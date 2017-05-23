Актуальная информация о кровотоке

Для лечения аневризм сосудов головного мозга все чаще используют потоконаправляющие стенты, однако сами процедуры отвода кровотока остаются по-прежнему сложными. Лишь в 76% всех случаев отвод кровотока от аневризмы приводит к тромбозу после 6-месячного периода наблюдения¹, что означает сохранение риска для пациента. Ряд авторов научных публикаций отмечают, что одним из параметров, которые можно использовать для прогнозирования прорыва и образования сгустка, может быть характер кровотока внутри аневризмы²,³. AneurysmFlow – это первая технология, предназначенная для визуализации и количественной оценки изменений кровотока в сосудах и аневризме до и после установки потоконаправляющего стента. Был также предложен количественный показатель — отношение средней амплитуды кровотока в аневризме (MAFA), значения которого коррелируют с тромбозом в аневризме⁴. Данная информация может помочь принимать решения в реальном времени, пока пациент находится на операционном столе.