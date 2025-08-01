В TightRail гибкость сочетается с контролем. Гибкий стержень устройства помогает врачам сохранять положение дилятора коаксиально к электродам. Такая технология стержня обеспечивает поступательное движение через извилистую сосудистую систему. Лезвие дилятора находится в защищенном состоянии
до активации, что позволяет врачам контролировать ситуацию и обеспечивает возможность выполнения контртракции на дистальном кончике целевого электрода.
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Особенности
Гибкий стержень
Гибкий стержень
Для TightRail был разработан более гибкий стержень, чем для других механических катетеров, что позволяет сохранять его коаксиальное положение к электродам. Уникальная технология стержня позволяет обеспечивать поступательное движение через извилистую сосудистую систему и часто встречающиеся фиброзные и кальцинированные поражения.
Гибкий стержень
Для TightRail был разработан более гибкий стержень, чем для других механических катетеров, что позволяет сохранять его коаксиальное положение к электродам. Уникальная технология стержня позволяет обеспечивать поступательное движение через извилистую сосудистую систему и часто встречающиеся фиброзные и кальцинированные поражения.
Гибкий стержень
Для TightRail был разработан более гибкий стержень, чем для других механических катетеров, что позволяет сохранять его коаксиальное положение к электродам. Уникальная технология стержня позволяет обеспечивать поступательное движение через извилистую сосудистую систему и часто встречающиеся фиброзные и кальцинированные поражения.
Для TightRail был разработан более гибкий стержень, чем для других механических катетеров, что позволяет сохранять его коаксиальное положение к электродам. Уникальная технология стержня позволяет обеспечивать поступательное движение через извилистую сосудистую систему и часто встречающиеся фиброзные и кальцинированные поражения.
Двунаправленный механизм
Двунаправленный механизм
Двунаправленный механизм разработан для эффективной диляции часто встречающихся фиброзных и кальцинированных образований путем вращения на 574° при каждом полном срабатывании триггера — 287 градусов по часовой стрелке и 287 градусов против часовой стрелки — при выдвижении лезвия всего на 0,02 дюйма или 0,5 мм.
Двунаправленный механизм
Двунаправленный механизм разработан для эффективной диляции часто встречающихся фиброзных и кальцинированных образований путем вращения на 574° при каждом полном срабатывании триггера — 287 градусов по часовой стрелке и 287 градусов против часовой стрелки — при выдвижении лезвия всего на 0,02 дюйма или 0,5 мм.
Двунаправленный механизм
Двунаправленный механизм разработан для эффективной диляции часто встречающихся фиброзных и кальцинированных образований путем вращения на 574° при каждом полном срабатывании триггера — 287 градусов по часовой стрелке и 287 градусов против часовой стрелки — при выдвижении лезвия всего на 0,02 дюйма или 0,5 мм.
Двунаправленный механизм разработан для эффективной диляции часто встречающихся фиброзных и кальцинированных образований путем вращения на 574° при каждом полном срабатывании триггера — 287 градусов по часовой стрелке и 287 градусов против часовой стрелки — при выдвижении лезвия всего на 0,02 дюйма или 0,5 мм.
Неподвижное тело катетера
Неподвижное тело катетера
Поскольку тело катетера не вращается вместе с лезвием, дополнительный внешний катетер используется по желанию врача в зависимости от предпочтений и клинической ситуации.
Неподвижное тело катетера
Поскольку тело катетера не вращается вместе с лезвием, дополнительный внешний катетер используется по желанию врача в зависимости от предпочтений и клинической ситуации.
Неподвижное тело катетера
Поскольку тело катетера не вращается вместе с лезвием, дополнительный внешний катетер используется по желанию врача в зависимости от предпочтений и клинической ситуации.
Поскольку тело катетера не вращается вместе с лезвием, дополнительный внешний катетер используется по желанию врача в зависимости от предпочтений и клинической ситуации.
При поддержке Philips
При поддержке Philips
Благодаря своей гибкости, защищенному лезвию дилятора и неподвижному телу катетера TightRail обеспечивает непревзойденный контроль и точность, необходимые для процедур по удалению электродов. Обучение по использованию устройства поддерживается компанией Philips.
При поддержке Philips
Благодаря своей гибкости, защищенному лезвию дилятора и неподвижному телу катетера TightRail обеспечивает непревзойденный контроль и точность, необходимые для процедур по удалению электродов. Обучение по использованию устройства поддерживается компанией Philips.
При поддержке Philips
Благодаря своей гибкости, защищенному лезвию дилятора и неподвижному телу катетера TightRail обеспечивает непревзойденный контроль и точность, необходимые для процедур по удалению электродов. Обучение по использованию устройства поддерживается компанией Philips.
Благодаря своей гибкости, защищенному лезвию дилятора и неподвижному телу катетера TightRail обеспечивает непревзойденный контроль и точность, необходимые для процедур по удалению электродов. Обучение по использованию устройства поддерживается компанией Philips.
Защищенное лезвие дилятора
Защищенное лезвие дилятора
Лезвие дилятора находится в защищенном состоянии до активации, что позволяет врачам контролировать ситуацию и обеспечивает возможность успешного выполнения контртракции на дистальном кончике целевого электрода.
Защищенное лезвие дилятора
Лезвие дилятора находится в защищенном состоянии до активации, что позволяет врачам контролировать ситуацию и обеспечивает возможность успешного выполнения контртракции на дистальном кончике целевого электрода.
Защищенное лезвие дилятора
Лезвие дилятора находится в защищенном состоянии до активации, что позволяет врачам контролировать ситуацию и обеспечивает возможность успешного выполнения контртракции на дистальном кончике целевого электрода.
Лезвие дилятора находится в защищенном состоянии до активации, что позволяет врачам контролировать ситуацию и обеспечивает возможность успешного выполнения контртракции на дистальном кончике целевого электрода.
Для TightRail был разработан более гибкий стержень, чем для других механических катетеров, что позволяет сохранять его коаксиальное положение к электродам. Уникальная технология стержня позволяет обеспечивать поступательное движение через извилистую сосудистую систему и часто встречающиеся фиброзные и кальцинированные поражения.
Гибкий стержень
Для TightRail был разработан более гибкий стержень, чем для других механических катетеров, что позволяет сохранять его коаксиальное положение к электродам. Уникальная технология стержня позволяет обеспечивать поступательное движение через извилистую сосудистую систему и часто встречающиеся фиброзные и кальцинированные поражения.
Гибкий стержень
Для TightRail был разработан более гибкий стержень, чем для других механических катетеров, что позволяет сохранять его коаксиальное положение к электродам. Уникальная технология стержня позволяет обеспечивать поступательное движение через извилистую сосудистую систему и часто встречающиеся фиброзные и кальцинированные поражения.
Для TightRail был разработан более гибкий стержень, чем для других механических катетеров, что позволяет сохранять его коаксиальное положение к электродам. Уникальная технология стержня позволяет обеспечивать поступательное движение через извилистую сосудистую систему и часто встречающиеся фиброзные и кальцинированные поражения.
Двунаправленный механизм
Двунаправленный механизм
Двунаправленный механизм разработан для эффективной диляции часто встречающихся фиброзных и кальцинированных образований путем вращения на 574° при каждом полном срабатывании триггера — 287 градусов по часовой стрелке и 287 градусов против часовой стрелки — при выдвижении лезвия всего на 0,02 дюйма или 0,5 мм.
Двунаправленный механизм
Двунаправленный механизм разработан для эффективной диляции часто встречающихся фиброзных и кальцинированных образований путем вращения на 574° при каждом полном срабатывании триггера — 287 градусов по часовой стрелке и 287 градусов против часовой стрелки — при выдвижении лезвия всего на 0,02 дюйма или 0,5 мм.
Двунаправленный механизм
Двунаправленный механизм разработан для эффективной диляции часто встречающихся фиброзных и кальцинированных образований путем вращения на 574° при каждом полном срабатывании триггера — 287 градусов по часовой стрелке и 287 градусов против часовой стрелки — при выдвижении лезвия всего на 0,02 дюйма или 0,5 мм.
Двунаправленный механизм разработан для эффективной диляции часто встречающихся фиброзных и кальцинированных образований путем вращения на 574° при каждом полном срабатывании триггера — 287 градусов по часовой стрелке и 287 градусов против часовой стрелки — при выдвижении лезвия всего на 0,02 дюйма или 0,5 мм.
Неподвижное тело катетера
Неподвижное тело катетера
Поскольку тело катетера не вращается вместе с лезвием, дополнительный внешний катетер используется по желанию врача в зависимости от предпочтений и клинической ситуации.
Неподвижное тело катетера
Поскольку тело катетера не вращается вместе с лезвием, дополнительный внешний катетер используется по желанию врача в зависимости от предпочтений и клинической ситуации.
Неподвижное тело катетера
Поскольку тело катетера не вращается вместе с лезвием, дополнительный внешний катетер используется по желанию врача в зависимости от предпочтений и клинической ситуации.
Поскольку тело катетера не вращается вместе с лезвием, дополнительный внешний катетер используется по желанию врача в зависимости от предпочтений и клинической ситуации.
При поддержке Philips
При поддержке Philips
Благодаря своей гибкости, защищенному лезвию дилятора и неподвижному телу катетера TightRail обеспечивает непревзойденный контроль и точность, необходимые для процедур по удалению электродов. Обучение по использованию устройства поддерживается компанией Philips.
При поддержке Philips
Благодаря своей гибкости, защищенному лезвию дилятора и неподвижному телу катетера TightRail обеспечивает непревзойденный контроль и точность, необходимые для процедур по удалению электродов. Обучение по использованию устройства поддерживается компанией Philips.
При поддержке Philips
Благодаря своей гибкости, защищенному лезвию дилятора и неподвижному телу катетера TightRail обеспечивает непревзойденный контроль и точность, необходимые для процедур по удалению электродов. Обучение по использованию устройства поддерживается компанией Philips.
Благодаря своей гибкости, защищенному лезвию дилятора и неподвижному телу катетера TightRail обеспечивает непревзойденный контроль и точность, необходимые для процедур по удалению электродов. Обучение по использованию устройства поддерживается компанией Philips.
Защищенное лезвие дилятора
Защищенное лезвие дилятора
Лезвие дилятора находится в защищенном состоянии до активации, что позволяет врачам контролировать ситуацию и обеспечивает возможность успешного выполнения контртракции на дистальном кончике целевого электрода.
Защищенное лезвие дилятора
Лезвие дилятора находится в защищенном состоянии до активации, что позволяет врачам контролировать ситуацию и обеспечивает возможность успешного выполнения контртракции на дистальном кончике целевого электрода.
Защищенное лезвие дилятора
Лезвие дилятора находится в защищенном состоянии до активации, что позволяет врачам контролировать ситуацию и обеспечивает возможность успешного выполнения контртракции на дистальном кончике целевого электрода.
Лезвие дилятора находится в защищенном состоянии до активации, что позволяет врачам контролировать ситуацию и обеспечивает возможность успешного выполнения контртракции на дистальном кончике целевого электрода.
Инфекции, ассоциированные с сердечными имплантируемыми электронными устройствами (СИЭУ)
Риск заражения инфекцией, ассоциированной с СИЭУ, возрастает со временем, то есть чем дольше устройство имплантировано, тем больше пациент подвержен риску развития инфекции. Отсутствие надлежащей медицинской помощи со своевременной экстракцией электродов приводит к летальному исходу и сопутствующим расходам. Эндокардит и смерть могут стать результатом отсутствия лечения инфекций, ассоциированных с СИЭУ.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/3314 Инструмент медицинский механизированный для удаления электродов TightRail размеров 9F, 11F, 13F
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.