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TightRail

Механический ротационный дилятор

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В TightRail гибкость сочетается с контролем. Гибкий стержень устройства помогает врачам сохранять коаксиально положение диялотра к электродам. Такая технология стержня обеспечивает поступательное движение через извилистую сосудистую систему. Дилатационное лезвие остается экранированным до активации, что позволяет врачам контролировать ситуацию и обеспечивает возможность выполнения контртракции на дистальном кончике целевого электрода.

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Особенности
Гибкий стержень
Гибкий стержень

Гибкий стержень

Для TightRail был разработан более гибкий стержень, чем для других механических катетеров, что позволяет сохранять его коаксиально положение к электродам. Уникальная технология стержня позволяет обеспечивает поступательное движение через извилистую сосудистую систему и часто встречающиеся фиброзные и кальцинированные поражения.

Гибкий стержень

Гибкий стержень
Для TightRail был разработан более гибкий стержень, чем для других механических катетеров, что позволяет сохранять его коаксиально положение к электродам. Уникальная технология стержня позволяет обеспечивает поступательное движение через извилистую сосудистую систему и часто встречающиеся фиброзные и кальцинированные поражения.

Гибкий стержень

Для TightRail был разработан более гибкий стержень, чем для других механических катетеров, что позволяет сохранять его коаксиально положение к электродам. Уникальная технология стержня позволяет обеспечивает поступательное движение через извилистую сосудистую систему и часто встречающиеся фиброзные и кальцинированные поражения.
Click here for more information
Гибкий стержень
Гибкий стержень

Гибкий стержень

Для TightRail был разработан более гибкий стержень, чем для других механических катетеров, что позволяет сохранять его коаксиально положение к электродам. Уникальная технология стержня позволяет обеспечивает поступательное движение через извилистую сосудистую систему и часто встречающиеся фиброзные и кальцинированные поражения.
Двунаправленный механизм
Двунаправленный механизм

Двунаправленный механизм

Двунаправленный механизм разработан для эффективной диляции часто встречающихся фиброзных и кальцинированных образований путем вращения на 574° при каждом полном срабатывании триггера — 287 градусов по часовой стрелке и 287 градусов против часовой стрелки — при выдвижении лезвия всего на 0,5 мм.

Двунаправленный механизм

Двунаправленный механизм
Двунаправленный механизм разработан для эффективной диляции часто встречающихся фиброзных и кальцинированных образований путем вращения на 574° при каждом полном срабатывании триггера — 287 градусов по часовой стрелке и 287 градусов против часовой стрелки — при выдвижении лезвия всего на 0,5 мм.

Двунаправленный механизм

Двунаправленный механизм разработан для эффективной диляции часто встречающихся фиброзных и кальцинированных образований путем вращения на 574° при каждом полном срабатывании триггера — 287 градусов по часовой стрелке и 287 градусов против часовой стрелки — при выдвижении лезвия всего на 0,5 мм.
Click here for more information
Двунаправленный механизм
Двунаправленный механизм

Двунаправленный механизм

Двунаправленный механизм разработан для эффективной диляции часто встречающихся фиброзных и кальцинированных образований путем вращения на 574° при каждом полном срабатывании триггера — 287 градусов по часовой стрелке и 287 градусов против часовой стрелки — при выдвижении лезвия всего на 0,5 мм.
При поддержке Philips
При поддержке Philips

При поддержке Philips

Благодаря своей гибкость, экранированному лезвию и неподвижному телу катетера, TightRail обеспечивает непревзойденный контроль и точность, необходимые для процедур по удалению электродов. Обучение по использованию устройства поддерживается компанией Philips.

При поддержке Philips

При поддержке Philips
Благодаря своей гибкость, экранированному лезвию и неподвижному телу катетера, TightRail обеспечивает непревзойденный контроль и точность, необходимые для процедур по удалению электродов. Обучение по использованию устройства поддерживается компанией Philips.

При поддержке Philips

Благодаря своей гибкость, экранированному лезвию и неподвижному телу катетера, TightRail обеспечивает непревзойденный контроль и точность, необходимые для процедур по удалению электродов. Обучение по использованию устройства поддерживается компанией Philips.
Click here for more information
При поддержке Philips
При поддержке Philips

При поддержке Philips

Благодаря своей гибкость, экранированному лезвию и неподвижному телу катетера, TightRail обеспечивает непревзойденный контроль и точность, необходимые для процедур по удалению электродов. Обучение по использованию устройства поддерживается компанией Philips.
Экранированное лезвие дилятора
Экранированное лезвие дилятора

Экранированное лезвие дилятора

Лезвие дилятора остается скрытым до момента активации, что позволяет врачам контролировать ситуацию и обеспечивает возможность выполнения контртракции на дистальном кончике целевого электрода.

Экранированное лезвие дилятора

Экранированное лезвие дилятора
Лезвие дилятора остается скрытым до момента активации, что позволяет врачам контролировать ситуацию и обеспечивает возможность выполнения контртракции на дистальном кончике целевого электрода.

Экранированное лезвие дилятора

Лезвие дилятора остается скрытым до момента активации, что позволяет врачам контролировать ситуацию и обеспечивает возможность выполнения контртракции на дистальном кончике целевого электрода.
Click here for more information
Экранированное лезвие дилятора
Экранированное лезвие дилятора

Экранированное лезвие дилятора

Лезвие дилятора остается скрытым до момента активации, что позволяет врачам контролировать ситуацию и обеспечивает возможность выполнения контртракции на дистальном кончике целевого электрода.
Неподвижное тело катетера

Неподвижное тело катетера

Поскольку тело катетера не вращается вместе с лезвием, дополнительный внешний катетер используется по желанию врача в зависимости от предпочтений и клинической ситуации.

Неподвижное тело катетера

Поскольку тело катетера не вращается вместе с лезвием, дополнительный внешний катетер используется по желанию врача в зависимости от предпочтений и клинической ситуации.

Неподвижное тело катетера

Поскольку тело катетера не вращается вместе с лезвием, дополнительный внешний катетер используется по желанию врача в зависимости от предпочтений и клинической ситуации.
  • Гибкий стержень
  • Двунаправленный механизм
  • При поддержке Philips
  • Экранированное лезвие дилятора
Посмотреть все особенности
Гибкий стержень
Гибкий стержень

Гибкий стержень

Для TightRail был разработан более гибкий стержень, чем для других механических катетеров, что позволяет сохранять его коаксиально положение к электродам. Уникальная технология стержня позволяет обеспечивает поступательное движение через извилистую сосудистую систему и часто встречающиеся фиброзные и кальцинированные поражения.

Гибкий стержень

Гибкий стержень
Для TightRail был разработан более гибкий стержень, чем для других механических катетеров, что позволяет сохранять его коаксиально положение к электродам. Уникальная технология стержня позволяет обеспечивает поступательное движение через извилистую сосудистую систему и часто встречающиеся фиброзные и кальцинированные поражения.

Гибкий стержень

Для TightRail был разработан более гибкий стержень, чем для других механических катетеров, что позволяет сохранять его коаксиально положение к электродам. Уникальная технология стержня позволяет обеспечивает поступательное движение через извилистую сосудистую систему и часто встречающиеся фиброзные и кальцинированные поражения.
Click here for more information
Гибкий стержень
Гибкий стержень

Гибкий стержень

Для TightRail был разработан более гибкий стержень, чем для других механических катетеров, что позволяет сохранять его коаксиально положение к электродам. Уникальная технология стержня позволяет обеспечивает поступательное движение через извилистую сосудистую систему и часто встречающиеся фиброзные и кальцинированные поражения.
Двунаправленный механизм
Двунаправленный механизм

Двунаправленный механизм

Двунаправленный механизм разработан для эффективной диляции часто встречающихся фиброзных и кальцинированных образований путем вращения на 574° при каждом полном срабатывании триггера — 287 градусов по часовой стрелке и 287 градусов против часовой стрелки — при выдвижении лезвия всего на 0,5 мм.

Двунаправленный механизм

Двунаправленный механизм
Двунаправленный механизм разработан для эффективной диляции часто встречающихся фиброзных и кальцинированных образований путем вращения на 574° при каждом полном срабатывании триггера — 287 градусов по часовой стрелке и 287 градусов против часовой стрелки — при выдвижении лезвия всего на 0,5 мм.

Двунаправленный механизм

Двунаправленный механизм разработан для эффективной диляции часто встречающихся фиброзных и кальцинированных образований путем вращения на 574° при каждом полном срабатывании триггера — 287 градусов по часовой стрелке и 287 градусов против часовой стрелки — при выдвижении лезвия всего на 0,5 мм.
Click here for more information
Двунаправленный механизм
Двунаправленный механизм

Двунаправленный механизм

Двунаправленный механизм разработан для эффективной диляции часто встречающихся фиброзных и кальцинированных образований путем вращения на 574° при каждом полном срабатывании триггера — 287 градусов по часовой стрелке и 287 градусов против часовой стрелки — при выдвижении лезвия всего на 0,5 мм.
При поддержке Philips
При поддержке Philips

При поддержке Philips

Благодаря своей гибкость, экранированному лезвию и неподвижному телу катетера, TightRail обеспечивает непревзойденный контроль и точность, необходимые для процедур по удалению электродов. Обучение по использованию устройства поддерживается компанией Philips.

При поддержке Philips

При поддержке Philips
Благодаря своей гибкость, экранированному лезвию и неподвижному телу катетера, TightRail обеспечивает непревзойденный контроль и точность, необходимые для процедур по удалению электродов. Обучение по использованию устройства поддерживается компанией Philips.

При поддержке Philips

Благодаря своей гибкость, экранированному лезвию и неподвижному телу катетера, TightRail обеспечивает непревзойденный контроль и точность, необходимые для процедур по удалению электродов. Обучение по использованию устройства поддерживается компанией Philips.
Click here for more information
При поддержке Philips
При поддержке Philips

При поддержке Philips

Благодаря своей гибкость, экранированному лезвию и неподвижному телу катетера, TightRail обеспечивает непревзойденный контроль и точность, необходимые для процедур по удалению электродов. Обучение по использованию устройства поддерживается компанией Philips.
Экранированное лезвие дилятора
Экранированное лезвие дилятора

Экранированное лезвие дилятора

Лезвие дилятора остается скрытым до момента активации, что позволяет врачам контролировать ситуацию и обеспечивает возможность выполнения контртракции на дистальном кончике целевого электрода.

Экранированное лезвие дилятора

Экранированное лезвие дилятора
Лезвие дилятора остается скрытым до момента активации, что позволяет врачам контролировать ситуацию и обеспечивает возможность выполнения контртракции на дистальном кончике целевого электрода.

Экранированное лезвие дилятора

Лезвие дилятора остается скрытым до момента активации, что позволяет врачам контролировать ситуацию и обеспечивает возможность выполнения контртракции на дистальном кончике целевого электрода.
Click here for more information
Экранированное лезвие дилятора
Экранированное лезвие дилятора

Экранированное лезвие дилятора

Лезвие дилятора остается скрытым до момента активации, что позволяет врачам контролировать ситуацию и обеспечивает возможность выполнения контртракции на дистальном кончике целевого электрода.
Неподвижное тело катетера

Неподвижное тело катетера

Поскольку тело катетера не вращается вместе с лезвием, дополнительный внешний катетер используется по желанию врача в зависимости от предпочтений и клинической ситуации.

Неподвижное тело катетера

Поскольку тело катетера не вращается вместе с лезвием, дополнительный внешний катетер используется по желанию врача в зависимости от предпочтений и клинической ситуации.

Неподвижное тело катетера

Поскольку тело катетера не вращается вместе с лезвием, дополнительный внешний катетер используется по желанию врача в зависимости от предпочтений и клинической ситуации.

Документация

Брошюра (1)

Брошюра

Брошюра (1)

Брошюра

Посмотреть всю документацию

Брошюра (1)

Брошюра

Tехнические характеристики

Model Number 545-511
Model Number 545-511
Size
  • 11 F
Device inner diameter
  • 11,2 F/3,7 мм
Device outer diameter
  • 18,0 F/5,9 мм
Outer sheath outer diameter
  • 23,0 F/7,4 мм
Working length
  • 47,5 см
Model Number 545-513
Model Number 545-513
Size
  • 13 F
Device inner diameter
  • 13,2 F/4,3 мм
Device outer diameter
  • 20,0 F/6,6 мм
Outer sheath outer diameter
  • 25,0 F/8,1 мм
Working length
  • 47,5 см
Model Number 545-509
Model Number 545-509
Size
  • 9 F
Device inner diameter
  • 9,2 F/3,0 мм
Device outer diameter
  • 15,9 F/5,3 мм
Outer sheath outer diameter
  • 20,0 F/6,8 мм
Working length
  • 47,5 см
Model Number 545-511
Model Number 545-511
Size
  • 11 F
Device inner diameter
  • 11,2 F/3,7 мм
Model Number 545-513
Model Number 545-513
Size
  • 13 F
Device inner diameter
  • 13,2 F/4,3 мм
Посмотреть все характеристики
Model Number 545-511
Model Number 545-511
Size
  • 11 F
Device inner diameter
  • 11,2 F/3,7 мм
Device outer diameter
  • 18,0 F/5,9 мм
Outer sheath outer diameter
  • 23,0 F/7,4 мм
Working length
  • 47,5 см
Model Number 545-513
Model Number 545-513
Size
  • 13 F
Device inner diameter
  • 13,2 F/4,3 мм
Device outer diameter
  • 20,0 F/6,6 мм
Outer sheath outer diameter
  • 25,0 F/8,1 мм
Working length
  • 47,5 см
Model Number 545-509
Model Number 545-509
Size
  • 9 F
Device inner diameter
  • 9,2 F/3,0 мм
Device outer diameter
  • 15,9 F/5,3 мм
Outer sheath outer diameter
  • 20,0 F/6,8 мм
Working length
  • 47,5 см
  • № РЗН 2015/3314 Инструмент-медицинский-механизированный-для-удаления-электродов-TightRail

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