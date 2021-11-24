Гибкий стержень

Для TightRail был разработан более гибкий стержень, чем для других механических катетеров, что позволяет сохранять его коаксиально положение к электродам. Уникальная технология стержня позволяет обеспечивает поступательное движение через извилистую сосудистую систему и часто встречающиеся фиброзные и кальцинированные поражения.