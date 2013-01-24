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Azurion 7 с 20‑дюймовым детектором Azurion — установите новые стандарты в эндоваскулярном лечении

Azurion 7 с 20‑дюймовым детектором

Azurion — установите новые стандарты в эндоваскулярном лечении

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Работа в кабинете для малоинвазивных исследований или уверенный переход к гибридной операционной- все это возможно с Azurion 7 с 20‑дюймовым детектором. С этой новой ангиографической системой открытые и малоинвазивные процедуры можно выполнять в одном помещении. Высокие медицинские стандарты и инновационное решение для рабочего процесса помогут оказывать качественную медицинскую помощь и повысят эффективность работы.

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Особенности
Информативный визуальный контроль в реальном времени
Информативный визуальный контроль в реальном времени

Информативный визуальный контроль в реальном времени

Расширение возможностей системы для уверенного выполнения сложных процедур с помощью инноваций компании Philips. Сюда относятся функции StentBoost, iFR Roadmap, XperCT, EmboGuide и наши программы EchoNavigator, HeartNavigator, VesselNavigator. Все эти усовершенствованные решения беспрепятственно интегрируются в системы серии Azurion 7, облегчая рабочий процесс медицинского исследования.
Улучшенная визуализация
Улучшенная визуализация

Улучшенная визуализация

Возможно более эффективное выполнение исследований сосудов благодаря получению изображений превосходного качества с помощью 20-дюймового детектора следующего поколения. Его более широкий охват анатомической области позволяет выполнять различные типы процедур. Улучшенная последовательность обработки изображений Philips позволяет визуализировать элементы мелких сосудов с исключительной четкостью. Эта система также поддерживает визуализацию всего тела и обеспечивает доступ к пациенту со всех сторон.
Экономия времени
Экономия времени

Экономия времени

Концепция Instant Parallel Working разработана специально для экономии времени при работе во многофункциональных кабинетах в условиях высокой нагрузки. Группа специалистов может выполнять все действия на одном или нескольких рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. В ходе процедуры рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Облегчение настройки и работы
Облегчение настройки и работы

Облегчение настройки и работы

Чтобы обеспечить упрощенную и стандартизованную настройку системы для всех типов исследований и пользователей, в системе используются полностью настраиваемые протоколы ProcedureCard. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.
Управление задачами у стола
Управление задачами у стола

Управление задачами у стола

Данные, собранные перед проведением процедуры, изображения из системы PACS и других источников, полученные с использованием различных устройств, а также приложения для интервенционных исследований могут отображаться в системе FlexVision Pro*. Всем этим можно легко управлять с помощью указателя мыши. Делайте моментальные снимки экрана источников видеосигнала и сохраняйте их в файл пациента одним щелчком мыши. Все, что вам нужно, находится под рукой в пределах стерильного поля.
Оцените скорость и удобство
Оцените скорость и удобство

Оцените скорость и удобство

Быстрая и легкая в управлении система серии Azurion 7 обеспечивает плавный переход от процедуры к процедуре. Она предугадывает необходимые действия и помогает уверенно выполнять каждое исследование. Черный фон интерфейса пользователя и подсвечиваемые значки на элементах управления улучшают визуализацию и контроль во время исследований. Используйте привычные для пользователя планшета жесты, чтобы упростить выполнение задач, а также стандартизованный интерфейс пользователя Azurion, чтобы сократить время обучения.
Оптимизация рабочего процесса
Оптимизация рабочего процесса

Оптимизация рабочего процесса

FlexSpot* позволяет эффективно просматривать все приложения и управлять ими с одной точки в пультовой комнате. Это интегрированное рабочее место, позволяющее избегать использования дополнительных устройств, оснащено одним или двумя 27‑дюймовыми широкоэкранными мониторами, а также мышью и клавиатурой. Оно позволяет управлять нескольким внешними источниками, настраивать конфигурации экрана и открывать доступные приложения. При необходимости можно добавить дополнительные системы FlexSpot.
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой

В системах серии Azurion 7 также доступна функция ClarityIQ, наша инновационная технология, позволяющая значительно снижать дозу облучения — до 83% при сохранении качества изображения — для различных областей медицинских исследований, пациентов и операторов. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise, который помогает контролировать оказание медицинской помощи и радиационную безопасность персонала и пациента.
Улучшенное взаимодействие
Улучшенное взаимодействие

Улучшенное взаимодействие

Беспрепятственное двустороннее взаимодействие, особенно на решающих этапах процедур, повышает безопасность работы благодаря уменьшению количества ошибок и быстрому отклику. С использованием этой системы повышается эффективность взаимодействия. Крупный указатель мыши виден на изображении, получаемом в режиме реального времени, в кабинете для исследований и пультовой комнате. Это может снизить вероятность возникновения спорных вопросов и позволит реже покидать стерильное поле во время исследований.
Окупаемость капиталовложений
Окупаемость капиталовложений

Окупаемость капиталовложений

Чтобы помочь вам эффективно использовать все ваши ресурсы и обеспечить высокую окупаемость ваших капиталовложений, мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь вам дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.
Учет требований будущего
Учет требований будущего

Учет требований будущего

Инфраструктура системы Azurion разработана с учетом возможности модернизации и расширения. Эта стандартизованная программно-аппаратная платформа обеспечивает доступ к новому поколению подключаемых медицинских приложений и технологий. По мере возникновения новых потребностей и изменения требований вы можете легко интегрировать дополнительные функции и приложения сторонних производителей.
Ежедневная оптимизация работы
Ежедневная оптимизация работы

Ежедневная оптимизация работы

Хотя успешная работа в современных сложных условиях медицинского обслуживания и без того требует больших усилий, необходимо также постоянно заботиться о поддержании безотказного функционирования систем. Удаленное обслуживание Philips поможет вам сохранять максимальную производительность оборудования, беспрепятственно оказывать медицинскую помощь пациентам и решать самые сложные технические вопросы прежде, чем они отразятся на оказании медицинской помощи пациентам.
Оптимизация работы лаборатории
Оптимизация работы лаборатории

Оптимизация работы лаборатории

Чтобы помочь вам справиться с большими объемами исследований и снизить расходы, наши консультанты по рабочему процессу могут оценить текущий уровень вашей производительности и определить возможности оптимизации использования вашей лаборатории. Этот подход помогает нашим клиентам вносить целенаправленные и долгосрочные улучшения в свою работу.
  • * Опция для серии Azurion 7
  • Обратите внимание, что список оборудования, доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение №РЗН 2018/7035 Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 M12, Azurion 7 M20, Azurion 3 M12, Azurion 3 M15, Azurion 7 B12, Azurion 7 B20 с принадлежностями

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