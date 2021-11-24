В TightRail гибкость сочетается с контролем. Гибкий стержень устройства помогает врачам сохранять коаксиально положение диялотра к электродам. Такая технология стержня обеспечивает поступательное движение через извилистую сосудистую систему. Дилатационное лезвие остается экранированным до активации, что позволяет врачам контролировать ситуацию и обеспечивает возможность выполнения контртракции на дистальном кончике целевого электрода.
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Для TightRail был разработан более гибкий стержень, чем для других механических катетеров, что позволяет сохранять его коаксиально положение к электродам. Уникальная технология стержня позволяет обеспечивает поступательное движение через извилистую сосудистую систему и часто встречающиеся фиброзные и кальцинированные поражения.
Гибкий стержень
Для TightRail был разработан более гибкий стержень, чем для других механических катетеров, что позволяет сохранять его коаксиально положение к электродам. Уникальная технология стержня позволяет обеспечивает поступательное движение через извилистую сосудистую систему и часто встречающиеся фиброзные и кальцинированные поражения.
Гибкий стержень
Для TightRail был разработан более гибкий стержень, чем для других механических катетеров, что позволяет сохранять его коаксиально положение к электродам. Уникальная технология стержня позволяет обеспечивает поступательное движение через извилистую сосудистую систему и часто встречающиеся фиброзные и кальцинированные поражения.
Для TightRail был разработан более гибкий стержень, чем для других механических катетеров, что позволяет сохранять его коаксиально положение к электродам. Уникальная технология стержня позволяет обеспечивает поступательное движение через извилистую сосудистую систему и часто встречающиеся фиброзные и кальцинированные поражения.
Двунаправленный механизм
Двунаправленный механизм
Двунаправленный механизм разработан для эффективной диляции часто встречающихся фиброзных и кальцинированных образований путем вращения на 574° при каждом полном срабатывании триггера — 287 градусов по часовой стрелке и 287 градусов против часовой стрелки — при выдвижении лезвия всего на 0,5 мм.
Двунаправленный механизм
Двунаправленный механизм разработан для эффективной диляции часто встречающихся фиброзных и кальцинированных образований путем вращения на 574° при каждом полном срабатывании триггера — 287 градусов по часовой стрелке и 287 градусов против часовой стрелки — при выдвижении лезвия всего на 0,5 мм.
Двунаправленный механизм
Двунаправленный механизм разработан для эффективной диляции часто встречающихся фиброзных и кальцинированных образований путем вращения на 574° при каждом полном срабатывании триггера — 287 градусов по часовой стрелке и 287 градусов против часовой стрелки — при выдвижении лезвия всего на 0,5 мм.
Двунаправленный механизм разработан для эффективной диляции часто встречающихся фиброзных и кальцинированных образований путем вращения на 574° при каждом полном срабатывании триггера — 287 градусов по часовой стрелке и 287 градусов против часовой стрелки — при выдвижении лезвия всего на 0,5 мм.
При поддержке Philips
При поддержке Philips
Благодаря своей гибкость, экранированному лезвию и неподвижному телу катетера, TightRail обеспечивает непревзойденный контроль и точность, необходимые для процедур по удалению электродов. Обучение по использованию устройства поддерживается компанией Philips.
При поддержке Philips
Благодаря своей гибкость, экранированному лезвию и неподвижному телу катетера, TightRail обеспечивает непревзойденный контроль и точность, необходимые для процедур по удалению электродов. Обучение по использованию устройства поддерживается компанией Philips.
При поддержке Philips
Благодаря своей гибкость, экранированному лезвию и неподвижному телу катетера, TightRail обеспечивает непревзойденный контроль и точность, необходимые для процедур по удалению электродов. Обучение по использованию устройства поддерживается компанией Philips.
Благодаря своей гибкость, экранированному лезвию и неподвижному телу катетера, TightRail обеспечивает непревзойденный контроль и точность, необходимые для процедур по удалению электродов. Обучение по использованию устройства поддерживается компанией Philips.
Экранированное лезвие дилятора
Экранированное лезвие дилятора
Лезвие дилятора остается скрытым до момента активации, что позволяет врачам контролировать ситуацию и обеспечивает возможность выполнения контртракции на дистальном кончике целевого электрода.
Экранированное лезвие дилятора
Лезвие дилятора остается скрытым до момента активации, что позволяет врачам контролировать ситуацию и обеспечивает возможность выполнения контртракции на дистальном кончике целевого электрода.
Экранированное лезвие дилятора
Лезвие дилятора остается скрытым до момента активации, что позволяет врачам контролировать ситуацию и обеспечивает возможность выполнения контртракции на дистальном кончике целевого электрода.
Для TightRail был разработан более гибкий стержень, чем для других механических катетеров, что позволяет сохранять его коаксиально положение к электродам. Уникальная технология стержня позволяет обеспечивает поступательное движение через извилистую сосудистую систему и часто встречающиеся фиброзные и кальцинированные поражения.
Гибкий стержень
Для TightRail был разработан более гибкий стержень, чем для других механических катетеров, что позволяет сохранять его коаксиально положение к электродам. Уникальная технология стержня позволяет обеспечивает поступательное движение через извилистую сосудистую систему и часто встречающиеся фиброзные и кальцинированные поражения.
Гибкий стержень
Для TightRail был разработан более гибкий стержень, чем для других механических катетеров, что позволяет сохранять его коаксиально положение к электродам. Уникальная технология стержня позволяет обеспечивает поступательное движение через извилистую сосудистую систему и часто встречающиеся фиброзные и кальцинированные поражения.
Для TightRail был разработан более гибкий стержень, чем для других механических катетеров, что позволяет сохранять его коаксиально положение к электродам. Уникальная технология стержня позволяет обеспечивает поступательное движение через извилистую сосудистую систему и часто встречающиеся фиброзные и кальцинированные поражения.
Двунаправленный механизм
Двунаправленный механизм
Двунаправленный механизм разработан для эффективной диляции часто встречающихся фиброзных и кальцинированных образований путем вращения на 574° при каждом полном срабатывании триггера — 287 градусов по часовой стрелке и 287 градусов против часовой стрелки — при выдвижении лезвия всего на 0,5 мм.
Двунаправленный механизм
Двунаправленный механизм разработан для эффективной диляции часто встречающихся фиброзных и кальцинированных образований путем вращения на 574° при каждом полном срабатывании триггера — 287 градусов по часовой стрелке и 287 градусов против часовой стрелки — при выдвижении лезвия всего на 0,5 мм.
Двунаправленный механизм
Двунаправленный механизм разработан для эффективной диляции часто встречающихся фиброзных и кальцинированных образований путем вращения на 574° при каждом полном срабатывании триггера — 287 градусов по часовой стрелке и 287 градусов против часовой стрелки — при выдвижении лезвия всего на 0,5 мм.
Двунаправленный механизм разработан для эффективной диляции часто встречающихся фиброзных и кальцинированных образований путем вращения на 574° при каждом полном срабатывании триггера — 287 градусов по часовой стрелке и 287 градусов против часовой стрелки — при выдвижении лезвия всего на 0,5 мм.
При поддержке Philips
При поддержке Philips
Благодаря своей гибкость, экранированному лезвию и неподвижному телу катетера, TightRail обеспечивает непревзойденный контроль и точность, необходимые для процедур по удалению электродов. Обучение по использованию устройства поддерживается компанией Philips.
При поддержке Philips
Благодаря своей гибкость, экранированному лезвию и неподвижному телу катетера, TightRail обеспечивает непревзойденный контроль и точность, необходимые для процедур по удалению электродов. Обучение по использованию устройства поддерживается компанией Philips.
При поддержке Philips
Благодаря своей гибкость, экранированному лезвию и неподвижному телу катетера, TightRail обеспечивает непревзойденный контроль и точность, необходимые для процедур по удалению электродов. Обучение по использованию устройства поддерживается компанией Philips.
Благодаря своей гибкость, экранированному лезвию и неподвижному телу катетера, TightRail обеспечивает непревзойденный контроль и точность, необходимые для процедур по удалению электродов. Обучение по использованию устройства поддерживается компанией Philips.
Экранированное лезвие дилятора
Экранированное лезвие дилятора
Лезвие дилятора остается скрытым до момента активации, что позволяет врачам контролировать ситуацию и обеспечивает возможность выполнения контртракции на дистальном кончике целевого электрода.
Экранированное лезвие дилятора
Лезвие дилятора остается скрытым до момента активации, что позволяет врачам контролировать ситуацию и обеспечивает возможность выполнения контртракции на дистальном кончике целевого электрода.
Экранированное лезвие дилятора
Лезвие дилятора остается скрытым до момента активации, что позволяет врачам контролировать ситуацию и обеспечивает возможность выполнения контртракции на дистальном кончике целевого электрода.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.