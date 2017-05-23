Оценка влияния устройств для эмболизации, таких как потоконаправляющие стенты, на кровоток сразу после их установки. Технология AneurysmFlow создана для количественного анализа изменений кровотока и получения информации, необходимой для принятия решений.
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Для лечения аневризм сосудов головного мозга все чаще используют потоконаправляющие стенты, однако сами процедуры отвода кровотока остаются по-прежнему сложными. Лишь в 76% всех случаев отвод кровотока от аневризмы приводит к тромбозу после 6-месячного периода наблюдения¹, что означает сохранение риска для пациента. Ряд авторов научных публикаций отмечают, что одним из параметров, которые можно использовать для прогнозирования прорыва и образования сгустка, может быть характер кровотока внутри аневризмы²,³.
AneurysmFlow – это первая технология, предназначенная для визуализации и количественной оценки изменений кровотока в сосудах и аневризме до и после установки потоконаправляющего стента. Был также предложен количественный показатель — отношение средней амплитуды кровотока в аневризме (MAFA), значения которого коррелируют с тромбозом в аневризме⁴. Данная информация может помочь принимать решения в реальном времени, пока пациент находится на операционном столе.
Расширенный функциональный анализ
Расширенный функциональный анализ
В настоящее время «золотым стандартом» визуализации сосудистых поражений считают сочетание цифровой субтракционной ангиографии (ЦСА) и трехмерной ротационной ангиографии (3DRA), однако эти методы не обеспечивают всей необходимой информации о кровотоке. В технологии AneurysmFlow для преобразования информации из 3DRA-сканов и двумерных последовательностей ЦСА в количественные показатели кровотока применены новаторские алгоритмы на основе принципа оптического потока. Эти данные используют для визуализации и количественной оценки динамики кровотока до и после установки потоконаправляющего стента в аневризмах сосудов головного мозга.
Улучшение принятия решений
Улучшение принятия решений
AneurysmFlow автоматически измеряет следующие параметры в заданной области интереса: средний по времени артериальный кровоток, усредненный по времени и пространству проецированный кровоток в аневризме и отношение средних амплитуд кровотока в аневризме (MAFA). Пользователи также могут вывести на экран временные графики артериального кровотока и усредненного по пространству проецированного кровотока в аневризме.
Новая информация
Получение новой информации с помощью отношения средних амплитуд кровотока в аневризме (MAFA)
Отношение средних амплитуд кровотока в аневризме (MAFA) отражает изменение кровотока в аневризме после установки потоконаправляющего стента. Отношение MAFA получают путем сравнения средней проецированной скорости кровотока в аневризме до и после установки стента. В это отношение вносят поправку на среднее изменение скорости кровотока в основном питающем сосуде аневризмы. В первоначальном исследовании результаты скомпенсированного отношения MAFA сравнивали с результатами окклюзии аневризмы при контрольных исследованиях. Пороговый анализ позволил статистически значимо прогнозировать тромбоз через 12 месяцев ниже порогового уровня отношения MAFA, равного 1,03 (P=0,035). По сообщению авторов, «в рамках этого небольшого исследования отношение MAFA на основе количественной оценки потока в ЦСА позволило надежно прогнозировать результаты стентирования»⁴.
Пошаговый рабочий процесс
Пошаговый рабочий процесс
Технология AneurysmFlow позволяет использовать эндоваскулярные методы для лечения мешковидных аневризм сосудов головного мозга размером 5 мм и больше с установкой устройств для эмболизации, в частности потоконаправляющих стентов. Сбором данных можно управлять от стола в рамках обычной процедуры, а анализ проводить уже в пультовой.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.