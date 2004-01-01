Ключевые слова для поиска

Azurion 7 M20

Ангиографическая система с потолочным или напольным креплением штатива

Найти похожие продукты

Работа в кабинете для малоинвазивных исследований или уверенный переход к гибридной операционной- все это возможно с Azurion 7 с 20‑дюймовым детектором. С этой новой ангиографической системой открытые и малоинвазивные процедуры можно выполнять в одном помещении.

Оставить заявку
Особенности
Улучшенная визуализация с ангиографом Azurion 7
Улучшенная визуализация с ангиографом Azurion 7

Улучшенная визуализация с ангиографом Azurion 7

Возможно более эффективное выполнение исследований сосудов благодаря получению изображений превосходного качества с помощью 20-дюймового детектора следующего поколения. Его более широкий охват анатомической области позволяет выполнять различные типы процедур. Улучшенная последовательность обработки изображений Philips позволяет визуализировать элементы мелких сосудов с исключительной четкостью. Эта система также поддерживает визуализацию всего тела и обеспечивает доступ к пациенту со всех сторон.

Улучшенная визуализация с ангиографом Azurion 7

Улучшенная визуализация с ангиографом Azurion 7
Возможно более эффективное выполнение исследований сосудов благодаря получению изображений превосходного качества с помощью 20-дюймового детектора следующего поколения. Его более широкий охват анатомической области позволяет выполнять различные типы процедур. Улучшенная последовательность обработки изображений Philips позволяет визуализировать элементы мелких сосудов с исключительной четкостью. Эта система также поддерживает визуализацию всего тела и обеспечивает доступ к пациенту со всех сторон.

Улучшенная визуализация с ангиографом Azurion 7

Возможно более эффективное выполнение исследований сосудов благодаря получению изображений превосходного качества с помощью 20-дюймового детектора следующего поколения. Его более широкий охват анатомической области позволяет выполнять различные типы процедур. Улучшенная последовательность обработки изображений Philips позволяет визуализировать элементы мелких сосудов с исключительной четкостью. Эта система также поддерживает визуализацию всего тела и обеспечивает доступ к пациенту со всех сторон.
Click here for more information
Улучшенная визуализация с ангиографом Azurion 7
Улучшенная визуализация с ангиографом Azurion 7

Улучшенная визуализация с ангиографом Azurion 7

Возможно более эффективное выполнение исследований сосудов благодаря получению изображений превосходного качества с помощью 20-дюймового детектора следующего поколения. Его более широкий охват анатомической области позволяет выполнять различные типы процедур. Улучшенная последовательность обработки изображений Philips позволяет визуализировать элементы мелких сосудов с исключительной четкостью. Эта система также поддерживает визуализацию всего тела и обеспечивает доступ к пациенту со всех сторон.
Экономия времени
Экономия времени

Экономия времени

Концепция Instant Parallel Working разработана специально для экономии времени при работе во многофункциональных кабинетах в условиях высокой нагрузки. Группа специалистов может выполнять все действия на одном или нескольких рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. В ходе процедуры рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.

Экономия времени

Экономия времени
Концепция Instant Parallel Working разработана специально для экономии времени при работе во многофункциональных кабинетах в условиях высокой нагрузки. Группа специалистов может выполнять все действия на одном или нескольких рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. В ходе процедуры рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.

Экономия времени

Концепция Instant Parallel Working разработана специально для экономии времени при работе во многофункциональных кабинетах в условиях высокой нагрузки. Группа специалистов может выполнять все действия на одном или нескольких рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. В ходе процедуры рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Click here for more information
Экономия времени
Экономия времени

Экономия времени

Концепция Instant Parallel Working разработана специально для экономии времени при работе во многофункциональных кабинетах в условиях высокой нагрузки. Группа специалистов может выполнять все действия на одном или нескольких рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. В ходе процедуры рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Облегчение настройки и работы
Облегчение настройки и работы

Облегчение настройки и работы

Чтобы обеспечить упрощенную и стандартизованную настройку системы для всех типов исследований и пользователей, в системе используются полностью настраиваемые протоколы ProcedureCard. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.

Облегчение настройки и работы

Облегчение настройки и работы
Чтобы обеспечить упрощенную и стандартизованную настройку системы для всех типов исследований и пользователей, в системе используются полностью настраиваемые протоколы ProcedureCard. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.

Облегчение настройки и работы

Чтобы обеспечить упрощенную и стандартизованную настройку системы для всех типов исследований и пользователей, в системе используются полностью настраиваемые протоколы ProcedureCard. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.
Click here for more information
Облегчение настройки и работы
Облегчение настройки и работы

Облегчение настройки и работы

Чтобы обеспечить упрощенную и стандартизованную настройку системы для всех типов исследований и пользователей, в системе используются полностью настраиваемые протоколы ProcedureCard. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.
Оптимизация рабочего процесса
Оптимизация рабочего процесса

Оптимизация рабочего процесса

FlexSpot* позволяет эффективно просматривать все приложения и управлять ими с одной точки в пультовой комнате. Это интегрированное рабочее место, позволяющее избегать использования дополнительных устройств, оснащено одним или двумя 27‑дюймовыми широкоэкранными мониторами, а также мышью и клавиатурой. Оно позволяет управлять нескольким внешними источниками, настраивать конфигурации экрана и открывать доступные приложения. При необходимости можно добавить дополнительные системы FlexSpot.

Оптимизация рабочего процесса

Оптимизация рабочего процесса
FlexSpot* позволяет эффективно просматривать все приложения и управлять ими с одной точки в пультовой комнате. Это интегрированное рабочее место, позволяющее избегать использования дополнительных устройств, оснащено одним или двумя 27‑дюймовыми широкоэкранными мониторами, а также мышью и клавиатурой. Оно позволяет управлять нескольким внешними источниками, настраивать конфигурации экрана и открывать доступные приложения. При необходимости можно добавить дополнительные системы FlexSpot.

Оптимизация рабочего процесса

FlexSpot* позволяет эффективно просматривать все приложения и управлять ими с одной точки в пультовой комнате. Это интегрированное рабочее место, позволяющее избегать использования дополнительных устройств, оснащено одним или двумя 27‑дюймовыми широкоэкранными мониторами, а также мышью и клавиатурой. Оно позволяет управлять нескольким внешними источниками, настраивать конфигурации экрана и открывать доступные приложения. При необходимости можно добавить дополнительные системы FlexSpot.
Click here for more information
Оптимизация рабочего процесса
Оптимизация рабочего процесса

Оптимизация рабочего процесса

FlexSpot* позволяет эффективно просматривать все приложения и управлять ими с одной точки в пультовой комнате. Это интегрированное рабочее место, позволяющее избегать использования дополнительных устройств, оснащено одним или двумя 27‑дюймовыми широкоэкранными мониторами, а также мышью и клавиатурой. Оно позволяет управлять нескольким внешними источниками, настраивать конфигурации экрана и открывать доступные приложения. При необходимости можно добавить дополнительные системы FlexSpot.
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой

В системах серии Azurion 7 также доступна функция ClarityIQ, наша инновационная технология, позволяющая значительно снижать дозу облучения — до 83% при сохранении качества изображения — для различных областей медицинских исследований, пациентов и операторов. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise, который помогает контролировать оказание медицинской помощи и радиационную безопасность персонала и пациента.

Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой
В системах серии Azurion 7 также доступна функция ClarityIQ, наша инновационная технология, позволяющая значительно снижать дозу облучения — до 83% при сохранении качества изображения — для различных областей медицинских исследований, пациентов и операторов. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise, который помогает контролировать оказание медицинской помощи и радиационную безопасность персонала и пациента.

Эффективное управление дозой

В системах серии Azurion 7 также доступна функция ClarityIQ, наша инновационная технология, позволяющая значительно снижать дозу облучения — до 83% при сохранении качества изображения — для различных областей медицинских исследований, пациентов и операторов. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise, который помогает контролировать оказание медицинской помощи и радиационную безопасность персонала и пациента.
Click here for more information
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой

В системах серии Azurion 7 также доступна функция ClarityIQ, наша инновационная технология, позволяющая значительно снижать дозу облучения — до 83% при сохранении качества изображения — для различных областей медицинских исследований, пациентов и операторов. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise, который помогает контролировать оказание медицинской помощи и радиационную безопасность персонала и пациента.
Окупаемость капиталовложений
Окупаемость капиталовложений

Окупаемость капиталовложений

Чтобы помочь вам эффективно использовать все ваши ресурсы и обеспечить высокую окупаемость ваших капиталовложений, мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь вам дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.

Окупаемость капиталовложений

Окупаемость капиталовложений
Чтобы помочь вам эффективно использовать все ваши ресурсы и обеспечить высокую окупаемость ваших капиталовложений, мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь вам дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.

Окупаемость капиталовложений

Чтобы помочь вам эффективно использовать все ваши ресурсы и обеспечить высокую окупаемость ваших капиталовложений, мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь вам дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.
Click here for more information
Окупаемость капиталовложений
Окупаемость капиталовложений

Окупаемость капиталовложений

Чтобы помочь вам эффективно использовать все ваши ресурсы и обеспечить высокую окупаемость ваших капиталовложений, мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь вам дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.
  • Улучшенная визуализация с ангиографом Azurion 7
  • Экономия времени
  • Облегчение настройки и работы
  • Оптимизация рабочего процесса
Посмотреть все особенности
Улучшенная визуализация с ангиографом Azurion 7
Улучшенная визуализация с ангиографом Azurion 7

Улучшенная визуализация с ангиографом Azurion 7

Возможно более эффективное выполнение исследований сосудов благодаря получению изображений превосходного качества с помощью 20-дюймового детектора следующего поколения. Его более широкий охват анатомической области позволяет выполнять различные типы процедур. Улучшенная последовательность обработки изображений Philips позволяет визуализировать элементы мелких сосудов с исключительной четкостью. Эта система также поддерживает визуализацию всего тела и обеспечивает доступ к пациенту со всех сторон.

Улучшенная визуализация с ангиографом Azurion 7

Улучшенная визуализация с ангиографом Azurion 7
Возможно более эффективное выполнение исследований сосудов благодаря получению изображений превосходного качества с помощью 20-дюймового детектора следующего поколения. Его более широкий охват анатомической области позволяет выполнять различные типы процедур. Улучшенная последовательность обработки изображений Philips позволяет визуализировать элементы мелких сосудов с исключительной четкостью. Эта система также поддерживает визуализацию всего тела и обеспечивает доступ к пациенту со всех сторон.

Улучшенная визуализация с ангиографом Azurion 7

Возможно более эффективное выполнение исследований сосудов благодаря получению изображений превосходного качества с помощью 20-дюймового детектора следующего поколения. Его более широкий охват анатомической области позволяет выполнять различные типы процедур. Улучшенная последовательность обработки изображений Philips позволяет визуализировать элементы мелких сосудов с исключительной четкостью. Эта система также поддерживает визуализацию всего тела и обеспечивает доступ к пациенту со всех сторон.
Click here for more information
Улучшенная визуализация с ангиографом Azurion 7
Улучшенная визуализация с ангиографом Azurion 7

Улучшенная визуализация с ангиографом Azurion 7

Возможно более эффективное выполнение исследований сосудов благодаря получению изображений превосходного качества с помощью 20-дюймового детектора следующего поколения. Его более широкий охват анатомической области позволяет выполнять различные типы процедур. Улучшенная последовательность обработки изображений Philips позволяет визуализировать элементы мелких сосудов с исключительной четкостью. Эта система также поддерживает визуализацию всего тела и обеспечивает доступ к пациенту со всех сторон.
Экономия времени
Экономия времени

Экономия времени

Концепция Instant Parallel Working разработана специально для экономии времени при работе во многофункциональных кабинетах в условиях высокой нагрузки. Группа специалистов может выполнять все действия на одном или нескольких рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. В ходе процедуры рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.

Экономия времени

Экономия времени
Концепция Instant Parallel Working разработана специально для экономии времени при работе во многофункциональных кабинетах в условиях высокой нагрузки. Группа специалистов может выполнять все действия на одном или нескольких рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. В ходе процедуры рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.

Экономия времени

Концепция Instant Parallel Working разработана специально для экономии времени при работе во многофункциональных кабинетах в условиях высокой нагрузки. Группа специалистов может выполнять все действия на одном или нескольких рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. В ходе процедуры рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Click here for more information
Экономия времени
Экономия времени

Экономия времени

Концепция Instant Parallel Working разработана специально для экономии времени при работе во многофункциональных кабинетах в условиях высокой нагрузки. Группа специалистов может выполнять все действия на одном или нескольких рабочих местах в кабинете для исследований и пультовой комнате, не прерывая друг друга. В ходе процедуры рентгенографии персонал в пультовой комнате может просмотреть предыдущие изображения для пациента, подготовить следующее исследование или завершить процедуру составления отчетов для другого пациента.
Облегчение настройки и работы
Облегчение настройки и работы

Облегчение настройки и работы

Чтобы обеспечить упрощенную и стандартизованную настройку системы для всех типов исследований и пользователей, в системе используются полностью настраиваемые протоколы ProcedureCard. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.

Облегчение настройки и работы

Облегчение настройки и работы
Чтобы обеспечить упрощенную и стандартизованную настройку системы для всех типов исследований и пользователей, в системе используются полностью настраиваемые протоколы ProcedureCard. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.

Облегчение настройки и работы

Чтобы обеспечить упрощенную и стандартизованную настройку системы для всех типов исследований и пользователей, в системе используются полностью настраиваемые протоколы ProcedureCard. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.
Click here for more information
Облегчение настройки и работы
Облегчение настройки и работы

Облегчение настройки и работы

Чтобы обеспечить упрощенную и стандартизованную настройку системы для всех типов исследований и пользователей, в системе используются полностью настраиваемые протоколы ProcedureCard. Например, система автоматически выбирает соответствующий протокол ProcedureCard на основе кода RIS/HIS/CIS процедуры. Предустановки (т. е. наиболее часто используемые протоколы по умолчанию и заданные пользователем настройки) также могут повысить согласованность результатов исследований.
Оптимизация рабочего процесса
Оптимизация рабочего процесса

Оптимизация рабочего процесса

FlexSpot* позволяет эффективно просматривать все приложения и управлять ими с одной точки в пультовой комнате. Это интегрированное рабочее место, позволяющее избегать использования дополнительных устройств, оснащено одним или двумя 27‑дюймовыми широкоэкранными мониторами, а также мышью и клавиатурой. Оно позволяет управлять нескольким внешними источниками, настраивать конфигурации экрана и открывать доступные приложения. При необходимости можно добавить дополнительные системы FlexSpot.

Оптимизация рабочего процесса

Оптимизация рабочего процесса
FlexSpot* позволяет эффективно просматривать все приложения и управлять ими с одной точки в пультовой комнате. Это интегрированное рабочее место, позволяющее избегать использования дополнительных устройств, оснащено одним или двумя 27‑дюймовыми широкоэкранными мониторами, а также мышью и клавиатурой. Оно позволяет управлять нескольким внешними источниками, настраивать конфигурации экрана и открывать доступные приложения. При необходимости можно добавить дополнительные системы FlexSpot.

Оптимизация рабочего процесса

FlexSpot* позволяет эффективно просматривать все приложения и управлять ими с одной точки в пультовой комнате. Это интегрированное рабочее место, позволяющее избегать использования дополнительных устройств, оснащено одним или двумя 27‑дюймовыми широкоэкранными мониторами, а также мышью и клавиатурой. Оно позволяет управлять нескольким внешними источниками, настраивать конфигурации экрана и открывать доступные приложения. При необходимости можно добавить дополнительные системы FlexSpot.
Click here for more information
Оптимизация рабочего процесса
Оптимизация рабочего процесса

Оптимизация рабочего процесса

FlexSpot* позволяет эффективно просматривать все приложения и управлять ими с одной точки в пультовой комнате. Это интегрированное рабочее место, позволяющее избегать использования дополнительных устройств, оснащено одним или двумя 27‑дюймовыми широкоэкранными мониторами, а также мышью и клавиатурой. Оно позволяет управлять нескольким внешними источниками, настраивать конфигурации экрана и открывать доступные приложения. При необходимости можно добавить дополнительные системы FlexSpot.
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой

В системах серии Azurion 7 также доступна функция ClarityIQ, наша инновационная технология, позволяющая значительно снижать дозу облучения — до 83% при сохранении качества изображения — для различных областей медицинских исследований, пациентов и операторов. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise, который помогает контролировать оказание медицинской помощи и радиационную безопасность персонала и пациента.

Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой
В системах серии Azurion 7 также доступна функция ClarityIQ, наша инновационная технология, позволяющая значительно снижать дозу облучения — до 83% при сохранении качества изображения — для различных областей медицинских исследований, пациентов и операторов. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise, который помогает контролировать оказание медицинской помощи и радиационную безопасность персонала и пациента.

Эффективное управление дозой

В системах серии Azurion 7 также доступна функция ClarityIQ, наша инновационная технология, позволяющая значительно снижать дозу облучения — до 83% при сохранении качества изображения — для различных областей медицинских исследований, пациентов и операторов. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise, который помогает контролировать оказание медицинской помощи и радиационную безопасность персонала и пациента.
Click here for more information
Эффективное управление дозой
Эффективное управление дозой

Эффективное управление дозой

В системах серии Azurion 7 также доступна функция ClarityIQ, наша инновационная технология, позволяющая значительно снижать дозу облучения — до 83% при сохранении качества изображения — для различных областей медицинских исследований, пациентов и операторов. Она является компонентом комплексного набора решений DoseWise, который помогает контролировать оказание медицинской помощи и радиационную безопасность персонала и пациента.
Окупаемость капиталовложений
Окупаемость капиталовложений

Окупаемость капиталовложений

Чтобы помочь вам эффективно использовать все ваши ресурсы и обеспечить высокую окупаемость ваших капиталовложений, мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь вам дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.

Окупаемость капиталовложений

Окупаемость капиталовложений
Чтобы помочь вам эффективно использовать все ваши ресурсы и обеспечить высокую окупаемость ваших капиталовложений, мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь вам дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.

Окупаемость капиталовложений

Чтобы помочь вам эффективно использовать все ваши ресурсы и обеспечить высокую окупаемость ваших капиталовложений, мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь вам дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.
Click here for more information
Окупаемость капиталовложений
Окупаемость капиталовложений

Окупаемость капиталовложений

Чтобы помочь вам эффективно использовать все ваши ресурсы и обеспечить высокую окупаемость ваших капиталовложений, мы предлагаем инновационные финансовые решения, гибкую программу обслуживания и систему профессиональной поддержки, объединяющую в себе более 7000 инженеров по эксплуатации. Широкий спектр наших услуг по медицинскому консультированию и программ обучения может помочь вам дополнительно повысить продуктивность и эффективность процесса оказания медицинской помощи.
  • * Опция для серии Azurion 7
  • Обратите внимание, что список оборудования, доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение №РЗН 2018/7035 Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 М12, Azurion 7 М20, Azurion 3 М12, Azurion 3 М15, Azurion 7 В12, Azurion 7 В20, Azurion 5 M12, Azurion 5 M20, с принадлежностями

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2024. Все права защищены.

Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.