Экономия времени

Концепция Instant Parallel Working разработана специально для экономии времени при работе во многофункциональных кабинетах в условиях высокой нагрузки. Группа специалистов может выполнять все действия на одном или нескольких рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. В ходе процедуры рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.