режиме реального времени для заболеваний периферических артерий, но может также помогать врачам в выборе правильной методики ангиопластики с учетом индивидуальных потребностей пациента, выполнять оценку эффективности инвазивной процедуры и облегчать доставку эндоваскулярных инструментов. Кроме того, данный метод визуализации помогает врачам определять оптимальный размер инструмента для достижения наилучшего результата.
Помощь в принятии решений о проведении инвазивных процедур
ВСУЗИ не только обеспечивает диагностическую визуализацию в режиме реального времени для заболеваний периферических артерий, но может также помогать врачам в выборе правильной методики ангиопластики с учетом индивидуальных потребностей пациента, выполнять оценку эффективности инвазивной процедуры и облегчать доставку эндоваскулярных инструментов. Кроме того, данный метод визуализации помогает врачам определять оптимальный размер инструмента для достижения наилучшего результата.
Помощь в принятии решений о проведении инвазивных процедур
Помощь в принятии решений о проведении инвазивных процедур
ВСУЗИ не только обеспечивает диагностическую визуализацию в режиме реального времени для заболеваний периферических артерий, но может также помогать врачам в выборе правильной методики ангиопластики с учетом индивидуальных потребностей пациента, выполнять оценку эффективности инвазивной процедуры и облегчать доставку эндоваскулярных инструментов. Кроме того, данный метод визуализации помогает врачам определять оптимальный размер инструмента для достижения наилучшего результата.
Подтверждение результатов лечения
Подтверждение результатов лечения
Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает подтвердить результаты, включая полноту лечения, прилегание стента, информацию о его позиционировании и необходимости введения тромболитиков. Визуализация с использованием функции ChromaFlo, например, может использоваться для определения аппозиции стента путем отображения кровотока.
Подтверждение результатов лечения
Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает подтвердить результаты, включая полноту лечения, прилегание стента, информацию о его позиционировании и необходимости введения тромболитиков. Визуализация с использованием функции ChromaFlo, например, может использоваться для определения аппозиции стента путем отображения кровотока.
Подтверждение результатов лечения
Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает подтвердить результаты, включая полноту лечения, прилегание стента, информацию о его позиционировании и необходимости введения тромболитиков. Визуализация с использованием функции ChromaFlo, например, может использоваться для определения аппозиции стента путем отображения кровотока.
Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает подтвердить результаты, включая полноту лечения, прилегание стента, информацию о его позиционировании и необходимости введения тромболитиков. Визуализация с использованием функции ChromaFlo, например, может использоваться для определения аппозиции стента путем отображения кровотока.
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке
Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке
Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке
Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.
Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.
ВСУЗИ помогает jоценить заболевание
Помощь в принятии решений о проведении инвазивных процедур
Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает врачам оценивать такие маркеры заболевания, как объем бляшки, расположение и морфология пораженного участка, степень кальцификации и наличие тромба. ВСУЗИ также обеспечивает анализ критически важных показателей, таких как параметры поперечного сечения просвета, и помогает диагностировать заболевание.
ВСУЗИ помогает оценить заболевание
Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает врачам оценивать такие маркеры заболевания, как объем бляшки, расположение и морфология пораженного участка, степень кальцификации и наличие тромба. ВСУЗИ также обеспечивает анализ критически важных показателей, таких как параметры поперечного сечения просвета, и помогает диагностировать заболевание.
ВСУЗИ помогает оценить заболевание
Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает врачам оценивать такие маркеры заболевания, как объем бляшки, расположение и морфология пораженного участка, степень кальцификации и наличие тромба. ВСУЗИ также обеспечивает анализ критически важных показателей, таких как параметры поперечного сечения просвета, и помогает диагностировать заболевание.
Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает врачам оценивать такие маркеры заболевания, как объем бляшки, расположение и морфология пораженного участка, степень кальцификации и наличие тромба. ВСУЗИ также обеспечивает анализ критически важных показателей, таких как параметры поперечного сечения просвета, и помогает диагностировать заболевание.
Помощь в принятии решений о проведении инвазивных процедур
Помощь в принятии решений о проведении инвазивных процедур
ВСУЗИ не только обеспечивает диагностическую визуализацию в режиме реального времени для заболеваний периферических артерий, но может также помогать врачам в выборе правильной методики ангиопластики с учетом индивидуальных потребностей пациента, выполнять оценку эффективности инвазивной процедуры и облегчать доставку эндоваскулярных инструментов. Кроме того, данный метод визуализации помогает врачам определять оптимальный размер инструмента для достижения наилучшего результата.
Помощь в принятии решений о проведении инвазивных процедур
ВСУЗИ не только обеспечивает диагностическую визуализацию в режиме реального времени для заболеваний периферических артерий, но может также помогать врачам в выборе правильной методики ангиопластики с учетом индивидуальных потребностей пациента, выполнять оценку эффективности инвазивной процедуры и облегчать доставку эндоваскулярных инструментов. Кроме того, данный метод визуализации помогает врачам определять оптимальный размер инструмента для достижения наилучшего результата.
Помощь в принятии решений о проведении инвазивных процедур
ВСУЗИ не только обеспечивает диагностическую визуализацию в режиме реального времени для заболеваний периферических артерий, но может также помогать врачам в выборе правильной методики ангиопластики с учетом индивидуальных потребностей пациента, выполнять оценку эффективности инвазивной процедуры и облегчать доставку эндоваскулярных инструментов. Кроме того, данный метод визуализации помогает врачам определять оптимальный размер инструмента для достижения наилучшего результата.
Помощь в принятии решений о проведении инвазивных процедур
Помощь в принятии решений о проведении инвазивных процедур
ВСУЗИ не только обеспечивает диагностическую визуализацию в режиме реального времени для заболеваний периферических артерий, но может также помогать врачам в выборе правильной методики ангиопластики с учетом индивидуальных потребностей пациента, выполнять оценку эффективности инвазивной процедуры и облегчать доставку эндоваскулярных инструментов. Кроме того, данный метод визуализации помогает врачам определять оптимальный размер инструмента для достижения наилучшего результата.
Подтверждение результатов лечения
Подтверждение результатов лечения
Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает подтвердить результаты, включая полноту лечения, прилегание стента, информацию о его позиционировании и необходимости введения тромболитиков. Визуализация с использованием функции ChromaFlo, например, может использоваться для определения аппозиции стента путем отображения кровотока.
Подтверждение результатов лечения
Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает подтвердить результаты, включая полноту лечения, прилегание стента, информацию о его позиционировании и необходимости введения тромболитиков. Визуализация с использованием функции ChromaFlo, например, может использоваться для определения аппозиции стента путем отображения кровотока.
Подтверждение результатов лечения
Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает подтвердить результаты, включая полноту лечения, прилегание стента, информацию о его позиционировании и необходимости введения тромболитиков. Визуализация с использованием функции ChromaFlo, например, может использоваться для определения аппозиции стента путем отображения кровотока.
Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает подтвердить результаты, включая полноту лечения, прилегание стента, информацию о его позиционировании и необходимости введения тромболитиков. Визуализация с использованием функции ChromaFlo, например, может использоваться для определения аппозиции стента путем отображения кровотока.
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке
Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке
Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.
Оценка прилегания стента к сосудистой стенке
Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.
Функция ChromaFlo выделяет кровоток красным цветом для облегченной оценки прилегания стента, размера просвета и других показателей. Она может использоваться для исследований периферических и коронарных сосудов, включая исследования ствола левой коронарной артерии, бифуркаций, поверхностной бедренной и подвздошной артерий. Она предназначена для быстрого определения размера просвета сосуда и прилегания стента к сосудистой стенке и облегчает определение таких объектов, как ветви сосудов, диссекции и бляшки в области бифуркаций.
*Безопасность и эффективность VH ВСУЗИ для характеристики сосудистых поражений и типов тканей не установлена.
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Регистрационное удостоверение № РЗН 2024/22190 Катетер для цифровых внутрисосудистых ультразвуковых исследований Reconnaissance PV .018 OTW
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.