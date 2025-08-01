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TightRail

Механический ротационный дилятор

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В TightRail гибкость сочетается с контролем. Гибкий стержень устройства помогает врачам сохранять положение дилятора коаксиально к электродам. Такая технология стержня обеспечивает поступательное движение через извилистую сосудистую систему. Лезвие дилятора находится в защищенном состоянии до активации, что позволяет врачам контролировать ситуацию и обеспечивает возможность выполнения контртракции на дистальном кончике целевого электрода.

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Особенности
Гибкий стержень
Гибкий стержень

Гибкий стержень

Для TightRail был разработан более гибкий стержень, чем для других механических катетеров, что позволяет сохранять его коаксиальное положение к электродам. Уникальная технология стержня позволяет обеспечивать поступательное движение через извилистую сосудистую систему и часто встречающиеся фиброзные и кальцинированные поражения.

Гибкий стержень

Гибкий стержень
Для TightRail был разработан более гибкий стержень, чем для других механических катетеров, что позволяет сохранять его коаксиальное положение к электродам. Уникальная технология стержня позволяет обеспечивать поступательное движение через извилистую сосудистую систему и часто встречающиеся фиброзные и кальцинированные поражения.

Гибкий стержень

Для TightRail был разработан более гибкий стержень, чем для других механических катетеров, что позволяет сохранять его коаксиальное положение к электродам. Уникальная технология стержня позволяет обеспечивать поступательное движение через извилистую сосудистую систему и часто встречающиеся фиброзные и кальцинированные поражения.
Click here for more information
Гибкий стержень
Гибкий стержень

Гибкий стержень

Для TightRail был разработан более гибкий стержень, чем для других механических катетеров, что позволяет сохранять его коаксиальное положение к электродам. Уникальная технология стержня позволяет обеспечивать поступательное движение через извилистую сосудистую систему и часто встречающиеся фиброзные и кальцинированные поражения.
Двунаправленный механизм
Двунаправленный механизм

Двунаправленный механизм

Двунаправленный механизм разработан для эффективной диляции часто встречающихся фиброзных и кальцинированных образований путем вращения на 574° при каждом полном срабатывании триггера — 287 градусов по часовой стрелке и 287 градусов против часовой стрелки — при выдвижении лезвия всего на 0,02 дюйма или 0,5 мм.

Двунаправленный механизм

Двунаправленный механизм
Двунаправленный механизм разработан для эффективной диляции часто встречающихся фиброзных и кальцинированных образований путем вращения на 574° при каждом полном срабатывании триггера — 287 градусов по часовой стрелке и 287 градусов против часовой стрелки — при выдвижении лезвия всего на 0,02 дюйма или 0,5 мм.

Двунаправленный механизм

Двунаправленный механизм разработан для эффективной диляции часто встречающихся фиброзных и кальцинированных образований путем вращения на 574° при каждом полном срабатывании триггера — 287 градусов по часовой стрелке и 287 градусов против часовой стрелки — при выдвижении лезвия всего на 0,02 дюйма или 0,5 мм.
Click here for more information
Двунаправленный механизм
Двунаправленный механизм

Двунаправленный механизм

Двунаправленный механизм разработан для эффективной диляции часто встречающихся фиброзных и кальцинированных образований путем вращения на 574° при каждом полном срабатывании триггера — 287 градусов по часовой стрелке и 287 градусов против часовой стрелки — при выдвижении лезвия всего на 0,02 дюйма или 0,5 мм.
Неподвижное тело катетера
Неподвижное тело катетера

Неподвижное тело катетера

Поскольку тело катетера не вращается вместе с лезвием, дополнительный внешний катетер используется по желанию врача в зависимости от предпочтений и клинической ситуации.

Неподвижное тело катетера

Неподвижное тело катетера
Поскольку тело катетера не вращается вместе с лезвием, дополнительный внешний катетер используется по желанию врача в зависимости от предпочтений и клинической ситуации.

Неподвижное тело катетера

Поскольку тело катетера не вращается вместе с лезвием, дополнительный внешний катетер используется по желанию врача в зависимости от предпочтений и клинической ситуации.
Click here for more information
Неподвижное тело катетера
Неподвижное тело катетера

Неподвижное тело катетера

Поскольку тело катетера не вращается вместе с лезвием, дополнительный внешний катетер используется по желанию врача в зависимости от предпочтений и клинической ситуации.
При поддержке Philips
При поддержке Philips

При поддержке Philips

Благодаря своей гибкости, защищенному лезвию дилятора и неподвижному телу катетера TightRail обеспечивает непревзойденный контроль и точность, необходимые для процедур по удалению электродов. Обучение по использованию устройства поддерживается компанией Philips.

При поддержке Philips

При поддержке Philips
Благодаря своей гибкости, защищенному лезвию дилятора и неподвижному телу катетера TightRail обеспечивает непревзойденный контроль и точность, необходимые для процедур по удалению электродов. Обучение по использованию устройства поддерживается компанией Philips.

При поддержке Philips

Благодаря своей гибкости, защищенному лезвию дилятора и неподвижному телу катетера TightRail обеспечивает непревзойденный контроль и точность, необходимые для процедур по удалению электродов. Обучение по использованию устройства поддерживается компанией Philips.
Click here for more information
При поддержке Philips
При поддержке Philips

При поддержке Philips

Благодаря своей гибкости, защищенному лезвию дилятора и неподвижному телу катетера TightRail обеспечивает непревзойденный контроль и точность, необходимые для процедур по удалению электродов. Обучение по использованию устройства поддерживается компанией Philips.
Защищенное лезвие дилятора
Защищенное лезвие дилятора

Защищенное лезвие дилятора

Лезвие дилятора находится в защищенном состоянии до активации, что позволяет врачам контролировать ситуацию и обеспечивает возможность успешного выполнения контртракции на дистальном кончике целевого электрода.

Защищенное лезвие дилятора

Защищенное лезвие дилятора
Лезвие дилятора находится в защищенном состоянии до активации, что позволяет врачам контролировать ситуацию и обеспечивает возможность успешного выполнения контртракции на дистальном кончике целевого электрода.

Защищенное лезвие дилятора

Лезвие дилятора находится в защищенном состоянии до активации, что позволяет врачам контролировать ситуацию и обеспечивает возможность успешного выполнения контртракции на дистальном кончике целевого электрода.
Click here for more information
Защищенное лезвие дилятора
Защищенное лезвие дилятора

Защищенное лезвие дилятора

Лезвие дилятора находится в защищенном состоянии до активации, что позволяет врачам контролировать ситуацию и обеспечивает возможность успешного выполнения контртракции на дистальном кончике целевого электрода.
  • Гибкий стержень
  • Двунаправленный механизм
  • Неподвижное тело катетера
  • При поддержке Philips
Посмотреть все особенности
Гибкий стержень
Гибкий стержень

Гибкий стержень

Для TightRail был разработан более гибкий стержень, чем для других механических катетеров, что позволяет сохранять его коаксиальное положение к электродам. Уникальная технология стержня позволяет обеспечивать поступательное движение через извилистую сосудистую систему и часто встречающиеся фиброзные и кальцинированные поражения.

Гибкий стержень

Гибкий стержень
Для TightRail был разработан более гибкий стержень, чем для других механических катетеров, что позволяет сохранять его коаксиальное положение к электродам. Уникальная технология стержня позволяет обеспечивать поступательное движение через извилистую сосудистую систему и часто встречающиеся фиброзные и кальцинированные поражения.

Гибкий стержень

Для TightRail был разработан более гибкий стержень, чем для других механических катетеров, что позволяет сохранять его коаксиальное положение к электродам. Уникальная технология стержня позволяет обеспечивать поступательное движение через извилистую сосудистую систему и часто встречающиеся фиброзные и кальцинированные поражения.
Click here for more information
Гибкий стержень
Гибкий стержень

Гибкий стержень

Для TightRail был разработан более гибкий стержень, чем для других механических катетеров, что позволяет сохранять его коаксиальное положение к электродам. Уникальная технология стержня позволяет обеспечивать поступательное движение через извилистую сосудистую систему и часто встречающиеся фиброзные и кальцинированные поражения.
Двунаправленный механизм
Двунаправленный механизм

Двунаправленный механизм

Двунаправленный механизм разработан для эффективной диляции часто встречающихся фиброзных и кальцинированных образований путем вращения на 574° при каждом полном срабатывании триггера — 287 градусов по часовой стрелке и 287 градусов против часовой стрелки — при выдвижении лезвия всего на 0,02 дюйма или 0,5 мм.

Двунаправленный механизм

Двунаправленный механизм
Двунаправленный механизм разработан для эффективной диляции часто встречающихся фиброзных и кальцинированных образований путем вращения на 574° при каждом полном срабатывании триггера — 287 градусов по часовой стрелке и 287 градусов против часовой стрелки — при выдвижении лезвия всего на 0,02 дюйма или 0,5 мм.

Двунаправленный механизм

Двунаправленный механизм разработан для эффективной диляции часто встречающихся фиброзных и кальцинированных образований путем вращения на 574° при каждом полном срабатывании триггера — 287 градусов по часовой стрелке и 287 градусов против часовой стрелки — при выдвижении лезвия всего на 0,02 дюйма или 0,5 мм.
Click here for more information
Двунаправленный механизм
Двунаправленный механизм

Двунаправленный механизм

Двунаправленный механизм разработан для эффективной диляции часто встречающихся фиброзных и кальцинированных образований путем вращения на 574° при каждом полном срабатывании триггера — 287 градусов по часовой стрелке и 287 градусов против часовой стрелки — при выдвижении лезвия всего на 0,02 дюйма или 0,5 мм.
Неподвижное тело катетера
Неподвижное тело катетера

Неподвижное тело катетера

Поскольку тело катетера не вращается вместе с лезвием, дополнительный внешний катетер используется по желанию врача в зависимости от предпочтений и клинической ситуации.

Неподвижное тело катетера

Неподвижное тело катетера
Поскольку тело катетера не вращается вместе с лезвием, дополнительный внешний катетер используется по желанию врача в зависимости от предпочтений и клинической ситуации.

Неподвижное тело катетера

Поскольку тело катетера не вращается вместе с лезвием, дополнительный внешний катетер используется по желанию врача в зависимости от предпочтений и клинической ситуации.
Click here for more information
Неподвижное тело катетера
Неподвижное тело катетера

Неподвижное тело катетера

Поскольку тело катетера не вращается вместе с лезвием, дополнительный внешний катетер используется по желанию врача в зависимости от предпочтений и клинической ситуации.
При поддержке Philips
При поддержке Philips

При поддержке Philips

Благодаря своей гибкости, защищенному лезвию дилятора и неподвижному телу катетера TightRail обеспечивает непревзойденный контроль и точность, необходимые для процедур по удалению электродов. Обучение по использованию устройства поддерживается компанией Philips.

При поддержке Philips

При поддержке Philips
Благодаря своей гибкости, защищенному лезвию дилятора и неподвижному телу катетера TightRail обеспечивает непревзойденный контроль и точность, необходимые для процедур по удалению электродов. Обучение по использованию устройства поддерживается компанией Philips.

При поддержке Philips

Благодаря своей гибкости, защищенному лезвию дилятора и неподвижному телу катетера TightRail обеспечивает непревзойденный контроль и точность, необходимые для процедур по удалению электродов. Обучение по использованию устройства поддерживается компанией Philips.
Click here for more information
При поддержке Philips
При поддержке Philips

При поддержке Philips

Благодаря своей гибкости, защищенному лезвию дилятора и неподвижному телу катетера TightRail обеспечивает непревзойденный контроль и точность, необходимые для процедур по удалению электродов. Обучение по использованию устройства поддерживается компанией Philips.
Защищенное лезвие дилятора
Защищенное лезвие дилятора

Защищенное лезвие дилятора

Лезвие дилятора находится в защищенном состоянии до активации, что позволяет врачам контролировать ситуацию и обеспечивает возможность успешного выполнения контртракции на дистальном кончике целевого электрода.

Защищенное лезвие дилятора

Защищенное лезвие дилятора
Лезвие дилятора находится в защищенном состоянии до активации, что позволяет врачам контролировать ситуацию и обеспечивает возможность успешного выполнения контртракции на дистальном кончике целевого электрода.

Защищенное лезвие дилятора

Лезвие дилятора находится в защищенном состоянии до активации, что позволяет врачам контролировать ситуацию и обеспечивает возможность успешного выполнения контртракции на дистальном кончике целевого электрода.
Click here for more information
Защищенное лезвие дилятора
Защищенное лезвие дилятора

Защищенное лезвие дилятора

Лезвие дилятора находится в защищенном состоянии до активации, что позволяет врачам контролировать ситуацию и обеспечивает возможность успешного выполнения контртракции на дистальном кончике целевого электрода.
человек в халате смотрит на экран компьютера

Инфекции, ассоциированные с сердечными имплантируемыми электронными устройствами (СИЭУ)


Риск заражения инфекцией, ассоциированной с СИЭУ, возрастает со временем, то есть чем дольше устройство имплантировано, тем больше пациент подвержен риску развития инфекции. Отсутствие надлежащей медицинской помощи со своевременной экстракцией электродов приводит к летальному исходу и сопутствующим расходам. Эндокардит и смерть могут стать результатом отсутствия лечения инфекций, ассоциированных с СИЭУ.

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Документация

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Tехнические характеристики

Номер модели 545-509
Номер модели 545-509
Размер
  • 9 F
Внутренний диаметр устройства
  • 9,2 F / 0,119" / 3,0 мм
Внешний диаметр устройства
  • 15,9 F / 0,207" / 5,3 мм
Внешний диаметр внешнего катетера
  • 20,0 F / 0,266" / 6,8 мм
Рабочая длина
  • 18,7" / 47,5 см
Номер модели 545-511
Номер модели 545-511
Размер
  • 11 F
Внутренний диаметр устройства
  • 11,2 F / 0,145" / 3,7 мм
Внешний диаметр устройства
  • 18,0 F / 0,234" / 5,9 мм
Внешний диаметр внешнего катетера
  • 23,0 F / 0,293" / 7,4 мм
Рабочая длина
  • 18,7" / 47,5 см
Номер модели 545-513
Номер модели 545-513
Размер
  • 13 F
Внутренний диаметр устройства
  • 13,2 F / 0,171" / 4,3 мм
Внешний диаметр устройства
  • 20,0 F / 0,260" / 6,6 мм
Внешний диаметр внешнего катетера
  • 25,0 F / 0,319" / 8,1 мм
Рабочая длина
  • 18,7" / 47,5 см
Номер модели 545-509
Номер модели 545-509
Размер
  • 9 F
Внутренний диаметр устройства
  • 9,2 F / 0,119" / 3,0 мм
Номер модели 545-511
Номер модели 545-511
Размер
  • 11 F
Внутренний диаметр устройства
  • 11,2 F / 0,145" / 3,7 мм
Посмотреть все характеристики
Номер модели 545-509
Номер модели 545-509
Размер
  • 9 F
Внутренний диаметр устройства
  • 9,2 F / 0,119" / 3,0 мм
Внешний диаметр устройства
  • 15,9 F / 0,207" / 5,3 мм
Внешний диаметр внешнего катетера
  • 20,0 F / 0,266" / 6,8 мм
Рабочая длина
  • 18,7" / 47,5 см
Номер модели 545-511
Номер модели 545-511
Размер
  • 11 F
Внутренний диаметр устройства
  • 11,2 F / 0,145" / 3,7 мм
Внешний диаметр устройства
  • 18,0 F / 0,234" / 5,9 мм
Внешний диаметр внешнего катетера
  • 23,0 F / 0,293" / 7,4 мм
Рабочая длина
  • 18,7" / 47,5 см
Номер модели 545-513
Номер модели 545-513
Размер
  • 13 F
Внутренний диаметр устройства
  • 13,2 F / 0,171" / 4,3 мм
Внешний диаметр устройства
  • 20,0 F / 0,260" / 6,6 мм
Внешний диаметр внешнего катетера
  • 25,0 F / 0,319" / 8,1 мм
Рабочая длина
  • 18,7" / 47,5 см
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Устройство TightRail распространяется компанией LifeSystems в Австралии и Новой Зеландии.
  • Всегда внимательно читайте сведения на этикетке и следуйте указаниям по применению.
  • Медицинские устройства компании Philips следует использовать только врачам и медицинским бригадам, обученным проведению инвазивных процедур, включая обучение по применению данного устройства.
  • Компания Philips оставляет за собой право вносить изменения в спецификации продукта без предварительного уведомления
  • © Koninklijke Philips N.V., 2025 г. Все права защищены. Товарные знаки являются собственностью компании Koninklijke Philips N.V. или их соответствующих владельцев.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/3314 Инструмент медицинский механизированный для удаления электродов TightRail размеров 9F, 11F, 13F

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

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