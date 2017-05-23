Ключевые слова для поиска
Оценка влияния устройств для эмболизации, таких как потоконаправляющие стенты, на кровоток сразу после их установки. Технология AneurysmFlow создана для количественного анализа изменений кровотока и получения информации, необходимой для принятия решений.
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(звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов)
Актуальная информация о кровотоке
Актуальная информация о кровотоке
Актуальная информация о кровотоке
Актуальная информация о кровотоке
Расширенный функциональный анализ
Расширенный функциональный анализ
Расширенный функциональный анализ
Расширенный функциональный анализ
Улучшение принятия решений
Улучшение принятия решений
Улучшение принятия решений
Улучшение принятия решений
Получение новой информации с помощью отношения средних амплитуд кровотока в аневризме (MAFA)
Получение новой информации с помощью отношения средних амплитуд кровотока в аневризме (MAFA)
Получение новой информации с помощью отношения средних амплитуд кровотока в аневризме (MAFA)
Получение новой информации с помощью отношения средних амплитуд кровотока в аневризме (MAFA)
Пошаговый рабочий процесс
Пошаговый рабочий процесс
Пошаговый рабочий процесс
Пошаговый рабочий процесс
Актуальная информация о кровотоке
Актуальная информация о кровотоке
Актуальная информация о кровотоке
Актуальная информация о кровотоке
Расширенный функциональный анализ
Расширенный функциональный анализ
Расширенный функциональный анализ
Расширенный функциональный анализ
Улучшение принятия решений
Улучшение принятия решений
Улучшение принятия решений
Улучшение принятия решений
Получение новой информации с помощью отношения средних амплитуд кровотока в аневризме (MAFA)
Получение новой информации с помощью отношения средних амплитуд кровотока в аневризме (MAFA)
Получение новой информации с помощью отношения средних амплитуд кровотока в аневризме (MAFA)
Получение новой информации с помощью отношения средних амплитуд кровотока в аневризме (MAFA)
Пошаговый рабочий процесс
Пошаговый рабочий процесс
Пошаговый рабочий процесс
Пошаговый рабочий процесс
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Функция динамического трехмерного картирования Dynamic 3D Roadmap помогает при сложных хирургических вмешательствах, позволяет создавать трехмерные изображения в режиме реального времени для навигации по сосудам в любой области тела. Эта функция накладывает двумерные рентгеноскопические изображения, полученные в реальном времени, на трехмерную реконструированную модель дерева сосудов, полученную на ангиографе, КТ или МРТ.
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Программа VasoCT упрощает определение и оценку размера и степени окклюзии в случае ишемического инсульта. Она помогает максимально быстро провести терапию, что способствует улучшению обслуживания и качества жизни для пациентов с инсультом. Функция VasoCT действует на базе трехмерного ротационного сканирования и внутривенного введения контрастного вещества, которое может быть менее инвазивным.
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SmartCT Soft Tissue предлагает метод получения данных конусно-лучевой КТ (КЛКТ), дополненный пошаговыми инструкциями, расширенными инструментами 3D-визуализации и измерения, доступными на модуле сенсорного экрана у операционного стола. Чтобы помочь вам получить изображения КЛКТ с первого раза [1] и оптимизировать рабочий процесс, мы проведем вас через ключевые шаги. После успешного выполнения КЛКТ-сканирования полученное 3D-изображение автоматически отображается в инструменте 3D-визуализации SmartCT с соответствующими настройками рендеринга и инструментами 3D-измерений, адаптированными для выбранного 3D-протокола.
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Большой цветной ЖК-монитор Philips FlexVision XL с диагональю 58 дюймов позволяет четко отображать даже самые мелкие детали сложных анатомических структур во время проведения сердечно-сосудистых процедур. Этот монитор предоставляет самые гибкие возможности для просмотра данных: его большой ЖК- экран высокого разрешения позволяет выводить множество изображений в самых разных форматах и с разных источников с учетом особенностей конкретной процедуры.
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Программа Philips 3DRA включает в себя широкий набор средств для трехмерной визуализации сосудистых патологий на основе данных одного прохода ротационной ангиографии. В сочетании с уникальными возможностями съемки всего тела, поддерживаемыми в системах Philips Allura FD, это решение позволяет охватить любой участок, в том числе сосуды головного мозга, брюшной полости и периферических областей.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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