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Azurion 7 с 12‑дюймовым детектором Azurion — установите новые стандарты в эндоваскулярном лечении

Azurion 7 с 12‑дюймовым детектором

Azurion — установите новые стандарты в эндоваскулярном лечении

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Откройте для себя новые возможности малоинвазивных исследований сердца и сосудов с серией Azurion 7 с 12-дюймовым детектором. Эта усовершенствованная ангиографическая система нового поколения помогает оказывать пациентам качественную медицинскую помощь и повышает эффективность выполняемых процедур благодаря инновационным решениям в организации рабочего процесса.

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Особенности
Информативный визуальный контроль в реальном времени
Информативный визуальный контроль в реальном времени

Информативный визуальный контроль в реальном времени

Врачи могут пользоваться преимуществами инноваций компании Philips в области визуального контроля в режиме реального времени, чтобы с уверенностью определять самый эффективный курс лечения. Сюда относятся функции StentBoost, iFR Roadmap, наши программы EchoNavigator, EP Navigator, HeartNavigator, VesselNavigator и многое другое. Все это беспрепятственно интегрируется в системы серии Azurion 7, облегчая рабочий процесс медицинского исследования.
Глубокий анализ коронарных сосудов
Глубокий анализ коронарных сосудов

Глубокий анализ коронарных сосудов

Новый 12-дюймовый плоский детектор обеспечивает визуализацию с высоким разрешением и большим полем обзора. Возможна визуализация аортального клапана и значительной части дуги аорты или всего дерева коронарных сосудов на одном экране. Благодаря компактной конструкции можно получать все виды углов проекции, включая проекцию «паук».
Более гибкий рабочий процесс
Более гибкий рабочий процесс

Более гибкий рабочий процесс

Концепция Instant Parallel Working разработана специально для экономии времени. Группа специалистов может выполнять все действия на одном или нескольких рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. Так, в ходе процедуры рентгеноскопии или рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Стандартизованность настройки и работы
Стандартизованность настройки и работы

Стандартизованность настройки и работы

В системе используются протоколы ProcedureCard, обеспечивающие упрощенную и стандартизованную настройку системы для всех типов исследований, от стандартных до комбинированных процедур. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS запланированной процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.
Управление задачами у стола
Управление задачами у стола

Управление задачами у стола

Если в лаборатории выполняется целый ряд исследований, эффективное управление приложениями и системами может способствовать продуктивному оказанию медицинской помощи с учетом стандартов. FlexVision Pro обеспечивает интуитивное управление всеми приложениями прямо у стола, что повышает эффективность и позволяет реже покидать стерильное поле во время исследований. Используйте беспроводную мышь или наш модуль сенсорного экрана*, чтобы получать доступ к системе PACS или в полном объеме использовать интервенционные инструменты.
Упрощение рабочих процедур
Упрощение рабочих процедур

Упрощение рабочих процедур

Оцените улучшенные характеристики легкости и скорости выполнения процедур. Черный фон интерфейса пользователя и подсвечиваемые значки на элементах управления обеспечивают плавный переход от процедуры к процедуре. Выполняйте коллимацию кончиком пальца с помощью модуля сенсорного экрана*. Перемещайте приложения с помощью мыши и без труда переключайте управление между пользователями. Используйте стандартизованный интерфейс пользователя Azurion, чтобы сократить время обучения.
Оптимизация рабочего процесса
Оптимизация рабочего процесса

Оптимизация рабочего процесса

FlexSpot* позволяет эффективно просматривать все приложения и управлять ими с одной точки в пультовой комнате. Это интегрированное рабочее место, позволяющее избегать использования дополнительных устройств, оснащено одним или двумя 27‑дюймовыми широкоэкранными мониторами, а также мышью и клавиатурой. Оно позволяет управлять нескольким внешними источниками, настраивать конфигурации экрана и открывать доступные приложения. При необходимости можно добавить дополнительные системы FlexSpot.
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой

В системах серии Azurion 7 также доступна функция ClarityIQ, наша инновационная технология, позволяющая значительно снижать дозу облучения — до 83% при сохранении качества изображения — для различных областей медицинских исследований, пациентов и операторов. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise, который помогает контролировать оказание медицинской помощи и радиационную безопасность персонала и пациента.
Улучшенное взаимодействие
Улучшенное взаимодействие

Улучшенное взаимодействие

Беспрепятственное двустороннее взаимодействие, особенно на решающих этапах процедур, повышает безопасность работы благодаря уменьшению количества ошибок и быстрому отклику. С использованием этой системы повышается эффективность взаимодействия. Крупный указатель мыши виден на изображении, получаемом в режиме реального времени, в кабинете для исследований и пультовой комнате. Это может снизить вероятность возникновения спорных вопросов и позволит реже покидать стерильное поле во время исследований.
Долгосрочные преимущества
Долгосрочные преимущества

Долгосрочные преимущества

Инфраструктура системы Azurion разработана с учетом возможности модернизации и расширения. Эта стандартизованная программно-аппаратная платформа обеспечивает доступ к новому поколению подключаемых медицинских приложений и технологий. По мере возникновения новых потребностей и изменения требований вы можете легко интегрировать дополнительные функции и приложения сторонних производителей.
Ежедневная оптимизация работы
Ежедневная оптимизация работы

Ежедневная оптимизация работы

Хотя успешная работа в современных сложных условиях медицинского обслуживания и без того требует больших усилий, необходимо также постоянно заботиться о поддержании безотказного функционирования систем. Удаленное обслуживание Philips поможет вам сохранять максимальную производительность оборудования, беспрепятственно оказывать медицинскую помощь пациентам и решать самые сложные технические вопросы прежде, чем они отразятся на оказании медицинской помощи пациентам.
Оптимизация работы лаборатории
Оптимизация работы лаборатории

Оптимизация работы лаборатории

Чтобы помочь вам справиться с большими объемами исследований и снизить расходы, наши консультанты по рабочему процессу могут оценить текущий уровень вашей производительности и определить возможности оптимизации использования вашей лаборатории. Этот подход помогает нашим клиентам вносить целенаправленные и долгосрочные улучшения в свою работу.
Окупаемость капиталовложений || Azurion 7 с 12" детектором

Окупаемость капиталовложений

Мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации, которые помогут вам эффективно использовать все ваши ресурсы и обеспечить высокую окупаемость ваших капиталовложений. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь вам дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.
  • * Опция для серии Azurion 7
  • Обратите внимание, что список оборудования, доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение №РЗН 2018/7035 Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 M12, Azurion 7 M20, Azurion 3 M12, Azurion 3 M15, Azurion 7 B12, Azurion 7 B20 с принадлежностями

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